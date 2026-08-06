Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье

От маркетплейсов до умного дома: «МегаФон» запустил интернет для дачников Пермского края изменения, даже находясь не на территории участка», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Пермском крае Василий Чекмарев. Помимо практических задач мобильный интернет открывает новые

Ученые Пермского Политеха создали программу для оценки киберживучести «Умного дома» Ученые Пермского Политеха разработали программу, которая позволяет количественно оценить, насколько система «Умного дома» способна противостоять киберугрозам, сохранять данные и продолжать работу даже

МТС поможет предприятиям Прикамья закупать электроэнергию на оптовом рынке лиента или в гибридной схеме, в зависимости от требований к безопасности», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

МТС поможет родителям следить за безопасностью детей в Прикамье в Прикамье, чтобы часть забот о безопасности детей брал на себя оператор», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. Обе услуги доступны участникам Семейной группы и абонентам

МТС разогнала LTE для дачников Прикамья отдых за городом был не только спокойным, но и технологически оснащенным», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Ozon запустит логистический центр для крупногабаритных товаров в Пермском крае В Пермском крае появится новый логистический центр Ozon для обработки крупногабаритных товаров

Ученые Пермского Политеха нашли способ улучшить качество бумаги и картона Ученые Пермского Политеха впервые в России создали автоматизированную систему диагностики воды целлюлозно-бумажной промышленности. В отличие от существующих решений, она работает в реальном времени, п

Пермяки помогли улучшить «Аврору»: в столице Прикамья представлена новая версия отечественной операционной системы аждый шестой — с Урала. Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала «Ростелекома»: «Мы рады, что Пермский край стал одним из активных центров притяжения для энтузиастов Авроры. Поддержка про

МТС оградила пермяков от шести лет спама осаждали туристическими предложениями и рекламой развлечений и ресторанов — такие звонки единичны. «Пермский край остается одним из самых активных цифровых регионов, и мы уделяем особое внимани

ФРП профинансирует производство «умных» трекеров для транспорта и промышленности а создание производства программируемых контроллеров нового поколения. Всего Фонд профинансировал в Пермском крае 115 проектов, вложив в экономику региона свыше 28 млрд руб. в виде льготных зай

Ученые Пермского Политеха впервые оценили риск поражения артерий при лечении переломов голени При лечении сложных переломов голени врачи часто используют специальные металлические конструкции — аппараты, которые крепятся к кости через мягкие ткани с помощью спиц. Ученые Пермского Политеха впервые создали компьютерную модель, которая позволяет заранее рассчитать, как фиксация конструкции повлияет на кровоток в голени. На ее основе разработали алгоритм, который

Ученые Пермского Политеха разработали 3D-модель с точностью 98% для расчета качества поверхности медицинских имплантов Ученые Пермского Политеха разработали принципиально новую компьютерную 3D-модель, которая с точностью 98% предсказывает, как именно электрическая искра изменит поверхность импланта. Это позволит произ

Ученые Пермского Политеха создали инструмент для оценки рисков для здоровья населения Ученые Пермского Политеха разработали математическую модель, которая позволяет оценивать совокупный риск от нескольких факторов и выявлять главный источник вреда для здоровья. Проверка показала, что т

Пермский край запустил программу поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty рыми ежедневно пользуются жители региона», — отметил Азиз Алимов, руководитель Standoff Bug Bounty. Пермский край последовательно развивает систему защиты государственных информационных ресурсо

«Р7» будет развивать сотрудничество с Пермским краем литику импортозамещения в сфере программных продуктов ещё более эффективно. Как результат — сегодня Пермский край входит в топ-10 регионов по доле использования отечественного ПО в работе орган

МТС: к концу 2026 г. в Прикамье будут работать порядка 50 отечественных базовых станций ксплуатацию отечественных базовых станций. К 2030 г. «Иртея» поставит МТС 20 тыс. базовых станций. «Пермский край — в числе регионов, где мы активно разворачиваем сеть на российском оборудовани

Ученые Пермского Политеха создали метод, который ускоряет работу сайтов и видео, не перегружая серверы Ученые Пермского Политеха разработали новый метод распределения задач, который учитывает не только прогноз времени выполнения, но и его достоверность. Это сокращает время отклика на 8–10%, а также улу

МТС прокачала сеть для жителей Чернушки и Добрянки еобходимость, и мы делаем всё, чтобы связь оставалась быстрой и надёжной», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. Чернушка и Добрянка — ключевые промышленные центры южного и

Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить отказоустойчивость электроники Ученые Пермского Политеха разработали уникальный метод резервирования, который повышает вероятность безотказной работы электроники более чем на 25% по сравнению с традиционным подходом. Об этом CNews

Жители Пермского края могут приобрести SIM-карты МТС на «Авито» На платформе «Авито» появился раздел, в котором жители Пермского края могут приобрести SIM-карты операторов связи. Продавцами выступают официальные магазины российских телеком-компаний, представленных в регионе. Об этом CNews сообщили представители

Ученые ИМСС УрО РАН и Пермского Политеха научились точнее находить повреждения в фотонных структурах аботанном ранее совместно ИМСС УрО РАН и компанией «ОРМС Лаб» (малым инновационным предприятием при Пермском федеральном исследовательском центре УрО РАН). Вместо грубого усреднения, которое «р

МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Прикамья МФЦ. Уверена, этот опыт будет востребован в каждом уголке нашего региона», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. Региональная сеть МФЦ Пермского края включает в себя 54 фил

Ученые Пермского Политеха разработали уникальный инструмент для контроля за дорожным движением Ученые Пермского Политеха создали инструмент, который позволяет прогнозировать автомобильный затор до его возникновения. Предложенный инструмент уникален и не имеет аналогов в России и за рубежом. Об

Шесть из десяти атак телефонных мошенников нацелены на пермяков старше 65 лет МТС сообщает, что в I квартале 2026 г. в Пермском крае выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных многоступенча

Связь выше уровня воды: больше 100 специалистов «Ростелекома» следят за состоянием цифровой инфраструктуры в условиях паводка в Пермском крае 00 специалистов компании «Ростелеком» круглосуточно контролируют состояние телеком-инфраструктуры в Пермском крае в условиях весеннего паводка. Команда филиала переведена в режим повышенной гот

В окрестностях Чусового ускорили интернет , новое покрытие появилось в поселке Лисьи Гнезда. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пермский край часто становится местом съемок различных кинопроектов — «Территория», «Сердце П

Каждый третий смартфон в Прикамье поддерживает 5G гионов России зафиксирован в Чеченской Республике (50%), наименьшая доля – в Республике Тыва (24%). Пермский край находится в среднем диапазоне. Самой популярной моделью 5G-смартфона в Прикамье

Абитуриенты Прикамья могут принять участие в онлайн-отборе в ГИТИС » совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте регистрации в Пермском крае на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа

В Пермском крае камеры «Ростелекома» будут контролировать досрочный этап ЕГЭ-2026 «Ростелеком» в Пермском крае оснастил современной системой видеонаблюдения пункты проведения (ППЭ) досрочног

Ученые Пермского Политеха создали «самонастраивающийся» алгоритм, который избавит лифты и электромобили от рывков Ученые Пермского Политеха разработали «самонастраивающийся» алгоритм, который адаптирует регулятор к реальной нагрузке на двигатель. Точность управления выросла на 14,8%, а в нестабильных условиях нов

Количество DDoS-атак на Прикамье и другие организации Урала выросло в три раза МТС, при помощи аналитиков RED Security, представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. в Пермском крае и других регионах страны. По данным аналитиков, количество атак на Уральский федеральный округ за этот период выросло в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Урал за

МТС расширила сеть отечественных базовых станций в Прикамье овскими приложениями, онлайн-кинотеатрами, дистанционно получать медицинскую помощь и образование. «Пермский край — территория с непростой географией и значительным количеством удаленных поселк

«Свеза» внедряет системы машинного зрения на комбинате в Прикамье ате в Уральском системы машинного зрения, автоматизированную приемку сырья и цифровой контроль лесозаготовок. Проект стал частью системной цифровой трансформации производственных процессов компании в Пермском крае — перехода от отдельных пилотов к масштабному внедрению технологий «умного производства». Об этом CNews сообщили представители «Свеза». Сегодня цифровые решения в «Свезе» интегрир

«Базальт СПО» поможет АПК Пермского края перейти на российское ПО «Базальт СПО», «Академия Бизнес Решений» и Пермский государственный аграрно-технологическом университет имени академика Д.Н. Прянишников

Интернет пришел в Усть-Тары: еще одна базовая станция связи запущена в отдаленной деревне Пермского края аналоги, демонстрирует отличное качество связи и надежность». Всего в 2025 г. провайдер установил в Пермском крае 100 базовых станций, 69 из них – от отечественной компании «Булат». Специалиста

«МегаФон»: путешественники Прикамья активизировались в феврале меньшую динамику, по общему объему информации, потраченной на поиск лучших направлений для поездок, Пермский край в феврале 2026 г. вошел в топ-10 регионов России. На первых строчках обосновали

В Пермском Политехе готовят инженеров будущего на отечественных человекоподобных роботах На кафедре автоматики и телемеханики Пермского Политеха у студентов появилась возможность обучения на человекоподобном роботе, который умеет говорить, жестикулировать, менять выражение «лица». Учебный процесс выстроен на машине Ар

В Прикамье снизилась активность телефонных мошенников ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, о снижении числа нежелательных звонков в Пермском крае. По результатам IV квартала 2025 г. количество спам- и мошеннических вызовов жителям региона уменьшилось на 32% в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом CNews сообщили представ

ЭТП «Торги223» подтвердила статус официального оператора электронных торгов в Пермском крае ЭТП «Торги223» (АО «ЦРЭТ») по итогам ежегодного отбора включена в перечень официальных операторов электронных площадок, допущенных к работе в Региональной информационной системе «Закупки Пермского края» (РИС «Закупки ПК») на 2026 г. Решение принято 27 января 2026 г. Комиссией по определению операторов электронных площадок по результатам рассмотрения заявок в Перми. Об этом CNew