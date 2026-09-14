Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура

ОДК создаст интеллектуальный газотурбинный двигатель нового поколения для энергетики беспечивающих электроэнергией центры обработки данных, промышленные и другие объекты распределенной энергетики. Двигатель получит современную систему управления и цифровой двойник. Первый опытн

УЦСБ помог «Вибробит» выстроить безопасную разработку критического ПО для энергетики без расширения штата Продукты линейки Web.Net от компании «Вибробит» — веб-приложения для контроля, анализа и управления вибрационным состоянием промышленных агрегатов, которые используются на критически важных объектах энергетики. Безопасность такого ПО — критический фактор, напрямую влияющий на стабильность функционирования стратегических объектов топливно-энергетического комплекса и национальную безопасност

Astra Linux Server и «Дельта-К» подтвердили совместимость для задач энергетики обное оперировать миллионами тэгов из территориально разделенных филиалов компании. Платформа внесена в реестр российского программного обеспечения Минцифры и уже внедрена на ведущих объектах крупной энергетики страны Подтвержденная совместимость с Astra Linux Server дает заказчикам полностью отечественное сертифицированное решение корпоративного уровня для сбора, хранения и передачи технол

Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации Линейку продуктов российской компании «Симанитрон» пополнил управляемый коммутатор L3 SWMGR-84XG-MD, который предназначен для эксплуатации в жестких промышленных условиях, в первую очередь, в сферах энергетики и транспортной автоматизации. Новинка сочетает гигабитные медные интерфейсы с высокоскоростными портами SFP+, функционал маршрутизации третьего уровня и поддержку протоколов бесшовно

Производитель отечественных решений для цифровой энергетики привлек 500 млн рублей по программе Минэка и «Корпорации МСП» Разработчик и производитель высокотехнологичного оборудования релейной защиты и цифровых систем автоматизации для энергетики — научно-производственное предприятие «Бреслер» из Республики Чувашия — получил льготное финансирование в «МСП Банке» в размере 500 млн руб. по специальной программе Минэкономразвити

«Сколтех» и университет Шарджи открыли совместную лабораторию передовых энергетических технологий AETLab «Сколтех» (входит в группу ВЭБ.РФ) и университет Шарджи подписали соглашение о создании совместной лаборатории передовых энергетических технологий AETLab — исследовательского центра, который займется разработкой энергетических решений нового поколения, адаптированных к экстремальным климатическим условиям.

«Росатом» и Промышленный кластер Республики Татарстан объединили усилия в цифровизации промышленности и энергетики России н) заключили меморандум о взаимном сотрудничестве и взаимодействии. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». Документ определяет направления кооперации в области цифровизации промышленности и энергетики на базе разработок АО «РАСУ», в том числе –высокоавтоматизированной подстанции РАСУ на базе программно-аппаратного комплекса «Кластер» и программной платформы Scada-R. Также синергия

«Авито Работа»: энергетика, недвижимость и ИT — самые привлекательные сферы для инвестиций среди россиян ики промышленности (28%), инженеры и научные сотрудники (24%)» — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы». Самыми интересными для инвестиций отраслями респонденты чаще всего называли энергетику и нефтегаз (31%), недвижимость и строительство (28%), ИT и технологии (26%), финтех и банки (22%). Реже отмечали розничную торговлю (12%), транспорт и логистику (9%), здравоохранение

GigaChat сдал экзамен по энергетике в МЭИ и готов помогать инженерам инственной российской языковой моделью, которая прошла академическую аттестацию сразу в нескольких инженерных специальностях: в феврале 2026 г. — в области недвижимости (ННГАСУ), в апреле 2026 г. — в энергетике (НИУ МЭИ). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Как обучали и оценивали нейросеть Для освоения знаний по энергетике GigaChat обучала объединенная команда специалист

ГК «Солар»: нефтегаз, энергетика и промышленность оказались под волной DDoS-атак в I квартале 2026 года нные о DDoS-атаках на магистральные сети и клиентское оборудование более 700 клиентов сервиса Anti-DDoS за январь–март 2026 г. Среди клиентов — организации из различных отраслей, включая ИТ, телеком, энергетику, промышленность, финансы и госсектор. Среднее число атак на организацию в I квартале год к году снизилось в 2,4 раза, однако осталось на уровне III и IV кварталов 2025 г. Тренд на сн

Томские ученые нашли способ до 24 % увеличить устойчивость «зеленой» энергосети ия или скачках частоты», — сказал один из авторов исследования, студент-магистрант Инженерной школы энергетики ТПУ Игорь Уманский. Результаты моделирования показали, что подход политехников поз

Владимир Лидерман - Владимир Лидерман, «Сигма»: Энергетический рынок перешел к осознанному выбору зрелых импортонезависимых ИТ-решений CNews: Как уход иностранных вендоров с российского ИТ-рынка повлиял на развитие ИТ-решений для энергетики, особенно в сфере биллинга? Владимир Лидерман: Уход зарубежных вендоров стал серье

В России создали ИИ-сервис, который ускоряет разработку катализаторов для нефтегаза и водородной энергетики в 5 раз рные и C1-C2 молекулы, кислород-, азот- и углеводородсодержащие соединения, значимые для водородной энергетики, переработки CO₂ и каталитического окисления». Комплекс разработан в двух варианта

Российские дата-центры для ИИ могут получить дешевое электричество в специальных энергетических зонах одключить до 1 ГВт мощностей, в зоне Поволжья и на Урале — по 500 МВт, знает независимый эксперт по энергетике доктор экономических наук Дмитрий Стапран. Это позволяет запустить ЦОД примерно за

«Т-Банк» и «Магнит» запустили первый в России пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста по биометрии н-заказе с использованием биометрии понадобится выдать согласие на обработку данных. Как приобрести энергетики в «Магните» через сервис «Супермаркеты» в мобильном приложении «Т-Банка»: добавить

Компания РусГидро провела круглый стол в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» Вопрос ранее уже обсуждался в Минэнерго. В частности, на прошлогоднем отраслевом форуме замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев говорил о том, что существуют предельные значения ежегодного

«Уралэнергосбыт» и «Ростелеком» объединяют усилия для внедрения инноваций в энергетике альская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт») и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение новых цифровых решений и реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых и директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов. Об этом C

«Россети» снизят импортозависимость энергетики с решениями VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО» ис» стали доступны пользователям VK WorkSpace, а также «Вконтакте», «Почты» и «Облака Mail». «Мы непрерывно совершенствуем наши продукты и тестирование нашего ПО на инфраструктуре одной из крупнейших энергетических компаний — это отличная возможность сделать их еще более эффективными. Мы также надеемся, что использование сервисов VK WorkSpace поможет увеличить эффективность рабочих процессо

Минэнерго России и фонд «Сайберус» выведут российский опыт киберзащиты ТЭК на экспорт ов энергетики за рубежом, реализуемых российскими компаниями в дружественных странах. Помимо этого, Министерство энергетики и фонд «Сайберус» выразили заинтересованность в разработке нормативно

«СберТех» и «Мастерская Цифровых Решений» предложат цифровые сервисы для управления инвестпроектами в энергетике дукты Platform V подходят для задач импортозамещения, соответствуют стандартам корпоративной безопасности, производительности и надежности. Уверен, сотрудничество с МЦР позволит обеспечить российскую энергетику надежными технологиями в области цифрового управления». Алексей Голиков, генеральный директор МЦР: «Компания МЦР располагает актуальной методологией, экспертизой и успешным опытом вн

44% SIM-карт для M2M используются в области энергетики о событиях и расширенном управлении номерами. Решение будет востребовано в сегменте на фоне динамики роста сегмента М2М. Наиболее высокое проникновение M2M-технологий демонстрируют компании в секторе энергетики (44%), безопасности и охраны (10%) логистики и ЖКХ (по 8%). Об этом CNews сообщили представители T2. Основными потребителями технологий на базе M2M по-прежнему остаются клиенты B2B –

Эксперты «Солара» предупреждают о росте веб-атак на сайты энергетических компаний в РФ перты сервиса защиты веб-приложений (WAF) ГК «Солар» фиксируют всплеск веб-атак на сайты российских энергетических компаний. В последнюю рабочую неделю перед майскими праздниками (28-30 апреля

«СИГМА» накопила огромный объем энергии для дальнейшего роста «С помощью ИИ энергетики могут моделировать сценарии нагрузки на сети» CNews: Как сегодня связаны электроэн

20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «СИГМА» осбытовых компаний Энергосбытовые компании используют «СИГМА.Биллинг» — платформу для автоматизации энергосбыта. Она обеспечивает точный расчет потребленной энергии, а также автоматизацию проце

Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики троллеры Как стало известно CNews, основатель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) и бизнесмен Александр Калинин вложился в создание промышленных контроллеров для объектов ядерной и неядерной энергетики. Для этих целей бизнесмен выкупил предприятие в Пензе. Проект запущен совместно с экс-вице-президентом компании «Ланит» Сергеем Белкиным. По словам Калинина, контроллеры будут примен

«Энергодвойник» выведет на рынок интеллектуальную систему построения цифровых двойников объектов энергетики ик» в 2026 г. выведет на рынок и начнет внедрения своего нового продукта –«Цифровой двойник объекта энергетики» (ИС ЦДОЭ). Разработку решения компания начала при поддержке Фонда содействия инно

«Информзащита»: деструктивные атаки на энергокомпании участились примерно на 60% пании энергетического сектора в 2024 г., увеличилось на 57%. Эксперты «Информзащиты» указывают, что энергокомпании особо подвержены риску подобных инцидентов из-за важности отрасли для российск

«Релематика» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости своих решений для защиты объектов энергетики льное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения «Релематика МД» – решения, предназначенного для работы в системах автоматизации объекта энергетики для обеспечения сбора, обработки и передачи данных. Архитектура совместного использования комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и ПО «Релематика МД» в сетях передачи д

Александр Пестунов - Александр Пестунов, «Сигма»: На российском ИТ-рынке всего за 2 года кардинально изменилась структура продуктового предложения CNews: Какие тренды в области ИТ-решений для энергетики наметились в последние годы? Как они отразились на работе компании «Сигма»? Алекса

Энергетика России 2030: как импортозаместить информационные технологии ции, разумную долю расходов на ИТ в общем объеме расходов. Однако, несмотря на существующие вызовы, энергетики продолжают реализацию программ импортозамещения, применяя гибкие подходы и активно

Тушите свет: российские энергетические компании атакует новый шпионский троянец бре эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали атаки на российские компании с использованием нового троянца Unicorn, направленные на кражу конфиденциальных данных. Атакам подверглись российские энергетические компании, заводы, поставщики и разработчики электронных компонентов. Шпионское ПО распространяется через вредоносные рассылки в электронной почте. В отличие от других подобных ат

В России создан алгоритм, который снизит расход топлива и стоимость обслуживания электрогенераторов итма Алгоритм, который поможет упростить структуру системы управления инверторов для распределенной энергетики, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Об этом в конце

Ученые ТПУ разработали алгоритм управления для сетевых инверторов распределенной энергетики ческого университета разработали алгоритм управления для сетевых инверторов объектов распределенной энергетики. В его основе – виртуальный синхронный генератор с согласно-параллельной коррекцие

В НГТУ НЭТИ совместно с компанией АО «РиМ» разработали новое ПО для сбора данных на объектах энергетики каждого устройства к системам мониторинга, выделение отдельных каналов передачи данных, IP-адресов и SIM-карт. «Наше приложение представляет собой инструмент для сбора и передачи данных устройств на энергетических объектах. Программа работает на промышленных маршрутизаторах, предоставляя удобный веб-интерфейс для взаимодействия с пользователем. Вместо подключения каждого устройства отдельн

Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество него гигантский долг почти в 30 млн руб. CNews в подробностях писал об этом. Что задумало Минэнерго Министерство энергетики выступило со своим предложением в марте 2024 г. Идея заключалась в по

В НИТУ МИСИС научат создавать новые материалы для авиации и энергетики создавать прочные, но легкие композиционные конструкционные материалы нового поколения для авиации, энергетики, строительства, автомобилестроения и производства товаров массового потребления. С

ГК «Солар»: за год количество DDoS-атак на отрасль энергетики выросло почти в 10 раз В I квартале 2024 года эксперты ГК «Солар» зафиксировали более 2,5 тыс. DDoS-атак сферу энергетики. Это в три раза превышает показатель предыдущего квартала и почти в 10 раз – показ

Контроллеры Consyst Electronics будут внедрены на объектах энергетики удники компании обладают большим опытом в программировании контроллеров, разработке SCADA-систем и т.д. Это обеспечивает высокое качество внедрения и поддержки сложных технических решений на объектах энергетики. Теперь специалисты «Эскон» при выполнении проектов смогут предлагать заказчикам контроллеры Consyst Electronics серий L52 и L5S, которые являются флагманами в линейке оборудования а

Все обвиняемые по делу ГИС ТЭК, включая бывших вице-президентов «Ланита», отпущены на свободу в зале суда. Всем назначены грандиозные штрафы Приговор 27 марта 2024 г. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о хищении