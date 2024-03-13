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Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО

Для бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова гособвинение запросило наказание в виде пяти лет и четырех месяцев колонии общего режима, которые он уже отсидел в СИЗО, и штрафа в полмиллиарда рублей. Дело связано с махинациями при разработке программы инфосистемы для ТЭК, которую Тихонов курировал в Минэнерго.

Предложение обвинения

Для бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова гособвинитель Екатерина Фролова запросила наказание в виде пяти лет и четырех месяцев колонии общего режима со штрафом в размере более 500 млн руб., лишением госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение 15 лет. Об этом сообщили «Ведомости».

Учитывая время, проведенное Тихоновым в СИЗО, запрошенный срок Фролова попросила считать отбытым и освободить подсудимого в зале суда.

Тихонов был арестован в сентябре 2020 г.

По версии следствия, в 2014 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн руб. по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). В 2016 г. подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн руб. были перечислены ИT-компании «Ланит», но работы были выполнены не в полном объеме, а выделенные средства были похищены.

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Фото: Минэнерго
Бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова обвинили в растрате при создании ГИС ТЭК

Изначально Следственный комитет инкриминировал Тихонову особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). Впоследствии ему утвердили обвинение по двум эпизодам особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК) и получение двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК). Подсудимый вину в этих преступлениях не признает.

Мнения сторон

Представитель признанного потерпевшей стороной Минэнерго, действующий заместитель главы ведомства Эдуард Шереметцев, по данным «Коммерсанта», сказал, что согласен с квалификацией содеянного, и добавил, что ГИС ТЭК, при создании которой были похищены средства, не является уникальной, она не была представлена полностью, ее пришлось дорабатывать, а потому ущерб с Тихонова надо взыскать в полном объеме.

В окружении Тихонова заявили изданию, что он был возмущен доводами обвинения, что прокуратура не предоставила доказательств вины фигурантов, не вызвала в суд экспертов, отказалась от допроса почти всех свидетелей и т. д.

«Запрошенное наказание можно лишь с натяжкой назвать "лайтовым", так как для многих оно является непосильным по сумме выплат, которые негде взять, а уклонение от выплаты может по закону превратиться в реальное заключение», — добавили собеседники издания.

В счет возмещения причиненного материального ущерба и «исполнения наказания в виде штрафа» прокурор предложила оставить арест, наложенный на имущество Тихонова. Среди него оказались 43,6 млн евро на счетах связанной с его сыном Артемом компании из Монако и один млн евро на его личном счете.

Другие фигуранты

На скамье подсудимых находятся также гражданская супруга Анатолия Тихонова Валерия Коваленко, числившаяся исполнительным директором ООО «Фонтекс»; предприниматель Елена Головко, которую обвинение считает одним из теневых бухгалтеров преступной группы; экс-советник замминистра Роман Рыжков; вице-президенты компании «Ланит» Виктор Серебряков и Владимир Макаров; исполнительный директор компании «Эндевел» Игорь Удинцев.

Прокурор попросила приговорить их к условным срокам и штрафам.

Бывший директор проекта ГИС ТЭК Роман Щербов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, рассказав о взятках Анатолия Тихонова. В результате он стал главным свидетелем обвинения и был осужден в особом порядке.

Дело о растрате

Анатолий Тихонов в 2014-2019 гг. возглавлял ФГБУ РЭА Минэнерго. Заместителем министра энергетики он был назначен в июле 2019 г.

По версии следствия, махинации были совершены в 2014–2018 гг. при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 гг., предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ РЭА, как писал «Коммерсант».

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Цифровизация

Следователи считают, что, при заключении контрактов на поставку для ГИС ТЭК программного аппаратного комплекса, серверного оборудования, системы хранения данных, коммутационного оборудования и серверов резервного копирования было похищено около 96,8 млн руб.

Также злоумышленники организовали подписание договора на 607 млн руб. на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые на деле якобы велись в самом РЭА. К концу 2015 г. по распоряжению Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной.

Тихонова обвиняют в получении двух взяток в $580 тыс. и 77 млн руб. и растрате на 270 млн руб.

Ущерб Минэнерго, откуда Тихонов был уволен сразу после ареста, составил, по версии следствия, 272 млн руб. Вторым потерпевшим в деле признано ФГБУ РЭА.

Информационная система для ТЭК

Создание ГИС ТЭК было сильно задержано еще на этапе подготовки проекта, как писал CNews.

Эксплуатация ГИС должна была начаться еще 1 октября 2015 г., однако на этапе приемки работ по главному 600-миллионному контракту процесс застопорился. В ноябре 2015 г. в РЭА заверили CNews, что рассчитывают полностью принять систему уже в декабре 2015 г.

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Безопасность

ГИС ТЭК подразумевает собой систему для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса страны.

Создание ГИС ТЭК регламентируется федеральным законом от 3 декабря 2011 г., вступившим в силу 1 января 2012 г. В соответствии с его положениями система предназначена для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса России.

Анна Любавина

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