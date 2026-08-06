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Россия УФО Пермский край Пермская область Прикамье
СОБЫТИЯ
|06.08.2026
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От маркетплейсов до умного дома: «МегаФон» запустил интернет для дачников Пермского края
изменения, даже находясь не на территории участка», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Пермском крае Василий Чекмарев. Помимо практических задач мобильный интернет открывает новые
|05.08.2026
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Ученые Пермского Политеха создали программу для оценки киберживучести «Умного дома»
Ученые Пермского Политеха разработали программу, которая позволяет количественно оценить, насколько система «Умного дома» способна противостоять киберугрозам, сохранять данные и продолжать работу даже
|30.07.2026
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МТС поможет предприятиям Прикамья закупать электроэнергию на оптовом рынке
лиента или в гибридной схеме, в зависимости от требований к безопасности», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
|29.07.2026
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МТС поможет родителям следить за безопасностью детей в Прикамье
в Прикамье, чтобы часть забот о безопасности детей брал на себя оператор», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. Обе услуги доступны участникам Семейной группы и абонентам
|22.07.2026
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МТС разогнала LTE для дачников Прикамья
отдых за городом был не только спокойным, но и технологически оснащенным», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
|21.07.2026
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Ozon запустит логистический центр для крупногабаритных товаров в Пермском крае
В Пермском крае появится новый логистический центр Ozon для обработки крупногабаритных товаров
|17.07.2026
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Ученые Пермского Политеха нашли способ улучшить качество бумаги и картона
Ученые Пермского Политеха впервые в России создали автоматизированную систему диагностики воды целлюлозно-бумажной промышленности. В отличие от существующих решений, она работает в реальном времени, п
|10.07.2026
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Пермяки помогли улучшить «Аврору»: в столице Прикамья представлена новая версия отечественной операционной системы
аждый шестой — с Урала. Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала «Ростелекома»: «Мы рады, что Пермский край стал одним из активных центров притяжения для энтузиастов Авроры. Поддержка про
|09.07.2026
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МТС оградила пермяков от шести лет спама
осаждали туристическими предложениями и рекламой развлечений и ресторанов — такие звонки единичны. «Пермский край остается одним из самых активных цифровых регионов, и мы уделяем особое внимани
|07.07.2026
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ФРП профинансирует производство «умных» трекеров для транспорта и промышленности
а создание производства программируемых контроллеров нового поколения. Всего Фонд профинансировал в Пермском крае 115 проектов, вложив в экономику региона свыше 28 млрд руб. в виде льготных зай
|29.06.2026
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Ученые Пермского Политеха впервые оценили риск поражения артерий при лечении переломов голени
При лечении сложных переломов голени врачи часто используют специальные металлические конструкции — аппараты, которые крепятся к кости через мягкие ткани с помощью спиц. Ученые Пермского Политеха впервые создали компьютерную модель, которая позволяет заранее рассчитать, как фиксация конструкции повлияет на кровоток в голени. На ее основе разработали алгоритм, который
|19.06.2026
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Ученые Пермского Политеха разработали 3D-модель с точностью 98% для расчета качества поверхности медицинских имплантов
Ученые Пермского Политеха разработали принципиально новую компьютерную 3D-модель, которая с точностью 98% предсказывает, как именно электрическая искра изменит поверхность импланта. Это позволит произ
|17.06.2026
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Ученые Пермского Политеха создали инструмент для оценки рисков для здоровья населения
Ученые Пермского Политеха разработали математическую модель, которая позволяет оценивать совокупный риск от нескольких факторов и выявлять главный источник вреда для здоровья. Проверка показала, что т
|01.06.2026
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Пермский край запустил программу поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty
рыми ежедневно пользуются жители региона», — отметил Азиз Алимов, руководитель Standoff Bug Bounty. Пермский край последовательно развивает систему защиты государственных информационных ресурсо
|21.05.2026
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«Р7» будет развивать сотрудничество с Пермским краем
литику импортозамещения в сфере программных продуктов ещё более эффективно. Как результат — сегодня Пермский край входит в топ-10 регионов по доле использования отечественного ПО в работе орган
|19.05.2026
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МТС: к концу 2026 г. в Прикамье будут работать порядка 50 отечественных базовых станций
ксплуатацию отечественных базовых станций. К 2030 г. «Иртея» поставит МТС 20 тыс. базовых станций. «Пермский край — в числе регионов, где мы активно разворачиваем сеть на российском оборудовани
|18.05.2026
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Ученые Пермского Политеха создали метод, который ускоряет работу сайтов и видео, не перегружая серверы
Ученые Пермского Политеха разработали новый метод распределения задач, который учитывает не только прогноз времени выполнения, но и его достоверность. Это сокращает время отклика на 8–10%, а также улу
|06.05.2026
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МТС прокачала сеть для жителей Чернушки и Добрянки
еобходимость, и мы делаем всё, чтобы связь оставалась быстрой и надёжной», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. Чернушка и Добрянка — ключевые промышленные центры южного и
|27.04.2026
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Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить отказоустойчивость электроники
Ученые Пермского Политеха разработали уникальный метод резервирования, который повышает вероятность безотказной работы электроники более чем на 25% по сравнению с традиционным подходом. Об этом CNews
|22.04.2026
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Жители Пермского края могут приобрести SIM-карты МТС на «Авито»
На платформе «Авито» появился раздел, в котором жители Пермского края могут приобрести SIM-карты операторов связи. Продавцами выступают официальные магазины российских телеком-компаний, представленных в регионе. Об этом CNews сообщили представители
|21.04.2026
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Ученые ИМСС УрО РАН и Пермского Политеха научились точнее находить повреждения в фотонных структурах
аботанном ранее совместно ИМСС УрО РАН и компанией «ОРМС Лаб» (малым инновационным предприятием при Пермском федеральном исследовательском центре УрО РАН). Вместо грубого усреднения, которое «р
|21.04.2026
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МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Прикамья
МФЦ. Уверена, этот опыт будет востребован в каждом уголке нашего региона», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. Региональная сеть МФЦ Пермского края включает в себя 54 фил
|17.04.2026
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Ученые Пермского Политеха разработали уникальный инструмент для контроля за дорожным движением
Ученые Пермского Политеха создали инструмент, который позволяет прогнозировать автомобильный затор до его возникновения. Предложенный инструмент уникален и не имеет аналогов в России и за рубежом. Об
|15.04.2026
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Шесть из десяти атак телефонных мошенников нацелены на пермяков старше 65 лет
МТС сообщает, что в I квартале 2026 г. в Пермском крае выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных многоступенча
|10.04.2026
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Связь выше уровня воды: больше 100 специалистов «Ростелекома» следят за состоянием цифровой инфраструктуры в условиях паводка в Пермском крае
00 специалистов компании «Ростелеком» круглосуточно контролируют состояние телеком-инфраструктуры в Пермском крае в условиях весеннего паводка. Команда филиала переведена в режим повышенной гот
|02.04.2026
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В окрестностях Чусового ускорили интернет
, новое покрытие появилось в поселке Лисьи Гнезда. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пермский край часто становится местом съемок различных кинопроектов — «Территория», «Сердце П
|26.03.2026
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Каждый третий смартфон в Прикамье поддерживает 5G
гионов России зафиксирован в Чеченской Республике (50%), наименьшая доля – в Республике Тыва (24%). Пермский край находится в среднем диапазоне. Самой популярной моделью 5G-смартфона в Прикамье
|24.03.2026
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Абитуриенты Прикамья могут принять участие в онлайн-отборе в ГИТИС
» совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте регистрации в Пермском крае на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа
|20.03.2026
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В Пермском крае камеры «Ростелекома» будут контролировать досрочный этап ЕГЭ-2026
«Ростелеком» в Пермском крае оснастил современной системой видеонаблюдения пункты проведения (ППЭ) досрочног
|12.03.2026
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Ученые Пермского Политеха создали «самонастраивающийся» алгоритм, который избавит лифты и электромобили от рывков
Ученые Пермского Политеха разработали «самонастраивающийся» алгоритм, который адаптирует регулятор к реальной нагрузке на двигатель. Точность управления выросла на 14,8%, а в нестабильных условиях нов
|10.03.2026
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Количество DDoS-атак на Прикамье и другие организации Урала выросло в три раза
МТС, при помощи аналитиков RED Security, представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. в Пермском крае и других регионах страны. По данным аналитиков, количество атак на Уральский федеральный округ за этот период выросло в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Урал за
|05.03.2026
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МТС расширила сеть отечественных базовых станций в Прикамье
овскими приложениями, онлайн-кинотеатрами, дистанционно получать медицинскую помощь и образование. «Пермский край — территория с непростой географией и значительным количеством удаленных поселк
|05.03.2026
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«Свеза» внедряет системы машинного зрения на комбинате в Прикамье
ате в Уральском системы машинного зрения, автоматизированную приемку сырья и цифровой контроль лесозаготовок. Проект стал частью системной цифровой трансформации производственных процессов компании в Пермском крае — перехода от отдельных пилотов к масштабному внедрению технологий «умного производства». Об этом CNews сообщили представители «Свеза». Сегодня цифровые решения в «Свезе» интегрир
|04.03.2026
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«Базальт СПО» поможет АПК Пермского края перейти на российское ПО
«Базальт СПО», «Академия Бизнес Решений» и Пермский государственный аграрно-технологическом университет имени академика Д.Н. Прянишников
|04.03.2026
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Интернет пришел в Усть-Тары: еще одна базовая станция связи запущена в отдаленной деревне Пермского края
аналоги, демонстрирует отличное качество связи и надежность». Всего в 2025 г. провайдер установил в Пермском крае 100 базовых станций, 69 из них – от отечественной компании «Булат». Специалиста
|27.02.2026
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«МегаФон»: путешественники Прикамья активизировались в феврале
меньшую динамику, по общему объему информации, потраченной на поиск лучших направлений для поездок, Пермский край в феврале 2026 г. вошел в топ-10 регионов России. На первых строчках обосновали
|12.02.2026
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В Пермском Политехе готовят инженеров будущего на отечественных человекоподобных роботах
На кафедре автоматики и телемеханики Пермского Политеха у студентов появилась возможность обучения на человекоподобном роботе, который умеет говорить, жестикулировать, менять выражение «лица». Учебный процесс выстроен на машине Ар
|10.02.2026
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В Прикамье снизилась активность телефонных мошенников
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, о снижении числа нежелательных звонков в Пермском крае. По результатам IV квартала 2025 г. количество спам- и мошеннических вызовов жителям региона уменьшилось на 32% в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом CNews сообщили представ
|05.02.2026
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ЭТП «Торги223» подтвердила статус официального оператора электронных торгов в Пермском крае
ЭТП «Торги223» (АО «ЦРЭТ») по итогам ежегодного отбора включена в перечень официальных операторов электронных площадок, допущенных к работе в Региональной информационной системе «Закупки Пермского края» (РИС «Закупки ПК») на 2026 г. Решение принято 27 января 2026 г. Комиссией по определению операторов электронных площадок по результатам рассмотрения заявок в Перми. Об этом CNew
|05.02.2026
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Пермский бизнес нарастил инвестиции в решения на базе интернета вещей
сервисы на базе интернета вещей (IoT). Об этом CNews сообщили представители МТС. Рост инвестиций в Пермском крае показали IoT-решения – этот показатель вырос более чем на 7% по сравнению с ана
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Кайгородова Оксана 102 102
|Поносов Александр 69 46
|Шадаев Максут 1210 46
|Чернышенко Дмитрий 581 45
|Лысенко Эдуард 317 39
|Шмалев Андрей 41 37
|Путин Владимир 3454 35
|Албычев Александр 168 34
|Черников Алексей 53 33
|Ципорин Павел 103 31
|Разумовский Дмитрий 125 31
|Мартынова Елена 90 31
|Балуев Евгений 31 31
|Хайруллин Айрат 108 30
|Херсонцев Алексей 93 30
|Петрушин Андрей 110 29
|Меджитов Тимур 85 29
|Шпак Василий 279 29
|Терещенко Денис 95 25
|Шиловских Петр 25 25
|Орловский Виктор 408 25
|Власов Сергей 101 24
|Фахрутдинов Ильдар 25 24
|Слышкин Василий 129 23
|Пугачев Павел 63 23
|Сорокин Даниил 33 23
|Петров Михаил 139 23
|Исхизова Александра 100 22
|Махонин Дмитрий 21 21
|Медведев Дмитрий 1665 21
|Куртяник Надежда 441 20
|Паршин Максим 323 19
|Кивокурцев Олег 100 18
|Скиба Владимир 42 18
|Труненков Сергей 35 17
|Пуртов Кирилл 64 15
|Никифоров Николай 1138 14
|Кудрин Алексей 125 14
|Фомин Павел 61 14
|Багреева Мария 31 14
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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