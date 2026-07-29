Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова в международный розыск. Как пишет «Интерфакс», ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Издание подчеркивает – это связано с те

Власти создают доктрину по борьбе с киберпреступностью. В России может появиться «обратное взыскание» украденных денег ичеству. Главная задача документа — обеспечить скоординированную работу всех субъектов системы профилактики и борьбы с киберпреступностью. По информации Минцифры, в России могут проработать «обратное взыскание» украденных средств с помощью сумм со счетов получателей, причастных к ИТ-мошенничеству, а также могут рассмотреть вопрос о создании реестра лиц, совершивших посягательство на половую

Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты бном процессе против IBM по поводу нарушения ее авторских прав на код Unix и Linux, в ходе которого истец обанкротился и распродал активы, получив от IBM мизерную сумму в качестве компенсации.

«М.Видео» запустит судебный конвейер против российских онлайн-площадок по модели, обкатанной в США. Под прицелом Wildberries ного результата при сотнях и тысячах нарушений, таким образом иск к владельцу платформы как единому ответчику логически замыкает всю цепочку», — заявила Янбаева. По словам юриста, в России уже

Присвоившие российскую технологию производители нанотрубок для электроники заплатят по суду больше 9 миллиардов Миллиарды незаконного дохода С ученого Михаила Предтеченского и компаний ООО «Универсальные добавки», ООО «Плазмокатализ», Long Life Technologies S.A., связанных с производством углеродных нанотрубок, ко

Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны и Калифорнии в попытке прекратить предоставление традиционных телефонных услуг, пишет Ars Technica. Судебное разбирательство станет показателем того, как в США будут решаться конфликты между ин

Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят д назначил компенсацию в размере $322 млн. О намерении начать выплачивать эту сумму, договориться с истцами или оспорить соответствующее решение суда, не сообщалось. Зато – по совпадению или не

Бывших ИТ-чиновников Минтранса «раскулачивают семейно». Конфискуется имущество на 6 миллиардов указывая, что искомая ГИС была создана и до сих пор продолжает работать. Обвиняемые также отвергли обвинения в связях с «Инфорион» и «Статус Комплайнс». Коррупционная схема в Минтрансе, котору

На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму на вышки связи, преимущественно в западной части Белфаста (Ирландия). Одному из мужчин, предъявлено обвинение по восьми пунктам в поджоге и сговоре с целью совершения поджога, а другому предъяв

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен В Microsoft не считают решение трибунала «окончательным определением по этим искам» и намерены его обжаловать: «Мы будем обжаловать решение трибунала, поскольку оно не соответствует нед

Российский разработчик: Пришлось избавиться от инвестора, чтобы с 14 попытки попасть в реестр отечественного ПО лагает Юрий Пустовит, управляющий партнер адвокатского бюро «Юг». «Как можно видеть из решения суда истец подошел к делу сугубо формально: он посчитал возможным требовать возврата гранта только

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов лючая OTH и итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni. Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика Veon выплатит группе Dhabi Group из ОАЭ компенсацию примерно на $170 млн из-за обвинений в занижении финансовых прогнозов пакистанского оператора Jazz В 2015 г. Vimpelcom договорился об объединении PMCL с другим пакистанским сотовым оператором Warid Telecom, принадлежавши

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ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal иммигрантов Prairieland ICE стало первым случаем, когда американские власти предъявили официальные обвинения за предполагаемую деятельность движения «Антифа» (общее название для движений, орга

В России готовится уголовная статья за незаконный майнинг. Сажать будут на пять лет, крипту конфисковать Государственная Дума рассмотрит правительственный законопроект о конфискации и пятилетнем сроке за незаконный майнинг, об этом свидетельствует статус документа в думской системе документооборо

ИИ-модели нужно переучивать. Они — заядлые подхалимы, ради лести готовые поддержать незаконное поведение пользователя ИИ с ответами людей на популярном форуме советов Reddit. Выяснилось, что в среднем чат-боты на 49% чаще поощряли действия пользователя, в том числе, касающиеся обмана, социально безответственного или незаконного поведения. В других экспериментах проводилось наблюдение за тем, как около 2,4 тыс. человек общались с чат-ботом на основе искусственного интеллекта, обсуждая свой опыт решения межл

Известный производитель обманывал покупателей, завышая скорость дефицитной оперативной памяти G.Skill пошла на мировую G.Skill, производитель модулей оперативной памяти, урегулировала коллективный иск о завышении скоростных характеристик выпускаемой ей продукции, пишет TechSpo

Бывшие партнеры пытаются получить со СДЭКа полмиллиарда Freepik.com Иностранная компания CDEK Europe потребовала с российской "СДЭК Глобал" сотни миллионов Истец также попросил отсрочить уплату пошлины на 1,6 млн руб. «ввиду неудовлетворительного фи

Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion Б) предлагается назначить наказание в виде 20 и 18 лет лишения свободы соответственно. Также 18 лет обвинение просит для еще одного фигуранта — адвоката Вадима Лялина. Подсудимым предъявлены об

НОТА обновила продукт «Модус.Взыскание» Вендор НОТА (ИТ-холдинг «Т1») представил обновление продукта «Модус.Взыскание», направленное на автоматизацию процессов управления просроченной задолженностью. Обновление затронуло архитектуру системы, бизнес-процессы и интеграции, доступные после установки. По

Борис Эбзеев, «Россети Центр»: Незаконный майнинг и хищения электроэнергии — это вызовы новой цифровой эпохи ы на воздушных линиях электропередачи 6–10 кВ, которые позволяют оперативно обнаружить недоучет или незаконное подключение прямо на ЛЭП. Это мобильный и точный инструмент, особенно эффективный

Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы али, посчитав жилплощадь роскошной и избыточной. «Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что исключаемое из конкурсной массы жилое помещение име

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании щая промышленность, финансы ритейл, телекоммуникации, ИТ и медиа. Уверенность в собственной правоте Судебное разбирательство между ИТ-компаниями продолжается с июня 2023 г. и возникло из-за раз

«Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is при отсутствии разрешения правообладателя на использование объектов интеллектуальной собственности. Ответчику было необходимо связаться с правообладателем до фактического использования объектов

На «Горбушке» силовики изъяли тысячи смартфонов, ноутбуков и игровых приставок ть занижение таможенной стоимости товаров, заявление недостоверных либо ошибочных сведений, а также незаконный оборот товаров. В сентябре 2025 г. в торговом центре «Горбушкин двор» в Москве сот

Бывшего главного кибербезопасника СБУ арестовали за махинации с недвижимостью и тут же выпустили под залог антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили обвинения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, пишет ТАСС. Это

Сервис «Гаранта» на базе ИИ-ассистента «Искра» теперь может анализировать судебные решения вои правовые вопросы. В августе 2025 г. вышел новый функционал: теперь «Искра» сможет анализировать судебные решения. Открыв любое судебное решение в системе «Гарант», представленное как в осно

Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции компании сопоставимого масштаба. Детали судебного разбирательства Как отмечает Oregon Live, сторона обвинения в лице заместителя прокурора Уильяма Наруса (William Narus) просила у суда назначит

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках обеспечения (НИЦ ТГНО) Минобороны России полковника Игоря Рутько. Как говорится в материалах суда, обвинение включает получение взяток на сумму порядка 30 млн руб. и превышение должностных пол

В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке о всех субъектах России. МВД Медиа В России арестован сотрудник управления «К» подразделения МВД по обвинению в хакерских атаках Подробности дела 11 августа 2025 г. неизвестны, но «Коммерсант»

Росреестр с 2024 г. добился блокировки 130 сайтов-двойников, осуществлявших незаконный оборот сведений из ЕГРН твенных и муниципальных услуг; единая система межведомственного электронного взаимодействия; портал госуслуг; многофункциональные центры (МФЦ); единая информационная система нотариата. За организацию незаконной деятельности по оказанию услуг по предоставлению выписок из ЕГРН предусмотрена административная ответственность. В декабре 2024 г. по инициативе Росреестра впервые были заблокированы

В США арестован россиянин, которого называют хозяином крупнейшего в мире ботнета ваемого В США арестован владелец крупнейшего ботнета, пишет Reuters. Американские власти предъявили обвинения Рустаму Галлямову, которого назвали одним из главных организаторов ботнета. Сотрудн

У лидирующей в России инвест-компании требуют миллионы за незаконное использование российского ПО ставил около 5 месяцев». Подобный процесс также был с ООО «Центр Финансовых Технологий Базис». «Там Истец требовал уже 10 млн руб., ссылаясь на то, что Ответчик использовал ПО способом, не пред

Старейшего российского производителя электроники «раскулачивают» на миллионы по требованию военных рантом судебного дела на сумму 13 млн руб. Как пишет ТАСС, компания выступает ответчиком, тогда как истцом является российское Министерство обороны. По информации новостного агентства, иск пода

Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано» ресте Бориса Галкина, генерального директора «дочки» «Роснано» «Пластик лоджик». Галкину предъявили обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано», признанной потерпевшей стороной

Oracle не смог взыскать 61 миллион долга с российского ИТ-интегратора и остался должен 200 тысяч суду августа 2024 г. Решение же первой инстанции суд вынес 4 марта 2025 г. Согласно судебному документу, истец предоставлял «Инфосистемам Джет» право распространять оборудование и ПО Oracle, а также

Исследование ЭБР: число судебных дел по авторским и смежным правам в России выросло на 35% в 2024 году ов госпошлин. Раньше большинство исков о защите товарных знаков были типовыми «серийными» делами на взыскание компенсации в пределах 1 млн руб. Если прежде при подаче иска на миллион рублей ист

Дело проиграно. Суд не стал наказывать HP за удаленную блокировку принтеров. Она не заплатит пострадавшим ни единого цента овки за использование неоригинальных расходных материалов. Компания Performance Automotive – второй истец по этому делу. В ее распоряжении был принтер HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw, приобре