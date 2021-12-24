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Лента Утконос

Лента - Утконос


24.12.2021 Российский школьник стал старшим разработчиком в крупной компании
09.11.2021 Как Утконос ОНЛАЙН управляет гаджетами сотрудников
20.09.2021 Искусственный интеллект будет предлагать товары покупателям «Утконоса»
16.09.2021 «Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн»
17.02.2021 «Инфосистемы джет» построила ЦОД для интернет-магазина «Утконос»
26.10.2020 «Утконос онлайн» увеличил продажи до 11,6 млрд. рублей за 9 месяцев 2020 года
09.07.2020 Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн»
08.07.2020 «Утконос онлайн» запустил виртуального собеседника
06.03.2020 «Связной» и «Утконос онлайн» установят мобильное приложение в рознице
28.11.2019 «Утконос онлайн», SAS и ФКН ВШЭ выбрали наиболее точную аналитическую модель
22.11.2019 «Утконос онлайн» переведет все бизнес-процессы на SAP S/4HANA
12.02.2019 Решение «Инфосистемы джет» спрогнозировало выкуп товаров в «Утконосе» с точностью до 80%
30.10.2018 В Москве прошел RAIF Hackathon 2018 с призовым фондом более 1 млн рублей
15.10.2018 «Утконос» выстроил систему коммуникаций с клиентами при помощи SAP Marketing
02.10.2018 «Инфосистемы Джет», Росреестр, НЛМК и «Утконос» запускают хакатон
23.04.2018 «Корус Консалтинг» внедрила ECM-систему «Спутник» в «Утконосе»
22.12.2016 «Арсиэнтек» завершил миграцию систем SAP на Oracle Exadata в онлайн-гипермаркете «Утконос»
25.06.2015 iCore модернизировал сеть передачи данных «Утконоса»
10.02.2014 «Акадо Телеком» подключит к своим услугам интернет-гипермаркет «Утконос»
20.01.2014 В «Утконосе» назначен новый ИТ-директор
02.04.2013 «Утконос» остановился на неделю. Идет замена SAP
28.05.2012 «Утконос» внедряет SAP ERP 6.0 for Retail
07.02.2012 TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос»
03.11.2011 "Мегафон", "Альфа-банк", "Утконос", "Газпромбанк" и другие: ИТ-директора крупнейших компаний выступят на CNews FORUM
12.05.2010 Softkey продает программы через «Утконос»
22.10.2007 Утконос эволюционировал медленнее, чем другие млекопитающие

Публикаций - 124, упоминаний - 159

Лента упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 17
VK - Mail.ru Group 3057 16
Microsoft Corporation 22497 14
Citrix Systems 744 13
Tonk - Тонк ГК 36 11
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 11
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 11
Роснефть РН-информ 41 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 10
Yandex - Яндекс 5015 10
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 9
Cinimex - Синимекс 170 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Huawei 3222 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
CleverDATA - КлеверДата 55 7
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 315 6
АйТи 1179 6
SAP CIS - САП СНГ 821 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
6072 6
Инверсия 117 6
Accenture plc 810 6
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 5
SAS Institute 854 5
Samsung Electronics 9333 5
Крок - Croc 1616 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
NetApp - Network Appliance 613 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 5
Diasoft - Диасофт 534 5
Корус Консалтинг ГК 1014 5
X5 Group 709 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 20
KupiVip - Приват Трэйд 78 19
Почта России ПАО 1853 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 16
Mary Kay - Мэри Кэй 88 15
Альфа-Банк 1476 15
OR Group - Обувь России 28 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 12
ПСБ - Промсвязьбанк 682 12
Открытие ФК 2713 12
Связной ГК 1190 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 11
Газпром нефть 439 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 11
Роснефть НК 434 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 10
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 10
Л’Этуаль - Торговая сеть 81 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 9
Wildberries - Вайлдберриз 185 9
Магнит - Сеть магазинов 447 9
Citi - Citibank - Ситибанк 265 8
Auchan Holding - Ашан 184 8
МДМ Банк 246 8
Аэрофлот - Aeroflot 648 7
X5 Group - Перекрёсток 340 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 31 7
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 59 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 7
AliExpress 327 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 7
МКБ - Московский кредитный банк 333 6
Gloria Jeans - Глория Джинс 19 6
Фаберлик - Faberlic 71 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 14
Федеральное казначейство России 1345 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 3
Правительство Москвы 1640 3
Президент Российской Федерации 3770 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 3
Правительство Ульяновской области 31 3
Правительство Тюменской области 69 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 74 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
Прокуратура Казахстана 4 2
Счётная палата РФ 628 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 20 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Правительство РФ 8292 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Роскачество - Российская система качества 22 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 23
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 19
Мобильное приложение - Mobile app 4966 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 9
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 7
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 293 7
Big Data - Большие данные 3520 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 139 4
Website - Вебсайт 9736 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 4
Google Android 11959 10
Apple iOS 6422 8
Microsoft Windows 2000 2856 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 82 4
Kaspersky DDoS Prevention 27 4
Microsoft Office 3247 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
Oracle Java - язык программирования 2554 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 3
Oracle Siebel CRM 209 3
Superjob 217 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 3
Яндекс.Маркет 524 3
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 2
Kotlin - Язык программирования 33 2
Лента - Утконос - U: Онлайн 2 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 74 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Apple - App Store 2437 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 49 2
SOTI MobiControl - решение для управления корпоративной мобильностью 4 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 21 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 16 1
Google Cloud Platform - GCP 251 1
Apple Pay 427 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 1
Microsoft Windows 10 11713 1
WeChat - Мессенджер 104 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 1
Linux OS 7669 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 1
Microsoft Windows 2104 1
Садовенко Илья 63 15
Козлов Михаил 167 15
Еремеев Сергей 20 14
Карпенко Дмитрий 29 13
Сытин Дмитрий 51 13
Быстров Константин 24 13
Александрин Андрей 15 13
Хлуднев Егор 17 11
Прохоров Фёдор 81 11
Гуральников Сергей 162 11
Ушаков Михаил 30 11
Меднов Сергей 121 11
Широких Алексей 71 11
Шадаев Максут 460 11
Халяпин Сергей 81 10
Брагин Павел 22 10
Белоусов Максим 73 10
Коваленко Антон 26 10
Пирогов Алексей 29 10
Иншаков Дмитрий 41 10
Соколов Михаил 27 10
Шевченко Владимир 138 10
Богданов Кирилл 110 10
Леушев Андрей 69 10
Мацоцкий Сергей 173 10
Козырев Алексей 274 10
Хрусталев Александр 32 10
Ермолаев Артем 348 9
Кравченко Константин 75 9
Громов Иван 101 9
Натрусов Артем 142 9
Реймер Денис 54 8
Фомичев Олег 112 8
Юсупов Ренат 113 8
Дьяченко Валерий 70 7
Устюжанин Дмитрий 49 7
Богачев Игорь 174 7
Курило Андрей 37 7
Стуров Дмитрий 29 7
Строкович Антон 51 7
Россия - РФ - Российская федерация 108428 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 11
Европа 12319 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Европа Восточная 2927 6
Украина 6212 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
Турция - Турецкая республика 1708 5
Россия - ЦФО - Калужская область 767 5
Россия - ЦФО - Тульская область 965 4
Грузия 1064 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 4
Монголия 261 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 502 4
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 391 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Казахстан - Республика 4467 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Латвия - Латвийская Республика 690 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Нидерланды 2197 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Россия - СФО - Иркутская область 832 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 369 1
Россия - СФО - Кемеровская область 673 1
Европа Западная 1329 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 57 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 235 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 50
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 27
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 19
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 13
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 5
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 11 5
Юриспруденция 1629 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 3
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 77 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Черкизон - Черкизовский рынок 125 1
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