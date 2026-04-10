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Shedding Zmiy Lifting Zmiy Хакерская группировка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.04.2026 В «Соларе» выявили новую кибератаку Shedding Zmiy на российское медучреждение 1
17.03.2026 Positive Technologies: Россия вошла в тройку наиболее атакуемых хакерами стран мира 1
26.02.2026 Группа киберразведки Positive Technologies зафиксировала новую фишинговую атаку на российские организации 1
20.11.2025 «Солар»: число хакерских группировок, атакующих компании РФ, за 2025 год выросло более чем в 2 раза 1
25.09.2025 Хактивисты BO Team атакуют российские организации новым бэкдором через фишинговые письма о ДМС 1
30.05.2025 Хактивисты BO Team используют целевой фишинг для атак на российский бизнес и госсектор 1
27.03.2025 Группировка Shedding Zmiy взяла на вооружение новый опасный вредонос для атак на российские организации 1
13.03.2025 «Солар»: в 2024 г. хакеры в три раза чаще использовали скомпрометированные учетные записи 2
11.11.2024 В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные 1
05.11.2024 ГК «Солар»: 70% кибератак в 2024 году реализованы проукраинскими группировками 2
25.09.2024 «Солар»: в топ-З киберугроз для промышленности входят вирусы, майнеры и веб-уязвимости 1
11.09.2024 «Солар» поможет компаниям выявить затаившихся в ИТ-инфраструктуре хакеров 2
30.08.2024 Россия под атакой финансовых мошенников и проправительственных хакеров-наемников 2
29.08.2024 «Солар»: профессиональные киберпреступники сделали ставку на корпоративные аккаунты и веб-приложения 2
08.07.2024 «Солар»: проукраинская группировка атакует российские организации через взломанные лифты 1
08.07.2024 ИТ-компании России атакованы через взломанные системы лифтов 1
24.05.2024 ГК «Солар»: прогосударственная группировка Shedding Zmiy атаковала десятки российских организаций 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

Shedding Zmiy и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 13
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 8 3
BO Team - Хакерская группировка 13 3
Ростелеком 10948 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Librarian Likho - Librarian Ghouls - Rare Werewolf - Rezet - Хакерская группировка 18 1
PhantomCore - Хакерская группировка 18 1
Head Mare - Хакерская группировка 20 1
Goffee - Хакерская группировка 9 1
Rocket Lab 4 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
Telegram Group 2940 1
OneWeb - WorldVU 46 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Zabbix SIA - Заббикс 175 1
Neuralink 26 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 1
The Boring Company 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Tesla Motors 461 1
Boeing 1031 1
Blue Origin 29 1
Lockheed Martin 777 1
Puma - Пума 50 1
Starship Technologies 18 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 9 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
Hacktivism - Хактивизм 303 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 6
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 6
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 696 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 5
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
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Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 4
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 600 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 183 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 3
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 88 2
Apple macOS 2419 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Office 4170 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Google - Gmail 1021 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
NtechLab FindFace 56 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 1
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 11 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
SpaceX Crew Dragon 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 1
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Маричев Дмитрий 7 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Фирсов Антон 1 1
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Белей Артём 4 1
Дрюков Владимир 51 1
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Европа Восточная 3138 4
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 2
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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