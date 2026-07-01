Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Apple iPhone серия смартфонов

Apple iPhone - серия смартфонов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.07.2026 Caviar представил «Флагман»: первый кастомный складной iPhone Ultra

товая, полностью черная, серебристая и особая золотая модель с карбоном и яблоком, полностью сделанным из золота. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Одной из особенностей будущего складного iPhone может стать сдержанная заводская палитра. Caviar расширяет выбор, предлагая четыре дизайнерских решения, вдохновленных цветами серии Pro и традиционными материалами премиальных аксессуар
30.06.2026 С индийского завода Tata Electronics утекла информация о новом iPhone 18 Pro

Утечка данных Фотографии будущих моделей смартфонов Apple iPhone 18 Pro, а также список компонентов и поставщиков компании попали в даркнет в результате утечки данных индийской Tata Electronics, пишет Reuters. 30 июня 2026 г. компания Apple проводит р
29.06.2026 Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США

ет в достаточных объемах закупать чипы RAM и NAND у Samsung и SK Hynix (Южная Корея) и Micron (США), поскольку они отгружают большую часть продукции в ИИ-сектор. Tsuyuri Hara / Unsplash Китая в новых iPhone, iPad и Mac скоро может стать намного больше Как итог, даже MacBook Neo, самый дешевый MacBook в истории, подорожал сразу на 16,5% – с первоначальных $600 (39 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29
25.06.2026 VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone

зина. «Под нож» пошла целая коллекция приложений VK. Были удалены «Дзен», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Мессенджер» и «VK Знакомства». Это означает, что легальными методами установить эти программы на iPhone или iPad больше нельзя, поскольку App Store – единственный официальный магазин приложений в экосистеме Apple. Позже в список удаленных приложений добавилось и фирменное ПО социальной сет
23.06.2026 Пользователи iPhone снова могут скачать приложение Сбербанка

В App Store появилось мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone под названием «Семейный Онлайн». Скачать его нужно как можно быстрее, пока оно доступно в магазине, используя только ссылки из официальных каналов Сбербанка. Об этом CNews сообщили предс
22.06.2026 Эпоха одинаковых iPhone подходит к концу? Apple возвращает дизайн во главу угла с уходом старого руководителя

е знаменитейший дизайнер Джонатан «Джони» Айв (Jonathan «Jony» Ive), из-под пера которого вышли все iPhone вплоть до iPhone XS, а также многочисленные MacBook, iPod и другие устройства A
22.06.2026 Миллионы iPhone и iPad на чипах Apple A12 и A13 оказались уязвимы. Сделать ничего нельзя

Двойной корень одной проблемы Эксперты по безопасности из Paradigm Shift опубликовали доказательство того, что можно взломать iPhone и iPad на чипах A12 и A13 через неустранимую ошибку в их базовой защитной системе. Исправить эту ошибку нельзя — она заложена в железо. Проблемный код записывается в кремниевую микросхем
19.06.2026 В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно

Кошелек или уязвимость В смартфонах Apple iPhone впервые за последние семь лет найдена неустранимая уязвимость, пишет портал Tech
18.06.2026 iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

экосистемы Apple, ведь если пользователя не устраивают настройки конфиденциальности в Apple Music, он может легко перейти на Spotify или другой аналогичный онлайн-сервис. Однако заменить App Store на iPhone невозможно — это единственный официальный магазин приложений для большинства владельцев устройств американской компании. Исследователи Mysk подчеркивают, что данные о действиях пользоват
18.06.2026 Caviar представил кастомный iPhone 17 Pro Max с фрагментом зуба тираннозавра

Caviar представил коллекцию «Генезис»: магнитные кастомы для iPhone из титана, натуральной кожи крокодила, ювелирной эмали с редкой доисторической инкрустации. Новый формат находится между чехлом и полным кастомом: он крепится на корпус iPhone одн
17.06.2026 Российский производитель сапфиров для iPhone подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 млрд рублей

ой и оптоволоконной промышленности. Например, он применяется при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. На своем сайте компания заявляет, что является глобал
11.06.2026 iPhone — для интернета, Samsung — для долгих бесед

среднего ценового сегмента. По данным аналитиков «СберМобайла», весной 2026 г. предпочтения абонентов продемонстрировали стабильность: безоговорочным лидером пользовательских симпатий остался базовый iPhone 11, а вторую строчку уверенно удержал Realme Note 50. Главная перемена — уверенный рывок Samsung Galaxy A16, который ворвался в пятерку лидеров сразу на третье место, потеснив конкуренто
09.06.2026 Россиянам запрещено. Новая революционная Siri не будет работать на iPhone и Mac в России

аны наиболее ценных сотрудников своего российского офиса, но ее хитрый план был раскрыт. Medhat Dawoud / Unsplash Apple старательно делает вид, что России не существует Siri AI работает на смартфонах iPhone, планшетах iPad, компьютерах и ноутбуках Mac, ВР-гарнитуре Vision Pro, а также на часах Watch. Учите английский. Или китайский Как пишут «Известия», россияне не смогут получить доступ и

04.06.2026 Такой мессенджер нам не нужен. Apple удалила «Макс» из App Store, теперь его нельзя установить на iPhone

Закройте за собой дверь Компания Apple без предупреждения удалила из своего магазина приложений App Store российский нацмессенджер «Макс». Отныне его нельзя установить ни на iPhone, ни на iPad. «Макс» исчез из App Store примерно в 21:00 3 июня 2026 г. по Москве. Apple пошла на этот шаг, никак не аргументировав его. К моменту выхода материала от компании не поступал
29.05.2026 Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое

Проводной iPhone Владельцы смартфонов Apple iPhone начали активно жаловаться в интернете на прошивку iOS 26.5, которая вышла 11 мая
27.05.2026 ОС iPhone позволяет незаметно захватывать аккаунты WhatsApp

Без видимых признаков Издание Security Affairs опубликовало материал о кампании, нацеленной на итальянских пользователей iPhone под управлением iOS 16: комбинация из двух уязвимостей позволяла перехватывать аккаунты WhatsApp без привязывания каких-либо других устройств, вывода предупреждений и в целом какого-либо
21.05.2026 Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

гаджетов Apple с последующим вымоганием денег за разблокировку, сообщили CNews представители сервиса Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI). Сумма, которую злоумышленники требуют за разблокировку iPhone, iPad и других устройств Apple, может быть разной. С тех, кому повезло больше, они «попросят» 100 евро или около 8200 руб. по курсу ЦБ на 21 мая 2026 г. Верхний предел на момент выхода м
21.05.2026 Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Специальные смартфоны Morgan Stanley выдал сотрудникам урезанные iPhone, пишет Financial Times. Они предназначены для использования в материковом Китае. Инвестиционный банк Morgan Stanley начал выдавать сотрудникам своего подразделения в Гонконге специальные
20.05.2026 Задолго до Apple: Caviar первым в мире открывает предзаказ на кастом iPhone 18

Caviar объявил о старте предзаказа на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и представил коллекцию «Королевские Цвета». В линейку вошли четыре модели, вдохновленные цветами и предметами правителей: императорским порфиром, короле
19.05.2026 Из-за проблем с оплатой сервисов Apple владельцы айфонов переносят заметки в российское приложение

на самом устройстве, становятся недоступны. Многие даже не знали, что синхронизация включена — просто открывают приложение и обнаруживают, что часть заметок пропала. По данным T-Pay, доля владельцев iPhone среди россиян составляет 42-48%, а в крупных городах этот показатель еще выше. Фактически речь идет о каждом втором пользователе смартфона. Поэтому российские пользователи начали перенос
18.05.2026 И так сойдет. Apple поймали за руку на установке бракованных процессоров в дешевые iPhone и MacBook начального уровня

рые затем отправляет в массовую продажу. Наиболее актуальный – это вышедший весной 2026 г. смартфон iPhone 17e, который получил массу нововведений по сравнению с прошлогодним iPhone 16e,
07.05.2026 Caviar представил флагманский iPhone «С нами Бог» с образами главных храмов России

Бренд Caviar выпустил патриотическую модель iPhone «С нами Бог», посвященную Дню Победы, духовной силе России и исторической преемственности. Корпус смартфона украшен очертаниями Храма Христа Спасителя и Собора Василия Блаженного, а цент
04.05.2026 Apple придумала, как в условиях кризиса памяти заморозить цены на iPhone и уничтожить конкурентов

ого удорожания. Как пишет портал WCCFTech, она большими партиями скупает все свободные запасы чипов LPDDR5, которые применяются в передовых смартфонах и планшетных компьютерах, включая ее собственные iPhone и iPad. Такой подход решает для Apple сразу два вопроса. Первый – она не останется без нужного количества чипов памяти. Второй – за счет оптовых закупок Apple может удерживать цены на

29.04.2026 На iPhone хватило, хватит и на саппорт. Apple стала драть с россиян деньги за звонки в техподдержку

ООО «Эппл Рус», а ее техника, которая продается на территории страны, пока не блокируется. Однако поставляется она по параллельному импорту, то есть по «серым» схемам. Nilay Patel / Unsplash Сломался iPhone - плати и за ремонт, и за поддержку Кроме того, Apple по-прежнему выполняет требования российских властей. В первую очередь это проявляется в незамедлительном удалении приложений, на кот
27.04.2026 Мобильный интернет больше не нужен. Россияне научились абсолютно легально платить с iPhone без выхода в Сеть

косистему функции оплаты товаров и услуг без подключения к интернету для всех владельцев смартфонов Apple iPhone. Реализовано задуманное с помощью сервиса T-Pay. «Клиенты смогут оплачивать поку
27.04.2026 «Т-Банк» запустил оплату T-Pay на iPhone без подключения к интернету

«Т-Банк» добавил возможность бесконтактной оплаты для пользователей смартфонов на iOS без подключения к интернету. Теперь с помощью сервиса T-Pay на iPhone можно совершить оплату на кассе, даже если смартфон не подключен к сети. Так клиенты смогут оплачивать покупки в магазинах на цокольных этажах или в помещениях с плохим сигналом. Об этом
23.04.2026 Каждый четвертый россиянин пользуется iPhone

В 2026 г. доля смартфонов Apple среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети «МегаФона», достигла 24%, сместив с первого места Xiaomi. В топе устройств по-прежнему остается iPhone 11. Среди Android-брендов уверенно растет популярность Tecno. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В начале 2026 г. в топ-10 смартфонов на сети одновременно представлены восе
22.04.2026 iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

г. Профиль разработчика подвергся блокировке в тот же день, а спустя неделю, 17 апреля 2026 г., на iPhone с установленным на них приложением Telega стало появляться уведомление об опасности эт
13.04.2026 Поставщик сапфира для iPhone ушел в убыток на 2 млрд после обстрела ВСУ

например, в индустрии светодиодов. Например, он применяется при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. Благодаря белгородскому заводу «Монокристалла» Россия
10.04.2026 Модель «Джобс» распродана: Caviar представил серию iPhone 17 Pro с фрагментом материнской платы iPhone 2G

Всего за 10 дней модель «Джобс» из юбилейной коллекции Apple 50 была полностью раскуплена, и вслед за этим Caviar представил новую главу серии: лимитированный iPhone 2007. В корпус из черного титана с PVD-покрытием встроен фрагмент оригинальной материнской платы первого iPhone. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Люксовый бренд кастом
10.04.2026 В России начались продажи белорусского ноутбука в безумном цвете iPhone 17 Pro по цене MacBook

ярко-оранжевый, чем не могут похвастаться почти все доступные на российском рынке ноутбуки. Apple MacBook в таком оттенке тоже нет. Оттенок ноутбука очень напоминает самый популярный цвет смартфонов iPhone 17 Pro и Pro Max. Apple впервые в своей истории выпустила оранжевые мобильники, и они, несмотря высокую стоимость (оранжевый доступен только в дорогой Pro-линейке) продаются активнее все
09.04.2026 Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store

Телега уехала Владельцы смартфонов Apple iPhone и планшетов iPad лишились возможности скачать на свои устройства мессенджер Tele
07.04.2026 У Apple провалена разработка складного iPhone. Возможен срыв начала поставок

У Apple проблемы со складным iPhone Корпорация Apple столкнулась с дополнительным сложностями при разработке своего первого складного смартфона iPhone, в результате чего, возможно, будет вынуждена начать его продажи
06.04.2026 Россиянам больше не нужны iPhone. По всей стране массово скупают дешевые мобильники Xiaomi

чаще ориентируются на соотношение цены и характеристик», – добавил он. Где же все iPhone Смартфоны Apple iPhone тоже есть в рейтинге самых популярных в России по итогам первой четверти 2026 г.
30.03.2026 Россиянам запретят оплачивать сервисы для iPhone и MacBook с мобильного счета

иллионов россиян Техника Apple очень популярна в России, и в первую очередь это касается смартфонов iPhone. Согласно статистике «Т-Банка», доля iPhone в России в 2022-2024 гг. составляла
27.03.2026 «М.видео» фиксирует рост спроса на iPhone 17e на 40% по итогам предзаказа

«М.видео» объявляет о начале продаж и старта выдачи предзаказов нового смартфона iPhone 17e. Количество предзаказов на iPhone 17e выросло на 40% по сравнению с прошлогодней моделью iPhone 16e, подтверждая высокий интерес покупателей к новинке. Среди регионов н
25.03.2026 Новый iPhone к 50-летию Apple: дизайн первого iPhone 2007 года и подлинный фрагмент водолазки Стива Джобса

Международный люксовый бренд Caviar анонсировал запуск эксклюзивной коллекции смартфонов, посвященной полувековому юбилею корпорации Apple. Центральным устройством серии стал кастомный iPhone 17 Pro «Стив Джобс», визуально повторяющий культовый дизайн самого первого iPhone, представленного в 2007 г. Главной особенностью новинки стал интегрированный в корпус исторически
17.03.2026 Наследие легендарного iPhone 5 живет. Выпущен 4-дюймовый защищенный смартфон с огромной батареей. Памяти у него больше, чем у нового MacBook Neo

ая отличительная особенность которого – экран диагональю 4 дюйма, пишет портал NotebookCheck. Для сравнения, в современной линейке смартфонов Apple самым компактным считается экран 6,1 дюйма у нового iPhone 17e. В стане Android-смартфонов в 2026 г. почти никто, за редким исключением, не делает смартфоны с экранами меньше 6,5 дюйма. Популярными 4-дюймовые экраны стали в 2012 г. Эту моду зада
16.03.2026 Россиянам блокируют iPhone и iPad через вредоносные «клоны» Telegram якобы для обхода замедлений

ram вводит Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Аферисты предлагают жертвам скачать моды для мессенджера, предназначенные для iPhone и iPad. По данным F6, среди мошеннических программ фигурируют названия ToxicGram, DarkGram, HakoGram, HoloGram, AstroGram или Doxogram. Мошенники заявляют, что такие приложения в 2026 г.
16.03.2026 Модный тренд: мошенники предлагают установить на iPhone альтернативные версии Telegram

ийских пользователей устройств с операционной системой iOS. Злоумышленники предлагают установить на iPhone или iPad моды Telegram – версии приложения с «расширенными» функциями, которые якобы п

Публикаций - 7622, упоминаний - 10624

Apple iPhone и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 4752
Samsung Electronics 11064 1401
Google LLC 12688 1120
Microsoft Corporation 25775 699
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 549
Huawei 4676 480
Xiaomi - Сяоми 2231 467
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 449
Meta Platforms - Facebook 4621 403
HTC Corporation 1512 366
LG Electronics 3735 364
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 351
Sony 6739 311
X Corp - Twitter 2938 307
Yandex - Яндекс 9216 272
Intel Corporation 12811 251
AT&T Inc 1725 243
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 240
МегаФон 10742 230
Qualcomm Technologies 1974 224
Lenovo Motorola 3566 212
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 201
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 187
Lenovo Group 2446 148
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 148
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 142
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 135
Nvidia Corp 4002 132
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 130
VK - Mail.ru Group 3602 129
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 123
Amazon Inc - Amazon.com 3277 120
HP Inc. 5883 120
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 119
Telegram Group 2940 118
BBK OPPO Electronics 484 106
Acer Group - Acer Inc 2776 96
IBM - International Business Machines Corp 9699 95
BBK OnePlus 298 94
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 91
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 203
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 201
Связной ГК 1401 132
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 129
Евросеть 1421 90
Visa International 1993 69
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 68
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 68
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 68
Альфа-Банк 1979 58
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 55
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 51
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 49
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 49
eBay Inc 1640 46
Microsoft - LinkedIn 699 45
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 41
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 40
KGI Securities 50 40
Carl Zeiss AG 307 35
Россети Ленэнерго 1699 35
BMW Group 482 34
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 34
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 31
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 31
Почта России ПАО 2370 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 30
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 29
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 27
Tesla Motors 461 26
Hyundai Motor Company 436 25
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 24
Nike 195 24
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 23
NanduQ - Qiwi 1013 23
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 23
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 23
НСПК - Национальная система платежных карт 948 22
Ford 434 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 227
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 127
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 99
Судебная власть - Judicial power 2500 74
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 69
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 68
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 60
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 53
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 52
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 45
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 44
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 42
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 40
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 36
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 34
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 32
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 28
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 26
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 25
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 23
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 18
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 17
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 182
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 29
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 9
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 9
Symbian Foundation 38 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
ЛДПР 116 6
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 6
Единая Россия - Политическая партия 321 5
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 4
Greenpeace - Гринпис 130 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
Демократическая политическая партия США 122 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
Интернет-видео - ассоциация 21 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 4350
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1692
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1475
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1467
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1435
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1292
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1185
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1113
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 925
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 915
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 817
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 727
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 687
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 666
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 656
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 650
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 618
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 545
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 541
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 527
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 520
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 506
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 504
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 489
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 480
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 474
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 471
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 459
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 441
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 414
Наушники - Headphones 4478 411
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 406
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 393
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 392
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 389
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 380
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 378
Аксессуары 4282 369
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 368
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 365
Google Android 15243 2449
Apple iPad 4011 2265
Apple iOS 8583 1901
Apple - App Store 3109 1088
Apple iPhone 6 4861 732
Microsoft Windows 16882 709
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 643
Apple iPod Touch 747 638
Apple iPhone 4 800 625
Apple iPhone 5 783 576
Apple iPod 1553 552
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 464
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 400
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 386
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 354
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 344
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 343
Apple iTunes Store 1118 331
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 327
Samsung Galaxy 1035 322
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 316
Nokia Symbian OS 1411 283
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 270
Apple Safari - браузер 896 253
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 253
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 245
Apple macOS 2419 233
Apple iPhone 7 289 230
Apple Siri - Голосовой помощник 441 226
Linux OS 11533 220
Apple iPad mini 430 211
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 206
Google YouTube - Видеохостинг 3002 204
Apple iPhone 11 290 202
Samsung Galaxy Note 702 201
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 193
Apple iCloud 310 186
Apple Touch ID 298 183
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 180
Apple iPad Pro 320 171
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 471
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 235
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 78
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 62
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 49
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 47
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 46
Munster Gene - Манстер Джин 60 42
Путин Владимир 3454 41
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 37
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 34
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 32
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 30
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 27
Медведев Дмитрий 1665 25
Дуров Павел 329 22
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 21
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 20
Губанов Андрей 117 20
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 19
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 18
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 18
Мельникова Анастасия 440 16
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 16
Алексахин Андрей 21 16
Cue Eddy - Кью Эдди 36 15
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 15
Gruber John - Грубер Джон 18 15
Фадеев Михаил 57 15
Huberty Kathryn - Huberty Katy - Хьюберти Кэтрин - Хьюберти Кэти 19 14
Савин Сергей 97 14
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 13
Mark Papermaster - Пейпермастер Марк 22 13
Rubin Andy - Рубин Энди 63 13
Кусков Денис 221 13
Gurman Mark - Гурман Марк 22 13
Китов Сергей 19 13
Борзилов Давид 77 12
Шадаев Максут 1210 12
Никифоров Николай 1138 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2779
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2103
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1211
Европа 24964 561
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 542
Южная Корея - Республика 7052 537
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 391
Япония 13807 381
Германия - Федеративная Республика 13221 338
Китай - Тайвань 4245 319
Франция - Французская Республика 8177 247
США - Калифорния 4829 228
Канада 5081 220
Индия - Bharat 5869 219
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 215
Азия - Азиатский регион 5920 203
Финляндия - Финляндская Республика 3697 191
США - Калифорния - Купертино 281 175
Италия - Итальянская Республика 4508 147
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 147
Украина 7928 145
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 140
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 138
Испания - Королевство 3840 118
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 100
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 97
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 86
США - Нью-Йорк 3180 86
Швеция - Королевство 3782 85
Беларусь - Белоруссия 6289 83
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 81
Казахстан - Республика 6048 80
Израиль 2856 76
Земля - планета Солнечной системы 10865 76
Бразилия - Федеративная Республика 2520 75
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 75
Нидерланды 3746 75
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 74
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 71
Сингапур - Республика 1953 67
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 879
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 876
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 488
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 366
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 340
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 267
Английский язык 7030 245
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 238
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 236
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 208
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 180
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 177
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 173
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 171
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 161
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 157
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 157
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 150
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 148
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 146
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 145
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 145
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 144
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 143
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 136
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 132
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 130
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 125
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 125
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 119
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 109
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 108
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 100
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 99
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 97
Ergonomics - Эргономика 1755 94
Металлы - Золото - Gold 1251 93
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 92
Импортозамещение - параллельный импорт 618 91
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 90
CNews - ZOOM.CNews 1866 287
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 285
Bloomberg 1627 262
AppleInsider 400 236
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 159
DigiTimes - Издание 1331 105
MacRumors 148 102
The Verge - Издание 619 94
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 94
9to5Mac 70 84
Engadget - Блог о технологиях 429 79
NYT - The New York Times 1100 69
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 69
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 67
FT - Financial Times 1296 58
Forbes - Форбс 1002 57
CNET Networks - CNET News 1643 56
ZDnet 663 53
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 50
Ведомости 1466 49
Gizmodo 133 49
РИА Новости 1033 48
Reddit 398 45
Известия ИД 770 43
Ars Technica 450 41
Times 661 41
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 40
MacWorld 134 39
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 38
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 37
AP - Associated Press 2007 37
GizmoChina 171 34
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 34
The Register - The Register Hardware 1784 33
Wikipedia - Википедия 650 31
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 28
SlashGear 134 28
Electronista 166 28
PhoneArena 75 27
Boy Genius Report - BGR 50 27
IDC - International Data Corporation 4975 222
Gartner - Гартнер 3658 172
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 71
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 63
Strategy Analytics 285 49
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 31
ABI Research 236 28
Counterpoint Research 110 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 22
TrendForce 187 20
Juniper Research 131 19
Forrester Research 834 17
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 16
comScore 379 16
NPD Group 140 16
Consumer Reports 40 16
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 12
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 11
Informa - Ovum - Omdia 155 11
Net Applications 127 10
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 10
Мировой рынок смартфонов 19 9
HFS Research 49 8
IDC Russia - IDC Россия 183 8
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 8
ChangeWave Research 10 8
Needham & Company 36 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 7
NPD DisplaySearch 285 7
Fortune Global 500 295 6
Frost & Sullivan 207 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
INFOLine-Аналитика 78 6
Creative Strategies 17 6
data.ai - App Annie - Distimo 23 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
BlueFin Research 5 5
CCS Insight 22 5
Harris Interactive 81 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 4
Rowan College of South Jersey - Колледж Роуэн в Южном Джерси 4 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
ИИИ - Институт исследований интернета 66 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
California Crane School 3 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 2
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 2
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 143
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 129
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 103
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 63
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 53
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 30
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 23
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 22
День молодёжи - 27 июня 1087 18
Международный женский день - 8 марта 418 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 13
CeBIT 614 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 9
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 8
Black Hat - Конференция 120 7
Samsung Unpacked 41 7
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
Red Dot Design Award 57 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 4
День Защитника отечества - 23 февраля 66 4
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 4
Intel Developer Forum - IDF 317 4
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
CNews AWARDS - награда 571 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 3
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
Связь-Экспокомм 276 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Defcon 45 2
iF Design Awards 26 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
News & Documentary Emmy Awards 4 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще