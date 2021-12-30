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Правительство РФ АНО АЦ Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ)
СОБЫТИЯ
|30.12.2021
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Аналитический центр при Правительстве отлучают от «Цифровой экономики». Проектным офисом станет Минцифры
Отлучение АЦ от нацпроекта АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ» (АНО АЦ) будет исключен из управления национальной
|10.12.2021
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Аналитический центр при Правительстве России и НП «Руссофт» подписали соглашение об информационном взаимодействии
органами государственной власти и местного самоуправления. Соглашение было подписано руководителем Аналитического центра при Правительстве России Константином Калининым и президентом НП «Руссо
|03.04.2020
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Аналитический центр при Правительстве России выпустил вторую версию Единых требований к управлению госданными
Центр компетенций управления данными Аналитического центра при Правительстве России выпустил вторую версию Единых требований к управлению государственными данными Национальной системы управления данными (НСУД). Его разработали в р
|27.01.2020
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Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО
Новый глава Аналитического центра при Правительстве Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение
|12.02.2019
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На Российском инвестиционном форуме Аналитический центр при Правительстве проведет панельную сессию «Большие данные как новая форма государственного управления»
имов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Владислав Онищенко, руководитель Аналитического центра при правительстве Российской Федерации; Роман Артюхин, руководитель Фед
|20.11.2018
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Глава Аналитического центра при Правительстве: СМЭВ накопила технологическое отставание. Видео
ебюджетными фондами, накопила технологическое отставание от растущих потребностей цифрового обмена информацией. Такое мнение высказал на CNews Forum в ноябре 2018 г. Владислав Онищенко — руководитель Аналитического центра при Правительстве России, организации, которая выполняет функцию проектного офиса программы «Цифровая экономика». Напомним, предшественником Онищенко на этом посту в течен
|03.09.2013
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В Аналитическом центре при Правительстве РФ стартовал проект внедрения ECM-системы Directum
Проект внедрения ECM-системы Directum стартовал в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации. ФГБУ «Аналитический центр при Пр
Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 79
|Онищенко Владислав 98 64
|Козырев Алексей 328 57
|Фомичев Олег 139 53
|Ермолаев Артем 379 53
|Носков Константин 241 53
|Евраев Михаил 266 51
|Аксаков Анатолий 163 51
|Натрусов Артем 313 50
|Иванов Алексей 163 49
|Попов Андрей 116 49
|Шипов Савва 102 45
|Сахаров Александр 93 45
|Клепиков Алексей 121 43
|Чаркин Евгений 317 43
|Белоусов Максим 109 42
|Гимранов Ринат 126 42
|Волков Никита 80 42
|Паршин Максим 323 39
|Лигачев Глеб 120 37
|Никифоров Николай 1138 37
|Абакумов Евгений 227 37
|Путин Владимир 3454 36
|Казарин Станислав 175 35
|Сотин Денис 216 33
|Нестеров Алексей 175 33
|Медведев Дмитрий 1665 33
|Акимов Максим 192 30
|Кисляков Евгений 93 29
|Мишустин Михаил 787 28
|Слышкин Василий 129 27
|Лысенко Эдуард 317 26
|Ульянов Николай 176 25
|Козак Николай 209 25
|Бойко Елена 152 24
|Соловьев Алексей 97 23
|Меджитов Тимур 85 23
|Прохорова Алла 66 23
|Дьяченко Валерий 96 23
|Сыкулев Андрей 85 22
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