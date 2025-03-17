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Бочкарева Анастасия


17.03.2025 «Ланит-Интеграция» открыла Центр импортонезависимого ПО 1
05.09.2024 «Ланит» и ОТР стали партнерами по продвижению платформы «СУПеР» 1
27.06.2024 Как расширить возможности работы с таблицами с помощью плагинов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бочкарева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2171 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5472 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5401 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 159 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1057 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 724 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67258 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21414 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6177 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2546 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2701 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 382 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3961 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11509 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6682 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10370 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51435 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4295 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6329 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30045 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2178 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4806 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2172 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7184 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1884 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1271 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 125 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1288 1
Linux OS 10073 1
Microsoft Office 3767 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
НКТ - Р7-Офис 388 1
Россия - РФ - Российская федерация 146207 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8678 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6233 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48521 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7912 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8841 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4182 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2446 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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