YouTube закрыл лазейку, которая позволяла смотреть видео без рекламы

YouTube против блокировщиков рекламы

Google усиливает борьбу с блокировщиками рекламы на YouTube. По сообщению портала 9to5Google, компания закрыла несколько лазеек, которые позволяли браузерам и некоторым сторонним дополнениям вырезать рекламные ролики из видео на этой платформе.

После того, как специалисты Google внесли некие изменения в работу хостинга, пользователи браузера Mozilla Firefox и специальных расширений вроде Adblock Plus потеряли возможность просматривать видео с включенным блокировщиком рекламы или до тех пор, пока сайт YouTube не внесен в список исключений – то есть интернет-ресурсов, на которые правила фильтрации контента не распространяются.

На интернет-форуме Reddit проблема, возникшая ориентировочно 5 июня 2025 г., обсуждается сразу в нескольких ветках. Пользователи утверждают, что теперь при попытке запустить воспроизведение ролика они видят предупреждение от платформы о недопустимости применения средств блокировки рекламы.

Nik / Unsplash YouTube продолжает борьбу с блокировщиками рекламы

В сообщении, демонстрируемом пользователю в области воспроизведения видео в текстовом виде, говорится, что применения инструментов такого рода противоречит условиям использования сервиса, а также предлагается либо приобрести платную подписку, либо разрешить проигрывания рекламы на YouTube.

ЮВА и Европа не затронуты

Пока не все пользователи видеохостинга ощутили на себе последние изменения. По информации Tom’s Hardware, люди, проживающие на территории стран Юго-Восточной Азии и Европы, все еще имеют возможность пропускать рекламу в видео при помощи встроенных в Mozilla Firefox инструментов, а также сторонних дополнений.

Достоверно неизвестно, связанно ли это с тем, что новые технические меры противостояния блокировщикам еще не были применены к пользователям из числа жителей этих регионов, или же разработчики инструментов такого рода уже успели найти новые лазейки и обновить фильтры блокировки.

Как отмечает Tom’s Hardware, несмотря на наличие платных опций, которые позволяют просматривать контент на YouTube без рекламы, всегда найдутся люди, не желающие оформлять подписку. Спрос рождает предложение, а значит новые лазейки будут и в дальнейшем выявляться и эксплуатироваться разработчиками блокировщиков.

Борьба с блокировщиками

Борьбу с блокировщиками рекламы Google ведет не первый год. Начало предыдущего витка противостояния выпало на апрель 2024 г., когда Google под предлогом заботы о создателях контента для YouTube начала масштабную кампанию против неофициальных программ-клиентов. Поисковый гигант предупредил пользователей о возможных медленной работе или полной неработоспособности альтернативных приложений, вырезающих рекламу из видео.

В июне 2023 г. в рамках эксперимента хостинг начал ограничивать отдельных пользователей в просмотре видео в браузере c применением инструментов удаления рекламы. Плеер YouTube отказывался работать дальше после воспроизведения трех видео, в том числе и на десктопе.

В ноябре 2023 г. YouTube расширил аудиторию, на которой «обкатывались» ограничения. Одновременно с этим, как ранее сообщил портал SamMobile, Google решила нанести удар сразу по всем неофициальным клиентам YouTube с функцией блокировки рекламы. Для этого был запущен новый API, который позволяет системам Google идентифицировать программы-клиенты, подключающиеся к сервису, и закрывать доступ тем из них, что нарушают условия его использования.

Не проблема для россиян

Для россиян проблема блокировки блокировщиков рекламы со стороны YouTube, вероятно, является не слишком актуальной. В нашей стране подписка, которая позволяет смотреть любые ролики без рекламы, а также пользоваться мобильной версией официального приложения в фоновом режиме, недоступна с весны 2022 г. Именно тогда Google отключила всем российским блогерам монетизацию, в результате чего они перестали получать свою долю от продажи рекламы.

В июле 2024 г. началось замедление YouTube, в результате которого, как писал CNews, начался массовый отток абонентов региональных операторов связи.

YouTube остается ценным активом

По итогам 2024 г., YouTube принес Google, а точнее ее материнской структуре Alphabet, $36,1 млрд выручки, что на 14,6% выше показателей 2023 г. Заключительный квартал оказался для платформы крайне удачным с точки зрения финансов – ей удалось заработать на рекламе рекордные $10,47 млрд. Пользователи, оформившиеся платную подписку, число которых достигло 100 млн, принесли YouTube $14,5 млрд в 2024 г. Для сравнения: совокупная выручка Alphabet за отчетный период составила $96,47 млрд.

Таким образом, YouTube остается для Google важным источником дохода, который компания вряд ли позволит перекрыть и продолжит свою борьбу с инструментами блокировки рекламы.