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Судебная власть Судебная практика, тяжба Судебный иск, процесс Судебное разбирательство истец-ответчик Lawsuit, trial



19.09.2022 Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов 1
15.09.2022 Таинственная ИТ-компания подала крупнейший в истории России иск к HPE 1
15.09.2022 Бывший директор по безопасности Twitter: В компании полный бардак с безопасностью 1
09.09.2022 Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают 1
08.09.2022 Ушедшая из России SAP оставит здесь всю свою технику 1
06.09.2022 Знаменитый российский подрядчик «Росатома» победил в суде сбежавшую из России HPE 2
01.09.2022 РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах 1
31.08.2022 Власти запретили «Яндексу» обижать Delivery Club 1
29.08.2022 Власти разъяснили, как закупать иностранный софт для российской критической инфраструктуры 1
26.08.2022 ИТ-бизнесмен, задолжавший государству миллиарды, попросил признать себя банкротом 1
24.08.2022 Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек 1
19.08.2022 Минэкономики намерено наказать подрядчика на 3 миллиарда за «реализованный и переданный» ИТ-проект 1
12.08.2022 Секреты аутсорсинга: как банк UBS контролирует работу Luxoft и ее сотрудников 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 2
29.07.2022 Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов 1
28.07.2022 «Мегафон» обязал ушедшую из России Oracle вернуть прикарманенные миллионы 1
28.07.2022 Суды начали выносить вердикты по статьям в «Википедии». Их очень легко направить по ложному пути 1
27.07.2022 МФТИ не получит денег по миллиардному ИТ-проекту Генпрокуратуры. Его работу оценили в «0 руб. 0 коп.» 1
27.07.2022 Телеком-гигант заплатит миллиарды долларов за убийство сотрудником старушки 1
26.07.2022 Разработчики Debian Linux отобрали сайт у своего последовательного критика 1
25.07.2022 Ушедший из России SAP наказал своего местного «единственного предпочтительного партнера» на 70 миллионов 1
22.07.2022 Российского разработчика чипов и беспроводной подводной связи хотят обанкротить 2
20.07.2022 Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд 2
19.07.2022 Apple Pay хотят лишить статуса безальтернативного ПО для iPhone и iPad 1
19.07.2022 Apple уличили в злоупотреблениях на российском рынке. Ей грозит штраф в 1 млрд рублей 1
18.07.2022 Российские власти вошли во вкус: Google оштрафован на 22 млрд рублей 1
11.07.2022 Российских тюремщиков заставили заплатить 211 миллионов за «слишком хорошие» для них отечественные серверы 1
01.07.2022 Сотрудник поддержки Avaya украл и продал лицензии на $88 млн 1
28.06.2022 Хакер изящно и демонстративно обчистил на $100 млн кошельки известной блокчейн-фирмы 1
23.06.2022 Samsung годами обманывала весь мир. В ее смартфонах нет хваленой защиты от воды 2
17.06.2022 Американского разработчика микросхем посадили в тюрьму за то, что у него были патенты в Китае 1
17.06.2022 Разорившаяся компания интернет-омбудсмена России взыскала с немцев сотни миллионов 1
17.06.2022 Параллельный импорт: Смартфоны Samsung не включаются в России. Как решить проблему 1
17.06.2022 Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора 1
10.06.2022 Сотрудница «Ростелекома» отсудила без малого миллион за незаконное увольнение 2
10.06.2022 «Мегафон» победил в суде чиновников и отстоял свое право повышать цены на SMS 2
06.06.2022 Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди 1
01.06.2022 Оттепель отменяется. Роскомнадзор требует удалить Tor из Google Play 1
31.05.2022 Московский метрополитен разорвал важный ИТ-договор. Подрядчик обанкротился 1

Публикаций - 142, упоминаний - 145

Судебная власть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 12
Microsoft Corporation 22497 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
Google LLC 10352 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Samsung Electronics 9333 4
Oracle Corporation 6035 3
HP Inc. 5313 3
Cloudflare 65 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 3
Центел - Центральный телеграф 404 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 3
Yahoo! 3603 2
Киевстар - Kyivstar 475 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
Adobe Systems 1443 2
Lenovo Motorola 3463 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 2
6072 2
Укртелеком 235 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 194 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
Информзащита 641 2
Softline - Софтлайн 1870 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 2
Telegram Group 805 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 2
Yandex - Яндекс 5015 2
Huawei 3222 2
Т-Платформы - T-Platforms 347 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Почта России ПАО 1853 3
eBay Inc 1576 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Газпром ПАО 1008 2
Swisdorn 11 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 1
Takilant 51 1
Альфа-Групп 613 1
Westway Alliance 1 1
Rosen Law Firm 1 1
Роснефть НК 434 1
Sony Music Entertainment 140 1
Альфа-Банк 1476 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 22 1
Arianespace 83 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
AllianceBernstein Holding - Bernstein Research 10 1
Amoco 6 1
Standard Oil 1 1
Abbott Laboratories 11 1
BLF Partners 5 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 1
re:Store 144 1
Walt Disney Company 556 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 1
Мосводоканал МГУП 53 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
Sony Pictures Entertainment 135 1
Открытие ФК 2713 1
Momentus Space 24 1
ConocoPhillips 19 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 65 1
Ford Motor 166 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 26
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 16
Верховный суд Российской Федерации 709 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Президент Российской Федерации 3770 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Районные суды РФ 63 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США 16 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 13 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 8 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 3
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Google Android 11959 5
Apple iPhone 6 2649 5
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Apple iOS 6422 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 3
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Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 168 2
Apple iPod 1369 2
Microsoft Windows 2104 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Apple iPad 3663 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 2
Adobe Photoshop 667 2
Microsoft SQL Server 1416 1
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Интерфакс СПАРК 127 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
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Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 1
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Новые облачные технологии - МойОфис 381 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 171 1
Apple macOS Tiger 2 1
Veeam One 13 1
LzLabs SDM - LzLabs Software Defined Mainframe 1 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 1
Рейман Леонид 1009 6
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Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Баженова Елена 29 1
Исанин Антон 9365 1
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Ахмедов Бекзод 38 1
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Гришин Дмитрий 185 1
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Пашнин Александр 1 1
Евлампиев Роман 1 1
Бакиев Максим 40 1
Ищенко Игорь 6 1
Опанасенко Всеволод 120 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 108 1
Алифанов Кирилл 62 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Петров Дмитрий 40 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 41
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Украина 6212 5
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Япония 10069 4
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 3
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Россия - ЮФО - Севастополь 469 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 3
США - Калифорния 3381 3
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Азия - Азиатский регион 3803 3
Америка Северная 2650 2
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Казахстан - Республика 4467 2
Америка Латинская 1413 2
Нидерланды 2197 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
США - Лос-Анджелес 681 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Россия - Крымский полуостров 26 2
Канада 3319 2
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Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
Кипр - Республика 373 1
США - Вашингтон - Сиэтл 388 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 1
Россия - УФО - Свердловская область 1102 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 32
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 28
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
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