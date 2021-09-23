Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
G-Core Labs
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 156
G-Core Labs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Самошкин Дмитрий 19 14
|Вайнер Всеволод 24 14
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 6
|Шурыгин Михаил 4 4
|Бурмистрова Мария 3 3
|Путятинский Сергей 53 2
|Колесов Александр 19 2
|Корнеева Анжелика 2 2
|Бородин Геннадий 4 2
|Валчев Стоян 44 2
|Зинкевич Сергей 18 2
|Кушнир Леонид 16 2
|Ежов Василий 14 2
|Лекомцев Алексей 2 2
|Соломонов Михаил 4 2
|Савцов Игорь 27 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Москвин Алексей 3 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Антонов Александр 73 2
|Зайцев Евгений 11 2
|Федотов Александр 4 1
|Платонов Михаил 38 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Соловьев Алексей 60 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Кучугин Илья 41 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Сирота Юрий 38 1
|Семенихин Игорь 37 1
|Карпов Иван 41 1
|Зорин Александр 49 1
|Слышкин Василий 54 1
|Сотин Денис 102 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Богданов Кирилл 91 1
|Поляков Сергей 60 1
|Прохорова Алла 45 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 3
|Gartner 2196 2
|CNews Analytics 1991 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766813, в очереди разбора - 670498.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766813, в очереди разбора - 670498.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru