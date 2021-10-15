Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Пермский край
Пермская область
Прикамье
Публикаций - 685, упоминаний - 1278
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Балуев Евгений 28 28
|Медведев Дмитрий 1437 17
|Путин Владимир 1840 16
|Орловский Виктор 229 16
|Лысенко Эдуард 209 14
|Шадаев Максут 384 14
|Коваль Валерий 38 13
|Никифоров Николай 1126 13
|Логинов Александр 34 12
|Чернышенко Дмитрий 234 12
|Четвернин Алексей 652 11
|Дюбанов Анатолий 86 11
|Албычев Александр 74 10
|Кайгородова Оксана 10 10
|Меджитов Тимур 56 10
|Попов Андрей 73 8
|Черников Алексей 22 7
|Разумовский Дмитрий 70 7
|Новодворский Алексей 95 7
|Махонин Дмитрий 7 7
|Рымар Максим 36 7
|Щеголев Игорь 676 7
|Рейман Леонид 471 7
|Казарин Станислав 100 6
|Херсонцев Алексей 48 6
|Паршин Максим 143 6
|Зорин Александр 49 6
|Рудзевич Мария 34 6
|Чиркунов Олег 6 6
|Никитин Игорь 7 6
|Макар Герман 9 6
|Петров Михаил 89 6
|Ципорин Павел 51 6
|Кузяев Андрей 59 6
|Малков Павел 38 5
|Собянин Сергей 211 5
|Новиков Алексей 39 5
|Gates William Henry - Гейтс Билл 294 5
|Осеевский Михаил 227 5
|Козырев Алексей 270 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786289, в очереди разбора - 689965.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786289, в очереди разбора - 689965.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru