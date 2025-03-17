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«Ланит-Интеграция» открыла Центр импортонезависимого ПО

Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») создала Центр импортонезависимого ПО с целью предоставления полного спектра ИТ-услуг, включая проектирование, внедрение и поддержку решений от стратегических партнеров. Это дает возможность государственным и корпоративным заказчикам не только адаптировать, но и масштабировать отечественные решения, обеспечивая технологическую независимость и устойчивость их бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Центр объединяет экспертизу ведущего системного интегратора и возможности ИТ-продуктов его стратегических партнеров – российских разработчиков программного обеспечения. Специалисты осуществляют комплексный подход к внедрению российского программного обеспечения. От бесшовной замены отдельных компонентов архитектуры на отечественные аналоги до создания нового ИТ-ландшафта на базе российских программно-аппаратных комплексов с полной технической поддержкой.

Центром уже реализованы масштабные проекты совместно с партнерами: компаниями «Р7» (разработчик «Р7-Офис» для работы с документами) и «Базальт» (создатель ОС «Альт» на базе Linux для госструктур и бизнеса). С этими вендорами заключены долгосрочные сервисные соглашения.

Также стратегическими партнерами Центра импортонезависимого ПО стали Orion soft (платформа виртуализации), «Группа Астра» (защищенные операционные системы), VK (облачные сервисы VK Cloud и VK WorkSpace).

Анастасия Бочкарева, руководитель Центра импортонезависимого ПО компании «Ланит-Интеграция»: «Мы видим постоянно растущий запрос на замещение решений в ИТ-инфраструктуре заказчиков на отечественные. Центр станет важным звеном в этом процессе. Как системный интегратор, обладающий уникальной экспертизой в масштабировании решений наших стратегических партнеров, готовы предложить лучшие российские продукты и обеспечить полный цикл их внедрения - от поставки до поддержки».

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