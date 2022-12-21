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Индексная книга CNews*
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Госдума РФ Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи



21.12.2022 В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN 1
14.12.2022 Российский интернет может серьезно отстать от Запада и потерять миллиарды. Власть просят спасти отрасль 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
07.12.2022 Власти собираются регистрировать россиян, которые играют в компьютерные игры 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 2
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
13.10.2022 Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо» 1
09.09.2022 Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1
26.07.2022 Дата-центры выведут из «серой зоны» 2
14.07.2022 Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp 1
12.07.2022 В России отменят отсрочку от армии для части ИТ-специалистов 1
30.06.2022 В России наведут структурный порядок в сегменте операторов связи 1
17.06.2022 Официально: Проект российских электронных паспортов заморожен 2
07.06.2022 Бывший сотрудник «Ростелекома» выложил в сеть персональные данные ста тысяч коллег 1
27.05.2022 «Яндекс» и VK бунтуют против госрегулирования рекомендательных алгоритмов в соцсетях 1
18.05.2022 Сбербанку и VK срочно потребовалась биометрия несовершеннолетних россиян. Власти против 1
11.05.2022 Власти обяжут российский бизнес против его воли подключаться к ГосСОПКА. Компании резко протестуют 1
29.04.2022 Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст 1
05.04.2022 Максут Шадаев рассказал в Госдуме о работе Минцифры 1
03.04.2022 Кто не пойдет в армию? В России утвердили правила отсрочки для ИТ-специалистов 2
25.03.2022 Разработан законопроект, ограничивающий выезд ИТ-специалистов из России. Минцифры против 1
22.03.2022 Власти обещают ИТ-отрасли отмену налога на прибыль и невозвратные кредиты 1
21.02.2022 Штрафовать, так по-крупному. Минцифры требует ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных 1
16.02.2022 Для зарубежных ИТ-гигантов, не испугавшихся угроз российских властей, придумали колоссальные штрафы 2
28.01.2022 Российский крупный бизнес взбунтовался против расширения «закона Яровой» 1

Публикаций - 175, упоминаний - 202

Госдума РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2580 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 278 15
6952 15
1С-ИжТиСи 6272 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1768 15
Bercut - Беркут НПФ 160 15
ММК Информсервис 43 15
Газинформсервис - ГИС 107 15
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 31 15
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 35 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10014 6
Microsoft Corporation 23425 6
Oracle Corporation 6286 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9367 4
IBM - International Business Machines Corp 9178 4
Yandex - Яндекс 5613 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4123 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8010 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2478 3
SAP SE 4858 3
Twitter 2688 3
АйТи 1279 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6886 3
VK - Mail.ru Group 3189 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 200 2
Intel Corporation 11636 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 779 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 2
VMware 2123 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 2
Salesforce.com 382 1
Ramax - Рамакс 93 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 85 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 309 1
GreenData - Гриндата 13 1
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 260 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 81 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 85 1
Ланит - Консист Бизнес Групп 88 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Цифровые Закупочные Сервисы 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2348 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 229 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5726 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 559 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 390 15
РЖД - Российские железные дороги 1610 15
Лента - Сеть розничной торговли 1679 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 319 15
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 184 2
Абсолют Банк 152 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 325 2
Почта России ПАО 1978 2
Почта Банк 345 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 26 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 123 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 11 1
Банк Зенит 286 1
Ренессанс Страхование 120 1
Нэклис-Банк 16 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 433 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 645 1
Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 32 1
X5 Group - Перекрёсток 451 1
X5 Group 809 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 65 1
Северсталь ПАО - Severstal 360 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 346 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 110 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1006 1
Газпром ПАО 1146 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 118 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 856 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1810 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2985 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8984 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17836 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1530 15
Президент Российской Федерации 3677 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10331 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2670 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2013 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2491 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2351 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2370 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2425 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 960 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 699 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2812 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3047 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1620 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3648 2
Судебная власть - Judicial power 2079 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 976 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1634 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 153 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1586 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 69 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 203 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 40 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды 1 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 25 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 515 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 77 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1169 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 541 1
Федеральное казначейство России 1544 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 684 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 622 1
Единая Россия - Политическая партия 261 8
Справедливая Россия - Российская политическая партия 90 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 546 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 202 2
ЛДПР 100 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 421 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 241 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5988 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78909 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38514 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52810 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11569 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19521 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12865 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3639 16
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 801 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16975 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5107 15
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2295 15
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 386 15
Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 154 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2318 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2279 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17358 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9438 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24808 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9019 7
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8979 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5816 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21808 7
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2715 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10715 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8005 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2407 6
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25517 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4045 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2605 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4029 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9655 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22065 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8824 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5397 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9974 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7767 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6306 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 816 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3368 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 621 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 170 15
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6473 15
НКТ - Р7-Офис 200 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4018 10
Microsoft Windows 10 13438 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 890 2
Microsoft Windows 2696 2
Linux OS 8184 2
Microsoft Office 3418 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 341 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 732 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 734 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 100 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 35 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 98 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 21 1
Microsoft Teams 360 1
ГС-инвест - Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 45 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 426 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 510 1
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 60 1
Microsoft Windows 2000 12636 1
Сбер - Cloud - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 47 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
ВТБ Бизнес 37 1
Microsoft Azure 1319 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 20 1
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 267 1
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 377 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 62 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 269 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 400 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 77 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 210 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 172 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 118 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 205 1
Новые облачные технологии - МойОфис 468 1
WhatsApp Messenger 842 1
Шадаев Максут 621 19
Сергеев Сергей 94 15
Абакумов Евгений 136 15
Чаркин Владимир 15 15
Александров Александр 36 15
Верисов Михаил 19 15
Бабкин Николай 21 15
Порошин Тимур 17 15
Феоктистов Вадим 34 15
Слесаренко Марина 22 15
Натрусов Артем 192 15
Свинцов Андрей 19 15
Богданов Андрей 39 15
Свиридов Владимир 26 15
Чаркин Евгений 239 15
Теплицкий Дмитрий 36 15
Меденцев Константин 50 15
Шаев Виталий 15 15
Трофимов Дмитрий 31 15
Сотин Денис 144 15
Солопов Вячеслав 36 15
Тихонова Божена 15 15
Чурсин Дмитрий 31 15
Харитонов Дмитрий 23 15
Пустарнаков Роман 24 15
Тятюшев Максим 20 15
Ильина Наталья 16 15
Хинштейн Александр 74 6
Путин Владимир 2702 6
Левин Леонид 123 6
Медведев Дмитрий 1627 5
Пономарев Илья 71 5
Боярский Сергей 24 4
Чернышенко Дмитрий 418 4
Бокова Людмила 80 3
Клишас Андрей 47 3
Щеголев Игорь 689 3
Нилов Ярослав 10 2
Володин Вячеслав 72 2
Касперская Наталья 267 2
Россия - РФ - Российская федерация 121983 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50033 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14986 6
Украина 7232 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39130 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17011 4
Турция - Турецкая республика 2056 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14868 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13104 3
Германия - Федеративная Республика 11889 3
Индия - Республика 5051 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2290 3
Европа 21264 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6243 2
Франция - Французская Республика 7073 2
Казахстан - Республика 4816 2
Россия - ПФО - Казань 2349 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 297 2
Земля - планета Солнечной системы 9681 2
Россия - ЮФО - Севастополь 491 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 770 2
Ближний Восток 2641 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 348 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 327 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 28 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3296 1
Россия - Сибирь 2009 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2313 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 272 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 786 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 511 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 980 1
Африка - Африканский регион 3262 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2550 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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