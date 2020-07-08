Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лигачев Глеб
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 93
Лигачев Глеб упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Натрусов Артем 121 35
|Аксаков Анатолий 98 27
|Нагаев Олег 30 26
|Сергеев Сергей 63 26
|Попов Андрей 72 25
|Беляев Владислав 65 23
|Воронин Петр 35 23
|Ягнятинский Евгений 32 21
|Чаркин Евгений 182 21
|Клепиков Алексей 77 20
|Кузьмич Всеволод 30 19
|Бокучава Тариэл 21 18
|Кучугин Илья 41 18
|Шипов Савва 70 17
|Меньшов Кирилл 72 17
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 17
|Четвернин Алексей 651 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Ушацкий Андрей 100 16
|Суворов Антон 20 15
|Чамара Денис 57 15
|Алифанов Кирилл 56 13
|Эпштейн Герман 27 12
|Емельченков Сергей 83 12
|Бычков Александр 39 12
|Ушаков Анатолий 15 12
|Сотин Денис 102 11
|Хасин Михаил 26 11
|Размахаев Сергей 40 11
|Онищенко Владислав 41 11
|Айвазов Армен 449 9
|Таланов Максим 11 9
|Урьяс Вадим 76 9
|Аитов Тимур 47 9
|Самедов Тимур 19 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Белоусов Максим 59 8
|Емелин Дмитрий 14 8
|Кучерова Ольга 9 8
|Иванов Андрей 40 8
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 53
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 29
|Здравоохранение - Фарминдустрия 48 11
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 10
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 9
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
|ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
|НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
|ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
|ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
|Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
|ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
|Великая Отечественная война 123 1
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
|KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
|CNews Analytics 1991 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765839, в очереди разбора - 669525.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765839, в очереди разбора - 669525.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru