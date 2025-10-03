Разделы

Sonova Advanced Bionics


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 Начались испытания первого российского нейроимпланта для восстановления слуха. Производство начнется в следующем году 1
17.10.2003 «Бионические» аккумуляторы в теле человека будут работать 10 лет 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Sonova и организации, системы, технологии, персоны:

Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 27 1
Neuralink 18 1
Нейроимпланты Элвис - ELVIS 4 1
Amazon Inc - Amazon.com 3091 1
Восход ФГБУ НИИ 672 1
Microsoft Corporation 25077 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 479 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 79 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 123 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 86 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8255 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16556 1
Implant - Имплант 172 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10460 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10071 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14222 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14477 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 254 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3910 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 257 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1955 1
Sonova - Advanced Bionics - Clarion CII Bionic Ear 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 392 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 160 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 917 1
Ализар Анатолий 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 2
Австрия - Австрийская Республика 1329 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3578 1
США - Иллинойс 334 1
США - Калифорния 4751 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2520 1
США - Висконсин 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9432 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2236 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 194 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 220 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 107 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 1
Здравоохранение - Отоларингология 180 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1282 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1950 1
Здравоохранение - Реабилитация 409 1
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 90 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10497 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4684 1
Литий - Lithium - химический элемент 592 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1315 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6203 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2097 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 69 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
