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Россети ФСК Российские сети Федеральная сетевая компания Россети ФСК ЕЭС Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО

Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО

«Россети» – одна из крупнейших электросетевых организаций в мире. Имущественный комплекс компании включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы «Россети» входят такие ДЗО как «ФСК – Россети», «Россети Юг», «Россети Тюмень», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Сибирь» и другие. Основные производственные активы – 2,45 млн км линий электропередачи, подстанции и трансформаторные подстанции совокупной мощностью более 825 тыс. МВА. «Россети» – ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевых комплексах. 

 


18.04.2023 «Диджитал дизайн» автоматизировала систему внутреннего аудита, контроля и управления рисками компании «Россети»
17.04.2023 МТС и «Россети Сибирь» протестировали новую технологию оптимизации передачи данных на сети NB-IoT
20.03.2023 «Эдит про» автоматизировала процесс техприсоединения потребителей к электросетям в «Россети Ленэнерго»
21.02.2023 «Техноспарк» и «Россети центр» разработали мобильный накопитель энергии для автономного питания населенных пунктов
26.12.2022 «Россети» ищут отечественные процессоры для электрических подстанций
01.12.2022 Десять технологических стартапов стали победителями X конкурса инновационных проектов «Энергопрорыв-2022»
01.12.2022 «Газпром», «Росатом» и «Россети» заставят перейти на «Аврору»
16.11.2022 Система управления электрическими сетями «Россети Ленэнерго» работает на базе ОС Astra Linux
18.10.2022 «Россети» запустили услугу установки солнечных электростанций малой мощности «под ключ»
17.10.2022 Программное обеспечение для платформы РС-20 внесено в Единый реестр российского ПО
14.10.2022 «Россети» рассказали о создании российских ИТ-решений для электроэнергетики
13.10.2022 «Россети» внедрят кредитные продукты для оплаты сервисов компании
13.10.2022 «Россети» и «Азерэнерджи» расширяют сотрудничество по развитию электросетей России и Азербайджана
12.10.2022 «Россети» и ЦПИИ будут работать над «доращиванием» технологических компаний
07.10.2022 «Россети Московский регион» готовят энергообъекты к работе в зимний период
03.10.2022 «Россети» обнаружили майнинговую ферму в Подмосковье
28.09.2022 Определены 33 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2023–2025 годы
23.08.2022 ГК «Эдит про» поможет «Россети Ленэнерго» в развитии экосистемы «1С»
16.08.2022 В Москве построят ультрабыстрые комплексы для зарядки более 270 электробусов
10.08.2022 ГК «Эдит про» автоматизировала процесс планирования диагностики оборудования в «Россети Ленэнерго»
25.07.2022 ГК «Эдит про» автоматизировала систему управления автотранспортом в «Россети Ленэнерго»
30.06.2022 «Дочка» «Россетей» купила серверы Dell на 7 миллионов дороже, чем могла. В дешевом варианте не было бесполезного для России сервиса
27.06.2022 ГК «Эдит про» провела обучение сотрудников на полигоне «Россетей»
16.06.2022 VK и «Россети Центр» будут совместно развивать цифровые решения
15.06.2022 «Мегафон» и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике
29.03.2022 «Эдит про» обеспечит поддержку «1С» для компании «Россети Кубань»
04.03.2022 МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросетевой комплекс Сибири
22.02.2022 «Эдит про» усовершенствовала систему учета транспорта электроэнергии компании «Россети Кубань»
21.10.2021 «Эдит про» обновит для «Ленэнерго» информационные системы на базе «1С»
15.10.2021 «Россети» и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей
13.10.2021 «Россети» и Сбербанк договорились о создании новой архитектуры информационного обмена
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи
29.09.2021 Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы
30.08.2021 «Эдит Про» автоматизирует в «Ленэнерго» управление производственными активами
02.08.2021 «Эдит про» автоматизирует процесс технологического присоединения «Ленэнерго»
13.07.2021 Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД
27.04.2021 «Эдит про» займется развитием системы учета передачи электроэнергии для компании «Россети Кубань»
19.04.2021 Volkswagen Group Rus начинает сотрудничество с компанией «Россети» в сфере электромобильности
17.03.2021 Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ

Публикаций - 451, упоминаний - 751

Россети ФСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10245 32
7178 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2862 26
1С-ИжТиСи 6487 22
Microsoft Corporation 23713 19
SAP SE 4963 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9800 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7159 16
Borlas - Эдит Про - Edit Pro 59 13
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 972 13
АйДи - Технологии управления 47 11
Ростех - Автоматика Концерн 1520 10
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1876 9
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 12 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6388 8
Softline - Софтлайн 2174 8
Oracle Corporation 6375 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2567 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 931 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8162 6
Dell EMC 4947 6
Крок - Croc 1727 5
VK - Mail.ru Group 3236 5
Системы и Технологии ГК 80 5
Yandex - Яндекс 5912 5
Новые облачные технологии (НОТ) 414 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 789 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2859 4
Naumen - Наумен 535 4
Intel Corporation 11736 4
Directum - Директум 946 4
NVision Group - Энвижн Груп 671 4
IBM - International Business Machines Corp 9242 4
Google LLC 11097 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 746 4
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 339 3
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 126 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 215 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 239 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 236 76
Россети Ленэнерго 2382 31
Газпром ПАО 1181 27
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 143 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6043 26
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6695 24
Роснефть НК - нефтяная компания 485 20
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 109 20
РусГидро ПАО - ГидроОГК 253 19
РЖД - Российские железные дороги 1660 16
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго 42 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2469 14
Транснефть 278 14
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 308 13
ГПБ - Газпромбанк 960 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6293 12
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 65 12
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 11
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 52 11
Газпром нефть 518 11
Россети Кубань - Кубаньэнерго 21 9
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 32 9
Почта России ПАО 2030 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 340 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 690 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 429 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 225 6
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 17 6
Татнефть 211 6
Сургутнефтегаз - СНГ 247 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 236 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 373 5
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 400 5
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 19 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2541 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 144 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1240 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 590 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 390 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18404 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9487 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10580 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1602 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2513 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 565 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1943 10
Президент Российской Федерации 3801 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2049 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 201 8
Правительство Москвы 2083 8
Автодор - Российские автомобильные дороги 69 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2499 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 835 7
Федеральное казначейство России 1593 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4653 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2765 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3839 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3018 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 536 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1612 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1457 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3099 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2892 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1697 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 878 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1265 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3045 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2463 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 231 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 703 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 192 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 972 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 3
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 130 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 353 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 300 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 89 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 983 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1803 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 70 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 53 1
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НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
4CIO 731 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9164 16
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 834 11
Linux OS 8479 10
Microsoft SQL Server 1491 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1999 8
Apple iPhone 6 6273 8
Google Android 12815 7
Apple iOS 6970 7
Microsoft Windows 14641 7
1С:ERP Управление предприятием 356 6
Microsoft Windows 2000 12798 6
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 564 6
Microsoft Azure 1332 5
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 220 5
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 9 5
АйДи - Технологии управления - Documino 14 5
НКТ - Р7-Офис 215 5
1С:Управление Холдингом 122 5
Новые облачные технологии - МойОфис 538 5
OpenText Documentum 363 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 374 4
Apple iPad 3760 4
1С Энергетика 9 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 74 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3384 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 510 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 184 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 401 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 418 3
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 36 3
Microsoft Visio 118 3
1С:Документооборот - 1С:ДО 188 3
Microsoft SharePoint Server 691 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 411 3
Интерфакс СПАРК 179 3
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 141 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4246 3
Свемел МВП - Циркон офис 10 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1093 3
Кичко Дмитрий 50 13
Ливинский Павел 10 8
Маковский Игорь 9 7
Шадаев Максут 690 5
Черногоров Андрей 65 5
Гимранов Ринат 107 5
Новак Александр 22 4
Берда Тимур 7 4
Сахненко Сергей 84 4
Коновалов Роман 20 4
Егоров Михаил 15 4
Михайлик Константин 12 4
Кравченко Константин 78 4
Текслер Алексей 23 4
Андрианов Павел 77 4
Истомин Константин 47 3
Кирьянова Александра 91 3
Ускова Ольга 155 3
Борисов Юрий 115 3
Воронин Павел 67 3
Чемезов Сергей 137 3
Нуралиев Борис 271 3
Цветков Юрий 9 3
Фокин Валерий 43 3
Натрусов Артем 207 3
Чернышенко Дмитрий 473 3
Мишустин Михаил 517 3
Галкин Николай 60 3
Терентьев Станислав 3 3
Путин Владимир 2791 3
Бартенева Мария 30 3
Меденцев Константин 71 3
Бударгин Олег 9 3
Тараторин Александр 43 3
Сотин Денис 159 3
Гонтарев Павел 79 3
Шинкарев Александр 29 3
Майоров Андрей 12 3
Чернышев Андрей 61 3
Ерошкин Павел 30 3
Россия - РФ - Российская федерация 125807 175
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40035 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15495 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50574 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13346 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6515 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2068 11
Беларусь - Белоруссия 4482 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2655 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2406 10
Европа 21482 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1593 9
Россия - Сибирь 2164 9
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1322 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2371 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1046 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1186 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17231 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2423 6
Россия - СФО - Новосибирск 3789 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1310 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1253 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1208 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2579 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 438 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3387 5
Россия - Кубань 176 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2897 5
Россия - СФО - Омская область 582 5
Казахстан - Республика 5051 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика 468 4
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 296 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1015 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 708 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1162 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1453 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15369 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 750 3
Россия - ПФО - Самарская область 1146 3
Россия - УФО - Челябинская область 1020 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42802 80
Энергетика - Energy - Energetically 4503 68
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3536 48
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1715 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42975 34
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4548 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15500 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10899 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14369 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21161 24
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 974 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24859 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4584 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5044 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3103 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3242 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6258 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5156 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4770 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4363 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4583 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4412 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4328 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2049 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1433 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8995 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5305 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8094 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2253 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5625 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6592 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3548 7
Экономический эффект 873 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5347 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4020 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11102 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9503 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3302 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1786 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3529 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1329 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 691 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11032 3
TAdviser - Центр выбора технологий 315 3
Ведомости 614 3
Bloomberg 1136 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 829 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 1
АиФ - Аргументы и факты 42 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 271 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 305 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 235 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 599 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 2
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 131 1
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 15 1
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ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 1
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НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 20 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 42 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 66 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 494 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 248 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 265 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 137 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 1
РАН - Российская академия наук 1815 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 446 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 114 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 685 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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