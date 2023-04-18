Россети ФСК Российские сети Федеральная сетевая компания Россети ФСК ЕЭС Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО
«Россети» – одна из крупнейших электросетевых организаций в мире. Имущественный комплекс компании включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы «Россети» входят такие ДЗО как «ФСК – Россети», «Россети Юг», «Россети Тюмень», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Сибирь» и другие. Основные производственные активы – 2,45 млн км линий электропередачи, подстанции и трансформаторные подстанции совокупной мощностью более 825 тыс. МВА. «Россети» – ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевых комплексах.
Россети ФСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кичко Дмитрий 50 13
|Ливинский Павел 10 8
|Маковский Игорь 9 7
|Шадаев Максут 690 5
|Черногоров Андрей 65 5
|Гимранов Ринат 107 5
|Новак Александр 22 4
|Берда Тимур 7 4
|Сахненко Сергей 84 4
|Коновалов Роман 20 4
|Егоров Михаил 15 4
|Михайлик Константин 12 4
|Кравченко Константин 78 4
|Текслер Алексей 23 4
|Андрианов Павел 77 4
|Истомин Константин 47 3
|Кирьянова Александра 91 3
|Ускова Ольга 155 3
|Борисов Юрий 115 3
|Воронин Павел 67 3
|Чемезов Сергей 137 3
|Нуралиев Борис 271 3
|Цветков Юрий 9 3
|Фокин Валерий 43 3
|Натрусов Артем 207 3
|Чернышенко Дмитрий 473 3
|Мишустин Михаил 517 3
|Галкин Николай 60 3
|Терентьев Станислав 3 3
|Путин Владимир 2791 3
|Бартенева Мария 30 3
|Меденцев Константин 71 3
|Бударгин Олег 9 3
|Тараторин Александр 43 3
|Сотин Денис 159 3
|Гонтарев Павел 79 3
|Шинкарев Александр 29 3
|Майоров Андрей 12 3
|Чернышев Андрей 61 3
|Ерошкин Павел 30 3
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