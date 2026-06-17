Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Лигачев Глеб

СОБЫТИЯ


17.06.2026 CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация 1
16.06.2026 До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться. 1
10.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя 1
03.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели 1
27.05.2026 Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
20.05.2026 Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
13.05.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
06.05.2026 Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
29.04.2026 Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
22.04.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
15.04.2026 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
08.04.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
31.03.2026 Премии CNews «Инновация года» и «Импортозамещение года»: начат отбор номинантов 1
12.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта 1
12.02.2026 «Системный оператор ЕЭС» усовершенствовал ИТ-инфраструктуру 1
02.09.2025 «Почта России» заявила об 100% импортозамещении критически важной ИТ-инфраструктуры 1
01.09.2025 Как повысить производительность труда с помощью программных роботов? — Рассказывает ИТ-директор «Силовых машин» 1
27.08.2025 Как привлечь и удержать ИТ-специалистов? Пять основных способов раскрыл зампред правления Московского кредитного банка 1
07.08.2025 Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках 1
06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
28.07.2025 Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
26.07.2025 Как изменился подход к цифровизации ритейла 1
21.07.2025 «Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы 2
10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
09.07.2025 Что тормозит использование искусственного интеллекта 1
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1
09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 1
08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
24.06.2025 Замглавы Минцифры Александр Шойтов на CNews FORUM Кейсы — о том, когда в России появятся биржи данных 1
10.06.2025 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
03.06.2025 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1

Публикаций - 120, упоминаний - 125

Лигачев Глеб и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
9594 35
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 29
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 29
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 29
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 26
Ростелеком 10948 24
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 24
SimbirSoft - СимбирСофт 124 20
Газинформсервис - ГИС 496 19
Schneider Electric 614 18
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 16
МегаФон 10742 15
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 15
Ланит Интеграция 219 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
S8 Capital - С8 Капитал 51 12
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 12
ТОП-Сервис 22 12
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 11
Hoff Tech - Хофф Тех 47 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 11
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 11
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 10
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 10
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 10
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 10
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 10
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 10
UIPath 119 10
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 9
Polymedia - Полимедиа 158 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 9
ФинГрад - FinGrad 48 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 9
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 9
Аусферр ИТЦ 44 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 103
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 67
МКБ - Московский кредитный банк 657 57
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 56
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 53
РЖД - Российские железные дороги 2096 49
Ингосстрах СПАО 478 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
Почта России ПАО 2370 44
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 44
ГПБ - Газпромбанк 1273 38
Северсталь ПАО - Severstal 629 36
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 35
Сургутнефтегаз - СНГ 288 33
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 32
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 32
Русагро Группа Компаний 379 31
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 28
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 28
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 26
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 26
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 26
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 24
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 22
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 22
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 21
Силовые машины 166 20
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 17
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 16
Coca-Cola Company 261 16
Газпром бурение 62 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 63
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 42
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 37
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 33
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 33
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 27
Федеральное казначейство России 1949 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 7
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 3
Правительство Челябинской области 78 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 100
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 84
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 72
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 63
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 62
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 53
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 50
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 47
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 22
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 22
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 18
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 17
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 17
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 15
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 15
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 221 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 13
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 29
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 29
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 26
НКТ - Р7-Офис 543 19
Linx Cloud 92 17
Новые облачные технологии - МойОфис 958 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 12
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 9
НКТ - Р7-графика 47 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 9
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
1С:ERP Управление предприятием 841 8
Протек - Здравсити 32 7
Linux OS 11533 7
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 7
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 4
Сбер - Sberworks 6 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Office 365 1042 4
GS Nanotech - SiP Amber 5 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
Натрусов Артем 313 66
Шадаев Максут 1210 64
Аксаков Анатолий 163 53
Попов Андрей 116 51
Сергеев Сергей 179 51
Чаркин Евгений 317 47
Клепиков Алексей 121 46
Суровец Дмитрий 115 45
Шипов Савва 102 43
Онищенко Владислав 98 37
Ульянов Николай 176 35
Белоусов Максим 109 34
Ермолаев Артем 379 33
Беляев Владислав 104 32
Гимранов Ринат 126 32
Сахаров Александр 93 32
Волков Никита 80 31
Чудинов Дмитрий 103 31
Трошина Елена 39 30
Евраев Михаил 266 29
Фомичев Олег 139 29
Козырев Алексей 328 29
Сотин Денис 216 29
Иванов Алексей 163 29
Алифанов Кирилл 84 27
Нагаев Олег 30 26
Воронин Петр 37 26
Воеводин Александр 40 24
Варжавин Иван 30 24
Абакумов Евгений 227 24
Шойтов Александр 116 23
Нестеров Алексей 175 23
Ушаков Анатолий 47 22
Цыганков Роман 62 22
Ягнятинский Евгений 32 21
Батай Илья 59 21
Урусов Виктор 157 20
Врацкий Андрей 175 20
Атоян Антон 36 20
Кузьмич Всеволод 31 19
Россия - РФ - Российская федерация 166168 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Европа Восточная 3138 29
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 21
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 16
Азия - Азиатский регион 5920 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 6
Украина 7928 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 155 5
Россия - УФО - Челябинская область 1512 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Европа 24964 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 3
Казахстан - Республика 6048 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 115
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 77
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 75
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 29
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Черкизон - Черкизовский рынок 178 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
Экономический эффект 1342 15
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 11
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 11
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 11
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Парламентская газета 32 1
Intelligent Enterprise 27 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Bloomberg 1627 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 37
CNews Инновация года - награда 155 16
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Gartner - Гартнер 3658 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 92
CNews AWARDS - награда 571 57
CNews FORUM Кейсы 313 32
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 25
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 9
CNews Баттл 69 8
CNews ИТ-стратегия 32 7
CNews Мисс ИТ России 12 2
CNews APPWards 36 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Хрустальный атом 3 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще