Индексная книга CNews*
Правительство РФ АНО АЦ Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ)
Публикаций - 276, упоминаний - 324
Правительство РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 697 56
|Носков Константин 231 53
|Онищенко Владислав 78 48
|Козырев Алексей 289 42
|Ермолаев Артем 362 38
|Фомичев Олег 124 38
|Никифоров Николай 1172 38
|Паршин Максим 291 37
|Евраев Михаил 243 36
|Аксаков Анатолий 128 36
|Натрусов Артем 208 35
|Казарин Станислав 136 35
|Попов Андрей 93 34
|Иванов Алексей 108 34
|Медведев Дмитрий 1635 32
|Акимов Максим 179 30
|Шипов Савва 86 30
|Сахаров Александр 44 30
|Путин Владимир 2801 29
|Кисляков Евгений 92 29
|Клепиков Алексей 93 28
|Чаркин Евгений 242 28
|Гимранов Ринат 108 27
|Волков Никита 65 27
|Сотин Денис 160 27
|Белоусов Максим 94 27
|Бойко Елена 152 24
|Меджитов Тимур 77 23
|Мишустин Михаил 521 23
|Лигачев Глеб 73 22
|Абакумов Евгений 143 22
|Лысенко Эдуард 279 22
|Агапкин Алексей 39 20
|Албычев Александр 120 20
|Козак Николай 80 20
|Соколов Алексей 132 19
|Сергеев Сергей 97 19
|Петров Михаил 127 19
|Богданов Кирилл 112 19
|Нестеров Алексей 86 18
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236185, в очереди разбора - 856630.
Создано именных указателей - 119640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236185, в очереди разбора - 856630.
Создано именных указателей - 119640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.