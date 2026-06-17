Индексная книга (каталог) CNews*
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Лигачев Глеб
СОБЫТИЯ
Публикаций - 120, упоминаний - 125
Лигачев Глеб и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 66
|Шадаев Максут 1210 64
|Аксаков Анатолий 163 53
|Попов Андрей 116 51
|Сергеев Сергей 179 51
|Чаркин Евгений 317 47
|Клепиков Алексей 121 46
|Суровец Дмитрий 115 45
|Шипов Савва 102 43
|Онищенко Владислав 98 37
|Ульянов Николай 176 35
|Белоусов Максим 109 34
|Ермолаев Артем 379 33
|Беляев Владислав 104 32
|Гимранов Ринат 126 32
|Сахаров Александр 93 32
|Волков Никита 80 31
|Чудинов Дмитрий 103 31
|Трошина Елена 39 30
|Евраев Михаил 266 29
|Фомичев Олег 139 29
|Козырев Алексей 328 29
|Сотин Денис 216 29
|Иванов Алексей 163 29
|Алифанов Кирилл 84 27
|Нагаев Олег 30 26
|Воронин Петр 37 26
|Воеводин Александр 40 24
|Варжавин Иван 30 24
|Абакумов Евгений 227 24
|Шойтов Александр 116 23
|Нестеров Алексей 175 23
|Ушаков Анатолий 47 22
|Цыганков Роман 62 22
|Ягнятинский Евгений 32 21
|Батай Илья 59 21
|Урусов Виктор 157 20
|Врацкий Андрей 175 20
|Атоян Антон 36 20
|Кузьмич Всеволод 31 19
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
|Парламентская газета 32 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Bloomberg 1627 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.