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Правительство РФ АНО АЦ Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ)

Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ)

СОБЫТИЯ


30.12.2021 Аналитический центр при Правительстве отлучают от «Цифровой экономики». Проектным офисом станет Минцифры

Отлучение АЦ от нацпроекта АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ» (АНО АЦ) будет исключен из управления национальной

10.12.2021 Аналитический центр при Правительстве России и НП «Руссофт» подписали соглашение об информационном взаимодействии

органами государственной власти и местного самоуправления. Соглашение было подписано руководителем Аналитического центра при Правительстве России Константином Калининым и президентом НП «Руссо
03.04.2020 Аналитический центр при Правительстве России выпустил вторую версию Единых требований к управлению госданными

Центр компетенций управления данными Аналитического центра при Правительстве России выпустил вторую версию Единых требований к управлению государственными данными Национальной системы управления данными (НСУД). Его разработали в р
27.01.2020 Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО

Новый глава Аналитического центра при Правительстве Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение
12.02.2019 На Российском инвестиционном форуме Аналитический центр при Правительстве проведет панельную сессию «Большие данные как новая форма государственного управления»

имов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Владислав Онищенко, руководитель Аналитического центра при правительстве Российской Федерации; Роман Артюхин, руководитель Фед
20.11.2018 Глава Аналитического центра при Правительстве: СМЭВ накопила технологическое отставание. Видео

ебюджетными фондами, накопила технологическое отставание от растущих потребностей цифрового обмена информацией. Такое мнение высказал на CNews Forum в ноябре 2018 г. Владислав Онищенко — руководитель Аналитического центра при Правительстве России, организации, которая выполняет функцию проектного офиса программы «Цифровая экономика». Напомним, предшественником Онищенко на этом посту в течен
03.09.2013 В Аналитическом центре при Правительстве РФ стартовал проект внедрения ECM-системы Directum

Проект внедрения ECM-системы Directum стартовал в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации. ФГБУ «Аналитический центр при Пр

Публикаций - 364, упоминаний - 450

Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 52
9594 45
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 42
МегаФон 10742 40
Yandex - Яндекс 9215 38
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 27
VK - Mail.ru Group 3602 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 26
Schneider Electric 614 25
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 24
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 21
Центр2М - Center2М 67 20
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 20
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 20
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 20
Rimini Street 77 20
Schneider Electric Secure Power 65 20
Газинформсервис - ГИС 496 19
Ситилабс 44 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 19
Такском - Taxcom 256 19
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 17
Ланит Интеграция 219 15
Microsoft Corporation 25775 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
Diasoft - Диасофт 1144 14
Polymedia - Полимедиа 158 13
Oracle Corporation 7074 13
SAP SE 5601 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 12
Directum - Директум 1268 12
АйТи 1519 12
Hoff Tech - Хофф Тех 47 11
Крок - Croc 1964 11
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 103
РЖД - Российские железные дороги 2096 53
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 50
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 50
Ингосстрах СПАО 478 44
Сургутнефтегаз - СНГ 288 42
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 42
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 38
Почта России ПАО 2370 37
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 34
ГПБ - Газпромбанк 1273 32
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 32
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 31
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 30
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 28
Абсолют Банк 249 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 25
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
ПСБ - Промсвязьбанк 963 24
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 23
Альфа-Банк 1979 20
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 20
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 19
OKS Group 51 19
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 18
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 17
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 17
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 16
Газпром нефть 725 15
Транснефть 335 15
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 14
МКБ - Московский кредитный банк 657 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 13
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 13
Альфа-Капитал УК 155 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 214
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 169
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 116
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 80
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 77
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 70
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 60
Федеральное казначейство России 1949 53
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 51
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 50
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 48
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 47
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 44
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 43
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 37
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 29
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 27
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 26
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 23
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 20
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 20
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 18
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 16
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 16
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 16
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 15
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 15
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 38
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 14
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
4CIO 20 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
ГосИнформСистемы 160 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
АБИТ - Ассоциация брокеров инноваций и технологий 1 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 195
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 184
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 122
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 100
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 97
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 95
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 93
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 85
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 83
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 83
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 79
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 62
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 53
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 49
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 49
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 47
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 43
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 39
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 34
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 30
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 29
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 28
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 25
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 65
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 29
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 23
1С:ERP Управление предприятием 841 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
НКТ - Р7-Офис 543 19
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 19
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 18
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 15
Microsoft Windows 2000 8678 11
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 9
НКТ - Р7-графика 47 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 9
Google Android 15243 8
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
Протек - Здравсити 32 7
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 6
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 6
Apple iOS 8583 6
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 6
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 6
FreePik 1841 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
Шадаев Максут 1210 79
Онищенко Владислав 98 64
Козырев Алексей 328 57
Фомичев Олег 139 53
Ермолаев Артем 379 53
Носков Константин 241 53
Евраев Михаил 266 51
Аксаков Анатолий 163 51
Натрусов Артем 313 50
Иванов Алексей 163 49
Попов Андрей 116 49
Шипов Савва 102 45
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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