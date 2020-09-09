Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита»

Официальное обвинение

Следственный комитет России (СКР) задержал Анатолия Тихонова, заместителя главы Минэнерго России, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Анатолий Тихонов возглавлял ФГБУ РЭА Минэнерго в 2014-2019 гг., и был назначен заместителем министра энергетики в июле 2019 г.

СКР уже официально предъявил Анатолию Тихонову, Владимиру Макарову, Виктору Серебрякову и Роману Рыжкову обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в составе организованной преступной группы, с причинением ущерба в особо крупном размере, превышающем сумму 1 млн руб.»), сообщается на сайте ведомства.

«Ныне Тихонов занимает должность заместителя министра энергетики РФ. При этом он попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», – заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Вчера, 8 сентября 2020 г., CNews сообщил о задержании Тихонова после допроса в СКР. В тот же день сотрудники ФСБ и СКР провели обыски у Тихонова и Игоря Кожуховского, замдиректора ФГБУ РЭА министерства. Тихонова сотрудники СКР обнаружили при производстве обыска в его квартире.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами об аресте обвиняемых. Уголовное дело связно с хищением не менее 603 млн руб. бюджетных средств, выделенных ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) при Минэнерго для создания государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК).

Виктор Серебряков, вице-президент «Ланит»

В ходе допроса Анатолий Тихонов не признал вину в мошенничестве и заявил, что не причастен к каким-либо хищениям, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Марина Литвинович, член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), рассказала «Интерфаксу», что Анатолий Тихонов доставлен в изолятор временного содержания на Петровке, где будет дожидаться суда.

Владимир Макаров, вице-президент «Ланит»

Как сообщили CNews представители «Ланит», 8 сентября 2020 г. правоохранительные органы проводили в компании проверку документов по контракту с ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.

«Мы готовы сотрудничать со следствием, предоставлять все требуемые материалы и открыты для любых проверок. В настоящее время компания работает в обычном режиме, мы продолжаем выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками», – заявили в пресс-службе компании.

Как развертывание отраслевой ГИС превратилось в уголовное дело

Ранее CNews сообщил, что следствие занимается эпизодами хищений в рамках проведенного еще в 2014 г. финансирования ГИС ТЭК в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 гг.

Анатолий Тихонов, замглавы Минэнерго России, бывший глава ФГБУ РЭА

ГИС ТЭК – это система для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса страны. Обязанность по ее созданию была возложена государством на ФГБУ РЭА при Минэнерго. Создание ГИС ТЭК регламентировано федеральным законом от 3 декабря 2011 г., вступившим в силу 1 января 2012 г. В общей сложности на эти цели в Минэнерго было выделено для ФГБУ РЭА субсидий на сумму 968 млн руб.

Как сообщил CNews в октябре 2014 г., победителем конкурса на выполнение основного объема работ по созданию ГИС ТЭК стала группа компаний «Ланит». Сумма контракта составила 607 млн руб., срок сдачи работы был определен до 1 октября 2015 г.

По версии следствия, часть финансирования на создание ГИС ТЭК в сумме «не менее 603 млн рублей» была похищена.

Создание ГИС ТЭК было задержано на этапе подготовки проекта. На этапе приемки работ процесс застопорился. Тогда в РЭА заверили CNews, что рассчитывают полностью принять систему уже в декабре 2015 г.

В январе 2017 г. РЭА и «Ланит» обменялись встречными исками на 273 млн руб. каждый, обвиняя друг друга в срыве сроков контракта.

В итоге дело дошло до проверки проекта Счетной палатой России. В мае 2017 г. CNews написал о том, что по итогам проверки был зафиксирован срыв сдачи ГИС ТЭК в 2016 г., несмотря вовремя выделенные деньги и осуществленные работы. Расходование бюджетных средств осуществлялось с нарушением требований законодательства по вине министерства и агентства, а не по вине исполнителя.

Согласно выводам исследования Счетной палаты, в 2014-2016 гг. ФГБУ РЭА приняло обязательства по созданию ГИС ТЭК на сумму 862,3 млн. руб., однако из-за некачественного планирования расходов и нарушения сроков на конец 2014 г. образовался остаток бюджетных средств в 357 млн. (69% выделенного объема). В 2015 г. остаток составил более 10% от годового объема.

Ассигнования на эксплуатацию в сумме 271,9 млн, предусмотренные в федеральном бюджете на 2016 г., по целевому назначению не использовались и в конце года в полном объеме были перераспределены, сказано в отчете.

В итоге миллиардный проект ГИС ТЭК был принят и запущен в эксплуатацию с трехлетним опозданием – только 9 октября 2018 г.

С учетом сформированной за эти годы в России за стратегии импортозамещения, проекту потребовалась доработка программного обеспечения, для чего 24 декабря 2018 г. был объявлен дополнительный аукцион с начальной ценой госконтракта в 26,2 млн руб.