Получите все материалы CNews по ключевому слову
Altman Sam Альтман Сэм Олтман Сэм
СОБЫТИЯ
Altman Sam и организации, системы, технологии, персоны:
|CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 7
|Bloomberg 1417 6
|Business Insider - Бизнес инсайдер 253 5
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 4
|The Verge - Издание 591 4
|Tom’s Hardware 516 4
|The Guardian - Британская газета 384 3
|Reddit 356 2
|FT - Financial Times 1259 2
|Wikipedia - Википедия 585 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 222 2
|New Scientist 1448 1
|Independent 111 1
|New York Post 48 1
|Times 648 1
|Daily Mail 56 1
|Cointelegraph 7 1
|The Information 70 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
|BleepingComputer - Издание 410 1
|The Register - The Register Hardware 1696 1
|The Washington Post 342 1
|Nature 821 1
|Ars Technica 435 1
|Microsoft Research 140 1
|TrendForce 136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.