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SpaceX Crew Dragon
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.12.2021
|Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 2
|06.01.2021
|Хронология всех ракет Илона Маска 1
Публикаций - 3, упоминаний - 4
SpaceX Crew Dragon и организации, системы, технологии, персоны:
|SpaceX - Space Exploration Technologies 287 3
|Shedding Zmiy - Lifting Zmiy - Хакерская группировка 18 1
|Rocket Lab 4 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
|X Corp - Twitter 2938 1
|Yandex - Яндекс 9216 1
|Huawei 4677 1
|Qualcomm Technologies 1974 1
|Apple Inc 13156 1
|Meta Platforms - Facebook 4621 1
|Intel Corporation 12811 1
|Telegram Group 2940 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
|PayPal 671 1
|Google LLC 12690 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.