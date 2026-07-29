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СОБЫТИЯ


29.07.2026 Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно

Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова в международный розыск. Как пишет «Интерфакс», ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Издание подчеркивает – это связано с те
22.07.2026 Власти создают доктрину по борьбе с киберпреступностью. В России может появиться «обратное взыскание» украденных денег

ичеству. Главная задача документа — обеспечить скоординированную работу всех субъектов системы профилактики и борьбы с киберпреступностью. По информации Минцифры, в России могут проработать «обратное взыскание» украденных средств с помощью сумм со счетов получателей, причастных к ИТ-мошенничеству, а также могут рассмотреть вопрос о создании реестра лиц, совершивших посягательство на половую
06.07.2026 Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты

бном процессе против IBM по поводу нарушения ее авторских прав на код Unix и Linux, в ходе которого истец обанкротился и распродал активы, получив от IBM мизерную сумму в качестве компенсации.

03.06.2026 «М.Видео» запустит судебный конвейер против российских онлайн-площадок по модели, обкатанной в США. Под прицелом Wildberries

ного результата при сотнях и тысячах нарушений, таким образом иск к владельцу платформы как единому ответчику логически замыкает всю цепочку», — заявила Янбаева. По словам юриста, в России уже

03.06.2026 Присвоившие российскую технологию производители нанотрубок для электроники заплатят по суду больше 9 миллиардов

Миллиарды незаконного дохода С ученого Михаила Предтеченского и компаний ООО «Универсальные добавки», ООО «Плазмокатализ», Long Life Technologies S.A., связанных с производством углеродных нанотрубок, ко
22.05.2026 Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны

и Калифорнии в попытке прекратить предоставление традиционных телефонных услуг, пишет Ars Technica. Судебное разбирательство станет показателем того, как в США будут решаться конфликты между ин
21.05.2026 Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят

д назначил компенсацию в размере $322 млн. О намерении начать выплачивать эту сумму, договориться с истцами или оспорить соответствующее решение суда, не сообщалось. Зато – по совпадению или не
04.05.2026 Бывших ИТ-чиновников Минтранса «раскулачивают семейно». Конфискуется имущество на 6 миллиардов

указывая, что искомая ГИС была создана и до сих пор продолжает работать. Обвиняемые также отвергли обвинения в связях с «Инфорион» и «Статус Комплайнс». Коррупционная схема в Минтрансе, котору
29.04.2026 На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму

на вышки связи, преимущественно в западной части Белфаста (Ирландия). Одному из мужчин, предъявлено обвинение по восьми пунктам в поджоге и сговоре с целью совершения поджога, а другому предъяв
22.04.2026 В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

В Microsoft не считают решение трибунала «окончательным определением по этим искам» и намерены его обжаловать: «Мы будем обжаловать решение трибунала, поскольку оно не соответствует нед
21.04.2026 Российский разработчик: Пришлось избавиться от инвестора, чтобы с 14 попытки попасть в реестр отечественного ПО

лагает Юрий Пустовит, управляющий партнер адвокатского бюро «Юг». «Как можно видеть из решения суда истец подошел к делу сугубо формально: он посчитал возможным требовать возврата гранта только
15.04.2026 Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

лючая OTH и итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni. Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика Veon выплатит группе Dhabi Group из ОАЭ компенсацию примерно на $170 млн из-за обвинений в занижении финансовых прогнозов пакистанского оператора Jazz В 2015 г. Vimpelcom договорился об объединении PMCL с другим пакистанским сотовым оператором Warid Telecom, принадлежавши
13.04.2026 Россиян начнут наказывать за незаконный оборот криптовалют. Нарушителям грозит до семи лет и миллионные штрафы

ным штрафом до 80 тыс. руб. либо без такового. Kanchanara / Unsplash Россиян могут начать сажать за незаконный оборот криптовалют Если же деяние совершено в составе организованной группы или со
10.04.2026 ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal

иммигрантов Prairieland ICE стало первым случаем, когда американские власти предъявили официальные обвинения за предполагаемую деятельность движения «Антифа» (общее название для движений, орга
01.04.2026 В России готовится уголовная статья за незаконный майнинг. Сажать будут на пять лет, крипту конфисковать

Государственная Дума рассмотрит правительственный законопроект о конфискации и пятилетнем сроке за незаконный майнинг, об этом свидетельствует статус документа в думской системе документооборо
27.03.2026 ИИ-модели нужно переучивать. Они — заядлые подхалимы, ради лести готовые поддержать незаконное поведение пользователя

ИИ с ответами людей на популярном форуме советов Reddit. Выяснилось, что в среднем чат-боты на 49% чаще поощряли действия пользователя, в том числе, касающиеся обмана, социально безответственного или незаконного поведения. В других экспериментах проводилось наблюдение за тем, как около 2,4 тыс. человек общались с чат-ботом на основе искусственного интеллекта, обсуждая свой опыт решения межл
11.02.2026 Известный производитель обманывал покупателей, завышая скорость дефицитной оперативной памяти

G.Skill пошла на мировую G.Skill, производитель модулей оперативной памяти, урегулировала коллективный иск о завышении скоростных характеристик выпускаемой ей продукции, пишет TechSpo
10.02.2026 Бывшие партнеры пытаются получить со СДЭКа полмиллиарда

Freepik.com Иностранная компания CDEK Europe потребовала с российской "СДЭК Глобал" сотни миллионов Истец также попросил отсрочить уплату пошлины на 1,6 млн руб. «ввиду неудовлетворительного фи
08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion

Б) предлагается назначить наказание в виде 20 и 18 лет лишения свободы соответственно. Также 18 лет обвинение просит для еще одного фигуранта — адвоката Вадима Лялина. Подсудимым предъявлены об
04.12.2025 НОТА обновила продукт «Модус.Взыскание»

Вендор НОТА (ИТ-холдинг «Т1») представил обновление продукта «Модус.Взыскание», направленное на автоматизацию процессов управления просроченной задолженностью. Обновление затронуло архитектуру системы, бизнес-процессы и интеграции, доступные после установки. По
26.11.2025 Борис Эбзеев, «Россети Центр»: Незаконный майнинг и хищения электроэнергии — это вызовы новой цифровой эпохи

ы на воздушных линиях электропередачи 6–10 кВ, которые позволяют оперативно обнаружить недоучет или незаконное подключение прямо на ЛЭП. Это мобильный и точный инструмент, особенно эффективный

10.11.2025 Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

али, посчитав жилплощадь роскошной и избыточной. «Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что исключаемое из конкурсной массы жилое помещение име
23.10.2025 С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

щая промышленность, финансы ритейл, телекоммуникации, ИТ и медиа. Уверенность в собственной правоте Судебное разбирательство между ИТ-компаниями продолжается с июня 2023 г. и возникло из-за раз
03.10.2025 «Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is

при отсутствии разрешения правообладателя на использование объектов интеллектуальной собственности. Ответчику было необходимо связаться с правообладателем до фактического использования объектов
12.09.2025 На «Горбушке» силовики изъяли тысячи смартфонов, ноутбуков и игровых приставок

ть занижение таможенной стоимости товаров, заявление недостоверных либо ошибочных сведений, а также незаконный оборот товаров. В сентябре 2025 г. в торговом центре «Горбушкин двор» в Москве сот
09.09.2025 Бывшего главного кибербезопасника СБУ арестовали за махинации с недвижимостью и тут же выпустили под залог

антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили обвинения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, пишет ТАСС. Это

20.08.2025 Сервис «Гаранта» на базе ИИ-ассистента «Искра» теперь может анализировать судебные решения

вои правовые вопросы. В августе 2025 г. вышел новый функционал: теперь «Искра» сможет анализировать судебные решения. Открыв любое судебное решение в системе «Гарант», представленное как в осно
15.08.2025 Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции

компании сопоставимого масштаба. Детали судебного разбирательства Как отмечает Oregon Live, сторона обвинения в лице заместителя прокурора Уильяма Наруса (William Narus) просила у суда назначит
12.08.2025 Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

обеспечения (НИЦ ТГНО) Минобороны России полковника Игоря Рутько. Как говорится в материалах суда, обвинение включает получение взяток на сумму порядка 30 млн руб. и превышение должностных пол
11.08.2025 В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке

о всех субъектах России. МВД Медиа В России арестован сотрудник управления «К» подразделения МВД по обвинению в хакерских атаках Подробности дела 11 августа 2025 г. неизвестны, но «Коммерсант»

30.06.2025 Росреестр с 2024 г. добился блокировки 130 сайтов-двойников, осуществлявших незаконный оборот сведений из ЕГРН

твенных и муниципальных услуг; единая система межведомственного электронного взаимодействия; портал госуслуг; многофункциональные центры (МФЦ); единая информационная система нотариата. За организацию незаконной деятельности по оказанию услуг по предоставлению выписок из ЕГРН предусмотрена административная ответственность. В декабре 2024 г. по инициативе Росреестра впервые были заблокированы
23.05.2025 В США арестован россиянин, которого называют хозяином крупнейшего в мире ботнета

ваемого В США арестован владелец крупнейшего ботнета, пишет Reuters. Американские власти предъявили обвинения Рустаму Галлямову, которого назвали одним из главных организаторов ботнета. Сотрудн
29.04.2025 У лидирующей в России инвест-компании требуют миллионы за незаконное использование российского ПО

ставил около 5 месяцев». Подобный процесс также был с ООО «Центр Финансовых Технологий Базис». «Там Истец требовал уже 10 млн руб., ссылаясь на то, что Ответчик использовал ПО способом, не пред
22.04.2025 Старейшего российского производителя электроники «раскулачивают» на миллионы по требованию военных

рантом судебного дела на сумму 13 млн руб. Как пишет ТАСС, компания выступает ответчиком, тогда как истцом является российское Министерство обороны. По информации новостного агентства, иск пода
28.03.2025 Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано»

ресте Бориса Галкина, генерального директора «дочки» «Роснано» «Пластик лоджик». Галкину предъявили обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано», признанной потерпевшей стороной

27.03.2025 Oracle не смог взыскать 61 миллион долга с российского ИТ-интегратора и остался должен 200 тысяч суду

августа 2024 г. Решение же первой инстанции суд вынес 4 марта 2025 г. Согласно судебному документу, истец предоставлял «Инфосистемам Джет» право распространять оборудование и ПО Oracle, а также
24.03.2025 Исследование ЭБР: число судебных дел по авторским и смежным правам в России выросло на 35% в 2024 году

ов госпошлин. Раньше большинство исков о защите товарных знаков были типовыми «серийными» делами на взыскание компенсации в пределах 1 млн руб. Если прежде при подаче иска на миллион рублей ист
20.03.2025 Дело проиграно. Суд не стал наказывать HP за удаленную блокировку принтеров. Она не заплатит пострадавшим ни единого цента

овки за использование неоригинальных расходных материалов. Компания Performance Automotive – второй истец по этому делу. В ее распоряжении был принтер HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw, приобре
18.03.2025 Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России

что на март 2025 г. ООО «Сфера» частично признало исковые требования, но не погашает задолженность. Истец отметил, что у ответчика почти нет ликвидного имущества, на которое можно было бы обрат
21.02.2025 В российские регионы под видом отечественной техники поставляли контрафакт, идут судебные разбирательства

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Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 11
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 11
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ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 10
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 10
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Информация для всех ОД - Общественное движение 78 9
Церковь Вечности 11 9
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 9
Коммунизм - Коммунистические партии 71 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1510
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 952
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 882
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 806
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 730
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 623
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 575
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 549
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 549
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 546
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 478
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 467
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 440
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 439
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 421
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 402
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 398
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 398
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 396
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 389
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 348
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 329
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 329
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 322
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 313
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 286
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 283
Оповещение и уведомление - Notification 5943 283
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 272
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 263
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 259
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 257
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 245
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 243
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 241
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 234
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 230
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 213
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 210
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 206
Microsoft Windows 16882 379
Google Android 15243 248
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 238
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 211
Linux OS 11533 210
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 196
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 179
FreePik 1841 178
Microsoft Windows 2000 8678 168
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 165
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 144
Apple iOS 8583 142
Google YouTube - Видеохостинг 3002 137
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 118
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 104
Oracle Java - язык программирования 3469 91
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 91
Apple iPad 4011 88
Microsoft Office 4170 87
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 78
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 77
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 74
Apple iPhone 6 4861 72
Apple - App Store 3109 71
Microsoft Windows XP 2431 69
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 68
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 67
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 65
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 61
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 59
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 59
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 55
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 51
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 48
Apple iPod 1553 47
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 47
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 47
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 47
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 45
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 45
Путин Владимир 3454 207
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 84
Рейман Леонид 1065 76
Медведев Дмитрий 1665 73
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 67
Врублевский Павел 105 62
Дуров Павел 329 53
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 52
Наумов Виктор 126 52
Никифоров Николай 1138 40
Левин Борис 57 40
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