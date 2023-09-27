CDN Content Delivery Network eCDN Enterprise Content Delivery Networks Сеть доставки (дистрибуции) содержимого

Serverspace запустил сервис CDN в Казахстане писок облачных сервисов. Теперь пользователи панели my.serverspace.kz могут подключить новый сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента, который позволит ускорить доставку с

«Билайн» купил одного из лидеров российского CDN «Вымпелком» стал владельцем CDN-Video Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») стал владельцем

Облачный провайдер Serverspace запустил услугу CDN Международный облачный провайдер Serverspace расширил список облачных услуг и подключил сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента. Теперь пользователи могут подключить

«T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента рвиса распределенной сети высокоскоростной доставки статического и динамического контента «T1 Cloud CDN» (Content Delivery Network). «T1 Cloud CDN» представляет собой географически распр

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN тента». Конкретные предложения По мнению депутата в России в первую очередь необходимо создать сеть CDN. Ее, как полагает Горелкин, при поддержке Минцифры способны разработать крупнейшие россий

Сервис StatOnline.ru обзавёлся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .RU и .РФ оменам .RU, .SU, .РФ StatOnline.ru — теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. StatOnline.ru значительно обновился благодаря добавлению новых версий библиотек,

Сервис StatOnline обзавелся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .ru и .рф по доменам .ru, .su, .рф StatOnline. Теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. Об этом CNews сообщили представители REG.RU. StatOnline значительно обновился бл

Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу редоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о развитии сервиса Cloud CDN (Content Delivery Network) по быстрой доставке контента бизнес-клиентов облака #CloudMTS.

Linxdatacenter помогает G-Core Labs развивать CDN-сеть и экосистему продуктов enter и G-Core Labs развивают сотрудничество по расширению экосистемы продуктов G-Core Labs на базе CDN-сети, а также стриминговых и облачных решений. G-Core Labs – международный провайдер edge

«Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN «Вконтакте» построила распределённую сеть доставки контента (CDN) — одну из крупнейших в России. Теперь пользователи «Вконтакте» смогут потреблять видеоко

G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, открыла новые точки CDN столицах Армении и Азербайджана: в Ереване и Баку, а также запустила дополнительный кластер CDN в Казани. В Ереване ЦОД позволяет доставлять контент с задержками около 5 мс. Среднее

Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare 12% всех сайтов в мире оказались под угрозой из-за критической уязвимости в сети доставки контента (CDN) компании Cloudflare. Сеть CDNJS содержит более 4 тыс. библиотек Java Script и CSS, хостя

Mail.ru Cloud Solutions поможет веб-ресурсам справиться с ростом трафика я платформа Mail.ru Cloud Solutions обновила ценовую политику для сервиса Content Delivery Network (CDN). Видеохостинги, онлайн-кинотеатры, интернет-магазины и другие компании, для которых важн

G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, усилил европейский и североамериканский сегмент сети доставки контента. Для этого компания запустила новые точки присутствия CDN в столице Румынии Бухаресте и экономическом центре Канады Торонто. По данным независимой аналитической системы Citrix, скорость отклика CDN в новых локациях находится в пределах 7-30

МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака МТС сообщает о запуске провайдером #CloudMTS сетевого сервиса «Cloud CDN» (Content Delivery Network), который повышает доступность ИТ-ресурсов и увеличивает скоро

В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь Кто виноват Сбой в работе американского CDN-провайдера Fastly, случившийся 8 июня 2021 г. и сломавший половину интернета, стал следст

Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов л Сбой в работе провайдера Fastly, оказывающего услуги доставки контента (Content delivery network, CDN) привел к перебоям в работе огромного числа крупнейших мировых веб-сайтов. Одним из первы

GetCourse выбрал G-Core Labs в качестве глобального провайдера CDN G-Core Labs стал поставщиком глобального CDN для платформы GetCourse, сервиса для продажи и проведения онлайн-тренингов. Сеть доставки контента позволяет платформе быстро доставлять видеоконтент до пользователей по всему миру. «В Росс

Mail.ru Cloud Solutions и «Мегафон» помогут ускорить загрузку веб-ресурсов объявили о начале технологического партнерства в рамках развития сервиса Content Delivery Network (CDN), который ускоряет загрузку и доставку контента конечным пользователям. Возможность подкл

G-Core Labs запустила новую европейскую точку присутствия хостинга и CDN в Мадриде trix). «Мадрид – важнейшая локация для развития глобальной инфраструктуры G-Core Labs. Во-первых, испанская столица является одним из крупнейших экономических центров Европы. Открывая хостинг и точку CDN в Мадриде, мы поддерживаем наших корпоративных клиентов, ориентированных на бизнес в западноевропейском регионе. Новая локация обеспечит скорость доступа к выделенным серверам не менее 10 Г

G-Core Labs открывает новую точку присутствия хостинга и CDN в Сингапуре среди азиатских, европейских и американских компаний, стремящихся к эффективной работе на местном и региональном рынках», - отметил Андре Рейтенбах, управляющий директор G-Core Labs. Хостинг и точка CDN будут пользоваться спросом у телекоммуникационных и вещательных компаний, СМИ, стриминговых сервисов, разработчиков и издателей видеоигр, онлайн-ритейла, поставщиков облачных сервисов, банк

G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге t platform management interface, пер. - интеллектуальный интерфейс управления платформой), позволяющий даже в случае нештатной ситуации оперативно решить любой вопрос с хостингом в удалённом формате. CDN G-Core Labs поддерживает все необходимые протоколы, включая HTTP/2 (по умолчанию), SSL и IPv6, а также обеспечивает возможности гибких настроек системы, в т.ч. предоставляется доступ через

G-Core Labs предоставила бизнесу бесплатные CDN и медиаплатформу свободным тарифом облачной медиаплатформы для проведения онлайн-трансляций или доставки video on demand с записями своих форумов, конференций, концертов и постановок. Активировать бесплатный доступ к CDN можно в личном кабинете используя промокод ANTIVIRUS. Выбрать свободный тариф медиаплатформы можно там же (1000 мин. онлайн-трансляций или 20 ГБ для доставки видео по запросу). «Из-за панде

Цифровая доставка и дистрибуция tronic software distribution (ESD, электронное распространение ПО) и др. Фото: ru.depositphotos.com CDN предусматривает размещение цифрового контента одновременно на большом количестве серверов

G-Core Labs и Wasabi заключили стратегический альянс для развития облачного хранения данных и CDN и возможность использовать ведущую сеть доставки контента G-Core Labs в комбинации с облачным хранилищем данных Wasabi класса hot storage. Клиенты Wasabi в Европе, России и Азии могут воспользоваться CDN G-Core Labs прямо из личного кабинета Wasabi через наш S3 API. Вместе мы предоставляем нашим пользователям возможность сохранять лидерство на своих рынках, сокращая расходы на хранение данн

Рынок интернет-пиратства в России рухнул впервые за пять лет ывают — удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских CDN, снабжавшей контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ, а также совершенствование з

G-Core Labs ускорила доставку контента. Новые тарифы оставку тяжёлого контента в любую точку мира. Компания предлагает протестировать обновлённый сервис CDN по наиболее выгодным тарифам за всю историю сервиса. «Общий кеш» - это технология, котора

«Мегафон» и G-Core Labs объединили возможности сетей доставки контента «Мегафон» объявил о запуске обновленного сервиса CDN, объединяя возможности собственной инфраструктуры с сетью доставки контента международног

G-Core Labs представила бесплатный тариф на услуги CDN G-Core Labs представила бесплатный тариф на услуги CDN (сontent delivery network), который будет интересен всем, кто хочет ускорить свой сайт, обеспечить его эффективную защиту и улучшить позиции в поисковых системах. Предложение будет актуальн

Tvzavr собрался победить пиратство с помощью CDN и Tvzavr будут делить друг с другом доходы от подписки, в какой пропорции - стороны не разглашают. CDN доставит фильмы во внутреннюю сеть Узбекистана Tas-IX Технологическая платформа в проекте

Китайский интернет-гигант вложился в российского CDN-провайдера ора купли-продажи, в соответствии с которым китайский интернет-гигант приобретает контрольный пакет CDN-провайдера. Сумма сделки не разглашается. Как рассказали CNews в «Сколково», свои доли в

Qrator Labs и Ngenix договорились о технологическом сотрудничестве я DDoS-атакам в комплексе с решениями WAF (Web Application Firewall), и Ngenix, российский оператор CDN (Content Delivery Network), объявили о начале технологического сотрудничества, в рамках к

SkyparkCDN усилил защиту источника от перегрузок Защита сервера-источника от высоких нагрузок стала доступна клиентам российского CDN-оператора SkyparkCDN с появлением новой услуги — системы прекеша. Она снижает количество

К 2019 г. 72% от всего интернет-видеотрафика в мире будет приходиться на сети CDN Компания J’son & Partners Consulting представила краткий обзор рынка CDN в России и в мире на сентябрь 2015 г. Как отмечают аналитики, предпосылками к появлению <

SkyparkCDN стал официальным CDN-оператором образовательного проекта «Универсариум» SkyparkCDN стал официальным CDN-оператором открытой системы электронного образования «Универсариум». Теперь онлайн-курсы и образовательные программы проекта будут доступны для просмотра в наилучшем качестве и на высоких с

В столице Азербайджана появился сервер SkyparkCDN твия на территории ближнего зарубежья. Во вторник, 16 июня, компания запустила в эксплуатацию новый CDN-сервер в столице Азербайджана — Баку. Теперь у многих компаний, ориентированных на аудито

CDN от «МегаФона» сделает игры Wargaming доступнее ерных игр Wargaming. Важной частью инфраструктуры игровой вселенной Wargaming стала сеть «МегаФона» CDN по доставке контента. За 16 лет существования Wargaming выпустил более 15 проектов, завое

Новый хозяин «Олимпийского» инвестировал в российскую сеть доставки контента иматель Дмитрий Шумков приобрел долю в российской сети доставки контента (Content Delivery Network, CDN) Ngenix, сообщило издание «РБК.Инновации». Покупку пакета в Ngenix осуществила компания «

Роскомнадзор предостерегает интернет-ресурсы от хостинга на сетевых адресах CDN-сервиса CloudFlare Роскомнадзор сообщил об участившихся случаях внесения в единый реестр запрещенной информации сетевых адресов CDN-сервиса CloudFlare. Это связано с активным использованием данного сервиса сайтами – нарушителями российского законодательства. При попытке определения провайдера хостинга таких веб-сайтов с