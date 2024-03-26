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Ланит ГК ЛАборатория Новых Информационных Технологий Ланит холдинг

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг

ЛАНИТ – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 году. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. В 2021 году ЛАНИТ является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ – 14 100 человек.


26.03.2024 Компания «Ланит-Интеграция» стала доверенным системным интегратором «Группы Астра»

«Группа Астра» объявляет о присвоении компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) статуса доверенного системного интегратора.

22.03.2024 «DaтaРу Консалтинг» стала партнером по внедрению компании «Ланит Омни»

«Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft для управления бизнес-процессами, заключила партнерское соглашение с «DaтaРу Консалтинг», интегратором ИТ-ре
20.03.2024 «ТехноИнтеллект» и «Ланит Омни» заключили партнерское соглашение

«Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами, и «ТехноИнтеллект», российский интегратор ре
12.03.2024 Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами

Т-компания «Неолант» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») подписали меморандум о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества будет пред
11.03.2024 «Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели»

компании «Сова Моторс», основанной в 2022 г. и на начало марта 2024 г. на 70% принадлежит компании «Ланит Венчурс» из состава «ГК Ланит». Оставшиеся 30% – у гендиректора «Совы Моторс» Ко
05.03.2024 «Иннов-Диджитал» получил статус системного интегратора «Консист Констракшн»

начале сотрудничества с «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит»). В рамках партнерства интегратор будет оснащать отраслевые предприятия автоматизирова
04.03.2024 «Ланит» создал компанию для строительства ЦОД «под ключ»

ок на рынке поставщиков услуг ЦОД В марте 2024 г. стало известно о том, что «дочка» ИТ-интегратора «Ланит» создала компанию под названием «Астар дата», которая построит новый центр обработки да
20.02.2024 «Консист Бизнес Групп» и волейбольный клуб «Динамо» (Москва) объявили о партнерстве

б «Динамо» (Москва) и компания-разработчик решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве. Бренд российских информационных систем «Турбо» становится

16.02.2024 Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI

Компания CleverData (входит в группу «Ланит») представила новую версию CDP CleverData Join – ИТ-решение для управления клиентскими

15.02.2024 Новый бренд проекторов Yaber на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) представляет на российском рынке новый бренд проекторов – Yaber, который предлагает по
14.02.2024 Goodt создала первое в России облачное WFM-решение для малого и среднего бизнеса

Российская компания Goodt (входит в группу ЛАНИТ) выпустила на рынок первое в стране облачное решение для управления линейными сотрудник
13.02.2024 Новые адаптеры и кабели Satechi на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) сообщает о поступлении новой коллекции аксессуаров Satechi на российский рынок. Пользо
12.02.2024 BPMSoft в 2024 г.: гибкое лицензирование, искусственный интеллект и темная тема

Компания «ЛАНИТ Омни» (входит в группу «ЛАНИТ») представила план развития собственной low-code п
09.02.2024 НКН расширяет линейку оборудования контроллерами Consyst Electronics

«Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подписал соглашение о сотрудничестве с инжиниринговой компанией НКН. Партнерский стат
06.02.2024 «Консист Констракшн» подтвердила качество своих комплексных решений

Компания «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявляет об успешном завершении испытаний и получении Сертификата соответствия техни
05.02.2024 ВятГУ интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу

Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») и Вятский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Развитие навыков работы с отечественной low-code платформой для автомат
01.02.2024 diHouse приобретает российский бизнес ELARI

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ), российский дистрибутор электроники и бытовой техники, и компания ELARI, международный
01.02.2024 BPMSoft запустил магазин приложений

укты ведущих ИТ-компаний, созданные на базе low-code платформы BPMSoft, стал магазин приложений от «ЛАНИТ Омни» (входит в группу ЛАНИТ). Теперь партнеры-разработчики из России и Белорусс
31.01.2024 Портативный проектор Wanbo X2 на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) эксклюзивно представляет на российском рынке новую модель портативного проектора — Wan
30.01.2024 Treolan стал дистрибьютором печатной техники Fplus

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программно-аппаратн
30.01.2024 «Октава» — новый бренд в портфеле diHouse

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале сотрудничества с российским брендом «Октава», выпускающим различные
10.01.2024 В «ЛАН АТМсервис» провели первую транзакцию на банкомате на российском ПО

В компании «ЛАН АТМсервис» (входит в группу «Ланит») осуществили первую транзакцию по снятию наличных средств с использованием пилотной мо
27.12.2023 НИТУ МИСИС интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу

ode платформа для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, разработанная отечественной ИТ-компанией «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), будет включена в образовательную программу Унив
22.12.2023 CDP CleverData Join включена в реестр российского ПО

ными и автоматизации персонализированных коммуникаций Join от компании CleverData (входит в группу «Ланит»), внесена в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ланит»
20.12.2023 ИТ-комбо: пользователям NBT и LDM откроются преимущества сразу двух платформ

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и департамент систем управления документами «Ланит» объявили о старте сотрудни
20.12.2023 Новые наушники Ugreen на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новые наушники HiTune Max 5 и HiTune T6 Active Noise
08.12.2023 «Ланит» меняет форму собственности. Это подготовка к IPO?

Скрытые акционеры Как выяснил CNews, одна из крупнейших групп компаний на российском ИТ-рынке — «Ланит-Холдинг» меняет организационную форму с ООО на АО. Информация об этом содержится на пор
05.12.2023 Новые смартфоны Ulefone на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского договора с китайским производителем мобильны
04.12.2023 «BPMSoft образование»: инициатива для вузов от «Ланит омни»

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») запустила долгосрочный проект «BPMSoft образован
01.12.2023 «Ланит» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство

ания отчетов и документов для пользователей модульной платформы Lanit Document Management (LDM) от «Ланит». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Вместо создания полностью кастом
30.11.2023 Как цифровизация меняет бизнес в России: продолжается масштабное исследование

дное исследование цифровизации бизнеса в России, организованное компанией Artezio (входит в группу «Ланит») и Comindware совместно с ассоциациями BPM-профессионалов и «Руссофт». Его цель ‒ оцен
29.11.2023 Российский считыватель бесконтактных карт ВСАМ-01 — новый продукт в портфеле «ЛАН АТМсервис»

«ЛАН АТМсервис» (входит в группу «Ланит») объявила о подписании эксклюзивного договора с компанией «Социальные системы», котора
29.11.2023 Norbit CDS – умная система управления доставкой

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») представила собственный ИТ-продукт для управления доставкой последней мили — Norbit C
27.11.2023 «Норбит» и НОТА развивают бизнес-партнерство

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подписали соглашение о сотрудничестве. Компан
14.11.2023 «Норбит» и Loginom Company будут вместе продвигать аналитические решения на low-code

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и Loginom Company объявили о партнерстве. Объединив усилия, компании откроют российск
08.11.2023 «Сетевая академия Ланит» научит автоматизировать процессы на NBT

«Сетевая академия Ланит» начинает обучать работе с NBT, собственной low-code BPM-платформой «Норбит». Это помож
07.11.2023 Системы умного видеонаблюдения Botslab на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве то
31.10.2023 Новый релиз NBT: фокус на удобство и производительность

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») представила новую версию NBT, low-code BPM-платформы собственной разработки. Пользова
26.10.2023 «Яндекс» и «Ланит» отказываются от своего завода по производству серверов

OpenYard без «Яндекса» и «Ланита» «Яндекс» и «Ланит» выходят из совместного проекта по строительству завода по производству серверов OpenYa
23.10.2023 «Ланит» – стратегический партнер «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра»

ждения цифрового развития экономики России. Мероприятие пройдет в гостинице Radisson «Славянская». «Ланит» выступит стратегическим партнером форума. CNews FORUM 2023 будет состоять из двух част

Публикаций - 2058, упоминаний - 3282

Ланит ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24103 268
Ланит - Норбит - Norbit 339 265
Крок - Croc 1764 207
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1417 163
7691 161
IBM - International Business Machines Corp 9351 160
Oracle Corporation 6523 147
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1578 144
SAP SE 5120 133
Softline - Софтлайн 2400 131
Ланит Интеграция 162 120
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция 178 116
Ростелеком 10761 115
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 984 105
Ланит - diHouse - Дихаус 149 102
Ланит - Консист Бизнес Групп 128 80
R-Style - Эр-Стайл ГК 702 74
Yandex - Яндекс 6521 72
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10930 72
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1031 71
Intel Corporation 11921 68
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4543 67
АйТи 1336 66
Ланит - Онланта - Onlanta 98 65
HP Inc. 5627 65
Cisco Systems 5013 63
NVision Group - Энвижн Груп 676 59
Компьюлинк ГК - Compulink 437 57
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 286 57
Apple Inc 11686 56
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 718 51
Ланит Омни 56 51
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 361 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8443 50
Ланит - CleverDATA - КлеверДата 62 50
ФОРС - Центр разработки 603 49
Корус Консалтинг ГК 1151 48
Информзащита 701 47
Dell EMC 4980 45
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1342 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6602 152
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2631 76
РЖД - Российские железные дороги 1797 76
Почта России ПАО 2007 61
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 941 59
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 52
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 403 47
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2040 43
ГПБ - Газпромбанк 1024 42
Альфа-Банк 1687 41
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 365 39
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 39
Газпром ПАО 1249 34
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 33
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 461 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1466 32
Лента - Сеть розничной торговли 1915 31
Интеррос - Росбанк АКБ 607 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 29
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 760 27
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 26
Ингосстрах СПАО 399 25
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 379 25
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 380 24
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 412 24
Роснефть НК - нефтяная компания 504 23
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 449 23
Открытие ФК - Банк Открытие 526 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 182 22
Лайф ФГ - Финансовая группа 158 21
ПСБ - Промсвязьбанк 799 21
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 201 21
Газпром нефть 558 21
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 327 21
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 248 20
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 20
Ланит - re:Store - Рестор 168 19
Citi - Citibank - Ситибанк 317 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6800 19
Mary Kay - Мэри Кэй 104 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10550 234
Федеральное казначейство России 1656 103
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2597 93
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4720 86
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4318 79
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5480 78
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1797 66
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2661 65
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2812 64
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2110 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1752 58
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3480 48
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2322 48
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4168 47
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3126 46
Правительство Москвы 2220 45
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3168 44
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2934 41
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5111 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1795 33
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 742 31
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 31
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1130 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1304 26
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 935 23
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 216 22
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 77 22
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 237 22
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 90 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 752 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 258 20
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 629 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2853 19
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1271 19
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 561 18
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 276 17
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1019 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 869 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 713 16
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 278 37
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 653 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 564 13
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 119 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 274 8
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 6
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 185 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2660 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6184 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 231 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 45 2
АФТ - Ассоциация Финтех 111 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 48 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 108 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 24 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 2
Ассоциация менеджеров 85 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 105 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 24 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Ассоциации педагогов Екатеринбурга - Ассоциация молодых педагогов Свердловской области 1 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59404 925
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28294 658
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44860 545
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15791 431
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19430 338
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27785 310
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14753 296
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9091 240
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23997 238
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11806 235
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6153 221
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10348 211
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6156 208
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10269 168
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22794 167
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10908 164
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9134 163
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3027 133
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4638 87
Microsoft Windows 15061 85
Linux OS 9148 69
Google Android 13432 67
Microsoft Dynamics 1167 57
Ланит - LanDocs 70 53
Microsoft Windows 2000 8659 49
Microsoft Office 3570 41
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1119 40
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 300 40
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Apple iOS 7377 39
Microsoft Dynamics CRM 536 38
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 73 38
Oracle Hyperion 234 37
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 938 37
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 36
НКТ - Р7-Офис 283 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1319 34
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 841 33
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1019 32
Новые облачные технологии - МойОфис 655 31
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 858 31
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2187 29
Microsoft SQL Server 1529 28
Ланит Омни - BPMSoft 39 28
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 75 27
СКБ Контур - Контур.Фокус 899 26
Ланит - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express 27 26
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Apple iPhone 6 4862 24
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Microsoft SharePoint Server 695 21
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ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 219 19
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 7
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Markets&Markets Research 109 5
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 534 13
РАН - Российская академия наук 1772 9
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Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 8
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 217 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 301 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 481 7
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 50 7
Микроинформ 31 6
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 34 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 152 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 306 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 190 5
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 5
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 67 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 178 4
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 43 4
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 67 3
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 64 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 362 3
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 327 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 149 3
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 21 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 89 3
VK Skillbox - Скилбокс 91 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 191 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 995 120
CNews AWARDS - награда 451 61
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 48
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1907 42
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 23
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2270 19
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1161 16
CNews Баттл 64 15
Docflow 146 15
CNews APPWards 36 9
День молодёжи - 27 июня 739 7
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 5
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 10 5
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
CNews FORUM Кейсы 168 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 520 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 172 3
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 3
ИнфоКом 92 3
Infosecurity - выставка 63 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 112 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 73 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 266 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 118 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 2
Intel Developer Forum - IDF 276 2
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 2
ПЛАС-Форум 13 2
Венецианский кинофестиваль 5 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Связь-Экспокомм 109 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Microsoft Imagine Cup 57 1
NetApp Insight - конференция 7 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 34 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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