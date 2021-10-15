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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье


15.10.2021 «Корус консалтинг» создал онлайн-площадку для оптовой торговли для Akkermann cement 1
13.10.2021 Программный комплекс ученых Пермского Политеха оптимизирует электроснабжение на предприятиях 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 2
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
03.08.2021 «Мегафон» и «Лукойл-Пермь» создали опытно-промышленную зону с видеоаналитикой и позиционированием 2
20.07.2021 Чернышенко: Задача регионов обеспечить качественную реализацию стратегий цифровой трансформации 1
14.07.2021 МТС запустила систему умного видеонаблюдения на нефтегазпромысле «Лукойл-Пермь» 2
25.06.2021 Интернет для маленького села и большой семьи: «Ростелеком» в Прикамье продолжает реализацию проекта по устранению цифрового неравенства 4
07.06.2021 Платформа Cisco HyperFlex внедрена в Пермском радиотехническом колледже им. А. С. Попова 2
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 4
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 3
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 2
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске 1
19.04.2021 «Ростех» и Пермский край разработают стратегию цифровой трансформации региона 9
13.04.2021 В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 2
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
22.03.2021 Контакт-центр ТрансТелеКома – признанный лидер клиентского сервиса 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области 1
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал» 1
05.02.2021 МТС развернула в Прикамье выделенную сеть LTE на глубине 400 метров 2
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 1

Публикаций - 685, упоминаний - 1278

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 108
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 77
Microsoft Corporation 11628 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 31
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 26
Армада 282 23
3934 20
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 17
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 15
HP Inc. 3043 15
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 14
Softline - Софтлайн 1507 14
Samsung Electronics 5878 13
Ростех - Ростехнологии 2230 13
Cisco Systems 2158 13
SAP SE 3272 12
АйТи 771 11
Ланит ГК 1185 11
Крок 1230 11
Oracle Corporation 3466 11
Прогноз 198 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 10
Dell EMC 2502 10
IBM 3677 9
Мотив - Екатеринбург-2000 105 9
Nokia Corporation 2546 9
Ericsson 899 9
Синтерра - Synterra 602 8
ALT Linux - Альт Линукс 138 8
Directum - Директум 693 8
Huawei 2750 7
Рамэк-ВС 73 7
Сван 20 7
ИВС - Информационно-вычислительные системы 16 7
Abbyy 815 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 7
Барс груп 402 6
Facebook 3796 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 18
Почта России ПАО 1586 18
РЖД - Российские железные дороги 1093 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 11
Уралкалий ПАО 62 9
УЭК - Универсальная электронная карта 512 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
Евросеть 939 6
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 6
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 5
Газпром ПАО 538 5
Транснефть 159 5
Лукойл-Пермь 11 4
ТНК-ВР Холдинг 155 4
Альфа-Банк 1135 4
Русагро Группа Компаний 143 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 4
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 4
РусГидро ПАО 129 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 3
Сибур Химпром 16 3
Роснефть НК 372 3
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 3
Qiwi 783 3
Avon - Косметическая компания 22 3
ЕС-лизинг 13 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Газпром нефть 384 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 75 2
О2О Холдинг 43 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Уралсиб Банк 391 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Россети ПАО 168 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 95 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 2
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 77
Правительство РФ 2226 41
Президент Российской Федерации 1447 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 20
Федеральное казначейство России 766 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 14
Правительство Пермского края 15 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 13
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 12
Правительство Москвы 660 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 9
Счётная палата РФ 464 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
Руссофт - Russoft 269 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 50 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
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3G - Стандарт мобильной связи 3835 35
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 6
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Microsoft Lync 272 5
Apple iPhone 5 710 5
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 5
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Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 5
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Новодворский Алексей 95 7
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Рымар Максим 36 7
Щеголев Игорь 676 7
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Херсонцев Алексей 48 6
Паршин Максим 143 6
Зорин Александр 49 6
Рудзевич Мария 34 6
Чиркунов Олег 6 6
Никитин Игорь 7 6
Макар Герман 9 6
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Ципорин Павел 51 6
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Малков Павел 38 5
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