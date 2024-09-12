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Александр Пятигор возглавил «Россети Московский регион»

Решение о назначении генерального директора принял Совет директоров. Полномочия Петра Синютина, ранее занимавшего этот пост, досрочно прекращены в связи с его переходом на другую работу. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион».

Общий стаж Александра Пятигора в энергетике превышает 20 лет. До настоящего времени он возглавлял компанию «Россети Урал», которая обеспечивает электроснабжение потребителей в Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае.

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Россети Московский регион
Александр Пятигор возглавил «Россети Московский регион»
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Цифровизация

Под руководством Александра Пятигора реализованы крупные проекты, направленные на развитие регионов, введены высокоавтоматизированные подстанции «Новокольцовская», «Пышма», «Кременкуль», «Чекмаш», оснащенные российским оборудованием. Проведена большая работа по улучшению клиентского сервиса, обеспечено устойчивое финансово-экономическое положение компании.

Также Александр Пятигор имеет опыт работы в «Россети Московский регион», в том числе в должности заместителя генерального директора. При его непосредственном участии реализован комплекс мер, позволивший существенно сократить количество и сроки процедур технологического присоединения к сетям, перевести услуги в онлайн-формат.

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