Госдума РФ Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
Госдума РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 621 19
|Сергеев Сергей 94 15
|Абакумов Евгений 136 15
|Чаркин Владимир 15 15
|Александров Александр 36 15
|Верисов Михаил 19 15
|Бабкин Николай 21 15
|Порошин Тимур 17 15
|Феоктистов Вадим 34 15
|Слесаренко Марина 22 15
|Натрусов Артем 192 15
|Свинцов Андрей 19 15
|Богданов Андрей 39 15
|Свиридов Владимир 26 15
|Чаркин Евгений 239 15
|Теплицкий Дмитрий 36 15
|Меденцев Константин 50 15
|Шаев Виталий 15 15
|Трофимов Дмитрий 31 15
|Сотин Денис 144 15
|Солопов Вячеслав 36 15
|Тихонова Божена 15 15
|Чурсин Дмитрий 31 15
|Харитонов Дмитрий 23 15
|Пустарнаков Роман 24 15
|Тятюшев Максим 20 15
|Ильина Наталья 16 15
|Хинштейн Александр 74 6
|Путин Владимир 2702 6
|Левин Леонид 123 6
|Медведев Дмитрий 1627 5
|Пономарев Илья 71 5
|Боярский Сергей 24 4
|Чернышенко Дмитрий 418 4
|Бокова Людмила 80 3
|Клишас Андрей 47 3
|Щеголев Игорь 689 3
|Нилов Ярослав 10 2
|Володин Вячеслав 72 2
|Касперская Наталья 267 2
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