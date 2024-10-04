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Телевидение Television ТВ-вещание ТВ-производство программа телепередач

Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач

30 октября 1907 года российский учёный Борис Розинг запатентовал способ «электрической передачи изображений на расстояние». Именно Розинг сформулировал основной принцип устройства и работы современного телевидения. 9 мая 1911 года учёный подтвердил свои теоретические изыскания на практике. Сконструированный им кинескоп транслировал чёрно-белое изображение простейших фигур. Впоследствии Розинг создал более 120 схем и систем телевизионных устройств. Его по праву можно считать родоначальником современного телевидения. 30 октября 1907 года российский учёный Борис Розинг запатентовал способ «электрической передачи изображений на расстояние». Именно Розинг сформулировал основной принцип устройства и работы современного телевидения. 9 мая 1911 года учёный подтвердил свои теоретические изыскания на практике. Сконструированный им кинескоп транслировал чёрно-белое изображение простейших фигур. Впоследствии Розинг создал более 120 схем и систем телевизионных устройств. Его по праву можно считать родоначальником современного телевидения.
На заводе цветных телевизоров, 1970–е годы, СССР На заводе цветных телевизоров, 1970–е годы, СССР
30 октября 1907 года российский учёный Борис Розинг запатентовал способ «электрической передачи изображений на расстояние». Именно Розинг сформулировал основной принцип устройства и работы современного телевидения. 9 мая 1911 года учёный подтвердил свои теоретические изыскания на практике. Сконструированный им кинескоп транслировал чёрно-белое изображение простейших фигур. Впоследствии Розинг создал более 120 схем и систем телевизионных устройств. Его по праву можно считать родоначальником современного телевидения.


04.10.2024 Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

ого эквалайзера и специальных фильтров. Приложение устанавливается из Google Play и оно бесплатное. Kodi Мощная медиаплатформа, которая позволяет создать собственный центр развлечений на базе Android TV. С помощью Kodi можно смотреть фильмы, сериалы, онлайн ТВ, просматривать фотографии, слушать музыку, подкасты и радио, а также запускать различные приложения. Программа также поддерживает мн
10.07.2024 Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

ьная яркость 500 кд/м2 Контрастность 1 500 000:1 Углы обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов Время отклика 6 мс Частота обновления 120 Гц (MEMC) Звук Стереодинамики 2x 10 Вт Платформа Android TV 10 Поддержка цифрового ТВ DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Разъемы и интерфейсы Антенный вход x2, Ethernet RJ-45, 2х USB, 3х HDMI, композитный разъем, CI+/PCMCIA, разъем для наушников, S/
21.06.2024 Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

ношение цена-качество, а также предлагает настолько простое подключение, что разобраться со всеми манипуляциями сможет и новичок, и даже пожилой человек. Технические характеристики Модель HIPER MEDIA TV M5 Ultra Процессор 4 ядра ARM Cortex-A53 (1.35 ГГц) Оперативная память 2 Гбайт Встроенная память 16 Гбайт Операционная система Android TV Максимальное разрешение 2160p 4K60 UHD Интерф
24.05.2024 В «Ситилинке» начались продажи первого телевизора из серии V6B от TCL

В «Ситилинке» стартуют продажи новой серии 4К телевизоров TCL. Телевизоры серии V6B Smart TV от TCL предлагают высокое разрешение изображения 4К с поддержкой HDR 10, технологию звука Dolby Audio и операционную систему Google TV. Сейчас уже можно приобрести версию с диагональю
23.05.2024 «Синтерра Медиа» и «Стрим Лабс» разработали российское решение для доставки медиаконтента

сдаточные испытания отечественного адаптационного оборудования «Агат» для передачи профессиональных ТВ-сигналов по IP-сетям. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». «Агат» – это пол
20.05.2024 НИИЭТ завершил испытания транзисторов для телевидения

ы НИИЭТ КТ9155, КТ9152, КТ9174 обеспечили надежность и качество государственной системы аналогового телевизионного эфирного вещания нашей страны в XX веке и начале XXI века. В настоящее время и
26.04.2024 «Квантовые точки» больше не роскошь. Xiaomi выпустила россыпь сверхдешевых телевизоров с QLED. Стоит ждать продаж в России

Переплата осталась в прошлом Компания Xiaomi открыла новую линейку очень доступных умных телевизоров TV A Pro 2025 с экранами на «квантовых точках», которая состоит из четырех моделей с экранами 43, 55, 65 и 75 дюймов, пишет портал Gizmochina. Весь квартет готов к релизу на территории Европы,

16.04.2024 Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС

Haier в поиске Китайская Haier опубликовала на Hh.ru вакансии технического руководителя и менеджера проекта Evo TV, выяснил «Коммерсант». Согласно описанию, речь идет о разработке операционной системы на базе открытого исходного кода Android (AOSP), предназначенной для телевизоров. Под брендом Evo TV<
05.04.2024 Toshiba TV представляет на российском рынке новинки — саундбары Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A

Компания Toshiba TV объявляет о поступлении в продажу двух моделей саундбаров – Toshiba TS3120A и Toshiba TS51
28.03.2024 Приложение «VK Видео» стало доступно для телевизионных приставок Apple TV

Бета-версия приложения «VK Видео» для телевизионных приставок Apple TV вышла на tvOS. Владельцам этих устройств станут доступны новые функции и адаптированный ин
05.03.2024 В Москве быстрее всего растет бизнес в сфере телекоммуникаций, кино и телевидения

ее. Среди них 73% приходится на ИП, 27% - на ООО. Среди топ-10 наиболее популярных сфер бизнеса значительный прирост показали деятельность в сфере телекоммуникаций (+150%), производство кинофильмов и телевизионных программ (+72%), рекламная деятельность (+55%), торговля автотранспортными средствами (+48%), сфера операций с недвижимым имуществом (+44%), и деятельность в области информационны
13.02.2024 Toshiba TV объявила о выходе двух новых линеек телевизоров на российский рынок

Компания Toshiba TV представила новые серии телевизоров – C350ME (с диагоналями 43, 50, 55, 65, 75 дюймов) и V35ME (с диагоналями 32 и 43 дюйма), объединяющие незаурядные технические характеристики и дизайн в с
31.01.2024 Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick

«VK Видео» появились на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi Stick компании Xiaomi. В феврале начнутся продажи телевизоров и приставок с брендированной кнопкой для быстрого доступа к приложению. Новая интеграция позволяет пользователям с

25.12.2023 Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска»

25 декабря аудиокниги из «Букмейта» появились в приложении «Кинопоиска» на Smart TV. Чтобы начать слушать их, нужно открыть раздел «Книги» и выбрать понравившееся произведение на витрине. Книги доступны подписчикам «Яндекс Плюса» с опцией Букмейт. Об этом CNews сообщили пре
30.11.2023 Российские телекомпании избавляют от иностранного софта Adobe и переводят на отечественное ПО с поддержкой Linux и PostgreSQL

для конечного потребителя (зрителя). Система позволит обеспечить подключение как крупных комплексов телевизионной доставки, так и более мелких, таких как сети региональных и кабельных операторо
10.11.2023 Amazon создала «убийцу» Android, полностью независимого от технологий Google

Новая ОС Amazon на замену Android Amazon разрабатывает новую операционную систему, призванную заменить Google Android в медиаплеерах и телевизорах серии Fire TV, умных колонках Echo и прочих подключенных устройствах. Об это сообщило издание Lowpass. По информации источника, ОС, подобно Android, построена вокруг ядра Linux и среди участников процесса
02.10.2023 Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK

е с VK разработал собственную операционную систему для умных телевизоров Hartens. Голосовой помощник «Маруся», магазин приложений RuStore и другие сервисы VK, а также собственное приложение для Smart TV, будут встроены в оболочку Ozon TV для новых телевизоров, выпускаемых под собственной торговой маркой макретплейса. До конца 2023 г. Ozon планирует произвести более 25 тыс. устройств

08.09.2023 В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент

то позволит пользователям подписки KION + Premium слушать музыку на большом экране через колонки телевизора. Зачастую телевизор — единственная аудиосистема в доме, и новая возможность KION на Android TV поможет пользователям получить быстрый доступ к музыке. Об этом CNews сообщили представители МТС. На главной витрине KION на устройствах Android TV появился раздел «Музыка», в котором
06.09.2023 Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV

редачей ему параметров из s.conf. Программа preinstall.sh выполняет различные действия, заданные производителем устройства. Данное вредоносное ПО направлено на пользователей устройств на базе Android TV, в первую очередь нижнего ценового сегмента. В частности, оно угрожает обладателям приставок Tanix TX6 TV Box, MX10 Pro 6K, H96 MAX X3 и ряда других. Эксперты «Доктор веб» обнаружили,
09.08.2023 «Триколор» переезжает на российский домен .RU

«Триколор» начал переводить сервисы компании на российский домен .RU. Переезд продлится до конца года, в это время сайты будут также доступны по текущему домену .TV. «Триколор» меняет адреса сайтов всех сервисов компании — оператор переезжает на российский домен .RU. Переход связан с обеспечением безопасности, так как текущий домен .TV подчиняетс
07.08.2023 Xiaomi выпустила рекордно огромный и дешевый телевизор. Цена

Xiaomi нравится побольше Xiaomi выпустила умный телевизор TV S Pro 100 с диагональю экрана 100 дюймов или 254 сантиметра. Продавать его она будет под своим основным брендом, который раньше носил дополнительную приставку Mi – в линейке ее «дочки» Redmi
28.07.2023 Выпущены очень дешевые 4К-телевизоры с большими экранами. За ними стоит Xiaomi. Цена

Недорогие 4К-ТВ из Китая Компания Xiaomi представила два новых смарт-ТВ с экранами на 55 и 70 дюймов по диагонали. Новинки получили название Smart TV A55 2024 и A70 2024 соответственно и будут продаваться под дочерним брендом Redmi. Анонс новинок состоялся в Китае, что может указывать на КНР как на первую страну, где они поступят в продаж
18.07.2023 Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

этого, частоты 3,4-3,8 ГГц, столь необходимые для строительства 5G, не являются основой российского ТВ-вещания. Таким образом, что именно заставляет РТРС столь цепко держаться за них, остается

10.07.2023 Xiaomi выпустила ультрадешевые телевизоры с огромными экранами и 4К-разрешением. Цена

Два одинаковых телевизора Компания Xiaomi выпустила два новых смарт-ТВ, доступных пока только на китайском рынке. Они называются Mi TV EA55 и Mi TV EA75 и, как пишет портал ITHome, относятся к категории бюджетных, если смотреть только на их стоимость. Mi TV EA55 и Mi TV EA75 – это два почти одинаковых т
06.07.2023 «Маруся» от VK научилась управлять Smart TV

Пользователи умных колонок «VK капсула» и «VK капсула мини» смогут управлять Smart TV с помощью голосовых команд. Управлять умным телевизором без пульта легко, достаточно подключить к нему VK капсулу. Сделать это можно сказав «Маруся, найди телевизор» – голосовой помощник най
03.07.2023 Flussonic помогла Caritech Solutions подключить цифровое телевидение в гостиницах на Барбадосе

и хранения потокового видео, помогла мультисервисному провайдеру Caritech Solutions Inc. подключить телевидение в отелях Барбадоса. Для этого она предоставила свое решение Flussonic Media Serve
29.06.2023 Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

нкционал телевизора, который, по современным тенденциям и трендам, одновременно выступает и в качестве мультимедийной системы на уровне самого устройства.Лазерный проектор Hisense PL1H  Hisense Laser TV PL1H является ультракороткофокусным лазерным проектором для домашнего использования с ТВ-тюнерами и другими мультимедийными возможностями.  Возможные рабочие размеры экранов — 80, 90, 100, 1
16.06.2023 «Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров

«Ростелеком» и НМГ завершили слияния своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Документы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и гендиректор НМГ Светлана Баланова. Объединенный сервис бу
07.06.2023 Softline помогла «Газпром-медиа развлекательное телевидение» обеспечить бесперебойную работу систем хранения данных

ровой трансформации и информационной безопасности Softline обеспечил «Газпром-медиа развлекательное телевидение» («ГПМ РТВ») технической поддержкой оборудования для хранения данных. Инженеры So
05.06.2023 Санкциям конец? Польша начала собирать Smart-ТВ для России

Польские телевизоры Польский завод южнокорейской компании LG во Млаве начал адаптировать Smart TV под российских покупателей. Об этом пишет «Коммерсант». По данным собеседника издания, завод стал предустанавливать на телевизоры приложения российских онлайн-кинотеатров и голосовой помощни
19.04.2023 В магазине приложений Android TV появилось приложение стримингового сервиса Movix

Приложение онлайн-платформы Movix появилось в магазине приложений Android TV. Теперь владелец любого устройства на этой операционной системе сможет получить доступ к и
01.03.2023 Хитрого YouTube-блогера и пирата сажали в тюрьму на 98 лет, но он сумел выкрутиться

r Carrasquillo) к почти 16 годам лишения свободы за создание пиратского стримингового сервиса Gears TV. Как пишет TorrentFreak, это крайне удачное стечение обстоятельств для кибер-преступника,

15.02.2023 В России начались продажи «флешки» Xiaomi, которая превращает древний телевизор в продвинутый смарт-ТВ. Цена, видео

Как заставить ТВ «поумнеть» Компания Xiaomi начала российские продажи своей сверхкомпактной ТВ-приставки TV Stick 4K в российской рознице. Главное предназначение устройства – в превращении обычного телевизора в полноценный смарт-ТВ без необходимости его замены на новую модель. На российском рынке

25.01.2023 Жители Нижнекамска смогут сэкономить на домашнем интернете

оме того, теперь жители многоквартирных домов, расположенных по улицам 30 лет Победы, Корабельная, Фикрята Табеева, пр. Мира, смогут ежемесячно экономить на связи до 30% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС. «Около трети населения Нижнекамска, одного из главных промышленных городов республики – активные молодые горожане, мног
20.01.2023 В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео

Из Европы в Россию Китайская компания Xiaomi привезла в Россию смарт-ТВ новой линейки TV A2. Она состоит из четырех моделей, цены на которые начинаются от 16 тыс. руб., однако новой она является только лишь для россиян. На деле серию TV A2 Xiaomi выпустила еще в первой по
25.11.2022 «Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE

«Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE. ТВ-адаптер TV Stick с голосовым помощником от VK позволяет превратить

15.11.2022 Realme начинает продажу новых ТВ-продуктов в России

Realme, бренд смартфонов, объявляет о российском старте продаж телевизора Realme Smart TV 32 и медиаплеера Realme 4K Smart Google TV Stick. Новинки призваны расширить присутствие компании на российском рынке Smart TV, начавшееся в августе 2022 г. с презентации флагм
03.11.2022 Знаменитый производитель бюджетных смартфонов выпустил сверхдешевый ТВ с большим экраном

Переименование LeEco Компания LeEco, известная в Китае, России и других странах мира как производитель недорогих качественных смартфонов, анонсировала новый смарт-ТВ Super TV G70S. Для нее появление данной модели является чуть ли не возвращением к истокам – она начинала в 2004 г. с сервиса цифрового телевидения, но уже на следующем этапе своего развития перешла к
28.10.2022 Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ

Дюймов много не бывает Компания Xiaomi анонсировала смарт-ТВ Redmi Smart TV X86 с диагональю экрана 86 дюймов. Модель отличается не только внушительными габаритами за счет почти 219-сантиметрового дисплея, но и очень невысокой ценой, особенно на фоне других существу
27.10.2022 Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром

40% расходов на связь ежемесячно, если объединить в один пакет домашний интернет, мобильную связь и телевидение. Уже сейчас эти возможности доступны для большинства абонентов нашей проводной се

Публикаций - 9253, упоминаний - 12814

Телевидение и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12085 609
Ростелеком 9527 590
Samsung Electronics 10177 561
Sony 6528 455
Microsoft Corporation 24469 449
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8646 383
LG Electronics 3605 339
Apple Inc 11942 317
Google LLC 11664 304
МегаФон 8516 293
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 289
Philips 2046 248
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 237
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 232
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 230
Intel Corporation 12100 229
Триколор - Национальная спутниковая компания 325 220
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 374 209
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 825 192
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2017 186
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 175
Toshiba Corporation 2924 174
Cisco Systems 5084 153
Lenovo Motorola 3499 150
Yandex - Яндекс 7078 148
Meta Platforms - Facebook 4422 145
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 140
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 558 139
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 124
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2835 120
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 298 117
АФК Система ПАО 1790 114
Ростелеком - Связьинвест 1707 112
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3710 109
AT&T Inc 1671 108
Цифра ГК 2374 106
X Corp - Twitter 2839 104
Sharp Corporation 1039 104
IBM - International Business Machines Corp 9409 103
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 101
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 144
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7072 123
Netflix - онлайн-кинотеатр 472 109
Walt Disney Company 620 101
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 380 100
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 75
Газпром ПАО 1329 71
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 123 69
Лента - Сеть розничной торговли 2034 66
Россети Ленэнерго 1700 65
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2712 63
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 235 60
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 56
Visa International 1941 51
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2244 50
АФК Система - Система Масс-медиа 84 50
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 201 49
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2759 47
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1872 43
Почта России ПАО 2088 41
Warner Bros. International Television Distribution 277 40
Warner 533 40
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 39
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 38
НМГ - Национальная Медиа Группа 108 38
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 38
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 37
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 35
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1063 35
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 35
Евросеть 1404 34
РЖД - Российские железные дороги 1871 34
ГПБ - Газпромбанк 1063 33
Связной ГК 1366 33
101Hotels.com 456 32
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 31
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 224 31
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 31
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 30
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 94 30
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1370 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 246 26
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1478 26
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 570 25
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6237 199
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 48
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 39
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 35
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 85 32
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1421 25
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 20
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 19
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 19
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 19
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 243 18
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 125 17
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 14
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 14
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 13
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 11
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 218 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 9
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 9
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 8
Единая Россия - Политическая партия 290 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 302 7
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 7
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 7
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 7
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 6
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 6
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 6
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 5
WiMAX Forum 68 5
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
Интернет-видео - ассоциация 19 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48681 2855
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7021 1872
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3952 1584
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63732 1251
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27569 1181
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24128 1059
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9254 1042
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2097 961
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15403 954
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20219 941
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6879 878
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5933 858
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2823 794
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3380 762
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23678 758
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8042 741
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - УКВ - Ультракороткие волны 3716 732
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12374 684
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10640 672
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23690 667
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16870 644
Аналоговые технологии 2751 602
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20522 584
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1534 557
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5631 515
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Linux OS 9702 104
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ABI Research 233 10
In-Stat/MDR 70 10
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 9
Frost & Sullivan 203 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 596 8
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 8
Thomson Financial - Thomson First Call 204 7
S&P 500 557 7
Медиалогия 24 7
IHS Infonetics Research 102 7
BCG - Boston Consulting Group 106 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 6
Harris Interactive 81 6
Gartner - Dataquest 347 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 39
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1473 31
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 281 24
РАН - Российская академия наук 1838 23
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 23
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 280 19
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 809 17
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 97 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 975 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 877 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 241 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 518 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 521 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 575 7
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 135 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 426 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 6
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 5
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 185 5
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 5
Open University - Открытый университет 45 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 209 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 297 4
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 65 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 225 4
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 265
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1202 89
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 76
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 48
CSTB Telecom & Media 58 45
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 41
День молодёжи - 27 июня 861 41
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 32
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2373 30
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 28
CeBIT 611 27
Связь-Экспокомм 113 24
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1971 22
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1048 19
IPTV Forum 17 12
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 12
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 11
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 10
Intel Developer Forum - IDF 276 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 9
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 370 8
РИФ - Российский Интернет Форум 69 8
CEATEC 45 7
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 7
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 7
CNews AWARDS - награда 480 7
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 6
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 6
ИнфоКом 97 5
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Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 5
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 5
Samsung Forum 14 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 5
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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