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Россия ПФО Татарстан Республика
СОБЫТИЯ
|04.08.2026
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«ГПБ Мобайл» начинает работу в Ставропольском крае и в Республике Татарстан
Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Ставропольском крае и в Республике Татарстан. С 4 августа по 30 сентября 2026 г. жители регионов могут на три месяца бесплатно подключить тариф «Движение» от «ГПБ Мобайл» с ежемесячной тарификацией. С расширением покр
|16.07.2026
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ИИ упростит работу с клиентами малому бизнесу Татарстана
ятельно решать, давать ли доступ. Решение работает на корпоративных и обычных мобильных номерах и с учетом стоимости меньше 100 рублей в месяц, подойдет даже для микробизнеса, — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. Записи хранятся и обрабатываются на защищенных серверах МТС. Доступ к звонкам возможен только с явного согласия пользователя. Каждый пользователь видит, кому и когда п
|15.07.2026
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Татарстан вошел в десятку регионов по числу нежелательных звонков
лям республики около 6 млн минут, это свыше 11 лет несостоявшихся разговоров с недоброжелателями. В Татарстане мошенники чаще всего пытались дозвониться мужчинам с доходом свыше 100 тыс. руб. в
|06.07.2026
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«Летай» обеспечил связь на концертах и праздниках в Республике Татарстан
Более 75 тыс. абонентов «Летай» стали участниками мероприятий, прошедших в июне 2026 г. по всему Татарстану (по обезличенным данным оператора). В пятерку самых посещаемых событий вошли стадионные концерты группы «Руки Вверх!» и рэпера Басты, национальный праздник Сабантуй в Набережных Челн
|30.06.2026
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Татарстанские туристы смогут оплачивать покупки в Китае по QR-коду через «Мой МТС»
плачиваться по QR-коду через приложение Мой МТС со своих банковских карт», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iO
|26.06.2026
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Молодежь Татарстана смотрит триллеры, читает фантастику и слушает поп-музыку
ературе татарстанская молодежь отдает предпочтение фэнтези, любовным романам и фантастике. Только в Татарстане среди всех российских регионов у пользователей «Кион Строк» на первом месте в вирт
|26.06.2026
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На страже здоровья: в Татарстане запущено производство «умных» устройств для предиктивной медицины
В условиях растущего спроса на цифровые медицинские сервисы в Татарстане объявили о запуске производства медицинских устройств для домашнего и клинического использования: тонометры с передачей данных, системы мониторинга глюкозы, ЭКГ-патчи, электронные ст
|19.06.2026
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МТС покрыла LTE-сетью еще 48 малых сел Татарстана
МТС сообщает о расширении LTE-покрытия в Татарстане. Благодаря установке нового оборудования и модернизации существующей сети, еще 15
|10.06.2026
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В Татарстане улучшили связь для рыбаков и жителей пригорода
К открытию летнего рыболовного сезона в Татарстане расширили покрытие сети 4G в прибрежных зонах реки Меши. Связь стала стабильнее на территории и в окрестностях деревни Кзыл‑Иль, коттеджного поселка «Красная Поляна» в Лаишевском рай
|08.06.2026
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ЦИТ Республики Татарстан и Security Vision скрепили долгосрочное партнерство соглашением
АО «Центр Информационных Технологий Республики Татарстан» (ЦИТ РТ) и компания Security Vision, российский разработчик решений в о
|06.06.2026
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Правительство Республики Татарстан и Security Vision заключили стратегическое соглашение о развитии кибербезопасности и цифровой грамотности в регионе
Правительство Республики Татарстан и Security Vision, разработчик решений в области кибербезопасности, подп
|05.06.2026
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Минсельхоз России, Татарстан и университет «Иннополис» начинают сотрудничество в области агротехнологий
Минсельхоз России, Татарстан и университет «Иннополис» подписали соглашение в области агротехнологий. Партнёрств
|05.06.2026
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С нового учебного года в университете «Иннополис» появятся ИИ-помощники Сбербанка для студентов, преподавателей и исследователей
нет площадкой для тестирования пилотной образовательной модели с использованием AI-native-подхода в Татарстане. Программа поможет персонализировать обучение, повысит его качество и ускорит науч
|05.06.2026
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«МТС Линк» и Академия наук Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве по созданию ИТ-проектов
«МТС Линк», разработчик платформы для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Академия наук Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие цифровых технологий для научных и образовательных организаций региона. Об этом CNews сообщили пред
|04.06.2026
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Знания будущего: Сбербанк и Университет Иннополис ускорят развитие современных ИИ-технологий в образовании и науке в Республике Татарстан
ководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, один из основателей и куратор Иннополиса, и ректор Ун
|04.06.2026
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ИТ-холдинг «Т1» и Минцифры Республики Татарстан будут совместно развивать цифровые сервисы в сфере здравоохранения
я здравоохранение. «В 2025 г. мы запустили программу прорывных ИТ-решений, цель которой — создать в Татарстане единое цифровое пространство для повышения качества жизни наших граждан и конкурен
|01.06.2026
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«МТС Линк» запустил перевод субтитров на татарский язык на онлайн-встречах
ых форумах и конференциях, которые регулярно принимает у себя республика», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. Функция субтитров появилась в «МТС Линк» в III квартале 2025 г. Осн
|01.06.2026
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В «МТС Линк» появился перевод субтитров на татарский язык
, КФУ, КГМУ и КНИТУ-КАИ, а недавно подписали соглашение с Ассоциацией содействия цифровому развитию Татарстана. Наши проекты показали востребованные сценарии у пользователей, один из них — возм
|21.05.2026
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МТС расширила сеть свободного доступа к Wi-Fi в салонах в Татарстане
проходимых городских локациях на территории наших салонов и рядом с ними», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. На сегодняшний день абоненты любых операторов могут воспользоваться
|20.05.2026
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«Росатом» и Промышленный кластер Республики Татарстан объединили усилия в цифровизации промышленности и энергетики России
ника» госкорпорации «Росатом») и ООО «УК «КЭР-Холдинг» (управляющая компания Промышленного кластера Республики Татарстан) заключили меморандум о взаимном сотрудничестве и взаимодействии. Об это
|20.05.2026
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«МТС Линк» и АСЦР Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации
егиона важен постоянный диалог между ИТ-компаниями, бизнесом, органами власти, образовательными организациями и экспертным сообществом. Наша Ассоциация выступает площадкой для такого взаимодействия в Республике Татарстан: мы помогаем нашим участникам запускать совместные инициативы и выводить перспективные решения в практическую плоскость. Благодаря такой кооперации уже реализуются проекты
|20.05.2026
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МТС и АО «РИВЦ» запустили «Цифровую ферму» для агропромышленных предприятий Татарстана
тве с АО «РИВЦ» в сфере цифровизации аграрной отрасли. В рамках сотрудничества компании запускают в Татарстане проект «Цифровая ферма», который включает в себя комплексные решения для автоматиз
|20.05.2026
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«Авито» и Минцифры Республики Татарстан запустили в регионе проект по повышению цифровой грамотности старшего поколения
Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности «Авито». «Люди золотого возраста в Татарстане активно осваивают цифровые технологии, и наша задача — обеспечить для них максимал
|14.05.2026
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На майских праздниках татарстанцы провели больше времени за кино и сериалами
али, смотрели и слушали жители республики с 1 по 11 мая. По сравнению с праздничными днями 2025 г., татарстанцы на 51% больше смотрели кино и на 21% больше читали. Об этом CNews сообщили предст
|07.05.2026
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МТС сообщила о расширении сети LTE в Татарстане на базе отечественного телеком-оборудования
МТС сообщила о расширении сети LTE в Татарстане на базе отечественного телеком-оборудования. По итогам первого квартала, количеств
|06.05.2026
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«МегаФон»: в Татарстане вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми
В Татарстане вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми. За год республика поднялась на одну строчку вверх и заняла четвертое место в рейтинге регионов Поволжья по аудитории таких сер
|04.05.2026
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«Росатом» и «Сетевая компания» Татарстана запустили пилотный проект цифровой подстанции
«Росатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») и «Сетевая компания» Республики Татарстан объявили о запуске совместного пилотного проекта высокоавтоматизированной подстанции (ВАПС) с централизованной архитектурой «4+». Ключевой элемент цифровизации процесса – п
|29.04.2026
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Жители Татарстана будут получать уведомления о воздушной угрозе через мобильное приложение IP-домофонии
иложение отправит пользователям дополнительное уведомление о закрытии дверей. «Только за этот год в Татарстане режим угрозы воздушной атаки объявлялся уже свыше 370 часов. Это реальность, с кот
|27.04.2026
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МТС и МЧС запустили в Татарстане систему мониторинга и прогнозирования паводка
ы для защиты татарстанцев и минимизировать последствия возможного паводка», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. «Территория пилотного проекта была выбрана неслучайно – село Федоро
|13.04.2026
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В Республике Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве по достижению национальной цели цифровой трансформации экономики
В Казани государственное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан», технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») и
|13.04.2026
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Мошенники в 18 раз больше начали использовать сложные схемы с поочередными звонками татарстанцам
анным схемам с усиленным психологическим давлением. На первом месте антирейтинга с такими схемами в Татарстане — звонки от имени государственных органов, их доля составляет 42% от всех сложных
|27.03.2026
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ИИ-ассистент МТС поможет молодежи Татарстана в учебе и создании изображений
ованы ИИ-тренер, ИИ-стилист и ИИ-ассистент для ментальной поддержки. Теперь ряд цифровых ассистентов для молодежи пополнился еще помощником для учебы и генерации изображений», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В таких слу
|26.03.2026
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Татарстан стал лидером по доле 5G смартфонов среди региональных «миллионников»
внедрению связи нового поколения. Аналитики выяснили, что 38% от всех таких устройств в сети МТС в Татарстане обладают функционалом 5G. Их доля среди жителей республики в декабре 2025 г. соста
|20.03.2026
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Татарстанцы стали использовать ИИ в коммуникациях в четыре раза чаще
ализировала деловую активность татарстанцев в зимний сезон 2025/2026. Без учета столичных регионов, Татарстан стал вторым по использованию ИИ-функций платформы, уступив по этому показателю толь
|16.03.2026
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В «МегаФоне» в Татарстане сменился директор
Региональное отделение «МегаФона» в Татарстане возглавил Валерий Борунов. Об этом CNews сообщил представитель оператора. За плеча
|13.03.2026
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Искусственный интеллект в поле, операционной и нефтепроводе: Татарстан финансирует искусственный интеллект в стратегических отраслях
Обеспечение технологического суверенитета России – стратегический приоритет Республики Татарстан. В 2025 г. он получил конкретное финансовое выражение: Фонд науки и техн
|11.03.2026
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Татарстан стал четвертым в ПФО по динамике инвестиций в «облака»
олжских регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Прирост инвестиций в облачные решения в Татарстане за прошлый год составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В топ-3 по
|10.03.2026
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Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Республики Татарстан
ения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) для Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама». Основой для разрабо
|06.03.2026
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Правительство Республики Татарстан укрепило кибербезопасность региона через внедрение платформы Security Vision
темы автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности, инициированный Правительством Республики Татарстан, стал важным шагом в укреплении киберзащиты региона. Благодаря системном
|06.03.2026
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МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для татарстанцев
изы МТС в области защиты от мошеннических и спам-звонков. «По данным МТС Защитник, в прошлом году в Татарстане удалось добиться снижения количества мошеннических и спам-звонков на 23% по сравне
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 187
|Минниханов Рустам 122 121
|Шайхутдинов Роман 116 112
|Хайруллин Айрат 108 106
|Шадаев Максут 1210 100
|Путин Владимир 3454 100
|Кабанов Марат 91 91
|Лысенко Эдуард 317 91
|Медведев Дмитрий 1665 89
|Петрушин Андрей 110 80
|Албычев Александр 168 71
|Ципорин Павел 103 68
|Чернышенко Дмитрий 581 61
|Шакиров Марат 61 61
|Разумовский Дмитрий 125 60
|Терещенко Денис 95 59
|Мартынова Елена 90 59
|Власов Сергей 101 52
|Меджитов Тимур 85 52
|Херсонцев Алексей 93 52
|Русинов Михаил 54 52
|Шпак Василий 279 50
|Щеголев Игорь 699 47
|Паршин Максим 323 46
|Слышкин Василий 129 43
|Орловский Виктор 408 40
|Рейман Леонид 1065 38
|Ермолаев Артем 379 37
|Кирюшин Сергей 91 33
|Кудрин Алексей 125 32
|Петров Михаил 139 31
|Сорокин Даниил 33 31
|Малков Павел 51 30
|Рудзевич Мария 36 29
|Фазылзянов Фарит 30 29
|Матвеева Татьяна 110 28
|Попов Алексей 339 27
|Пугачев Павел 63 26
|Дьячков Виктор 37 26
|Ахмеров Тимур 91 25
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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