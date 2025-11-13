CDN Content Delivery Network eCDN Enterprise Content Delivery Networks Сеть доставки (дистрибуции) содержимого

Сеть Curator.CDN теперь доступна во всех городах-миллионниках России oS-атак, объявляет о завершении важного этапа развития своей сети доставки контента: теперь Curator.CDN представлена во всех городах-миллионниках России. Об этом CNews сообщили представители Cu

Serverspace зафиксировала рост спроса на услуги CDN со стороны российских компаний pace (международное облачное МСП-направление корпорации ITG) зафиксировала рост использования услуг CDN со стороны отечественных компаний. В сравнении с прошлым годом количество подключений рос

Билайн во второй раз подряд стал лидером рынка доставки контента в России лайна, CDNvideo, заняла первое место в рейтинге по результатам исследования российского рынка услуг CDN, которое провело международное консалтинговое агентство iKS-Consulting. Ее доля рынка по

Инфраструктура Rutube с начала 2025 г. превысила более 7000 серверов и 380 CDN-серверов С начала 2025 г. Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») запустил 1500 собственных серверов и 250 CDN-серверов, расширив географию присутствия с 25 городов до 36 по всей стране и снизив время

Сеть Curator.CDN вышла на уровень ведущих российских CDN-провайдеров благодаря интеграции с DownDetector й DownDetector, которое позволило получить объективную оценку работы сети доставки контента Curator.CDN. Согласно данным мониторинга, уровень доступности узлов Curator.CDN по всей России

В Serverspace зафиксировали рост использования CDN после ограничений работы западных сервисов Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) зафиксировал рост спроса на отечественный CDN на фоне ограничений работы западных сервисов в России. С начала апреля количество уникальных пользователей увеличилось в 3 раза, а нагрузка на сеть доставки контента выросла более чем на 60

F6 составила рейтинг популярных поставщиков нелегального контента остью, исследовала структуру онлайн-пиратства в России. По оценкам экспертов, 12 основных пиратских CDN (Content Distribution Network) снабжают пиратским контентом до 90% нелегальных онлайн-кин

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году CNews: Георгий, не могли бы вы для начала объяснить, какова роль CDN в современном интернете? Георгий Тарасов: Когда пользователь заходит на сайт, данные, хра

«Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента ропускной способности российского сегмента своей сети доставки контента (Content Delivery Network – CDN), а облачное подразделение «Билайна» beeline cloud модернизировало CDN-сервис в со

«Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента ропускной способности российского сегмента своей сети доставки контента (Content Delivery Network – CDN). Облачное подразделение «Билайна» beeline cloud модернизировало CDN-сервис в сотр

ITglobal.com внедряет VoD для улучшения сети доставки контента ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, обновил функциональность собственной сети доставки контента (CDN) и добавил поддержку Video on Demand (VoD). Нововведение обеспечивает пользователям досту

Каждый седьмой абонент провайдера Serverspace подключил CDN одит в корпорацию ITG, обеспечил более 1,45 тыс. клиентов высокоскоростным контентом с помощью сети CDN (Content Delivery Network). Это значит, что каждый седьмой абонент пользуется услугой. Об

Curator запускает в России собственную сеть доставки контента Curator.CDN трализации DDoS-атак, сообщает о полномасштабном запуске собственной сети доставки контента Curator.CDN с интегрированной защитой от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители компании Cur

Школьник раскрыл гигантскую уязвимость в мессенджерах. Под угрозой миллиарды людей по всей планете. Россияне частично в безопасности ешь в экосистеме Cloudflare. Он обнаружил ее в системе доставки контента (Content Delivery Network, CDN) этой компании и установил, что с ее помощью можно отслеживать местоположение пользовател

KION ускорил доставку контента для пользователей с помощью CDN от МТС Web Services вдвое о том, что онлайн-кинотеатр KION расширил собственную ИТ-сеть сервисом быстрой доставки контента - CDN от МТС Web Services. Это позволило онлайн-кинотеатру до двух раз ускорить скорость загруз

CDN от Serverspace ускоряет загрузку видеоконтента на 31% р Serverspace, входит в корпорацию ITG, провел тестирование загрузки видеоконтента через российский CDN-сервер. В результате качество и скорость доставки материалов до конечных пользователей во

Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики ритиковавший антипиратскую платформу. Представители издания заявили, что блокировка нарушила работу CDN, обеспечивающего работу интернет-портала, в результате чего посетители не могли дождаться

Сеть «Росатома»: как строилась одна из первых CDN для внутрикорпоративного вещания кий оператор связи ПАО «Ростелеком», которому была доверена задача по реализации проекта внутренней CDN, обратился в компанию Platformcraft с запросом на построение медиахранилища внутри корпор

VK построила 150 узлов CDN для ускорения доставки видеоконтента Увеличила охват CDN-сети Компания VK сообщила о расширении инфраструктуры распределенной CDN-сети, объ

VK расширила охват CDN-сети в связи с ростом «VK Видео» VK улучшила CDN-сеть доставки контента. Более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании теперь охваты

VK Cloud запускает сервис быстрой доставки контента в Казахстане На облачной платформе VK Cloud в Казахстане стал доступен сервис CDN (Content delivery network). Он позволяет сократить время ожидания загрузки веб-страницы д

Как повысить надежность облака и расширить географию присутствия с помощью CDN Что такое CDN CDN (Content Delivery Network), или сеть доставки контента, представляет собой инновацион

Ярослав Городецкий, CDNvideo: Мы создаем мост между миром телекома и миром интернет-приложений CNews: Какова ваша оценка ситуации на российском и мировом рынках CDN? Ярослав Городецкий: Сегмент CDN в мире и в России находится несколько на разных с

Облачный провайдер Serverspace добавил возможность подключения S3 к сервису CDN еждународный облачный провайдер Serverspace добавил возможность подключения S3-провайдера к сервису CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента. Такая интеграция реализует возможнос

Serverspace запустил сервис CDN в Казахстане писок облачных сервисов. Теперь пользователи панели my.serverspace.kz могут подключить новый сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента, который позволит ускорить доставку с

«Билайн» купил одного из лидеров российского CDN «Вымпелком» стал владельцем CDN-Video Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») стал владельцем

Облачный провайдер Serverspace запустил услугу CDN Международный облачный провайдер Serverspace расширил список облачных услуг и подключил сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента. Теперь пользователи могут подключить

«T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента рвиса распределенной сети высокоскоростной доставки статического и динамического контента «T1 Cloud CDN» (Content Delivery Network). «T1 Cloud CDN» представляет собой географически распр

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN тента». Конкретные предложения По мнению депутата в России в первую очередь необходимо создать сеть CDN. Ее, как полагает Горелкин, при поддержке Минцифры способны разработать крупнейшие россий

Сервис StatOnline.ru обзавёлся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .RU и .РФ оменам .RU, .SU, .РФ StatOnline.ru — теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. StatOnline.ru значительно обновился благодаря добавлению новых версий библиотек,

Сервис StatOnline обзавелся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .ru и .рф по доменам .ru, .su, .рф StatOnline. Теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. Об этом CNews сообщили представители REG.RU. StatOnline значительно обновился бл

Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу редоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о развитии сервиса Cloud CDN (Content Delivery Network) по быстрой доставке контента бизнес-клиентов облака #CloudMTS.

Linxdatacenter помогает G-Core Labs развивать CDN-сеть и экосистему продуктов enter и G-Core Labs развивают сотрудничество по расширению экосистемы продуктов G-Core Labs на базе CDN-сети, а также стриминговых и облачных решений. G-Core Labs – международный провайдер edge

«Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN «Вконтакте» построила распределённую сеть доставки контента (CDN) — одну из крупнейших в России. Теперь пользователи «Вконтакте» смогут потреблять видеоко

G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, открыла новые точки CDN столицах Армении и Азербайджана: в Ереване и Баку, а также запустила дополнительный кластер CDN в Казани. В Ереване ЦОД позволяет доставлять контент с задержками около 5 мс. Среднее

Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare 12% всех сайтов в мире оказались под угрозой из-за критической уязвимости в сети доставки контента (CDN) компании Cloudflare. Сеть CDNJS содержит более 4 тыс. библиотек Java Script и CSS, хостя

Mail.ru Cloud Solutions поможет веб-ресурсам справиться с ростом трафика я платформа Mail.ru Cloud Solutions обновила ценовую политику для сервиса Content Delivery Network (CDN). Видеохостинги, онлайн-кинотеатры, интернет-магазины и другие компании, для которых важн

G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке роамериканский сегмент сети доставки контента. Для этого компания запустила новые точки присутствия CDN в столице Румынии Бухаресте и экономическом центре Канады Торонто. По данным независимой

МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака МТС сообщает о запуске провайдером #CloudMTS сетевого сервиса «Cloud CDN» (Content Delivery Network), который повышает доступность ИТ-ресурсов и увеличивает скоро