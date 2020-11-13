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США
Висконсин

США - Висконсин


13.11.2020 Поставщик Apple после ссоры с ней решил открыть свое производство в США 1
21.06.2018 Получил срок «самый неумелый преступник в интернете» 1
27.03.2018 Сборщик iPhone и iPad покупает знаменитого производителя аксессуаров для Apple 1
19.12.2014 Запущена система e-invoicing, полностью совместимая с требованиями ЕС 1
19.02.2014 Фонд Google впервые инвестировал в образование 1
22.04.2013 ИТ-индустрии требуются «гибридные» специалисты 1
23.08.2012 В России построена программно-конфигурируемая сеть на основе протокола OpenFlow 1
03.08.2012 Скомпрометированы персональные данные более 100 тыс. американских налогоплательщиков 1
21.05.2012 ЦОД на Южном полюсе набирает администраторов Unix 1
25.02.2010 Подростка посадят на 15 лет за шантаж в социальной сети 1
05.08.2009 Ричард Брэнсон поделит космос с арабами 1
06.08.2008 Русские хакеры держат Америку в страхе 1
02.07.2008 Хакеры взломали сеть банкоматов Citibank 1
16.06.2008 Yahoo связалась с Google 1
10.04.2008 Yahoo в отчаянии 1
05.03.2008 Умер один из создателей вселенной Dungeon & Dragons 1
01.11.2007 Противостояние Acer и HP: новый этап 1
25.10.2007 На рынке флэш-памяти началась война 1
05.10.2007 MySpace и Facebook «патрулируют» полицейские 1
02.10.2007 Microsoft приобрела социальную сеть Jellyfish 1
05.07.2007 LG подал иск против Quanta Computer из-за DVD-приводов 1
13.02.2007 Американские законодатели стали жертвой утечки данных 1
20.11.2006 Непонятные облака озадачивают ученых 1
08.11.2006 Разработан новый метод исследования эволюции в реальном времени 1
28.02.2006 Amazon приобрел онлайновый магазин модной одежды 1
06.10.2005 В США создадут единый банк стволовых клеток 1
24.03.2004 RIAA подала в суд еще на 532 музыкальных интернет-пиратов 1
20.11.2003 Аварии энергосистем парализуют мир 1
18.09.2003 Россияне заняли все призовые места на Международной олимпиаде по информатике 1
04.06.2003 В США заработала еще одна 3G-сеть 1
04.03.2003 Филиал Sprint объявил финансовые итоги 2002 года 1
04.03.2003 Свет спасет от слепоты 1
24.07.2002 Гонка космопланов началась 1
23.07.2002 НАСА обещает полеты на гиперзвуковой скорости 1
17.06.2002 Nokia поставит AT&T Wireless оборудование с поддержкой технологии EDGE 1
11.06.2002 "Черный ящик" для искусственного спутника Земли 1
20.03.2002 ALLTEL приобретёт активы беспроводной связи CenturyTel на сумму $1,65 млрд. 1
18.03.2002 Еще 25 штатов присоединились к борьбе против Microsoft 1
04.02.2002 Microsoft возместит юридические затраты по антимонопольному разбирательству 3
13.08.2001 В США обсуждают вопрос создания голосовой почты для бездомных 1

Публикаций - 42, упоминаний - 44

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 18183 6
Apple Inc - Эппл Рус 9247 4
Qualcomm Technologies 1331 3
Google LLC 8924 3
Yahoo! 2827 2
Meta - Facebook 3968 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 350 2
Fiserv 10 1
Nokia Corporation 4523 1
Virgin Group 66 1
Transcend Information 45 1
AOL Inc 984 1
Apacer Technology Inc 38 1
Verbatim 51 1
Quanta Computer 183 1
Twitter 2208 1
SanDisk 248 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 104 1
HP - Hewlett-Packard 2563 1
Zecurion - Зекурион 148 1
AT&T Wireless Services 186 1
Acer Group 1995 1
Kingston Technology 132 1
HP Inc. 4526 1
InfoWatch - Инфовотч 805 1
LG Electronics 2822 1
Amazon Inc - Amazon.com 2061 1
Dell EMC 3948 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
Belkin 38 1
Linksys 93 1
Pegatron Corporation 44 1
Sharp Corporation 812 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 389 1
Broadcom Inc 370 1
AMD - Advanced Micro Devices 2958 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1612 1
Permira 15 1
Bank of America - Банк Америки 180 1
Citibank - Ситибанк 229 1
Google Capital 7 1
Scaled Composites 15 1
MODIS 17 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 482 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 258 1
Президент США 126 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1068 1
United States district court - Федеральные окружные суды США 35 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2559 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1744 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2519 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1653 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 118 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2553 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11455 1
Big Data - Большие данные 1146 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 474 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 643 1
OpenFlow - протокол управления процессом обработки данных 35 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 629 1
Myspace - социальная сеть 599 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Microsoft Skype 1747 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 1
Oracle NetSuite 31 1
Scaled Composites - SpaceShipOne 22 1
Microsoft Windows Live 191 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 427 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 325 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 267 1
Ковалев Александр 156 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 492 1
Smith Brad - Смит Брэд 60 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 29 1
Yang Jerry - Янг Джерри 77 1
Зенкин Денис 258 1
Китаева Анжелина 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 25130 20
США - Калифорния 2017 3
Земля - планета Солнечной системы 2503 3
США - Аризона 210 2
США - Пенсильвания 157 2
Россия - Российская федерация - РФ 74693 2
Латинская Америка 1097 1
Франция - Лион 15 1
Япония - Токио 671 1
США - Колумбия - Вашингтон 747 1
Латвия - Латвийская Республика 587 1
США - Техас 505 1
США - Флорида 376 1
США - Флорида - Майами 121 1
Латвия - Рига 77 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 50 1
США - Мичиган 107 1
Антарктида 66 1
США - Калифорния - Беркли 62 1
США - Индиана 45 1
Южный полюс 19 1
США - Мадисон 1 1
США - Оклахома 41 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8748 1
Европа 6049 1
Индия - Республика 3247 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 977 1
Индонезия - Республика 562 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 665 1
США - Калифорния - Купертино 228 1
Азия Южная 66 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9492 1
Франция - Французская Республика 3619 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1062 1
Канада 2098 1
США - Нью-Йорк 2021 1
Италия - Итальянская Республика 2223 1
Испания - Королевство 1999 1
Северная Америка 2163 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 564 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4743 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3849 2
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 12 1
Thomson Reuters - Рейтер 5083 4
NYT - The New York Times 818 3
Associated Press 1077 3
The Verge - Издание 449 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 276 2
FT - Financial Times 746 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Nikkei - Издание 146 1
The Wall Street Journal 937 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
РИА Новости 703 1
DigiTimes - Издание 1183 1
ComputerWorld 133 1
News Corp 170 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 402 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 850 1
РАН - Российская академия наук 569 1
Black Hat - Конференция 65 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1037275, в очереди разбора - 939092.
Создано именных указателей - 47669.
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