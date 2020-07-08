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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Лигачев Глеб


08.07.2020 ТТК помог оператору Единой энергетической системы перевести сотрудников на дистанционный режим работы 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 5
25.12.2018 Правительство Москвы отказывается нанимать ИТ-разработчиков. Почему? 1
04.12.2018 Как повышение НДС скажется на ИТ-отрасли? Мнение поставщиков и заказчиков ИТ 1
30.11.2018 ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов 1
28.11.2018 ИТ-директор крупнейшей в мире энергосистемы рассказал о вызовах эпохи цифровизации 7
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 2
23.11.2018 «М.видео» за счет искусственного интеллекта увеличила выручку на десятки процентов 1
20.11.2018 Глава Аналитического центра при Правительстве: СМЭВ накопила технологическое отставание. Видео 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 2
15.11.2018 Российские краудфандинговые цифровые платформы решат проблему недостающих инвестиций в Крыму 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 2
25.06.2018 Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2

Публикаций - 60, упоминаний - 93

Лигачев Глеб упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 18
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 11
Schneider Electric 409 10
3761 8
Программный продукт ГК 92 8
Cinimex - Синимекс 160 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
IBM 3551 6
IBM Европа 7 5
Samsung Electronics 5702 3
Астерос - Asteros 531 3
Галактика - Корпорация 249 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
Ланит ГК 1159 2
Microsoft Corporation 11127 2
Прогноз 197 2
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 2
Schneider Electric - Электрощит Самара 3 1
РДТЕХ 159 1
Микротест 177 1
DataCore Software 20 1
SAP SE 3216 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Онланта 75 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 8 1
АйтиКонсалт ГК 14 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
Астерос Сервис 9 1
Atrinity - Атринити 21 1
WorkDay 16 1
Код Безопасности 365 1
АФК Система ПАО 996 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Directum - Директум 646 1
Rimini Street 38 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 37
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 35
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 26
UBS AG 119 26
Мегаполис ТК 89 23
Черкизово ГК 73 23
РЖД - Российские железные дороги 1081 21
Ингосстрах СПАО 210 20
X5 Group 599 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 19
Лента - Сеть розничной торговли 189 19
Procter&Gamble - P&G 94 18
Банк Зенит 131 18
Coca-Cola Company 112 16
Геобанк КБ 30 12
ПСБ - Промсвязьбанк 613 12
Почта России ПАО 1574 12
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 11
О’Кей - Сеть магазинов 60 11
Балтика - Пивоваренная компания 112 11
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 11
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Еврохим МХК 43 9
Mary Kay - Мэри Кэй 82 9
Открытие ФК 538 9
Уралсиб Банк 390 9
Магнит - Сеть магазинов 269 9
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 8
Модульбанк - Modulbank 95 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 8
PepsiCo - Пепсико 95 8
Valtec 9 8
АльфаСтрахование СГ 208 8
Совкомбанк ПАО 147 8
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Альфа-Банк 1127 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 5
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ПФР Департамент информационных технологий 103 4
Правительство Москвы 653 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Правительство РФ 2207 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 24
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 18
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 3
Big Data - Большие данные 1136 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
in-house разработка в компаниях 18 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
Тонкий клиент - Thin client 107 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Microsoft Office 365 769 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Haulmont CUBA Platform 24 2
Google Android 10751 2
Apple macOS X 904 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Office 1946 1
Linux OS 4267 1
Microsoft Windows 854 1
SQL - Язык программирования 434 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Ланит LanDocs 41 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Microsoft Azure Machine Learning 16 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Sales Force KPI 1 1
Directum Ario 14 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
IBM Cloud 84 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Microsoft Teams 214 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Натрусов Артем 121 35
Аксаков Анатолий 98 27
Нагаев Олег 30 26
Сергеев Сергей 63 26
Попов Андрей 72 25
Беляев Владислав 65 23
Воронин Петр 35 23
Ягнятинский Евгений 32 21
Чаркин Евгений 182 21
Клепиков Алексей 77 20
Кузьмич Всеволод 30 19
Бокучава Тариэл 21 18
Кучугин Илья 41 18
Шипов Савва 70 17
Меньшов Кирилл 72 17
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 17
Четвернин Алексей 651 16
Потапкин Михаил 26 16
Ушацкий Андрей 100 16
Суворов Антон 20 15
Чамара Денис 57 15
Алифанов Кирилл 56 13
Эпштейн Герман 27 12
Емельченков Сергей 83 12
Бычков Александр 39 12
Ушаков Анатолий 15 12
Сотин Денис 102 11
Хасин Михаил 26 11
Размахаев Сергей 40 11
Онищенко Владислав 41 11
Айвазов Армен 449 9
Таланов Максим 11 9
Урьяс Вадим 76 9
Аитов Тимур 47 9
Самедов Тимур 19 9
Чибисов Владимир 22 9
Белоусов Максим 59 8
Емелин Дмитрий 14 8
Кучерова Ольга 9 8
Иванов Андрей 40 8
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 22
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 21
Восточная Европа 1682 21
Украина 3378 6
Россия - Республика Крым 626 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Земля - планета Солнечной системы 874 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Россия - Пятигорск 76 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Канада 1307 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - Белгородская область 369 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Казахстан - Республика 2641 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 53
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 29
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Великая Отечественная война 123 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 5
Парламентская газета 7 1
CNews Analytics 1991 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 35
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Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Хрустальный атом 3 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765839, в очереди разбора - 669525.
Создано именных указателей - 46354.
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