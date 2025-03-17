Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бочкарева Анастасия
|17.03.2025
|«Ланит-Интеграция» открыла Центр импортонезависимого ПО 1
|05.09.2024
|«Ланит» и ОТР стали партнерами по продвижению платформы «СУПеР» 1
|27.06.2024
|Как расширить возможности работы с таблицами с помощью плагинов 1
Бочкарева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346883, в очереди разбора - 763764.
Создано именных указателей - 170928.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.