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U.S. GSA General Services Administration Управление служб общего назначения США Независимое агентство в составе правительства США

U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США

СОБЫТИЯ


30.09.2026 Трамп изобрел для Америки портал госуслуг. В России такой работает 15 лет 1
27.10.2025 Глобальный передел облачного рынка. Клиенты Amazon стремглав бегут к конкурентам – компания устарела и погрязла в бюрократии 1
08.02.2024 Бюрократия побеждает. Обслуживающие правительство ИТ-шники погрязнут в бумагах и вместо работы будут заполнять отчеты 1
31.05.2018 «Касперскому» не дали засудить правительство США 2
04.12.2017 В английских госучреждениях запретили ПО Касперского 2
10.11.2017 ЦРУ маскирует свой вредоносный софт под ПО «Касперского» 2
25.10.2017 Касперский рассказал, как к нему попали секретные файлы АНБ 2
23.10.2017 «Касперский» открывает свои исходные коды 2
18.10.2017 Евгений Касперский назвал пять причин ненависти к нему в США 2
15.09.2017 Касперского вызвали на допрос в Сенат США 2
14.09.2017 Трамп приказал удалить ПО «Касперского» из госорганов США 2
12.09.2017 «Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне 2
11.09.2017 Крупнейшая торговая сеть США прекратила продавать ПО «Касперского» 2
12.07.2017 Трамп запретил ставить ПО «Касперского» в госорганах США 2
01.07.2015 VMware заплатит многомиллионный штраф за обман правительства США 1
25.06.2014 Изменения на рынке госзакупок США ввели поставщиков в депрессию 1
17.07.2013 Портал открытых данных США серьезно обновится 1
11.04.2013 США увеличивают государственные ИТ-расходы 1
21.11.2012 Американские чиновники отказались от BlackBerry в пользу iPhone 1
05.06.2012 Технология разумного здания от IBM повысит энергоэффективность государственных объектов США 1
21.07.2011 Правительство США срочно избавляется от дата-центров 1
29.04.2011 Правительство США потратит $2,5 миллиарда на облачный e-mail-сервис 1
10.03.2011 Облачная стратегия США: что задумал Кундра? 1
05.03.2011 Американские госучреждения переводят электронную почту в облака 1
13.09.2010 В США обсуждается национальная платформа разработки ПО с открытым кодом 1
31.08.2010 HP за $55 млн откупится от обвинений во взятках 1
18.06.2010 Oracle обвинили в обмане государства на «десятки миллионов долларов» 1
10.07.2009 Американское правительство потратит $18 млн на дизайн сайта 1
31.10.2003 Enterasys Networks расширяет сотрудничество с Westcon Group 1
28.05.2001 Сетевая торговля США: правительство опередит конкурентов? 1
01.11.2000 Gateway выплатит $9 млн. федеральному агентству за несоблюдение условий контракта 1

Публикаций - 31, упоминаний - 42

U.S. GSA и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5718 11
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 6
Amazon Inc - Amazon.com 3304 4
Microsoft Corporation 25863 4
Dell EMC 5204 2
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
Google LLC 12787 2
Best Buy 224 2
Unisys - Unify Square 118 1
Kaspersky Government Security Solutions - KGSS 1 1
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 77 1
Anthropic 212 1
Westcon Group 3 1
NBNCo - National Broadband Network - Национальная широкополосная сеть Австралии 2 1
NetApp - Network Appliance 668 1
Broadcom - VMware 2623 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Cisco Systems 5380 1
X Corp - Twitter 2942 1
Huawei 4715 1
Accenture plc 724 1
HP Inc. 5907 1
Oracle Corporation 7106 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 961 1
Red Hat 1381 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
DXC Technology - Computer Sciences 100 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
HackerOne 38 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
OpenAI 611 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 1
SolarWinds 60 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 55 1
Walmart - Wal-Mart Stores 409 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Amtrak - National Railroad Passenger Corporation - Амтрак - Национальная железнодорожная пассажирская корпорация 10 1
X5 Group - Перекрёсток 644 1
Volkswagen Group - VW 311 1
Barclays 122 1
Colonial Pipeline 34 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 18
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 308 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6011 12
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 198 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1217 11
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 81 11
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 636 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6680 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3217 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 559 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 2
Федеральное казначейство России 1954 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1425 2
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 40 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 66 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1061 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 293 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
Apache Software Foundation - ASF 232 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13291 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18337 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35771 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8770 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24713 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8046 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13806 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13091 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33893 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14425 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54708 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2458 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 728 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3261 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26547 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3270 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5346 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4935 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27128 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1915 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3012 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13577 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 549 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3671 1
Repository - Репозиторий 1199 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2032 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16652 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6605 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10810 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10293 1
Стандартизация - Standardization 2352 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2069 1
Управляемость - Manageability 2345 1
Оповещение и уведомление - Notification 6109 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1118 1
Кибербезопасность - Supply Chain Security - SCS - SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Цепочки поставок ПО - Реестр сторонних компонентов программных проектов 123 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры - Цифровые сертификаты 82 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1036 1
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 88 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10837 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3730 4
Kaspersky Internet Security 497 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5843 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
Blackberry Bold 58 1
BlackBerry OS 180 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 234 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7698 1
Microsoft Office 4220 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6387 1
JavaScript - JS - язык программирования 1450 1
WordPress Foundation - WordPress 258 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 920 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 573 1
Statista 267 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 91 1
Slashdot - VA Software - SourceForge 50 1
Oracle PeopleSoft 427 1
Microsoft Exchange Online 113 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 23 1
Касперский Евгений 338 11
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 10
Coats Dan - Коутс Дэн 14 10
Trump Donald J. - Трамп Дональд 702 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 3
Joyce Rob - Джойс Роб 3 2
Путин Владимир 3470 2
Шингарёв Антон 5 2
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 1
Гребнев Егор 41 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 57 1
Panchadsaram Ryan - Панчадсарам Райан 1 1
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 16 1
Flynn Michael - Флинн Майкл 3 1
Martin Ciaran - Мартин Киран 2 1
Martin Guy - Мартин Гай 2 1
Willams Jake - Уильямс Джек 4 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 176 1
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55050 29
Россия - РФ - Российская федерация 168223 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48027 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3421 10
Израиль 2870 6
Канада 5094 4
США - Колумбия - Вашингтон 1508 3
Европа 25021 2
Азия - Азиатский регион 5952 2
Индия - Bharat 5906 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1099 2
США - Алабама 147 1
США - Вашингтон штат 128 1
Атлантический океан - Мексиканский залив 67 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19348 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 1
Земля - планета Солнечной системы 10903 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3672 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Ближний Восток 3168 1
США - Иллинойс - Чикаго 442 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 823 1
США - Торонто 273 1
Гана - Республика 73 1
США - Массачусетс 520 1
США - Вирджиния - Виргиния 293 1
ЮАР - Кейптаун 46 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 70 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58372 27
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8315 13
Энергетика - Energy - Energetically 5954 10
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34254 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27626 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5554 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3622 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8966 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8906 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 608 2
Центр прозрачности 28 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6674 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8161 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5850 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18377 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5696 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 1
Аренда 2720 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1763 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3332 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11477 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6738 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1167 1
Спорт - Футбол - Football - Soccer 781 1
Лоббизм - Lobbying 96 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4607 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5895 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5817 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1920 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3931 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3817 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21988 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5667 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5154 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6229 1
U.S. NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 11 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3195 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 960 1
NYT - The New York Times 1104 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1348 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6127 4
FCW - Federal Computer Week 7 2
The Register - The Register Hardware 1800 2
Bloomberg 1645 2
ABC News 52 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Washington Times 22 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
The Verge - Издание 622 1
Forbes - Форбс 1016 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1291 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1321 1
The Bell - Издание 42 1
AP - Associated Press 2009 1
NBC News 189 1
Nextgov 26 1
Gartner - Гартнер 3673 2
IDC - International Data Corporation 4999 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
Billington Cybersecurity Summit 2 2
Government Cybersecurity Forum 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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