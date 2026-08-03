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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199201
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Госдума РФ Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

СОБЫТИЯ


03.08.2026 В России началась массовая блокировка спам-звонков. Прикрываются законом, который действует уже год 1
13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев 1
01.07.2026 «Почта России» заработает на доставке россиянам электронных квитанций за ЖКХ и капремонт 1
29.06.2026 Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store 1
25.06.2026 В ГК ВИК в два-три раза сократили ручные операции после внедрения BPM-системы 1
23.06.2026 Власти поручат «Почте России» решить проблему спама в почтовых ящиках 1
17.06.2026 CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация 1
16.06.2026 До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться. 1
10.06.2026 Детский бунт отменяется. В России внезапно разблокировали Roblox 1
10.06.2026 Российские сайты будут крупно штрафовать за авторизацию с помощью Gmail. Закон принят 2
10.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя 1
03.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели 1
29.05.2026 Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки 1
27.05.2026 Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
20.05.2026 Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
13.05.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
06.05.2026 Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
29.04.2026 Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
22.04.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
16.04.2026 Зачем платить, если можно не платить. Банки требуют обнулить им расходы на звонки от коллекторов 1
15.04.2026 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
08.04.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
07.04.2026 Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор 1
25.03.2026 Некоторым россиянам хотят полностью запретить пользоваться сотовыми телефонами и смартфонами. Кого коснется 2
25.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены 2
20.03.2026 В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора 2
17.03.2026 Банки обязали проверять клиентов на предмет заражения ПО 2
02.03.2026 Россияне спасены. Спустя годы телефонных операторов на уровне закона заставят блокировать все спам-звонки 1
25.02.2026 Депутаты узаконили выдачу национальных сертификатов безопасности владельцам сайтов и разработчикам ПО 1
25.02.2026 Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне 1
24.02.2026 Российский бизнес хочет получить доступ к данным о гражданах в базах данных МВД 1
24.02.2026 ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики 4
16.02.2026 В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей 1
11.02.2026 В России проведут перепись сотовых телефонов: чужой аппарат нельзя будет использовать 2
29.01.2026 Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками 2
13.01.2026 Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя 2
25.12.2025 Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем 1
24.12.2025 Сменился гендиректор нацмессенджера МАХ 1
24.12.2025 Власти хотят наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах 1
24.12.2025 До блокировки Telegram в России один шаг? Власти объяснили, когда этот шаг будет сделан 1

Публикаций - 405, упоминаний - 561

Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
Yandex - Яндекс 9215 47
Ростелеком 10948 46
Google LLC 12687 37
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 36
МегаФон 10742 34
Telegram Group 2940 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 33
9594 30
Meta Platforms - Facebook 4621 28
Microsoft Corporation 25774 26
Apple Inc 13154 25
Газинформсервис - ГИС 496 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 20
VK - Mail.ru Group 3602 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 18
ММК Информсервис 69 17
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 16
Т1 Иннотех 213 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 16
X Corp - Twitter 2938 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 16
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
S8 Capital - С8 Капитал 51 13
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 13
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 13
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 13
ТОП-Сервис 22 13
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 13
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 12
Крок - Croc 1964 12
SimbirSoft - СимбирСофт 124 12
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 47
Почта России ПАО 2370 35
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 24
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 23
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 22
Русагро Группа Компаний 379 19
Северсталь ПАО - Severstal 629 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 17
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 17
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 16
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 16
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 16
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
ГК ВИК 18 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 14
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 14
Силовые машины 166 13
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 13
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 12
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 12
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 12
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 12
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 12
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 12
Газпром бурение 62 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Альфа-Банк 1979 11
ВТБ - Почта Банк 514 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 301
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 212
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 88
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 79
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 77
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 54
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 54
Федеральное казначейство России 1949 48
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 39
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 32
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 32
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 24
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 22
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 20
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 16
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 15
Федеральное собрание Российской Федерации 318 15
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 14
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 13
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 13
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 12
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 11
Единая Россия - Политическая партия 321 35
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 18
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 15
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 15
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
ЛДПР 116 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
АЮР - Ассоциация юристов России 51 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ГосИнформСистемы 160 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 4
Интернет-видео - ассоциация 21 3
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 135
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 133
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 124
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 123
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 87
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 64
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 64
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 60
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 56
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 47
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 44
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 44
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 43
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 41
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 36
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 34
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 31
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 31
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 31
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 30
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 29
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 28
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 28
Оповещение и уведомление - Notification 5943 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 26
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 26
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 56
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 36
FreePik 1841 27
Google YouTube - Видеохостинг 3002 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 24
НКТ - Р7-Офис 543 23
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 22
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 18
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 18
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
Айсорс - Isource Inspector 25 16
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Мезенцев Роман 41 20
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Сотин Денис 216 20
Хайруллин Айрат 108 20
Ципорин Павел 103 20
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Шпак Василий 279 20
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