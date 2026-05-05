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Qualcomm Technologies
Qualcomm Technologies представляет собой часть группы компаний Qualcomm Inc, являясь ключевым подразделением, которое занимается разработкой и внедрением различных технологий и решений в сфере беспроводной связи и полупроводниковой промышленности. Компания специализируется на создании процессоров, модемов и других чипсетов, которые используются в смартфонах, планшетах, ноутбуках и других устройствах.
В списке продуктов Qualcomm Technologies числятся мобильные процессоры линейки Snapdragon, которые поддерживают работу устройств на базе операционных систем Android и Windows. Компания продвигает чипы с архитектурой ARM, которые становятся прямыми конкурентами решений на базе x86 от AMD и Intel.
В последние годы Qualcomm также представила серию процессоров Snapdragon X, предназначенных для ноутбуков, что расширяет её присутствие на рынке вычислительной техники. Технологический стек Qualcomm включает разработку решений для беспроводной связи, таких как 5G-модемы, технологии обработки изображений, искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания также инвестирует в развитие технологий для интернета вещей (IoT) и автомобильной промышленности.
Среди судебных разбирательств, связанных с Qualcomm, стоит отметить несколько антимонопольных расследований в разных странах, касающихся практики лицензирования патентов и ценообразования на чипы. Компания также была вовлечена в патентные споры с Apple и другими производителями электроники.
В экосистеме Qualcomm важное место занимают партнерские отношения с контрактными производителями микросхем, особенно с тайваньской компанией TSMC, которая производит большинство современных чипов Qualcomm по передовым техпроцессам.
Список основных конкурентов Qualcomm Technologies на рынке включает:
СОБЫТИЯ
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|07.03.2025
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о специалиста Ветеран корпорации Intel с 28-летним стажем Сайлеш Коттапалли (Sailesh Kottapalli), принимавший участие в разработке серии процессоров Xeon в роли ведущего инженера, перешел на работу в Qualcomm на должность старшего вице-президента, пишет The Register. О своем решении сменить место работы Коттапалли сообщил на принадлежащей ему странице в социальной сети Linkedin в понедельни
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ости рабочей недели и не дают компании в полной мере реализовать ее потенциал. Другая, возможно, не менее серьезная проблема, которая не позволяет Samsung Electronics на равных конкурировать с Apple, Qualcomm и Mediatek, – достаточно скромный размер подразделения System LSI и конкретно команды, занятой процессорами для смартфонов. По информации издания, она в 10-20 раз уступает аналогичным
|24.09.2024
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|05.09.2024
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|08.07.2024
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Android-смартфоны резко подорожают по вине всего одной компании
Не iPhone, но тоже дорого Новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 компании Qualcomm для топовых Android-устройств окажется намного дороже в сравнении с нынешним Snapdragon 8 Gen 3. Как пишет портал GizmoChina, один-единственный экземпляр данного чипа, вероятно, будет
|11.06.2024
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нием Linux, анонсировала новую модель, в которой не нашлось места ни Intel Core, ни AMD Ryzen с архитектурой х86. Это первый в мире Linux-ноутбук на базе нового процессора Snapdragon X Elite компании Qualcomm, который был создан в пику Apple с ее чипами М-серии и, как и они, основывается на более современной архитектуре ARM. ARM-процессоры лучше решений на х86 по многим ключевым параметрам.
|21.05.2024
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Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая
тся буквально на всем мире. TSMC выпускает чипы для сотен клиентов из десятков стран мира, кроме России – с этой страной она отказывается работать с февраля 2022 г. В список клиентов TSMC входят AMD, Qualcomm, Nvidia и, конечно же, Apple – процессоры для всей ее современной линейки устройств делает именно TSMC. Более того, только у тайваньского вендора есть полностью отлаженный процесс 3-на
|25.04.2024
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Qualcomm чуть не обманула весь мир, чтобы сравниться с Apple по крутости процессоров. Фокус не удался
Qualcomm попалась Компанию Qualcomm обвинили в попытке обвести весь мир вокруг пальца и заставить всех думать, что ее процессоры Snapdragon X Elite и X Plus лучше чипов М-серии компании Apple. Как пишет издание SemiAccur
|27.03.2024
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Впервые выпущен браузер Chrome для Windows под процессоры ARM
Новый этап развития ПК с процессорами ARM В преддверии запуска новых процессоров Snapdragon X Elite от Qualcomm на базе ARM компания Google выпустила оптимизированную версию своего браузера Chrome для Windows на ARM. Эта архитектура чипов широко используется компанией Qualcomm, а также Mi
|26.06.2023
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|15.03.2023
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|06.03.2023
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Никаких AMD, Intel и Qualcomm. Samsung переходит на процессоры собственной разработки для смартфонов и ноутбуков
менных фабрик. В очень скором будущем CPU (Central Processing Unit – центральное обрабатывающее устройство, центральный процессор) Samsung могут вытеснить продукцию американских компаний Intel, AMD и Qualcomm из ее ноутбуков и смартфонов. Планшеты пока не упоминаются. Согласно имеющимся данным, Samsung всерьез взялась за решение вопроса своей независимости от американских разработчиков CPU.
|24.01.2023
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Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm
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|06.01.2023
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|16.11.2022
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За рынок чипов для ПК на Windows поборется компания, пойманная на махинациях
итель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и прочей техники, рассчитывает выйти на рынок чипов для ПК на базе операционной системы Microsoft Windows и составить конкуренцию американской Qualcomm. Как отмечает PCWorld, в основу платформы для ARM-ПК MediaTek ляжет фирменная система Kompanio, которая потребует значительной модернизации. Часть технологий, задействованных при проек
|08.06.2022
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Производитель процессоров, обманывавший весь мир, низвергнут с Олимпа. Лидером стал его заклятый конкурент
содержит данных о количестве отгруженных чипов, но учитывает доходы от реализации модемов связи. Тайваньская MediaTek весь 2021 г. лидировала именно по поставкам процессоров, но отрыв от американской Qualcomm был минимальным. В I квартале 2022 г. лидером стала американская Qualcomm – на ее долю пришлось 44% всего объема выручки на рынке мобильных процессоров. За ней следует Apple с 2
|25.04.2022
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«Дыры» в чипсетах Qualcomm и Mediatek позволяют шпионить за миллионами пользователей Android
случае их успешной эксплуатации, баги можно использовать для шпионажа за владельцем устройства, сообщает фирма Check Point. По данным ее экспертов, проблемы заключаются в аудиодекодерах в процессорах Qualcomm и Mediatek. Злоумышленник может получить доступ к медийным файлам и аудиозвонкам. Кроме того, с помощью специально подготовленного аудиофайла можно произвести запуск произвольного кода
|17.03.2022
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Производитель процессоров для смартфонов Xiaomi, Samsung и Redmi лишил себя рынка России
По требованию Украины Американская компания Qualcomm объявила о прекращении продаж своей продукции на территории России. Qualcomm – это второй по величине разработчик и производитель мобильных процессоров в мире. На этом рынке она
|24.02.2022
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Samsung стала бракоделом. Из-за падения качества она упустила крупного заказчика
Клиенты бегут к конкурентам Компания Samsung рискует потерять одного из своих крупнейших клиентов. Как пишет южнокорейский портал The Elec, от нее решила уйти американская Qualcomm – второй по величине после тайваньской MediaTek разработчик мобильных процессоров. Qualcomm приняла решение передать заказы на производство своих первых 3-нанометровых процессор
|07.02.2022
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Последний недостающий элемент пазла 5G, или как планировать будущее?
Упомянутые в данной публикации продукты Qualcomm поставляются Qualcomm Technologies, Inc. и ее дочерними компаниями. Технологи
|19.01.2022
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SIM-картам пришел конец. Представлен мобильный процессор с функциями связи
SIM-карты останутся в прошлом Компания Qualcomm, один из крупнейших разработчиков процессоров для смартфонов, продемонстрировала новую технологию на замену обычным SIM-картам. Она получила название iSIM или Integrated SIM (от англ.
|11.01.2022
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Диапазон mmWave: секрет реализации потенциала 5G
ватели сетей 5G mmWave получают существенный выигрыш по пропускной способности. Кроме того, недавно Qualcomm вместе с Signal Research Group провели комплексные тесты в коммерческих сетях 5G mmW
|03.12.2021
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Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров
ными решениями оптимизации позволил существенно улучшить производительность центрального процессора Qualcomm Kryo, сохранив при этом потребляемую мощность на уровне предшественника, что обеспеч
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