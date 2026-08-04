Россия - ПФО - Татарстан Республика

«ГПБ Мобайл» начинает работу в Ставропольском крае и в Республике Татарстан Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Ставропольском крае и в Республике Татарстан. С 4 августа по 30 сентября 2026 г. жители регионов могут на три месяца бесплатно подключить тариф «Движение» от «ГПБ Мобайл» с ежемесячной тарификацией. С расширением покр

ИИ упростит работу с клиентами малому бизнесу Татарстана ятельно решать, давать ли доступ. Решение работает на корпоративных и обычных мобильных номерах и с учетом стоимости меньше 100 рублей в месяц, подойдет даже для микробизнеса, — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. Записи хранятся и обрабатываются на защищенных серверах МТС. Доступ к звонкам возможен только с явного согласия пользователя. Каждый пользователь видит, кому и когда п

Татарстан вошел в десятку регионов по числу нежелательных звонков лям республики около 6 млн минут, это свыше 11 лет несостоявшихся разговоров с недоброжелателями. В Татарстане мошенники чаще всего пытались дозвониться мужчинам с доходом свыше 100 тыс. руб. в

«Летай» обеспечил связь на концертах и праздниках в Республике Татарстан Более 75 тыс. абонентов «Летай» стали участниками мероприятий, прошедших в июне 2026 г. по всему Татарстану (по обезличенным данным оператора). В пятерку самых посещаемых событий вошли стадионные концерты группы «Руки Вверх!» и рэпера Басты, национальный праздник Сабантуй в Набережных Челн

Татарстанские туристы смогут оплачивать покупки в Китае по QR-коду через «Мой МТС» плачиваться по QR-коду через приложение Мой МТС со своих банковских карт», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iO

Молодежь Татарстана смотрит триллеры, читает фантастику и слушает поп-музыку ературе татарстанская молодежь отдает предпочтение фэнтези, любовным романам и фантастике. Только в Татарстане среди всех российских регионов у пользователей «Кион Строк» на первом месте в вирт

На страже здоровья: в Татарстане запущено производство «умных» устройств для предиктивной медицины В условиях растущего спроса на цифровые медицинские сервисы в Татарстане объявили о запуске производства медицинских устройств для домашнего и клинического использования: тонометры с передачей данных, системы мониторинга глюкозы, ЭКГ-патчи, электронные ст

МТС покрыла LTE-сетью еще 48 малых сел Татарстана МТС сообщает о расширении LTE-покрытия в Татарстане. Благодаря установке нового оборудования и модернизации существующей сети, еще 15

В Татарстане улучшили связь для рыбаков и жителей пригорода К открытию летнего рыболовного сезона в Татарстане расширили покрытие сети 4G в прибрежных зонах реки Меши. Связь стала стабильнее на территории и в окрестностях деревни Кзыл‑Иль, коттеджного поселка «Красная Поляна» в Лаишевском рай

ЦИТ Республики Татарстан и Security Vision скрепили долгосрочное партнерство соглашением АО «Центр Информационных Технологий Республики Татарстан» (ЦИТ РТ) и компания Security Vision, российский разработчик решений в о

Правительство Республики Татарстан и Security Vision заключили стратегическое соглашение о развитии кибербезопасности и цифровой грамотности в регионе Правительство Республики Татарстан и Security Vision, разработчик решений в области кибербезопасности, подп

Минсельхоз России, Татарстан и университет «Иннополис» начинают сотрудничество в области агротехнологий Минсельхоз России, Татарстан и университет «Иннополис» подписали соглашение в области агротехнологий. Партнёрств

С нового учебного года в университете «Иннополис» появятся ИИ-помощники Сбербанка для студентов, преподавателей и исследователей нет площадкой для тестирования пилотной образовательной модели с использованием AI-native-подхода в Татарстане. Программа поможет персонализировать обучение, повысит его качество и ускорит науч

«МТС Линк» и Академия наук Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве по созданию ИТ-проектов «МТС Линк», разработчик платформы для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Академия наук Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие цифровых технологий для научных и образовательных организаций региона. Об этом CNews сообщили пред

Знания будущего: Сбербанк и Университет Иннополис ускорят развитие современных ИИ-технологий в образовании и науке в Республике Татарстан ководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, один из основателей и куратор Иннополиса, и ректор Ун

ИТ-холдинг «Т1» и Минцифры Республики Татарстан будут совместно развивать цифровые сервисы в сфере здравоохранения я здравоохранение. «В 2025 г. мы запустили программу прорывных ИТ-решений, цель которой — создать в Татарстане единое цифровое пространство для повышения качества жизни наших граждан и конкурен

«МТС Линк» запустил перевод субтитров на татарский язык на онлайн-встречах ых форумах и конференциях, которые регулярно принимает у себя республика», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. Функция субтитров появилась в «МТС Линк» в III квартале 2025 г. Осн

В «МТС Линк» появился перевод субтитров на татарский язык , КФУ, КГМУ и КНИТУ-КАИ, а недавно подписали соглашение с Ассоциацией содействия цифровому развитию Татарстана. Наши проекты показали востребованные сценарии у пользователей, один из них — возм

МТС расширила сеть свободного доступа к Wi-Fi в салонах в Татарстане проходимых городских локациях на территории наших салонов и рядом с ними», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. На сегодняшний день абоненты любых операторов могут воспользоваться

«Росатом» и Промышленный кластер Республики Татарстан объединили усилия в цифровизации промышленности и энергетики России ника» госкорпорации «Росатом») и ООО «УК «КЭР-Холдинг» (управляющая компания Промышленного кластера Республики Татарстан) заключили меморандум о взаимном сотрудничестве и взаимодействии. Об это

«МТС Линк» и АСЦР Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации егиона важен постоянный диалог между ИТ-компаниями, бизнесом, органами власти, образовательными организациями и экспертным сообществом. Наша Ассоциация выступает площадкой для такого взаимодействия в Республике Татарстан: мы помогаем нашим участникам запускать совместные инициативы и выводить перспективные решения в практическую плоскость. Благодаря такой кооперации уже реализуются проекты

МТС и АО «РИВЦ» запустили «Цифровую ферму» для агропромышленных предприятий Татарстана тве с АО «РИВЦ» в сфере цифровизации аграрной отрасли. В рамках сотрудничества компании запускают в Татарстане проект «Цифровая ферма», который включает в себя комплексные решения для автоматиз

«Авито» и Минцифры Республики Татарстан запустили в регионе проект по повышению цифровой грамотности старшего поколения Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности «Авито». «Люди золотого возраста в Татарстане активно осваивают цифровые технологии, и наша задача — обеспечить для них максимал

На майских праздниках татарстанцы провели больше времени за кино и сериалами али, смотрели и слушали жители республики с 1 по 11 мая. По сравнению с праздничными днями 2025 г., татарстанцы на 51% больше смотрели кино и на 21% больше читали. Об этом CNews сообщили предст

МТС сообщила о расширении сети LTE в Татарстане на базе отечественного телеком-оборудования МТС сообщила о расширении сети LTE в Татарстане на базе отечественного телеком-оборудования. По итогам первого квартала, количеств

«МегаФон»: в Татарстане вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми В Татарстане вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми. За год республика поднялась на одну строчку вверх и заняла четвертое место в рейтинге регионов Поволжья по аудитории таких сер

«Росатом» и «Сетевая компания» Татарстана запустили пилотный проект цифровой подстанции «Росатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») и «Сетевая компания» Республики Татарстан объявили о запуске совместного пилотного проекта высокоавтоматизированной подстанции (ВАПС) с централизованной архитектурой «4+». Ключевой элемент цифровизации процесса – п

Жители Татарстана будут получать уведомления о воздушной угрозе через мобильное приложение IP-домофонии иложение отправит пользователям дополнительное уведомление о закрытии дверей. «Только за этот год в Татарстане режим угрозы воздушной атаки объявлялся уже свыше 370 часов. Это реальность, с кот

МТС и МЧС запустили в Татарстане систему мониторинга и прогнозирования паводка ы для защиты татарстанцев и минимизировать последствия возможного паводка», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. «Территория пилотного проекта была выбрана неслучайно – село Федоро

В Республике Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве по достижению национальной цели цифровой трансформации экономики В Казани государственное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан», технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») и

Мошенники в 18 раз больше начали использовать сложные схемы с поочередными звонками татарстанцам анным схемам с усиленным психологическим давлением. На первом месте антирейтинга с такими схемами в Татарстане — звонки от имени государственных органов, их доля составляет 42% от всех сложных

ИИ-ассистент МТС поможет молодежи Татарстана в учебе и создании изображений ованы ИИ-тренер, ИИ-стилист и ИИ-ассистент для ментальной поддержки. Теперь ряд цифровых ассистентов для молодежи пополнился еще помощником для учебы и генерации изображений», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В таких слу

Татарстан стал лидером по доле 5G смартфонов среди региональных «миллионников» внедрению связи нового поколения. Аналитики выяснили, что 38% от всех таких устройств в сети МТС в Татарстане обладают функционалом 5G. Их доля среди жителей республики в декабре 2025 г. соста

Татарстанцы стали использовать ИИ в коммуникациях в четыре раза чаще ализировала деловую активность татарстанцев в зимний сезон 2025/2026. Без учета столичных регионов, Татарстан стал вторым по использованию ИИ-функций платформы, уступив по этому показателю толь

В «МегаФоне» в Татарстане сменился директор Региональное отделение «МегаФона» в Татарстане возглавил Валерий Борунов. Об этом CNews сообщил представитель оператора. За плеча

Искусственный интеллект в поле, операционной и нефтепроводе: Татарстан финансирует искусственный интеллект в стратегических отраслях Обеспечение технологического суверенитета России – стратегический приоритет Республики Татарстан. В 2025 г. он получил конкретное финансовое выражение: Фонд науки и техн

Татарстан стал четвертым в ПФО по динамике инвестиций в «облака» олжских регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Прирост инвестиций в облачные решения в Татарстане за прошлый год составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В топ-3 по

Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Республики Татарстан ения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) для Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама». Основой для разрабо

Правительство Республики Татарстан укрепило кибербезопасность региона через внедрение платформы Security Vision темы автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности, инициированный Правительством Республики Татарстан, стал важным шагом в укреплении киберзащиты региона. Благодаря системном