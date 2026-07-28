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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Висконсин

США - Висконсин

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Невиновного пользователя анонимного мессенджера бросили в тюрьму из-за опечатки 2
15.05.2026 Атакован крупнейший сборщик iPhone, IBM, Dell, HP. К хакерам попали «секретные чертежи» 1
23.04.2026 Anthropic ищет в Европе сотрудника с зарплатой больше $300 тысяч в месяц для поиска новых мощностей ЦОД 1
14.04.2026 Члены городского совета в США лишились должностей из-за контракта на строительство ЦОД 1
07.04.2026 Противники возведения ЦОД в США обстреляли офис сторонника строительства 1
24.09.2025 Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД 1
19.09.2025 Microsoft превращает пустующие здания крупнейшего в мире производителя iPhone в «самый мощный в мире» ЦОД 2
06.05.2025 Америка хочет дистанционно блокировать ИИ-ускорители, попавшие в Китай 1
22.07.2024 Российских блогеров власти хотят заставить получать образовательные лицензии 1
17.07.2024 Создатели детекторов оружия на ИИ из США использует лоббистов, чтобы писать под себя законы и получать гранты 1
07.07.2022 Фиктивный интернет-провайдер обманывал нищих американцев при информационной поддержке государства 1
13.11.2020 Поставщик Apple после ссоры с ней решил открыть свое производство в США 1
30.06.2020 Америка объявила войну мифическому чипированию людей 1
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире 1
21.06.2018 Получил срок «самый неумелый преступник в интернете» 1
27.03.2018 Сборщик iPhone и iPad покупает знаменитого производителя аксессуаров для Apple 1
19.12.2014 Запущена система e-invoicing, полностью совместимая с требованиями ЕС 1
05.10.2014 Смартфон можно превратить в детектор космических лучей 1
07.03.2014 Американские ядерщики создали гибкое и эластичное стекло 1
19.02.2014 Фонд Google впервые инвестировал в образование 1
04.02.2014 Официально: В Microsoft новый гендиректор, а Билл Гейтс больше не председатель совета директоров 1
04.11.2013 Потепление уменьшит размеры млекопитающих 1
22.04.2013 ИТ-индустрии требуются «гибридные» специалисты 1
08.10.2012 Гигантский динамик из Висконсина 2
23.08.2012 В России построена программно-конфигурируемая сеть на основе протокола OpenFlow 1
03.08.2012 Скомпрометированы персональные данные более 100 тыс. американских налогоплательщиков 1
03.08.2012 Лазер вместо медных дорожек 1
21.05.2012 ЦОД на Южном полюсе набирает администраторов Unix 1
05.05.2012 Заразный птичий грипп: вирусологи напечатали все детали 1
13.01.2012 К марсианской хижине пристроят надувной чердак 1
24.11.2011 "Лабораторные" нейроны заработали в мозге мыши 1
22.11.2011 Микротехнологический рывок: пьезоэлектрик скрестили с наночипом 1
14.09.2011 Новости и заметки будут создавать роботы-писатели 2
19.04.2010 Вероятно, обнаружен фрагмент болида из Висконсина 1
25.02.2010 Подростка посадят на 15 лет за шантаж в социальной сети 1
05.08.2009 Ричард Брэнсон поделит космос с арабами 1
15.05.2009 В США зарегистрирован четвертый случай смерти от гриппа H1N1 1
26.08.2008 Получены новые данные о природе сна 1

Публикаций - 118, упоминаний - 125

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 15
Google LLC 12688 8
Apple Inc 13154 5
Qualcomm Technologies 1974 4
Yahoo! 3726 4
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 43 3
LG Electronics 3735 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Oracle Corporation 7074 3
OpenAI 541 3
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 50 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 2
Melco Holdings - Buffalo Technology 85 2
Dell Technologies Secureworks 45 2
NimbleGen Systems 4 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Intel Corporation 12811 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
HP Inc. 5883 2
Kingston Technology 218 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
AT&T Inc 1725 2
PayPal 671 2
SanDisk 343 2
Verbatim 69 2
Transcend Information 82 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Nvidia Corp 4002 2
Fiserv - Файсерв 12 2
Quanta Computer 215 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 1
AT&T South - BellSouth 234 1
XCOR Aerospace - EZ-Rocket - ракетоплан 7 2
XCOR Aerospace 15 2
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 2
Space Adventures 30 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
Enron - Enrongate 122 1
Warner 540 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Oman Arab Bank 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 1
LendingClub 10 1
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 1
Parex Banka - Parexbank 6 1
Acciona - Nordex 6 1
Tata Group 25 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Permira 21 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Walt Disney Company 647 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Citi - Citibank 158 1
Google Capital 7 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Sony Music Entertainment 161 1
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 1
International Petroleum Limited 2 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Россети Ленэнерго 1699 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
CONAE - Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Национальная комиссия по космической деятельности - CNIE - Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales - Национальная комиссия по исследованию космоса - Аэрокосмическое агентство Аргентины 2 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Правительство штата Аризона США 3 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 10
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
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Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 2
FreePik 1841 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Microsoft Azure 1526 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Myspace - социальная сеть 640 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
PayPal Venmo 8 1
Linux Cloud OS 20 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 1
Bethesda Softworks - Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 59 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 106 1
Sonova - Advanced Bionics - Clarion CII Bionic Ear 1 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
IBM Virtualization Engine 10 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 12 1
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 1
Virgin Galactic - SpaceShipTwo - SS2 21 1
Yahoo! Answers 14 1
Yahoo! Groups 12 1
Bertelsmann - Bertelsmann BMG - Bertelsmann Music Group - BeMusic 16 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Microsoft - JellyFish 3 1
Linux OS 11533 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 1
Apple macOS 2419 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Зенкин Денис 263 2
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 2
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 2
Cerrina Franco - Керрина Франко 2 2
Eells Janis - Илз Дженис 2 2
Hei Derek - Хей Дерек 2 2
Kohl Herb - Кол Герберт 5 2
Kohl Herb - Коль Херб 3 2
Oberg James - Оберг Джеймс 6 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Китаева Анжелина 1 1
Солонин Виталий 90 1
Frantz Gene - Франц Джин 3 1
Рахманов Максим 47 1
Иванов Иван 24 1
Аветов Григорий 3 1
Смелянский Руслан 26 1
Касьянова Любовь 8 1
Ализар Анатолий 6 1
Al-Husseiny Mohamed Badawy - аль-Хусейни Мохаммед Бадуи 1 1
Kessler Scott - Кесслер Скотт 8 1
Davis Chad - Дэвис Чад 2 1
Imhoff Seth - Имхофф Сет 1 1
Carlson Sue - Карлсон Сью 1 1
Armstrong David - Армстронг Дэвид 2 1
Kobasa Darwyn - Кобаса Дарвин 1 1
Wesson Rick - Вессон Рик 2 1
Johnson Kevin - Джонсон Кевин 24 1
Зотов Леонид 2 1
Ракущинец Юрий 1 1
Мельдин Игнат 1 1
Traxler Kyle - Тракслер Кайл 1 1
Шавлюгин Евгений 1 1
Шалюгин Евгений 1 1
Дятлов Семен 1 1
Gitt Dennis - Гитт Деннис 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 85
США - Калифорния 4829 18
США - Мичиган 274 16
Россия - РФ - Российская федерация 166167 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
США - Иллинойс 340 12
США - Аризона 549 10
США - Техас 1048 9
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
США - Огайо 291 8
США - Теннесси 125 7
США - Арканзас 63 7
США - Нью-Йорк 3180 7
США - Флорида 786 7
США - Луизиана 110 7
США - Миннесота 198 6
США - Айова 129 6
США - Кентукки 83 6
Китай - Тайвань 4245 6
США - Индиана 123 6
США - Северная Каролина 328 6
США - Мэриленд 299 6
США - Миссури 129 6
США - Алабама 147 5
США - Миссисипи 65 5
США - Висконсин - Ошкош 5 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Канада 5081 5
США - Колорадо 385 5
США - Пенсильвания 372 5
США - Джорджия 335 5
Европа 24964 4
Индия - Bharat 5869 4
Испания - Королевство 3840 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
США - Нью-Джерси 307 4
США - Массачусетс 517 4
США - Оклахома 89 3
США - Нью-Мексико 249 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
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