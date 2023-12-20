Ростелеком
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи ПАО "Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, поставщик решений в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
|20.12.2023
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«Ростелеком» инвестирует в российского разработчика открытой платформы для автоматизации делового туризма «Кортеос»
Российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» приобрел 60% акций ООО «Кортеос» у частного инвестора, при этом основатели компан
|20.12.2023
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150 тыс. семей Красноярского края, Хакасии и Тувы подключены к видеосервису Wink от «Ростелекома»
ого филиала «Ростелекома» — директор по работе с массовым сегментом. В награду за «почетные места» «Ростелеком» вручил клиенткам большие «VK капсулы» с «Марусей» внутри. Голосовая помощница буд
|20.12.2023
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В России заработала горячая линия Деда Мороза
«Ростелеком контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») во второй раз открыл горячую лини
|19.12.2023
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УЦН 2.0: «Ростелеком» запустил в Большом Сочи первые две базовые станции мобильной связи
«Ростелеком» построил и запустил две базовые станции в селах Вардане-Верино Адлерского района
|19.12.2023
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Цифровой контроль: «Ростелеком» в Зауралье установил еще два новых пункта весогабаритного контроля
ртных средств (АПВГК) начали работу в тестовом режиме на зауральских трассах. Специалисты компании «Ростелеком» построили посты на 128-м километре дороги Курган — Звериноголовское и на 75-м кил
|19.12.2023
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Мужи с интеллектом: «Ростелеком» расширяет сеть умной домофонии в глубинке Ямала
«Ростелеком» расширяет сеть умной домофонии на Ямале. Компания активно устанавливает современн
|18.12.2023
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«Ростелеком» обеспечит покрытие зоны «слез и поцелуев» сетью Wi-Fi на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске
рытие сетью Wi-Fi зоны «слез и поцелуев», а также других локаций масштабного спортивного события — «Ростелеком — Чемпионата России по фигурному катанию на коньках». Компания четырнадцатый год п
|14.12.2023
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«Ростелеком» научился дистанционно мониторить состояния пчелиных ульев. Популяция пчел в России на грани вымирания
Контроль сбора урожая и борьба с хищениями «Ростелеком» занялся вопросами цифровизации сельского хозяйства. Как рассказал вице-президент компании Валерий Ермаков в ходе мероприятия Rostelecom Tech Day, основными проблемами отрасли являют
|14.12.2023
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«Ростелеком» пилотирует решение по мониторингу рабочего персонала на одном из промышленных предприятий Южного Урала
«Ростелеком» и «Челябинский компрессорный завод» (ЧКЗ) запустили пилотный проект по мониторинг
|14.12.2023
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«Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье
«Ростелеком» в Курганской области завершил строительство базовых станций по адресному плану 20
|12.12.2023
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«Ростелеком» приступает к строительству третьей очереди новой Трансъевразийской линии связи
«Ростелеком» начинает строительство третьей очереди новой трансъевразийской волоконно-оптическ
|12.12.2023
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Валерий Клейкин назначен техническим директором Красноярского филиала «Ростелекома»
На должность технического директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Валерий Клейкин. Ранее он занимал должность заместителя директора филиал
|11.12.2023
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«Ростелеком» раскрыл информацию о главных составляющих идеального современного контактного центра
Сергей Шишмарев, генеральный директор «Ростелеком контакт-центр» (D/O: Digital Operator) выступил экспертом на конференции «Современ
|11.12.2023
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«Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix
итал Энерди», принадлежавших, соответственно, «Ростелекому» и Yadro (подразделение «ИКС Холдинг»). «Ростелеком» получил в объединенной компании 51%, Yadro - 49%. Инвестиции в разработку продукт
|08.12.2023
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Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома»
«Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1
|07.12.2023
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Видеонаблюдение «Ростелекома» поможет минимизировать потери и убытки в пунктах выдачи заказов маркетплейсов
«Ростелеком» запустил специальную версию одного из самых востребованных облачных решений для б
|07.12.2023
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«Ростелеком» внедряет новые информационные технологии в медицине на Урале
Компания «Ростелеком» реализовала проект для двух новых корпусов Нижневартовской окружной клинической б
|06.12.2023
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На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру «Лукоморья»
. 8 декабря на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве состоится главное ИТ-событие года «Ростелекома» — Rostelecom Tech Day (RTD 2023). В рамках события компания представит новые ИТ-
|06.12.2023
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«Ростелеком» и Миасский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве
Национальный провайдер «Ростелеком» и администрация Миасского городского округа договорились сотрудничать и развивать
|06.12.2023
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«Ростелеком» и «Автодор» построят вышки сотовой связи вдоль автотрасс
ПАО «Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и государственная компания «
|06.12.2023
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«Ростелеком» и «СКБ Контур» договорились о развитии совместных цифровых проектов для бизнеса
Компании «Ростелеком» и «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи на официальном доку
|06.12.2023
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Федеральный центр прикладного развития ИИ, Минцифры и «Ростелеком» будут внедрять искусственный интеллект в промышленность региона
ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта», «Ростелеком», Министерство цифрового развития и связи Свердловской области договорились о внед
|06.12.2023
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«Ростелеком» и «Водоканал Свердловской области» договорились о цифровизации системы водоснабжения региона
«Ростелеком» и «Водоканал Свердловской области» договорились о цифровизации системы водоснабже
|05.12.2023
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Минцифры Свердловской области, «Ростелеком» и УрГЭУ договорились вместе развивать технологии ИИ
Министерство цифрового развития и связи Свердловской области, «Ростелеком», а также Уральский государственный экономический университет договорились вместе
|30.11.2023
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В самое сердце цифрового искусства: RTD2023 объединит технологии и арт
В пятницу, 8 декабря, российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» впервые проведет собственную ИТ-конференцию Rostelecom Tech Day (RTD2023). На мер
|30.11.2023
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Во весь голос: «Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС
«Ростелеком» расширяет возможности платформы цифровых коммуникаций для бизнеса «Виртуальная АТ
|28.11.2023
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«Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России
уникационные операторы «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Фото: Ростелеком «Ростелеком» вложит 448 млн руб. в разработку системы для автоматизации инв
|27.11.2023
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10 простых шагов: как заменить Jira
вендоров-поставщиков отечественных аналогов Среди тех, кто сегодня готов предложить замену Jira — «Ростелеком» («Ростелеком-ИТ»), «Яндекс», «Т1-консалтинг», «Турбо», «Битрикс». У каждой
|24.11.2023
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«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ООО «Центр корпоративных решений»
«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ООО «Центр корпоративных решений» (ЦКР). Провайдер
|22.11.2023
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«Ростелеком» потребовал удалить из реестра ПО известную мобильную ОС за связь с Android. Это прямой конкурент «Авроры»
Расчистить место для «Авроры» Оператор связи «Ростелеком» направил в Минцифры просьбу о проведении проверки правомерности размещения в реес
|21.11.2023
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Вышка имени Евдокима Яковлева: «Ростелеком» в Тюменской области назвал базовую станцию в честь основателя бальнеологии
нистерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры России) и компанией «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В компании называть объекты
|21.11.2023
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«Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматизированного пункта весогабаритного контроля
«Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматического пункта весового и габаритного контроля
|20.11.2023
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«РТК-Сервис» принял на техническую поддержку все оборудование Huawei на сети «Ростелекома»
ИТ-компания «РТК-Сервис» приняла на обслуживание и поддержку все оборудование компании Huawei, установленное на сетях «Ростелекома»: от Чукотки до Калининграда, а также на стыке сетей «Ростелекома» с западными сетями. В результате, по оценкам заказчика, качество сервисных работ выросло, а время устранени
|20.11.2023
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«Ростелеком» обеспечит доступом в интернет новый туристический центр в уральском поселке Гари
Компания «Ростелеком» в Свердловской области завершила строительство защищенных оптических линий связи
|20.11.2023
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«Аэропорт Кызыл» Республики Тыва перешел на оптику «Ростелекома»
«Ростелеком» подключил аэропорт города Кызыла в Туве к высокоскоростному интернету. Мероприяти
|17.11.2023
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Промышленность Урала доверяет «Ростелекому» хранение и защиту своих данных
«Ростелеком» продолжает размещать данные крупнейших компаний Урала в виртуальном центре обрабо
|16.11.2023
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«Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде
«Ростелеком» расширит зону присутствия в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания обеспечит
|16.11.2023
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«Ростелеком» в Югре обеспечивает безопасность нефтяников в условиях Крайнего Севера
«Ростелеком» оборудовал камерами нефтегазовые месторождения для Ханты-Мансийского филиала комп
|15.11.2023
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«Ростелеком» на Южном Урале открыл юбилейную базовую станцию связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
еще в 33 поселениях и деревнях Южного Урала». Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для того чтобы южноуральцы могли дистанционно учиться, пользоваться телемедицин
|15.11.2023
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Ильдар Фахрутдинов назначен директором пермского филиала «Ростелекома»
Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Ильдар Фахрутдинов. Он родился в 1987 г. в городе Брежнев Республики Та
Ростелеком замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Путин Владимир 2900 445
|Никифоров Николай 1173 293
|Осеевский Михаил 292 267
|Медведев Дмитрий 1641 246
|Щеголев Игорь 695 215
|Калугин Сергей 168 155
|Шадаев Максут 798 154
|Провоторов Александр 155 144
|Рейман Леонид 1037 136
|Чернышенко Дмитрий 524 109
|Нащекин Алексей 113 106
|Козырев Алексей 297 84
|Мишустин Михаил 569 82
|Юрченко Евгений 132 80
|Малофеев Константин 114 78
|Брюквин Юрий 295 73
|Ермаков Валерий 98 72
|Акимов Максим 180 70
|Массух Илья 228 67
|Носков Константин 232 66
|Меньшов Кирилл 102 65
|Румянцева Ольга 62 62
|Усманов Алишер 298 61
|Иванов Олег 138 56
|Семенов Вадим 63 55
|Кириенко Владимир 134 53
|Сергеев Михаил 101 49
|Ляпунов Игорь 97 48
|Гаттаров Руслан 143 47
|Свердлов Денис 196 46
|Слизень Виталий 242 45
|Колпаков Антон 57 45
|Мардер Наум 116 45
|Глазков Борис 45 44
|Беров Иван 43 43
|Мацоцкий Сергей 177 43
|Бондаренко Михаил 55 42
|Ермолаев Артем 369 42
|Эмдин Сергей 68 41
|Хасьянова Гульнара 128 40
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