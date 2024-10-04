Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV ого эквалайзера и специальных фильтров. Приложение устанавливается из Google Play и оно бесплатное. Kodi Мощная медиаплатформа, которая позволяет создать собственный центр развлечений на базе Android TV. С помощью Kodi можно смотреть фильмы, сериалы, онлайн ТВ, просматривать фотографии, слушать музыку, подкасты и радио, а также запускать различные приложения. Программа также поддерживает мн

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10 ьная яркость 500 кд/м2 Контрастность 1 500 000:1 Углы обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов Время отклика 6 мс Частота обновления 120 Гц (MEMC) Звук Стереодинамики 2x 10 Вт Платформа Android TV 10 Поддержка цифрового ТВ DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Разъемы и интерфейсы Антенный вход x2, Ethernet RJ-45, 2х USB, 3х HDMI, композитный разъем, CI+/PCMCIA, разъем для наушников, S/

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным ношение цена-качество, а также предлагает настолько простое подключение, что разобраться со всеми манипуляциями сможет и новичок, и даже пожилой человек. Технические характеристики Модель HIPER MEDIA TV M5 Ultra Процессор 4 ядра ARM Cortex-A53 (1.35 ГГц) Оперативная память 2 Гбайт Встроенная память 16 Гбайт Операционная система Android TV Максимальное разрешение 2160p 4K60 UHD Интерф

В «Ситилинке» начались продажи первого телевизора из серии V6B от TCL В «Ситилинке» стартуют продажи новой серии 4К телевизоров TCL. Телевизоры серии V6B Smart TV от TCL предлагают высокое разрешение изображения 4К с поддержкой HDR 10, технологию звука Dolby Audio и операционную систему Google TV. Сейчас уже можно приобрести версию с диагональю

«Синтерра Медиа» и «Стрим Лабс» разработали российское решение для доставки медиаконтента сдаточные испытания отечественного адаптационного оборудования «Агат» для передачи профессиональных ТВ-сигналов по IP-сетям. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». «Агат» – это пол

НИИЭТ завершил испытания транзисторов для телевидения ы НИИЭТ КТ9155, КТ9152, КТ9174 обеспечили надежность и качество государственной системы аналогового телевизионного эфирного вещания нашей страны в XX веке и начале XXI века. В настоящее время и

«Квантовые точки» больше не роскошь. Xiaomi выпустила россыпь сверхдешевых телевизоров с QLED. Стоит ждать продаж в России Переплата осталась в прошлом Компания Xiaomi открыла новую линейку очень доступных умных телевизоров TV A Pro 2025 с экранами на «квантовых точках», которая состоит из четырех моделей с экранами 43, 55, 65 и 75 дюймов, пишет портал Gizmochina. Весь квартет готов к релизу на территории Европы,

Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС Haier в поиске Китайская Haier опубликовала на Hh.ru вакансии технического руководителя и менеджера проекта Evo TV, выяснил «Коммерсант». Согласно описанию, речь идет о разработке операционной системы на базе открытого исходного кода Android (AOSP), предназначенной для телевизоров. Под брендом Evo TV<

Toshiba TV представляет на российском рынке новинки — саундбары Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A Компания Toshiba TV объявляет о поступлении в продажу двух моделей саундбаров – Toshiba TS3120A и Toshiba TS51

Приложение «VK Видео» стало доступно для телевизионных приставок Apple TV Бета-версия приложения «VK Видео» для телевизионных приставок Apple TV вышла на tvOS. Владельцам этих устройств станут доступны новые функции и адаптированный ин

В Москве быстрее всего растет бизнес в сфере телекоммуникаций, кино и телевидения ее. Среди них 73% приходится на ИП, 27% - на ООО. Среди топ-10 наиболее популярных сфер бизнеса значительный прирост показали деятельность в сфере телекоммуникаций (+150%), производство кинофильмов и телевизионных программ (+72%), рекламная деятельность (+55%), торговля автотранспортными средствами (+48%), сфера операций с недвижимым имуществом (+44%), и деятельность в области информационны

Toshiba TV объявила о выходе двух новых линеек телевизоров на российский рынок Компания Toshiba TV представила новые серии телевизоров – C350ME (с диагоналями 43, 50, 55, 65, 75 дюймов) и V35ME (с диагоналями 32 и 43 дюйма), объединяющие незаурядные технические характеристики и дизайн в с

Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick «VK Видео» появились на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi Stick компании Xiaomi. В феврале начнутся продажи телевизоров и приставок с брендированной кнопкой для быстрого доступа к приложению. Новая интеграция позволяет пользователям с

Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска» 25 декабря аудиокниги из «Букмейта» появились в приложении «Кинопоиска» на Smart TV. Чтобы начать слушать их, нужно открыть раздел «Книги» и выбрать понравившееся произведение на витрине. Книги доступны подписчикам «Яндекс Плюса» с опцией Букмейт. Об этом CNews сообщили пре

Российские телекомпании избавляют от иностранного софта Adobe и переводят на отечественное ПО с поддержкой Linux и PostgreSQL для конечного потребителя (зрителя). Система позволит обеспечить подключение как крупных комплексов телевизионной доставки, так и более мелких, таких как сети региональных и кабельных операторо

Amazon создала «убийцу» Android, полностью независимого от технологий Google Новая ОС Amazon на замену Android Amazon разрабатывает новую операционную систему, призванную заменить Google Android в медиаплеерах и телевизорах серии Fire TV, умных колонках Echo и прочих подключенных устройствах. Об это сообщило издание Lowpass. По информации источника, ОС, подобно Android, построена вокруг ядра Linux и среди участников процесса

Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK е с VK разработал собственную операционную систему для умных телевизоров Hartens. Голосовой помощник «Маруся», магазин приложений RuStore и другие сервисы VK, а также собственное приложение для Smart TV, будут встроены в оболочку Ozon TV для новых телевизоров, выпускаемых под собственной торговой маркой макретплейса. До конца 2023 г. Ozon планирует произвести более 25 тыс. устройств

В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент то позволит пользователям подписки KION + Premium слушать музыку на большом экране через колонки телевизора. Зачастую телевизор — единственная аудиосистема в доме, и новая возможность KION на Android TV поможет пользователям получить быстрый доступ к музыке. Об этом CNews сообщили представители МТС. На главной витрине KION на устройствах Android TV появился раздел «Музыка», в котором

Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV редачей ему параметров из s.conf. Программа preinstall.sh выполняет различные действия, заданные производителем устройства. Данное вредоносное ПО направлено на пользователей устройств на базе Android TV, в первую очередь нижнего ценового сегмента. В частности, оно угрожает обладателям приставок Tanix TX6 TV Box, MX10 Pro 6K, H96 MAX X3 и ряда других. Эксперты «Доктор веб» обнаружили,

«Триколор» переезжает на российский домен .RU «Триколор» начал переводить сервисы компании на российский домен .RU. Переезд продлится до конца года, в это время сайты будут также доступны по текущему домену .TV. «Триколор» меняет адреса сайтов всех сервисов компании — оператор переезжает на российский домен .RU. Переход связан с обеспечением безопасности, так как текущий домен .TV подчиняетс

Xiaomi выпустила рекордно огромный и дешевый телевизор. Цена Xiaomi нравится побольше Xiaomi выпустила умный телевизор TV S Pro 100 с диагональю экрана 100 дюймов или 254 сантиметра. Продавать его она будет под своим основным брендом, который раньше носил дополнительную приставку Mi – в линейке ее «дочки» Redmi

Выпущены очень дешевые 4К-телевизоры с большими экранами. За ними стоит Xiaomi. Цена Недорогие 4К-ТВ из Китая Компания Xiaomi представила два новых смарт-ТВ с экранами на 55 и 70 дюймов по диагонали. Новинки получили название Smart TV A55 2024 и A70 2024 соответственно и будут продаваться под дочерним брендом Redmi. Анонс новинок состоялся в Китае, что может указывать на КНР как на первую страну, где они поступят в продаж

Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ этого, частоты 3,4-3,8 ГГц, столь необходимые для строительства 5G, не являются основой российского ТВ-вещания. Таким образом, что именно заставляет РТРС столь цепко держаться за них, остается

Xiaomi выпустила ультрадешевые телевизоры с огромными экранами и 4К-разрешением. Цена Два одинаковых телевизора Компания Xiaomi выпустила два новых смарт-ТВ, доступных пока только на китайском рынке. Они называются Mi TV EA55 и Mi TV EA75 и, как пишет портал ITHome, относятся к категории бюджетных, если смотреть только на их стоимость. Mi TV EA55 и Mi TV EA75 – это два почти одинаковых т

«Маруся» от VK научилась управлять Smart TV Пользователи умных колонок «VK капсула» и «VK капсула мини» смогут управлять Smart TV с помощью голосовых команд. Управлять умным телевизором без пульта легко, достаточно подключить к нему VK капсулу. Сделать это можно сказав «Маруся, найди телевизор» – голосовой помощник най

Flussonic помогла Caritech Solutions подключить цифровое телевидение в гостиницах на Барбадосе и хранения потокового видео, помогла мультисервисному провайдеру Caritech Solutions Inc. подключить телевидение в отелях Барбадоса. Для этого она предоставила свое решение Flussonic Media Serve

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента нкционал телевизора, который, по современным тенденциям и трендам, одновременно выступает и в качестве мультимедийной системы на уровне самого устройства.Лазерный проектор Hisense PL1H Hisense Laser TV PL1H является ультракороткофокусным лазерным проектором для домашнего использования с ТВ-тюнерами и другими мультимедийными возможностями. Возможные рабочие размеры экранов — 80, 90, 100, 1

«Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и НМГ завершили слияния своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Документы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и гендиректор НМГ Светлана Баланова. Объединенный сервис бу

Softline помогла «Газпром-медиа развлекательное телевидение» обеспечить бесперебойную работу систем хранения данных ровой трансформации и информационной безопасности Softline обеспечил «Газпром-медиа развлекательное телевидение» («ГПМ РТВ») технической поддержкой оборудования для хранения данных. Инженеры So

Санкциям конец? Польша начала собирать Smart-ТВ для России Польские телевизоры Польский завод южнокорейской компании LG во Млаве начал адаптировать Smart TV под российских покупателей. Об этом пишет «Коммерсант». По данным собеседника издания, завод стал предустанавливать на телевизоры приложения российских онлайн-кинотеатров и голосовой помощни

В магазине приложений Android TV появилось приложение стримингового сервиса Movix Приложение онлайн-платформы Movix появилось в магазине приложений Android TV. Теперь владелец любого устройства на этой операционной системе сможет получить доступ к и

Хитрого YouTube-блогера и пирата сажали в тюрьму на 98 лет, но он сумел выкрутиться r Carrasquillo) к почти 16 годам лишения свободы за создание пиратского стримингового сервиса Gears TV. Как пишет TorrentFreak, это крайне удачное стечение обстоятельств для кибер-преступника,

В России начались продажи «флешки» Xiaomi, которая превращает древний телевизор в продвинутый смарт-ТВ. Цена, видео Как заставить ТВ «поумнеть» Компания Xiaomi начала российские продажи своей сверхкомпактной ТВ-приставки TV Stick 4K в российской рознице. Главное предназначение устройства – в превращении обычного телевизора в полноценный смарт-ТВ без необходимости его замены на новую модель. На российском рынке

Жители Нижнекамска смогут сэкономить на домашнем интернете оме того, теперь жители многоквартирных домов, расположенных по улицам 30 лет Победы, Корабельная, Фикрята Табеева, пр. Мира, смогут ежемесячно экономить на связи до 30% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС. «Около трети населения Нижнекамска, одного из главных промышленных городов республики – активные молодые горожане, мног

В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео Из Европы в Россию Китайская компания Xiaomi привезла в Россию смарт-ТВ новой линейки TV A2. Она состоит из четырех моделей, цены на которые начинаются от 16 тыс. руб., однако новой она является только лишь для россиян. На деле серию TV A2 Xiaomi выпустила еще в первой по

«Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE «Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE. ТВ-адаптер TV Stick с голосовым помощником от VK позволяет превратить

Realme начинает продажу новых ТВ-продуктов в России Realme, бренд смартфонов, объявляет о российском старте продаж телевизора Realme Smart TV 32 и медиаплеера Realme 4K Smart Google TV Stick. Новинки призваны расширить присутствие компании на российском рынке Smart TV, начавшееся в августе 2022 г. с презентации флагм

Знаменитый производитель бюджетных смартфонов выпустил сверхдешевый ТВ с большим экраном Переименование LeEco Компания LeEco, известная в Китае, России и других странах мира как производитель недорогих качественных смартфонов, анонсировала новый смарт-ТВ Super TV G70S. Для нее появление данной модели является чуть ли не возвращением к истокам – она начинала в 2004 г. с сервиса цифрового телевидения, но уже на следующем этапе своего развития перешла к

Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ Дюймов много не бывает Компания Xiaomi анонсировала смарт-ТВ Redmi Smart TV X86 с диагональю экрана 86 дюймов. Модель отличается не только внушительными габаритами за счет почти 219-сантиметрового дисплея, но и очень невысокой ценой, особенно на фоне других существу