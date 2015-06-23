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U.S. Department of Defense U.S. Army Вооружённые силы США

U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США

СОБЫТИЯ


23.06.2015 Армия США заплатила миллионы долларов, чтобы не переходить на Windows 10
29.05.2012 Армия США хочет работать с планшетами в перчатках
12.01.2011 Армия США испытала технологию превращения мусора в топливо
20.08.2010 Армия США переходит на 12-тонные электрогрузовики
05.03.2008 Армия США намерена освоить ядерное оружие нового поколения
01.02.2008 Эксперты: армия США не готова противостоять неожиданной атаке
16.04.2007 Армия США спонсирует киберспортсменов
15.10.2004 Армия США получает радикально новый GPS-приемник
15.10.2004 Армия США получает радикально новый GPS-приемник
08.04.2004 Армия США тратит рекордные суммы на ИТ
17.03.2000 Армия США заявила о готовности к возможной атаке со стороны хакерской группы "Парни из Бразилии"
01.03.2000 Армия США занимает 4-е место по объему онлайновой торговли в стране
28.01.2000 Армия США и NASA намерены объединиться в области технологий

Публикаций - 103, упоминаний - 105

U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:

Бука - Buka Entertaiment 493 21
EA - Electronic Arts 1317 19
Gearbox Software 111 16
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 7
Microsoft Corporation 25775 6
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 32 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
X Corp - Twitter 2938 3
HPE SGI - Silicon Graphics 390 3
Eleksen 6 2
Planar Systems 33 2
Textron - AAI Corporation 19 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Google LLC 12690 2
Nvidia Corp 4002 2
Прогресс ГК - Практика безопасности 54 1
SpaceCom - IAI Spacecom - Aircraft Industries 13 1
Wang Global - Wang Laboratories 15 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 1
NovaLogic 4 1
Samsung Electronics 11065 1
Dell EMC 5180 1
Apple Inc 13156 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Fujitsu 2105 1
Telegram Group 2940 1
101Hotels.com 456 23
Boeing 1031 5
Lockheed Martin 777 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
GameStop 30 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
General Dynamics 60 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 17 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Goodyear Tire and Rubber Company - Goodyear Aeronautic Company 12 1
eBay Inc 1640 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
UPS 216 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Alpari - Альпари 67 1
Citi - Citibank 158 1
Venture Capital 40 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Starship Technologies 18 1
Fidelity 45 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 30
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 11
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 2
U.S. Department of Defense - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 5 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
Правительство Казахстана - Министерство обороны Казахстана 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 34
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 15
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Gearbox Software - Brothers in Arms - серия игр 42 23
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 19
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 19
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Epic Games - Unreal Engine 337 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Microsoft Windows XP 2431 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
FreePik 1841 2
Acer Predator 224 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 1
AMD Radeon X 94 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
SpaceX Starship 2 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 12 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios - Dark Messiah of Might and Magic 15 1
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 1
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 1
SpaceX Crew Dragon 3 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
U.S. Department of Defense - SDI - Strategic Defense Initiative - СОИ - Стратегическая оборонная инициатива - Ballistic Missile Defense Organization 7 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Project Maven 4 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment - EverQuest - Legends of Norrath - Легенды Норрата - онлайн-игра 84 1
Герань БПЛА - Shahed 9 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Miller Joanna - Миллер Джоанна 4 4
Thomas William - Томас Уильям 4 4
Brauer Jurgen - Брауер Юрген 4 4
Ostling Kristen - Остлинг Кристен 4 4
Воскресенский Дмитрий 4 2
Давыдова Татьяна 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Ахметов Даниал 48 1
Пономарев Тарас 29 1
Гулькин Павел 14 1
Рябков Сергей 3 1
Андропов Юрий 8 1
Miller James - Миллер Джеймс 2 1
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 1
Tether Tony - Тефер Тони 5 1
Michael Emil - Майкл Эмиль 3 1
O'Reilly Patrick - О’Рейлли Патрик 5 1
Marx Matthias - Маркс Маттиас 2 1
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 7 1
Vickery Chris - Викери Крис 6 1
Weiner Jeff - Вейнер Джефф 7 1
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 1
Clinton Bill - Клинтон Билл 52 1
Hegseth Pete - Хегсет Пит 10 1
Giacchino Michael - Гиачинно Майкл 3 1
Wang Alexandr - Ванг Александр 5 1
Marshall Matt 4 1
Clancy Tom - Клэнси Том 16 1
Macedonia Michael - Мацедониа Майкл 1 1
Goldstein David - Голдштейн Дэвид 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Степанов Александр 24 1
Шаманов Владимир 6 1
Емельянов Сергей 8 1
Попова Мария 141 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 96
Франция - Нормандия 48 20
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Европа 24964 6
Япония 13807 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 6
Ирак - Республика 709 6
Канада 5082 5
Евразия - Евразийский континент 643 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Иран - Исламская Республика Иран 1155 5
Чехословакия 17 4
Чехия - Чешская Республика 1349 4
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Израиль 2856 3
Ближний Восток 3154 3
США - Калифорния 4829 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 3
Югославия 74 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Украина 7928 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Нидерланды 3746 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 2
США - Техас 1048 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 2
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