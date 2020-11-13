Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Висконсин
Публикаций - 42, упоминаний - 44
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Permira 15 1
|Bank of America - Банк Америки 180 1
|Citibank - Ситибанк 229 1
|Google Capital 7 1
|Scaled Composites 15 1
|MODIS 17 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4743 3
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3849 2
|SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 12 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 850 1
|РАН - Российская академия наук 569 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1037275, в очереди разбора - 939092.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1037275, в очереди разбора - 939092.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru