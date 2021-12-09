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G-Core Labs

G-Core Labs

G-Core Labs — облачный и edge-провайдер решений по доставке контента, услугах публичного облака, хостинга и безопасности для любого бизнеса, чья глобальная инфраструктура вошла в Книгу рекордов Гиннесса. G-Core Labs предоставляет спектр услуг для клиентов, развивающих свой бизнес в онлайне. В числе сервисов компании — публичное облако, управляемый хостинг, сеть доставки контента (content delivery network — CDN), стриминговая платформа для профессиональных трансляций и стриминга любой сложности, защита от DDoS-атак любого уровня, защита от вредоносных ботов, облачное хранение контента и др. G-Core Labs построила собственную глобальную инфраструктуру на всех континентах в Европе, России и СНГ. Сеть насчитывает 150+ точек присутствия, расположенных в более чем 130 городах по всему миру в data-центрах уровня Tier III и Tier IV.

Обзор «G-Core Labs» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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09.12.2021 Linxdatacenter помогает G-Core Labs развивать CDN-сеть и экосистему продуктов

Linxdatacenter и G-Core Labs развивают сотрудничество по расширению экосистемы продуктов G-Core Labs на базе CDN-сети, а также стриминговых и облачных решений. G-Core Labs – международный провайде
29.11.2021 G-Core Labs запустил облачный контейнерный сервис Managed Kubernetes

ью заказчики могут быстро получить готовые к работе кластеры Kubernetes и автоматизировать масштабирование и развертывание приложений в облаке провайдера. Сервис Managed Kubernetes позволяет клиентам G-Core Labs ускорить и упростить разработку, тестирование и внедрение новых версий приложений. Это возможно благодаря автоматизации управления, обновления и масштабирования контейнеров. «Manage
28.10.2021 G-Core Labs внедрил поддержку стриминга с задержками до 2 секунд

ео, он позволяет бизнесу недорого доставлять видео до широкой аудитории с минимальными задержками. Это возможно благодаря высокой масштабируемости технологии и ее интеграции с сетью доставки контента G-Core Labs, включающей более 120 точек присутствия в 100 городах мира. «В высококонкурентной медиаиндустрии минимизация задержки — это пропуск в будущее, — отмечает Алексей Петровских, руковод
21.10.2021 G-Core Labs объявила о выходе на рынок Германии

клиентам легко масштабировать ИТ-инфраструктуру, ускорить развитие бизнеса, проводить разработку и тестирование новых продуктов быстро и с максимальной защитой. ИИ-платформа, являющаяся частью облака G-Core Labs, позволяет дополнительно ускорить и удешевить процесс машинного обучения. Сервис обеспечивает всю необходимую инфраструктуру – от ПО до фреймворков, поддерживает полный цикл обучени
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе

ь контент с задержками около 5 мс. Среднее время отклика для точки присутствия в Баку составляет 25 мс. По данным Citrix, независимой аналитической системы мониторинга производительности CDN, решение G-Core Labs обеспечивает самую быструю доставку контента на рынке СНГ. В России с запуском новой локации в Казани, столице Республики Татарстан, среднее время отклика удалось снизить до 15 мс п
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме

ы расположены в надёжном дата-центре уровня Tier IV и позволяют получить доступ к инфраструктуре с высокой пропускной способностью в одном из крупнейших мировых экономических центров. С новой услугой G-Core Labs — Bare-Metal-as-a-Service — получить доступ к выделенным серверам можно так же быстро, как к виртуальным машинам. Это избавляет заказчиков от проблем с производительностью и безопас
28.07.2021 G-Core Labs вошла в тройку лидеров рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021

йтинге лучших мировых поставщиков облачных решений CNews Global Cloud 2021. Для создания рейтинга исследователи разработали комплексную методику оценки, основанную более чем на 40 критериях. Компания G-Core Labs попала в топ-3 благодаря широкой географии присутствия облака и собственной сети доставки контента, развитым сервисам IaaS, PaaS и ИТ-безопасности, наличию поминутной тарификации и

22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке

омощью пользователи могут доставлять контент до 14 млн интернет-пользователей Румынии с рекордной скоростью — среднее время отклика составляет 7 мс. Европа остаётся одним из наиболее приоритетных для G-Core Labs регионов: в скором времени компания намерена нарастить сетевые мощности в Великобритании, Германии, Бельгии, Швеции и Сербии. Ещё одну точку присутствия CDN провайдер запустил в Кан
30.06.2021 G-Core Labs запустил сервис для аренды серверов bare metal в публичном облаке

льше. Дополнительную сложность представляет управление разрозненной инфраструктурой выделенных серверов, виртуальных машин и облачных сервисов, когда их предоставляют разные провайдеры. «Новая услуга G-Core Labs — Bare-Metal-as-a-Service — решает все приведенные проблемы. С ее помощью пользователь может получить готовый к работе выделенный сервер так же просто, как и виртуальный. Для этого

26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме

по всему миру, время его отклика составляет до 30 мс. Вся обработка данных осуществляется на территории Нидерландов. Амстердам стал шестым регионом публичного облака компании, ранее публичные облака G-Core Labs были запущены в Люксембурге, Ашберне (США), Москва, Хабаровске и Сингапуре. Всего в планах компании на ближайшее время открытие около 20 дополнительных точек присутствия облака на в
06.04.2021 GetCourse выбрал G-Core Labs в качестве глобального провайдера CDN

вая петабайты трафика, который мы раздаём ежемесячно, цена за услуги мирового лидера оказалась кусачей, — объясняет Сергей Михайлов. — Тогда случилось радостное для нас событие: на нас вышла компания G-Core Labs, которая предложила одну из своих услуг — CDN». Протестировать сеть доставки контента удалось в рекордные сроки: программисты GetCourse и специалисты техподдержки G-Core Labs
11.03.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на азиатские рынки

Всего в планах компании на ближайшее время открытие около 10 дополнительных точек присутствия облака на всех континентах мира», - отмечает Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ G-Core Labs. По его словам, также важно, что недавно облако G-Core Labs успешно прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1 в части хранения, обработки и передач
01.03.2021 G-Core Labs запустил программу поддержки стартапов с грантами на сумму до $25 тысяч

в, веб-приложений и игр. В зависимости от размера компании, отобранные стартапы получат гранты на $1 тыс., $7,5 тыс. или $25 тыс. Этими средствами они смогут на протяжении двух лет оплачивать сервисы G-Core Labs, среди которых CDN, стриминговая платформа, защита от DDoS-атак, а также комплекс облачных сервисов, включая виртуальные машины со встроенным балансировщиком нагрузки, bare metal-се
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS

Облако G-Core Labs успешно прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1 в части хранения, обработки и передачи данных платежных карт. Соответствие подтверждено результатами еже
04.12.2020 «Лаборатория Касперского» и G-Core Labs запускают программу поддержки игровых стартапов

Центр инноваций «Лаборатории Касперского» и провайдер облачных и edge-решений G-Core Labs запускают совместную программу поиска и поддержки стартапов, у которых есть потенциал изменить игровой мир и повысить его безопасность. Игровая индустрия — одна из наиболее быстро р
18.11.2020 G-Core Labs и Wagner Group внедрили платформу телемедицины нового поколения в Люксембурге

з мер по сдерживанию распространения вируса и защите граждан и работников правительство Люксембурга поручило государственному агентству eSanté внедрить платформу телемедицины eConsult. Wagner Group и G-Core Labs стали техническими партнёрами проекта. Платформа eConsult позволяет пациентам проводить онлайн-консультации со своими докторами, стоматологами или акушерами. Консультации могут прох
12.11.2020 G-Core Labs запустила сервис DNS

я: онлайн-ритейл, медиа, видеоигры, онлайн-кинотеатры и SaaS-сервисы. Из-за перегрузок или больших расстояний между пользователем и сервером скорость загрузки сайтов может быть увеличена. DNS-серверы G-Core Labs расположены более чем в 100 точках присутствия в 65 городах по всему миру, и запрос пользователя направляется к ближайшему из них. «Собственную DNS мы используем с момента запуска г
27.10.2020 Uma.Tech при поддержке G-Core Labs обеспечила онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2020

Uma.Tech и G-Core Labs обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию Лиги Чемпионов 2020, в т.ч. финала престижного состязания, в котором встретились «Бавария» и «ПСЖ». Во время главного матча турнира, интер
22.10.2020 Aggregion представила совместную защиту данных с помощью облака G-Core Labs

Aggregion подключилась к публичному облаку G-Core Labs, расположенному в важных для Aggregion юрисдикциях и поддерживающему технологию защищенной работы Intel Software Guard Extensions (Intel SGX). Интеграция SGX с облаком G-Core Lab
20.10.2020 G-Core Labs запустила поддержку стандарта шифрования Intel SGX в публичном облаке

я Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) на IaaS-уровне своего публичного облака. Теперь компании различных отраслей и команды разработчиков, использующие виртуальные машины и bare metal-серверы G-Core Labs, могут значительно усилить безопасность данных, используя новые аппаратные средства управления для облачных сред, разработанные корпорацией Intel. Интеграция SGX с облаком G-Core
13.10.2020 G-Core Labs представила стриминговую платформу с высокой скоростью доставки

ут подключить стриминг с ультранизкой задержкой, премиальную услугу платформы, где с помощью технологии WebRTC время доставки видеопотока минимизируется до 1 секунды. С помощью стриминговой платформы G-Core Labs можно в короткие сроки наладить полноценное онлайн-вещание с нуля телеканала или запустить онлайн-кинотеатр, транслируя лучшие фильмы и сериалы, спортивные матчи, теле- и радиоперед
29.09.2020 G-Core Labs запустила новую точку присутствия сети доставки контента в столице Аргентины

а в 30 мс (по данным независимой аналитической системы Citrix). Ранее в этом году компания уже обозначила свои планы по развитию сетевой инфраструктуры на латиноамериканском континенте: до конца года G-Core Labs откроет здесь пять новых точек присутствия CDN. Таким образом, компания сможет претендовать на постоянное лидерство по скорости доставки даже самых тяжелых типов контента в данном р
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ

ставляет каталог готовых шаблонов и моделей. AI-платформа располагается в Люксембурге. В дальнейшем G-Core Labs планирует развернуть её во всех действующих и перспективных регионах присутствия

27.08.2020 Wargaming ускорил разработку и тестирование продуктов и сервисов с помощью публичного облака G-Core Labs

Публичное облако G-Core Labs позволило Wargaming в несколько раз ускорить процессы разработки и тестирования новых фичи-сетов, продуктов и сервисов, обеспечить бесперебойное функционирование ряда игровых проект
18.08.2020 G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в США

аботку, тестирование и вывод на рынок новых продуктов и услуг. Вся обработка данных осуществляется на территории США. Северная Америка стала третьим облачным регионом компании, ранее публичные облака G-Core Labs были запущены в Люксембурге и Москве. Всего в планах компании на ближайшее время открытие около 10 дополнительных точек присутствия облака на всех континентах мира. «Сейчас мы сфоку
07.07.2020 G-Core Labs запустила сервис видеозвонков Meet для бизнеса с free-тарифами

фраструктуру заказчика, будь то сайт или мобильное приложение, и позволяет существенно улучшать клиентский опыт и повышать продажи, - сказал Алексей Петровских, руководитель направления медиаплатформ G-Core Labs. - Решение представляет из себя своего рода конструктор, позволяющий настроить сервис видеозвонков с учётом специфики и потребностей конкретного бизнеса. Meet может предоставляться

23.06.2020 G-Core Labs запустила новую европейскую точку присутствия хостинга и CDN в Мадриде

и объема, а также услуги по быстрой доставке контента со средним временем отклика в 30 мс (по данным аналитической системы Citrix). «Мадрид – важнейшая локация для развития глобальной инфраструктуры G-Core Labs. Во-первых, испанская столица является одним из крупнейших экономических центров Европы. Открывая хостинг и точку CDN в Мадриде, мы поддерживаем наших корпоративных клиентов, ориент
20.05.2020 G-Core Labs открывает новую точку присутствия хостинга и CDN в Сингапуре

венно (около 191 Мбит/с и 61 Мбит/с). Сингапурцы активно смотрят видео, общаются в социальных сетях, покупают в онлайне, в т.ч. продукты питания, электронику и товары индустрии красоты. Новая локация G-Core Labs будет востребована как в самом Сингапуре, так и в соседнем Китае, а также среди азиатских, европейских и американских компаний, стремящихся к эффективной работе на местном и региона
19.05.2020 28 мая G-Core Labs проведет вебинар: Как в 3 раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки

28 мая G-Core Labs проведет вебинар на тему: «Как в три раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки?» Приняв участие в вебинаре, вы: Познакомитесь с функционалом нов
28.04.2020 G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге

лайн-комьюнити, так и среди азиатских, европейских и американских компаний, стремящихся к эффективной работе на местном и региональном рынках», - отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs. Гонконг известен своим комфортным правовым режимом в т.ч. в области регулирования интернета, что открывает дополнительные возможности для международного и азиатского онлайн-бизнесо
20.04.2020 G-Core Labs открывает точку присутствия в Чили

играми или трансляциями совещаний и лекций, а также ускорять работу интернет-магазинов, что особенно актуально в нынешний период самоизоляции», - отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs. Точка присутствия расположена в сертифицированном дата-центре класса Tier III. CDN G-Core Labs поддерживает все необходимые протоколы, включая HTTP/2 (по умолчанию), SSL и I
23.03.2020 G-Core Labs предоставила бизнесу бесплатные CDN и медиаплатформу

бизнеса и организаторов мероприятий в период активной фазы пандемии коронавируса. До 1 мая 2020 г. любая компания сможет бесплатно на 1 месяц получить 100 ТБ трафика глобальной сети доставки контента G-Core Labs. Организаторы мероприятий, в свою очередь, могут воспользоваться уже существующим свободным тарифом облачной медиаплатформы для проведения онлайн-трансляций или доставки video on de
18.03.2020 G-Core Labs запустила новый американский хостинг в Ашберне

суточной поддержкой. Наши серверы располагаются в сертифицированном дата-центре класса Tier III, и мы гарантируем скорость доступа не менее 200 Мбит/c», – сказал Андре Рейтенбах, управляющий директор G-Core Labs. Также инфраструктура в Ашберне является одной из опорных точек присутствия международной сети доставки контента G-Core Labs. Это позволяет любым компаниям, развивающим свой

25.02.2020 G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в Москве

рвисы, могут за минуты масштабировать свою IT-инфраструктуру, а также существенно ускорять процессы разработки, тестирования и вывода на рынок новых продуктов и услуг. Первый регион публичного облака G-Core Labs в Люксембурге был запущен в ноябре 2019 г. «Открытие новой точки облака в Москве – это хорошая новость как для локальных клиентов, для которых важно решать их бизнес-задачи в предел
18.02.2020 G-Core Labs запустил новый европейский хостинг в Лондоне

ет скорость доступа к серверу в 200 Мбит/c, не имеет каких-либо ограничений по трафику и располагается в сертифицированном дата-центре класса Tier III», – сказал Андре Рейтенбах, управляющий директор G-Core Labs. С другой стороны, отметил Рейтенбах, Соединенное Королевство является одним из мировых лидеров по уровню проникновения интернета среди населения (сегодня он приближается к 95%), тр
28.01.2020 G-Core Labs запустила точку присутствия CDN и хостинга в Мумбаи

Компания G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, запустила новую точку присутствия своей глобальной сетевой инфраструктуры в крупнейшем городе Индии – 20-миллионном Мумбаи. Локация
19.12.2019 G-Core Labs открыла точку присутствия сети доставки контента и хостинга в Йоханнесбурге

айн. Если вы хотите доставлять свой контент до местных пользователей раньше конкурентов или ищете выделенный сервер в ЮАР, мы будем рады вам в этом помочь», – отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент G-Core Labs по продуктам. Точка присутствия расположена в сертифицированном дата-центре класса Tier III в Йоханнесбурге и гарантирует скорость доступа к выделенному серверу в 200 Мбит/c. В выде
25.11.2019 G-Core Labs представила мультифункциональный виртуальный ЦОД

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, расширяет портфель своих продуктов и объявляет о запуске публичного облака G-Core Labs, которое является наиболее значимым анонсом компании в этом году. Облако представляет из себя мультифункциональный виртуальный дата-центр, который позволяет компаниям любого размера
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок

CNews: G-Core Labs недавно представила собственное публичное облако. Расскажите, для чего оно нужно и каким компаниям будет полезно? Всеволод Вайнер: Действительно, в этом году мы сделали важнейший ша
07.11.2019 G-Core Labs и Wasabi заключили стратегический альянс для развития облачного хранения данных и CDN

го хранение данных, договорились о стратегическом партнерстве, объединяющем инфраструктурные и технологические возможности компаний. Клиенты Wasabi получают доступ к глобальной сети доставки контента G-Core Labs, расположенной на пяти континентах, а G-Core Labs расширяет географию своего облачного хранилища в Европе, Северной Америке и Азии благодаря отказоустойчивому и быстрому хран

Публикаций - 74, упоминаний - 152

G-Core Labs и организации, системы, технологии, персоны:

Citrix Systems 868 14
Wargaming 161 9
Cloud Networks - Облачные сети 45 7
Intel Corporation 12811 6
МегаФон 10742 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Biocad - Биокад 95 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Zendesk 39 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 3
Dell EMC 5180 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
HP Inc. 5883 3
Oracle Corporation 7074 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 2
Selectel - Селектел 544 2
Google LLC 12690 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 2
Scontain 4 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 2
Ростелеком 10948 2
Broadcom - VMware 2610 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Yandex - Яндекс 9216 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
9594 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 2
Naumen - Наумен 752 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
РесурсТранс 16 3
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Почта России ПАО 2370 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
АльфаСтрахование СГ 394 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
Альфа-Капитал УК 155 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 15 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Visa International 1993 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
American Express - Amex 338 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 58
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
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Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 2
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Корнеева Анжелика 10 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
Европа 24964 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
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Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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