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«Синтерра Медиа» и «Стрим Лабс» разработали российское решение для доставки медиаконтента

«Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, переводит Национальную медиасеть на российское оборудование. Завершены приемо-сдаточные испытания отечественного адаптационного оборудования «Агат» для передачи профессиональных ТВ-сигналов по IP-сетям. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Агат» – это полностью российское решение для доставки медиаконтента, разработанное «Стрим Лабс» в партнерстве с «Синтеррой Медиа». Оборудование выполнено на базе ПЛИС – программируемой логической интегральной схемы (programmable logic device, PLD). В отличие от программно-аппаратных комплексов (ПАКов) оборудование на базе ПЛИС имеют более высокую производительность и повышенную надежность.

Разработанное решение является основным элементом национальной медиасети «Синтерры Медиа» для трансляции крупнейших спортивных, общественных и политических событий страны в прямом эфире на федеральных телеканалах. Оборудование также будет использоваться для доставки телепрограмм до сетей ТВ-операторов в регионах и межстудийного обмена крупнейших телеканалов страны. «Агат» повысит показатели надежности сети благодаря поддержке стандартов SMPTE 2022/7 и позволит сократить задержки при доставке ТВ-потоков при использовании кодека JPEG-XS.

«Мы активно сотрудничаем с российскими разработчиками в рамках создания национальной технологической медиаплатформы для ТВ-производства, и «Агат» – только первая ласточка. Внедрение этого решения на Национальной медиасети «Синтерры Медиа» – серьезный шаг на пути к технологическому суверенитету медиаотрасли. Решение представлено на стенде «Ростелекома» на выставке ЦИПР в Нижнем Новгороде», – сказал генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

«Новое решение – это универсальная платформа, конфигурируемая под различные задачи: производство программ на удаленной площадке, доставка программ дистрибьюторам, медиатранспорт для нестандартных задач, а также это центр коммутации для операторов доставки контента. На отечественном рынке аналогов «Агата» сегодня не существует», – отметил руководитель разработки аппаратных продуктов компании «Стрим Лабс» Максим Искорнев.

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АО «Синтерра Медиа» – цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента. В компании сформирована компетенция для обслуживания ключевых этапов телевизионного производства и распространения медиаконтента: доставка видеоконтента для ТВ-производства (contribution), глобальное распределение ТВ-программ для вещателейи операторов эфирных/спутниковых/кабельных/IPTV/ОТТ-сетей, прямые трансляции событий, обработка и хранение данных в «Медиацентре», а также разработка и внедрение новых технологий доставки, распределения и монетизации медиаконтента.

Компания «Стрим Лабс» – российский разработчик программных и аппаратных решений для телекоммуникационного рынка. Более 30 лет «Стрим Лабс» разрабатывает продукты для управления медиаданными. Специализация компании включает разработку устройств для доставки и обработки больших объемов аудио- и видеоданных в реальном времени, систем для мониторинга качества вещания и контрольной записи телевизионных и радиосигналов, а также комплексные решения для формирования сигнала телеканала и управления библиотекой контента.

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