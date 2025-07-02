Разделы

02.07.2025 В Москве запущено единственное в России производство эластичных титановых имплантов

медпарк» начал работу первое в России предприятие полного цикла, выпускающее медицинские эластичные импланты из титана. Это единственное в стране производство, использующее исключительно россий
29.01.2025 Rosa Virtualization обеспечила виртуализацию видеокарт для ИИ в НИИ ЛОР

(СПб НИИ ЛОР) разработал и внедрил систему искусственного интеллекта (ИИ) для настройки кохлеарных имплантов «Эскулап-КИ». Эта технология, использующая нейронные сети, позволяет автоматически

22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям

йроимплантов, способных воздействовать на органы чувств человека, в том числе для глубокой стимуляции мозга, помогающих при тяжелых неврологических заболеваниях. Компания уже устанавливает зрительные импланты обезьянам, а в 2025 г. планирует начать испытания на добровольцах. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». «Компания Neuralink очень быстро двигается вперед благодаря большой

14.05.2024 APT-группа Careto активизировалась спустя 10 лет — для атак используются новые вредоносные программы-импланты

оненте защитного решения одного из производителей: она позволяла скрытно распространять вредоносные импланты на множество устройств. Речь идёт о четырёх сложных многомодульных имплантах с множе
02.08.2023 «Лаборатория Касперского» выявила серию целевых кибератак на промышленные предприятия с применением более 15 вредоносных имплантов для кражи данных

с группой APT31, также известной как Judgment Panda и Zirconium. Расследование показало, что для получения удаленного доступа к системам жертв, сбора и кражи данных использовалось более 15 различных имплантов. Они позволяли создавать множество постоянно действующих каналов для вывода украденной информации, в том числе из высокозащищенных систем. Злоумышленники продемонстрировали обширные з
17.06.2022 Российские ученые создали импланты для головного мозга, с помощью которых можно активировать органы чувств человека

Российские ученые создали импланты для головного мозга, с помощью которых можно активировать органы чувств человека. Технологию совместно разрабатывают фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и некоммерческая лаборатор
29.10.2018 «Лаборатория Касперского»: импланты для управления памятью уязвимы для кибератак

льзуемого на них программного обеспечения. В недалёком будущем киберзлоумышленники смогут атаковать импланты для управления памятью, чтобы красть, контролировать или модифицировать воспоминания
08.08.2016 Крохотные имплантаты для слежки за нейронной активностью уже проходят испытания

широко используются в больницах, к тому же ультразвук может проникать в организм человека на большую глубину, в том числе и сквозь кости черепа, а ультразвуковой излучатель можно сделать миниатюрным. Имплантаты уже испытывают на животных Во время тестирования исследователи питали датчики с использованием шести 540-наносекундных ультразвуковых импульсов, подаваемых каждые 100 микросекунд. Эт
15.04.2013 Светодиоды-имплантаты позволят управлять функциями мозга

летворенности. Крошечный беспроводной светодиод можно имплантировать в мозг с помощью обычной иглы, что позволит контролировать генно-модифицированные нейроны Исследователи полагают, что светодиодные имплантаты, которые делаются на основе печатной электроники, будут полезны и в других неврологических исследованиях. Сегодня похожие устройства уже используются для стимуляции периферических не
18.07.2012 Мышцы-имплантаты увеличили силу в 3 раза

Ученые из Института регенеративной медицины нашли способ выращивать мышечные имплантаты, способные восстановить потерянную в результате болезни или травмы мышечную массу. Наше тело может восстанавливать небольшие повреждения скелетных мышц, но в случае потери крупных ча
23.12.2011 Новая ступень биоэлектроники: имплантаты будут подзаряжать лазером

годня остро нуждается в надежном и безопасном беспроводном источнике питания для вживленных в организм датчиков, протезов и т.д. Тонкая полимерная пластинка на основе нанотрубок позволяет подзаряжать имплантаты с помощью лазера Устройство на основе углеродных нанотрубок завернуто в лист из 3-гексилтиофена и диметилсилоксана, который эффективно преобразует лазерное излучение в тепловую энерг
09.09.2003 Уникальные имплантаты: сделано на Украине

длительное время для выполнения функций удаленного больного органа. Некоторые очень сложны по конструкции и, к тому же, обладают высокой надежностью при неограниченном времени работы. Это, например, имплантаты, вживляемые в кость, им приходится не только нести высокие нагрузки, но и выполнять широкий спектр утраченных функций. Уникальные живые материалы Костная ткань может выдержать доволь

