Индексная книга (каталог) CNews*
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Госдума РФ Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
СОБЫТИЯ
Публикаций - 405, упоминаний - 561
Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Хинштейн Александр 148 101
|Шадаев Максут 1210 99
|Путин Владимир 3454 68
|Свинцов Андрей 55 50
|Горелкин Антон 118 49
|Чернышенко Дмитрий 580 34
|Немкин Антон 52 33
|Боярский Сергей 49 30
|Сергеев Сергей 179 28
|Шойтов Александр 116 27
|Натрусов Артем 313 27
|Абакумов Евгений 227 24
|Шаев Виталий 59 23
|Теплицкий Дмитрий 88 23
|Чаркин Евгений 317 22
|Ульянов Николай 176 22
|Мартынова Елена 90 20
|Херсонцев Алексей 93 20
|Мезенцев Роман 41 20
|Лысенко Эдуард 317 20
|Сотин Денис 216 20
|Хайруллин Айрат 108 20
|Ципорин Павел 103 20
|Петрушин Андрей 110 20
|Шпак Василий 279 20
|Разумовский Дмитрий 125 20
|Мишустин Михаил 787 19
|Слышкин Василий 129 19
|Катамадзе Анна 133 19
|Меденцев Константин 106 19
|Медведев Дмитрий 1665 19
|Каримов Руслан 66 18
|Гребеник Геннадий 68 18
|Александров Александр 86 17
|Тятюшев Максим 215 17
|Матвейчев Олег 21 17
|Казарян Карен 84 17
|Чурсин Дмитрий 87 17
|Пустарнаков Роман 54 16
|Кубарев Алексей 59 16
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.