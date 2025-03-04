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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тарасов Георгий


04.03.2025 Curator запускает в России собственную сеть доставки контента Curator.CDN 1
13.12.2023 Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT 1
06.12.2023 Qrator Labs зафиксировала всплеск бот-активности в период распродаж «Черной пятницы» 2023 1
01.11.2023 Статистика DDoS-атак в III квартале 2023 года 1
25.04.2023 Статистика DDoS-атак в I квартале 2023 года 1
03.04.2023 Мошенники бомбардируют россиян SMS от имени банков. Число атак за год выросло в разы 1
28.01.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2021 года 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Тарасов Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 5
Цифра ГК 2442 2
OpenAI 233 2
Ростелеком 9774 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 160 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 940 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
RuVDS - МТ Финанс 58 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 41 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 239 1
Почта России ПАО 2120 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 142 1
Unsplash 848 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1983 6
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 914 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12129 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3139 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11249 3
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 360 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 436 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7708 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5094 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16054 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4914 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6763 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8522 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1779 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29951 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1946 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5113 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5097 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12740 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 537 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7656 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 117 1
Application Layer 4 1
Hijacking 13 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11151 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7110 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17148 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 367 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1242 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2302 1
RPKI - Resource Public Key Infrastructure - механизм защиты от аномалий маршрутизации 9 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 780 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3977 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4530 2
OpenAI ChatGPT 361 2
OpenAI GPTBot 2 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 15 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 50 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 14 1
FreePik 1038 1
Google Chrome - браузер 1568 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
Лямин Александр 74 2
Собецкий Игорь 1 1
Бобрышев Даниил 4 1
Качуров Евгений 7 1
Цаплин Никита 52 1
Altman Sam - Альтман Сэм 29 1
Вураско Александр 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
Ближний Восток 2954 1
Азия - Азиатский регион 5564 1
Америка Южная 854 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17163 1
Германия - Федеративная Республика 12713 1
Франция - Французская Республика 7865 1
Иран - Исламская Республика Иран 1091 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 1
Индия - Bharat 5478 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 1
Сингапур - Республика 1857 1
Индонезия - Республика 961 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7059 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 302 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4395 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2109 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9925 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5882 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 746 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18722 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2681 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1714 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 457 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5445 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 92 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2772 1
Ведомости 1031 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1902 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5928 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 1
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