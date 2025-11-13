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CDN Content Delivery Network eCDN Enterprise Content Delivery Networks Сеть доставки (дистрибуции) содержимого
CDN (Content Delivery Network) — это географически распределенная сеть серверов и маршрутизаторов, которая ускоряет и оптимизирует доставку контента конечному пользователю . Когда пользователь посещает веб-сайт, контент отдается не с сервера, на котором размещён сайт, а с ближайшего к пользователю кластера CDN. Серверы объединены в геораспределенную структуру. Распространение услуг прямой доставки контента потребителю (direct-to-consumer (D2C) services) и растущая популярность платформ агрегирования медиа обеспечиваются технологией сетей доставки контента (CDN, Content Delivery Network).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|13.11.2025
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Сеть Curator.CDN теперь доступна во всех городах-миллионниках России
oS-атак, объявляет о завершении важного этапа развития своей сети доставки контента: теперь Curator.CDN представлена во всех городах-миллионниках России. Об этом CNews сообщили представители Cu
|26.09.2025
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Serverspace зафиксировала рост спроса на услуги CDN со стороны российских компаний
pace (международное облачное МСП-направление корпорации ITG) зафиксировала рост использования услуг CDN со стороны отечественных компаний. В сравнении с прошлым годом количество подключений рос
|01.09.2025
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Билайн во второй раз подряд стал лидером рынка доставки контента в России
лайна, CDNvideo, заняла первое место в рейтинге по результатам исследования российского рынка услуг CDN, которое провело международное консалтинговое агентство iKS-Consulting. Ее доля рынка по
|14.07.2025
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Инфраструктура Rutube с начала 2025 г. превысила более 7000 серверов и 380 CDN-серверов
С начала 2025 г. Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») запустил 1500 собственных серверов и 250 CDN-серверов, расширив географию присутствия с 25 городов до 36 по всей стране и снизив время
|28.05.2025
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Сеть Curator.CDN вышла на уровень ведущих российских CDN-провайдеров благодаря интеграции с DownDetector
й DownDetector, которое позволило получить объективную оценку работы сети доставки контента Curator.CDN. Согласно данным мониторинга, уровень доступности узлов Curator.CDN по всей России
|24.04.2025
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В Serverspace зафиксировали рост использования CDN после ограничений работы западных сервисов
Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) зафиксировал рост спроса на отечественный CDN на фоне ограничений работы западных сервисов в России. С начала апреля количество уникальных пользователей увеличилось в 3 раза, а нагрузка на сеть доставки контента выросла более чем на 60
|21.04.2025
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F6 составила рейтинг популярных поставщиков нелегального контента
остью, исследовала структуру онлайн-пиратства в России. По оценкам экспертов, 12 основных пиратских CDN (Content Distribution Network) снабжают пиратским контентом до 90% нелегальных онлайн-кин
|16.04.2025
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Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году
CNews: Георгий, не могли бы вы для начала объяснить, какова роль CDN в современном интернете? Георгий Тарасов: Когда пользователь заходит на сайт, данные, хра
|17.03.2025
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«Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента
ропускной способности российского сегмента своей сети доставки контента (Content Delivery Network – CDN), а облачное подразделение «Билайна» beeline cloud модернизировало CDN-сервис в со
|12.03.2025
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«Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента
ропускной способности российского сегмента своей сети доставки контента (Content Delivery Network – CDN). Облачное подразделение «Билайна» beeline cloud модернизировало CDN-сервис в сотр
|12.03.2025
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ITglobal.com внедряет VoD для улучшения сети доставки контента
ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, обновил функциональность собственной сети доставки контента (CDN) и добавил поддержку Video on Demand (VoD). Нововведение обеспечивает пользователям досту
|04.03.2025
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Каждый седьмой абонент провайдера Serverspace подключил CDN
одит в корпорацию ITG, обеспечил более 1,45 тыс. клиентов высокоскоростным контентом с помощью сети CDN (Content Delivery Network). Это значит, что каждый седьмой абонент пользуется услугой. Об
|04.03.2025
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Curator запускает в России собственную сеть доставки контента Curator.CDN
трализации DDoS-атак, сообщает о полномасштабном запуске собственной сети доставки контента Curator.CDN с интегрированной защитой от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители компании Cur
|23.01.2025
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Школьник раскрыл гигантскую уязвимость в мессенджерах. Под угрозой миллиарды людей по всей планете. Россияне частично в безопасности
ешь в экосистеме Cloudflare. Он обнаружил ее в системе доставки контента (Content Delivery Network, CDN) этой компании и установил, что с ее помощью можно отслеживать местоположение пользовател
|22.01.2025
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KION ускорил доставку контента для пользователей с помощью CDN от МТС Web Services вдвое
о том, что онлайн-кинотеатр KION расширил собственную ИТ-сеть сервисом быстрой доставки контента - CDN от МТС Web Services. Это позволило онлайн-кинотеатру до двух раз ускорить скорость загруз
|19.12.2024
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CDN от Serverspace ускоряет загрузку видеоконтента на 31%
р Serverspace, входит в корпорацию ITG, провел тестирование загрузки видеоконтента через российский CDN-сервер. В результате качество и скорость доставки материалов до конечных пользователей во
|12.12.2024
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Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики
ритиковавший антипиратскую платформу. Представители издания заявили, что блокировка нарушила работу CDN, обеспечивающего работу интернет-портала, в результате чего посетители не могли дождаться
|26.09.2024
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Сеть «Росатома»: как строилась одна из первых CDN для внутрикорпоративного вещания
кий оператор связи ПАО «Ростелеком», которому была доверена задача по реализации проекта внутренней CDN, обратился в компанию Platformcraft с запросом на построение медиахранилища внутри корпор
|22.08.2024
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VK построила 150 узлов CDN для ускорения доставки видеоконтента
Увеличила охват CDN-сети Компания VK сообщила о расширении инфраструктуры распределенной CDN-сети, объ
|22.08.2024
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VK расширила охват CDN-сети в связи с ростом «VK Видео»
VK улучшила CDN-сеть доставки контента. Более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании теперь охваты
|23.04.2024
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VK Cloud запускает сервис быстрой доставки контента в Казахстане
На облачной платформе VK Cloud в Казахстане стал доступен сервис CDN (Content delivery network). Он позволяет сократить время ожидания загрузки веб-страницы д
|08.04.2024
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Как повысить надежность облака и расширить географию присутствия с помощью CDN
Что такое CDN CDN (Content Delivery Network), или сеть доставки контента, представляет собой инновацион
|20.12.2023
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Ярослав Городецкий, CDNvideo: Мы создаем мост между миром телекома и миром интернет-приложений
CNews: Какова ваша оценка ситуации на российском и мировом рынках CDN? Ярослав Городецкий: Сегмент CDN в мире и в России находится несколько на разных с
|01.12.2023
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Облачный провайдер Serverspace добавил возможность подключения S3 к сервису CDN
еждународный облачный провайдер Serverspace добавил возможность подключения S3-провайдера к сервису CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента. Такая интеграция реализует возможнос
|27.09.2023
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Serverspace запустил сервис CDN в Казахстане
писок облачных сервисов. Теперь пользователи панели my.serverspace.kz могут подключить новый сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента, который позволит ускорить доставку с
|01.09.2023
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«Билайн» купил одного из лидеров российского CDN
«Вымпелком» стал владельцем CDN-Video Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») стал владельцем
|24.08.2023
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Облачный провайдер Serverspace запустил услугу CDN
Международный облачный провайдер Serverspace расширил список облачных услуг и подключил сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента. Теперь пользователи могут подключить
|16.05.2023
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«T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента
рвиса распределенной сети высокоскоростной доставки статического и динамического контента «T1 Cloud CDN» (Content Delivery Network). «T1 Cloud CDN» представляет собой географически распр
|21.12.2022
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В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN
тента». Конкретные предложения По мнению депутата в России в первую очередь необходимо создать сеть CDN. Ее, как полагает Горелкин, при поддержке Минцифры способны разработать крупнейшие россий
|08.07.2022
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Сервис StatOnline.ru обзавёлся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .RU и .РФ
оменам .RU, .SU, .РФ StatOnline.ru — теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. StatOnline.ru значительно обновился благодаря добавлению новых версий библиотек,
|07.07.2022
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Сервис StatOnline обзавелся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .ru и .рф
по доменам .ru, .su, .рф StatOnline. Теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. Об этом CNews сообщили представители REG.RU. StatOnline значительно обновился бл
|24.01.2022
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Облачный бизнес МТС запустил медиаплатформу для life-трансляций, игрового стриминга и видео по запросу
редоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о развитии сервиса Cloud CDN (Content Delivery Network) по быстрой доставке контента бизнес-клиентов облака #CloudMTS.
|09.12.2021
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Linxdatacenter помогает G-Core Labs развивать CDN-сеть и экосистему продуктов
enter и G-Core Labs развивают сотрудничество по расширению экосистемы продуктов G-Core Labs на базе CDN-сети, а также стриминговых и облачных решений. G-Core Labs – международный провайдер edge
|01.10.2021
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«Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN
«Вконтакте» построила распределённую сеть доставки контента (CDN) — одну из крупнейших в России. Теперь пользователи «Вконтакте» смогут потреблять видеоко
|23.09.2021
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G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе
G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, открыла новые точки CDN столицах Армении и Азербайджана: в Ереване и Баку, а также запустила дополнительный кластер CDN в Казани. В Ереване ЦОД позволяет доставлять контент с задержками около 5 мс. Среднее
|02.08.2021
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Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare
12% всех сайтов в мире оказались под угрозой из-за критической уязвимости в сети доставки контента (CDN) компании Cloudflare. Сеть CDNJS содержит более 4 тыс. библиотек Java Script и CSS, хостя
|27.07.2021
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Mail.ru Cloud Solutions поможет веб-ресурсам справиться с ростом трафика
я платформа Mail.ru Cloud Solutions обновила ценовую политику для сервиса Content Delivery Network (CDN). Видеохостинги, онлайн-кинотеатры, интернет-магазины и другие компании, для которых важн
|22.07.2021
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G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке
роамериканский сегмент сети доставки контента. Для этого компания запустила новые точки присутствия CDN в столице Румынии Бухаресте и экономическом центре Канады Торонто. По данным независимой
|11.06.2021
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МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака
МТС сообщает о запуске провайдером #CloudMTS сетевого сервиса «Cloud CDN» (Content Delivery Network), который повышает доступность ИТ-ресурсов и увеличивает скоро
|10.06.2021
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В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь
Кто виноват Сбой в работе американского CDN-провайдера Fastly, случившийся 8 июня 2021 г. и сломавший половину интернета, стал следст
CDN и организации, системы, технологии, персоны:
|Самошкин Дмитрий 20 17
|Городецкий Ярослав 14 10
|Угай Дмитрий 11 9
|Смирнов Андрей 75 8
|Тарасов Георгий 13 8
|Шадаев Максут 1210 7
|Чумаченко Константин 13 7
|Бусаргин Андрей 26 7
|Хантимиров Рамиль 82 7
|Жаров Александр 183 5
|Горелкин Антон 118 5
|Каплунов Павел 46 5
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 5
|Шурыгин Михаил 8 5
|Колесов Константин 15 5
|Ткачев Дмитрий 32 5
|Гончаров Станислав 37 5
|Путин Владимир 3454 5
|Мельникова Анастасия 440 4
|Зайцев Михаил 345 4
|Быков Сергей 34 4
|Кубарев Алексей 59 4
|Шарапова Светлана 10 4
|Летунов Илья 49 3
|Кулин Филипп 53 3
|Осипов Александр 96 3
|Яровая Ирина 72 3
|Лямин Александр 75 3
|Свидерский Евгений 77 3
|Козлюк Артем 39 3
|Марголин Михаил 17 3
|Зарубинский Игорь 40 3
|Урусов Виктор 157 3
|Канунникова Екатерина 8 3
|Тоболь Александр 39 3
|Джабиев Георгий 56 3
|Шумков Дмитрий 5 3
|Porras Bob - Поррас Боб 3 3
|Чернаков Ростислав 12 3
|Аплемах Антон 4 3
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