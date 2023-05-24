Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лента Утконос
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.05.2023
|
Дмитрий Бодунов -
Как объединялись ИТ-инфраструктура, бизнес-процессы и команды «Утконоса» и «Ленты Онлайн»
ственные или open source инструменты. CNews: В прошлом году в состав «Ленты» вошел онлайн-ритейлер «Утконос». Как это повлияло на развитие бизнеса «Ленты», в частности, в онлайн-сегменте? Дмитр
|06.09.2022
|
На витрине «Сбермаркета» появился «Утконос мини»
«Утконос онлайн» в партнерстве с онлайн-сервисом «Сбермаркет» запустил пилотный проект доставк
|04.07.2022
|
«Утконос онлайн» внедрил роботизированного голосового помощника
В онлайн-магазине «Утконос» заработал голосовой помощник. Голосовой робот уже обрабатывает порядка 30% от всех поступающих звонков. Более половины из них отрабатываются без участия оператора. Среднее время ответа
|24.12.2021
|
Российский школьник стал старшим разработчиком в крупной компании
к Дмитрий Кондраков стал старшим разработчиком (senior) компании, доставляющей продукты питания, — «Утконос онлайн» в 16 лет. Дмитрий пришел на позицию мидл-разработчика и через пять месяцев по
|09.11.2021
|
Как Утконос ОНЛАЙН управляет гаджетами сотрудников
обства использования парка мобильных устройств. В e-commerce, ярким представителем которой является Утконос ОНЛАЙН, нет «каменных» магазинов, ключевую роль играют именно склады и пункты доставк
|20.09.2021
|
Искусственный интеллект будет предлагать товары покупателям «Утконоса»
Российская ИТ-компания Rubbles вместе с «Утконос онлайн» внедряет рекомендательную систему на основе ИИ для сайта и приложения онлайн-
|16.09.2021
|
«Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн»
тала и внедрила централизованную EMM-систему (Enterprise Mobility Management) для 3000 устройств в «Утконос онлайн». Решение построено на базе SOTI MobiControl. Теперь управление всеми корпорат
|17.02.2021
|
«Инфосистемы джет» построила ЦОД для интернет-магазина «Утконос»
«Инфосистемы джет» спроектировала и внедрила дата-центр для онлайн-магазина «Утконос». Основная часть решений, задействованных в проекте, произведена компанией Huawei, чт
|26.10.2020
|
«Утконос онлайн» увеличил продажи до 11,6 млрд. рублей за 9 месяцев 2020 года
Онлайн-магазин продуктов «Утконос онлайн» объявляет о росте продаж до 11,6 млрд руб. за первые 9 месяцев 2020 года, вкл
|09.07.2020
|
Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн»
Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн». Компания «Утконос Онлайн» основана в 2000 г. и является крупным игрок
|08.07.2020
|
«Утконос онлайн» запустил виртуального собеседника
«Утконос онлайн», крупнейший игрок российского сегмента E-grocery, внедрил искусственный интел
|06.03.2020
|
«Связной» и «Утконос онлайн» установят мобильное приложение в рознице
«Связной» и «Утконос онлайн» объявили о запуске партнерства. В рамках сотрудничества «Связной» будет продв
|28.11.2019
|
«Утконос онлайн», SAS и ФКН ВШЭ выбрали наиболее точную аналитическую модель
SAS, «Утконос онлайн» и Факультет компьютерных наук НИУ «Высшая Школа Экономики» выступили организа
|22.11.2019
|
«Утконос онлайн» переведет все бизнес-процессы на SAP S/4HANA
«Утконос онлайн», сервис доставки продуктов, в рамках новой ИТ-стратегии планирует к середине
|12.02.2019
|
Решение «Инфосистемы джет» спрогнозировало выкуп товаров в «Утконосе» с точностью до 80%
«Инфосистемы джет» реализовала для гипермаркета «Утконос» пилотный ML-проект (Machine Learning – машинное обучение) по предсказанию объема вык
|30.10.2018
|
В Москве прошел RAIF Hackathon 2018 с призовым фондом более 1 млн рублей
23 октября в рамках масштабного делового форума RAIF (The Russian Artificial Intelligence Forum) состоялся финал RAIF Hackathon 2018. Партнерами хакатона выступили компании «Утконос», Росреестр и НЛМК, которые предоставляли обезличенные бизнес-данные. RAIF Hackathon 2018 включал в себя два этапа. В рамках отборочного онлайн-тура, который прошел с 5 по 19 октября, б
|15.10.2018
|
«Утконос» выстроил систему коммуникаций с клиентами при помощи SAP Marketing
«Утконос» – один из лидеров в области интернет-торговли продуктами питания и сопутствующими то
|02.10.2018
|
«Инфосистемы Джет», Росреестр, НЛМК и «Утконос» запускают хакатон
Artificial Intelligence Forum). Данные для хакатона предоставили: Росреестр, интернет-гипермаркет «Утконос» и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Призовой фонд события – более 1 млн
|23.04.2018
|
«Корус Консалтинг» внедрила ECM-систему «Спутник» в «Утконосе»
нг» создала систему электронного документооборота на платформе «Спутник» для интернет-гипермаркета «Утконос» («Новый Импульс-50»). В ходе проекта были автоматизированы процессы работы с входяще
|22.12.2016
|
«Арсиэнтек» завершил миграцию систем SAP на Oracle Exadata в онлайн-гипермаркете «Утконос»
истем SAP на базе Oracle с платформы SPARC на платформу Oracle Exadata/x86 для онлайн-гипермаркета «Утконос». Как рассказали CNews в компании, российский онлайн-ритейлер «Утконос» начал
|25.06.2015
|
iCore модернизировал сеть передачи данных «Утконоса»
стемный интегратор полного цикла, модернизировала сеть передачи данных (СПД) интернет-гипермаркета «Утконос». Об этом CNews сообщили в iCore. Как рассказали в компании, обновленное оборудование
|10.02.2014
|
«Акадо Телеком» подключит к своим услугам интернет-гипермаркет «Утконос»
Компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») предоставит телекоммуникационные услуги компании «Новый импульс-50» (торговая марка «Утконос»). Как рассказали CNews в операторе, по условиям заключенного договора, Московская телекоммуникационная корпорация («Комкор») предоставит интернет-гипермаркету услуги безлимитного интер
|20.01.2014
|
В «Утконосе» назначен новый ИТ-директор
Заместителем генерального директора торговой сети «Утконос» по ИТ назначен Сергей Попов, сообщили в компании. Эта позиция освободилась после ухо
|02.04.2013
|
«Утконос» остановился на неделю. Идет замена SAP
Магазин «Утконос» с 31 марта более чем на неделю приостановил свою работу, об этом говорится на сайте
|28.05.2012
|
«Утконос» внедряет SAP ERP 6.0 for Retail
общила о начале внедрения системы управления предприятием SAP ERP 6.0 for Retail в группе компаний «Утконос», работающей в области интернет-торговли продуктами питания и сопутствующими товарами
|07.02.2012
|
TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос»
Т-сервисов в компании «Новый импульс-50», развивающей сеть магазинов интернет-торговли под брендом «Утконос». Сеть магазинов «Утконос» работает в сегменте онлайн-торговли продуктами пита
|03.11.2011
|
"Мегафон", "Альфа-банк", "Утконос", "Газпромбанк" и другие: ИТ-директора крупнейших компаний выступят на CNews FORUM
Банка», а также руководители и менеджеры ИТ-компаний. В секции «Розница» доклады представят Александр Артюхов, исполнительный директор ИТ-дирекции ТД «Копейка», Дмитрий Сытин, замгендиректора по ИТ «Утконоса», Сергей Кошелев, замгендиректора по управлению ИТ ГК «Детский мир», Игорь Веселов, операционный директор по ИТ «М.Видео», Андрей Кузнецов, директор по ИТ re:Store Retail Group. Всего
|12.05.2010
|
Softkey продает программы через «Утконос»
ом, что теперь программные продукты из каталога Softkey можно выбрать и заказать на сайте магазина «Утконос». Softkey предлагает следующие решения: операционные системы, антивирусы, программы-п
|08.05.2008
|
Ученые секвенировали ДНК утконоса
s Warren) из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщает пресс-служба университета Луизианы. Утконос - эндемичное австралийское животное, представитель древних примитивных млекопитающих.
|22.10.2007
|
Утконос эволюционировал медленнее, чем другие млекопитающие
руководством Тимоти Роува (Timothy Rowe) из Техасского университета, сообщает портал Wissenschaft. Утконос и другой представитель отряда однопроходных, ехидна, имеют чувствительные клетки, спо
Лента и организации, системы, технологии, персоны:
|Сытин Дмитрий 60 23
|Широких Алексей 72 19
|Быстров Константин 24 18
|Ермолаев Артем 379 16
|Козлов Михаил 182 16
|Садовенко Илья 65 15
|Юсупов Ренат 125 15
|Карпенко Дмитрий 31 14
|Еремеев Сергей 25 14
|Коваленко Антон 32 14
|Хлуднев Егор 17 14
|Александрин Андрей 15 13
|Громов Иван 102 12
|Висящев Андрей 64 11
|Ушаков Михаил 36 11
|Меднов Сергей 124 11
|Прохоров Фёдор 83 11
|Гуральников Сергей 164 11
|Стуров Дмитрий 33 11
|Шадаев Максут 1210 11
|Белоусов Максим 109 10
|Мацоцкий Сергей 180 10
|Халяпин Сергей 96 10
|Шевченко Владимир 153 10
|Козырев Алексей 328 10
|Леушев Андрей 75 10
|Хрусталев Александр 33 10
|Брагин Павел 25 10
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
|Пирогов Алексей 29 10
|Строкович Антон 53 10
|Иншаков Дмитрий 51 10
|Пшыченко Дмитрий 20 10
|Севрюков Алексей 19 10
|Паринов Олег 11 10
|Богданов Кирилл 112 10
|Кравченко Константин 101 9
|Назипов Дмитрий 86 9
|Кесельбренер Леонид 52 9
|Натрусов Артем 313 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.