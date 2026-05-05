Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Qualcomm Technologies

Qualcomm Technologies

Qualcomm Technologies представляет собой часть группы компаний Qualcomm Inc, являясь ключевым подразделением, которое занимается разработкой и внедрением различных технологий и решений в сфере беспроводной связи и полупроводниковой промышленности. Компания специализируется на создании процессоров, модемов и других чипсетов, которые используются в смартфонах, планшетах, ноутбуках и других устройствах.

В списке продуктов Qualcomm Technologies числятся мобильные процессоры линейки Snapdragon, которые поддерживают работу устройств на базе операционных систем Android и Windows. Компания продвигает чипы с архитектурой ARM, которые становятся прямыми конкурентами решений на базе x86 от AMD и Intel.

В последние годы Qualcomm также представила серию процессоров Snapdragon X, предназначенных для ноутбуков, что расширяет её присутствие на рынке вычислительной техники. Технологический стек Qualcomm включает разработку решений для беспроводной связи, таких как 5G-модемы, технологии обработки изображений, искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания также инвестирует в развитие технологий для интернета вещей (IoT) и автомобильной промышленности.

Среди судебных разбирательств, связанных с Qualcomm, стоит отметить несколько антимонопольных расследований в разных странах, касающихся практики лицензирования патентов и ценообразования на чипы. Компания также была вовлечена в патентные споры с Apple и другими производителями электроники.

В экосистеме Qualcomm важное место занимают партнерские отношения с контрактными производителями микросхем, особенно с тайваньской компанией TSMC, которая производит большинство современных чипов Qualcomm по передовым техпроцессам.

Список основных конкурентов Qualcomm Technologies на рынке включает:

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.05.2026 Ответный удар. После неудачной попытки купить Qualcomm, Intel забрала у нее топ-менеджера с 25-летним стажем

25 лет в прошлом Компания Intel приняла в свой штата Алекса Катузяна (Alex Katouzian), пишет портал TechSpot. Он перешел в Intel спустя 25 лет работы в компании Qualcomm. Как и Intel, Qualcomm – это разработчик процессоров, но не х86, она делает ставку на чипы с архитектурой ARM. Своих фабрик, в отличие от Intel, у нее нет, но это помешало ей по
14.04.2026 Когда политика побоку. США и Китай объединятся для создания новой оперативной памяти и борьбы с ее дефицитом

Борьба с дефицитом Компания Qualcomm, один из крупнейших разработчиков мобильных процессоров в мире, стала партнером китайского вендора микросхем памяти Changxin Memory Technologies (CXMT), пишет портал WCCFTech. Вдвоем о
27.02.2026 Глава стратегически важного бизнеса Intel сбежал к конкуренту, не проработав в должности и двух лет

ey), ранее возглавлявший контрактное подразделение (Intel Foundry Services) американской корпорации, которая занимается разработкой и производством интегральных микросхем. Свою карьеру он продолжит в Qualcomm на руководящей должности. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware. В Intel обязанности, которые ранее исполнял новоиспеченный вице-президент Qualcomm, будут возложены на Нагу Ча
23.12.2025 Разработчики электроники попросили упростить ввоз в Россию чипов STMicroelectronics, Qualcomm, Realtek

ез параллельной поддержки отечественных разработчиков микросхем и IP-блоков, зависимость от импортных усилится». По словам собеседника CNews, к таким чипам можно отнести продукцию STMicroelectronics, Qualcomm, Realtek и др.
06.11.2025 Samsung неожиданно поверила в свои процессоры, которые всегда были хуже конкурентов. Новые флагманские смартфоны будут собраны на них, хотя и не все

мерена вновь начать выпускать топовые смартфоны на своих же процессорах Exynos. Как пишет портал WCCFTech, новые флагманские Galaxy S26 в подавляющем своем большинстве будут собраны на чипах компании Qualcomm, но некоторым из них все же достанутся и Exynos. При этом нынешняя серия Galaxy S25 процессоров Samsung лишена полностью. В компании Qualcomm заявили, что процессоры компании в

08.10.2025 Легендарная платформа для разработки электроники Arduino продалась с потрохами после 20 лет независимости

Новый хозяин Arduino Компания Qualcomm, известная во всем мире благодаря своим мобильным процессорам Snapdragon, сообщила о покупке компании Arduino. Это разработчик одноименной аппаратной платформы на основе микроконтролле
06.10.2025 Хозяева iPhone и смартфонов Samsung переплатили больше $600 млн за последние девять лет. За это ответит производитель процессоров

Qualcomm вновь ждут в суде Компания Qualcomm, поставщик мобильных процессоров, стала фигурантом разбирательства в рамках дела о злоупотребления доминирующим положением на рынке. Вендора обвиняют в завышении размера лицензионных п
22.09.2025 Qualcomm повторит незавидную судьбу Intel. Главный поставщик мобильных процессоров может попасть в немилость Apple

Qualcomm под прицелом Компания Qualcomm может в очень скором будущем лишиться очень крупного и денежного конкурента в лице Apple, пишет CNBC по ссылкой на руководителя Creative Strategies Бена Баджарина (Ben Bajarin). По его
04.06.2025 Qualcomm закрыл три «дыры» в своих чипах, через которые хакеры атаковали устройства на Android

Ограниченно-узконаправленно Корпорация Qualcomm выпустила срочные обновления для трех уязвимостей, которые уже активно эксплуатировались в кибератаках. По данным компании, атаки носили ограниченный и узконаправленный характер. Уязви
18.03.2025 Qualcomm теснит AMD и Intel. Созданы супермощные игровые ARM-процессоры на замену Core и Ryzen

AMD и Intel, подвиньтесь Компания Qualcomm, один из крупнейших в мире производителей процессоров для смартфонов и планшетных компьютеров, выпустила целую россыпь процессоров специально для игровых консолей, пишет Tom’s Hardware
07.03.2025 Технологическая независимость Apple ведет к проблемам. iPhone безнадежно отстанут от Android-смартфонов по производительности

Уйти на погибель Компания Qualcomm, крупнейший в мире поставщик мобильных процессоров и сотовых модемов, предрекла Apple большие проблемы в сегменте смартфонов. По мнению ее гендиректора Кристиано Амона (Cristiano Amon)
14.01.2025 «Intel, Apple и Qualcomm – лузеры». Глава ARM пообещал выпустить процессоры, которые поставят на уши всю отрасль

пишет агентство Reuters. При этом ей не потребуется лицензировать стороннюю архитектуру – у нее есть своя, и она пользуется бешеным спросом во всем мире. На технологиях ARM основаны процессоры Apple, Qualcomm, MediaTek, Huawei и многих других крупнейших производителей мобильных чипов, а также серверные процессоры компании Ampere. По информации Reuters, в разработке у ARM находится отдельная
14.01.2025 Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и Xeon

о специалиста Ветеран корпорации Intel с 28-летним стажем Сайлеш Коттапалли (Sailesh Kottapalli), принимавший участие в разработке серии процессоров Xeon в роли ведущего инженера, перешел на работу в Qualcomm на должность старшего вице-президента, пишет The Register. О своем решении сменить место работы Коттапалли сообщил на принадлежащей ему странице в социальной сети Linkedin в понедельни
28.12.2024 Samsung потеряла крупнейшего клиента, который хотел производить навороченные процессоры. Ее заводы устарели и гонят брак

Переборчивая Qualcomm Американская компания Qualcomm отдала все заказы на производство своего новейшего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite 2 тайваньской компании TSMC. Как пишет корейское изд
26.11.2024 Qualcomm раздумала покупать Intel. Главный чипмейкер мира так плох, что больше никому не нужен

Интерес потерян Американская компания Qualcomm, один из крупнейших в мире разработчиков процессоров с архитектурой ARM, отказалась от плана по приобретению Intel, пишет Bloomberg. Она охладела к этой идее по целому ряду причин, одн
21.11.2024 Intel и AMD пора на свалку истории. Вот-вот появятся невероятно дешевые ноутбуки на быстрых и «холодных» процессорах ARM. Опрос

Эпоха ARM-ноутбуков все ближе Американская компания Qualcomm, один из мировых лидеров рынка мобильных процессоров, разрабатывает новый чип с архитектурой ARM, предназначенный для ноутбуков для среднебюджетного сегмента, пишет Liliputing. Речь о

15.11.2024 Samsung не может победить Apple, Qualcomm и Mediatek. Мешает закон, не дающий выжимать все соки из разработчиков чипов

ости рабочей недели и не дают компании в полной мере реализовать ее потенциал. Другая, возможно, не менее серьезная проблема, которая не позволяет Samsung Electronics на равных конкурировать с Apple, Qualcomm и Mediatek, – достаточно скромный размер подразделения System LSI и конкретно команды, занятой процессорами для смартфонов. По информации издания, она в 10-20 раз уступает аналогичным

24.09.2024 Назревает катастрофа. Intel утянет на дно своего покупателя и оставит мир без процессоров для смартфонов и ПК

Если тонуть то синхронно Компания Qualcomm, изъявившая желание купить компанию Intel со всеми ее активами и многочисленными долгами, может оказать самой себе медвежью услугу, пишет Gizmochina. Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo
23.09.2024 Intel осталось недолго? Заклятый конкурент решил купить ее с потрохами

Свобода Intel под угрозой Корпорация Intel, пока еще крупнейший в мире производитель процессоров с архитектурой х86 (63,5% в III квартале 2024 г. – Statista.com), может стать собственностью компании Qualcomm – одного из крупнейших разработчиков ARM-процессоров. Она уже сделала соответствующее предложение Intel, о чем сообщили издание Wall Street Journal и агентство Bloomberg. Intel находит
05.09.2024 Ноутбуки на Intel и AMD больше не нужны. Настала эра сверхдешевых мобильных ПК на ARM-чипах

Действительно достойная альтернатива Компания Qualcomm выпустила серию новых ARM-процессоров Snapdragon X Plus, рассчитанных на использование в ноутбуках. Это менее производительные решения по сравнению с появившимися ранее в 2024 г. X Plu
08.07.2024 Android-смартфоны резко подорожают по вине всего одной компании

Не iPhone, но тоже дорого Новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 компании Qualcomm для топовых Android-устройств окажется намного дороже в сравнении с нынешним Snapdragon 8 Gen 3. Как пишет портал GizmoChina, один-единственный экземпляр данного чипа, вероятно, будет

11.06.2024 Создан уникальный Linux-ноутбук на процессоре – «убийце» Intel и AMD

нием Linux, анонсировала новую модель, в которой не нашлось места ни Intel Core, ни AMD Ryzen с архитектурой х86. Это первый в мире Linux-ноутбук на базе нового процессора Snapdragon X Elite компании Qualcomm, который был создан в пику Apple с ее чипами М-серии и, как и они, основывается на более современной архитектуре ARM. ARM-процессоры лучше решений на х86 по многим ключевым параметрам.
21.05.2024 Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая

тся буквально на всем мире. TSMC выпускает чипы для сотен клиентов из десятков стран мира, кроме России – с этой страной она отказывается работать с февраля 2022 г. В список клиентов TSMC входят AMD, Qualcomm, Nvidia и, конечно же, Apple – процессоры для всей ее современной линейки устройств делает именно TSMC. Более того, только у тайваньского вендора есть полностью отлаженный процесс 3-на
25.04.2024 Qualcomm чуть не обманула весь мир, чтобы сравниться с Apple по крутости процессоров. Фокус не удался

Qualcomm попалась Компанию Qualcomm обвинили в попытке обвести весь мир вокруг пальца и заставить всех думать, что ее процессоры Snapdragon X Elite и X Plus лучше чипов М-серии компании Apple. Как пишет издание SemiAccur
27.03.2024 Впервые выпущен браузер Chrome для Windows под процессоры ARM

Новый этап развития ПК с процессорами ARM В преддверии запуска новых процессоров Snapdragon X Elite от Qualcomm на базе ARM компания Google выпустила оптимизированную версию своего браузера Chrome для Windows на ARM. Эта архитектура чипов широко используется компанией Qualcomm, а также Mi
26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM

В этом году мы пока не стали рассматривать процессоры от Samsung и Huawei. Samsung выпустила Exynos 2022 в январе 2022 года, а в последних смартфонах компания использовала решения от Qualcomm. В настоящее время Exynos 2022 находится далеко не на первых местах по результатам синтетических тестов. Однако утечки говорят о том, что новый фирменный чип уже не за горами. Huawei н
17.03.2023 Флагманские iPhone и Samsung больше не нужны. Создан процессор, превращающий дешевые смартфоны в монстров производительности

Производительность со скидкой Компания Qualcomm анонсировала новейший мобильный процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2 для смартфонов среднего ценового сегмента. Чип должен существенно повысить производительность этих устройств, что сдел
15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm

ожет вернуться на рынок мобильных процессоров с новым чипом серии Kirin. Как пишет GizmoChina, это, с высокой долей вероятности, им окажется передовое решение, способное обогнать новейший флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в популярных бенчмарках. Новый чип носит кодовое имя KC10, который к моменту релиза, вероятно, назовут Kirin 9010. В его силах будет набрать 1,3 млн баллов в синтети
06.03.2023 Никаких AMD, Intel и Qualcomm. Samsung переходит на процессоры собственной разработки для смартфонов и ноутбуков

менных фабрик. В очень скором будущем CPU (Central Processing Unit – центральное обрабатывающее устройство, центральный процессор) Samsung могут вытеснить продукцию американских компаний Intel, AMD и Qualcomm из ее ноутбуков и смартфонов. Планшеты пока не упоминаются. Согласно имеющимся данным, Samsung всерьез взялась за решение вопроса своей независимости от американских разработчиков CPU.
24.01.2023 Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm

технические характеристики. Обе модели оборудованы экраном E Ink Carta с подсветкой и сенсорным управлением, имеют встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, базируются на обновленной аппаратной платформе Qualcomm и работают под управлением ОС Android 11. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр». Оба представленных ридера имеют 6-дюймовый дисплей E Ink Carta с разрешением 758x102
06.01.2023 В Android-смартфоны внедрят уникальную «фишку» новейших iPhone 14

США и Канаде. В конце декабря, по информации TechCrunch, Apple запустила ее в Великобритании, Ирландии, Германии и Франции. Добавить поддержку спутниковой связи в смартфоны на Android решила компания Qualcomm – один из крупнейших производителей модемов сотовой связи для мобильных устройств, а также один из лидеров рынка мобильных ARM-процессоров. Apple, к слову, до сих пор использует модемы
16.11.2022 За рынок чипов для ПК на Windows поборется компания, пойманная на махинациях

итель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и прочей техники, рассчитывает выйти на рынок чипов для ПК на базе операционной системы Microsoft Windows и составить конкуренцию американской Qualcomm. Как отмечает PCWorld, в основу платформы для ARM-ПК MediaTek ляжет фирменная система Kompanio, которая потребует значительной модернизации. Часть технологий, задействованных при проек
08.06.2022 Производитель процессоров, обманывавший весь мир, низвергнут с Олимпа. Лидером стал его заклятый конкурент

содержит данных о количестве отгруженных чипов, но учитывает доходы от реализации модемов связи. Тайваньская MediaTek весь 2021 г. лидировала именно по поставкам процессоров, но отрыв от американской Qualcomm был минимальным. В I квартале 2022 г. лидером стала американская Qualcomm – на ее долю пришлось 44% всего объема выручки на рынке мобильных процессоров. За ней следует Apple с 2
25.04.2022 «Дыры» в чипсетах Qualcomm и Mediatek позволяют шпионить за миллионами пользователей Android

случае их успешной эксплуатации, баги можно использовать для шпионажа за владельцем устройства, сообщает фирма Check Point. По данным ее экспертов, проблемы заключаются в аудиодекодерах в процессорах Qualcomm и Mediatek. Злоумышленник может получить доступ к медийным файлам и аудиозвонкам. Кроме того, с помощью специально подготовленного аудиофайла можно произвести запуск произвольного кода
17.03.2022 Производитель процессоров для смартфонов Xiaomi, Samsung и Redmi лишил себя рынка России

По требованию Украины Американская компания Qualcomm объявила о прекращении продаж своей продукции на территории России. Qualcomm – это второй по величине разработчик и производитель мобильных процессоров в мире. На этом рынке она
24.02.2022 Samsung стала бракоделом. Из-за падения качества она упустила крупного заказчика

Клиенты бегут к конкурентам Компания Samsung рискует потерять одного из своих крупнейших клиентов. Как пишет южнокорейский портал The Elec, от нее решила уйти американская Qualcomm – второй по величине после тайваньской MediaTek разработчик мобильных процессоров. Qualcomm приняла решение передать заказы на производство своих первых 3-нанометровых процессор
07.02.2022 Последний недостающий элемент пазла 5G, или как планировать будущее?

Упомянутые в данной публикации продукты Qualcomm поставляются Qualcomm Technologies, Inc. и ее дочерними компаниями. Технологи
19.01.2022 SIM-картам пришел конец. Представлен мобильный процессор с функциями связи

SIM-карты останутся в прошлом Компания Qualcomm, один из крупнейших разработчиков процессоров для смартфонов, продемонстрировала новую технологию на замену обычным SIM-картам. Она получила название iSIM или Integrated SIM (от англ.

11.01.2022 Диапазон mmWave: секрет реализации потенциала 5G

ватели сетей 5G mmWave получают существенный выигрыш по пропускной способности. Кроме того, недавно Qualcomm вместе с Signal Research Group провели комплексные тесты в коммерческих сетях 5G mmW
03.12.2021 Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров

ными решениями оптимизации позволил существенно улучшить производительность центрального процессора Qualcomm Kryo, сохранив при этом потребляемую мощность на уровне предшественника, что обеспеч

Публикаций - 1974, упоминаний - 2184

Qualcomm Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 525
Apple Inc 13154 484
Intel Corporation 12811 483
Microsoft Corporation 25775 293
Google LLC 12688 282
Huawei 4676 279
AMD - Advanced Micro Devices 4641 255
MediaTek - Ralink 595 232
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 220
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 212
Nvidia Corp 4002 207
Xiaomi - Сяоми 2231 141
LG Electronics 3735 141
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 136
Lenovo Motorola 3566 135
HTC Corporation 1512 128
TI - Texas Instruments Incorporated 848 115
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 110
Lenovo Group 2446 100
Meta Platforms - Facebook 4621 88
ZTE Corporation 800 88
Sony 6739 88
Cisco Systems 5372 83
IBM - International Business Machines Corp 9699 80
Amazon Inc - Amazon.com 3277 72
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 70
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 70
Dell EMC 5180 68
Acer Group - Acer Inc 2776 63
HP Inc. 5883 60
X Corp - Twitter 2938 57
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 56
AT&T Inc 1725 54
Oracle Corporation 7074 53
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 52
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 51
BBK OPPO Electronics 484 50
МегаФон 10742 45
Toshiba Corporation 2980 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 85
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 71
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 34
SoftBank Group 284 26
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 19
Carl Zeiss AG 307 17
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 17
Merrill Lynch 454 16
Microsoft - LinkedIn 699 15
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 15
Связной ГК 1401 14
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 14
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
eBay Inc 1640 13
Tesla Motors 461 12
Boeing 1031 12
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 11
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 11
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 11
McDonald’s - Макдоналдс 220 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 10
Expedia Group 136 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Ford 434 9
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 9
Россети Ленэнерго 1699 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 8
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 8
Hyundai Motor Company 436 7
Walt Disney Company 647 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 7
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 7
Почта России ПАО 2370 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Евросеть 1421 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 85
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 76
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 64
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 25
Судебная власть - Judicial power 2500 25
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 20
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 12
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 12
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 11
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 6
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 6
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 5
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 142
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 33
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 17
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 13
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 8
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Symbian Foundation 38 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 2
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 914
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 904
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 610
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 536
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 482
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 374
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 357
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 349
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 345
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 325
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 286
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 285
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 284
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 277
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 276
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 270
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 254
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 226
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 226
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 219
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 206
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 194
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 191
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 177
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 175
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 170
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 166
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 159
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 152
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 146
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 145
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 139
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 137
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 131
Наушники - Headphones 4478 130
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 121
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 121
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 121
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 118
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 117
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 542
Google Android 15243 438
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 224
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 202
Microsoft Windows 16882 198
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 147
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 144
Intel x86 - архитектура процессора 2151 125
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 103
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 98
Apple iPad 4011 90
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 85
Linux OS 11533 85
Apple iOS 8583 81
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 80
Samsung Galaxy 1035 79
Microsoft Windows 10 1938 79
Samsung Galaxy Note 702 71
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 69
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 68
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 64
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 61
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 59
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 57
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 55
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 55
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 53
Google YouTube - Видеохостинг 3002 50
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 48
Apple iPhone 6 4861 48
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 47
Huawei Mate - серия смартфонов 453 46
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 46
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 43
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 41
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 41
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 40
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 38
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 38
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 38
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 87
Jacobs Paul - Джейкобс Пол - Якобс Пол 26 25
Путин Владимир 3454 20
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 18
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 16
Клебанова Юлия 30 15
Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 15
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 15
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 14
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 13
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 12
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 12
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 11 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Евтушенков Владимир 217 10
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 10
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 10
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 10
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 8
Jacobs Irwin - Джейкобс Ирвин 8 8
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 7
Rosenberg Donald - Розенберг Дональд 7 7
Jun Lei - Цзунь Лей 46 7
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 7
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 39 7
Никифоров Николай 1138 6
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 6
Rubin Andy - Рубин Энди 63 6
Thakur Randhir - Такура Рандира 8 6
Haas Rene - Хаас Рене 11 6
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 6
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 5
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 5
Коробов Сергей 6 5
Samueli Henry - Самуэли Генри 8 5
Tan Hock - Тан Хок 6 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 808
Россия - РФ - Российская федерация 166168 601
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 537
Южная Корея - Республика 7052 229
Китай - Тайвань 4245 225
Европа 24964 223
Япония 13807 170
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 154
Германия - Федеративная Республика 13221 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 78
Индия - Bharat 5869 77
Азия - Азиатский регион 5920 74
Финляндия - Финляндская Республика 3697 72
США - Калифорния 4829 65
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 54
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 50
Испания - Каталония - Барселона 752 47
Франция - Французская Республика 8177 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 40
Канада 5081 38
Земля - планета Солнечной системы 10865 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 33
Нидерланды 3746 33
Европа Восточная 3138 32
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 31
Швеция - Королевство 3782 29
Италия - Итальянская Республика 4508 28
Испания - Королевство 3840 28
США - Нью-Йорк 3180 27
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 27
США - Аризона 549 27
Америка - Американский регион 2206 25
Китай - Пекин - Beijing 1096 25
США - Техас 1048 23
Сингапур - Республика 1953 22
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 21
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 21
США - Колумбия - Вашингтон 1487 20
США - Калифорния - Купертино 281 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 170
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 167
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 163
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 161
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 116
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 99
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 82
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 76
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 75
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 54
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 52
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 48
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 46
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 46
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 44
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 40
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 38
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 38
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 37
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 36
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 33
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 32
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 32
Английский язык 7030 30
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 30
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 29
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 29
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 29
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 28
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 28
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 28
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 27
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 27
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 27
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 119
Bloomberg 1627 81
CNews - ZOOM.CNews 1866 67
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 66
Tom’s Hardware 600 53
DigiTimes - Издание 1331 41
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 38
GizmoChina 171 33
The Verge - Издание 619 30
Dow Jones - MarketWatch 334 25
CNET Networks - CNET News 1643 25
FT - Financial Times 1296 24
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 23
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 21
The Register - The Register Hardware 1784 19
Forbes - Форбс 1002 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 18
WCCFTech - Издание 110 18
Engadget - Блог о технологиях 429 17
Times 661 17
AnandTech 73 16
ZDnet 663 13
Total Telecom 613 13
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 12
GizChina - Издание 84 12
TechSpot 188 12
Wikipedia - Википедия 650 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
GSM Arena 78 9
SlashGear 134 9
SamMobile 57 9
AppleInsider 400 9
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 9
ITHome 46 8
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 8
Neowin 217 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 7
PhoneArena 75 7
Android Authority 62 7
NYT - The New York Times 1100 6
Internet Stock Report 994 66
IDC - International Data Corporation 4975 43
Gartner - Гартнер 3658 42
S&P 500 565 27
Counterpoint Research 110 24
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
TrendForce 187 14
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 13
ABI Research 236 12
Bear Stearns 79 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Strategy Analytics 285 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
IC Insights 24 4
Thomson Financial - Thomson First Call 386 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 4
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 4
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 3
TechInsights 16 3
IBM Research 111 2
Frost & Sullivan 207 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
IDC EMEA 19 2
GSMA Intelligence 11 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
TIRIAS Research 4 2
NPD DisplaySearch 285 2
Moody's Investors Service 136 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 2
CIBC World Markets 41 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 9
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 3
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 3
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 8 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 2
NTUST - National Taiwan University of Science and Technology - Taiwan Tech - Национальный Тайваньский университет науки и техники 5 2
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 83
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 43
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 38
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 18
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 5
CeBIT 614 4
Samsung Unpacked 41 4
Intel Developer Forum - IDF 317 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Связь-Экспокомм 276 3
CNews FORUM Кейсы 313 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
Microsoft Build - конференция 39 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Defcon 45 1
Hot Chips 10 1
Silicon Valley Insiders 20 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Qualcomm Technology Day 1 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
iF Design Awards 26 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Samsung Foundry Forum 1 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще