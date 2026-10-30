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IDC FinTech Ranking

СОБЫТИЯ


30.10.2026 «Диасофт» в 15 раз подряд вошла в топ-100 крупнейших мировых поставщиков финансовых технологий по версии IDC 1
02.10.2025 «Диасофт» вошла в список 100 крупнейших мировых поставщиков финтех-решений по версии IDC 1
Как внедрять современные ИТ-решения еще быстрее и дешевле 1
12.09.2023 IDC Financial Insights включила «Диасофт» в список самых быстрорастущих финтех-компаний мира 1
30.09.2021 Цифровизацию Совкомбанка отметили в IDC 2
22.10.2019 «Диасофт» вошел в список четырех крупнейших мировых провайдеров финансовых технологий и услуг из России по версии IDC 3
30.09.2019 Qiwi вошла в первую сотню международного рейтинга IDC FinTech Rankings 2
22.10.2018 «Диасофт» планирует увеличить штат пермского филиала вдвое 1
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире 2

Публикаций - 9, упоминаний - 14

IDC FinTech Ranking и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1188 7
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 1
Tata Consultancy Services 76 1
Fiserv - Файсерв 12 1
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 27 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 149 1
Oracle Corporation 7126 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
NTT Data - Itelligence AG 49 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 132 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3175 2
Совкомбанк ПАО 323 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Oman Arab Bank 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 290 1
Интерпромбанк АКБ 15 1
Tata Group 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9160 1
ГПБ - Газпромбанк 1300 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 1
Ак Барс Банк 284 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 67 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3232 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3477 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6377 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 785 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1255 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8016 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26655 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6499 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2038 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16918 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета - Рабочее место бухгалтера 365 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2355 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 595 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18491 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6938 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 254 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 707 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10411 1
DevOps - Development и Operations 1289 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8844 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5775 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 486 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34176 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2960 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3445 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8461 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 533 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2823 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1983 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1332 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 578 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3721 1
Diasoft - Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 505 3
Apache Zeppelin 9 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Diasoft Message Guard - Защита электронных сообщений 2 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 108 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1871 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 61 1
Московская Биржа - Финуслуги 65 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 954 1
Apache Hadoop 472 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 216 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1325 1
Diasoft - Flextera 80 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 331 1
ВТБ ГАУСС - Единая аналитическая система-источник для транзакционного бизнеса - GAUSS - Global Transaction Business Analytic Unified Source & System 4 1
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 1
Глазков Александр 152 2
DeCastro Marc - ДеКастро Марк 3 2
Русалеев Виктор 4 1
Степанов Владимир 92 1
Протопопов Андрей 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 2
США - Висконсин 119 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 1
Европа 25059 1
Азия - Азиатский регион 5969 1
Индия - Bharat 5929 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 1
Россия - СФО - Новосибирск 4970 1
Индонезия - Республика 1074 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1731 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1858 1
США - Нью-Джерси 309 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 850 1
Индия - Карнатака - Бангалор 216 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 763 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 150 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 322 1
США - Флорида 789 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 101 1
Швейцария - Цуг 16 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54393 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6269 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18508 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4502 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6657 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 179 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3654 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6719 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16461 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5190 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6658 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 817 1
FinTech - Банковская гарантия - Bank guarantee 36 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3832 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3851 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8192 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1793 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 1
IDC - International Data Corporation 5004 7
IDC Financial Insights 10 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 2
Gartner - Гартнер 3679 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Forrester Research 837 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4294 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Banking Tech Awards 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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