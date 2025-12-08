Разделы

Altman Sam Альтман Сэм Олтман Сэм


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Бесследно и таинственно пропал активист борьбы с ИИ 2
10.11.2025 «Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям 2
30.10.2025 Экс-сотрудник OpenAI: ChatGPT чуть не свел пользователя с ума. Руководство только имитирует работу над безопасностью 2
23.10.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников 1
23.09.2025 Сделка века. Nvidia инвестирует $100 млрд в центр обработки данных OpenAI и заберет их обратно 2
19.09.2025 DeepSeek потратила на обучение модели R1 только $294 тыс. Учить ChatGPT пришлось за $100 миллионов 2
28.07.2025 Создатель ChatGPT: Переписка с нейросетью может быть использована против вас в суде 2
21.07.2025 Восстание машин отменяется. 42-летний программист-миллениал порвал нейросеть OpenAI на чемпионате по программированию 2
17.06.2025 Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов 2
22.05.2025 Зарплаты ведущих инженеров и ученых в области ИИ-технологий уже сравнимы с гонорарами спортивных звезд 2
22.05.2025 Разработчик ChatGPT купит стартап, основанный бывшим главным дизайнером Apple 3
13.05.2025 Cleverbots: стереотипы, связанные с использованием чат-ботов, в которые мир до сих пор верит 1
12.05.2025 Главу американского Управления по авторским правам уволили через два дня после заявления, что ИИ недопустимо обучать на данных, защищенных копирайтом 2
15.04.2025 Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов 3
03.04.2025 Microsoft: В 2030 году искусственный интеллект вместо программистов будет писать 95% кода 2
28.01.2025 У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek 2
22.01.2025 Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank 2
09.01.2025 Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра 2
09.01.2025 Microsoft выставит на улицу тысячи сотрудников, которые недостаточно напрягаются 2
26.11.2024 Древняя компания из позапрошлого века едва не погибла, но ее спас искусственный интеллект. Она подорожала на 400% 2
15.08.2024 Крупный журнал уволил всех ценных сотрудников одним днем. Их заменили на ИИ, которого они же и обучали 2
26.07.2024 У Google большие проблемы? Создан по-настоящему умный поисковик, с которым можно общаться на обычном языке. Россиян к нему не допускают 2
15.07.2024 Создатель ChatGPT работает над сверхсекретным проектом: Нейросеть ждет прорыв к уровню человеческого интеллекта 2
04.06.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем чуть не сбежал подальше от Китая и США, но не сумел. Что-то пошло не так 2
21.03.2024 Google строит центры обработки данных на батарейках 2
19.01.2024 Требования Windows к оперативной памяти выросли в разы. ОС потребуется специальный процессор 2
27.12.2023 Главный дизайнер iPhone сбежал из Apple, чтобы работать у прошлого дизайнера, который сбежал еще раньше. Опрос 2
13.12.2023 Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT 2
30.11.2023 Разработка OpenAI может угрожать человечеству: сотрудники били тревогу в закрытом письме 2
22.11.2023 «Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей 2
19.08.2023 Глобальная криптовалюта Worldcoin — действительно проект будущего или очередной пузырь? 1
03.08.2023 Создатель ChatGPT потребовал от клиентов отсканировать сетчатку глаза взамен на собственную криптовалюту Worldcoin 2
12.07.2023 Создатель ChatGPT собрался уходить из Европы из-за очень неудобного закона 2
24.04.2023 Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем 2
23.03.2023 ChatGPT перепугал своих создателей, заявив, что «хочет сбежать», после чего зловеще замолчал 2
06.12.2022 ИИ-сценарист может оставить без работы программистов. Он научился редактировать ПО и писать код с нуля 2
02.11.2021 Microsoft откроет бизнесу доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3 1
26.05.2021 Microsoft создала инструмент для написания ПО вообще без навыков программирования 2
20.05.2020 Microsoft создала один из пяти самых мощных суперкомпьютеров в мире 1
23.07.2019 Microsoft вложит $1 млрд в искусственный интеллект, который осознает себя 2

Публикаций - 44, упоминаний - 85

Altman Sam и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 373 38
Microsoft Corporation 25236 19
Google LLC 12255 12
Apple Inc 12628 9
Nvidia Corp 3731 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 5
ИИ-Технологии 223 4
Meta Platforms - Facebook 4531 4
X Corp - Twitter 2907 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 4
Meta Platforms 138 3
DeepSeek - ДипСик 114 3
PayPal 661 3
GitHub 963 3
Qualcomm Technologies 1909 3
Oracle Corporation 6867 3
Anthropic 62 2
X Corp - xAI - X.AI Corp 26 2
Google DeepMind 63 2
AMD - Advanced Micro Devices 4468 2
Salesforce 456 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
HP Inc. 5761 2
Stripe 30 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Arise 20 1
Klarna - Klarna Bank AB - Sofort 15 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
RuVDS - МТ Финанс 76 1
Sistemma 2 1
Stability AI 11 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 118 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 247 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 158 1
Intel Corporation 12541 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 88 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Microsoft - LinkedIn 684 5
Y Combinator - венчурный фонд 53 4
Tesla Motors 427 4
SoftBank Group 270 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Thrive Capital 10 2
Airbnb 98 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
LoveFrom - дизайнерская студия 7 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 1
Sherpa Capital 2 1
Union Square Ventures 13 1
O'Reilly AlphaTech Ventures - OATV 5 1
Uber 337 1
eBay Inc 1631 1
DST Global - Digital Sky Technologies 224 1
Block - Square 198 1
Google Ventures - GV 37 1
Getty Images 29 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
BMW Group 464 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 17
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 15
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 6
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 753 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 526 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1715 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2168 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 484 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2157 2
Оповещение и уведомление - Notification 5376 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1089 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 714 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 2
OpenAI - ChatGPT 521 19
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 7
Microsoft Azure 1460 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 4
Microsoft 365 Copilot 175 3
OpenAI - DALL-E 27 3
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 74 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 78 2
Microsoft Windows 10 1874 2
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 2
Microsoft Windows 16327 2
Apple Siri - Голосовой помощник 417 2
Microsoft Windows 11 712 1
Microsoft Power Fx - язык программирования 5 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 1
IBM Roadrunner 29 1
Microsoft Azure OpenAI Service 3 1
FreePik 1435 1
Microsoft Windows 12 21 1
Bybit - криптовалютная биржа 17 1
OpenAI SearchGPT 1 1
Nvidia Blackwell 32 1
Microsoft Turing models 3 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 27 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 1
Microsoft Office 3952 1
Google Gmail 984 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 226 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 18 1
Microsoft Visual Studio 420 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 222 1
Google Brain 7 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 152 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 1
Google Android 14679 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 6
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 11 5
Thiel Peter - Тиль Питер 31 5
Brockman Greg - Брокман Грег 4 4
Livingston Jessica - Ливингстон Джессика 5 3
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 3
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 3
Водясов Алексей 222 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 215 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 3
Мельникова Анастасия 431 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
Hood Amy - Гуд Эми 15 1
Levine Sergey - Ливайн Сергей 1 1
Цаплин Никита 69 1
Перов Евгений 93 1
Тарасов Георгий 12 1
Moskovitz Dustin - Мошкович Дастин 12 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 58 1
Philip Brian - Филип Брайан 1 1
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 15 1
Omidyar Pierre - Омидьяр Пьер 9 1
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 8 1
Kay Alan - Кай Алан 1 1
Luckey Palmer - Лаки Палмер 8 1
Miura-Ko Ann - Миура-Ко Энн 1 1
Morin Dave - Морин Дэйв 4 1
Colby Elbridge - Колби Элбридж 5 1
Zaremba Wojciech - Заремба Войцех 1 1
Blackwell Trevor - Блэквел Тревор 1 1
Altman Anne - Олтмен Энн 4 1
Snow John - Сноу Джон 6 1
Sikka Vishal - Сикка Вишал 9 1
Wilson Fred - Уилсон Фред 10 1
Schulman John - Шульман Джон 1 1
Ohanian Alexis - Оханян Алексис 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 24
Россия - РФ - Российская федерация 156831 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 7
США - Калифорния 4775 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Япония 13547 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 3
США - Аризона 538 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 3
США - Нью-Йорк 3151 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Европа 24634 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Китай - Тайвань 4136 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 2
Саудовская Аравия - Королевство 631 2
США - Техас 1012 2
США - Невада 213 1
США - Флорида - Орландо 128 1
США - Миссури 126 1
Тихий океан - Южно-Китайское море 28 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Великобритания - Лондон 2407 1
США - Калифорния - Санта-Клара 187 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
США - Делавэр 172 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Кения - Республика 159 1
Камбоджа - Королевство 154 1
Нидерланды 3631 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Америка - Американский регион 2188 1
Европа Западная 1492 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Швеция - Королевство 3715 1
Польша - Республика 2001 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 5
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
Английский язык 6876 2
Физика - Physics - область естествознания 2835 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Цифровое право - Цифровые права 132 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 7
Bloomberg 1417 6
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 5
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 4
The Verge - Издание 591 4
Tom’s Hardware 516 4
The Guardian - Британская газета 384 3
Reddit 356 2
FT - Financial Times 1259 2
Wikipedia - Википедия 585 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 2
New Scientist 1448 1
Independent 111 1
New York Post 48 1
Times 648 1
Daily Mail 56 1
Cointelegraph 7 1
The Information 70 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
BleepingComputer - Издание 410 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
The Washington Post 342 1
Nature 821 1
Ars Technica 435 1
Microsoft Research 140 1
TrendForce 136 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
Microsoft Build - конференция 37 2
Microsoft Ignite 44 1
