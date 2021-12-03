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SpaceX Crew Dragon

СОБЫТИЯ

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03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 2
06.01.2021 Хронология всех ракет Илона Маска 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

SpaceX Crew Dragon и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceX - Space Exploration Technologies 287 3
Shedding Zmiy - Lifting Zmiy - Хакерская группировка 18 1
Rocket Lab 4 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12811 1
Telegram Group 2940 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
PayPal 671 1
Google LLC 12690 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
The Boring Company 4 1
Почта России ПАО 2370 1
Tesla Motors 461 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Blue Origin 29 1
Starship Technologies 18 1
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 1
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
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Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 1
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Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Google Android Package Kit - APK 295 1
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OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 1
Космодром Байконур 1072 1
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SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 1
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