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Правительство РФ АНО АЦ Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ)

Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ)


30.12.2021 Аналитический центр при Правительстве отлучают от «Цифровой экономики». Проектным офисом станет Минцифры
10.12.2021 Аналитический центр при Правительстве России и НП «Руссофт» подписали соглашение об информационном взаимодействии
14.07.2020 Региональная МИС «1С-Медицина-Регион» признана лучшим цифровым решением для автоматизации здравоохранения в России
03.04.2020 Аналитический центр при Правительстве России выпустил вторую версию Единых требований к управлению госданными
27.01.2020 Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО
12.12.2019 Исследование: есть ли есть контакт между ИИ и бизнесом?
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность
12.02.2019 На Российском инвестиционном форуме Аналитический центр при Правительстве проведет панельную сессию «Большие данные как новая форма государственного управления»
29.11.2018 Эксперты: национальная система управления данными должна фокусироваться на пользе для бизнеса и граждан
20.11.2018 Глава Аналитического центра при Правительстве: СМЭВ накопила технологическое отставание. Видео
03.09.2013 В Аналитическом центре при Правительстве РФ стартовал проект внедрения ECM-системы Directum
21.07.2010 РДТЕХ создаёт ИАС мониторинга проектов Комиссии при Президенте РФ по технологическому развитию экономики России

Публикаций - 276, упоминаний - 324

Правительство РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10281 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9838 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7186 33
1С-ИжТиСи 6518 27
7209 27
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 145 27
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 326 27
Yandex - Яндекс 5941 26
VK - Mail.ru Group 3237 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8172 24
Schneider Electric 522 19
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 183 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1374 17
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 297 15
Schneider Electric Secure Power 50 14
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 388 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Норникель Технические сервисы 31 14
Microsoft Corporation 23734 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2870 14
Rimini Street 43 14
Центр2М - Center2М 51 14
Такском - Taxcom 212 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 97 13
Ситилабс 29 13
SAP SE 4971 12
Крок - Croc 1730 11
Directum - Директум 952 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1887 11
IBM - International Business Machines Corp 9248 11
Oracle Corporation 6384 11
ИКС - Yadro - КНС Групп 308 11
АйТи 1308 11
ABB Group - Asea Brown Boveri 311 11
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 10
UIPath 78 10
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 35 10
Газинформсервис - ГИС 116 10
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 338 10
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 57 10
ESG - Enterprise Strategy Group 211 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6083 70
РЖД - Российские железные дороги 1667 36
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 345 35
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 854 35
Почта России ПАО 2038 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2481 31
Альфа-Банк 1621 30
Ингосстрах СПАО 351 29
Сургутнефтегаз - СНГ 248 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 591 27
ПГК - Первая грузовая компания 142 25
ПСБ - Промсвязьбанк 748 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 725 23
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 225 23
ГПБ - Газпромбанк 963 22
Абсолют Банк 187 22
X5 Group 857 21
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 273 20
Societe Generale - Росбанк АКБ 532 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1251 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 163 15
Транснефть 278 15
Газпром нефть 519 14
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 40 13
OKS Group 36 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6304 12
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 303 12
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 160 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1899 12
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 131 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 11
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 376 11
Лента - Сеть розничной торговли 1777 11
МКБ - Московский кредитный банк 458 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 296 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 416 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 10
РВК - Российская венчурная компания 539 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10599 223
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9534 148
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18440 135
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2466 87
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3054 68
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1545 61
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 55
Правительство Москвы 2090 44
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 712 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1961 40
Президент Российской Федерации 3815 39
Федеральное казначейство России 1601 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2510 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2532 33
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1221 33
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1073 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1611 30
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 566 29
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 714 25
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 23
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 109 22
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 835 20
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2425 18
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 316 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 18
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 118 17
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2778 17
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 54 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3859 14
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 95 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел 390 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 67 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3033 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 976 12
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 293 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 262 34
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 71 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 58 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 572 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6148 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 53 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 219 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 1
4CIO 732 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
АЮР - Ассоциация юристов России 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
Единая Россия - Политическая партия 270 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2606 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40676 180
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55173 173
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26717 86
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17954 78
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8695 69
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13614 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20826 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13084 63
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5306 59
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80456 54
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11210 53
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 825 52
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3877 35
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4509 34
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1791 33
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1210 31
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10460 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13745 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3796 29
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3497 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18225 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5332 26
IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией, доступом 9454 25
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 2069 25
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11182 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17663 24
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1367 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22503 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2559 22
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11820 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26455 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7965 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6022 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10242 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9744 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4286 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2534 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9452 18
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4935 18
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1796 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4258 48
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6751 27
Microsoft Windows 2000 12813 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 912 16
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 575 16
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 170 15
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 903 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2960 14
1С:ERP Управление предприятием 360 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 57 13
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 143 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1122 11
IBM Cloud - IBM Bluemix 148 11
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 10
IBM Public Cloud 26 10
НКТ - Р7-Офис 218 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 133 9
Google Android 12837 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 218 7
Apple iOS 6986 6
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 230 5
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 214 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 221 4
Linux OS 8515 4
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 10 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 474 4
ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 17 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 68 4
Microsoft Azure 1332 4
Microsoft Windows 14664 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 400 3
Apple iPhone 6 6283 3
Apple iPad 3763 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 102 3
IBM FileNet 114 3
Kaspersky DDoS Prevention 27 3
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 43 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1104 3
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 487 3
Шадаев Максут 697 56
Носков Константин 231 53
Онищенко Владислав 78 48
Козырев Алексей 289 42
Ермолаев Артем 362 38
Фомичев Олег 124 38
Никифоров Николай 1172 38
Паршин Максим 291 37
Евраев Михаил 243 36
Аксаков Анатолий 128 36
Натрусов Артем 208 35
Казарин Станислав 136 35
Попов Андрей 93 34
Иванов Алексей 108 34
Медведев Дмитрий 1635 32
Акимов Максим 179 30
Шипов Савва 86 30
Сахаров Александр 44 30
Путин Владимир 2801 29
Кисляков Евгений 92 29
Клепиков Алексей 93 28
Чаркин Евгений 242 28
Гимранов Ринат 108 27
Волков Никита 65 27
Сотин Денис 160 27
Белоусов Максим 94 27
Бойко Елена 152 24
Меджитов Тимур 77 23
Мишустин Михаил 521 23
Лигачев Глеб 73 22
Абакумов Евгений 143 22
Лысенко Эдуард 279 22
Агапкин Алексей 39 20
Албычев Александр 120 20
Козак Николай 80 20
Соколов Алексей 132 19
Сергеев Сергей 97 19
Петров Михаил 127 19
Богданов Кирилл 112 19
Нестеров Алексей 86 18
Россия - РФ - Российская федерация 126205 255
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40129 93
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15566 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6522 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13370 31
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 710 29
Россия - УФО - Тюменская область 981 27
Европа Восточная 3010 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2376 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50611 24
Россия - ЦФО - Калужская область 855 23
Россия - ПФО - Мордовия Республика 551 19
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 997 19
Россия - ЦФО - Тульская область 1097 15
Европа 21497 14
Россия - ЦФО - Ярославская область 776 14
Россия - ПФО - Ульяновская область 555 13
Евразия 612 13
Казахстан - Республика 5063 13
Россия - ЦФО - Тамбовская область 522 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2589 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17248 11
Россия - ЮФО - Ростовская область 1327 11
Россия - ЮФО - Республика Крым 791 9
Россия - СЗФО - Мурманская область 570 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15402 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1164 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1426 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область 636 7
Россия - УФО - Челябинская область 1021 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 719 7
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 472 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1133 7
Беларусь - Белоруссия 4515 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1048 7
Армения - Республика 1613 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 645 6
Россия - ПФО - Пензенская область 530 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1188 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2431 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42969 203
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3256 124
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43077 101
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24945 73
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4783 58
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15575 56
Проектный офис - Project Office 483 55
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21215 38
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5654 36
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6606 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9008 35
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2539 34
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4628 30
Страхование - Страховое дело - Insurance 5276 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8561 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6661 28
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5169 27
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2750 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11145 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7109 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14403 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9533 22
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4588 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10988 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4036 21
Информационное общество - Государственная программа 1300 20
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1690 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2794 18
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3111 18
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 946 17
Энергетика - Energy - Energetically 4517 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4384 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4477 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5647 14
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1707 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 70 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6277 14
Федеральное законодательство 1778 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4599 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3564 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11035 16
Коммерсантъ - Издательский дом 1338 8
TAdviser - Центр выбора технологий 318 6
91Mobiles 1726 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 833 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 693 5
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 5
Ведомости 619 4
Sports.ru - Спортс.ру 25 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 30 2
Bloomberg 1138 2
Известия ИД 496 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Thomson Reuters - Рейтер 5789 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 579 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 65 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Будущее России. Национальные проекты 19 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Вести 24 - Российский информационный канал 45 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
Прайм - Агентство экономической информации 860 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7551 51
Gartner - Гартнер 3493 9
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 187 5
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 330 1
Frost & Sullivan 202 1
Gartner ECM 4 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 272 1
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The Economist Intelligence Unit 41 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 739 25
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 237 12
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 311 5
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 131 4
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 250 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 65 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 51 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 46 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 14 1
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 117 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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