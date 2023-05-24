Лента - Утконос

Дмитрий Бодунов - Как объединялись ИТ-инфраструктура, бизнес-процессы и команды «Утконоса» и «Ленты Онлайн» ственные или open source инструменты. CNews: В прошлом году в состав «Ленты» вошел онлайн-ритейлер «Утконос». Как это повлияло на развитие бизнеса «Ленты», в частности, в онлайн-сегменте? Дмитр

На витрине «Сбермаркета» появился «Утконос мини» «Утконос онлайн» в партнерстве с онлайн-сервисом «Сбермаркет» запустил пилотный проект доставк

«Утконос онлайн» внедрил роботизированного голосового помощника В онлайн-магазине «Утконос» заработал голосовой помощник. Голосовой робот уже обрабатывает порядка 30% от всех поступающих звонков. Более половины из них отрабатываются без участия оператора. Среднее время ответа

Российский школьник стал старшим разработчиком в крупной компании к Дмитрий Кондраков стал старшим разработчиком (senior) компании, доставляющей продукты питания, — «Утконос онлайн» в 16 лет. Дмитрий пришел на позицию мидл-разработчика и через пять месяцев по

Как Утконос ОНЛАЙН управляет гаджетами сотрудников обства использования парка мобильных устройств. В e-commerce, ярким представителем которой является Утконос ОНЛАЙН, нет «каменных» магазинов, ключевую роль играют именно склады и пункты доставк

Искусственный интеллект будет предлагать товары покупателям «Утконоса» Российская ИТ-компания Rubbles вместе с «Утконос онлайн» внедряет рекомендательную систему на основе ИИ для сайта и приложения онлайн-

«Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн» тала и внедрила централизованную EMM-систему (Enterprise Mobility Management) для 3000 устройств в «Утконос онлайн». Решение построено на базе SOTI MobiControl. Теперь управление всеми корпорат

«Инфосистемы джет» построила ЦОД для интернет-магазина «Утконос» «Инфосистемы джет» спроектировала и внедрила дата-центр для онлайн-магазина «Утконос». Основная часть решений, задействованных в проекте, произведена компанией Huawei, чт

«Утконос онлайн» увеличил продажи до 11,6 млрд. рублей за 9 месяцев 2020 года Онлайн-магазин продуктов «Утконос онлайн» объявляет о росте продаж до 11,6 млрд руб. за первые 9 месяцев 2020 года, вкл

Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн» Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн». Компания «Утконос Онлайн» основана в 2000 г. и является крупным игрок

«Утконос онлайн» запустил виртуального собеседника «Утконос онлайн», крупнейший игрок российского сегмента E-grocery, внедрил искусственный интел

«Связной» и «Утконос онлайн» установят мобильное приложение в рознице «Связной» и «Утконос онлайн» объявили о запуске партнерства. В рамках сотрудничества «Связной» будет продв

«Утконос онлайн», SAS и ФКН ВШЭ выбрали наиболее точную аналитическую модель SAS, «Утконос онлайн» и Факультет компьютерных наук НИУ «Высшая Школа Экономики» выступили организа

«Утконос онлайн» переведет все бизнес-процессы на SAP S/4HANA «Утконос онлайн», сервис доставки продуктов, в рамках новой ИТ-стратегии планирует к середине

Решение «Инфосистемы джет» спрогнозировало выкуп товаров в «Утконосе» с точностью до 80% «Инфосистемы джет» реализовала для гипермаркета «Утконос» пилотный ML-проект (Machine Learning – машинное обучение) по предсказанию объема вык

В Москве прошел RAIF Hackathon 2018 с призовым фондом более 1 млн рублей 23 октября в рамках масштабного делового форума RAIF (The Russian Artificial Intelligence Forum) состоялся финал RAIF Hackathon 2018. Партнерами хакатона выступили компании «Утконос», Росреестр и НЛМК, которые предоставляли обезличенные бизнес-данные. RAIF Hackathon 2018 включал в себя два этапа. В рамках отборочного онлайн-тура, который прошел с 5 по 19 октября, б

«Утконос» выстроил систему коммуникаций с клиентами при помощи SAP Marketing «Утконос» – один из лидеров в области интернет-торговли продуктами питания и сопутствующими то

«Инфосистемы Джет», Росреестр, НЛМК и «Утконос» запускают хакатон Artificial Intelligence Forum). Данные для хакатона предоставили: Росреестр, интернет-гипермаркет «Утконос» и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Призовой фонд события – более 1 млн

«Корус Консалтинг» внедрила ECM-систему «Спутник» в «Утконосе» нг» создала систему электронного документооборота на платформе «Спутник» для интернет-гипермаркета «Утконос» («Новый Импульс-50»). В ходе проекта были автоматизированы процессы работы с входяще

«Арсиэнтек» завершил миграцию систем SAP на Oracle Exadata в онлайн-гипермаркете «Утконос» истем SAP на базе Oracle с платформы SPARC на платформу Oracle Exadata/x86 для онлайн-гипермаркета «Утконос». Как рассказали CNews в компании, российский онлайн-ритейлер «Утконос» начал

iCore модернизировал сеть передачи данных «Утконоса» стемный интегратор полного цикла, модернизировала сеть передачи данных (СПД) интернет-гипермаркета «Утконос». Об этом CNews сообщили в iCore. Как рассказали в компании, обновленное оборудование

«Акадо Телеком» подключит к своим услугам интернет-гипермаркет «Утконос» Компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») предоставит телекоммуникационные услуги компании «Новый импульс-50» (торговая марка «Утконос»). Как рассказали CNews в операторе, по условиям заключенного договора, Московская телекоммуникационная корпорация («Комкор») предоставит интернет-гипермаркету услуги безлимитного интер

В «Утконосе» назначен новый ИТ-директор Заместителем генерального директора торговой сети «Утконос» по ИТ назначен Сергей Попов, сообщили в компании. Эта позиция освободилась после ухо

«Утконос» остановился на неделю. Идет замена SAP Магазин «Утконос» с 31 марта более чем на неделю приостановил свою работу, об этом говорится на сайте

«Утконос» внедряет SAP ERP 6.0 for Retail общила о начале внедрения системы управления предприятием SAP ERP 6.0 for Retail в группе компаний «Утконос», работающей в области интернет-торговли продуктами питания и сопутствующими товарами

TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос» Т-сервисов в компании «Новый импульс-50», развивающей сеть магазинов интернет-торговли под брендом «Утконос». Сеть магазинов «Утконос» работает в сегменте онлайн-торговли продуктами пита

"Мегафон", "Альфа-банк", "Утконос", "Газпромбанк" и другие: ИТ-директора крупнейших компаний выступят на CNews FORUM Банка», а также руководители и менеджеры ИТ-компаний. В секции «Розница» доклады представят Александр Артюхов, исполнительный директор ИТ-дирекции ТД «Копейка», Дмитрий Сытин, замгендиректора по ИТ «Утконоса», Сергей Кошелев, замгендиректора по управлению ИТ ГК «Детский мир», Игорь Веселов, операционный директор по ИТ «М.Видео», Андрей Кузнецов, директор по ИТ re:Store Retail Group. Всего

Softkey продает программы через «Утконос» ом, что теперь программные продукты из каталога Softkey можно выбрать и заказать на сайте магазина «Утконос». Softkey предлагает следующие решения: операционные системы, антивирусы, программы-п

Ученые секвенировали ДНК утконоса s Warren) из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщает пресс-служба университета Луизианы. Утконос - эндемичное австралийское животное, представитель древних примитивных млекопитающих.