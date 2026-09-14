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Энергетика Energy Energetically Энергетическая инфраструктура

Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура

 

 

 

СОБЫТИЯ


14.09.2026 ОДК создаст интеллектуальный газотурбинный двигатель нового поколения для энергетики

беспечивающих электроэнергией центры обработки данных, промышленные и другие объекты распределенной энергетики. Двигатель получит современную систему управления и цифровой двойник. Первый опытн
18.08.2026 УЦСБ помог «Вибробит» выстроить безопасную разработку критического ПО для энергетики без расширения штата

Продукты линейки Web.Net от компании «Вибробит» — веб-приложения для контроля, анализа и управления вибрационным состоянием промышленных агрегатов, которые используются на критически важных объектах энергетики. Безопасность такого ПО — критический фактор, напрямую влияющий на стабильность функционирования стратегических объектов топливно-энергетического комплекса и национальную безопасност
22.07.2026 Astra Linux Server и «Дельта-К» подтвердили совместимость для задач энергетики

обное оперировать миллионами тэгов из территориально разделенных филиалов компании. Платформа внесена в реестр российского программного обеспечения Минцифры и уже внедрена на ведущих объектах крупной энергетики страны Подтвержденная совместимость с Astra Linux Server дает заказчикам полностью отечественное сертифицированное решение корпоративного уровня для сбора, хранения и передачи технол
20.07.2026 Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации

Линейку продуктов российской компании «Симанитрон» пополнил управляемый коммутатор L3 SWMGR-84XG-MD, который предназначен для эксплуатации в жестких промышленных условиях, в первую очередь, в сферах энергетики и транспортной автоматизации. Новинка сочетает гигабитные медные интерфейсы с высокоскоростными портами SFP+, функционал маршрутизации третьего уровня и поддержку протоколов бесшовно
15.07.2026 Производитель отечественных решений для цифровой энергетики привлек 500 млн рублей по программе Минэка и «Корпорации МСП»

Разработчик и производитель высокотехнологичного оборудования релейной защиты и цифровых систем автоматизации для энергетики — научно-производственное предприятие «Бреслер» из Республики Чувашия — получил льготное финансирование в «МСП Банке» в размере 500 млн руб. по специальной программе Минэкономразвити
09.07.2026 «Сколтех» и университет Шарджи открыли совместную лабораторию передовых энергетических технологий AETLab

«Сколтех» (входит в группу ВЭБ.РФ) и университет Шарджи подписали соглашение о создании совместной лаборатории передовых энергетических технологий AETLab — исследовательского центра, который займется разработкой энергетических решений нового поколения, адаптированных к экстремальным климатическим условиям.
20.05.2026 «Росатом» и Промышленный кластер Республики Татарстан объединили усилия в цифровизации промышленности и энергетики России

н) заключили меморандум о взаимном сотрудничестве и взаимодействии. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». Документ определяет направления кооперации в области цифровизации промышленности и энергетики на базе разработок АО «РАСУ», в том числе –высокоавтоматизированной подстанции РАСУ на базе программно-аппаратного комплекса «Кластер» и программной платформы Scada-R. Также синергия
19.05.2026 «Авито Работа»: энергетика, недвижимость и ИT — самые привлекательные сферы для инвестиций среди россиян

ики промышленности (28%), инженеры и научные сотрудники (24%)» — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы». Самыми интересными для инвестиций отраслями респонденты чаще всего называли энергетику и нефтегаз (31%), недвижимость и строительство (28%), ИT и технологии (26%), финтех и банки (22%). Реже отмечали розничную торговлю (12%), транспорт и логистику (9%), здравоохранение
07.05.2026 GigaChat сдал экзамен по энергетике в МЭИ и готов помогать инженерам

инственной российской языковой моделью, которая прошла академическую аттестацию сразу в нескольких инженерных специальностях: в феврале 2026 г. — в области недвижимости (ННГАСУ), в апреле 2026 г. — в энергетике (НИУ МЭИ). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Как обучали и оценивали нейросеть Для освоения знаний по энергетике GigaChat обучала объединенная команда специалист
23.04.2026 ГК «Солар»: нефтегаз, энергетика и промышленность оказались под волной DDoS-атак в I квартале 2026 года

нные о DDoS-атаках на магистральные сети и клиентское оборудование более 700 клиентов сервиса Anti-DDoS за январь–март 2026 г. Среди клиентов — организации из различных отраслей, включая ИТ, телеком, энергетику, промышленность, финансы и госсектор. Среднее число атак на организацию в I квартале год к году снизилось в 2,4 раза, однако осталось на уровне III и IV кварталов 2025 г. Тренд на сн
17.04.2026 Томские ученые нашли способ до 24 % увеличить устойчивость «зеленой» энергосети

ия или скачках частоты», — сказал один из авторов исследования, студент-магистрант Инженерной школы энергетики ТПУ Игорь Уманский. Результаты моделирования показали, что подход политехников поз
26.03.2026 Владимир Лидерман -

Владимир Лидерман, «Сигма»: Энергетический рынок перешел к осознанному выбору зрелых импортонезависимых ИТ-решений

CNews: Как уход иностранных вендоров с российского ИТ-рынка повлиял на развитие ИТ-решений для энергетики, особенно в сфере биллинга? Владимир Лидерман: Уход зарубежных вендоров стал серье
18.03.2026 В России создали ИИ-сервис, который ускоряет разработку катализаторов для нефтегаза и водородной энергетики в 5 раз

рные и C1-C2 молекулы, кислород-, азот- и углеводородсодержащие соединения, значимые для водородной энергетики, переработки CO₂ и каталитического окисления». Комплекс разработан в двух варианта
20.02.2026 Российские дата-центры для ИИ могут получить дешевое электричество в специальных энергетических зонах

одключить до 1 ГВт мощностей, в зоне Поволжья и на Урале — по 500 МВт, знает независимый эксперт по энергетике доктор экономических наук Дмитрий Стапран. Это позволяет запустить ЦОД примерно за
05.12.2025 «Т-Банк» и «Магнит» запустили первый в России пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста по биометрии

н-заказе с использованием биометрии понадобится выдать согласие на обработку данных. Как приобрести энергетики в «Магните» через сервис «Супермаркеты» в мобильном приложении «Т-Банка»: добавить
16.10.2025 Компания РусГидро провела круглый стол в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя»

Вопрос ранее уже обсуждался в Минэнерго. В частности, на прошлогоднем отраслевом форуме замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев говорил о том, что существуют предельные значения ежегодного

08.07.2025 «Уралэнергосбыт» и «Ростелеком» объединяют усилия для внедрения инноваций в энергетике

альская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт») и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение новых цифровых решений и реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых и директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов. Об этом C
19.06.2025 «Россети» снизят импортозависимость энергетики с решениями VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО»

ис» стали доступны пользователям VK WorkSpace, а также «Вконтакте», «Почты» и «Облака Mail». «Мы непрерывно совершенствуем наши продукты и тестирование нашего ПО на инфраструктуре одной из крупнейших энергетических компаний — это отличная возможность сделать их еще более эффективными. Мы также надеемся, что использование сервисов VK WorkSpace поможет увеличить эффективность рабочих процессо
18.06.2025 Минэнерго России и фонд «Сайберус» выведут российский опыт киберзащиты ТЭК на экспорт

ов энергетики за рубежом, реализуемых российскими компаниями в дружественных странах. Помимо этого, Министерство энергетики и фонд «Сайберус» выразили заинтересованность в разработке нормативно
09.06.2025 «СберТех» и «Мастерская Цифровых Решений» предложат цифровые сервисы для управления инвестпроектами в энергетике

дукты Platform V подходят для задач импортозамещения, соответствуют стандартам корпоративной безопасности, производительности и надежности. Уверен, сотрудничество с МЦР позволит обеспечить российскую энергетику надежными технологиями в области цифрового управления». Алексей Голиков, генеральный директор МЦР: «Компания МЦР располагает актуальной методологией, экспертизой и успешным опытом вн
04.06.2025 44% SIM-карт для M2M используются в области энергетики

о событиях и расширенном управлении номерами. Решение будет востребовано в сегменте на фоне динамики роста сегмента М2М. Наиболее высокое проникновение M2M-технологий демонстрируют компании в секторе энергетики (44%), безопасности и охраны (10%) логистики и ЖКХ (по 8%). Об этом CNews сообщили представители T2. Основными потребителями технологий на базе M2M по-прежнему остаются клиенты B2B –
05.05.2025 Эксперты «Солара» предупреждают о росте веб-атак на сайты энергетических компаний в РФ

перты сервиса защиты веб-приложений (WAF) ГК «Солар» фиксируют всплеск веб-атак на сайты российских энергетических компаний. В последнюю рабочую неделю перед майскими праздниками (28-30 апреля

16.04.2025 «СИГМА» накопила огромный объем энергии для дальнейшего роста

«С помощью ИИ энергетики могут моделировать сценарии нагрузки на сети» CNews: Как сегодня связаны электроэн
16.04.2025 20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «СИГМА»

осбытовых компаний Энергосбытовые компании используют «СИГМА.Биллинг» — платформу для автоматизации энергосбыта. Она обеспечивает точный расчет потребленной энергии, а также автоматизацию проце
14.04.2025 Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики

троллеры Как стало известно CNews, основатель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) и бизнесмен Александр Калинин вложился в создание промышленных контроллеров для объектов ядерной и неядерной энергетики. Для этих целей бизнесмен выкупил предприятие в Пензе. Проект запущен совместно с экс-вице-президентом компании «Ланит» Сергеем Белкиным. По словам Калинина, контроллеры будут примен
10.03.2025 «Энергодвойник» выведет на рынок интеллектуальную систему построения цифровых двойников объектов энергетики

ик» в 2026 г. выведет на рынок и начнет внедрения своего нового продукта –«Цифровой двойник объекта энергетики» (ИС ЦДОЭ). Разработку решения компания начала при поддержке Фонда содействия инно
28.01.2025 «Информзащита»: деструктивные атаки на энергокомпании участились примерно на 60%

пании энергетического сектора в 2024 г., увеличилось на 57%. Эксперты «Информзащиты» указывают, что энергокомпании особо подвержены риску подобных инцидентов из-за важности отрасли для российск
17.12.2024 «Релематика» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости своих решений для защиты объектов энергетики

льное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения «Релематика МД» – решения, предназначенного для работы в системах автоматизации объекта энергетики для обеспечения сбора, обработки и передачи данных. Архитектура совместного использования комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и ПО «Релематика МД» в сетях передачи д
08.11.2024 Александр Пестунов -

Александр Пестунов, «Сигма»: На российском ИТ-рынке всего за 2 года кардинально изменилась структура продуктового предложения

CNews: Какие тренды в области ИТ-решений для энергетики наметились в последние годы? Как они отразились на работе компании «Сигма»? Алекса
30.09.2024 Энергетика России 2030: как импортозаместить информационные технологии

ции, разумную долю расходов на ИТ в общем объеме расходов. Однако, несмотря на существующие вызовы, энергетики продолжают реализацию программ импортозамещения, применяя гибкие подходы и активно
19.09.2024 Тушите свет: российские энергетические компании атакует новый шпионский троянец

бре эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали атаки на российские компании с использованием нового троянца Unicorn, направленные на кражу конфиденциальных данных. Атакам подверглись российские энергетические компании, заводы, поставщики и разработчики электронных компонентов. Шпионское ПО распространяется через вредоносные рассылки в электронной почте. В отличие от других подобных ат
23.08.2024 В России создан алгоритм, который снизит расход топлива и стоимость обслуживания электрогенераторов

итма Алгоритм, который поможет упростить структуру системы управления инверторов для распределенной энергетики, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Об этом в конце

23.08.2024 Ученые ТПУ разработали алгоритм управления для сетевых инверторов распределенной энергетики

ческого университета разработали алгоритм управления для сетевых инверторов объектов распределенной энергетики. В его основе – виртуальный синхронный генератор с согласно-параллельной коррекцие
10.07.2024 В НГТУ НЭТИ совместно с компанией АО «РиМ» разработали новое ПО для сбора данных на объектах энергетики 

каждого устройства к системам мониторинга, выделение отдельных каналов передачи данных, IP-адресов и SIM-карт. «Наше приложение представляет собой инструмент для сбора и передачи данных устройств на энергетических объектах. Программа работает на промышленных маршрутизаторах, предоставляя удобный веб-интерфейс для взаимодействия с пользователем. Вместо подключения каждого устройства отдельн
26.06.2024 Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество

него гигантский долг почти в 30 млн руб. CNews в подробностях писал об этом. Что задумало Минэнерго Министерство энергетики выступило со своим предложением в марте 2024 г. Идея заключалась в по
17.04.2024 В НИТУ МИСИС научат создавать новые материалы для авиации и энергетики

создавать прочные, но легкие композиционные конструкционные материалы нового поколения для авиации, энергетики, строительства, автомобилестроения и производства товаров массового потребления. С
16.04.2024 ГК «Солар»: за год количество DDoS-атак на отрасль энергетики выросло почти в 10 раз

В I квартале 2024 года эксперты ГК «Солар» зафиксировали более 2,5 тыс. DDoS-атак сферу энергетики. Это в три раза превышает показатель предыдущего квартала и почти в 10 раз – показ
01.04.2024 Контроллеры Consyst Electronics будут внедрены на объектах энергетики

удники компании обладают большим опытом в программировании контроллеров, разработке SCADA-систем и т.д. Это обеспечивает высокое качество внедрения и поддержки сложных технических решений на объектах энергетики. Теперь специалисты «Эскон» при выполнении проектов смогут предлагать заказчикам контроллеры Consyst Electronics серий L52 и L5S, которые являются флагманами в линейке оборудования а
27.03.2024 Все обвиняемые по делу ГИС ТЭК, включая бывших вице-президентов «Ланита», отпущены на свободу в зале суда. Всем назначены грандиозные штрафы

Приговор 27 марта 2024 г. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о хищении
13.03.2024 Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО

Предложение обвинения Для бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова гособвинитель Екатерина Фролова запросила наказание в виде пяти лет и четырех месяцев колонии общего режима со штрафом в размере более 500 млн руб., лишением

Публикаций - 5968, упоминаний - 6876

Энергетика и организации, системы, технологии, персоны:

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Schneider Electric 615 59
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1006 40
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1426 39
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 53
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 46
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 30
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 825 18
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 13
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 12
Единая Россия - Политическая партия 321 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 265 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 9
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 9
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 9
Greenpeace - Гринпис 130 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 8
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 7
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 187 6
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 5
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 5
OWASP - Open Web Application Security Project 152 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 5
OSI - Open Source Initiative 80 5
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 5
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 4
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 16 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 4
Ассоциация менеджеров 109 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54825 1741
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36796 1218
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26404 1164
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26913 1009
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35884 1006
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23205 735
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33943 685
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23875 637
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16700 630
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24757 578
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13120 519
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14175 456
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10055 399
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28586 391
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6526 388
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18361 384
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7877 366
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12461 338
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5742 329
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14124 326
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12361 326
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13029 324
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7970 318
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10302 306
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13306 305
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2516 269
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10854 268
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7610 267
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13614 267
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14438 266
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10332 258
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22816 253
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6714 252
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8490 244
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29912 239
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1652 235
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18291 230
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11643 228
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 215
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17115 213
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5856 203
Linux OS 11668 190
Microsoft Windows 17021 138
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2518 117
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6401 107
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 97
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3736 93
Microsoft Windows 2000 8678 86
Google Android 15374 78
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2994 57
FreePik 1887 56
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 56
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 78 53
Microsoft Office 4228 48
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2569 46
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1070 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5277 45
Intel x86 - архитектура процессора 2186 44
Apple iPhone 6 4861 44
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1052 43
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1843 38
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1048 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 749 38
Apple iOS 8658 37
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1654 36
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 805 35
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 34
Oracle Java - язык программирования 3499 33
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center - Solar JSOC One 323 33
Новые облачные технологии - МойОфис 970 32
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2563 31
СКБ Контур - Контур.Фокус 1386 31
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 313 30
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 30
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1450 29
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1321 29
Microsoft Windows BitLocker 942 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 380 26
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 26
Apple iPhone - серия смартфонов 7710 26
Путин Владимир 3473 171
Шадаев Максут 1230 60
Медведев Дмитрий 1665 58
Мишустин Михаил 801 40
Чубайс Анатолий 223 38
Кириенко Сергей 149 32
Чернышенко Дмитрий 581 32
Никифоров Николай 1141 26
Шпак Василий 283 25
Серова Елена 321 25
Trump Donald J. - Трамп Дональд 705 24
Собянин Сергей 565 23
Волошин Евгений 64 23
Рейман Леонид 1066 21
Новак Александр 38 21
Козырев Алексей 328 20
Калганов Игорь 53 20
Скулкин Олег 89 19
Власов Сергей 101 18
Катамадзе Анна 133 16
Петрушин Андрей 110 16
Дегтев Геннадий 271 16
Албычев Александр 168 16
Вексельберг Виктор 155 16
Щеголев Игорь 699 15
Кичко Дмитрий 70 15
Касперский Евгений 338 15
Кириенко Владимир 149 15
Инюцын Антон 17 15
Bush George - Буш Джордж 336 15
Корнеев Сергей 84 14
Текслер Алексей 31 14
Попова Мария 141 14
Бартенева Мария 36 14
Христенко Виктор 44 14
Левин Леонид 134 14
Лысенко Эдуард 319 14
Паршин Максим 323 14
Гарбузов Анатолий 175 13
Терещенко Денис 96 13
Россия - РФ - Российская федерация 168510 3851
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55091 1130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 994
Европа 25030 460
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19375 443
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14864 395
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19777 357
Солнце - звезда Солнечной системы 5523 353
Германия - Федеративная Республика 13300 309
Земля - планета Солнечной системы 10911 255
Япония 13852 233
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 228
Украина 7958 200
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8689 181
Франция - Французская Республика 8206 174
Беларусь - Белоруссия 6359 169
Казахстан - Республика 6118 160
Индия - Bharat 5913 157
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4235 132
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3162 121
Азия - Азиатский регион 5956 117
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3379 112
Южная Корея - Республика 7105 111
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3242 110
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Россия - СФО - Новосибирск 4940 106
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Италия - Итальянская Республика 4521 97
Канада 5096 96
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3510 93
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3628 84
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Финляндия - Финляндская Республика 3707 78
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3676 78
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США - Калифорния 4845 77
Россия - УФО - Свердловская область 2006 71
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Казахстан Сегодня 310 18
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 23
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 18
CNews Рынок ИТ-услуг 171 16
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 15
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 14
Forrester Research 837 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 185 11
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 11
Internet Stock Report 994 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 10
IDC Russia - IDC Россия 183 8
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 8
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 268 7
Frost & Sullivan 208 7
IBM Research 111 6
Markets&Markets Research 114 5
CNews ИТ-инфраструктура 28 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 5
CNews Fast рейтинг 55 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
Fortune Global 500 300 4
BCG - Boston Consulting Group 118 4
Fortune Business Insights 32 3
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 3
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 32 3
Российский рынок ERP 24 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - ICMR - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 293 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 153 3
CNews Инновация года - награда 157 3
Fortune Global 100 142 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 3
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 25 3
РАН - Российская академия наук 2144 148
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1744 54
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1541 49
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1261 48
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 760 44
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 471 43
Т1 Цифровая академия 55 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 774 34
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 33
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 33
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 174 32
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 31
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 30
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 30
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 29
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 246 26
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 503 24
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 23
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 22
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 22
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 650 21
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 21
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 607 19
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 319 19
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 16
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 342 15
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 163 14
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 14
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 333 13
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 82 13
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 311 12
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 284 12
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 205 12
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 176 12
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 11
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 11
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 187 11
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 11
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 10
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 101 9
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 9
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