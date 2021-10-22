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Apple iPhone
серия смартфонов

Apple iPhone - серия смартфонов


22.10.2021 Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему 1
21.10.2021 Дорогие iPhone можно больше не покупать. Россиянам разрешили брать их в аренду 7
20.10.2021 Facebook поменяет название 1
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 1
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 2
18.10.2021 Apple до неузнаваемости изменит дизайн MacBook, взяв за основу фирменную внешность iPhone 2
14.10.2021 Apple вернулась в свое прошлое: iPhone 13 портят фото старинным образом 6
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
13.10.2021 Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay 3
12.10.2021 МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир» 4
08.10.2021 Apple годами обманывает пользователей. iPhone никогда не показывает правильное состояние батареи 7
07.10.2021 Предустановленные российские приложения на iPhone и Android оказались не нужны. Пользователи их не замечают 2
07.10.2021 Лучшие смартфоны с экранами 90-120 Гц: выбор ZOOM 1
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 1
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 2
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 2
21.09.2021 Сaviar выпускает в продажу новую кастомизированную коллекцию iPhone 13 Pro для владельцев Rolex 1
20.09.2021 Разведчики США помогли властям Эмиратов взломать сотни iPhone противников режима 2
17.09.2021 Самая интересная «фишка» новых iPhone 13 Pro искусственно отключена в дешевых комплектациях 2
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 2
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 2
14.09.2021 Каждый пятый iPhone на Ozon купили пользователи Android 5
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 3
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 7
10.09.2021 Apple приготовила неприятный сюрприз фанатам iPhone 2
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 4
30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 2
27.08.2021 Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб 1
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники 1
24.08.2021 Найден простой и хитрый способ сделать старые iPhone быстрее. Apple не сможет помешать 16
30.07.2021 Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета 1
29.07.2021 На мировом рынке смартфонов обвал из-за глобального дефицита микросхем 4
28.07.2021 Smaregi (Япония) внедрила технологии Smart Engines для распознавания паспортов 2
28.07.2021 Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных 9
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
21.07.2021 Создан супербезопасный почтовый сервис 2
21.07.2021 Началось эпическое подорожание смартфонов. Под ударом Россия и весь мир 1
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 14
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 7
20.07.2021 CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU 1

Публикаций - 5350, упоминаний - 11993

Apple iPhone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 8073 3215
Samsung Electronics 6088 870
Google LLC 7931 747
Microsoft Corporation 12409 566
Nokia Corporation 2699 474
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1152 396
Facebook 3947 342
HTC Corporation 1234 310
LG Electronics 2030 271
Huawei 2791 244
Twitter 2208 229
AT&T Inc 672 212
Sony 2830 209
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 200
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 184
Lenovo Motorola 1154 181
Xiaomi 907 173
Intel Corporation 4546 166
Yandex - Яндекс 4188 164
Qualcomm Technologies 1032 151
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 151
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 319 146
Sony Ericsson 554 108
Zoom Int - Zoom Video Communications 747 104
Lenovo Group 1700 102
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 92
Deutsche Telekom - T-Mobile 304 91
Amazon Inc - Amazon.com 1548 89
VK - Mail.ru Group 2568 88
ASUS - AsusTek Computer Inc 1294 88
Nvidia Corp 2170 86
Adobe Systems 915 78
IBM 3892 77
Verizon 405 73
HP Inc. 3208 72
ZTE Corporation 560 68
Verizon Wireless - Cellco Partnership 196 62
Acer Group 1452 60
Oracle Corporation 3602 59
Dell EMC 2626 56
Связной ГК 935 101
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 80
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 75
Евросеть 1062 70
re:Store 110 43
LinkedIn 541 42
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 38
KGI Securities 47 37
eBay Inc 642 36
Visa International 1383 36
Альфа-Банк 1157 35
Carl Zeiss 193 28
BMW 261 28
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 172 22
Audi 133 21
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 164 21
Morgan Stanley - Морган Стэнли 186 20
GM - General Motors 153 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 442 20
Ferrari NV 90 19
Netflix - Онлайн-кинотеатр 326 19
Почта России ПАО 1631 18
Hyundai Motor 151 18
Honda 76 17
ПриватБанк 179 17
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 147 17
Открытие ФК 543 16
Nike 89 16
Tesla Motors 241 16
Uber Technologies 258 16
Uber 257 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 15
Ford 180 15
Техносила 179 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 14
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 167 14
Аэрофлот 507 14
Яндекс.Такси 271 14
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 191 14
Volvo Cars 157 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 61
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 36
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 463 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 28
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 24
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 131 20
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 295 19
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 117 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 18
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 17
Президент Российской Федерации 1460 16
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 181 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 15
Правительство РФ 2264 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 539 11
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 152 9
Конгресс США - U.S. Congress legislation 133 9
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 26 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 8
Президент США 107 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 373 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 6
Верховный суд Российской Федерации 183 6
Пентагон - Министерство обороны США 364 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 5
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 179 5
Федеральное казначейство России 774 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1095 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 5
United States district court - Федеральные окружные суды США 26 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 60
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 474 25
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 10
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 53 8
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 57 6
ЛДПР 73 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 73 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 145 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 60 3
Linux Foundation 161 3
Руссофт - Russoft 271 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 128 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 53 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 35 2
Единая Россия - Политическая партия 182 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 176 2
Демократическая политическая партия США 40 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 182 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
TCG - Trusted Computing Group 14 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 32 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 14 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 58 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 19 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 102 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 16 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 11 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 42 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 160 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 117 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 215 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 297 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 671
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3955 421
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 345
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 312
3G - Стандарт мобильной связи 3920 272
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 248
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 238
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3128 232
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 230
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 199
Smartphone - Смартфон 778 175
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 157
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 701 138
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1697 128
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1232 113
USB Type-C - USB-C 902 108
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 873 101
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 466 100
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2574 95
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 576 90
Lightning 132 89
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1120 86
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 589 77
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1082 75
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 75
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 71
DLNA - Digital Living Network Alliance 375 69
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 919 68
ARM64 - Архитектура процессора 1029 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 66
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 61
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 61
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1093 56
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 425 56
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 56
FM-радиовещание - FM-тюнер 556 54
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 53
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 53
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 263 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 51
Apple iPad 3263 1845
Google Android 10773 1831
Apple iOS 5750 1321
Apple - App Store 2205 807
Apple iPod Touch 674 581
Apple iPhone 4 700 441
Apple iPhone 5 710 438
Apple Mac 1535 399
Microsoft Windows 10 7196 399
Apple iPhone 6 547 365
Apple iPod 702 364
Google Play - Google Store - Android Market 2515 300
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 299
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1158 298
Apple iPhone 3 383 296
Microsoft Windows Phone OS 1472 281
Apple iTunes Store 669 270
Apple MacBook - серия ноутбуков 720 235
Symbian OS 834 234
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 210
Apple Safari - Браузер 641 196
Apple macOS X 1018 187
Apple iPhone 7 246 181
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1219 181
Linux OS 4553 167
Apple Siri - Голосовой помощник 302 159
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 155
Samsung Galaxy Note 558 150
Apple iPad mini 375 149
Google YouTube - Видеохостинг 1970 145
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 257 139
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 135
Microsoft Skype 1570 135
Apple iPhone 8 157 125
Apple macOS 957 124
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 121
Apple iCloud 200 119
Google Nexus - Серия смартфонов 398 112
Apple Touch ID 207 111
Apple iPad Pro 226 109
Steve Jobs - Стив Джобс 770 405
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 339 193
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 63
Munster Gene - Мюнстер Джин 62 45
Ive Jonathan - Айв Джонатан 61 39
Schiller Phil - Шиллер Филип 58 34
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 377 34
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 32
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 228 29
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 29
Путин Владимир 1877 26
Gates William Henry - Гейтс Билл 317 24
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 21
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 21
Медведев Дмитрий 1459 21
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 15
Дуров Павел 216 14
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 14
Савин Сергей 76 13
Никифоров Николай 1127 12
Артамонова Анна 148 12
Rubin Andy - Рубин Энди 59 12
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 12
Huberty Katy - Хьюберти Кэти 14 12
Gruber John - Грубер Джон 15 12
Островский Святослав 41 11
Минасян Карине 92 11
Айбашева Анна 91 11
Малис Александр 123 10
Кусков Денис 184 10
Демидов Михаил 132 10
Baker Simon - Бейкер Саймон 23 10
Орлик Сергей 66 9
Satya Nadella - Сатья Наделла 172 9
Williams Jeff - Уильямс Джефф 13 9
Макаров Станислав 111 8
Brin Sergey - Сергей Брин 142 8
Кузьменко Валерия 58 8
Усманов Алишер 246 7
Maestri Luca - Маэстри Лука 12 7
Россия - Российская федерация - РФ 61456 1420
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 1134
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 491
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 266
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 230
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 229
Германия - Федеративная Республика 4030 185
Япония 3181 170
Франция - Французская Республика 2343 150
США - Калифорния 1113 145
США - Купертино 207 140
США - Сан-Франциско 759 131
Индия - Республика 2333 126
Южная Корея - Республика 1591 126
Европа 4102 120
Канада 1421 110
Австралия - Австралийский Союз 1225 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 102
Украина 3765 85
Италия - Итальянская Республика 1519 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 82
Испания - Королевство 1370 78
США - Нью-Йорк 1224 64
Китай - Тайвань 653 60
Азия - Азиатский регион 1642 57
Бразилия - Федеративная Республика 1192 55
Казахстан - Республика 2834 50
Специальный административный район Гонконг 611 49
Сингапур - Республика 855 48
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 798 46
Испания - Барселона 550 44
Северная Америка 1519 42
Беларусь - Белоруссия 2238 41
Африка - Африканский регион 1608 38
Новая Зеландия 322 37
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 37
Швеция - Королевство 828 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 35
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 565 35
Америка 526 34
Русский язык 1081 68
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 52
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 39
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 39
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 32
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 325 28
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 17
Trade-in 56 17
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 16
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