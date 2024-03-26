Ланит ГК ЛАборатория Новых Информационных Технологий Ланит холдинг
ЛАНИТ – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 году. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. В 2021 году ЛАНИТ является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ – 14 100 человек.
|26.03.2024
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Компания «Ланит-Интеграция» стала доверенным системным интегратором «Группы Астра»
«Группа Астра» объявляет о присвоении компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) статуса доверенного системного интегратора.
|22.03.2024
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«DaтaРу Консалтинг» стала партнером по внедрению компании «Ланит Омни»
«Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft для управления бизнес-процессами, заключила партнерское соглашение с «DaтaРу Консалтинг», интегратором ИТ-ре
|20.03.2024
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«ТехноИнтеллект» и «Ланит Омни» заключили партнерское соглашение
«Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами, и «ТехноИнтеллект», российский интегратор ре
|12.03.2024
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Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами
Т-компания «Неолант» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») подписали меморандум о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества будет пред
|11.03.2024
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«Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели»
компании «Сова Моторс», основанной в 2022 г. и на начало марта 2024 г. на 70% принадлежит компании «Ланит Венчурс» из состава «ГК Ланит». Оставшиеся 30% – у гендиректора «Совы Моторс» Ко
|05.03.2024
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«Иннов-Диджитал» получил статус системного интегратора «Консист Констракшн»
начале сотрудничества с «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит»). В рамках партнерства интегратор будет оснащать отраслевые предприятия автоматизирова
|04.03.2024
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«Ланит» создал компанию для строительства ЦОД «под ключ»
ок на рынке поставщиков услуг ЦОД В марте 2024 г. стало известно о том, что «дочка» ИТ-интегратора «Ланит» создала компанию под названием «Астар дата», которая построит новый центр обработки да
|20.02.2024
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«Консист Бизнес Групп» и волейбольный клуб «Динамо» (Москва) объявили о партнерстве
б «Динамо» (Москва) и компания-разработчик решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве. Бренд российских информационных систем «Турбо» становится
|16.02.2024
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Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI
Компания CleverData (входит в группу «Ланит») представила новую версию CDP CleverData Join – ИТ-решение для управления клиентскими
|15.02.2024
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Новый бренд проекторов Yaber на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) представляет на российском рынке новый бренд проекторов – Yaber, который предлагает по
|14.02.2024
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Goodt создала первое в России облачное WFM-решение для малого и среднего бизнеса
Российская компания Goodt (входит в группу ЛАНИТ) выпустила на рынок первое в стране облачное решение для управления линейными сотрудник
|13.02.2024
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Новые адаптеры и кабели Satechi на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) сообщает о поступлении новой коллекции аксессуаров Satechi на российский рынок. Пользо
|12.02.2024
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BPMSoft в 2024 г.: гибкое лицензирование, искусственный интеллект и темная тема
Компания «ЛАНИТ Омни» (входит в группу «ЛАНИТ») представила план развития собственной low-code п
|09.02.2024
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НКН расширяет линейку оборудования контроллерами Consyst Electronics
«Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подписал соглашение о сотрудничестве с инжиниринговой компанией НКН. Партнерский стат
|06.02.2024
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«Консист Констракшн» подтвердила качество своих комплексных решений
Компания «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявляет об успешном завершении испытаний и получении Сертификата соответствия техни
|05.02.2024
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ВятГУ интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу
Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») и Вятский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Развитие навыков работы с отечественной low-code платформой для автомат
|01.02.2024
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diHouse приобретает российский бизнес ELARI
Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ), российский дистрибутор электроники и бытовой техники, и компания ELARI, международный
|01.02.2024
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BPMSoft запустил магазин приложений
укты ведущих ИТ-компаний, созданные на базе low-code платформы BPMSoft, стал магазин приложений от «ЛАНИТ Омни» (входит в группу ЛАНИТ). Теперь партнеры-разработчики из России и Белорусс
|31.01.2024
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Портативный проектор Wanbo X2 на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) эксклюзивно представляет на российском рынке новую модель портативного проектора — Wan
|30.01.2024
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Treolan стал дистрибьютором печатной техники Fplus
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программно-аппаратн
|30.01.2024
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«Октава» — новый бренд в портфеле diHouse
Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале сотрудничества с российским брендом «Октава», выпускающим различные
|10.01.2024
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В «ЛАН АТМсервис» провели первую транзакцию на банкомате на российском ПО
В компании «ЛАН АТМсервис» (входит в группу «Ланит») осуществили первую транзакцию по снятию наличных средств с использованием пилотной мо
|27.12.2023
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НИТУ МИСИС интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу
ode платформа для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, разработанная отечественной ИТ-компанией «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), будет включена в образовательную программу Унив
|22.12.2023
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CDP CleverData Join включена в реестр российского ПО
ными и автоматизации персонализированных коммуникаций Join от компании CleverData (входит в группу «Ланит»), внесена в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ланит»
|20.12.2023
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ИТ-комбо: пользователям NBT и LDM откроются преимущества сразу двух платформ
«Норбит» (входит в группу «Ланит») и департамент систем управления документами «Ланит» объявили о старте сотрудни
|20.12.2023
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Новые наушники Ugreen на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новые наушники HiTune Max 5 и HiTune T6 Active Noise
|08.12.2023
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«Ланит» меняет форму собственности. Это подготовка к IPO?
Скрытые акционеры Как выяснил CNews, одна из крупнейших групп компаний на российском ИТ-рынке — «Ланит-Холдинг» меняет организационную форму с ООО на АО. Информация об этом содержится на пор
|05.12.2023
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Новые смартфоны Ulefone на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского договора с китайским производителем мобильны
|04.12.2023
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«BPMSoft образование»: инициатива для вузов от «Ланит омни»
«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») запустила долгосрочный проект «BPMSoft образован
|01.12.2023
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«Ланит» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство
ания отчетов и документов для пользователей модульной платформы Lanit Document Management (LDM) от «Ланит». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Вместо создания полностью кастом
|30.11.2023
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Как цифровизация меняет бизнес в России: продолжается масштабное исследование
дное исследование цифровизации бизнеса в России, организованное компанией Artezio (входит в группу «Ланит») и Comindware совместно с ассоциациями BPM-профессионалов и «Руссофт». Его цель ‒ оцен
|29.11.2023
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Российский считыватель бесконтактных карт ВСАМ-01 — новый продукт в портфеле «ЛАН АТМсервис»
«ЛАН АТМсервис» (входит в группу «Ланит») объявила о подписании эксклюзивного договора с компанией «Социальные системы», котора
|29.11.2023
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Norbit CDS – умная система управления доставкой
Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») представила собственный ИТ-продукт для управления доставкой последней мили — Norbit C
|27.11.2023
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«Норбит» и НОТА развивают бизнес-партнерство
«Норбит» (входит в группу «Ланит») и российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подписали соглашение о сотрудничестве. Компан
|14.11.2023
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«Норбит» и Loginom Company будут вместе продвигать аналитические решения на low-code
«Норбит» (входит в группу «Ланит») и Loginom Company объявили о партнерстве. Объединив усилия, компании откроют российск
|08.11.2023
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«Сетевая академия Ланит» научит автоматизировать процессы на NBT
«Сетевая академия Ланит» начинает обучать работе с NBT, собственной low-code BPM-платформой «Норбит». Это помож
|07.11.2023
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Системы умного видеонаблюдения Botslab на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве то
|31.10.2023
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Новый релиз NBT: фокус на удобство и производительность
Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») представила новую версию NBT, low-code BPM-платформы собственной разработки. Пользова
|26.10.2023
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«Яндекс» и «Ланит» отказываются от своего завода по производству серверов
OpenYard без «Яндекса» и «Ланита» «Яндекс» и «Ланит» выходят из совместного проекта по строительству завода по производству серверов OpenYa
|23.10.2023
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«Ланит» – стратегический партнер «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра»
ждения цифрового развития экономики России. Мероприятие пройдет в гостинице Radisson «Славянская». «Ланит» выступит стратегическим партнером форума. CNews FORUM 2023 будет состоять из двух част
Ланит ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Генс Георгий 74 73
|Чехонин Антон 65 59
|Шадаев Максут 821 59
|Востриков Юрий 49 47
|Натрусов Артем 252 45
|Серебряков Виктор 45 44
|Чаркин Евгений 275 43
|Абакумов Евгений 182 40
|Генс Филипп 40 39
|Реймер Денис 54 39
|Путин Владимир 2962 39
|Евраев Михаил 252 38
|Ермолаев Артем 369 37
|Гуральников Сергей 164 37
|Сотин Денис 189 35
|Громов Иван 102 32
|Солопов Вячеслав 37 32
|Шойтов Александр 68 29
|Таран Сергей 42 29
|Меденцев Константин 95 29
|Бобровников Борис 103 27
|Грибов Владимир 30 27
|Мацоцкий Сергей 177 26
|Родионов Александр 31 26
|Козырев Алексей 297 25
|Прохоров Фёдор 83 25
|Медведев Дмитрий 1642 24
|Пшиченко Дмитрий 45 24
|Сыкулев Андрей 84 24
|Лысенко Эдуард 290 24
|Теплицкий Дмитрий 57 23
|Гаттаров Руслан 143 23
|Сафронов Юрий 67 22
|Урьяс Вадим 98 22
|Плешков Алексей 67 21
|Нестеров Алексей 113 21
|Богачев Игорь 178 21
|Шевченко Владимир 144 21
|Шаев Виталий 27 20
|Сергеев Сергей 105 20
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2024 годы.
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