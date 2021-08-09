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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Кучугин Илья


09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
09.03.2021 В финансовой сфере Agile использует 91% банковских организаций 2
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 2
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 2
27.07.2020 «Диасофт» автоматизировал хоздеятельность банковской группы «Зенит» 1
23.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях» состоится 19 мая 1
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
10.09.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг» состоится 17 сентября 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
27.08.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках» состоится 17 сентября. Открыта регистрация 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
01.07.2019 Банк «Зенит» внедрил систему «Диасофт» для работы на финансовых рынках 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1
14.02.2019 Участники конференции CNews «BPM-2019: рынок готов к оптимизации бизнес-процессов» рассказали о своем опыте применения методов и инструментов BPM 1
05.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 2
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 3
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2018 Как эффективно внедрить инновации в компании 2
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
27.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
20.08.2018 Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк» 1
07.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 2
11.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 2
07.03.2018 Банк «Зенит» провел хакатон по разработке финансовых сервисов 1

Публикаций - 41, упоминаний - 50

Кучугин Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 15
Schneider Electric 409 11
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 9
Cinimex - Синимекс 160 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Программный продукт ГК 92 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
3779 4
IBM Европа 7 4
Hitachi Vantara 100 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Центр2М - Center2М 47 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
Ситилинк - Citilink 190 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Такском - Taxcom 119 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Ситилабс 25 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 2
ELMA 106 2
K2 - К2РУ - SourceCode 35 2
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 2
Rimini Street 38 2
IBM 3557 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Selectel - Селектел 137 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Oracle Corporation 3363 2
DataCore Software 20 1
HP Inc. 2937 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Yandex - Яндекс 4103 1
EleWise 18 1
SAP SE 3220 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Банк Зенит 132 37
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 25
Ингосстрах СПАО 210 23
РЖД - Российские железные дороги 1081 21
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 21
X5 Group 600 20
UBS AG 119 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 18
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 18
Черкизово ГК 73 18
Геобанк КБ 30 17
Лента - Сеть розничной торговли 189 15
Procter&Gamble - P&G 94 15
Coca-Cola Company 113 15
Мегаполис ТК 90 15
Уралсиб Банк 390 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 13
МКБ - Московский кредитный банк 268 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 11
О’Кей - Сеть магазинов 61 11
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 11
Балтика - Пивоваренная компания 112 10
Еврохим МХК 43 9
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
Ак Барс Банк 174 6
Газпромбанк - ГПБ 693 5
Аэрофлот 493 5
X5 Group - Пятерочка 560 5
Альфа-Банк 1127 5
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 4
МТС банк 254 4
АльфаСтрахование СГ 208 4
Металлинвестбанк 39 4
Почта России ПАО 1579 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Posti Group Corporation - Itella 21 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 17
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 653 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Правительство РФ 2208 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 15
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
Big Data - Большие данные 1136 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
DevOps - Development и Operations 297 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Microsoft Office 1950 1
Microsoft SQL Server 798 1
IBM Cloud 84 1
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 15 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Diasoft FA# 53 1
Biglion - Биглион 53 1
Sales Force KPI 1 1
ЦФТ Банк 42 1
Software AG ARIS 108 1
Diasoft Master Balance 2 1
Клепиков Алексей 77 23
Чаркин Евгений 182 20
Нагаев Олег 30 19
Аксаков Анатолий 98 18
Ягнятинский Евгений 32 18
Натрусов Артем 121 18
Лигачев Глеб 60 18
Беляев Владислав 65 18
Попов Андрей 72 18
Бокучава Тариэл 21 18
Бычков Александр 39 18
Воронин Петр 35 15
Чамара Денис 57 15
Ушацкий Андрей 100 15
Кузьмич Всеволод 30 15
Суворов Антон 20 15
Потапкин Михаил 26 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
Меньшов Кирилл 72 15
Сотин Денис 103 14
Шипов Савва 70 14
Хасин Михаил 26 13
Самедов Тимур 19 11
Айвазов Армен 449 10
Сергеев Сергей 63 10
Чибисов Владимир 22 9
Эпштейн Герман 27 9
Ушаков Анатолий 15 9
Размахаев Сергей 40 9
Таланов Максим 11 9
Белоусов Максим 59 7
Плахов Дмитрий 9 7
Фридман Илья 41 6
Шмаков Роман 13 6
Нестеров Алексей 79 6
Аитов Тимур 47 6
Гулянский Игорь 9 6
Валеев Рафаэль 9 5
Пегасов Сергей 52 5
Богданов Кирилл 91 5
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Восточная Европа 1691 22
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - Нижегородская область 745 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Казахстан - Республика 2650 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Южная Африка 159 1
Россия - Альметьевск 61 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
ЮАР - Йоханнесбург 19 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 28
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 11
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Торговля розничная 77 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Private Banking 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Gartner 2197 4
PEX Network 2 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 21
CNews AWARDS 292 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
CNews Баттл 34 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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