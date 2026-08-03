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Ростелеком

Ростелеком

Ростелеком представляет собой крупную российскую телекоммуникационную компанию, которая предоставляет спектр услуг связи и цифровых решений. Компания является частью одноименной группы компаний, куда входят различные дочерние предприятия, такие как «РТК-Сервис», «РТК Информационная безопасность» и другие.

В своей деятельности Ростелеком занимается развитием цифровой инфраструктуры страны. Например, компания реализует проекты по подключению удаленных населенных пунктов к интернету, как это было сделано в Хакасии с древним памятником «Улуг Хуртуях тас». Также компания участвует в программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), обеспечивая связью малые населенные пункты.

Особое внимание Ростелеком уделяет вопросам кибербезопасности. Компания присоединилась к национальному стандарту защиты персональных данных и разработала собственные инструменты оценки безопасности, такие как «Кибериндекс». В сфере защиты информации работает дочерняя компания ГК «Солар», которая запустила сервис Solar Threat Intelligence Feeds для поставки данных об актуальных киберугрозах.

Ростелеком сотрудничает с государственными структурами и коммерческими организациями. Компания входит в перечень провайдеров хостинга для государственных информационных систем, а также предоставляет свои услуги таким крупным организациям, как Сбербанк (включая проект по импортозамещению в сфере управления печатью).

Важным направлением деятельности является разработка и внедрение различных цифровых решений. Например, компания создала систему CRM B2C для автоматизации обслуживания частных клиентов, что позволило существенно сократить время обработки обращений. Также Ростелеком участвует в образовательных проектах, таких как платформа «Лицей», где размещены материалы для подготовки к «Диктанту Победы».

Конкурирующие компании на рынке:

Обзор «Ростелеком» на Market.CNews

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.08.2026 Мой друг ИИ: поведение человека в цифровой среде все больше зависит от алгоритмов — исследование «Ростелекома», ИРИ и ФРИИ

«Ростелеком», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Институт развития интернета (АНО «ИРИ»
03.08.2026 «Ростелеком» запустил подписку «Защита для ребенка»

«Ростелеком» объявил о запуске подписки «Защита для ребенка», которая делает мобильную связь и
03.08.2026 Решения «Ростелекома» позволили усовершенствовать цифровой сервис группы «Синара»

«Ростелеком» выступил цифровым партнером группы «Синара» в проекте модернизации внутренней инф
30.07.2026 «Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве на выборах

«Ростелеком» и Общественная палата Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве

30.07.2026 Владимир Торопецкий назначен директором по продуктовому развитию MANGO OFFICE и Цифровых коммуникаций Ростелеком

венности войдут решения «MANGO OFFICE», «СВЕТЕЦ», «Calltouch» и продуктового офиса «Телефония» ПАО «Ростелеком». Одной из ключевых задач станет развитие новых продуктов в стратегических направл
30.07.2026 Дмитрий Медведев продолжит возглавлять совет директоров «Ростелекома»

29 июля 2026 года состоялось первое заседание совета директоров «Ростелекома» избранного на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2026 г. Председателем со
27.07.2026 «Ростелеком» сократил время запуска корпоративных сервисов на 50% с помощью платформы визуальной разработки

сов, повышается прозрачность внутренних процессов и ускоряется цифровизация компании. В дальнейшем «Ростелеком» планирует расширять использование «Аколы» для автоматизации управления проектами,
27.07.2026 «Ростелеком» подключил 1,2 млн камер домашнего видеонаблюдения

Жители России установили 1,2 млн камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома». Больше половины пользователей (53%) устанавливают устройства за городом, во дворе частного дома. Посмотреть онлайн-трансляцию можно из любой точки мира, где есть интернет. Также д
23.07.2026 Свернув собственную разработку межсетевых экранов, «Ростелеком» теперь ищет их поставщика на стороне

Что закупает «Ростелеком» ПАО «Ростелеком» объявило ценовой тендер на поставку программно-аппаратных
22.07.2026 Разоблачив миллиардные траты на посредников при закупке «железа», Счетная палата покупает серверы через «Ростелеком»

Закупка Счетной палаты Структура, входящая в состав «Ростелекома», — ООО «РТК ИБ» — подписала контракт со Счетной палатой на поставку серверного о
22.07.2026 Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2026 обеспечила свыше 7 млн часов трансляций

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта (ИИ) во в
22.07.2026 Под цифровым контролем: «Ростелеком» в Зауралье приступил к монтажу системы видеонаблюдения для единого дня голосования

«Ростелеком» начал установку камер видеонаблюдения на избирательных участках Курганской област
21.07.2026 РТК-ЦОД запустил облачный мониторинг качества каналов связи для 20 тысяч объектов заказчиков «Ростелекома»

инициирует регламентированные процедуры реагирования и передает информацию в техническую поддержку «Ростелекома». Это позволяет устранить деградацию качества канала связи до того, как она стане
21.07.2026 Под цифровым контролем: «Ростелеком» в Тюменской области приступил к монтажу системы видеонаблюдения для единого дня голосования

«Ростелеком» начал установку камер видеонаблюдения на избирательных участках Тюменской области
20.07.2026 И тянутся города: оптика «Ростелекома» доступна в четырех из пяти домов в российских мегаполисах

«Ростелеком» впервые раскрывает подробности развития оптических сетей в регионах России. Общая
16.07.2026 «Ростелеком» внедрил роботизированный сварочный комплекс на ВЛМЗ

«Ростелеком» внедрил роботизированный технологический комплекс на Волгоградском литейно-механи
16.07.2026 «Ростелеком» удвоил скорость интернета в труднодоступном селе Антипаюта

одернизация радиорелейной линии связи в труднодоступном селе Антипаюта Тазовского района. Компания «Ростелеком» заменила сетевое оборудование на более производительное, что позволило увеличить

16.07.2026 «Ростелеком» и СФУ запустили программы подготовки, где студенты учатся на реальном оборудовании провайдера

аправления «Оптические квантовые технологии» и профессиональной переподготовки. В одном из классов «Ростелеком» планирует дополнительно подключить канал для мультикаст-трансляций по технологии

15.07.2026 «Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay

ов. По его словам, также рассматривается возможность задействования технологических активов группы «Ростелеком» и накопленной экспертизы. При этом принципиально важно, чтобы решение оставалось

14.07.2026 «Ростелеком» построил в Кузбассе еще четыре базовые станции

Компания «Ростелеком» запустила в Кузбассе четыре новые базовые станции в трех муниципальных округах ре
13.07.2026 Операторы «Ростелеком Контакт-центра» обрабатывают свыше 275 тыс. обращений в день

молодой профессиональный праздник — День оператора контакт-центра. Но и в праздничный день работа «Ростелеком Контакт-центра» не останавливается ни на минуту — его операторы круглосуточно на с
13.07.2026 «Ростелеком» и «Абсолют Страхование» расширяют возможности защиты ПВЗ и офисов малого бизнеса

«Ростелеком» и страховая компания «Абсолют Страхование» дополнили линейку совместных решений д
10.07.2026 На зеленой волне: Салехард поехал на 25% быстрее благодаря умным светофорам «Ростелекома»

Компания «Ростелеком» совместно с администрацией Салехарда подвела первые итоги модернизации системы св
09.07.2026 От станков до алгоритмов: «Ростелеком» запустит цифровую трансформацию производства на «Уральском заводе авто-текстильных изделий»

«Ростелеком» и «Уральский завод авто-текстильных изделий» (Урал АТИ) подписали соглашение о вн
09.07.2026 «Ростелеком» подписал соглашение с Уральской торгово-промышленной палатой о роботизации предприятий

В Екатеринбурге компания «Ростелеком» и Уральская торгово-промышленная палата (Уральская ТПП) официально стали партнера
08.07.2026 «Ростелеком» модернизировал систему защиты от DDoS-атак на магистральной сети

«Ростелеком» объявил о завершении комплексной модернизации инфраструктуры платформы Anti DDoS,
08.07.2026 «Атомстройкомплекс» и «Ростелеком» подписали соглашение о цифровизации социальных объектов в Свердловской области

ния уже построила около 20 объектов. Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Мы готовы предложить нашим партнерам не только инфраструктуру связи под новые с
08.07.2026 «Ростелеком» и УЦСБ договорились о стратегическом партнерстве в сфере кибербезопасности

«Ростелеком» и «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) заключили соглашение о стратегичес
08.07.2026 «Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой кузбасский фестиваль «Динотерра»

«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой «Динотерру» — международный научно-популярный ф
07.07.2026 «Ростелеком» после 10 лет переговоров избавился от единственного зарубежного актива

оли в GNC-Alfa. Тогда же гендиректор GNC-Alfa Борис Демирханян называл сумму сделки в $40 млн. Как «Ростелеком» пытался уйти из Армении «Ростелеком» в 2012 г. приобрел 75% долю в GNC-Alf
07.07.2026 «Ростелеком» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве

Компании «Ростелеком» и «Россети Урал» заключили соглашение о цифровом сотрудничестве. Документ заверил
07.07.2026 «Ростелеком» и ГК PitON наметили направления совместной работы

лнительных соглашениях и протоколах. Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Мы не только включимся в световые проекты с применением "цифры", но и готовы об
07.07.2026 «Ростелеком Лицей» запустил бесплатные онлайн-интенсивы для школьников

В период летних каникул образовательная платформа «Ростелеком Лицей» объявила о запуске двух онлайн-интенсивов, направленных на развитие цифровы
07.07.2026 «Ростелеком» создал цифровую инфраструктуру для международного этнофестиваля «МИР Сибири»

«Ростелеком» развернул высокоскоростную сетевую инфраструктуру на площадке свыше 20 гектаров н
06.07.2026 «Ростелеком» поможет обеспечить безопасность фестиваля в Тобольске, сохранив исторический ландшафт кремля

«Ростелеком» в Тобольске построил защищенные каналы связи для систем досмотра на музыкальном ф
03.07.2026 Лето с толком: «Ростелеком Лицей» запустил бесплатные онлайн-интенсивы для школьников

е конспекты, практические задания, а также возможность онлайн-общения с куратором и «однокурсниками». Материалы будут доступны на платформе до 31 августа 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Слушатели онлайн-интенсива «Создание кода с помощью нейросетей» освоят базовые принципы работы с искусственным интеллектом, научатся создавать HTML-код и работать с языком стилей

30.06.2026 «Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2025 год

е, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2025 г. в денежной форме

26.06.2026 «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету кузбасский поселок Чистугаш

«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптической сети в поселке Чистугаш Прокопьевског
22.06.2026 «Ростелеком» протянул 450 км оптики для цифровизации Бора в Красноярском крае

«Ростелеком» объявил о начале подключения высокоскоростного интернета, интерактивного телевидения Wink и облачного видеонаблюдения в домах жителей поселка Бор на севере Красноярского края. Чтобы
19.06.2026 «Ростелеком» представил универсальную ИИ-платформу «Нейрошлюз»

«Ростелеком» представил собственную разработку — портал «Нейрошлюз». Онлайн-платформа объединя

Публикаций - 10948, упоминаний - 21348

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1323
МегаФон 10742 1205
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1146
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 820
Ростелеком - Связьинвест 1719 579
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 475
Yandex - Яндекс 9215 452
Microsoft Corporation 25775 344
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 340
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 322
VK - Mail.ru Group 3602 306
Huawei 4675 301
9594 286
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 267
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 266
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 265
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 261
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 261
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 246
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 234
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 227
SAP SE 5601 225
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 225
Google LLC 12688 224
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 222
Oracle Corporation 7074 218
Softline - Софтлайн 3743 208
Cisco Systems 5372 207
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 206
IBM - International Business Machines Corp 9699 203
Крок - Croc 1964 188
NVision Group - Энвижн Груп 699 186
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 179
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 179
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 177
Восход ФГБУ НИИ 721 174
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 163
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 161
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 160
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 159
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 812
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 461
Почта России ПАО 2370 409
РЖД - Российские железные дороги 2096 325
ГПБ - Газпромбанк 1273 196
Газпром ПАО 1493 170
Альфа-Банк 1979 170
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 162
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 144
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 136
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 123
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 118
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 102
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 88
Газпром нефть 725 88
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 86
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 85
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 85
ВТБ - Почта Банк 514 83
ПСБ - Промсвязьбанк 963 82
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 81
Северсталь ПАО - Severstal 629 74
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 73
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 72
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 71
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 71
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 71
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 70
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 69
NanduQ - Qiwi 1013 67
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 67
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 65
Альфа-Групп 745 65
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 63
Visa International 1993 62
Россети Ленэнерго 1699 61
РВК - Российская венчурная компания 571 60
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 60
Связной ГК 1401 60
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2204
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 737
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 645
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 585
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 425
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 392
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 358
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 345
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 326
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 314
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 312
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 286
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 283
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 282
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 266
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 262
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 259
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 244
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 237
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 236
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 236
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 203
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 174
Федеральное казначейство России 1949 174
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 169
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 164
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 160
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 158
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 149
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 146
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 143
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 140
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 128
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 122
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 118
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 118
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 110
Судебная власть - Judicial power 2500 106
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 88
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 86
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 307
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 72
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 59
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 47
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 43
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 40
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 40
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 32
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 30
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 29
Единая Россия - Политическая партия 321 28
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 27
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 26
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 26
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 24
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 24
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 21
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 20
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 20
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 19
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 18
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 17
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 16
ГосИнформСистемы 160 14
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 13
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 10
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 10
Linux Foundation - Free Standards Group 206 10
OWASP - Open Web Application Security Project 146 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 9
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 9
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 8
Союз пенсионеров России 9 8
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 7
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 2668
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2621
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2060
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 1746
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1394
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1378
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1354
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1278
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1248
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1234
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1201
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1128
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1081
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1070
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 980
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 967
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 883
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 759
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 756
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 706
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 702
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 670
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 653
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 634
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 591
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 588
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 579
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 530
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 489
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 488
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 482
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 482
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 474
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 473
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 471
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 469
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 437
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 424
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 423
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 416
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1103
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 354
Google Android 15243 310
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 295
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 285
Linux OS 11533 254
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 244
Apple iOS 8583 222
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 215
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 196
Microsoft Windows 16882 187
Microsoft Windows 2000 8678 183
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 157
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 152
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 149
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 135
Apple iPhone 6 4861 133
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 130
FreePik 1841 121
Новые облачные технологии - МойОфис 958 119
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 106
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 102
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 100
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 96
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 92
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 83
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 82
Google YouTube - Видеохостинг 3002 79
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 79
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 75
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 73
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 73
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 73
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 65
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 65
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 63
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 61
Microsoft Office 4170 60
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 60
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 60
Путин Владимир 3454 483
Осеевский Михаил 350 325
Никифоров Николай 1138 292
Медведев Дмитрий 1665 249
Шадаев Максут 1210 233
Щеголев Игорь 699 218
Калугин Сергей 169 156
Провоторов Александр 158 146
Рейман Леонид 1065 145
Чернышенко Дмитрий 580 118
Мишустин Михаил 787 111
Нащекин Алексей 118 107
Ермаков Валерий 140 107
Козырев Алексей 328 103
Исхизова Александра 100 100
Юрченко Евгений 133 81
Малофеев Константин 118 77
Брюквин Юрий 300 76
Меньшов Кирилл 139 75
Акимов Максим 192 70
Массух Илья 239 69
Носков Константин 241 68
Усманов Алишер 311 62
Румянцева Ольга 62 62
Ляпунов Игорь 132 61
Лукошков Дмитрий 61 61
Кириенко Владимир 148 57
Семенов Вадим 65 57
Иванов Олег 152 56
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Глазков Борис 48 47
Гаттаров Руслан 144 47
Свердлов Денис 201 46
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Мацоцкий Сергей 180 45
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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