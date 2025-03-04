Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тарасов Георгий
Тарасов Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Лямин Александр 74 2
|Собецкий Игорь 1 1
|Бобрышев Даниил 4 1
|Качуров Евгений 7 1
|Цаплин Никита 52 1
|Altman Sam - Альтман Сэм 29 1
|Вураско Александр 25 1
|Ведомости 1031 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1902 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5928 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.