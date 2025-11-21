США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

Военное министерство США с ноября 2025 г. сужает свою стратегию в области исследований и разработок до шести критически важных технологических областей, которые, по словам официальных лиц, ускорят инновации и укрепят военное превосходство Америки. Среди приоритетных технологий: прикладной искусственный интеллект; квантовые технологии связи и многое другое.

Смена стратегии

Военное министерство США в ноябре 2025 г. сообщило о перспективах технологического развития систем вооружений, документ опубликован на сайте ведомства. Этот план обеспечит более быстрые и целенаправленные результаты для американских военных за счет объединения дублирующих друг друга программ и направления финансирования на технологии, которые будут определять характер будущих конфликтов.

Военное министерство США сужает свою стратегию в области исследований и разработок до шести критически важных технологических областей, которые, по словам официальных лиц, ускорят инновации и укрепят военное превосходство Соединенных Штатов.

Заместитель министра обороны по исследованиям и инженерным вопросам Эмиль Майкл (Emil Michael) заявил, что этот план обеспечит более быстрые и целенаправленные результаты для военных США за счет объединения дублирующих друг друга программ и направления финансирования на технологии, которые будут определять характер будущих конфликтов. «Как главный технический директор военного ведомства, я по закону обязан продвигать технологии и инновации для вооруженных сил», — написал Майкл в меморандуме от 13 ноября 2025 г., адресованном высшему руководству Пентагона и боевых командований. «Предыдущий список из четырнадцати пунктов не обеспечивал той направленности, которая требуется в условиях современных угроз».

Freepik - aleksandarlittlewolf Пентагон готовятся к высокотехнологической войне и делает ставку на ИИ, гиперзвуковые технологии и направленную энергию

Шесть областей — прикладной искусственный интеллект (ИИ), биопроизводство, логистические технологии в боевых условиях, квантовые технологии связи, направленная энергия; гиперзвуковое оружие — будут развиваться посредством быстрых спринтов, призванных перевести новые технологии из стадии прототипа в стадию производства.

Внедрение ИИ, Пентагон — флагман

Министр обороны Пит Хегсет (Pete Hegseth) заявил, что оптимизированный подход позволит Соединенным Штатам опередить своих конкурентов. «Вооруженные силы нашей страны всегда были на острие прогресса, — сказал Хегсет. — Шесть критически важных технологических областей, определенных заместителем министра Эмилем Майклом, гарантируют, что наши воины никогда не будут вступать в равную борьбу и будут иметь в своем распоряжении лучшие системы для максимальной боевой эффективности».

Эта инициатива также согласуется с планом действий президента Дональда Трампа (Donald Trump) в области ИИ-технологий, который предписывает военному ведомству стать организацией, ориентированной в первую очередь на ИИ. Официальные лица заявляют, что это изменение изменит способы обработки разведданных, управления логистикой и развертывания систем вооружения.

«В соответствии с планом действий президента Трампа в ИИ-области военное ведомство должно стать организацией, ориентированной на ИИ, — написал Майкл. — При быстром внедрении ИИ коренным образом преобразует ведомство, переведя его с уровня предприятия на уровень синтеза разведданных и ведения боевых действий».

Главные приоритеты

Стратегия Эмиля Майкла делает акцент на устойчивости и самодостаточности на поле боя. По сути это состояния, при котором государство способно закупать или производить внутри страны определенное количество и качество военных материалов, сырья и снаряжения.

Под биопроизводством подразумевается создание биоматериалов, чтобы уменьшить зависимость от иностранных поставщиков. Министерство войны сообщает: «Благодаря биопроизводству министерство может рассчитывать на разработку биологических альтернатив важнейшим химическим веществам для использования в боевых действиях». В пояснение говорится «модифицированные бактерии дадут необходимые армии материалы» не позволяет понять, для чего именно в боевых условиях предполагается использовать биотехнологии.

Логистические технологии в боевых условиях в условиях ограниченного доступа помогут вооруженным силам США поддерживать операции в условиях полной изоляции. По его словам, цель состоит в том, чтобы обеспечить возможность ведения боевых действий и снабжения войск даже в случае перекрытия традиционных линий снабжения. «Будущие военные действия, вероятно, будут характеризоваться сложными условиями, в которых объединенные силы будут сталкиваться с необходимостью быстрого переброски, проведения операций на театре военных действий и внутри него, а также пополнения запасов, восстановления и реабилитации войск», — написал Майкл.

«Каждая новая область технологий призвана усилить эту способность, а указанные технологии позволят продемонстрировать, проверить и масштабировать новые подходы и технологии», — заявил Эмиль Майкл.

Другие приоритеты включают квантовые технологии связи для обеспечения безопасной связи на поле боя. Ведь это совокупность методов для передачи закодированной информации в квантовых состояниях из одной точки в другую, а квантовая связь дает возможность передавать информацию в зашифрованном виде.

Системы направленной энергии, такие как высокоэнергетические лазеры и мощное микроволновое оружие. Оружие направленной энергии определяется как электромагнитные системы, способные преобразовывать химическую или электрическую энергию в излучаемую энергию и фокусировать ее на цели, нанося физический ущерб, который ухудшает, нейтрализует, подавляет или уничтожает возможности противника.

Расширение гиперзвуковых вооружений для наступательных и оборонительных миссий для Военного министерства США. Это помещает оружие в другую лигу по сравнению со сверхзвуковым оружием т.е. движущимся со скоростью выше скорости звука (767 миль в час или 1234 км/ч).

Универсальность на поле боя

Каждая из этих инициатив зависит от тесной координации между Пентагоном, частным сектором и вооруженными силами союзников, чтобы обеспечить быстрое внедрение технологий на практике.

«Реализация этих инициатив потребует беспрецедентной координации между управлениями в министре обороны по исследованиям и разработкам, военным ведомствам, боевым командованием и другими подразделениями Военного министерства США», — сказал Эмиля Майкл. «Я готов работать с руководством Пентагона и нашими партнерами внутри и вне министерства, как государственными, так и частными над реализацией этих всех инициатив».