Главный дизайнер iPhone сбежал из Apple, чтобы работать у прошлого дизайнера, который сбежал еще раньше. Опрос

Apple лишилась ценного сотрудника – главы отдела разработки дизайна iPhone и умных часов Watch. Его переманила студия Джони Айва – легендарного дизайнера Apple, из-под пера которого вышли все самые культовые продукты Apple. Сам он ушел из компании почти пять лет назад.

Дизайнеры Apple объединяются

Из компании Apple уходит Танг Тан (Tang Tan), на протяжении нескольких лет руководивший отделом разработки дизайна смартфонов iPhone и умных часов Watch. Сложно сказать, в чем заключалась его работа в отношении часов, облик которых почти не поменялся с момента анонса первого их поколения в 2014 г., но Танг Тан связан с отказом Apple от дизайна iPhone с округлыми торцами. Это случилось с выходом iPhone 12 в 2020 г. До этого Apple с 2014 г. (тогда появился iPhone 6) из года в год эксплуатировала одну и ту же форму корпуса.

Информацию об уходе Тана сообщило издание Bloomberg – он покинет компанию в феврале 2024 г.

Что еще более важно, так это то, кто стал новым работодателем Тана – его на работу принял сам Джонатан «Джони» Айв (Jonathan «Jony» Ive), легендарный дизайнер Apple, создавший облики почти ко всем самым известным устройствам компании. Как сообщал CNews, Айв, проработавший в Apple 27 лет, ушел из нее в июне 2019 г. и основал собственную дизайн-студию LoveFrom, продолжив, тем не менее, сотрудничать с бывшим работодателем.

Сразу после открытия студии Apple стала ее клиентом, но в июле 2022 г. пути Айва и Apple окончательно разошлись. Не исключено, что уход Айва из Apple связан с тем, как руководит компанией ее нынешний гендиректор Тим Кук (Tim Cook).

Все ради искусственного интеллекта

По данным Bloomberg, Танг Тан будет работать как минимум с двумя всемирно известными личностями. Первый – это Джони Айв, без которого, вероятно, MacBook, iPod и первые несколько поколений iPhone могли бы выглядеть совершенно иначе.

Вторая известная личность – это Сэм Альтман (Sam Altman), генеральный директор компании Open AI, которая занимается искусственным интеллектом, и которая, получив солидные инвестиции от Microsoft, создала нейросеть ChatGPT. Известным во всем мире Альтман стал лишь в конце осени 2023 г., когда его имя не сходило с первых полос десятков изданий, особенно американских. В тот период в топ-менеджменте OpenAI, как сообщал CNews, произошел переворот, и Альтман был вынужден уйти из компании. Его тут же взяла в оборот Microsoft, приняв его в свой штат, где он возглавил новую команду по разработке технологий в сфере искусственного интеллекта. Однако еще через несколько дней Альтман вновь стал гендиректором OpenAI – эти перебежки из OpenAI в Microsoft и обратно, совершенные в считанные дни, и сделали его известным во всем мире.

Как пишет Bloomberg, Тан будет работать с Айвом и Альтманом над неким совместным проектом, который будет очень тесно связан с искусственным интеллектом. Речь о неких устройствах с ИИ внутри, но ни какие подробности ни о них самих, ни об их назначении на 27 декабря 2023 г. не раскрывались.

Известно лишь, что проект в настоящее время находится на ранней стадии разработки. Какая роль отведена в нем Тану, точных данных нет, но, учитывая его сферу деятельности, можно предположить, что он будет работать над дизайном новых устройств или руководить группой по разработке их дизайна. Об этом говорят и источники Bloomberg, добавляя, что Альтман и займется программным обеспечением.

Альтман, Айв и Тан эту информацию пока не подтверждает. Также нет данных, кто займется разработкой аппаратной части.

Нужно много денег

Согласно информации издания Financial Times, трио, вероятнее всего, будет развивать проект на деньги инвесторов. Одним из них может стать бизнесмен Масаеши Сон (Masayoshi Son), владелец основатель гигантского японского холдинга SoftBank. В активы последнего входит, в том числе, британская компания ARM, одноименная архитектура которой является основой всех современных смартфонов и планшетов на Android, а также техники Apple.

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Как пишет Financial Times, Масаеши Сон в планирует вложить в проект $1 млрд. Не исключено, что Айв, Тан и Альтман привлекут и других инвесторов.