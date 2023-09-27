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CDN Content Delivery Network eCDN Enterprise Content Delivery Networks Сеть доставки (дистрибуции) содержимого


CDN — это географически распределенная сеть серверов и маршрутизаторов, которая ускоряет и оптимизирует доставку контента конечному пользователю . Когда пользователь посещает веб-сайт, контент отдается не с сервера, на котором размещён сайт, а с ближайшего к пользователю кластера CDN. Серверы объединены в геораспределенную структуру. Распространение услуг прямой доставки контента потребителю (direct-to-consumer (D2C) services) и растущая популярность платформ агрегирования медиа обеспечиваются технологией сетей доставки контента (CDN, Content Delivery Network).


27.09.2023 Serverspace запустил сервис CDN в Казахстане

писок облачных сервисов. Теперь пользователи панели my.serverspace.kz могут подключить новый сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента, который позволит ускорить доставку с
01.09.2023 «Билайн» купил одного из лидеров российского CDN

«Вымпелком» стал владельцем CDN-Video Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») стал владельцем
24.08.2023 Облачный провайдер Serverspace запустил услугу CDN

Международный облачный провайдер Serverspace расширил список облачных услуг и подключил сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента. Теперь пользователи могут подключить
16.05.2023 «T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента

рвиса распределенной сети высокоскоростной доставки статического и динамического контента «T1 Cloud CDN» (Content Delivery Network). «T1 Cloud CDN» представляет собой географически распр
21.12.2022 В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

тента». Конкретные предложения По мнению депутата в России в первую очередь необходимо создать сеть CDN. Ее, как полагает Горелкин, при поддержке Минцифры способны разработать крупнейшие россий
08.07.2022 Сервис StatOnline.ru обзавёлся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .RU и .РФ

оменам .RU, .SU, .РФ StatOnline.ru — теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. StatOnline.ru значительно обновился благодаря добавлению новых версий библиотек,
07.07.2022 Сервис StatOnline обзавелся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .ru и .рф

по доменам .ru, .su, .рф StatOnline. Теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. Об этом CNews сообщили представители REG.RU. StatOnline значительно обновился бл
24.01.2022 Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу

редоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о развитии сервиса Cloud CDN (Content Delivery Network) по быстрой доставке контента бизнес-клиентов облака #CloudMTS.
09.12.2021 Linxdatacenter помогает G-Core Labs развивать CDN-сеть и экосистему продуктов

enter и G-Core Labs развивают сотрудничество по расширению экосистемы продуктов G-Core Labs на базе CDN-сети, а также стриминговых и облачных решений. G-Core Labs – международный провайдер edge
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN

«Вконтакте» построила распределённую сеть доставки контента (CDN) — одну из крупнейших в России. Теперь пользователи «Вконтакте» смогут потреблять видеоко
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, открыла новые точки CDN столицах Армении и Азербайджана: в Ереване и Баку, а также запустила дополнительный кластер CDN в Казани. В Ереване ЦОД позволяет доставлять контент с задержками около 5 мс. Среднее

02.08.2021 Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare

12% всех сайтов в мире оказались под угрозой из-за критической уязвимости в сети доставки контента (CDN) компании Cloudflare. Сеть CDNJS содержит более 4 тыс. библиотек Java Script и CSS, хостя
27.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет веб-ресурсам справиться с ростом трафика

я платформа Mail.ru Cloud Solutions обновила ценовую политику для сервиса Content Delivery Network (CDN). Видеохостинги, онлайн-кинотеатры, интернет-магазины и другие компании, для которых важн
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, усилил европейский и североамериканский сегмент сети доставки контента. Для этого компания запустила новые точки присутствия CDN в столице Румынии Бухаресте и экономическом центре Канады Торонто. По данным независимой аналитической системы Citrix, скорость отклика CDN в новых локациях находится в пределах 7-30
11.06.2021 МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака

МТС сообщает о запуске провайдером #CloudMTS сетевого сервиса «Cloud CDN» (Content Delivery Network), который повышает доступность ИТ-ресурсов и увеличивает скоро
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь

Кто виноват Сбой в работе американского CDN-провайдера Fastly, случившийся 8 июня 2021 г. и сломавший половину интернета, стал следст
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов

л Сбой в работе провайдера Fastly, оказывающего услуги доставки контента (Content delivery network, CDN) привел к перебоям в работе огромного числа крупнейших мировых веб-сайтов. Одним из первы
06.04.2021 GetCourse выбрал G-Core Labs в качестве глобального провайдера CDN

G-Core Labs стал поставщиком глобального CDN для платформы GetCourse, сервиса для продажи и проведения онлайн-тренингов. Сеть доставки контента позволяет платформе быстро доставлять видеоконтент до пользователей по всему миру. «В Росс
14.09.2020 Mail.ru Cloud Solutions и «Мегафон» помогут ускорить загрузку веб-ресурсов

объявили о начале технологического партнерства в рамках развития сервиса Content Delivery Network (CDN), который ускоряет загрузку и доставку контента конечным пользователям. Возможность подкл
23.06.2020 G-Core Labs запустила новую европейскую точку присутствия хостинга и CDN в Мадриде

trix). «Мадрид – важнейшая локация для развития глобальной инфраструктуры G-Core Labs. Во-первых, испанская столица является одним из крупнейших экономических центров Европы. Открывая хостинг и точку CDN в Мадриде, мы поддерживаем наших корпоративных клиентов, ориентированных на бизнес в западноевропейском регионе. Новая локация обеспечит скорость доступа к выделенным серверам не менее 10 Г
20.05.2020 G-Core Labs открывает новую точку присутствия хостинга и CDN в Сингапуре

среди азиатских, европейских и американских компаний, стремящихся к эффективной работе на местном и региональном рынках», - отметил Андре Рейтенбах, управляющий директор G-Core Labs. Хостинг и точка CDN будут пользоваться спросом у телекоммуникационных и вещательных компаний, СМИ, стриминговых сервисов, разработчиков и издателей видеоигр, онлайн-ритейла, поставщиков облачных сервисов, банк
28.04.2020 G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге

t platform management interface, пер. - интеллектуальный интерфейс управления платформой), позволяющий даже в случае нештатной ситуации оперативно решить любой вопрос с хостингом в удалённом формате. CDN G-Core Labs поддерживает все необходимые протоколы, включая HTTP/2 (по умолчанию), SSL и IPv6, а также обеспечивает возможности гибких настроек системы, в т.ч. предоставляется доступ через

23.03.2020 G-Core Labs предоставила бизнесу бесплатные CDN и медиаплатформу

свободным тарифом облачной медиаплатформы для проведения онлайн-трансляций или доставки video on demand с записями своих форумов, конференций, концертов и постановок. Активировать бесплатный доступ к CDN можно в личном кабинете используя промокод ANTIVIRUS. Выбрать свободный тариф медиаплатформы можно там же (1000 мин. онлайн-трансляций или 20 ГБ для доставки видео по запросу). «Из-за панде
20.01.2020 Цифровая доставка и дистрибуция

tronic software distribution (ESD, электронное распространение ПО) и др. Фото: ru.depositphotos.com CDN предусматривает размещение цифрового контента одновременно на большом количестве серверов
07.11.2019 G-Core Labs и Wasabi заключили стратегический альянс для развития облачного хранения данных и CDN

и возможность использовать ведущую сеть доставки контента G-Core Labs в комбинации с облачным хранилищем данных Wasabi класса hot storage. Клиенты Wasabi в Европе, России и Азии могут воспользоваться CDN G-Core Labs прямо из личного кабинета Wasabi через наш S3 API. Вместе мы предоставляем нашим пользователям возможность сохранять лидерство на своих рынках, сокращая расходы на хранение данн
31.10.2019 Рынок интернет-пиратства в России рухнул впервые за пять лет

ывают — удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских CDN, снабжавшей контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ, а также совершенствование з
30.09.2019 G-Core Labs ускорила доставку контента. Новые тарифы

оставку тяжёлого контента в любую точку мира. Компания предлагает протестировать обновлённый сервис CDN по наиболее выгодным тарифам за всю историю сервиса. «Общий кеш» - это технология, котора
28.06.2019 «Мегафон» и G-Core Labs объединили возможности сетей доставки контента

«Мегафон» объявил о запуске обновленного сервиса CDN, объединяя возможности собственной инфраструктуры с сетью доставки контента международног
27.03.2019 G-Core Labs представила бесплатный тариф на услуги CDN

G-Core Labs представила бесплатный тариф на услуги CDN (сontent delivery network), который будет интересен всем, кто хочет ускорить свой сайт, обеспечить его эффективную защиту и улучшить позиции в поисковых системах. Предложение будет актуальн
09.10.2017 Tvzavr собрался победить пиратство с помощью CDN

и Tvzavr будут делить друг с другом доходы от подписки, в какой пропорции - стороны не разглашают. CDN доставит фильмы во внутреннюю сеть Узбекистана Tas-IX Технологическая платформа в проекте
17.05.2017 Китайский интернет-гигант вложился в российского CDN-провайдера

ора купли-продажи, в соответствии с которым китайский интернет-гигант приобретает контрольный пакет CDN-провайдера. Сумма сделки не разглашается. Как рассказали CNews в «Сколково», свои доли в

12.09.2016 Qrator Labs и Ngenix договорились о технологическом сотрудничестве

я DDoS-атакам в комплексе с решениями WAF (Web Application Firewall), и Ngenix, российский оператор CDN (Content Delivery Network), объявили о начале технологического сотрудничества, в рамках к
30.05.2016 SkyparkCDN усилил защиту источника от перегрузок

Защита сервера-источника от высоких нагрузок стала доступна клиентам российского CDN-оператора SkyparkCDN с появлением новой услуги — системы прекеша. Она снижает количество

13.10.2015 К 2019 г. 72% от всего интернет-видеотрафика в мире будет приходиться на сети CDN

Компания J’son & Partners Consulting представила краткий обзор рынка CDN в России и в мире на сентябрь 2015 г. Как отмечают аналитики, предпосылками к появлению <
18.08.2015 SkyparkCDN стал официальным CDN-оператором образовательного проекта «Универсариум»

SkyparkCDN стал официальным CDN-оператором открытой системы электронного образования «Универсариум». Теперь онлайн-курсы и образовательные программы проекта будут доступны для просмотра в наилучшем качестве и на высоких с
17.06.2015 В столице Азербайджана появился сервер SkyparkCDN

твия на территории ближнего зарубежья. Во вторник, 16 июня, компания запустила в эксплуатацию новый CDN-сервер в столице Азербайджана — Баку. Теперь у многих компаний, ориентированных на аудито
24.11.2014 CDN от «МегаФона» сделает игры Wargaming доступнее

ерных игр Wargaming. Важной частью инфраструктуры игровой вселенной Wargaming стала сеть «МегаФона» CDN по доставке контента. За 16 лет существования Wargaming выпустил более 15 проектов, завое
17.07.2014 Новый хозяин «Олимпийского» инвестировал в российскую сеть доставки контента

иматель Дмитрий Шумков приобрел долю в российской сети доставки контента (Content Delivery Network, CDN) Ngenix, сообщило издание «РБК.Инновации». Покупку пакета в Ngenix осуществила компания «
10.04.2014 Роскомнадзор предостерегает интернет-ресурсы от хостинга на сетевых адресах CDN-сервиса CloudFlare

Роскомнадзор сообщил об участившихся случаях внесения в единый реестр запрещенной информации сетевых адресов CDN-сервиса CloudFlare. Это связано с активным использованием данного сервиса сайтами – нарушителями российского законодательства. При попытке определения провайдера хостинга таких веб-сайтов с
26.12.2013 Level 3 развивает CDN-сеть в России

В течение 2013 г. международный оператор связи Level 3 Communications, Inc (NYSE:LVLT) последовательно наращивал инфраструктуру своей сети доставки контента (CDN), открывая точки присутствия в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. К концу 2013 г. компания запустила свою точку присутствия в Москве. С ее запуском оператор зав

Публикаций - 268, упоминаний - 423

CDN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11224 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10434 32
G-Core Labs 73 29
Microsoft Corporation 23886 26
Cloudflare 84 24
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix 55 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3042 22
Yandex - Яндекс 6150 22
Amazon Inc - Amazon.com 2858 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7400 20
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 744 19
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 28 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8247 17
Akamai Technologies 140 17
7387 14
VK - Mail.ru Group 3261 14
Citrix Systems 793 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10114 11
Cisco Systems 4957 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 150 9
G-Core Rus - Джи-Кор Рус - SkyparkCDN 12 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 178 9
VMware 2210 8
Ростелеком - SafeData - Центр Хранения Данных 55 8
Selectel - Селектел 271 8
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 502 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6502 8
1С-Битрикс - Bitrix 520 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1177 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2986 7
GitHub 628 7
5nine Software 1873 7
Intel Corporation 11804 7
Telegram Group 1294 7
Apple Inc 11478 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 790 7
X Corp - Twitter 2770 7
Meta Platforms - Facebook 4363 7
Samsung Electronics 9885 6
Wargaming 149 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6379 11
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 196 6
Газпром ПАО 1197 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6223 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2542 5
РЖД - Российские железные дороги 1704 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 227 4
Альфа-Банк 1643 4
Лента - Сеть розничной торговли 1814 3
ЦИАН - CIAN 116 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 405 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 3
Vimeo - Видеохостинг 67 3
ГПБ - Газпромбанк 981 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1019 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 362 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 2
UPS 190 2
Runa Capital 157 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1943 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6761 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 2
Mary Kay - Мэри Кэй 102 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 457 2
Почта России ПАО 2064 2
CarPrice - Карпрайс 36 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 402 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 375 2
Фаберлик - Faberlic 83 2
Visa International 1898 2
Qiwi 956 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 952 2
НСПК - Национальная система платежных карт 661 2
HeadHunter Group - HH Group 312 2
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 2
Ralf Ringer - Ральф Рингер 14 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2463 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9883 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2597 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3120 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2572 9
Президент Российской Федерации 3938 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2841 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1670 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3979 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 218 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4780 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 710 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 853 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 397 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 132 2
Правительство Москвы 2125 2
Судебная власть - Городские суды 14 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 627 2
Верховный суд Российской Федерации 794 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3124 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 2
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы 23 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 290 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1615 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 231 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 239 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 694 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 10 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 919 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1088 1
4CIO 757 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6165 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 990 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 256 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 36 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
8K Association - Ассоциация 8K 167 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 2 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2621 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 172 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 272 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26869 132
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56555 122
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18468 98
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13022 89
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13987 69
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9907 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21507 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18642 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42054 43
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2628 43
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2694 41
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6531 41
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4294 39
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10453 37
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17981 31
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 1779 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13938 28
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2653 25
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5028 17
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Google Android 13075 13
Apple iOS 7129 12
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Microsoft Windows 14826 10
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Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix CDN - Ngenix Content Delivery Network - Ngenix Content Routing Engine 9 9
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3608 9
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4387 8
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 125 7
G-Core Labs CDN 7 7
Apple iPhone 6 6341 7
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 492 6
Amazon CloudFront - Amazon CND - Amazon Content Delivery Network 8 6
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 6
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Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 145 6
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Google Global Cache 15 5
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 114 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 257 5
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Google Cloud Platform - GCP 281 4
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Rakuten Viber 575 4
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Comodo Internet Security SSL 12 4
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Угай Дмитрий 11 8
Бусаргин Андрей 26 6
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Каплунов Павел 46 5
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Азия - Азиатский регион 5216 17
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Казахстан - Республика 5146 15
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Германия - Федеративная Республика 12314 13
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Нидерланды 3361 11
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Канада 4756 10
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2707 5
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11420 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14612 14
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1991 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4459 12
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1320 12
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9713 10
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5176 10
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Английский язык 6284 10
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2253 9
Аренда 2188 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3334 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5730 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4400 7
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1567 7
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NYT - The New York Times 1011 5
FT - Financial Times 1183 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11060 4
The Guardian - Британская газета 350 4
Bloomberg 1159 4
Reddit 272 4
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Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 106 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 858 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 734 3
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 34 3
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Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 163 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 3
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 28 2
Рен ТВ - телеканал 64 2
Известия ИД 519 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5811 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 2
Forbes - Форбс 671 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
N+1 - Издание 143 1
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AP - Associated Press 1994 1
Wired - Издание 228 1
Mashable 370 1
Радио России - радиостанция 48 1
TorrentFreak (TF) 121 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 1
The Register 1463 1
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S8 Capital - Sport24 3 1
TheRecord 4 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7632 7
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 176 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 6
Gartner - Гартнер 3507 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2521 4
IDC - International Data Corporation 4877 3
Fortune Global 1000 50 2
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 1
CNews Мишень 162 1
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SPEC Power benchmark 2 1
MForum Analytics 20 1
Coleman Parkes 11 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 1
Confiant 3 1
Recorded Future 13 1
Omdia 22 1
Forrester Research 815 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 1
Fortune Global 500 284 1
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
Juniper Research 510 1
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Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
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ИИИ - Институт исследований интернета 51 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 253 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 399 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 71 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
РЭШ - Российская электронная школа 24 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 36 1
Открытое образование 7 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 3 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 177 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 78 1
VK Skillbox - Скилбокс 72 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 764 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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