Apple iPhone - серия смартфонов

Caviar представил «Флагман»: первый кастомный складной iPhone Ultra товая, полностью черная, серебристая и особая золотая модель с карбоном и яблоком, полностью сделанным из золота. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Одной из особенностей будущего складного iPhone может стать сдержанная заводская палитра. Caviar расширяет выбор, предлагая четыре дизайнерских решения, вдохновленных цветами серии Pro и традиционными материалами премиальных аксессуар

С индийского завода Tata Electronics утекла информация о новом iPhone 18 Pro Утечка данных Фотографии будущих моделей смартфонов Apple iPhone 18 Pro, а также список компонентов и поставщиков компании попали в даркнет в результате утечки данных индийской Tata Electronics, пишет Reuters. 30 июня 2026 г. компания Apple проводит р

Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США ет в достаточных объемах закупать чипы RAM и NAND у Samsung и SK Hynix (Южная Корея) и Micron (США), поскольку они отгружают большую часть продукции в ИИ-сектор. Tsuyuri Hara / Unsplash Китая в новых iPhone, iPad и Mac скоро может стать намного больше Как итог, даже MacBook Neo, самый дешевый MacBook в истории, подорожал сразу на 16,5% – с первоначальных $600 (39 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29

VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone зина. «Под нож» пошла целая коллекция приложений VK. Были удалены «Дзен», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Мессенджер» и «VK Знакомства». Это означает, что легальными методами установить эти программы на iPhone или iPad больше нельзя, поскольку App Store – единственный официальный магазин приложений в экосистеме Apple. Позже в список удаленных приложений добавилось и фирменное ПО социальной сет

Пользователи iPhone снова могут скачать приложение Сбербанка В App Store появилось мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone под названием «Семейный Онлайн». Скачать его нужно как можно быстрее, пока оно доступно в магазине, используя только ссылки из официальных каналов Сбербанка. Об этом CNews сообщили предс

Эпоха одинаковых iPhone подходит к концу? Apple возвращает дизайн во главу угла с уходом старого руководителя е знаменитейший дизайнер Джонатан «Джони» Айв (Jonathan «Jony» Ive), из-под пера которого вышли все iPhone вплоть до iPhone XS, а также многочисленные MacBook, iPod и другие устройства A

Миллионы iPhone и iPad на чипах Apple A12 и A13 оказались уязвимы. Сделать ничего нельзя Двойной корень одной проблемы Эксперты по безопасности из Paradigm Shift опубликовали доказательство того, что можно взломать iPhone и iPad на чипах A12 и A13 через неустранимую ошибку в их базовой защитной системе. Исправить эту ошибку нельзя — она заложена в железо. Проблемный код записывается в кремниевую микросхем

В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно Кошелек или уязвимость В смартфонах Apple iPhone впервые за последние семь лет найдена неустранимая уязвимость, пишет портал Tech

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store экосистемы Apple, ведь если пользователя не устраивают настройки конфиденциальности в Apple Music, он может легко перейти на Spotify или другой аналогичный онлайн-сервис. Однако заменить App Store на iPhone невозможно — это единственный официальный магазин приложений для большинства владельцев устройств американской компании. Исследователи Mysk подчеркивают, что данные о действиях пользоват

Caviar представил кастомный iPhone 17 Pro Max с фрагментом зуба тираннозавра Caviar представил коллекцию «Генезис»: магнитные кастомы для iPhone из титана, натуральной кожи крокодила, ювелирной эмали с редкой доисторической инкрустации. Новый формат находится между чехлом и полным кастомом: он крепится на корпус iPhone одн

Российский производитель сапфиров для iPhone подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 млрд рублей ой и оптоволоконной промышленности. Например, он применяется при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. На своем сайте компания заявляет, что является глобал

iPhone — для интернета, Samsung — для долгих бесед среднего ценового сегмента. По данным аналитиков «СберМобайла», весной 2026 г. предпочтения абонентов продемонстрировали стабильность: безоговорочным лидером пользовательских симпатий остался базовый iPhone 11, а вторую строчку уверенно удержал Realme Note 50. Главная перемена — уверенный рывок Samsung Galaxy A16, который ворвался в пятерку лидеров сразу на третье место, потеснив конкуренто

Россиянам запрещено. Новая революционная Siri не будет работать на iPhone и Mac в России аны наиболее ценных сотрудников своего российского офиса, но ее хитрый план был раскрыт. Medhat Dawoud / Unsplash Apple старательно делает вид, что России не существует Siri AI работает на смартфонах iPhone, планшетах iPad, компьютерах и ноутбуках Mac, ВР-гарнитуре Vision Pro, а также на часах Watch. Учите английский. Или китайский Как пишут «Известия», россияне не смогут получить доступ и

Такой мессенджер нам не нужен. Apple удалила «Макс» из App Store, теперь его нельзя установить на iPhone Закройте за собой дверь Компания Apple без предупреждения удалила из своего магазина приложений App Store российский нацмессенджер «Макс». Отныне его нельзя установить ни на iPhone, ни на iPad. «Макс» исчез из App Store примерно в 21:00 3 июня 2026 г. по Москве. Apple пошла на этот шаг, никак не аргументировав его. К моменту выхода материала от компании не поступал

Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое Проводной iPhone Владельцы смартфонов Apple iPhone начали активно жаловаться в интернете на прошивку iOS 26.5, которая вышла 11 мая

ОС iPhone позволяет незаметно захватывать аккаунты WhatsApp Без видимых признаков Издание Security Affairs опубликовало материал о кампании, нацеленной на итальянских пользователей iPhone под управлением iOS 16: комбинация из двух уязвимостей позволяла перехватывать аккаунты WhatsApp без привязывания каких-либо других устройств, вывода предупреждений и в целом какого-либо

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad гаджетов Apple с последующим вымоганием денег за разблокировку, сообщили CNews представители сервиса Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI). Сумма, которую злоумышленники требуют за разблокировку iPhone, iPad и других устройств Apple, может быть разной. С тех, кому повезло больше, они «попросят» 100 евро или около 8200 руб. по курсу ЦБ на 21 мая 2026 г. Верхний предел на момент выхода м

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая Специальные смартфоны Morgan Stanley выдал сотрудникам урезанные iPhone, пишет Financial Times. Они предназначены для использования в материковом Китае. Инвестиционный банк Morgan Stanley начал выдавать сотрудникам своего подразделения в Гонконге специальные

Задолго до Apple: Caviar первым в мире открывает предзаказ на кастом iPhone 18 Caviar объявил о старте предзаказа на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и представил коллекцию «Королевские Цвета». В линейку вошли четыре модели, вдохновленные цветами и предметами правителей: императорским порфиром, короле

Из-за проблем с оплатой сервисов Apple владельцы айфонов переносят заметки в российское приложение на самом устройстве, становятся недоступны. Многие даже не знали, что синхронизация включена — просто открывают приложение и обнаруживают, что часть заметок пропала. По данным T-Pay, доля владельцев iPhone среди россиян составляет 42-48%, а в крупных городах этот показатель еще выше. Фактически речь идет о каждом втором пользователе смартфона. Поэтому российские пользователи начали перенос

И так сойдет. Apple поймали за руку на установке бракованных процессоров в дешевые iPhone и MacBook начального уровня рые затем отправляет в массовую продажу. Наиболее актуальный – это вышедший весной 2026 г. смартфон iPhone 17e, который получил массу нововведений по сравнению с прошлогодним iPhone 16e,

Caviar представил флагманский iPhone «С нами Бог» с образами главных храмов России Бренд Caviar выпустил патриотическую модель iPhone «С нами Бог», посвященную Дню Победы, духовной силе России и исторической преемственности. Корпус смартфона украшен очертаниями Храма Христа Спасителя и Собора Василия Блаженного, а цент

Apple придумала, как в условиях кризиса памяти заморозить цены на iPhone и уничтожить конкурентов ого удорожания. Как пишет портал WCCFTech, она большими партиями скупает все свободные запасы чипов LPDDR5, которые применяются в передовых смартфонах и планшетных компьютерах, включая ее собственные iPhone и iPad. Такой подход решает для Apple сразу два вопроса. Первый – она не останется без нужного количества чипов памяти. Второй – за счет оптовых закупок Apple может удерживать цены на

На iPhone хватило, хватит и на саппорт. Apple стала драть с россиян деньги за звонки в техподдержку ООО «Эппл Рус», а ее техника, которая продается на территории страны, пока не блокируется. Однако поставляется она по параллельному импорту, то есть по «серым» схемам. Nilay Patel / Unsplash Сломался iPhone - плати и за ремонт, и за поддержку Кроме того, Apple по-прежнему выполняет требования российских властей. В первую очередь это проявляется в незамедлительном удалении приложений, на кот

Мобильный интернет больше не нужен. Россияне научились абсолютно легально платить с iPhone без выхода в Сеть косистему функции оплаты товаров и услуг без подключения к интернету для всех владельцев смартфонов Apple iPhone. Реализовано задуманное с помощью сервиса T-Pay. «Клиенты смогут оплачивать поку

«Т-Банк» запустил оплату T-Pay на iPhone без подключения к интернету «Т-Банк» добавил возможность бесконтактной оплаты для пользователей смартфонов на iOS без подключения к интернету. Теперь с помощью сервиса T-Pay на iPhone можно совершить оплату на кассе, даже если смартфон не подключен к сети. Так клиенты смогут оплачивать покупки в магазинах на цокольных этажах или в помещениях с плохим сигналом. Об этом

Каждый четвертый россиянин пользуется iPhone В 2026 г. доля смартфонов Apple среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети «МегаФона», достигла 24%, сместив с первого места Xiaomi. В топе устройств по-прежнему остается iPhone 11. Среди Android-брендов уверенно растет популярность Tecno. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В начале 2026 г. в топ-10 смартфонов на сети одновременно представлены восе

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store г. Профиль разработчика подвергся блокировке в тот же день, а спустя неделю, 17 апреля 2026 г., на iPhone с установленным на них приложением Telega стало появляться уведомление об опасности эт

Поставщик сапфира для iPhone ушел в убыток на 2 млрд после обстрела ВСУ например, в индустрии светодиодов. Например, он применяется при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch. Благодаря белгородскому заводу «Монокристалла» Россия

Модель «Джобс» распродана: Caviar представил серию iPhone 17 Pro с фрагментом материнской платы iPhone 2G Всего за 10 дней модель «Джобс» из юбилейной коллекции Apple 50 была полностью раскуплена, и вслед за этим Caviar представил новую главу серии: лимитированный iPhone 2007. В корпус из черного титана с PVD-покрытием встроен фрагмент оригинальной материнской платы первого iPhone. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Люксовый бренд кастом

В России начались продажи белорусского ноутбука в безумном цвете iPhone 17 Pro по цене MacBook ярко-оранжевый, чем не могут похвастаться почти все доступные на российском рынке ноутбуки. Apple MacBook в таком оттенке тоже нет. Оттенок ноутбука очень напоминает самый популярный цвет смартфонов iPhone 17 Pro и Pro Max. Apple впервые в своей истории выпустила оранжевые мобильники, и они, несмотря высокую стоимость (оранжевый доступен только в дорогой Pro-линейке) продаются активнее все

Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store Телега уехала Владельцы смартфонов Apple iPhone и планшетов iPad лишились возможности скачать на свои устройства мессенджер Tele

У Apple провалена разработка складного iPhone. Возможен срыв начала поставок У Apple проблемы со складным iPhone Корпорация Apple столкнулась с дополнительным сложностями при разработке своего первого складного смартфона iPhone, в результате чего, возможно, будет вынуждена начать его продажи

Россиянам больше не нужны iPhone. По всей стране массово скупают дешевые мобильники Xiaomi чаще ориентируются на соотношение цены и характеристик», – добавил он. Где же все iPhone Смартфоны Apple iPhone тоже есть в рейтинге самых популярных в России по итогам первой четверти 2026 г.

Россиянам запретят оплачивать сервисы для iPhone и MacBook с мобильного счета иллионов россиян Техника Apple очень популярна в России, и в первую очередь это касается смартфонов iPhone. Согласно статистике «Т-Банка», доля iPhone в России в 2022-2024 гг. составляла

«М.видео» фиксирует рост спроса на iPhone 17e на 40% по итогам предзаказа «М.видео» объявляет о начале продаж и старта выдачи предзаказов нового смартфона iPhone 17e. Количество предзаказов на iPhone 17e выросло на 40% по сравнению с прошлогодней моделью iPhone 16e, подтверждая высокий интерес покупателей к новинке. Среди регионов н

Новый iPhone к 50-летию Apple: дизайн первого iPhone 2007 года и подлинный фрагмент водолазки Стива Джобса Международный люксовый бренд Caviar анонсировал запуск эксклюзивной коллекции смартфонов, посвященной полувековому юбилею корпорации Apple. Центральным устройством серии стал кастомный iPhone 17 Pro «Стив Джобс», визуально повторяющий культовый дизайн самого первого iPhone, представленного в 2007 г. Главной особенностью новинки стал интегрированный в корпус исторически

Наследие легендарного iPhone 5 живет. Выпущен 4-дюймовый защищенный смартфон с огромной батареей. Памяти у него больше, чем у нового MacBook Neo ая отличительная особенность которого – экран диагональю 4 дюйма, пишет портал NotebookCheck. Для сравнения, в современной линейке смартфонов Apple самым компактным считается экран 6,1 дюйма у нового iPhone 17e. В стане Android-смартфонов в 2026 г. почти никто, за редким исключением, не делает смартфоны с экранами меньше 6,5 дюйма. Популярными 4-дюймовые экраны стали в 2012 г. Эту моду зада

Россиянам блокируют iPhone и iPad через вредоносные «клоны» Telegram якобы для обхода замедлений ram вводит Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Аферисты предлагают жертвам скачать моды для мессенджера, предназначенные для iPhone и iPad. По данным F6, среди мошеннических программ фигурируют названия ToxicGram, DarkGram, HakoGram, HoloGram, AstroGram или Doxogram. Мошенники заявляют, что такие приложения в 2026 г.