Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россети ФСК Российские сети Федеральная сетевая компания Россети ФСК ЕЭС Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО

Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО

«Россети» – одна из крупнейших электросетевых организаций в мире. Имущественный комплекс компании включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы «Россети» входят такие ДЗО как «ФСК – Россети», «Россети Юг», «Россети Тюмень», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Сибирь» и другие. Основные производственные активы – 2,45 млн км линий электропередачи, подстанции и трансформаторные подстанции совокупной мощностью более 825 тыс. МВА. «Россети» – ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевых комплексах. 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.06.2026 «Россети» начали применять беспилотные авиасистемы для комплексной диагностики магистральных энерготранзитов в Сибири

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири начали использовать беспилотные авиационные системы (БАС) для обследова
05.06.2026 «Россети» и МФТИ договорились о долгосрочном научно-техническом партнерстве

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов закл
29.05.2026 «Россети Московский регион» заменят более 4 тысяч опор: операторы без договора рискуют своими ВОЛС

«Россети Московский регион» продолжают масштабную программу повышения надежности электроснабжения: в 2026 г. в Московской области будет обновлено более 4 тыс. опор. Эти работы напрямую касаются

25.05.2026 CorpSoft24 перевел «Кубаньэнерго» на единую корпоративную систему регламентированного учета «Россети Юг»

». Штат компании составляет свыше 9 тыс. человек. С декабря 2025 г. «Кубаньэнерго» присоединилась к ПАО «Россети Юг» в качестве филиала. Для эффективной совместной работы компаниям важно было д
21.05.2026 KVADRA и «Россети» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере корпоративной мобильности

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), и ПАО «Россети» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере корпоративной мобильнос
18.05.2026 «Россети» принимают участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

компетенций (ИЦК), созданных в базовых отраслях. В мероприятии участвовал Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, который возглавляет ИЦК «Электроэнергетика». На площадке форума пройду
28.04.2026 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российское ПО для кибербезопасности за полмиллиарда

ПО для кибербезопасности Как выяснил CNews, «Россети» выделили 638 млн руб. на покупку программного обеспечения, а также сертификатов на т
17.04.2026 «Россети Московский регион» выявили почти 92,5 тыс. незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП

С начала 2026 г. специалисты «Россети Московский регион» зафиксировали 92473 случая самовольного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Лидерами по числу незаконных подвесо
25.03.2026 E-Prom получило заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на ЭЗС

Компания E-Prom первая в стране получила заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на зарядные станции для электротранспорта. Документ подтверждает, что оборудование с
05.02.2026 Разработанные «НЭК.Тех» приборы учёта прошли аттестацию в компании «Россети»

Тех» (входит в группу «НЭК») разработал интеллектуальные приборы учёта электроэнергии в сплит исполнении для завода «Нартис» и получил положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) компании «Россети». Заключение составлено на основании результатов функциональных испытаний, анализа технической документации и конструкции аттестуемого оборудования, оценки уровня технологии производств
30.01.2026 «Россети Московский регион» выявили почти 260 тысяч нелегально размещенных линий связи на опорах ЛЭП

По итогам 2025 г. специалисты «Россети Московский регион» выявили 258,67 тыс. фактов нелегально смонтированных на опорах линий электропередачи проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом CNews сообщили представ
06.01.2026 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские криптошлюзы и серверы на отечественном Linux

Комплексная система информационной безопасности Как выяснил CNews, «Россети» покупают программно-аппаратные комплексы (ПАК) ViPNet и серверы «Аквариус» с Astra Linux на «борту» для создания комплексной системы информационной безопасности. На закупку выделено 41
12.12.2025 «Россети Московский регион» выявили более 240 тыс. незаконно смонтированных проводов интернет-связи на ЛЭП

С начала 2025 г. энергетики «Россети Московский регион» выявили более 240 тыс. незаконно смонтированных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи в столичном регионе. Об этом CNews со
26.11.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российский Linux «Альт»

Закупка отечественных ОС Как выяснил CNews, «Россети» покупают лицензии российской ОС «Альт» Linux и сертификаты технической поддержки к н
26.11.2025 Борис Эбзеев, «Россети Центр»: Незаконный майнинг и хищения электроэнергии — это вызовы новой цифровой эпохи

исович, сегодня активно обсуждается тема незаконного майнинга и несанкционированного потребления электроэнергии. Насколько эта проблема актуальна для электросетевого комплекса в регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»? Борис Эбзеев: Это один из серьезных вызовов, с которым сталкиваются энергетики в последние годы, но относительно регионов присутствия «Ро
12.11.2025 Операторы связи добились от энергетиков снижения тарифов, но все равно остались недовольны

Решение суда по иску операторов связи к ФАС и «Россети» Арбитражный суд Москвы Московского округа отклонил иск небольших операторов фиксированной связи, объединенных в Ассоциацию малых операторов связи регионов (АМОР), к Федеральной антимон
16.10.2025 МТС и «Россети» будут совместно бороться с хищениями электроэнергии с помощью искусственного интеллекта

МТС объявила о сотрудничестве с группой «Россети». В рамках партнерства они займутся выявлением нелегальных майнинговых ферм и хищений электроэнергии, а также протестируют решения на базе искусственного интеллекта, разработанные MWS A
16.10.2025 «Россети» повысили уровень импортозамещения ИТ-решений до 91,5%

«Россети» повысили уровень импортозамещения ИТ-решений до 91,5%. Заместитель генерального дире
15.10.2025 «Ростелеком» и «Россети» объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения

«Ростелеком» и «Россети» подписали меморандум о расширении использования отечественных программных продуктов в целях снижения зависимости российского топливно-энергетического комплекса от использования иностра
15.10.2025 «Авито Услуги» и «Россети Московский регион» подписали соглашение о сотрудничестве

«Авито Услуги» и «Россети Московский регион» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества «Авито» предоставляет электросетевой компании удобную платформу для продвижения дополнитель
12.09.2025 Сервис «Обит» на базе искусственного интеллекта помог сократить затраты на хранение данных «Россети Сибирь» в три раза

р ИТ-решений «Обит» разработал сервис сжатия данных на базе искусственного интеллекта для компании «Россети Сибирь». Решение позволило снизить нагрузку на хранилище на 35%, избежать закупки доп
21.08.2025 Крупнейший в России энергетический холдинг создаст робота для подстанций, чтобы победить кадровый дефицит

Робот-энергетик Как выяснил CNews, «Россети Кубань» начинает проект по разработке мобильного роботизированного комплекса (РКДИП)

12.08.2025 ГК ФСК внедрит голосовое управление инфраструктурой ЖК Sydney City

ГК ФСК совместно с «Юникорн» (ТМ Ujin) и «Яндекс» внедрит голосовое управление доступом в первой очереди жилого комплекса Sydney City. Платформа Ujin OS, ранее подключенная в ЖК, станет основой дл
08.08.2025 Более 145 тыс. нелегальных ВОЛС выявили энергетики «Россети Московский регион» с начала 2025 года

С начала 2025 года специалисты «Россети Московский регион» выявили 145663 нелегальных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), размещенных на опорах линий электропередачи компании. Захламленность опорных сооружений н
31.07.2025 Новое ПО «НЭК.ТЕХ» для универсальных модулей связи по стандартам ПАО «Россети» зарегистрировано в Минцифры

ля модулей связи в интеллектуальных счётчиках электроэнергии, соответствующее новым стандартам ПАО «Россети». Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ». Новые разработанные модули связи «Н
28.07.2025 В России строят ИИ для анализа данных с БПЛА, чтобы исключить аварии, вызванные человеческими ошибками

Для исключения человеческого фактора Как выяснил CNews, «Россети» создают искусственный интеллект для отслеживания и автоматизированной обработки данн
07.07.2025 «Ростелеком» и «Россети Урал» будут совместно развивать отечественные мобильные решения в энергетике

«Ростелеком» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевая цель партнерства — совместная разработка и внедрение современных отечественных мобильных решений и сервисов для цифровизации электр
02.07.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира отказывается от SAP и Oracle в пользу «1С» и СУБД Tantor

SAP уходит — «1С» и Tantor приходят Как выяснил CNews, «Россети» переходят с «сбежавшей» из России SAP ERP на отечественные решения: «1С:ERP Управлен
26.06.2025 Бренд EKF и ГК ФСК делают жилье цифровым

Почти 2 тыс. умных реле бренда EKF установлены в ЖК «1-й Лермонтовский», который ГК ФСК реализует под брендом 1-й ДСК. Эта сделка подчеркивает стратегическое партнерство между компанией «Электрорешения», официальным представителем бренда EKF в России, и девелопером федеральног
25.06.2025 «Яндекс» продолжает запуск «Умных зданий с Алисой» – теперь в партнерстве с «Самолетом» и ГК ФСК

ндекс» продолжает внедрять технологии умного дома в инфраструктуру жилых комплексов. В Москве и Подмосковье запустятся пилотные проекты «Умного здания с Алисой» на объектах девелоперов «Самолет» и ГК ФСК. Жители смогут управлять домофонами, пропусками для гостей с помощью ИИ-ассистента — голосом или через мобильное приложение «Дом с Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Н
24.06.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира строит систему управления предприятием на базе «1С»

«1С» для управления холдингом Как выяснил CNews, «Россети» строят корпоративную информационную систему управления предприятием на основе «1С:Пр
20.06.2025 «Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко и председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин

19.06.2025 «Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети» Константин Кравченко и председатель совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на поддержку и развитие отечественн
19.06.2025 «Россети» снизят импортозависимость энергетики с решениями VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО»

«Россети» займутся развитием отечественного программного обеспечения совместно с VK Tech, «Р7»
09.06.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские СУБД Tantor почти на миллиард

Крупная закупка СУБД Как выяснил CNews, «Россети» покупают лицензии на российское программное обеспечение – систему управления базами данных (СУБД) Tantor на общую сумму в 712,7 млн руб. Тендер был опубликован на сайте госзакупок 3 ию
04.06.2025 «Группа Астра» начинает сотрудничество с ПАО «Россети»

«Группа Астра» объявила о подписании меморандума о сотрудничестве с ПАО «Россети». Договор завизировали заместитель генерального директора вендора Андрей Климов и Кон
27.05.2025 ИТ-«дочка» российского энергетического гиганта закупается серверами и сетевым оборудованием на полмиллиарда

Серверное оборудования для «Россетей» Как выяснил CNews, «Россети» выделили 549,9 млн руб. на покупку серверов, систем хранения данных (СХД) и различного сетевого оборудования — коммутаторов и блоков питания. Тендер был опубликован на сайте госзакупок
27.05.2025 Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей группы «Россети» выполнила крупный проект в сфере кибербезопасности

Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей группы «Россети» завершила разработку методики выявления уязвимостей и недекларированных возможностей в программных и программно-аппаратных средствах электросетевого комплекса. Это один из ключевых эле
29.04.2025 Илья Голов, ФСК: Роботы помогают ускорить рабочие процессы в 3-4 раза

овательский интерфейс — это снижает требования к адаптации систем. И в-третьих, это самый быстрый способ автоматизировать процесс «здесь и сейчас», не дожидаясь полноценной ИТ-интеграции. Илья Голов, ФСК: Робот работает по ночам, пока сотрудники спят. К началу рабочего дня у них уже есть готовый отчет в почте, и они могут сразу переходить к анализу документации, минуя рутину CNews: Как выби
14.04.2025 Один из крупнейших энергохолдингов мира закупает российские Astra Linux и «Альт» Linux

Linux для энергогиганта Как выяснил CNews, «Россети» закупают лицензии отечественных ОС Linux, а именно Astra и «Альт» Linux на общую сум

Публикаций - 727, упоминаний - 1152

Россети ФСК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 102
SAP SE 5601 75
9594 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 60
Microsoft Corporation 25775 55
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 51
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 41
МегаФон 10742 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 36
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 39 33
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 32
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 28
Cisco Systems 5372 27
Softline - Софтлайн 3743 27
Oracle Corporation 7074 27
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Код Безопасности 812 24
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 22
Крок - Croc 1964 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 19
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 17
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 17
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 19 16
Yandex - Яндекс 9216 16
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 16
HP Inc. 5883 15
АйДи - Технологии управления - id2 70 15
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 15
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 46 14
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 14
Intel Corporation 12811 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 14
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 167
Газпром ПАО 1493 83
РЖД - Российские железные дороги 2096 72
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 71
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 64
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 61
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 61
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 52
Россети Ленэнерго 1699 52
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 51
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 45
Роснефть НК - нефтяная компания 562 45
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 37
Транснефть 335 31
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 30
Альфа-Банк 1979 29
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 28
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 25
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 25
Газпром нефть 725 22
Почта России ПАО 2370 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 21
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 21
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 21
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 18
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
Сургутнефтегаз - СНГ 288 17
Северсталь ПАО - Severstal 629 16
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 16
ФосАгро 176 16
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 15
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 14
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 14
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 14
Новатэк - ранее Новафининвест 76 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 96
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 60
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 60
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 53
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 42
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 36
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 28
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Федеральное казначейство России 1949 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
4CIO 20 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 279
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 232
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 211
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 165
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 113
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 101
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 97
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 89
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 89
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 87
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 83
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 83
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 82
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 62
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 62
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 60
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 60
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 59
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 57
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 56
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 55
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 50
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 49
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 44
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 44
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 44
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 40
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 40
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 40
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 38
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 37
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 35
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 34
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 33
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 33
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 33
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 71
Linux OS 11533 52
Microsoft Windows 16882 38
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 32
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 27
Google Android 15243 24
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 22
FreePik 1841 21
InfoTeCS - ViPNet Client 122 21
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 20
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 20
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 19
Apple iOS 8583 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 18
Axiom JDK СЗИ 175 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 17
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 17
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 17
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 17
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 16
Новые облачные технологии - МойОфис 958 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 15
НКТ - Р7-Офис 543 15
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 13
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 13
1С:ERP Управление предприятием 841 12
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 12
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 11
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 11
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 11
QNAP QTS 35 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 10
Кравченко Константин 101 29
Путин Владимир 3454 22
Шадаев Максут 1210 14
Кичко Дмитрий 69 13
Гимранов Ринат 126 12
Галкин Николай 140 11
Гуревич Дмитрий 15 10
Бударгин Олег 10 10
Натрусов Артем 313 9
Ливинский Павел 10 9
Цыганков Дмитрий 38 9
Пятигор Александр 8 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Воронин Павел 196 8
Серова Елена 320 8
Бартенева Мария 35 8
Бандурин Гаральд 15 8
Цветков Юрий 9 8
Новиков Евгений 49 7
Мишустин Михаил 787 7
Маковский Игорь 9 7
Шилов Сергей 99 7
Гусев Дмитрий 92 7
Новикова Елена 105 7
Щеканов Александр 8 7
Трандин Сергей 128 7
Аникин Дмитрий 68 6
Суровец Дмитрий 115 6
Никифоров Николай 1138 6
Глазков Александр 151 6
Нестеров Алексей 175 6
Краснов Александр 91 6
Кирьянова Александра 169 6
Урусов Виктор 157 6
Заянц Илья 57 6
Кукшев Вячеслав 13 6
Пирогова Ирина 31 5
Желтухин Вадим 72 5
Чемезов Сергей 147 5
Михалев Евгений 98 5
Россия - РФ - Российская федерация 166167 579
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 181
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 58
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 50
Европа 24964 44
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 30
Германия - Федеративная Республика 13221 27
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 26
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 21
Беларусь - Белоруссия 6289 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 20
Россия - ДФО - Амурская область 954 20
Казахстан - Республика 6048 19
Россия - СФО - Новосибирск 4876 19
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 19
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 18
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 16
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 16
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 15
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 15
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 14
Россия - УФО - Свердловская область 1951 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Израиль 2856 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 265
Энергетика - Energy - Energetically 5855 195
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 146
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 127
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 125
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 108
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 93
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 81
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 64
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 61
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 54
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 54
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 53
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 50
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 50
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 48
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 44
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 39
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 36
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 33
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 32
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 32
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 31
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 29
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 28
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 25
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 25
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 25
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
Ведомости 1466 11
TAdviser - Центр выбора технологий 468 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
ЭнергоРынок 11 2
Forbes - Форбс 1002 2
BleepingComputer - Издание 458 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
NEWSru.com 229 2
CNews Журнал 167 1
iXBT.com 25 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
The Bell - Издание 42 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Центр Красноярск - телеканал 2 1
Intelligent Enterprise 27 1
The Economist 49 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 56
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 35
IDC - International Data Corporation 4975 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 5
CNews Инновация года - награда 155 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 4
Gartner - Гартнер 3658 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Discovery Research Group 22 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Deloitte Technology Fast 16 1
РАН - Российская академия наук 2122 9
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 1
Базальт СПО - Альт академия 38 1
НГПУ им. К. Минина - Мининский университет - Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 5 1
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 23
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 14
CNews AWARDS - награда 571 14
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
CNews FORUM Кейсы 313 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 4
Россети ФСК - Энергопрорыв 3 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Rugrids-Electro - международный электроэнергетический форум 2 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
CNews ИТ-стратегия 32 2
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 2
Битва роботов 14 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
SAP Quality Awards 7 1
Автоматическое техническое обслуживание электрических сетей 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
УМЭФ - Уральский молодежный энергетический форум 1 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Единый день голосования 143 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
AI Russia Awards 4 1
SAP World Tour 2 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще