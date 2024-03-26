Ланит ГК ЛАборатория Новых Информационных Технологий Ланит холдинг

Компания «Ланит-Интеграция» стала доверенным системным интегратором «Группы Астра» «Группа Астра» объявляет о присвоении компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) статуса доверенного системного интегратора.

«DaтaРу Консалтинг» стала партнером по внедрению компании «Ланит Омни» «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft для управления бизнес-процессами, заключила партнерское соглашение с «DaтaРу Консалтинг», интегратором ИТ-ре

«ТехноИнтеллект» и «Ланит Омни» заключили партнерское соглашение «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами, и «ТехноИнтеллект», российский интегратор ре

Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами Т-компания «Неолант» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») подписали меморандум о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества будет пред

«Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» компании «Сова Моторс», основанной в 2022 г. и на начало марта 2024 г. на 70% принадлежит компании «Ланит Венчурс» из состава «ГК Ланит». Оставшиеся 30% – у гендиректора «Совы Моторс» Ко

«Иннов-Диджитал» получил статус системного интегратора «Консист Констракшн» начале сотрудничества с «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит»). В рамках партнерства интегратор будет оснащать отраслевые предприятия автоматизирова

«Ланит» создал компанию для строительства ЦОД «под ключ» ок на рынке поставщиков услуг ЦОД В марте 2024 г. стало известно о том, что «дочка» ИТ-интегратора «Ланит» создала компанию под названием «Астар дата», которая построит новый центр обработки да

«Консист Бизнес Групп» и волейбольный клуб «Динамо» (Москва) объявили о партнерстве б «Динамо» (Москва) и компания-разработчик решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве. Бренд российских информационных систем «Турбо» становится

Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI Компания CleverData (входит в группу «Ланит») представила новую версию CDP CleverData Join – ИТ-решение для управления клиентскими

Новый бренд проекторов Yaber на российском рынке Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) представляет на российском рынке новый бренд проекторов – Yaber, который предлагает по

Goodt создала первое в России облачное WFM-решение для малого и среднего бизнеса Российская компания Goodt (входит в группу ЛАНИТ) выпустила на рынок первое в стране облачное решение для управления линейными сотрудник

Новые адаптеры и кабели Satechi на российском рынке Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) сообщает о поступлении новой коллекции аксессуаров Satechi на российский рынок. Пользо

BPMSoft в 2024 г.: гибкое лицензирование, искусственный интеллект и темная тема Компания «ЛАНИТ Омни» (входит в группу «ЛАНИТ») представила план развития собственной low-code п

НКН расширяет линейку оборудования контроллерами Consyst Electronics «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подписал соглашение о сотрудничестве с инжиниринговой компанией НКН. Партнерский стат

«Консист Констракшн» подтвердила качество своих комплексных решений Компания «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявляет об успешном завершении испытаний и получении Сертификата соответствия техни

ВятГУ интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») и Вятский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Развитие навыков работы с отечественной low-code платформой для автомат

diHouse приобретает российский бизнес ELARI Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ), российский дистрибутор электроники и бытовой техники, и компания ELARI, международный

BPMSoft запустил магазин приложений укты ведущих ИТ-компаний, созданные на базе low-code платформы BPMSoft, стал магазин приложений от «ЛАНИТ Омни» (входит в группу ЛАНИТ). Теперь партнеры-разработчики из России и Белорусс

Портативный проектор Wanbo X2 на российском рынке Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) эксклюзивно представляет на российском рынке новую модель портативного проектора — Wan

Treolan стал дистрибьютором печатной техники Fplus Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программно-аппаратн

«Октава» — новый бренд в портфеле diHouse Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале сотрудничества с российским брендом «Октава», выпускающим различные

В «ЛАН АТМсервис» провели первую транзакцию на банкомате на российском ПО В компании «ЛАН АТМсервис» (входит в группу «Ланит») осуществили первую транзакцию по снятию наличных средств с использованием пилотной мо

НИТУ МИСИС интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу ode платформа для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, разработанная отечественной ИТ-компанией «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), будет включена в образовательную программу Унив

CDP CleverData Join включена в реестр российского ПО ными и автоматизации персонализированных коммуникаций Join от компании CleverData (входит в группу «Ланит»), внесена в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ланит»

ИТ-комбо: пользователям NBT и LDM откроются преимущества сразу двух платформ «Норбит» (входит в группу «Ланит») и департамент систем управления документами «Ланит» объявили о старте сотрудни

Новые наушники Ugreen на российском рынке Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новые наушники HiTune Max 5 и HiTune T6 Active Noise

«Ланит» меняет форму собственности. Это подготовка к IPO? Скрытые акционеры Как выяснил CNews, одна из крупнейших групп компаний на российском ИТ-рынке — «Ланит-Холдинг» меняет организационную форму с ООО на АО. Информация об этом содержится на пор

Новые смартфоны Ulefone на российском рынке Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского договора с китайским производителем мобильны

«BPMSoft образование»: инициатива для вузов от «Ланит омни» «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») запустила долгосрочный проект «BPMSoft образован

«Ланит» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство ания отчетов и документов для пользователей модульной платформы Lanit Document Management (LDM) от «Ланит». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Вместо создания полностью кастом

Как цифровизация меняет бизнес в России: продолжается масштабное исследование дное исследование цифровизации бизнеса в России, организованное компанией Artezio (входит в группу «Ланит») и Comindware совместно с ассоциациями BPM-профессионалов и «Руссофт». Его цель ‒ оцен

Российский считыватель бесконтактных карт ВСАМ-01 — новый продукт в портфеле «ЛАН АТМсервис» «ЛАН АТМсервис» (входит в группу «Ланит») объявила о подписании эксклюзивного договора с компанией «Социальные системы», котора

Norbit CDS – умная система управления доставкой Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») представила собственный ИТ-продукт для управления доставкой последней мили — Norbit C

«Норбит» и НОТА развивают бизнес-партнерство «Норбит» (входит в группу «Ланит») и российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подписали соглашение о сотрудничестве. Компан

«Норбит» и Loginom Company будут вместе продвигать аналитические решения на low-code «Норбит» (входит в группу «Ланит») и Loginom Company объявили о партнерстве. Объединив усилия, компании откроют российск

«Сетевая академия Ланит» научит автоматизировать процессы на NBT «Сетевая академия Ланит» начинает обучать работе с NBT, собственной low-code BPM-платформой «Норбит». Это помож

Системы умного видеонаблюдения Botslab на российском рынке Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве то

Новый релиз NBT: фокус на удобство и производительность Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») представила новую версию NBT, low-code BPM-платформы собственной разработки. Пользова

«Яндекс» и «Ланит» отказываются от своего завода по производству серверов OpenYard без «Яндекса» и «Ланита» «Яндекс» и «Ланит» выходят из совместного проекта по строительству завода по производству серверов OpenYa