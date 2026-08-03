Ростелеком представляет собой крупную российскую телекоммуникационную компанию, которая предоставляет спектр услуг связи и цифровых решений. Компания является частью одноименной группы компаний, куда входят различные дочерние предприятия, такие как «РТК-Сервис», «РТК Информационная безопасность» и другие.

В своей деятельности Ростелеком занимается развитием цифровой инфраструктуры страны. Например, компания реализует проекты по подключению удаленных населенных пунктов к интернету, как это было сделано в Хакасии с древним памятником «Улуг Хуртуях тас». Также компания участвует в программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), обеспечивая связью малые населенные пункты.

Особое внимание Ростелеком уделяет вопросам кибербезопасности. Компания присоединилась к национальному стандарту защиты персональных данных и разработала собственные инструменты оценки безопасности, такие как «Кибериндекс». В сфере защиты информации работает дочерняя компания ГК «Солар», которая запустила сервис Solar Threat Intelligence Feeds для поставки данных об актуальных киберугрозах.

Ростелеком сотрудничает с государственными структурами и коммерческими организациями. Компания входит в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем, а также предоставляет свои услуги таким крупным организациям, как Сбербанк (включая проект по импортозамещению в сфере управления печатью).

Важным направлением деятельности является разработка и внедрение различных цифровых решений. Например, компания создала систему CRM B2C для автоматизации обслуживания частных клиентов, что позволило существенно сократить время обработки обращений. Также Ростелеком участвует в образовательных проектах, таких как платформа «Лицей», где размещены материалы для подготовки к «Диктанту Победы».

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