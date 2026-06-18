Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО

«Россети» начали применять беспилотные авиасистемы для комплексной диагностики магистральных энерготранзитов в Сибири Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири начали использовать беспилотные авиационные системы (БАС) для обследова

«Россети» и МФТИ договорились о долгосрочном научно-техническом партнерстве Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов закл

«Россети Московский регион» заменят более 4 тысяч опор: операторы без договора рискуют своими ВОЛС «Россети Московский регион» продолжают масштабную программу повышения надежности электроснабжения: в 2026 г. в Московской области будет обновлено более 4 тыс. опор. Эти работы напрямую касаются

CorpSoft24 перевел «Кубаньэнерго» на единую корпоративную систему регламентированного учета «Россети Юг» ». Штат компании составляет свыше 9 тыс. человек. С декабря 2025 г. «Кубаньэнерго» присоединилась к ПАО «Россети Юг» в качестве филиала. Для эффективной совместной работы компаниям важно было д

KVADRA и «Россети» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере корпоративной мобильности KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), и ПАО «Россети» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере корпоративной мобильнос

«Россети» принимают участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» компетенций (ИЦК), созданных в базовых отраслях. В мероприятии участвовал Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, который возглавляет ИЦК «Электроэнергетика». На площадке форума пройду

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российское ПО для кибербезопасности за полмиллиарда ПО для кибербезопасности Как выяснил CNews, «Россети» выделили 638 млн руб. на покупку программного обеспечения, а также сертификатов на т

«Россети Московский регион» выявили почти 92,5 тыс. незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП С начала 2026 г. специалисты «Россети Московский регион» зафиксировали 92473 случая самовольного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Лидерами по числу незаконных подвесо

E-Prom получило заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на ЭЗС Компания E-Prom первая в стране получила заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на зарядные станции для электротранспорта. Документ подтверждает, что оборудование с

Разработанные «НЭК.Тех» приборы учёта прошли аттестацию в компании «Россети» Тех» (входит в группу «НЭК») разработал интеллектуальные приборы учёта электроэнергии в сплит исполнении для завода «Нартис» и получил положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) компании «Россети». Заключение составлено на основании результатов функциональных испытаний, анализа технической документации и конструкции аттестуемого оборудования, оценки уровня технологии производств

«Россети Московский регион» выявили почти 260 тысяч нелегально размещенных линий связи на опорах ЛЭП По итогам 2025 г. специалисты «Россети Московский регион» выявили 258,67 тыс. фактов нелегально смонтированных на опорах линий электропередачи проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом CNews сообщили представ

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские криптошлюзы и серверы на отечественном Linux Комплексная система информационной безопасности Как выяснил CNews, «Россети» покупают программно-аппаратные комплексы (ПАК) ViPNet и серверы «Аквариус» с Astra Linux на «борту» для создания комплексной системы информационной безопасности. На закупку выделено 41

«Россети Московский регион» выявили более 240 тыс. незаконно смонтированных проводов интернет-связи на ЛЭП С начала 2025 г. энергетики «Россети Московский регион» выявили более 240 тыс. незаконно смонтированных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи в столичном регионе. Об этом CNews со

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российский Linux «Альт» Закупка отечественных ОС Как выяснил CNews, «Россети» покупают лицензии российской ОС «Альт» Linux и сертификаты технической поддержки к н

Борис Эбзеев, «Россети Центр»: Незаконный майнинг и хищения электроэнергии — это вызовы новой цифровой эпохи исович, сегодня активно обсуждается тема незаконного майнинга и несанкционированного потребления электроэнергии. Насколько эта проблема актуальна для электросетевого комплекса в регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»? Борис Эбзеев: Это один из серьезных вызовов, с которым сталкиваются энергетики в последние годы, но относительно регионов присутствия «Ро

Операторы связи добились от энергетиков снижения тарифов, но все равно остались недовольны Решение суда по иску операторов связи к ФАС и «Россети» Арбитражный суд Москвы Московского округа отклонил иск небольших операторов фиксированной связи, объединенных в Ассоциацию малых операторов связи регионов (АМОР), к Федеральной антимон

МТС и «Россети» будут совместно бороться с хищениями электроэнергии с помощью искусственного интеллекта МТС объявила о сотрудничестве с группой «Россети». В рамках партнерства они займутся выявлением нелегальных майнинговых ферм и хищений электроэнергии, а также протестируют решения на базе искусственного интеллекта, разработанные MWS A

«Россети» повысили уровень импортозамещения ИТ-решений до 91,5% «Россети» повысили уровень импортозамещения ИТ-решений до 91,5%. Заместитель генерального дире

«Ростелеком» и «Россети» объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения «Ростелеком» и «Россети» подписали меморандум о расширении использования отечественных программных продуктов в целях снижения зависимости российского топливно-энергетического комплекса от использования иностра

«Авито Услуги» и «Россети Московский регион» подписали соглашение о сотрудничестве «Авито Услуги» и «Россети Московский регион» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества «Авито» предоставляет электросетевой компании удобную платформу для продвижения дополнитель

Сервис «Обит» на базе искусственного интеллекта помог сократить затраты на хранение данных «Россети Сибирь» в три раза р ИТ-решений «Обит» разработал сервис сжатия данных на базе искусственного интеллекта для компании «Россети Сибирь». Решение позволило снизить нагрузку на хранилище на 35%, избежать закупки доп

Крупнейший в России энергетический холдинг создаст робота для подстанций, чтобы победить кадровый дефицит Робот-энергетик Как выяснил CNews, «Россети Кубань» начинает проект по разработке мобильного роботизированного комплекса (РКДИП)

ГК ФСК внедрит голосовое управление инфраструктурой ЖК Sydney City ГК ФСК совместно с «Юникорн» (ТМ Ujin) и «Яндекс» внедрит голосовое управление доступом в первой очереди жилого комплекса Sydney City. Платформа Ujin OS, ранее подключенная в ЖК, станет основой дл

Более 145 тыс. нелегальных ВОЛС выявили энергетики «Россети Московский регион» с начала 2025 года С начала 2025 года специалисты «Россети Московский регион» выявили 145663 нелегальных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), размещенных на опорах линий электропередачи компании. Захламленность опорных сооружений н

Новое ПО «НЭК.ТЕХ» для универсальных модулей связи по стандартам ПАО «Россети» зарегистрировано в Минцифры ля модулей связи в интеллектуальных счётчиках электроэнергии, соответствующее новым стандартам ПАО «Россети». Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ». Новые разработанные модули связи «Н

В России строят ИИ для анализа данных с БПЛА, чтобы исключить аварии, вызванные человеческими ошибками Для исключения человеческого фактора Как выяснил CNews, «Россети» создают искусственный интеллект для отслеживания и автоматизированной обработки данн

«Ростелеком» и «Россети Урал» будут совместно развивать отечественные мобильные решения в энергетике «Ростелеком» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевая цель партнерства — совместная разработка и внедрение современных отечественных мобильных решений и сервисов для цифровизации электр

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира отказывается от SAP и Oracle в пользу «1С» и СУБД Tantor SAP уходит — «1С» и Tantor приходят Как выяснил CNews, «Россети» переходят с «сбежавшей» из России SAP ERP на отечественные решения: «1С:ERP Управлен

Бренд EKF и ГК ФСК делают жилье цифровым Почти 2 тыс. умных реле бренда EKF установлены в ЖК «1-й Лермонтовский», который ГК ФСК реализует под брендом 1-й ДСК. Эта сделка подчеркивает стратегическое партнерство между компанией «Электрорешения», официальным представителем бренда EKF в России, и девелопером федеральног

«Яндекс» продолжает запуск «Умных зданий с Алисой» – теперь в партнерстве с «Самолетом» и ГК ФСК ндекс» продолжает внедрять технологии умного дома в инфраструктуру жилых комплексов. В Москве и Подмосковье запустятся пилотные проекты «Умного здания с Алисой» на объектах девелоперов «Самолет» и ГК ФСК. Жители смогут управлять домофонами, пропусками для гостей с помощью ИИ-ассистента — голосом или через мобильное приложение «Дом с Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Н

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира строит систему управления предприятием на базе «1С» «1С» для управления холдингом Как выяснил CNews, «Россети» строят корпоративную информационную систему управления предприятием на основе «1С:Пр

«Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко и председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин

«Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции Заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети» Константин Кравченко и председатель совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на поддержку и развитие отечественн

«Россети» снизят импортозависимость энергетики с решениями VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО» «Россети» займутся развитием отечественного программного обеспечения совместно с VK Tech, «Р7»

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские СУБД Tantor почти на миллиард Крупная закупка СУБД Как выяснил CNews, «Россети» покупают лицензии на российское программное обеспечение – систему управления базами данных (СУБД) Tantor на общую сумму в 712,7 млн руб. Тендер был опубликован на сайте госзакупок 3 ию

«Группа Астра» начинает сотрудничество с ПАО «Россети» «Группа Астра» объявила о подписании меморандума о сотрудничестве с ПАО «Россети». Договор завизировали заместитель генерального директора вендора Андрей Климов и Кон

ИТ-«дочка» российского энергетического гиганта закупается серверами и сетевым оборудованием на полмиллиарда Серверное оборудования для «Россетей» Как выяснил CNews, «Россети» выделили 549,9 млн руб. на покупку серверов, систем хранения данных (СХД) и различного сетевого оборудования — коммутаторов и блоков питания. Тендер был опубликован на сайте госзакупок

Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей группы «Россети» выполнила крупный проект в сфере кибербезопасности Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей группы «Россети» завершила разработку методики выявления уязвимостей и недекларированных возможностей в программных и программно-аппаратных средствах электросетевого комплекса. Это один из ключевых эле

Илья Голов, ФСК: Роботы помогают ускорить рабочие процессы в 3-4 раза овательский интерфейс — это снижает требования к адаптации систем. И в-третьих, это самый быстрый способ автоматизировать процесс «здесь и сейчас», не дожидаясь полноценной ИТ-интеграции. Илья Голов, ФСК: Робот работает по ночам, пока сотрудники спят. К началу рабочего дня у них уже есть готовый отчет в почте, и они могут сразу переходить к анализу документации, минуя рутину CNews: Как выби