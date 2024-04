YouTube объявил войну приложениям, вырезающим рекламу. Смотреть видео через них будет невозможно

YouTube против альтернативных приложений-клиентов

Google наращивает усилия по борьбе с блокировщиками рекламы на YouTube, которые лишают поискового гиганта изрядной доли доходов.

В компании намерены принять меры против сторонних приложений, обеспечивающих доступ к ее видеохостингу и нарушающих правила использования API-сервисов видеохостинга. К таковым, в частности, относится удаление из видеоролика фрагментов с рекламным содержимым.

В новой статье, опубликованной на портале поддержки Google, корпорация прямо предупреждает аудиторию о возможных проблемах при использовании альтернативных программ-клиентов для YouTube. В их числе – продолжительная буферизация видео (предварительная загрузка фрагмента потокового видео перед его воспроизведением), а также ошибка типа «Данное содержимое недоступно в этом приложении» (“The following content is not available on this app”).

Souvik Banerjee / Unsplash Google поборется с неофициальными программами-клиентами YouTube

В сообщении подчеркивается, что подобные меры принимаются исходя из благих побуждений – в Google стремятся защитить интересы создателей контента, которые из-за блокировщиков рекламы не имеют возможности полностью раскрыть монетизационный потенциал своих творений. В тоже время в компании осознают, что не все готовы тратить свое время на просмотр раздражающих и порой совершенно бесполезных рекламных вставок. Таким пользователям предлагается альтернатива виде платной подписки YouTube Premium.

Война с блокировщикам рекламы

Google в течение последних нескольких лет активизировалась на фронте борьбы со средствами блокировки рекламы, причем на всех платформах, где представлен YouTube.

Так в июне 2023 г. сервис в рамках эксперимента начал ограничивать отдельных пользователей в просмотре видео в браузере c применением инструментов удаления рекламы. Плеер YouTube отказывался работать дальше после воспроизведения трех видео, в том числе и на десктопе.

В начале ноября 2023 г. CNews писал о распространении мер, принятых YouTube по отношении к пользователям ранее, на более широкую аудиторию площадки.

Спустя некоторое время портал SamMobile сообщил о том, что Google решила нанести удар сразу по всем неофициальным клиентам YouTube с функцией блокирования рекламы, а не только отдельных и наиболее ярких представителей этой категории ПО, такими как YouTube Vanced. Для этого сервис запустил новый API, который позволяет системам Google «видеть», какое именно приложение подключается к ним, и закрывать доступ тем из них, которые нарушают условия использования сервиса.

YouTube Vanced – в прошлом один из самых популярных альтернативных клиентов видеохостинга Google для операционной системы Android. Помимо функций блокировки рекламы и фонового воспроизведения, приложение поддерживало режим «картинка в картинке», темную тему оформления, а также расширенные средства управления воспроизведением.

Работа над приложением была прекращена в марте 2022 г., поскольку Google направила в адрес разработчика требование о прекращении противоправных действий (cease and desist letter). За отказом подчиниться, вероятно, последовал бы судебный иск, грозящий колоссальными расходами на юристов, поэтому проще и дешевле оказалось согласиться с требованием.

Впрочем, временами инструменты блокировки рекламы проявляют себя не лучшим образом при работе с YouTube. Так, в январе 2024 г. разработчики Adblock и Adblock+ вместо дополнительного комфорта при просмотре видеороликов обеспечили пользователям медленную работу сервиса по вине закравшегося в код проектов бага.

Россиянам можно не беспокоиться

На родине YouTube, в США, подписка после прошлогоднего повышения составляет $13,99 в месяц или $139,99 в год с человека. Также сервис предлагает семейную подписку, которая стоит $22,99. В «семью» может входить до пяти человек возрастом от 13 лет из одного домохозяйства. Для учащихся вузов предусмотрен тариф $7,99 в месяц на срок до четырех лет.

В России подписка, которая позволяет смотреть любые ролики без рекламы, а также пользоваться мобильной версией официального приложения в фоновом режиме, недоступна с весны 2022 г. Именно тогда Google отключила всем российским блогерам монетизацию, в результате чего они перестали получать свою долю от продажи рекламы. Зарубежные блогеры, в свою очередь, ничего не зарабатывают на просмотрах их роликов пользователями из России. Однако комментарии и лайки, поставленные россиянами, по-прежнему помогают продвижению видео.

Как поживает рекламный бизнес Google

В 2023 г. выручка материнской структуры Google – Alphabet – от рекламы на YouTube составила $9,2 млрд. Всего же рекламный бизнес принес $237 млрд – на 6% больше, чем годом ранее.

При этом в период с 2013 по 2023 гг. выручка поискового гиганта увеличилась в четыре раза, продемонстрировав рост на уровне 17% в год в среднем.

Наиболее удачным с точки зрения повышения доходов по этому направлению (в относительных значениях) стал пандеймийный 2021 г., по итогам которого продажи рекламы взлетели на 42,6%. В деньгах же прирост составил $62,57 млрд.