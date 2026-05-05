Qualcomm Technologies

Ответный удар. После неудачной попытки купить Qualcomm, Intel забрала у нее топ-менеджера с 25-летним стажем 25 лет в прошлом Компания Intel приняла в свой штата Алекса Катузяна (Alex Katouzian), пишет портал TechSpot. Он перешел в Intel спустя 25 лет работы в компании Qualcomm. Как и Intel, Qualcomm – это разработчик процессоров, но не х86, она делает ставку на чипы с архитектурой ARM. Своих фабрик, в отличие от Intel, у нее нет, но это помешало ей по

Когда политика побоку. США и Китай объединятся для создания новой оперативной памяти и борьбы с ее дефицитом Борьба с дефицитом Компания Qualcomm, один из крупнейших разработчиков мобильных процессоров в мире, стала партнером китайского вендора микросхем памяти Changxin Memory Technologies (CXMT), пишет портал WCCFTech. Вдвоем о

Глава стратегически важного бизнеса Intel сбежал к конкуренту, не проработав в должности и двух лет ey), ранее возглавлявший контрактное подразделение (Intel Foundry Services) американской корпорации, которая занимается разработкой и производством интегральных микросхем. Свою карьеру он продолжит в Qualcomm на руководящей должности. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware. В Intel обязанности, которые ранее исполнял новоиспеченный вице-президент Qualcomm, будут возложены на Нагу Ча

Разработчики электроники попросили упростить ввоз в Россию чипов STMicroelectronics, Qualcomm, Realtek ез параллельной поддержки отечественных разработчиков микросхем и IP-блоков, зависимость от импортных усилится». По словам собеседника CNews, к таким чипам можно отнести продукцию STMicroelectronics, Qualcomm, Realtek и др.

Samsung неожиданно поверила в свои процессоры, которые всегда были хуже конкурентов. Новые флагманские смартфоны будут собраны на них, хотя и не все мерена вновь начать выпускать топовые смартфоны на своих же процессорах Exynos. Как пишет портал WCCFTech, новые флагманские Galaxy S26 в подавляющем своем большинстве будут собраны на чипах компании Qualcomm, но некоторым из них все же достанутся и Exynos. При этом нынешняя серия Galaxy S25 процессоров Samsung лишена полностью. В компании Qualcomm заявили, что процессоры компании в

Легендарная платформа для разработки электроники Arduino продалась с потрохами после 20 лет независимости Новый хозяин Arduino Компания Qualcomm, известная во всем мире благодаря своим мобильным процессорам Snapdragon, сообщила о покупке компании Arduino. Это разработчик одноименной аппаратной платформы на основе микроконтролле

Хозяева iPhone и смартфонов Samsung переплатили больше $600 млн за последние девять лет. За это ответит производитель процессоров Qualcomm вновь ждут в суде Компания Qualcomm, поставщик мобильных процессоров, стала фигурантом разбирательства в рамках дела о злоупотребления доминирующим положением на рынке. Вендора обвиняют в завышении размера лицензионных п

Qualcomm повторит незавидную судьбу Intel. Главный поставщик мобильных процессоров может попасть в немилость Apple Qualcomm под прицелом Компания Qualcomm может в очень скором будущем лишиться очень крупного и денежного конкурента в лице Apple, пишет CNBC по ссылкой на руководителя Creative Strategies Бена Баджарина (Ben Bajarin). По его

Qualcomm закрыл три «дыры» в своих чипах, через которые хакеры атаковали устройства на Android Ограниченно-узконаправленно Корпорация Qualcomm выпустила срочные обновления для трех уязвимостей, которые уже активно эксплуатировались в кибератаках. По данным компании, атаки носили ограниченный и узконаправленный характер. Уязви

Qualcomm теснит AMD и Intel. Созданы супермощные игровые ARM-процессоры на замену Core и Ryzen AMD и Intel, подвиньтесь Компания Qualcomm, один из крупнейших в мире производителей процессоров для смартфонов и планшетных компьютеров, выпустила целую россыпь процессоров специально для игровых консолей, пишет Tom’s Hardware

Технологическая независимость Apple ведет к проблемам. iPhone безнадежно отстанут от Android-смартфонов по производительности Уйти на погибель Компания Qualcomm, крупнейший в мире поставщик мобильных процессоров и сотовых модемов, предрекла Apple большие проблемы в сегменте смартфонов. По мнению ее гендиректора Кристиано Амона (Cristiano Amon)

«Intel, Apple и Qualcomm – лузеры». Глава ARM пообещал выпустить процессоры, которые поставят на уши всю отрасль пишет агентство Reuters. При этом ей не потребуется лицензировать стороннюю архитектуру – у нее есть своя, и она пользуется бешеным спросом во всем мире. На технологиях ARM основаны процессоры Apple, Qualcomm, MediaTek, Huawei и многих других крупнейших производителей мобильных чипов, а также серверные процессоры компании Ampere. По информации Reuters, в разработке у ARM находится отдельная

Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и Xeon о специалиста Ветеран корпорации Intel с 28-летним стажем Сайлеш Коттапалли (Sailesh Kottapalli), принимавший участие в разработке серии процессоров Xeon в роли ведущего инженера, перешел на работу в Qualcomm на должность старшего вице-президента, пишет The Register. О своем решении сменить место работы Коттапалли сообщил на принадлежащей ему странице в социальной сети Linkedin в понедельни

Samsung потеряла крупнейшего клиента, который хотел производить навороченные процессоры. Ее заводы устарели и гонят брак Переборчивая Qualcomm Американская компания Qualcomm отдала все заказы на производство своего новейшего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite 2 тайваньской компании TSMC. Как пишет корейское изд

Qualcomm раздумала покупать Intel. Главный чипмейкер мира так плох, что больше никому не нужен Интерес потерян Американская компания Qualcomm, один из крупнейших в мире разработчиков процессоров с архитектурой ARM, отказалась от плана по приобретению Intel, пишет Bloomberg. Она охладела к этой идее по целому ряду причин, одн

Intel и AMD пора на свалку истории. Вот-вот появятся невероятно дешевые ноутбуки на быстрых и «холодных» процессорах ARM. Опрос Эпоха ARM-ноутбуков все ближе Американская компания Qualcomm, один из мировых лидеров рынка мобильных процессоров, разрабатывает новый чип с архитектурой ARM, предназначенный для ноутбуков для среднебюджетного сегмента, пишет Liliputing. Речь о

Samsung не может победить Apple, Qualcomm и Mediatek. Мешает закон, не дающий выжимать все соки из разработчиков чипов ости рабочей недели и не дают компании в полной мере реализовать ее потенциал. Другая, возможно, не менее серьезная проблема, которая не позволяет Samsung Electronics на равных конкурировать с Apple, Qualcomm и Mediatek, – достаточно скромный размер подразделения System LSI и конкретно команды, занятой процессорами для смартфонов. По информации издания, она в 10-20 раз уступает аналогичным

Назревает катастрофа. Intel утянет на дно своего покупателя и оставит мир без процессоров для смартфонов и ПК Если тонуть то синхронно Компания Qualcomm, изъявившая желание купить компанию Intel со всеми ее активами и многочисленными долгами, может оказать самой себе медвежью услугу, пишет Gizmochina. Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo

Intel осталось недолго? Заклятый конкурент решил купить ее с потрохами Свобода Intel под угрозой Корпорация Intel, пока еще крупнейший в мире производитель процессоров с архитектурой х86 (63,5% в III квартале 2024 г. – Statista.com), может стать собственностью компании Qualcomm – одного из крупнейших разработчиков ARM-процессоров. Она уже сделала соответствующее предложение Intel, о чем сообщили издание Wall Street Journal и агентство Bloomberg. Intel находит

Ноутбуки на Intel и AMD больше не нужны. Настала эра сверхдешевых мобильных ПК на ARM-чипах Действительно достойная альтернатива Компания Qualcomm выпустила серию новых ARM-процессоров Snapdragon X Plus, рассчитанных на использование в ноутбуках. Это менее производительные решения по сравнению с появившимися ранее в 2024 г. X Plu

Android-смартфоны резко подорожают по вине всего одной компании Не iPhone, но тоже дорого Новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 компании Qualcomm для топовых Android-устройств окажется намного дороже в сравнении с нынешним Snapdragon 8 Gen 3. Как пишет портал GizmoChina, один-единственный экземпляр данного чипа, вероятно, будет

Создан уникальный Linux-ноутбук на процессоре – «убийце» Intel и AMD нием Linux, анонсировала новую модель, в которой не нашлось места ни Intel Core, ни AMD Ryzen с архитектурой х86. Это первый в мире Linux-ноутбук на базе нового процессора Snapdragon X Elite компании Qualcomm, который был создан в пику Apple с ее чипами М-серии и, как и они, основывается на более современной архитектуре ARM. ARM-процессоры лучше решений на х86 по многим ключевым параметрам.

Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая тся буквально на всем мире. TSMC выпускает чипы для сотен клиентов из десятков стран мира, кроме России – с этой страной она отказывается работать с февраля 2022 г. В список клиентов TSMC входят AMD, Qualcomm, Nvidia и, конечно же, Apple – процессоры для всей ее современной линейки устройств делает именно TSMC. Более того, только у тайваньского вендора есть полностью отлаженный процесс 3-на

Qualcomm чуть не обманула весь мир, чтобы сравниться с Apple по крутости процессоров. Фокус не удался Qualcomm попалась Компанию Qualcomm обвинили в попытке обвести весь мир вокруг пальца и заставить всех думать, что ее процессоры Snapdragon X Elite и X Plus лучше чипов М-серии компании Apple. Как пишет издание SemiAccur

Впервые выпущен браузер Chrome для Windows под процессоры ARM Новый этап развития ПК с процессорами ARM В преддверии запуска новых процессоров Snapdragon X Elite от Qualcomm на базе ARM компания Google выпустила оптимизированную версию своего браузера Chrome для Windows на ARM. Эта архитектура чипов широко используется компанией Qualcomm, а также Mi

Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM В этом году мы пока не стали рассматривать процессоры от Samsung и Huawei. Samsung выпустила Exynos 2022 в январе 2022 года, а в последних смартфонах компания использовала решения от Qualcomm. В настоящее время Exynos 2022 находится далеко не на первых местах по результатам синтетических тестов. Однако утечки говорят о том, что новый фирменный чип уже не за горами. Huawei н

Флагманские iPhone и Samsung больше не нужны. Создан процессор, превращающий дешевые смартфоны в монстров производительности Производительность со скидкой Компания Qualcomm анонсировала новейший мобильный процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2 для смартфонов среднего ценового сегмента. Чип должен существенно повысить производительность этих устройств, что сдел

Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm ожет вернуться на рынок мобильных процессоров с новым чипом серии Kirin. Как пишет GizmoChina, это, с высокой долей вероятности, им окажется передовое решение, способное обогнать новейший флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в популярных бенчмарках. Новый чип носит кодовое имя KC10, который к моменту релиза, вероятно, назовут Kirin 9010. В его силах будет набрать 1,3 млн баллов в синтети

Никаких AMD, Intel и Qualcomm. Samsung переходит на процессоры собственной разработки для смартфонов и ноутбуков менных фабрик. В очень скором будущем CPU (Central Processing Unit – центральное обрабатывающее устройство, центральный процессор) Samsung могут вытеснить продукцию американских компаний Intel, AMD и Qualcomm из ее ноутбуков и смартфонов. Планшеты пока не упоминаются. Согласно имеющимся данным, Samsung всерьез взялась за решение вопроса своей независимости от американских разработчиков CPU.

Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm технические характеристики. Обе модели оборудованы экраном E Ink Carta с подсветкой и сенсорным управлением, имеют встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, базируются на обновленной аппаратной платформе Qualcomm и работают под управлением ОС Android 11. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр». Оба представленных ридера имеют 6-дюймовый дисплей E Ink Carta с разрешением 758x102

В Android-смартфоны внедрят уникальную «фишку» новейших iPhone 14 США и Канаде. В конце декабря, по информации TechCrunch, Apple запустила ее в Великобритании, Ирландии, Германии и Франции. Добавить поддержку спутниковой связи в смартфоны на Android решила компания Qualcomm – один из крупнейших производителей модемов сотовой связи для мобильных устройств, а также один из лидеров рынка мобильных ARM-процессоров. Apple, к слову, до сих пор использует модемы

За рынок чипов для ПК на Windows поборется компания, пойманная на махинациях итель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и прочей техники, рассчитывает выйти на рынок чипов для ПК на базе операционной системы Microsoft Windows и составить конкуренцию американской Qualcomm. Как отмечает PCWorld, в основу платформы для ARM-ПК MediaTek ляжет фирменная система Kompanio, которая потребует значительной модернизации. Часть технологий, задействованных при проек

Производитель процессоров, обманывавший весь мир, низвергнут с Олимпа. Лидером стал его заклятый конкурент содержит данных о количестве отгруженных чипов, но учитывает доходы от реализации модемов связи. Тайваньская MediaTek весь 2021 г. лидировала именно по поставкам процессоров, но отрыв от американской Qualcomm был минимальным. В I квартале 2022 г. лидером стала американская Qualcomm – на ее долю пришлось 44% всего объема выручки на рынке мобильных процессоров. За ней следует Apple с 2

«Дыры» в чипсетах Qualcomm и Mediatek позволяют шпионить за миллионами пользователей Android случае их успешной эксплуатации, баги можно использовать для шпионажа за владельцем устройства, сообщает фирма Check Point. По данным ее экспертов, проблемы заключаются в аудиодекодерах в процессорах Qualcomm и Mediatek. Злоумышленник может получить доступ к медийным файлам и аудиозвонкам. Кроме того, с помощью специально подготовленного аудиофайла можно произвести запуск произвольного кода

Производитель процессоров для смартфонов Xiaomi, Samsung и Redmi лишил себя рынка России По требованию Украины Американская компания Qualcomm объявила о прекращении продаж своей продукции на территории России. Qualcomm – это второй по величине разработчик и производитель мобильных процессоров в мире. На этом рынке она

Samsung стала бракоделом. Из-за падения качества она упустила крупного заказчика Клиенты бегут к конкурентам Компания Samsung рискует потерять одного из своих крупнейших клиентов. Как пишет южнокорейский портал The Elec, от нее решила уйти американская Qualcomm – второй по величине после тайваньской MediaTek разработчик мобильных процессоров. Qualcomm приняла решение передать заказы на производство своих первых 3-нанометровых процессор

Последний недостающий элемент пазла 5G, или как планировать будущее? Упомянутые в данной публикации продукты Qualcomm поставляются Qualcomm Technologies, Inc. и ее дочерними компаниями. Технологи

SIM-картам пришел конец. Представлен мобильный процессор с функциями связи SIM-карты останутся в прошлом Компания Qualcomm, один из крупнейших разработчиков процессоров для смартфонов, продемонстрировала новую технологию на замену обычным SIM-картам. Она получила название iSIM или Integrated SIM (от англ.

Диапазон mmWave: секрет реализации потенциала 5G ватели сетей 5G mmWave получают существенный выигрыш по пропускной способности. Кроме того, недавно Qualcomm вместе с Signal Research Group провели комплексные тесты в коммерческих сетях 5G mmW