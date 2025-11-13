Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

CDN Content Delivery Network eCDN Enterprise Content Delivery Networks Сеть доставки (дистрибуции) содержимого

CDN (Content Delivery Network) — это географически распределенная сеть серверов и маршрутизаторов, которая ускоряет и оптимизирует доставку контента конечному пользователю . Когда пользователь посещает веб-сайт, контент отдается не с сервера, на котором размещён сайт, а с ближайшего к пользователю кластера CDN. Серверы объединены в геораспределенную структуру. Распространение услуг прямой доставки контента потребителю (direct-to-consumer (D2C) services) и растущая популярность платформ агрегирования медиа обеспечиваются технологией сетей доставки контента (CDN, Content Delivery Network).

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.11.2025 Сеть Curator.CDN теперь доступна во всех городах-миллионниках России

oS-атак, объявляет о завершении важного этапа развития своей сети доставки контента: теперь Curator.CDN представлена во всех городах-миллионниках России. Об этом CNews сообщили представители Cu
26.09.2025 Serverspace зафиксировала рост спроса на услуги CDN со стороны российских компаний

pace (международное облачное МСП-направление корпорации ITG) зафиксировала рост использования услуг CDN со стороны отечественных компаний. В сравнении с прошлым годом количество подключений рос
01.09.2025 Билайн во второй раз подряд стал лидером рынка доставки контента в России

лайна, CDNvideo, заняла первое место в рейтинге по результатам исследования российского рынка услуг CDN, которое провело международное консалтинговое агентство iKS-Consulting. Ее доля рынка по

14.07.2025 Инфраструктура Rutube с начала 2025 г. превысила более 7000 серверов и 380 CDN-серверов

С начала 2025 г. Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») запустил 1500 собственных серверов и 250 CDN-серверов, расширив географию присутствия с 25 городов до 36 по всей стране и снизив время
28.05.2025 Сеть Curator.CDN вышла на уровень ведущих российских CDN-провайдеров благодаря интеграции с DownDetector

й DownDetector, которое позволило получить объективную оценку работы сети доставки контента Curator.CDN. Согласно данным мониторинга, уровень доступности узлов Curator.CDN по всей России
24.04.2025 В Serverspace зафиксировали рост использования CDN после ограничений работы западных сервисов

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) зафиксировал рост спроса на отечественный CDN на фоне ограничений работы западных сервисов в России. С начала апреля количество уникальных пользователей увеличилось в 3 раза, а нагрузка на сеть доставки контента выросла более чем на 60
21.04.2025 F6 составила рейтинг популярных поставщиков нелегального контента

остью, исследовала структуру онлайн-пиратства в России. По оценкам экспертов, 12 основных пиратских CDN (Content Distribution Network) снабжают пиратским контентом до 90% нелегальных онлайн-кин
16.04.2025 Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

CNews: Георгий, не могли бы вы для начала объяснить, какова роль CDN в современном интернете? Георгий Тарасов: Когда пользователь заходит на сайт, данные, хра
17.03.2025 «Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента

ропускной способности российского сегмента своей сети доставки контента (Content Delivery Network – CDN), а облачное подразделение «Билайна» beeline cloud модернизировало CDN-сервис в со
12.03.2025 «Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента

ропускной способности российского сегмента своей сети доставки контента (Content Delivery Network – CDN). Облачное подразделение «Билайна» beeline cloud модернизировало CDN-сервис в сотр
12.03.2025 ITglobal.com внедряет VoD для улучшения сети доставки контента

ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, обновил функциональность собственной сети доставки контента (CDN) и добавил поддержку Video on Demand (VoD). Нововведение обеспечивает пользователям досту
04.03.2025 Каждый седьмой абонент провайдера Serverspace подключил CDN

одит в корпорацию ITG, обеспечил более 1,45 тыс. клиентов высокоскоростным контентом с помощью сети CDN (Content Delivery Network). Это значит, что каждый седьмой абонент пользуется услугой. Об
04.03.2025 Curator запускает в России собственную сеть доставки контента Curator.CDN

трализации DDoS-атак, сообщает о полномасштабном запуске собственной сети доставки контента Curator.CDN с интегрированной защитой от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители компании Cur
23.01.2025 Школьник раскрыл гигантскую уязвимость в мессенджерах. Под угрозой миллиарды людей по всей планете. Россияне частично в безопасности

ешь в экосистеме Cloudflare. Он обнаружил ее в системе доставки контента (Content Delivery Network, CDN) этой компании и установил, что с ее помощью можно отслеживать местоположение пользовател
22.01.2025 KION ускорил доставку контента для пользователей с помощью CDN от МТС Web Services вдвое

о том, что онлайн-кинотеатр KION расширил собственную ИТ-сеть сервисом быстрой доставки контента - CDN от МТС Web Services. Это позволило онлайн-кинотеатру до двух раз ускорить скорость загруз
19.12.2024 CDN от Serverspace ускоряет загрузку видеоконтента на 31%

р Serverspace, входит в корпорацию ITG, провел тестирование загрузки видеоконтента через российский CDN-сервер. В результате качество и скорость доставки материалов до конечных пользователей во
12.12.2024 Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики

ритиковавший антипиратскую платформу. Представители издания заявили, что блокировка нарушила работу CDN, обеспечивающего работу интернет-портала, в результате чего посетители не могли дождаться
26.09.2024 Сеть «Росатома»: как строилась одна из первых CDN для внутрикорпоративного вещания

кий оператор связи ПАО «Ростелеком», которому была доверена задача по реализации проекта внутренней CDN, обратился в компанию Platformcraft с запросом на построение медиахранилища внутри корпор
22.08.2024 VK построила 150 узлов CDN для ускорения доставки видеоконтента

Увеличила охват CDN-сети Компания VK сообщила о расширении инфраструктуры распределенной CDN-сети, объ
22.08.2024 VK расширила охват CDN-сети в связи с ростом «VK Видео»

VK улучшила CDN-сеть доставки контента. Более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании теперь охваты
23.04.2024 VK Cloud запускает сервис быстрой доставки контента в Казахстане

На облачной платформе VK Cloud в Казахстане стал доступен сервис CDN (Content delivery network). Он позволяет сократить время ожидания загрузки веб-страницы д
08.04.2024 Как повысить надежность облака и расширить географию присутствия с помощью CDN

Что такое CDN CDN (Content Delivery Network), или сеть доставки контента, представляет собой инновацион
20.12.2023 Ярослав Городецкий, CDNvideo: Мы создаем мост между миром телекома и миром интернет-приложений

CNews: Какова ваша оценка ситуации на российском и мировом рынках CDN? Ярослав Городецкий: Сегмент CDN в мире и в России находится несколько на разных с
01.12.2023 Облачный провайдер Serverspace добавил возможность подключения S3 к сервису CDN

еждународный облачный провайдер Serverspace добавил возможность подключения S3-провайдера к сервису CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента. Такая интеграция реализует возможнос
27.09.2023 Serverspace запустил сервис CDN в Казахстане

писок облачных сервисов. Теперь пользователи панели my.serverspace.kz могут подключить новый сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента, который позволит ускорить доставку с
01.09.2023 «Билайн» купил одного из лидеров российского CDN

«Вымпелком» стал владельцем CDN-Video Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») стал владельцем
24.08.2023 Облачный провайдер Serverspace запустил услугу CDN

Международный облачный провайдер Serverspace расширил список облачных услуг и подключил сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента. Теперь пользователи могут подключить
16.05.2023 «T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента

рвиса распределенной сети высокоскоростной доставки статического и динамического контента «T1 Cloud CDN» (Content Delivery Network). «T1 Cloud CDN» представляет собой географически распр
21.12.2022 В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

тента». Конкретные предложения По мнению депутата в России в первую очередь необходимо создать сеть CDN. Ее, как полагает Горелкин, при поддержке Минцифры способны разработать крупнейшие россий
08.07.2022 Сервис StatOnline.ru обзавёлся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .RU и .РФ

оменам .RU, .SU, .РФ StatOnline.ru — теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. StatOnline.ru значительно обновился благодаря добавлению новых версий библиотек,
07.07.2022 Сервис StatOnline обзавелся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .ru и .рф

по доменам .ru, .su, .рф StatOnline. Теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. Об этом CNews сообщили представители REG.RU. StatOnline значительно обновился бл
24.01.2022 Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу

редоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о развитии сервиса Cloud CDN (Content Delivery Network) по быстрой доставке контента бизнес-клиентов облака #CloudMTS.
09.12.2021 Linxdatacenter помогает G-Core Labs развивать CDN-сеть и экосистему продуктов

enter и G-Core Labs развивают сотрудничество по расширению экосистемы продуктов G-Core Labs на базе CDN-сети, а также стриминговых и облачных решений. G-Core Labs – международный провайдер edge
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN

«Вконтакте» построила распределённую сеть доставки контента (CDN) — одну из крупнейших в России. Теперь пользователи «Вконтакте» смогут потреблять видеоко
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, открыла новые точки CDN столицах Армении и Азербайджана: в Ереване и Баку, а также запустила дополнительный кластер CDN в Казани. В Ереване ЦОД позволяет доставлять контент с задержками около 5 мс. Среднее

02.08.2021 Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare

12% всех сайтов в мире оказались под угрозой из-за критической уязвимости в сети доставки контента (CDN) компании Cloudflare. Сеть CDNJS содержит более 4 тыс. библиотек Java Script и CSS, хостя
27.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет веб-ресурсам справиться с ростом трафика

я платформа Mail.ru Cloud Solutions обновила ценовую политику для сервиса Content Delivery Network (CDN). Видеохостинги, онлайн-кинотеатры, интернет-магазины и другие компании, для которых важн
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке

роамериканский сегмент сети доставки контента. Для этого компания запустила новые точки присутствия CDN в столице Румынии Бухаресте и экономическом центре Канады Торонто. По данным независимой

11.06.2021 МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака

МТС сообщает о запуске провайдером #CloudMTS сетевого сервиса «Cloud CDN» (Content Delivery Network), который повышает доступность ИТ-ресурсов и увеличивает скоро
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь

Кто виноват Сбой в работе американского CDN-провайдера Fastly, случившийся 8 июня 2021 г. и сломавший половину интернета, стал следст

Публикаций - 450, упоминаний - 746

CDN и организации, системы, технологии, персоны:

Cloudflare 172 51
Google LLC 12688 49
Ростелеком 10948 48
G-Core Labs 74 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Microsoft Corporation 25775 32
Yandex - Яндекс 9216 31
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 47 30
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 28
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 25
МегаФон 10742 24
Amazon Inc - Amazon.com 3277 24
VK - Mail.ru Group 3602 20
9594 19
Selectel - Селектел 544 17
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 17
Citrix Systems 868 16
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 16
Telegram Group 2940 15
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 14
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 14
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 13
Cisco Systems 5372 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 12
Broadcom - VMware 2610 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 11
Softline - Софтлайн 3743 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 10
StormWall - Сторм системс 149 10
G-Core Rus - Джи-Кор Рус - SkyparkCDN 13 10
Apple Inc 13154 10
1С-Битрикс - Bitrix 675 9
Fastly 17 9
X Corp - Twitter 2938 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Intel Corporation 12811 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Газпром ПАО 1493 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Альфа-Банк 1979 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Visa International 1993 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
ЦИАН - CIAN 192 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 3
Vimeo - Видеохостинг 71 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Почта Банк 514 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Судебная власть - Городские суды 19 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Eclipse Foundation 26 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 209
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 179
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 158
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 130
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 117
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 109
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 104
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 103
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 81
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 73
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 69
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 68
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 66
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 65
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 54
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 47
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 44
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 43
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 43
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 43
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 40
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 38
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 36
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 35
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 35
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 34
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 33
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 31
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 31
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 30
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 30
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 29
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 29
Google YouTube - Видеохостинг 3002 30
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 24
Microsoft Windows 16882 19
Microsoft Azure 1526 19
Google Android 15243 18
JavaScript - JS - язык программирования 1425 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 14
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 14
Apple iOS 8583 14
Linux OS 11533 12
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 11
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 10
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix CDN - Ngenix Content Delivery Network - Ngenix Content Routing Engine 10 9
Google Chrome - браузер 1701 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 8
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 8
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 8
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 8
FreePik 1841 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
Google Cloud Platform - GCP 383 7
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 7
G-Core Labs CDN 7 7
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 7
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 140 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 6
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 6
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 6
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 6
Stack Group - M1Cloud Object Storage 43 6
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 6
Google Global Cache 25 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 17 6
Самошкин Дмитрий 20 17
Городецкий Ярослав 14 10
Угай Дмитрий 11 9
Смирнов Андрей 75 8
Тарасов Георгий 13 8
Шадаев Максут 1210 7
Чумаченко Константин 13 7
Бусаргин Андрей 26 7
Хантимиров Рамиль 82 7
Жаров Александр 183 5
Горелкин Антон 118 5
Каплунов Павел 46 5
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 5
Шурыгин Михаил 8 5
Колесов Константин 15 5
Ткачев Дмитрий 32 5
Гончаров Станислав 37 5
Путин Владимир 3454 5
Мельникова Анастасия 440 4
Зайцев Михаил 345 4
Быков Сергей 34 4
Кубарев Алексей 59 4
Шарапова Светлана 10 4
Летунов Илья 49 3
Кулин Филипп 53 3
Осипов Александр 96 3
Яровая Ирина 72 3
Лямин Александр 75 3
Свидерский Евгений 77 3
Козлюк Артем 39 3
Марголин Михаил 17 3
Зарубинский Игорь 40 3
Урусов Виктор 157 3
Канунникова Екатерина 8 3
Тоболь Александр 39 3
Джабиев Георгий 56 3
Шумков Дмитрий 5 3
Porras Bob - Поррас Боб 3 3
Чернаков Ростислав 12 3
Аплемах Антон 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 303
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 55
Европа 24964 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 33
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Казахстан - Республика 6048 26
Азия - Азиатский регион 5920 25
Нидерланды 3746 22
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Индия - Bharat 5869 16
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 16
Узбекистан - Республика 2005 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Сингапур - Республика 1953 14
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 14
Украина 7928 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Канада 5081 11
Ближний Восток 3154 11
Франция - Французская Республика 8177 11
Бразилия - Федеративная Республика 2520 11
Япония 13807 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Африка - Африканский регион 3641 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Америка Южная 884 7
Нидерланды - Амстердам 630 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 7
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 7
Израиль 2856 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 65
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 47
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 34
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 34
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 27
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 25
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 22
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 21
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 21
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 21
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 19
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 17
Английский язык 7030 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 15
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
TorrentFreak (TF) 159 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
FT - Financial Times 1296 5
Reddit 398 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
NYT - The New York Times 1100 5
The Guardian - Британская газета 406 5
Forbes - Форбс 1002 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Bloomberg 1627 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 3
Wikipedia - Википедия 650 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Wired - Издание 276 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
Известия ИД 770 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Gartner - Гартнер 3658 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 7
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Fortune Global 1000 51 2
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
TrendForce 187 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
Confiant 3 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
Market Research Future 10 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
SPEC Power benchmark 2 1
TeleGeography Research 40 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MForum Analytics 20 1
Coleman Parkes 11 1
FMI - Future Market Insights 11 1
Sucuri 6 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Т1 Цифровая академия 54 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 13 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Открытое образование 12 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Pearson VUE 55 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews AWARDS - награда 571 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Black Hat - Конференция 120 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Чемпионат Италии по футболу 14 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CSTB Telecom & Media 83 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Selectel TechDay 6 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 1
Samsung Forum 14 1
Docflow 148 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще