В бета-тестеры отечественной операционной системы «Аврора» приняли новых южноуральцев

Еще пяти южноуральцам вручили во временное использование смартфоны и планшеты, работающие на российской операционной системе «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа» (дочерняя структура «Ростелекома»). Жители региона стали новыми участниками программы бета-тестирования, которая объединяет технологических энтузиастов, разработчиков и пользователей со всей страны, интересующихся отечественными ИТ-решениями. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Татьяна Казнова, руководитель направления развития сообщества ОС «Аврора»: «Количество тестеров из Челябинска увеличилось до 21 участника. Они будут давать нам обратную связь по ОС, приложениям и девайсам, а также вносить предложения по усовершенствованию функционала экосистемы. Всего из Екатеринбурга, Перми и столицы Челябинской области к проекту присоединились порядка 100 человек. Другими словами, каждый шестой бета-тестер живет на Урале».

В Челябинске группу тестеров познакомили с устройствами отечественных производителей, в том числе уникальными планшетами. Эксперты рассказали о новом направлении «Аврора+», которое позволяет расширить применение ОС. Например, использовать устройства на ОС «Аврора» в режиме гибридного рабочего места.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала «Ростелекома»: «Тенденция на импортозамещение сегодня очевидна, и позиции российских компаний-производителей, разработчиков и глобальных интеграторов цифровых продуктов только укрепляются на рынке технологий. Сейчас решения на базе ОС «Аврора» рассчитаны на бизнес-сегмент. Их активно применяют в авиакомпаниях, на железнодорожном транспорте и в гипермаркетах. Но в будущем, я думаю, устройства с предустановленной отечественной операционной системой станут доступны и обычным пользователям».

В июне 2025 г. «Ростелеком» и «Открытая мобильная платформа» представили операционную систему для управления цифровой средой автомобиля «Аврора Автомобильная». «Ростелеком» ведет переговоры с рядом российских автопроизводителей. Соглашение о сотрудничестве заключено в том числе с автомобильным заводом «Урал» из Челябинской области. Одна из задач — адаптация платформы «Аврора Авто» для управления цифровой средой автомобилей «Урал» на базе российской операционной системы.