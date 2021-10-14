Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Татарстан Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1628, упоминаний - 2958
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 171
|Шайхутдинов Роман 107 96
|Минниханов Рустам 89 87
|Медведев Дмитрий 1434 79
|Четвернин Алексей 651 63
|Путин Владимир 1831 61
|Щеголев Игорь 676 45
|Албычев Александр 74 41
|Лысенко Эдуард 209 41
|Хайруллин Айрат 39 38
|Ермолаев Артем 340 37
|Петрушин Андрей 64 33
|Меджитов Тимур 56 33
|Власов Сергей 76 31
|Шадаев Максут 384 30
|Рудзевич Мария 34 29
|Паршин Максим 142 27
|Ципорин Павел 51 26
|Катамадзе Анна 72 25
|Песчанских Георгий 38 25
|Орловский Виктор 229 24
|Айвазов Армен 449 24
|Терещенко Денис 38 23
|Свердлов Денис 163 23
|Носков Константин 203 23
|Малков Павел 38 23
|Кирюшин Сергей 52 22
|Акимов Максим 167 22
|Попов Алексей 319 22
|Бойко Елена 151 21
|Семенов Алексей 67 21
|Валяева Елизавета 72 20
|Кудрин Алексей 63 20
|Рымар Максим 36 20
|Массух Илья 192 19
|Дюбанов Анатолий 86 19
|Лопаткин Герман 102 19
|Рейман Леонид 429 19
|Симаков Олег 106 18
|Собянин Сергей 211 18
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772460, в очереди разбора - 676142.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772460, в очереди разбора - 676142.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru