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Heins Thorsten
Хейнс Торстен


09.10.2015 BlackBerry грозится прекратить выпуск смартфонов 1
13.05.2015 Apple может купить Blackberry 1
26.11.2013 В BlackBerry полетели головы 1
11.11.2013 Мобилизация бизнеса продолжается: смартфоны или планшеты? 1
05.11.2013 BlackBerry передумала продаваться и лишилась гендиректора 1
18.10.2013 Lenovo собирается купить BlackBerry 1
19.09.2013 Главный «убийца SMS» придет на Android и iPhone в ближайшие выходные 1
13.08.2013 BlackBerry выставлена на продажу 1
09.08.2013 BlackBerry готовится покинуть биржу 1
02.08.2013 Главный «убийца SMS» становится доступен на Android и iPhone 1
10.07.2013 Blackberry пообещала создавать рабочие места и продолжила увольнения 1
25.06.2013 BlackBerry запустила сервис защиты данных для iPhone и Android 1
10.06.2013 Раскрыты сведения о новом флагмане BlackBerry 1
15.05.2013 Главный в мире «убийца SMS» станет доступен на Android и iOS 1
02.05.2013 Планшетам обещана гибель в ближайшие 5 лет 1
29.03.2013 BlackBerry продала 1 млн BlackBerry Z10 и вышла в прибыль 1
12.03.2013 Акции BlackBerry выросли из-за возможной продажи компании Lenovo 1
07.02.2013 BlackBerry: запуск нового смартфона стал самым успешным в истории 1
28.01.2013 Изображения BlackBerry нового поколения опубликованы до официального анонса. ФОТО 1
14.12.2012 Стив Балмер назван «гендиректором с быстрорастущей популярностью» 1
21.11.2012 Американские чиновники отказались от BlackBerry в пользу iPhone 1
01.11.2012 К тестированию BlackBerry 10 приступили свыше 50 операторов 1
28.09.2012 Рассекречены смартфоны BlackBerry нового поколения 1
21.09.2012 Сеть BlackBerry пережила новый крупный сбой 1
14.08.2012 RIM вот-вот откроет BlackBerry 10 для лицензирования 1
03.08.2012 Sony и Samsung смогут выпускать смартфоны на платформе BlackBerry 1
11.07.2012 Раскрыты подробности о новой OS BlackBerry 10 и планы по спасению компании 1
04.07.2012 Утечка: Какие смартфоны и планшеты BlackBerry выпустит в 2013 г. 1
25.06.2012 Производитель BlackBerry может быть раздроблен и продан 1
29.05.2012 RIM покинул еще один топ-менеджер 1
28.05.2012 Производитель BlackBerry увольняет тысячи сотрудников 1
24.05.2012 RIM лишилась одного из своих ветеранов и идеологов 1
02.05.2012 RIM показала новую платформу без легендарных кнопок. ВИДЕО 1
16.04.2012 Microsoft может купить BlackBerry 1
30.03.2012 Руководство BlackBerry уходит в отставку. Не исключена продажа компании 1
25.01.2012 Рассекречены подробности о будущих смартфонах BlackBerry 1
23.01.2012 Компания, производящая Blackberry, отправила в отставку свой правящий тандем 1
23.01.2012 Главы RIM Майк Лазаридис и Джим Балсилье лишились своих должностей 1
25.07.2011 RIM сокращает 10% штата 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Heins Thorsten упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 38
Microsoft Corporation 11168 8
Nokia Corporation 2453 7
Samsung Electronics 5730 4
Twitter 2204 4
Apple Inc - Эппл Рус 7737 4
Lenovo Group 1641 3
Facebook 3768 3
SAP SE 3220 2
Dell EMC 2419 2
Google LLC 7177 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 1
Samsung Group 33 1
Ovum 55 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
HTC Corporation 1199 1
Sony 2416 1
Xerox 519 1
Крок 1221 1
IBM 3557 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
LinkedIn 521 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Утконос 99 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Silver Lake Partners 51 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 486 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
QWERTY-клавиатура 205 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 21
Google Android 10751 12
Apple iOS 5742 10
BlackBerry Z10 23 7
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 4
BlackBerry PlayBook 85 4
WhatsApp Messenger 654 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Apple iMessage - Мессенджер 116 3
Microsoft Windows 8 1228 2
Apple iPhone 5 710 2
SAP Sybase 77 2
Apple Mac 1461 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Windows 10 6676 1
Kik Messenger - Мессенджер 10 1
Honeywell LEAP 16 1
BlackBerry Passport 13 1
BlackBerry Classic 5 1
BlackBerry Priv 9 1
Nokia N - серия 244 1
Apple iPod Touch 661 1
Linux MeeGo Core Software Platform 236 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Chen John - Чен Джон 17 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Орлик Сергей 66 1
Фролов Павел 39 1
Dell Michael - Делл Майкл 72 1
Icahn Carl - Айкан Карл 55 1
Сытин Дмитрий 50 1
Livingston Ted - Ливингстон Тед 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Россия - Российская федерация - РФ 57680 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Европа 3788 2
Канада 1311 2
США - Калифорния 975 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
США - Кремниевая долина 399 1
Африка 1499 1
Ближний Восток 1479 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
США - Флорида 145 1
США - Орландо 46 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 8
Thomson Reuters - Рейтер 1760 9
The Wall Street Journal 710 3
Bloomberg 786 3
The Verge - Издание 448 2
Engadget - Блог о технологиях 338 2
CNET - Издание 273 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
SlashGear 131 1
Известия ИД 59 1
Re/code 40 1
Pocket-Lint 68 1
All Things Digital 156 1
IDC - International Data Corporation 2729 6
Gartner 2197 4
Strategy Analytics 176 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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