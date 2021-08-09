Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кучугин Илья
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 50
Кучугин Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клепиков Алексей 77 23
|Чаркин Евгений 182 20
|Нагаев Олег 30 19
|Аксаков Анатолий 98 18
|Ягнятинский Евгений 32 18
|Натрусов Артем 121 18
|Лигачев Глеб 60 18
|Беляев Владислав 65 18
|Попов Андрей 72 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Бычков Александр 39 18
|Воронин Петр 35 15
|Чамара Денис 57 15
|Ушацкий Андрей 100 15
|Кузьмич Всеволод 30 15
|Суворов Антон 20 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
|Меньшов Кирилл 72 15
|Сотин Денис 103 14
|Шипов Савва 70 14
|Хасин Михаил 26 13
|Самедов Тимур 19 11
|Айвазов Армен 449 10
|Сергеев Сергей 63 10
|Чибисов Владимир 22 9
|Эпштейн Герман 27 9
|Ушаков Анатолий 15 9
|Размахаев Сергей 40 9
|Таланов Максим 11 9
|Белоусов Максим 59 7
|Плахов Дмитрий 9 7
|Фридман Илья 41 6
|Шмаков Роман 13 6
|Нестеров Алексей 79 6
|Аитов Тимур 47 6
|Гулянский Игорь 9 6
|Валеев Рафаэль 9 5
|Пегасов Сергей 52 5
|Богданов Кирилл 91 5
|Gartner 2197 4
|PEX Network 2 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769510, в очереди разбора - 673194.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769510, в очереди разбора - 673194.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru