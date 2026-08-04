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Россия ПФО Татарстан Республика

Россия - ПФО - Татарстан Республика

СОБЫТИЯ


04.08.2026 «ГПБ Мобайл» начинает работу в Ставропольском крае и в Республике Татарстан

Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Ставропольском крае и в Республике Татарстан. С 4 августа по 30 сентября 2026 г. жители регионов могут на три месяца бесплатно подключить тариф «Движение» от «ГПБ Мобайл» с ежемесячной тарификацией. С расширением покр
16.07.2026 ИИ упростит работу с клиентами малому бизнесу Татарстана

ятельно решать, давать ли доступ. Решение работает на корпоративных и обычных мобильных номерах и с учетом стоимости меньше 100 рублей в месяц, подойдет даже для микробизнеса, — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. Записи хранятся и обрабатываются на защищенных серверах МТС. Доступ к звонкам возможен только с явного согласия пользователя. Каждый пользователь видит, кому и когда п
15.07.2026 Татарстан вошел в десятку регионов по числу нежелательных звонков

лям республики около 6 млн минут, это свыше 11 лет несостоявшихся разговоров с недоброжелателями. В Татарстане мошенники чаще всего пытались дозвониться мужчинам с доходом свыше 100 тыс. руб. в
06.07.2026 «Летай» обеспечил связь на концертах и праздниках в Республике Татарстан

Более 75 тыс. абонентов «Летай» стали участниками мероприятий, прошедших в июне 2026 г. по всему Татарстану (по обезличенным данным оператора). В пятерку самых посещаемых событий вошли стадионные концерты группы «Руки Вверх!» и рэпера Басты, национальный праздник Сабантуй в Набережных Челн
30.06.2026 Татарстанские туристы смогут оплачивать покупки в Китае по QR-коду через «Мой МТС»

плачиваться по QR-коду через приложение Мой МТС со своих банковских карт», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iO
26.06.2026 Молодежь Татарстана смотрит триллеры, читает фантастику и слушает поп-музыку

ературе татарстанская молодежь отдает предпочтение фэнтези, любовным романам и фантастике. Только в Татарстане среди всех российских регионов у пользователей «Кион Строк» на первом месте в вирт
26.06.2026 На страже здоровья: в Татарстане запущено производство «умных» устройств для предиктивной медицины

В условиях растущего спроса на цифровые медицинские сервисы в Татарстане объявили о запуске производства медицинских устройств для домашнего и клинического использования: тонометры с передачей данных, системы мониторинга глюкозы, ЭКГ-патчи, электронные ст
19.06.2026 МТС покрыла LTE-сетью еще 48 малых сел Татарстана

МТС сообщает о расширении LTE-покрытия в Татарстане. Благодаря установке нового оборудования и модернизации существующей сети, еще 15

10.06.2026 В Татарстане улучшили связь для рыбаков и жителей пригорода

К открытию летнего рыболовного сезона в Татарстане расширили покрытие сети 4G в прибрежных зонах реки Меши. Связь стала стабильнее на территории и в окрестностях деревни Кзыл‑Иль, коттеджного поселка «Красная Поляна» в Лаишевском рай
08.06.2026 ЦИТ Республики Татарстан и Security Vision скрепили долгосрочное партнерство соглашением

АО «Центр Информационных Технологий Республики Татарстан» (ЦИТ РТ) и компания Security Vision, российский разработчик решений в о
06.06.2026 Правительство Республики Татарстан и Security Vision заключили стратегическое соглашение о развитии кибербезопасности и цифровой грамотности в регионе

Правительство Республики Татарстан и Security Vision, разработчик решений в области кибербезопасности, подп
05.06.2026 Минсельхоз России, Татарстан и университет «Иннополис» начинают сотрудничество в области агротехнологий

Минсельхоз России, Татарстан и университет «Иннополис» подписали соглашение в области агротехнологий. Партнёрств
05.06.2026 С нового учебного года в университете «Иннополис» появятся ИИ-помощники Сбербанка для студентов, преподавателей и исследователей

нет площадкой для тестирования пилотной образовательной модели с использованием AI-native-подхода в Татарстане. Программа поможет персонализировать обучение, повысит его качество и ускорит науч
05.06.2026 «МТС Линк» и Академия наук Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве по созданию ИТ-проектов

«МТС Линк», разработчик платформы для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Академия наук Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие цифровых технологий для научных и образовательных организаций региона. Об этом CNews сообщили пред
04.06.2026 Знания будущего: Сбербанк и Университет Иннополис ускорят развитие современных ИИ-технологий в образовании и науке в Республике Татарстан

ководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, один из основателей и куратор Иннополиса, и ректор Ун
04.06.2026 ИТ-холдинг «Т1» и Минцифры Республики Татарстан будут совместно развивать цифровые сервисы в сфере здравоохранения

я здравоохранение. «В 2025 г. мы запустили программу прорывных ИТ-решений, цель которой — создать в Татарстане единое цифровое пространство для повышения качества жизни наших граждан и конкурен
01.06.2026 «МТС Линк» запустил перевод субтитров на татарский язык на онлайн-встречах

ых форумах и конференциях, которые регулярно принимает у себя республика», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. Функция субтитров появилась в «МТС Линк» в III квартале 2025 г. Осн
01.06.2026 В «МТС Линк» появился перевод субтитров на татарский язык

, КФУ, КГМУ и КНИТУ-КАИ, а недавно подписали соглашение с Ассоциацией содействия цифровому развитию Татарстана. Наши проекты показали востребованные сценарии у пользователей, один из них — возм
21.05.2026 МТС расширила сеть свободного доступа к Wi-Fi в салонах в Татарстане

проходимых городских локациях на территории наших салонов и рядом с ними», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. На сегодняшний день абоненты любых операторов могут воспользоваться
20.05.2026 «Росатом» и Промышленный кластер Республики Татарстан объединили усилия в цифровизации промышленности и энергетики России

ника» госкорпорации «Росатом») и ООО «УК «КЭР-Холдинг» (управляющая компания Промышленного кластера Республики Татарстан) заключили меморандум о взаимном сотрудничестве и взаимодействии. Об это
20.05.2026 «МТС Линк» и АСЦР Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации

егиона важен постоянный диалог между ИТ-компаниями, бизнесом, органами власти, образовательными организациями и экспертным сообществом. Наша Ассоциация выступает площадкой для такого взаимодействия в Республике Татарстан: мы помогаем нашим участникам запускать совместные инициативы и выводить перспективные решения в практическую плоскость. Благодаря такой кооперации уже реализуются проекты

20.05.2026 МТС и АО «РИВЦ» запустили «Цифровую ферму» для агропромышленных предприятий Татарстана

тве с АО «РИВЦ» в сфере цифровизации аграрной отрасли. В рамках сотрудничества компании запускают в Татарстане проект «Цифровая ферма», который включает в себя комплексные решения для автоматиз
20.05.2026 «Авито» и Минцифры Республики Татарстан запустили в регионе проект по повышению цифровой грамотности старшего поколения

Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности «Авито». «Люди золотого возраста в Татарстане активно осваивают цифровые технологии, и наша задача — обеспечить для них максимал
14.05.2026 На майских праздниках татарстанцы провели больше времени за кино и сериалами

али, смотрели и слушали жители республики с 1 по 11 мая. По сравнению с праздничными днями 2025 г., татарстанцы на 51% больше смотрели кино и на 21% больше читали. Об этом CNews сообщили предст
07.05.2026 МТС сообщила о расширении сети LTE в Татарстане на базе отечественного телеком-оборудования

МТС сообщила о расширении сети LTE в Татарстане на базе отечественного телеком-оборудования. По итогам первого квартала, количеств
06.05.2026 «МегаФон»: в Татарстане вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми

В Татарстане вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми. За год республика поднялась на одну строчку вверх и заняла четвертое место в рейтинге регионов Поволжья по аудитории таких сер
04.05.2026 «Росатом» и «Сетевая компания» Татарстана запустили пилотный проект цифровой подстанции

«Росатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») и «Сетевая компания» Республики Татарстан объявили о запуске совместного пилотного проекта высокоавтоматизированной подстанции (ВАПС) с централизованной архитектурой «4+». Ключевой элемент цифровизации процесса – п
29.04.2026 Жители Татарстана будут получать уведомления о воздушной угрозе через мобильное приложение IP-домофонии

иложение отправит пользователям дополнительное уведомление о закрытии дверей. «Только за этот год в Татарстане режим угрозы воздушной атаки объявлялся уже свыше 370 часов. Это реальность, с кот
27.04.2026 МТС и МЧС запустили в Татарстане систему мониторинга и прогнозирования паводка

ы для защиты татарстанцев и минимизировать последствия возможного паводка», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. «Территория пилотного проекта была выбрана неслучайно – село Федоро
13.04.2026 В Республике Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве по достижению национальной цели цифровой трансформации экономики

В Казани государственное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан», технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») и

13.04.2026 Мошенники в 18 раз больше начали использовать сложные схемы с поочередными звонками татарстанцам

анным схемам с усиленным психологическим давлением. На первом месте антирейтинга с такими схемами в Татарстане — звонки от имени государственных органов, их доля составляет 42% от всех сложных

27.03.2026 ИИ-ассистент МТС поможет молодежи Татарстана в учебе и создании изображений

ованы ИИ-тренер, ИИ-стилист и ИИ-ассистент для ментальной поддержки. Теперь ряд цифровых ассистентов для молодежи пополнился еще помощником для учебы и генерации изображений», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов. Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В таких слу
26.03.2026 Татарстан стал лидером по доле 5G смартфонов среди региональных «миллионников»

внедрению связи нового поколения. Аналитики выяснили, что 38% от всех таких устройств в сети МТС в Татарстане обладают функционалом 5G. Их доля среди жителей республики в декабре 2025 г. соста
20.03.2026 Татарстанцы стали использовать ИИ в коммуникациях в четыре раза чаще

ализировала деловую активность татарстанцев в зимний сезон 2025/2026. Без учета столичных регионов, Татарстан стал вторым по использованию ИИ-функций платформы, уступив по этому показателю толь
16.03.2026 В «МегаФоне» в Татарстане сменился директор

Региональное отделение «МегаФона» в Татарстане возглавил Валерий Борунов. Об этом CNews сообщил представитель оператора. За плеча
13.03.2026 Искусственный интеллект в поле, операционной и нефтепроводе: Татарстан финансирует искусственный интеллект в стратегических отраслях

Обеспечение технологического суверенитета России – стратегический приоритет Республики Татарстан. В 2025 г. он получил конкретное финансовое выражение: Фонд науки и техн
11.03.2026 Татарстан стал четвертым в ПФО по динамике инвестиций в «облака»

олжских регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Прирост инвестиций в облачные решения в Татарстане за прошлый год составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В топ-3 по
10.03.2026 Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Республики Татарстан

ения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) для Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама». Основой для разрабо
06.03.2026 Правительство Республики Татарстан укрепило кибербезопасность региона через внедрение платформы Security Vision

темы автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности, инициированный Правительством Республики Татарстан, стал важным шагом в укреплении киберзащиты региона. Благодаря системном
06.03.2026 МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для татарстанцев

изы МТС в области защиты от мошеннических и спам-звонков. «По данным МТС Защитник, в прошлом году в Татарстане удалось добиться снижения количества мошеннических и спам-звонков на 23% по сравне

Публикаций - 3450, упоминаний - 5712

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 495
Ростелеком 10948 291
МегаФон 10742 274
СИНХ - Таттелеком 229 161
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 149
Microsoft Corporation 25775 128
ICL ГК - ICL Group 481 115
Yandex - Яндекс 9216 112
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 102
9594 95
БАРС Груп 579 92
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 79
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 67
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 65
IBM - International Business Machines Corp 9699 60
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 58
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 57
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 56
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 46
SAP SE 5601 42
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 42
АйТи 1519 41
Samsung Electronics 11064 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 40
Huawei 4676 40
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 40
Softline - Софтлайн 3743 39
Oracle Corporation 7074 39
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 38
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 37
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 36
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 35
Крок - Croc 1964 35
Apple Inc 13154 34
Cisco Systems 5372 33
Intel Corporation 12811 33
VK - Mail.ru Group 3602 33
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 33
Ростелеком - Связьинвест 1719 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 157
Почта России ПАО 2370 85
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 77
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 55
Татнефть 243 54
Ак Барс Банк 283 54
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 49
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 49
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 47
РЖД - Российские железные дороги 2096 43
МТС Трэвел - MTS Travel 292 42
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 33
Альфа-Банк 1979 31
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 31
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 30
ГПБ - Газпромбанк 1273 28
Visa International 1993 26
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 24
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 23
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 22
Газпром ПАО 1493 21
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 21
РВК - Российская венчурная компания 571 20
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 20
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 17
Россети Ленэнерго 1699 17
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 19 17
НСПК - Национальная система платежных карт 948 16
Северсталь ПАО - Severstal 629 16
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 16
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 16
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 579
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 309
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 294
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 276
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 217
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 188
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 186
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 162
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 156
Федеральное казначейство России 1949 141
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 134
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 133
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 119
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 112
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 112
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 103
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 103
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 96
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 95
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 92
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 92
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 87
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 85
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 83
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 78
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 73
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 71
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 66
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 62
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 62
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 59
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 59
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 58
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 52
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 49
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 48
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 46
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 43
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 41
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 133
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 36
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
Единая Россия - Политическая партия 321 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 7
ГосИнформСистемы 160 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 5
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 5
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 5
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 5
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 5
Татарский Интернет 4 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
Диссернет - Вольное сетевое сообщество 3 3
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 3
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 3
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 1105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 665
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 494
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 447
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 445
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 364
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 357
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 348
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 312
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 291
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 288
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 267
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 265
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 236
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 231
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 224
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 212
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 211
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 205
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 199
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 193
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 179
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 176
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 176
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 175
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 172
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 170
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 164
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 142
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 138
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 136
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 127
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 126
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 126
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 124
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 121
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 121
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 119
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 118
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 106
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 331
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 117
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 112
Linux OS 11533 103
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 76
Microsoft Windows 16882 62
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 62
Microsoft Windows 2000 8678 62
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 60
Google Android 15243 59
Apple iOS 8583 51
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 49
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 45
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 43
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 37
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 32
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 30
Apple iPhone 6 4861 30
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 29
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 26
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 26
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 26
Apple - App Store 3109 25
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 25
ЭОС Дело-web 209 24
МТС Big Data 324 24
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 24
FreePik 1841 24
Microsoft Office 4170 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 23
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 22
Новые облачные технологии - МойОфис 958 22
Apple iPad 4011 21
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 19
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 19
Avito - Авито Путешествия 60 19
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 18
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Никифоров Николай 1138 187
Минниханов Рустам 122 121
Шайхутдинов Роман 116 112
Хайруллин Айрат 108 106
Шадаев Максут 1210 100
Путин Владимир 3454 100
Кабанов Марат 91 91
Лысенко Эдуард 317 91
Медведев Дмитрий 1665 89
Петрушин Андрей 110 80
Албычев Александр 168 71
Ципорин Павел 103 68
Чернышенко Дмитрий 581 61
Шакиров Марат 61 61
Разумовский Дмитрий 125 60
Терещенко Денис 95 59
Мартынова Елена 90 59
Власов Сергей 101 52
Меджитов Тимур 85 52
Херсонцев Алексей 93 52
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Шпак Василий 279 50
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Ставропольская правда 4 3
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 76
IDC - International Data Corporation 4975 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 12
Gartner - Гартнер 3658 9
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CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
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Рустелеком ТК 305 4
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
НМГ - Медиалогия 37 3
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Forrester Research 834 2
CNews Fast рейтинг 55 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 2
Автостат 55 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
BCG - Boston Consulting Group 117 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
SimilarWeb 62 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Global Market Insights 16 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Grand View Research 25 1
Synergy Research Group 48 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 66
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 62
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 39
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 27
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 19
РАН - Российская академия наук 2122 18
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 17
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 17
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 16
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 15
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 13
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 12
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 12
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 11
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 10
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 10
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 9
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 8
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 8
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 7
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 6
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 6
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