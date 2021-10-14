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Россия - ПФО - Татарстан Республика

14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 1
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 1
16.09.2021 ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week 2
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
20.08.2021 Сбербанк создает безопасную и комфортную среду в школах с помощью новейших технологий 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
09.08.2021 Исследование: каждый шестой работник сталкивался с попыткой взлома рабочего пароля 2
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
03.08.2021 Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора 6
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
20.07.2021 Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 3
19.07.2021 Спрос на лизинг «железа» в России вырос в 3,5 раза 1
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 2
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
29.06.2021 Более полутора тысяч татарстанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома» 2
24.06.2021 Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 2
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
22.06.2021 «Ростелеком» обеспечил интернетом ЕлАЗ в Татарстане 1
22.06.2021 Cloud4Y предоставил S3 хранилище компании «Пять капиталов» 2
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1

Публикаций - 1628, упоминаний - 2958

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 194
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 153
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 104
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 91
Таттелеком 107 78
Microsoft Corporation 11253 73
Ростех - Ростехнологии 2230 68
Барс груп 402 53
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 47
Yandex - Яндекс 4107 44
3806 41
ЭОС - Электронные офисные системы 997 41
IBM 3586 36
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 35
SAP SE 3230 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 29
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 28
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 28
Ланит ГК 1165 27
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 24
NVision Group - Энвижн Груп 548 22
Ростелеком Связьинвест 714 22
Ericsson 873 22
Армада 277 21
Directum - Директум 654 21
Yota - Скартел 623 21
АйТи 755 21
Крок 1223 20
Oracle Corporation 3389 20
Google LLC 7210 20
СМАРТС Компания 211 20
Синтерра - Synterra 575 19
Softline - Софтлайн 1482 19
VK - Mail.ru Group 2492 19
Автодория 37 18
Huawei 2736 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 850 18
АФК Система ПАО 1003 18
ICL ГК 69 18
Abbyy 801 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 78
Почта России ПАО 1580 55
УЭК - Универсальная электронная карта 512 47
Ак Барс Банк 174 34
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 25
Татнефть 114 23
РЖД - Российские железные дороги 1083 21
Visa International 1347 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 20
Газпромбанк - ГПБ 693 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 18
Уралсиб Банк 390 16
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 16
РВК - Российская венчурная компания 476 16
Альфа-Банк 1128 13
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 10
Татфондбанк 69 9
Евросеть 897 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 9
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 9
Бинбанк 184 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
ВТБ Банк Москвы 373 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 7
Национальный банк Траст 96 7
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 7
Bayer AG - Байер 37 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 218 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 7
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
Спортмастер 116 7
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 7
Пробизнесбанк АКБ 109 7
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 314
Правительство РФ 2210 117
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 97
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 93
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 85
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 82
Федеральное казначейство России 766 68
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 67
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 61
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 59
Президент Российской Федерации 1443 58
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 56
Счётная палата РФ 463 56
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 53
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 53
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 52
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 50
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 48
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 44
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 43
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 42
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 41
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 39
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 37
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 36
Правительство Москвы 654 35
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 34
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 30
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 28
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 28
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 27
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 27
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 26
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 24
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 24
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 23
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 31
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 7
Единая Россия - Политическая партия 176 7
Руссофт - Russoft 254 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 4
Союз машиностроителей России 26 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
ЛДПР 69 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 138 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Союз пенсионеров России 2 1
Ассоциация 42 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 445 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 273 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 174
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 83
3G - Стандарт мобильной связи 3762 66
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 57
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 57
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 36
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 35
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 33
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 489 30
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 28
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 20
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 19
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 774 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 17
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 17
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 594 17
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 17
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 17
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 16
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 16
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 494 15
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 14
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 14
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 13
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 13
Безопасный город 348 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 11
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 10
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 432 10
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 10
Linux OS 4296 58
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 50
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 49
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 38
ЭОС Дело СЭД 629 38
Google Android 10752 34
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 29
Microsoft Windows 10 6707 29
Apple iOS 5742 26
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 18
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 17
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 17
Apple iPad 3263 15
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 14
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 13
Apple - App Store 2199 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
МОД Народный контроль 29 13
Новые облачные технологии - МойОфис 311 13
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 12
ЭОС Дело-web 129 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 11
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 11
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 10
Microsoft Office 1959 10
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 9
Java - Язык программирования 1186 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 8
Microsoft Windows 7 1662 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 8
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 7
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Tizen OS - Linux 215 6
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 6
Никифоров Николай 1126 171
Шайхутдинов Роман 107 96
Минниханов Рустам 89 87
Медведев Дмитрий 1434 79
Четвернин Алексей 651 63
Путин Владимир 1831 61
Щеголев Игорь 676 45
Албычев Александр 74 41
Лысенко Эдуард 209 41
Хайруллин Айрат 39 38
Ермолаев Артем 340 37
Петрушин Андрей 64 33
Меджитов Тимур 56 33
Власов Сергей 76 31
Шадаев Максут 384 30
Рудзевич Мария 34 29
Паршин Максим 142 27
Ципорин Павел 51 26
Катамадзе Анна 72 25
Песчанских Георгий 38 25
Орловский Виктор 229 24
Айвазов Армен 449 24
Терещенко Денис 38 23
Свердлов Денис 163 23
Носков Константин 203 23
Малков Павел 38 23
Кирюшин Сергей 52 22
Акимов Максим 167 22
Попов Алексей 319 22
Бойко Елена 151 21
Семенов Алексей 67 21
Валяева Елизавета 72 20
Кудрин Алексей 63 20
Рымар Максим 36 20
Массух Илья 192 19
Дюбанов Анатолий 86 19
Лопаткин Герман 102 19
Рейман Леонид 429 19
Симаков Олег 106 18
Собянин Сергей 211 18
Россия - Российская федерация - РФ 57914 1011
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 573
Россия - ПФО - Казань 1529 368
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 286
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 659 187
Россия - Иннополис 292 167
Россия - Нижегородская область 747 148
Россия - Новосибирская область 824 146
Россия - Свердловская область 811 132
Россия - Калужская область 575 132
Россия - Самарская область 569 123
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 119
Россия - Краснодарский край 921 119
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 681 117
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 114
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 104
Россия - Челябинская область 665 103
Россия - Ростовская область 870 103
Россия - Тюменская область 593 97
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 97
Россия - Республика Мордовия 392 95
Россия - Тульская область 755 93
Россия - Набережные Челны 204 93
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 92
Россия - Ульяновская область 355 90
Россия - Томская область 428 84
Россия - Пензенская область 350 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 81
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 79
Россия - Республика Алтай 694 71
Россия - Кировск - Кировская область 307 71
Россия - Волгоградская область 402 71
Россия - Красноярский край 674 66
Россия - ПФО - Самара 1309 65
Россия - Калининградская область 547 65
Россия - Саратовская область 347 65
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 8
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CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 4
Juniper Research 279 3
AC&M Consulting 61 2
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АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Автостат 9 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 31
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 22
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 13
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 12
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 8
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 8
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 7
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 5
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 5
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
Сириус - Образовательный центр 85 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 4
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 3
Интеллектуал ГБОУ школа 5 3
Академгородок Новосибирск 29 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
РАН - Российская академия наук 317 3
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 3
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 2
ТГУ - Томский государственный университет 64 2
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
Samsung Исследовательский центр 6 2
НИИ Рубин 7 2
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 117 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 230 2
ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 6 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 65
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 25
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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