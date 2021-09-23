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G-Core Labs


23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 4
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 2
28.07.2021 G-Core Labs вошла в тройку лидеров рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 4
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
30.06.2021 G-Core Labs запустил сервис для аренды серверов bare metal в публичном облаке 3
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 1
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 2
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
06.04.2021 GetCourse выбрал G-Core Labs в качестве глобального провайдера CDN 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
11.03.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на азиатские рынки 2
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
01.03.2021 G-Core Labs запустил программу поддержки стартапов с грантами на сумму до $25 тысяч 1
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 3
04.12.2020 «Лаборатория Касперского» и G-Core Labs запускают программу поддержки игровых стартапов 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
18.11.2020 База эффективных кейсов «Цифровой экономики» пополнилась решениями «Спорттех» 1
18.11.2020 G-Core Labs и Wagner Group внедрили платформу телемедицины нового поколения в Люксембурге 4
12.11.2020 G-Core Labs запустила сервис DNS 1
27.10.2020 Uma.Tech при поддержке G-Core Labs обеспечила онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 2
22.10.2020 Aggregion представила совместную защиту данных с помощью облака G-Core Labs 1
20.10.2020 G-Core Labs запустила поддержку стандарта шифрования Intel SGX в публичном облаке 6
13.10.2020 G-Core Labs представила стриминговую платформу с высокой скоростью доставки 5
29.09.2020 G-Core Labs запустила новую точку присутствия сети доставки контента в столице Аргентины 5
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ 2
27.08.2020 Wargaming ускорил разработку и тестирование продуктов и сервисов с помощью публичного облака G-Core Labs 6
18.08.2020 G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в США 2
10.07.2020 «Сибур» запустил AR-сервис для дистанционного обслуживания и ремонта промышленного оборудования 5
07.07.2020 G-Core Labs запустила сервис видеозвонков Meet для бизнеса с free-тарифами 2
23.06.2020 G-Core Labs запустила новую европейскую точку присутствия хостинга и CDN в Мадриде 2
20.05.2020 G-Core Labs открывает новую точку присутствия хостинга и CDN в Сингапуре 4
19.05.2020 28 мая G-Core Labs проведет вебинар: Как в 3 раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки 3
28.04.2020 G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге 4
20.04.2020 G-Core Labs открывает точку присутствия в Чили 3
23.03.2020 G-Core Labs предоставила бизнесу бесплатные CDN и медиаплатформу 2
18.03.2020 G-Core Labs запустила новый американский хостинг в Ашберне 3
25.02.2020 G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в Москве 1

Публикаций - 64, упоминаний - 156

G-Core Labs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Citrix Systems 571 11
Wargaming 90 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Biocad - Биокад 38 3
Dell EMC 2418 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
HP Inc. 2930 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
Hitachi Vantara 100 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Scontain 4 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
IBM 3554 2
Dynatrace 46 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Rimini Street 38 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
Такском - Taxcom 119 1
FirstVDS 3 1
VMware 1829 1
Wasabi 3 1
RetailCRM 21 1
Wagner Group 1 1
Seiko Epson Corporation 331 1
Центр2М - Center2М 47 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
OldGremlin - Хакерская группировка 4 1
Ситилабс 25 1
ISPsystem - ИСПсистем 12 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Ingenix Group 2 1
Uma.Tech - Ума.Тех 1 1
SCONE 5 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 2
Интер РАО ПАО 159 2
РесурсТранс 16 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 1
Сибур СибурТюменьГаз 3 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
OKS Group 31 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Сибур СибурТюменьГаз - Южно-Балыкский ГПЗ 2 1
Газпромбанк Лизинг 10 1
Победа - Кондитерская фабрика 16 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 1
Траско - Trasko 27 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Банк Зенит 131 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Уралсиб Банк 390 1
Аэрофлот 493 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Альфа-Банк 1127 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Открытие ФК 538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МКС - Международная космическая станция 99 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 16
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 15
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 9
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
Kubernetes 307 5
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 4
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 19 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
Microsoft Windows 10 6670 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 8
G-Core Labs CDN 5 5
Wargaming World of Tanks 132 4
Apache Hadoop 339 4
Wargaming World of Warships 31 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
Microsoft Azure 1171 3
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 28 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 14 1
МегаФон CDN 3 1
Microsoft Visual Studio Code - VSCode 13 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 11 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Wargaming World of Warplanes 33 1
IBM SPSS Statistics 37 1
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
Microsoft Excel 436 1
Red Hat Ceph Storage 70 1
Google Kubernetes Engine - GKE 9 1
IBM Watson Studio 3 1
Google TensorFlow 67 1
Nvidia TensorRT 10 1
Apache Airflow 9 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 10 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 23 1
eConsult - платформа телемедицины 1 1
SberCloud Монитор мэра 3 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 3 1
ISPsystem BILLmanager 3 1
ConTrace 1 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 9 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
Microsoft Office 365 769 1
Самошкин Дмитрий 19 14
Вайнер Всеволод 24 14
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 6
Шурыгин Михаил 4 4
Бурмистрова Мария 3 3
Путятинский Сергей 53 2
Колесов Александр 19 2
Корнеева Анжелика 2 2
Бородин Геннадий 4 2
Валчев Стоян 44 2
Зинкевич Сергей 18 2
Кушнир Леонид 16 2
Ежов Василий 14 2
Лекомцев Алексей 2 2
Соломонов Михаил 4 2
Савцов Игорь 27 2
Абакумов Евгений 103 2
Москвин Алексей 3 2
Чаркин Евгений 182 2
Антонов Александр 73 2
Зайцев Евгений 11 2
Федотов Александр 4 1
Платонов Михаил 38 1
Кириченко Игорь 41 1
Соловьев Алексей 60 1
Нестеров Алексей 79 1
Кучугин Илья 41 1
Сыкулев Андрей 57 1
Сирота Юрий 38 1
Семенихин Игорь 37 1
Карпов Иван 41 1
Зорин Александр 49 1
Слышкин Василий 54 1
Сотин Денис 102 1
Клепиков Алексей 77 1
Урьяс Вадим 76 1
Дьяченко Валерий 66 1
Богданов Кирилл 91 1
Поляков Сергей 60 1
Прохорова Алла 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 10
Великое Герцогство Люксембург 217 8
Европа 3781 6
Бразилия - Федеративная Республика 1131 5
Сингапур - Республика 808 5
Германия - Федеративная Республика 3664 5
Восточная Европа 1688 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
США - Ашберн 10 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Бразилия - Сан-Паулу 99 3
Австралия - Австралийский Союз 1129 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
Азия - Азиатский регион 1525 3
Северная Америка 1414 3
Франция - Французская Республика 2139 3
Южная Америка 313 2
Италия - Итальянская Республика 1399 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
США - Санта-Клара 72 2
Европа Западная 618 2
Россия - Хабаровск 624 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 2
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 2
Индия - Республика 2181 2
Австралия - Сидней 54 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
США - Вирджиния - Виргиния 61 2
Аргентина - Аргентинская Республика 188 2
Южная Африка 159 1
США - Хилсборо 4 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
Чили - Сантьяго 8 1
Океания 37 1
ЮАР - Йоханнесбург 19 1
Чили - Республика 121 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 4
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 17 1
Русский язык 991 1
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