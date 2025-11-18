Индексная книга (каталог) CNews*
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SamMobile
СОБЫТИЯ
Публикаций - 58, упоминаний - 58
SamMobile и организации, системы, технологии, персоны:
|GSM Arena 84 4
|Reddit 417 3
|DigiTimes - Издание 1334 3
|PhoneArena 76 3
|Neowin 238 2
|OnLeaks 20 2
|Korea Times 132 2
|Tom’s Hardware 645 2
|GizChina - Издание 86 2
|Известия ИД 804 2
|Ice Universe - микроблог инсайдера 18 1
|AndroidCentral 3 1
|Android Headline 16 1
|Yonhap News Agency 44 1
|NotebookCheck 20 1
|GizmoChina 175 1
|Nowhereelse.fr 19 1
|TNW - The Next Web 90 1
|The Verge - Издание 622 1
|ITHome 48 1
|BleepingComputer - Издание 470 1
|AnandTech 73 1
|9to5Google 61 1
|Korea Herald 49 1
|SlashLeaks 10 1
|IDC - International Data Corporation 5005 2
|Counterpoint Research 124 2
|Global Market Insights 16 1
|Gartner - Гартнер 3685 1
|TrendForce 202 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.