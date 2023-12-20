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Ростелеком

Ростелеком

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи ПАО "Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, поставщик решений в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Обзор «Ростелеком» на Market.CNews

20.12.2023 «Ростелеком» инвестирует в российского разработчика открытой платформы для автоматизации делового туризма «Кортеос»

Российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» приобрел 60% акций ООО «Кортеос» у частного инвестора, при этом основатели компан
20.12.2023 150 тыс. семей Красноярского края, Хакасии и Тувы подключены к видеосервису Wink от «Ростелекома»

ого филиала «Ростелекома» — директор по работе с массовым сегментом. В награду за «почетные места» «Ростелеком» вручил клиенткам большие «VK капсулы» с «Марусей» внутри. Голосовая помощница буд
20.12.2023 В России заработала горячая линия Деда Мороза

«Ростелеком контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») во второй раз открыл горячую лини
19.12.2023 УЦН 2.0: «Ростелеком» запустил в Большом Сочи первые две базовые станции мобильной связи

«Ростелеком» построил и запустил две базовые станции в селах Вардане-Верино Адлерского района

19.12.2023 Цифровой контроль: «Ростелеком» в Зауралье установил еще два новых пункта весогабаритного контроля

ртных средств (АПВГК) начали работу в тестовом режиме на зауральских трассах. Специалисты компании «Ростелеком» построили посты на 128-м километре дороги Курган — Звериноголовское и на 75-м кил
19.12.2023 Мужи с интеллектом: «Ростелеком» расширяет сеть умной домофонии в глубинке Ямала

«Ростелеком» расширяет сеть умной домофонии на Ямале. Компания активно устанавливает современн
18.12.2023 «Ростелеком» обеспечит покрытие зоны «слез и поцелуев» сетью Wi-Fi на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

рытие сетью Wi-Fi зоны «слез и поцелуев», а также других локаций масштабного спортивного события — «Ростелеком — Чемпионата России по фигурному катанию на коньках». Компания четырнадцатый год п
14.12.2023 «Ростелеком» научился дистанционно мониторить состояния пчелиных ульев. Популяция пчел в России на грани вымирания

Контроль сбора урожая и борьба с хищениями «Ростелеком» занялся вопросами цифровизации сельского хозяйства. Как рассказал вице-президент компании Валерий Ермаков в ходе мероприятия Rostelecom Tech Day, основными проблемами отрасли являют
14.12.2023 «Ростелеком» пилотирует решение по мониторингу рабочего персонала на одном из промышленных предприятий Южного Урала

«Ростелеком» и «Челябинский компрессорный завод» (ЧКЗ) запустили пилотный проект по мониторинг
14.12.2023 «Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье

«Ростелеком» в Курганской области завершил строительство базовых станций по адресному плану 20
12.12.2023 «Ростелеком» приступает к строительству третьей очереди новой Трансъевразийской линии связи

«Ростелеком» начинает строительство третьей очереди новой трансъевразийской волоконно-оптическ
12.12.2023 Валерий Клейкин назначен техническим директором Красноярского филиала «Ростелекома»

На должность технического директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Валерий Клейкин. Ранее он занимал должность заместителя директора филиал
11.12.2023 «Ростелеком» раскрыл информацию о главных составляющих идеального современного контактного центра

Сергей Шишмарев, генеральный директор «Ростелеком контакт-центр» (D/O: Digital Operator) выступил экспертом на конференции «Современ
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix

итал Энерди», принадлежавших, соответственно, «Ростелекому» и Yadro (подразделение «ИКС Холдинг»). «Ростелеком» получил в объединенной компании 51%, Yadro - 49%. Инвестиции в разработку продукт
08.12.2023 Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома»

«Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1
07.12.2023 Видеонаблюдение «Ростелекома» поможет минимизировать потери и убытки в пунктах выдачи заказов маркетплейсов

«Ростелеком» запустил специальную версию одного из самых востребованных облачных решений для б
07.12.2023 «Ростелеком» внедряет новые информационные технологии в медицине на Урале

Компания «Ростелеком» реализовала проект для двух новых корпусов Нижневартовской окружной клинической б
06.12.2023 На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру «Лукоморья»

. 8 декабря на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве состоится главное ИТ-событие года «Ростелекома» — Rostelecom Tech Day (RTD 2023). В рамках события компания представит новые ИТ-
06.12.2023 «Ростелеком» и Миасский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве

Национальный провайдер «Ростелеком» и администрация Миасского городского округа договорились сотрудничать и развивать
06.12.2023 «Ростелеком» и «Автодор» построят вышки сотовой связи вдоль автотрасс

ПАО «Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и государственная компания «
06.12.2023 «Ростелеком» и «СКБ Контур» договорились о развитии совместных цифровых проектов для бизнеса

Компании «Ростелеком» и «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи на официальном доку
06.12.2023 Федеральный центр прикладного развития ИИ, Минцифры и «Ростелеком» будут внедрять искусственный интеллект в промышленность региона

ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта», «Ростелеком», Министерство цифрового развития и связи Свердловской области договорились о внед
06.12.2023 «Ростелеком» и «Водоканал Свердловской области» договорились о цифровизации системы водоснабжения региона

«Ростелеком» и «Водоканал Свердловской области» договорились о цифровизации системы водоснабже
05.12.2023 Минцифры Свердловской области, «Ростелеком» и УрГЭУ договорились вместе развивать технологии ИИ

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области, «Ростелеком», а также Уральский государственный экономический университет договорились вместе

30.11.2023 В самое сердце цифрового искусства: RTD2023 объединит технологии и арт

В пятницу, 8 декабря, российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» впервые проведет собственную ИТ-конференцию Rostelecom Tech Day (RTD2023). На мер
30.11.2023 Во весь голос: «Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС

«Ростелеком» расширяет возможности платформы цифровых коммуникаций для бизнеса «Виртуальная АТ
28.11.2023 «Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России

уникационные операторы «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Фото: Ростелеком «Ростелеком» вложит 448 млн руб. в разработку системы для автоматизации инв
27.11.2023 10 простых шагов: как заменить Jira

вендоров-поставщиков отечественных аналогов Среди тех, кто сегодня готов предложить замену Jira — «Ростелеком» («Ростелеком-ИТ»), «Яндекс», «Т1-консалтинг», «Турбо», «Битрикс». У каждой
24.11.2023 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ООО «Центр корпоративных решений»

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ООО «Центр корпоративных решений» (ЦКР). Провайдер

22.11.2023 «Ростелеком» потребовал удалить из реестра ПО известную мобильную ОС за связь с Android. Это прямой конкурент «Авроры»

Расчистить место для «Авроры» Оператор связи «Ростелеком» направил в Минцифры просьбу о проведении проверки правомерности размещения в реес
21.11.2023 Вышка имени Евдокима Яковлева: «Ростелеком» в Тюменской области назвал базовую станцию в честь основателя бальнеологии  

нистерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры России) и компанией «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В компании называть объекты

21.11.2023 «Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматизированного пункта весогабаритного контроля

«Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматического пункта весового и габаритного контроля

20.11.2023 «РТК-Сервис» принял на техническую поддержку все оборудование Huawei на сети «Ростелекома»

ИТ-компания «РТК-Сервис» приняла на обслуживание и поддержку все оборудование компании Huawei, установленное на сетях «Ростелекома»: от Чукотки до Калининграда, а также на стыке сетей «Ростелекома» с западными сетями. В результате, по оценкам заказчика, качество сервисных работ выросло, а время устранени
20.11.2023 «Ростелеком» обеспечит доступом в интернет новый туристический центр в уральском поселке Гари

Компания «Ростелеком» в Свердловской области завершила строительство защищенных оптических линий связи

20.11.2023 «Аэропорт Кызыл» Республики Тыва перешел на оптику «Ростелекома»

«Ростелеком» подключил аэропорт города Кызыла в Туве к высокоскоростному интернету. Мероприяти
17.11.2023 Промышленность Урала доверяет «Ростелекому» хранение и защиту своих данных

«Ростелеком» продолжает размещать данные крупнейших компаний Урала в виртуальном центре обрабо
16.11.2023 «Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде

«Ростелеком» расширит зону присутствия в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания обеспечит

16.11.2023 «Ростелеком» в Югре обеспечивает безопасность нефтяников в условиях Крайнего Севера

«Ростелеком» оборудовал камерами нефтегазовые месторождения для Ханты-Мансийского филиала комп
15.11.2023 «Ростелеком» на Южном Урале открыл юбилейную базовую станцию связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

еще в 33 поселениях и деревнях Южного Урала». Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для того чтобы южноуральцы могли дистанционно учиться, пользоваться телемедицин
15.11.2023 Ильдар Фахрутдинов назначен директором пермского филиала «Ростелекома»

Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Ильдар Фахрутдинов. Он родился в 1987 г. в городе Брежнев Республики Та

Публикаций - 10596, упоминаний - 19018

Ростелеком замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МегаФон 7604 1148
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10480 1131
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2660 1125
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8354 971
Ростелеком - Связьинвест 1705 570
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3006 404
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 386
Yandex - Яндекс 6338 360
Microsoft Corporation 23964 322
Huawei 3661 279
VK - Mail.ru Group 3269 272
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1575 252
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 247 245
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3189 243
5nine Software 1922 239
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 679 231
АФК Система ПАО 1762 228
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1962 210
Google LLC 11315 199
SAP SE 5072 197
IBM - International Business Machines Corp 9317 195
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 840 194
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4459 191
7533 189
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 186
Cisco Systems 4987 183
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 178
NVision Group - Энвижн Груп 674 176
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 226 176
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 196 174
Oracle Corporation 6476 171
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 167
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 803 162
Восход ФГБУ НИИ 614 159
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 153
Ростелеком - РТКомм.РУ 363 149
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1402 148
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1146 144
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 144
Крок - Croc 1764 143
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6391 634
Почта России ПАО 1981 380
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 370
РЖД - Российские железные дороги 1754 259
ГПБ - Газпромбанк 1005 155
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 152
Газпром ПАО 1213 139
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1382 132
Альфа-Банк 1651 119
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 997 106
Открытие ФК - Банк Открытие 523 86
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 77
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 76
Visa International 1908 72
Почта Банк 418 72
Россети Ленэнерго 1698 70
Qiwi 963 69
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1991 69
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 408 69
Альфа-Групп 678 68
ПСБ - Промсвязьбанк 781 67
Газпром нефть 543 65
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 65
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 62
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1044 62
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 285 61
Связной ГК 1356 61
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 60
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 475 59
РВК - Российская венчурная компания 539 58
ВТБ - ВТБ24 661 57
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 56
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 918 56
Май - Майский чай - российская торговая компания 1094 53
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 53
Интер РАО ЕЭС ПАО 317 51
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1065 51
НМГ - Национальная Медиа Группа 85 51
Северсталь ПАО - Severstal 406 50
Роснефть НК - нефтяная компания 498 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10204 1811
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5399 641
Президент Российской Федерации 3972 552
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4644 517
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2526 373
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 331
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2094 319
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 280
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 278
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 273
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4123 255
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 248
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3293 244
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5032 235
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2623 227
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 208
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2697 208
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1281 205
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1743 194
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2208 189
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 647 177
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1245 157
Федеральное казначейство России 1637 157
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 151
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1730 145
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 145
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1108 141
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 128
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 124
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1286 123
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 749 121
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 120
Правительство Москвы 2139 115
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1009 107
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 105
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 740 95
Судебная власть - Judicial power 2196 89
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 915 88
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 81
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 233 73
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 508
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 57
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 55
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 43
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 40
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 528 31
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 29
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 79 29
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 634 29
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 28
Единая Россия - Политическая партия 282 27
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 27
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 24
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 22
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 22
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 45 19
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 19
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 18
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 16
ЛБИ - Лига безопасного интернета 58 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 16
4CIO 763 15
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 15
АФТ - Ассоциация Финтех 90 11
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 104 11
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 11
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 9
OWASP - Open Web Application Security Project 77 9
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 63 8
8K Association - Ассоциация 8K 171 8
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 7
Linux Foundation 177 7
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 7
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57698 3678
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43231 2689
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19617 2438
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26474 1728
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23159 1355
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14020 1204
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18835 1073
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14937 1072
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1288 220
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Apple iOS 7251 203
Linux OS 8938 176
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Microsoft Windows 14917 159
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Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 682 126
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 96
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Apple iPhone - серия смартфонов 6812 60
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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