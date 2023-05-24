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Лента Утконос

Лента - Утконос

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.05.2023 Дмитрий Бодунов -

Как объединялись ИТ-инфраструктура, бизнес-процессы и команды «Утконоса» и «Ленты Онлайн»

ственные или open source инструменты. CNews: В прошлом году в состав «Ленты» вошел онлайн-ритейлер «Утконос». Как это повлияло на развитие бизнеса «Ленты», в частности, в онлайн-сегменте? Дмитр
06.09.2022 На витрине «Сбермаркета» появился «Утконос мини»

«Утконос онлайн» в партнерстве с онлайн-сервисом «Сбермаркет» запустил пилотный проект доставк
04.07.2022 «Утконос онлайн» внедрил роботизированного голосового помощника

В онлайн-магазине «Утконос» заработал голосовой помощник. Голосовой робот уже обрабатывает порядка 30% от всех поступающих звонков. Более половины из них отрабатываются без участия оператора. Среднее время ответа
24.12.2021 Российский школьник стал старшим разработчиком в крупной компании

к Дмитрий Кондраков стал старшим разработчиком (senior) компании, доставляющей продукты питания, — «Утконос онлайн» в 16 лет. Дмитрий пришел на позицию мидл-разработчика и через пять месяцев по
09.11.2021 Как Утконос ОНЛАЙН управляет гаджетами сотрудников

обства использования парка мобильных устройств. В e-commerce, ярким представителем которой является Утконос ОНЛАЙН, нет «каменных» магазинов, ключевую роль играют именно склады и пункты доставк
20.09.2021 Искусственный интеллект будет предлагать товары покупателям «Утконоса»

Российская ИТ-компания Rubbles вместе с «Утконос онлайн» внедряет рекомендательную систему на основе ИИ для сайта и приложения онлайн-
16.09.2021 «Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн»

тала и внедрила централизованную EMM-систему (Enterprise Mobility Management) для 3000 устройств в «Утконос онлайн». Решение построено на базе SOTI MobiControl. Теперь управление всеми корпорат
17.02.2021 «Инфосистемы джет» построила ЦОД для интернет-магазина «Утконос»

«Инфосистемы джет» спроектировала и внедрила дата-центр для онлайн-магазина «Утконос». Основная часть решений, задействованных в проекте, произведена компанией Huawei, чт
26.10.2020 «Утконос онлайн» увеличил продажи до 11,6 млрд. рублей за 9 месяцев 2020 года

Онлайн-магазин продуктов «Утконос онлайн» объявляет о росте продаж до 11,6 млрд руб. за первые 9 месяцев 2020 года, вкл
09.07.2020 Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн»

Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн». Компания «Утконос Онлайн» основана в 2000 г. и является крупным игрок
08.07.2020 «Утконос онлайн» запустил виртуального собеседника

«Утконос онлайн», крупнейший игрок российского сегмента E-grocery, внедрил искусственный интел
06.03.2020 «Связной» и «Утконос онлайн» установят мобильное приложение в рознице

«Связной» и «Утконос онлайн» объявили о запуске партнерства. В рамках сотрудничества «Связной» будет продв
28.11.2019 «Утконос онлайн», SAS и ФКН ВШЭ выбрали наиболее точную аналитическую модель

SAS, «Утконос онлайн» и Факультет компьютерных наук НИУ «Высшая Школа Экономики» выступили организа
22.11.2019 «Утконос онлайн» переведет все бизнес-процессы на SAP S/4HANA

«Утконос онлайн», сервис доставки продуктов, в рамках новой ИТ-стратегии планирует к середине

12.02.2019 Решение «Инфосистемы джет» спрогнозировало выкуп товаров в «Утконосе» с точностью до 80%

«Инфосистемы джет» реализовала для гипермаркета «Утконос» пилотный ML-проект (Machine Learning – машинное обучение) по предсказанию объема вык
30.10.2018 В Москве прошел RAIF Hackathon 2018 с призовым фондом более 1 млн рублей

23 октября в рамках масштабного делового форума RAIF (The Russian Artificial Intelligence Forum) состоялся финал RAIF Hackathon 2018. Партнерами хакатона выступили компании «Утконос», Росреестр и НЛМК, которые предоставляли обезличенные бизнес-данные. RAIF Hackathon 2018 включал в себя два этапа. В рамках отборочного онлайн-тура, который прошел с 5 по 19 октября, б
15.10.2018 «Утконос» выстроил систему коммуникаций с клиентами при помощи SAP Marketing

«Утконос» – один из лидеров в области интернет-торговли продуктами питания и сопутствующими то
02.10.2018 «Инфосистемы Джет», Росреестр, НЛМК и «Утконос» запускают хакатон

Artificial Intelligence Forum). Данные для хакатона предоставили: Росреестр, интернет-гипермаркет «Утконос» и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Призовой фонд события – более 1 млн
23.04.2018 «Корус Консалтинг» внедрила ECM-систему «Спутник» в «Утконосе»

нг» создала систему электронного документооборота на платформе «Спутник» для интернет-гипермаркета «Утконос» («Новый Импульс-50»). В ходе проекта были автоматизированы процессы работы с входяще
22.12.2016 «Арсиэнтек» завершил миграцию систем SAP на Oracle Exadata в онлайн-гипермаркете «Утконос»

истем SAP на базе Oracle с платформы SPARC на платформу Oracle Exadata/x86 для онлайн-гипермаркета «Утконос». Как рассказали CNews в компании, российский онлайн-ритейлер «Утконос» начал

25.06.2015 iCore модернизировал сеть передачи данных «Утконоса»

стемный интегратор полного цикла, модернизировала сеть передачи данных (СПД) интернет-гипермаркета «Утконос». Об этом CNews сообщили в iCore. Как рассказали в компании, обновленное оборудование
10.02.2014 «Акадо Телеком» подключит к своим услугам интернет-гипермаркет «Утконос»

Компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») предоставит телекоммуникационные услуги компании «Новый импульс-50» (торговая марка «Утконос»). Как рассказали CNews в операторе, по условиям заключенного договора, Московская телекоммуникационная корпорация («Комкор») предоставит интернет-гипермаркету услуги безлимитного интер
20.01.2014 В «Утконосе» назначен новый ИТ-директор

Заместителем генерального директора торговой сети «Утконос» по ИТ назначен Сергей Попов, сообщили в компании. Эта позиция освободилась после ухо
02.04.2013 «Утконос» остановился на неделю. Идет замена SAP

Магазин «Утконос» с 31 марта более чем на неделю приостановил свою работу, об этом говорится на сайте

28.05.2012 «Утконос» внедряет SAP ERP 6.0 for Retail

общила о начале внедрения системы управления предприятием SAP ERP 6.0 for Retail в группе компаний «Утконос», работающей в области интернет-торговли продуктами питания и сопутствующими товарами
07.02.2012 TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос»

Т-сервисов в компании «Новый импульс-50», развивающей сеть магазинов интернет-торговли под брендом «Утконос». Сеть магазинов «Утконос» работает в сегменте онлайн-торговли продуктами пита
03.11.2011 "Мегафон", "Альфа-банк", "Утконос", "Газпромбанк" и другие: ИТ-директора крупнейших компаний выступят на CNews FORUM

Банка», а также руководители и менеджеры ИТ-компаний. В секции «Розница» доклады представят Александр Артюхов, исполнительный директор ИТ-дирекции ТД «Копейка», Дмитрий Сытин, замгендиректора по ИТ «Утконоса», Сергей Кошелев, замгендиректора по управлению ИТ ГК «Детский мир», Игорь Веселов, операционный директор по ИТ «М.Видео», Андрей Кузнецов, директор по ИТ re:Store Retail Group. Всего

12.05.2010 Softkey продает программы через «Утконос»

ом, что теперь программные продукты из каталога Softkey можно выбрать и заказать на сайте магазина «Утконос». Softkey предлагает следующие решения: операционные системы, антивирусы, программы-п
08.05.2008 Ученые секвенировали ДНК утконоса

s Warren) из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщает пресс-служба университета Луизианы. Утконос - эндемичное австралийское животное, представитель древних примитивных млекопитающих.
22.10.2007 Утконос эволюционировал медленнее, чем другие млекопитающие

руководством Тимоти Роува (Timothy Rowe) из Техасского университета, сообщает портал Wissenschaft. Утконос и другой представитель отряда однопроходных, ехидна, имеют чувствительные клетки, спо

Публикаций - 180, упоминаний - 259

Лента и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
VK - Mail.ru Group 3602 18
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 17
Microsoft Corporation 25775 14
Развитие Бизнеса / Ру 81 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Citrix Systems 868 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 11
Tonk - Тонк ГК 63 11
Yandex - Яндекс 9215 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 11
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 10
9594 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 10
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Oracle Corporation 7074 9
Крок - Croc 1964 9
АйТи 1519 8
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 8
МегаФон 10742 8
Huawei 4675 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 7
IBA Group - ИБА Групп 57 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
Diasoft - Диасофт 1144 7
Инверсия - Инверсия НПФ 156 6
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 6
Memsfab 11 6
Ростелеком 10948 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 40
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 34
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 23
KupiVip - Приват Трэйд 82 23
Лента - Лента Онлайн 30 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 18
Почта России ПАО 2370 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 18
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 17
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 16
Связной ГК 1401 16
Альфа-Банк 1979 16
Mary Kay - Мэри Кэй 104 15
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 15
OR Group - Обувь России 29 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 14
X5 Group - Перекрёсток 640 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Северсталь ПАО - Severstal 629 13
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 12
Лента - Монетка - торговая сеть 69 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 12
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 11
ВкусВилл - Избёнка 216 11
Роснефть НК - нефтяная компания 562 11
Газпром нефть 725 11
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
Федеральное казначейство России 1949 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 2
Прокуратура Казахстана 4 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
АПАПП - Ассоциация Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов 1 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 73
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 61
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 31
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 30
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 22
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 20
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 20
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 12
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 12
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 12
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 11
Google Android 15243 12
Apple iOS 8583 11
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 5
Лента - Утконос - Утконос онлайн - U: Онлайн 5 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 47 4
Apple iPad 4011 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 3
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 3
Biglion - Биглион 59 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple - App Store 3109 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 41 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 2
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 2
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 57 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 71 2
Сытин Дмитрий 60 23
Широких Алексей 72 19
Быстров Константин 24 18
Ермолаев Артем 379 16
Козлов Михаил 182 16
Садовенко Илья 65 15
Юсупов Ренат 125 15
Карпенко Дмитрий 31 14
Еремеев Сергей 25 14
Коваленко Антон 32 14
Хлуднев Егор 17 14
Александрин Андрей 15 13
Громов Иван 102 12
Висящев Андрей 64 11
Ушаков Михаил 36 11
Меднов Сергей 124 11
Прохоров Фёдор 83 11
Гуральников Сергей 164 11
Стуров Дмитрий 33 11
Шадаев Максут 1210 11
Белоусов Максим 109 10
Мацоцкий Сергей 180 10
Халяпин Сергей 96 10
Шевченко Владимир 153 10
Козырев Алексей 328 10
Леушев Андрей 75 10
Хрусталев Александр 33 10
Брагин Павел 25 10
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
Пирогов Алексей 29 10
Строкович Антон 53 10
Иншаков Дмитрий 51 10
Пшыченко Дмитрий 20 10
Севрюков Алексей 19 10
Паринов Олег 11 10
Богданов Кирилл 112 10
Кравченко Константин 101 9
Назипов Дмитрий 86 9
Кесельбренер Леонид 52 9
Натрусов Артем 313 9
Россия - РФ - Российская федерация 166164 146
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 20
Европа 24963 14
Европа Восточная 3138 12
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Украина 7928 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 6
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
Монголия 382 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 4
Казахстан - Республика 6047 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Грузия 1332 4
Латвия - Латвийская Республика 836 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 3
Израиль 2856 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 110
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 62
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 43
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 31
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 21
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 9
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 8
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 8
Зоология - наука о животных 2887 8
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 7
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 54 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 6
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Forbes - Форбс 1002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Ведомости 1466 2
N+1 - Издание 188 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 770 1
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Nature 832 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 290 1
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ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Радио России - радиостанция 49 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Gartner - Гартнер 3658 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
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Harris Interactive 81 1
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Aberdeen Group 53 1
Deloitte Technology Fast 16 1
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Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
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UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
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НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
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SAS Academy 5 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
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РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Открытое образование 12 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
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University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
SLU - Saint Louis University - Сент-Луисский университет 8 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 33
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
CNews AWARDS - награда 571 8
CNews APPWards 36 7
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 6
CNews Баттл 69 5
CNews FORUM Кейсы 313 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 3
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Web Summit 13 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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