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Ростелеком
Ростелеком представляет собой крупную российскую телекоммуникационную компанию, которая предоставляет спектр услуг связи и цифровых решений. Компания является частью одноименной группы компаний, куда входят различные дочерние предприятия, такие как «РТК-Сервис», «РТК Информационная безопасность» и другие.
В своей деятельности Ростелеком занимается развитием цифровой инфраструктуры страны. Например, компания реализует проекты по подключению удаленных населенных пунктов к интернету, как это было сделано в Хакасии с древним памятником «Улуг Хуртуях тас». Также компания участвует в программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), обеспечивая связью малые населенные пункты.
Особое внимание Ростелеком уделяет вопросам кибербезопасности. Компания присоединилась к национальному стандарту защиты персональных данных и разработала собственные инструменты оценки безопасности, такие как «Кибериндекс». В сфере защиты информации работает дочерняя компания ГК «Солар», которая запустила сервис Solar Threat Intelligence Feeds для поставки данных об актуальных киберугрозах.
Ростелеком сотрудничает с государственными структурами и коммерческими организациями. Компания входит в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем, а также предоставляет свои услуги таким крупным организациям, как Сбербанк (включая проект по импортозамещению в сфере управления печатью).
Важным направлением деятельности является разработка и внедрение различных цифровых решений. Например, компания создала систему CRM B2C для автоматизации обслуживания частных клиентов, что позволило существенно сократить время обработки обращений. Также Ростелеком участвует в образовательных проектах, таких как платформа «Лицей», где размещены материалы для подготовки к «Диктанту Победы».
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СОБЫТИЯ
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|03.08.2026
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Мой друг ИИ: поведение человека в цифровой среде все больше зависит от алгоритмов — исследование «Ростелекома», ИРИ и ФРИИ
«Ростелеком», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Институт развития интернета (АНО «ИРИ»
|03.08.2026
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«Ростелеком» запустил подписку «Защита для ребенка»
«Ростелеком» объявил о запуске подписки «Защита для ребенка», которая делает мобильную связь и
|03.08.2026
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Решения «Ростелекома» позволили усовершенствовать цифровой сервис группы «Синара»
«Ростелеком» выступил цифровым партнером группы «Синара» в проекте модернизации внутренней инф
|30.07.2026
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«Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве на выборах
«Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве
|30.07.2026
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Владимир Торопецкий назначен директором по продуктовому развитию MANGO OFFICE и Цифровых коммуникаций Ростелеком
венности войдут решения «MANGO OFFICE», «СВЕТЕЦ», «Calltouch» и продуктового офиса «Телефония» ПАО «Ростелеком». Одной из ключевых задач станет развитие новых продуктов в стратегических направл
|30.07.2026
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Дмитрий Медведев продолжит возглавлять совет директоров «Ростелекома»
29 июля 2026 года состоялось первое заседание совета директоров «Ростелекома» избранного на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2026 г. Председателем со
|27.07.2026
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«Ростелеком» сократил время запуска корпоративных сервисов на 50% с помощью платформы визуальной разработки
сов, повышается прозрачность внутренних процессов и ускоряется цифровизация компании. В дальнейшем «Ростелеком» планирует расширять использование «Аколы» для автоматизации управления проектами,
|27.07.2026
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«Ростелеком» подключил 1,2 млн камер домашнего видеонаблюдения
Жители России установили 1,2 млн камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома». Больше половины пользователей (53%) устанавливают устройства за городом, во дворе частного дома. Посмотреть онлайн-трансляцию можно из любой точки мира, где есть интернет. Также д
|23.07.2026
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Свернув собственную разработку межсетевых экранов, «Ростелеком» теперь ищет их поставщика на стороне
Что закупает «Ростелеком» ПАО «Ростелеком» объявило ценовой тендер на поставку программно-аппаратных
|22.07.2026
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Разоблачив миллиардные траты на посредников при закупке «железа», Счетная палата покупает серверы через «Ростелеком»
Закупка Счетной палаты Структура, входящая в состав «Ростелекома», — ООО «РТК ИБ» — подписала контракт со Счетной палатой на поставку серверного о
|22.07.2026
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Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2026 обеспечила свыше 7 млн часов трансляций
«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта (ИИ) во в
|22.07.2026
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Под цифровым контролем: «Ростелеком» в Зауралье приступил к монтажу системы видеонаблюдения для единого дня голосования
«Ростелеком» начал установку камер видеонаблюдения на избирательных участках Курганской област
|21.07.2026
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РТК-ЦОД запустил облачный мониторинг качества каналов связи для 20 тысяч объектов заказчиков «Ростелекома»
инициирует регламентированные процедуры реагирования и передает информацию в техническую поддержку «Ростелекома». Это позволяет устранить деградацию качества канала связи до того, как она стане
|21.07.2026
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Под цифровым контролем: «Ростелеком» в Тюменской области приступил к монтажу системы видеонаблюдения для единого дня голосования
«Ростелеком» начал установку камер видеонаблюдения на избирательных участках Тюменской области
|20.07.2026
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И тянутся города: оптика «Ростелекома» доступна в четырех из пяти домов в российских мегаполисах
«Ростелеком» впервые раскрывает подробности развития оптических сетей в регионах России. Общая
|16.07.2026
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«Ростелеком» внедрил роботизированный сварочный комплекс на ВЛМЗ
«Ростелеком» внедрил роботизированный технологический комплекс на Волгоградском литейно-механи
|16.07.2026
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«Ростелеком» удвоил скорость интернета в труднодоступном селе Антипаюта
одернизация радиорелейной линии связи в труднодоступном селе Антипаюта Тазовского района. Компания «Ростелеком» заменила сетевое оборудование на более производительное, что позволило увеличить
|16.07.2026
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«Ростелеком» и СФУ запустили программы подготовки, где студенты учатся на реальном оборудовании провайдера
аправления «Оптические квантовые технологии» и профессиональной переподготовки. В одном из классов «Ростелеком» планирует дополнительно подключить канал для мультикаст-трансляций по технологии
|15.07.2026
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«Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay
ов. По его словам, также рассматривается возможность задействования технологических активов группы «Ростелеком» и накопленной экспертизы. При этом принципиально важно, чтобы решение оставалось
|14.07.2026
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«Ростелеком» построил в Кузбассе еще четыре базовые станции
Компания «Ростелеком» запустила в Кузбассе четыре новые базовые станции в трех муниципальных округах ре
|13.07.2026
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Операторы «Ростелеком Контакт-центра» обрабатывают свыше 275 тыс. обращений в день
молодой профессиональный праздник — День оператора контакт-центра. Но и в праздничный день работа «Ростелеком Контакт-центра» не останавливается ни на минуту — его операторы круглосуточно на с
|13.07.2026
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«Ростелеком» и «Абсолют Страхование» расширяют возможности защиты ПВЗ и офисов малого бизнеса
«Ростелеком» и страховая компания «Абсолют Страхование» дополнили линейку совместных решений д
|10.07.2026
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На зеленой волне: Салехард поехал на 25% быстрее благодаря умным светофорам «Ростелекома»
Компания «Ростелеком» совместно с администрацией Салехарда подвела первые итоги модернизации системы св
|09.07.2026
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От станков до алгоритмов: «Ростелеком» запустит цифровую трансформацию производства на «Уральском заводе авто-текстильных изделий»
«Ростелеком» и «Уральский завод авто-текстильных изделий» (Урал АТИ) подписали соглашение о вн
|09.07.2026
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«Ростелеком» подписал соглашение с Уральской торгово-промышленной палатой о роботизации предприятий
В Екатеринбурге компания «Ростелеком» и Уральская торгово-промышленная палата (Уральская ТПП) официально стали партнера
|08.07.2026
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«Ростелеком» модернизировал систему защиты от DDoS-атак на магистральной сети
«Ростелеком» объявил о завершении комплексной модернизации инфраструктуры платформы Anti DDoS,
|08.07.2026
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«Атомстройкомплекс» и «Ростелеком» подписали соглашение о цифровизации социальных объектов в Свердловской области
ния уже построила около 20 объектов. Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Мы готовы предложить нашим партнерам не только инфраструктуру связи под новые с
|08.07.2026
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«Ростелеком» и УЦСБ договорились о стратегическом партнерстве в сфере кибербезопасности
«Ростелеком» и «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) заключили соглашение о стратегичес
|08.07.2026
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«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой кузбасский фестиваль «Динотерра»
«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой «Динотерру» — международный научно-популярный ф
|07.07.2026
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«Ростелеком» после 10 лет переговоров избавился от единственного зарубежного актива
оли в GNC-Alfa. Тогда же гендиректор GNC-Alfa Борис Демирханян называл сумму сделки в $40 млн. Как «Ростелеком» пытался уйти из Армении «Ростелеком» в 2012 г. приобрел 75% долю в GNC-Alf
|07.07.2026
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«Ростелеком» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве
Компании «Ростелеком» и «Россети Урал» заключили соглашение о цифровом сотрудничестве. Документ заверил
|07.07.2026
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«Ростелеком» и ГК PitON наметили направления совместной работы
лнительных соглашениях и протоколах. Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Мы не только включимся в световые проекты с применением "цифры", но и готовы об
|07.07.2026
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«Ростелеком Лицей» запустил бесплатные онлайн-интенсивы для школьников
В период летних каникул образовательная платформа «Ростелеком Лицей» объявила о запуске двух онлайн-интенсивов, направленных на развитие цифровы
|07.07.2026
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«Ростелеком» создал цифровую инфраструктуру для международного этнофестиваля «МИР Сибири»
«Ростелеком» развернул высокоскоростную сетевую инфраструктуру на площадке свыше 20 гектаров н
|06.07.2026
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«Ростелеком» поможет обеспечить безопасность фестиваля в Тобольске, сохранив исторический ландшафт кремля
«Ростелеком» в Тобольске построил защищенные каналы связи для систем досмотра на музыкальном ф
|03.07.2026
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Лето с толком: «Ростелеком Лицей» запустил бесплатные онлайн-интенсивы для школьников
е конспекты, практические задания, а также возможность онлайн-общения с куратором и «однокурсниками». Материалы будут доступны на платформе до 31 августа 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Слушатели онлайн-интенсива «Создание кода с помощью нейросетей» освоят базовые принципы работы с искусственным интеллектом, научатся создавать HTML-код и работать с языком стилей
|30.06.2026
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«Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2025 год
е, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2025 г. в денежной форме
|26.06.2026
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«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету кузбасский поселок Чистугаш
«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптической сети в поселке Чистугаш Прокопьевског
|22.06.2026
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«Ростелеком» протянул 450 км оптики для цифровизации Бора в Красноярском крае
«Ростелеком» объявил о начале подключения высокоскоростного интернета, интерактивного телевидения Wink и облачного видеонаблюдения в домах жителей поселка Бор на севере Красноярского края. Чтобы
|19.06.2026
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«Ростелеком» представил универсальную ИИ-платформу «Нейрошлюз»
«Ростелеком» представил собственную разработку — портал «Нейрошлюз». Онлайн-платформа объединя
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 483
|Осеевский Михаил 350 325
|Никифоров Николай 1138 292
|Медведев Дмитрий 1665 249
|Шадаев Максут 1210 233
|Щеголев Игорь 699 218
|Калугин Сергей 169 156
|Провоторов Александр 158 146
|Рейман Леонид 1065 145
|Чернышенко Дмитрий 580 118
|Мишустин Михаил 787 111
|Нащекин Алексей 118 107
|Ермаков Валерий 140 107
|Козырев Алексей 328 103
|Исхизова Александра 100 100
|Юрченко Евгений 133 81
|Малофеев Константин 118 77
|Брюквин Юрий 300 76
|Меньшов Кирилл 139 75
|Акимов Максим 192 70
|Массух Илья 239 69
|Носков Константин 241 68
|Усманов Алишер 311 62
|Румянцева Ольга 62 62
|Ляпунов Игорь 132 61
|Лукошков Дмитрий 61 61
|Кириенко Владимир 148 57
|Семенов Вадим 65 57
|Иванов Олег 152 56
|Анохин Сергей 121 50
|Сергеев Михаил 115 48
|Глазков Борис 48 47
|Гаттаров Руслан 144 47
|Свердлов Денис 201 46
|Паршин Максим 323 46
|Слизень Виталий 244 46
|Логинов Александр 54 46
|Мацоцкий Сергей 180 45
|Ермолаев Артем 379 45
|Колпаков Антон 57 45
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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