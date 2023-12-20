«Ростелеком» инвестирует в российского разработчика открытой платформы для автоматизации делового туризма «Кортеос» Российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» приобрел 60% акций ООО «Кортеос» у частного инвестора, при этом основатели компан

150 тыс. семей Красноярского края, Хакасии и Тувы подключены к видеосервису Wink от «Ростелекома» ого филиала «Ростелекома» — директор по работе с массовым сегментом. В награду за «почетные места» «Ростелеком» вручил клиенткам большие «VK капсулы» с «Марусей» внутри. Голосовая помощница буд

В России заработала горячая линия Деда Мороза «Ростелеком контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») во второй раз открыл горячую лини

УЦН 2.0: «Ростелеком» запустил в Большом Сочи первые две базовые станции мобильной связи «Ростелеком» построил и запустил две базовые станции в селах Вардане-Верино Адлерского района

Цифровой контроль: «Ростелеком» в Зауралье установил еще два новых пункта весогабаритного контроля ртных средств (АПВГК) начали работу в тестовом режиме на зауральских трассах. Специалисты компании «Ростелеком» построили посты на 128-м километре дороги Курган — Звериноголовское и на 75-м кил

Мужи с интеллектом: «Ростелеком» расширяет сеть умной домофонии в глубинке Ямала «Ростелеком» расширяет сеть умной домофонии на Ямале. Компания активно устанавливает современн

«Ростелеком» обеспечит покрытие зоны «слез и поцелуев» сетью Wi-Fi на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске рытие сетью Wi-Fi зоны «слез и поцелуев», а также других локаций масштабного спортивного события — «Ростелеком — Чемпионата России по фигурному катанию на коньках». Компания четырнадцатый год п

«Ростелеком» научился дистанционно мониторить состояния пчелиных ульев. Популяция пчел в России на грани вымирания Контроль сбора урожая и борьба с хищениями «Ростелеком» занялся вопросами цифровизации сельского хозяйства. Как рассказал вице-президент компании Валерий Ермаков в ходе мероприятия Rostelecom Tech Day, основными проблемами отрасли являют

«Ростелеком» пилотирует решение по мониторингу рабочего персонала на одном из промышленных предприятий Южного Урала «Ростелеком» и «Челябинский компрессорный завод» (ЧКЗ) запустили пилотный проект по мониторинг

«Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье «Ростелеком» в Курганской области завершил строительство базовых станций по адресному плану 20

«Ростелеком» приступает к строительству третьей очереди новой Трансъевразийской линии связи «Ростелеком» начинает строительство третьей очереди новой трансъевразийской волоконно-оптическ

Валерий Клейкин назначен техническим директором Красноярского филиала «Ростелекома» На должность технического директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Валерий Клейкин. Ранее он занимал должность заместителя директора филиал

«Ростелеком» раскрыл информацию о главных составляющих идеального современного контактного центра Сергей Шишмарев, генеральный директор «Ростелеком контакт-центр» (D/O: Digital Operator) выступил экспертом на конференции «Современ

«Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix итал Энерди», принадлежавших, соответственно, «Ростелекому» и Yadro (подразделение «ИКС Холдинг»). «Ростелеком» получил в объединенной компании 51%, Yadro - 49%. Инвестиции в разработку продукт

Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома» «Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1

Видеонаблюдение «Ростелекома» поможет минимизировать потери и убытки в пунктах выдачи заказов маркетплейсов «Ростелеком» запустил специальную версию одного из самых востребованных облачных решений для б

«Ростелеком» внедряет новые информационные технологии в медицине на Урале Компания «Ростелеком» реализовала проект для двух новых корпусов Нижневартовской окружной клинической б

На Rostelecom Tech Day впервые презентуют архитектуру «Лукоморья» . 8 декабря на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве состоится главное ИТ-событие года «Ростелекома» — Rostelecom Tech Day (RTD 2023). В рамках события компания представит новые ИТ-

«Ростелеком» и Миасский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве Национальный провайдер «Ростелеком» и администрация Миасского городского округа договорились сотрудничать и развивать

«Ростелеком» и «Автодор» построят вышки сотовой связи вдоль автотрасс ПАО «Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и государственная компания «

«Ростелеком» и «СКБ Контур» договорились о развитии совместных цифровых проектов для бизнеса Компании «Ростелеком» и «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи на официальном доку

Федеральный центр прикладного развития ИИ, Минцифры и «Ростелеком» будут внедрять искусственный интеллект в промышленность региона ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта», «Ростелеком», Министерство цифрового развития и связи Свердловской области договорились о внед

«Ростелеком» и «Водоканал Свердловской области» договорились о цифровизации системы водоснабжения региона «Ростелеком» и «Водоканал Свердловской области» договорились о цифровизации системы водоснабже

Минцифры Свердловской области, «Ростелеком» и УрГЭУ договорились вместе развивать технологии ИИ Министерство цифрового развития и связи Свердловской области, «Ростелеком», а также Уральский государственный экономический университет договорились вместе

В самое сердце цифрового искусства: RTD2023 объединит технологии и арт В пятницу, 8 декабря, российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» впервые проведет собственную ИТ-конференцию Rostelecom Tech Day (RTD2023). На мер

Во весь голос: «Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС «Ростелеком» расширяет возможности платформы цифровых коммуникаций для бизнеса «Виртуальная АТ

«Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России уникационные операторы «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Фото: Ростелеком «Ростелеком» вложит 448 млн руб. в разработку системы для автоматизации инв

10 простых шагов: как заменить Jira вендоров-поставщиков отечественных аналогов Среди тех, кто сегодня готов предложить замену Jira — «Ростелеком» («Ростелеком-ИТ»), «Яндекс», «Т1-консалтинг», «Турбо», «Битрикс». У каждой

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ООО «Центр корпоративных решений» «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ООО «Центр корпоративных решений» (ЦКР). Провайдер

«Ростелеком» потребовал удалить из реестра ПО известную мобильную ОС за связь с Android. Это прямой конкурент «Авроры» Расчистить место для «Авроры» Оператор связи «Ростелеком» направил в Минцифры просьбу о проведении проверки правомерности размещения в реес

Вышка имени Евдокима Яковлева: «Ростелеком» в Тюменской области назвал базовую станцию в честь основателя бальнеологии нистерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры России) и компанией «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». В компании называть объекты

«Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматизированного пункта весогабаритного контроля «Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматического пункта весового и габаритного контроля

«РТК-Сервис» принял на техническую поддержку все оборудование Huawei на сети «Ростелекома» ИТ-компания «РТК-Сервис» приняла на обслуживание и поддержку все оборудование компании Huawei, установленное на сетях «Ростелекома»: от Чукотки до Калининграда, а также на стыке сетей «Ростелекома» с западными сетями. В результате, по оценкам заказчика, качество сервисных работ выросло, а время устранени

«Ростелеком» обеспечит доступом в интернет новый туристический центр в уральском поселке Гари Компания «Ростелеком» в Свердловской области завершила строительство защищенных оптических линий связи

«Аэропорт Кызыл» Республики Тыва перешел на оптику «Ростелекома» «Ростелеком» подключил аэропорт города Кызыла в Туве к высокоскоростному интернету. Мероприяти

Промышленность Урала доверяет «Ростелекому» хранение и защиту своих данных «Ростелеком» продолжает размещать данные крупнейших компаний Урала в виртуальном центре обрабо

«Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде «Ростелеком» расширит зону присутствия в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания обеспечит

«Ростелеком» в Югре обеспечивает безопасность нефтяников в условиях Крайнего Севера «Ростелеком» оборудовал камерами нефтегазовые месторождения для Ханты-Мансийского филиала комп

«Ростелеком» на Южном Урале открыл юбилейную базовую станцию связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» еще в 33 поселениях и деревнях Южного Урала». Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для того чтобы южноуральцы могли дистанционно учиться, пользоваться телемедицин