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Россия УФО Пермский край Пермская область Прикамье

Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье

Владимир Мальцев "Золото Прикамья" (1977) Владимир Мальцев "Золото Прикамья" (1977)
Владимир Мальцев "Золото Прикамья" (1977)

СОБЫТИЯ


06.08.2026 От маркетплейсов до умного дома: «МегаФон» запустил интернет для дачников Пермского края

изменения, даже находясь не на территории участка», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Пермском крае Василий Чекмарев. Помимо практических задач мобильный интернет открывает новые

05.08.2026 Ученые Пермского Политеха создали программу для оценки киберживучести «Умного дома»

Ученые Пермского Политеха разработали программу, которая позволяет количественно оценить, насколько система «Умного дома» способна противостоять киберугрозам, сохранять данные и продолжать работу даже
30.07.2026 МТС поможет предприятиям Прикамья закупать электроэнергию на оптовом рынке

лиента или в гибридной схеме, в зависимости от требований к безопасности», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
29.07.2026 МТС поможет родителям следить за безопасностью детей в Прикамье

в Прикамье, чтобы часть забот о безопасности детей брал на себя оператор», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. Обе услуги доступны участникам Семейной группы и абонентам

22.07.2026 МТС разогнала LTE для дачников Прикамья

отдых за городом был не только спокойным, но и технологически оснащенным», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
21.07.2026 Ozon запустит логистический центр для крупногабаритных товаров в Пермском крае

В Пермском крае появится новый логистический центр Ozon для обработки крупногабаритных товаров

17.07.2026 Ученые Пермского Политеха нашли способ улучшить качество бумаги и картона

Ученые Пермского Политеха впервые в России создали автоматизированную систему диагностики воды целлюлозно-бумажной промышленности. В отличие от существующих решений, она работает в реальном времени, п
10.07.2026 Пермяки помогли улучшить «Аврору»: в столице Прикамья представлена новая версия отечественной операционной системы

аждый шестой — с Урала. Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала «Ростелекома»: «Мы рады, что Пермский край стал одним из активных центров притяжения для энтузиастов Авроры. Поддержка про
09.07.2026 МТС оградила пермяков от шести лет спама

осаждали туристическими предложениями и рекламой развлечений и ресторанов — такие звонки единичны. «Пермский край остается одним из самых активных цифровых регионов, и мы уделяем особое внимани
07.07.2026 ФРП профинансирует производство «умных» трекеров для транспорта и промышленности

а создание производства программируемых контроллеров нового поколения. Всего Фонд профинансировал в Пермском крае 115 проектов, вложив в экономику региона свыше 28 млрд руб. в виде льготных зай
29.06.2026 Ученые Пермского Политеха впервые оценили риск поражения артерий при лечении переломов голени

При лечении сложных переломов голени врачи часто используют специальные металлические конструкции — аппараты, которые крепятся к кости через мягкие ткани с помощью спиц. Ученые Пермского Политеха впервые создали компьютерную модель, которая позволяет заранее рассчитать, как фиксация конструкции повлияет на кровоток в голени. На ее основе разработали алгоритм, который

19.06.2026 Ученые Пермского Политеха разработали 3D-модель с точностью 98% для расчета качества поверхности медицинских имплантов

Ученые Пермского Политеха разработали принципиально новую компьютерную 3D-модель, которая с точностью 98% предсказывает, как именно электрическая искра изменит поверхность импланта. Это позволит произ
17.06.2026 Ученые Пермского Политеха создали инструмент для оценки рисков для здоровья населения

Ученые Пермского Политеха разработали математическую модель, которая позволяет оценивать совокупный риск от нескольких факторов и выявлять главный источник вреда для здоровья. Проверка показала, что т
01.06.2026 Пермский край запустил программу поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty

рыми ежедневно пользуются жители региона», — отметил Азиз Алимов, руководитель Standoff Bug Bounty. Пермский край последовательно развивает систему защиты государственных информационных ресурсо
21.05.2026 «Р7» будет развивать сотрудничество с Пермским краем

литику импортозамещения в сфере программных продуктов ещё более эффективно. Как результат — сегодня Пермский край входит в топ-10 регионов по доле использования отечественного ПО в работе орган
19.05.2026 МТС: к концу 2026 г. в Прикамье будут работать порядка 50 отечественных базовых станций

ксплуатацию отечественных базовых станций. К 2030 г. «Иртея» поставит МТС 20 тыс. базовых станций. «Пермский край — в числе регионов, где мы активно разворачиваем сеть на российском оборудовани
18.05.2026 Ученые Пермского Политеха создали метод, который ускоряет работу сайтов и видео, не перегружая серверы

Ученые Пермского Политеха разработали новый метод распределения задач, который учитывает не только прогноз времени выполнения, но и его достоверность. Это сокращает время отклика на 8–10%, а также улу
06.05.2026 МТС прокачала сеть для жителей Чернушки и Добрянки

еобходимость, и мы делаем всё, чтобы связь оставалась быстрой и надёжной», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. Чернушка и Добрянка — ключевые промышленные центры южного и
27.04.2026 Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить отказоустойчивость электроники

Ученые Пермского Политеха разработали уникальный метод резервирования, который повышает вероятность безотказной работы электроники более чем на 25% по сравнению с традиционным подходом. Об этом CNews

22.04.2026 Жители Пермского края могут приобрести SIM-карты МТС на «Авито»

На платформе «Авито» появился раздел, в котором жители Пермского края могут приобрести SIM-карты операторов связи. Продавцами выступают официальные магазины российских телеком-компаний, представленных в регионе. Об этом CNews сообщили представители
21.04.2026 Ученые ИМСС УрО РАН и Пермского Политеха научились точнее находить повреждения в фотонных структурах

аботанном ранее совместно ИМСС УрО РАН и компанией «ОРМС Лаб» (малым инновационным предприятием при Пермском федеральном исследовательском центре УрО РАН). Вместо грубого усреднения, которое «р
21.04.2026 МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Прикамья

МФЦ. Уверена, этот опыт будет востребован в каждом уголке нашего региона», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. Региональная сеть МФЦ Пермского края включает в себя 54 фил
17.04.2026 Ученые Пермского Политеха разработали уникальный инструмент для контроля за дорожным движением

Ученые Пермского Политеха создали инструмент, который позволяет прогнозировать автомобильный затор до его возникновения. Предложенный инструмент уникален и не имеет аналогов в России и за рубежом. Об

15.04.2026 Шесть из десяти атак телефонных мошенников нацелены на пермяков старше 65 лет

МТС сообщает, что в I квартале 2026 г. в Пермском крае выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных многоступенча
10.04.2026 Связь выше уровня воды: больше 100 специалистов «Ростелекома» следят за состоянием цифровой инфраструктуры в условиях паводка в Пермском крае

00 специалистов компании «Ростелеком» круглосуточно контролируют состояние телеком-инфраструктуры в Пермском крае в условиях весеннего паводка. Команда филиала переведена в режим повышенной гот
02.04.2026 В окрестностях Чусового ускорили интернет

, новое покрытие появилось в поселке Лисьи Гнезда. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пермский край часто становится местом съемок различных кинопроектов — «Территория», «Сердце П
26.03.2026 Каждый третий смартфон в Прикамье поддерживает 5G

гионов России зафиксирован в Чеченской Республике (50%), наименьшая доля – в Республике Тыва (24%). Пермский край находится в среднем диапазоне. Самой популярной моделью 5G-смартфона в Прикамье
24.03.2026 Абитуриенты Прикамья могут принять участие в онлайн-отборе в ГИТИС

» совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте регистрации в Пермском крае на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа

20.03.2026 В Пермском крае камеры «Ростелекома» будут контролировать досрочный этап ЕГЭ-2026

«Ростелеком» в Пермском крае оснастил современной системой видеонаблюдения пункты проведения (ППЭ) досрочног
12.03.2026 Ученые Пермского Политеха создали «самонастраивающийся» алгоритм, который избавит лифты и электромобили от рывков

Ученые Пермского Политеха разработали «самонастраивающийся» алгоритм, который адаптирует регулятор к реальной нагрузке на двигатель. Точность управления выросла на 14,8%, а в нестабильных условиях нов
10.03.2026 Количество DDoS-атак на Прикамье и другие организации Урала выросло в три раза

МТС, при помощи аналитиков RED Security, представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. в Пермском крае и других регионах страны. По данным аналитиков, количество атак на Уральский федеральный округ за этот период выросло в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Урал за
05.03.2026 МТС расширила сеть отечественных базовых станций в Прикамье

овскими приложениями, онлайн-кинотеатрами, дистанционно получать медицинскую помощь и образование. «Пермский край — территория с непростой географией и значительным количеством удаленных поселк
05.03.2026 «Свеза» внедряет системы машинного зрения на комбинате в Прикамье

ате в Уральском системы машинного зрения, автоматизированную приемку сырья и цифровой контроль лесозаготовок. Проект стал частью системной цифровой трансформации производственных процессов компании в Пермском крае — перехода от отдельных пилотов к масштабному внедрению технологий «умного производства». Об этом CNews сообщили представители «Свеза». Сегодня цифровые решения в «Свезе» интегрир
04.03.2026 «Базальт СПО» поможет АПК Пермского края перейти на российское ПО

«Базальт СПО», «Академия Бизнес Решений» и Пермский государственный аграрно-технологическом университет имени академика Д.Н. Прянишников
04.03.2026 Интернет пришел в Усть-Тары: еще одна базовая станция связи запущена в отдаленной деревне Пермского края

аналоги, демонстрирует отличное качество связи и надежность». Всего в 2025 г. провайдер установил в Пермском крае 100 базовых станций, 69 из них – от отечественной компании «Булат». Специалиста
27.02.2026 «МегаФон»: путешественники Прикамья активизировались в феврале

меньшую динамику, по общему объему информации, потраченной на поиск лучших направлений для поездок, Пермский край в феврале 2026 г. вошел в топ-10 регионов России. На первых строчках обосновали
12.02.2026 В Пермском Политехе готовят инженеров будущего на отечественных человекоподобных роботах

На кафедре автоматики и телемеханики Пермского Политеха у студентов появилась возможность обучения на человекоподобном роботе, который умеет говорить, жестикулировать, менять выражение «лица». Учебный процесс выстроен на машине Ар
10.02.2026 В Прикамье снизилась активность телефонных мошенников

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, о снижении числа нежелательных звонков в Пермском крае. По результатам IV квартала 2025 г. количество спам- и мошеннических вызовов жителям региона уменьшилось на 32% в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом CNews сообщили представ
05.02.2026 ЭТП «Торги223» подтвердила статус официального оператора электронных торгов в Пермском крае

ЭТП «Торги223» (АО «ЦРЭТ») по итогам ежегодного отбора включена в перечень официальных операторов электронных площадок, допущенных к работе в Региональной информационной системе «Закупки Пермского края» (РИС «Закупки ПК») на 2026 г. Решение принято 27 января 2026 г. Комиссией по определению операторов электронных площадок по результатам рассмотрения заявок в Перми. Об этом CNew
05.02.2026 Пермский бизнес нарастил инвестиции в решения на базе интернета вещей

сервисы на базе интернета вещей (IoT). Об этом CNews сообщили представители МТС. Рост инвестиций в Пермском крае показали IoT-решения – этот показатель вырос более чем на 7% по сравнению с ана

Публикаций - 1795, упоминаний - 3010

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 246
Ростелеком 10948 227
МегаФон 10742 136
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 92
Microsoft Corporation 25775 88
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 73
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 50
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 39
Ростелеком - Связьинвест 1719 38
9594 38
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 38
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 35
Promobot - Промобот 168 30
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 28
Samsung Electronics 11064 26
Yandex - Яндекс 9216 26
Softline - Софтлайн 3743 25
SAP SE 5601 24
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 23
Oracle Corporation 7074 23
Крок - Croc 1964 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Cisco Systems 5372 19
HP Inc. 5883 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 19
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 18
АйТи 1519 17
Открытые технологии 732 16
Huawei 4676 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 22 14
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
Apple Inc 13154 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 13
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 13
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 73
Почта России ПАО 2370 30
Газпром ПАО 1493 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 19
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 19
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 18
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 16
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 15
Dubai Mall - Дубай Молл 51 15
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
МТС Трэвел - MTS Travel 292 14
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 13
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 10
Россети Ленэнерго 1699 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
Транснефть 335 9
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 8
Альфа-Банк 1979 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 8
Евросеть 1421 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 7
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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 22
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ГосИнформСистемы 160 9
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
Электрокабель 13 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
Союз пенсионеров России 9 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
Международная академия связи - МАС 46 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 416
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 343
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 273
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 242
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 236
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 191
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 183
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 183
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 159
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 147
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 141
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 137
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 131
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 119
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 116
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 109
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 109
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 108
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 104
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 99
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 94
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 90
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 85
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 85
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 85
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 84
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 83
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 83
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 79
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 76
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 75
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 75
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 74
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 73
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 72
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 70
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 70
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 69
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 66
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 65
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 132
Linux OS 11533 65
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 54
Microsoft Windows 16882 43
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 30
Microsoft Windows 2000 8678 29
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 28
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 25
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 25
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
Google Android 15243 21
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 20
Microsoft Office 4170 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
Apple iOS 8583 16
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 14
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 13
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
Apple iPhone 6 4861 11
Apache OpenOffice 490 11
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 48 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 11
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 10
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 10
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 10
МТС EnergyTool 32 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 9
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Кайгородова Оксана 102 102
Поносов Александр 69 46
Шадаев Максут 1210 46
Чернышенко Дмитрий 581 45
Лысенко Эдуард 317 39
Шмалев Андрей 41 37
Путин Владимир 3454 35
Албычев Александр 168 34
Черников Алексей 53 33
Ципорин Павел 103 31
Разумовский Дмитрий 125 31
Мартынова Елена 90 31
Балуев Евгений 31 31
Хайруллин Айрат 108 30
Херсонцев Алексей 93 30
Петрушин Андрей 110 29
Меджитов Тимур 85 29
Шпак Василий 279 29
Терещенко Денис 95 25
Шиловских Петр 25 25
Орловский Виктор 408 25
Власов Сергей 101 24
Фахрутдинов Ильдар 25 24
Слышкин Василий 129 23
Пугачев Павел 63 23
Сорокин Даниил 33 23
Петров Михаил 139 23
Исхизова Александра 100 22
Махонин Дмитрий 21 21
Медведев Дмитрий 1665 21
Куртяник Надежда 441 20
Паршин Максим 323 19
Кивокурцев Олег 100 18
Скиба Владимир 42 18
Труненков Сергей 35 17
Пуртов Кирилл 64 15
Никифоров Николай 1138 14
Кудрин Алексей 125 14
Фомин Павел 61 14
Багреева Мария 31 14
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1141
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 519
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 435
Россия - УФО - Свердловская область 1951 325
Россия - УФО - Челябинская область 1512 291
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 286
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 279
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 274
Россия - УФО - Тюменская область 1365 231
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 210
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 182
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 178
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 164
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 159
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 156
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 149
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 147
Россия - УФО - Курганская область 645 129
Россия - ПФО - Самарская область 1577 127
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 126
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 114
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 101
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 94
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 92
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 91
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 88
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 86
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 84
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 82
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 82
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 82
Россия - СФО - Омская область 789 80
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 79
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 71
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 71
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 71
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 69
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 67
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 67
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 622
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 425
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 217
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 148
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 100
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Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 57
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
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РИА Новости 1033 5
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
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NYT - The New York Times 1100 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Главбух 13 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 93
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 32
IDC - International Data Corporation 4975 9
Gartner - Гартнер 3658 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 5
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Инновация года - награда 155 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Мишень 186 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Radicati Group 26 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Fast рейтинг 55 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
IDC FinTech Ranking 8 1
TAdviser 100 5 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Sensor Tower 16 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
AdIndex 13 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ITResearch 123 1
SmartMarketing 74 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 152
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 45
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 23
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 19
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 16
РАН - Российская академия наук 2122 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 12
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 9
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 9
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 9
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