Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лента Утконос
Публикаций - 124, упоминаний - 159
Лента упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Садовенко Илья 63 15
|Козлов Михаил 167 15
|Еремеев Сергей 20 14
|Карпенко Дмитрий 29 13
|Сытин Дмитрий 51 13
|Быстров Константин 24 13
|Александрин Андрей 15 13
|Хлуднев Егор 17 11
|Прохоров Фёдор 81 11
|Гуральников Сергей 162 11
|Ушаков Михаил 30 11
|Меднов Сергей 121 11
|Широких Алексей 71 11
|Шадаев Максут 460 11
|Халяпин Сергей 81 10
|Брагин Павел 22 10
|Белоусов Максим 73 10
|Коваленко Антон 26 10
|Пирогов Алексей 29 10
|Иншаков Дмитрий 41 10
|Соколов Михаил 27 10
|Шевченко Владимир 138 10
|Богданов Кирилл 110 10
|Леушев Андрей 69 10
|Мацоцкий Сергей 173 10
|Козырев Алексей 274 10
|Хрусталев Александр 32 10
|Ермолаев Артем 348 9
|Кравченко Константин 75 9
|Громов Иван 101 9
|Натрусов Артем 142 9
|Реймер Денис 54 8
|Фомичев Олег 112 8
|Юсупов Ренат 113 8
|Дьяченко Валерий 70 7
|Устюжанин Дмитрий 49 7
|Богачев Игорь 174 7
|Курило Андрей 37 7
|Стуров Дмитрий 29 7
|Строкович Антон 51 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru