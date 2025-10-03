Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sonova Advanced Bionics
УПОМИНАНИЯ
|03.10.2025
|Начались испытания первого российского нейроимпланта для восстановления слуха. Производство начнется в следующем году 1
|17.10.2003
|«Бионические» аккумуляторы в теле человека будут работать 10 лет 1
Sonova и организации, системы, технологии, персоны:
|Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 27 1
|Neuralink 18 1
|Нейроимпланты Элвис - ELVIS 4 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3091 1
|Восход ФГБУ НИИ 672 1
|Microsoft Corporation 25077 1
|U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 123 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1955 1
|Sonova - Advanced Bionics - Clarion CII Bionic Ear 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 392 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 160 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 917 1
|Ализар Анатолий 6 1
