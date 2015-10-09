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Heins Thorsten
Хейнс Торстен
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 39
Heins Thorsten упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 38
|Microsoft Corporation 11168 8
|Nokia Corporation 2453 7
|Samsung Electronics 5730 4
|Twitter 2204 4
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 4
|Lenovo Group 1641 3
|Facebook 3768 3
|SAP SE 3220 2
|Dell EMC 2419 2
|Google LLC 7177 2
|Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
|R-Style - Эр-Стайл ГК 154 1
|Samsung Group 33 1
|Ovum 55 1
|Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
|HTC Corporation 1199 1
|Sony 2416 1
|Xerox 519 1
|Крок 1221 1
|IBM 3557 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
|JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
|LinkedIn 521 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
|Утконос 99 1
|Vimeo - Видеохостинг 57 1
|Silver Lake Partners 51 1
|BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 21
|Google Android 10751 12
|Apple iOS 5742 10
|BlackBerry Z10 23 7
|BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 6
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 4
|BlackBerry PlayBook 85 4
|WhatsApp Messenger 654 4
|Microsoft Windows Phone OS 1472 4
|Apple iMessage - Мессенджер 116 3
|Microsoft Windows 8 1228 2
|Apple iPhone 5 710 2
|SAP Sybase 77 2
|Apple Mac 1461 2
|Apple iPad 3263 2
|Microsoft Windows 10 6676 1
|Kik Messenger - Мессенджер 10 1
|Honeywell LEAP 16 1
|BlackBerry Passport 13 1
|BlackBerry Classic 5 1
|BlackBerry Priv 9 1
|Nokia N - серия 244 1
|Apple iPod Touch 661 1
|Linux MeeGo Core Software Platform 236 1
|Microsoft Surface - Планшет 305 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1760 9
|The Wall Street Journal 710 3
|Bloomberg 786 3
|The Verge - Издание 448 2
|Engadget - Блог о технологиях 338 2
|CNET - Издание 273 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|SlashGear 131 1
|Известия ИД 59 1
|Re/code 40 1
|Pocket-Lint 68 1
|All Things Digital 156 1
|IDC - International Data Corporation 2729 6
|Gartner 2197 4
|Strategy Analytics 176 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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