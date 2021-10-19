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eBay Inc


19.10.2021 В «Тинькофф» назначен директор по электронной коммерции 2
07.10.2021 В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
20.09.2021 «Яндекс» инвестирует в развитие бизнеса на основе ClickHouse 1
28.07.2021 Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие» 14
15.07.2021 Nvidia прекратит продажи топовых видеокарт из-за обвала криптовалют. Она боится их падения в цене 1
22.06.2021 Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима вложился в немецкий стартап Myos 1
21.06.2021 Во всем мире видеокарты дешевеют из-за обвала биткоина. России это не коснулось 8
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 14
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 1
05.03.2021 Выручка Merlion по итогам 2020 года впервые превысила 400 млрд рублей 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
26.01.2021 Хакер из Бобруйска украл полмиллиона долларов, но остался ни с чем. Деньги отобрали силовики. Видео 1
13.01.2021 Intel меняет гендиректора. Предыдущий всего за два года обрушил ее позиции на рынке 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 10
26.11.2020 Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки 1
20.11.2020 «Тилтех капитал» инвестировал в ресейл-маркетплейс товаров высокой моды 1
22.09.2020 eBay запустил кэшбэк-сервис для покупателей в России 5
04.09.2020 ИТ-директор и госчиновник сел в тюрьму за продажу правительственного «железа» на eBay 2
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
28.07.2020 Axoft займется дистрибуцией продукции ImmuniWeb 1
02.07.2020 PayPal оставит россиян без переводов внутри страны 3
16.06.2020 Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками 18
15.06.2020 Smart IDReader интегрирован в платформу проверки возраста покупателя VerifyMyAge 2
27.05.2020 Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового 1
14.04.2020 Intel впервые за 10 лет сократила расходы на НИОКР 1
18.03.2020 На eBay за 90 евро куплен ноутбук с секретной документацией к натовской системе ПРО 1
10.02.2020 «Лаборатория Касперского»: в предновогодний период доля финансового фишинга по всему миру выросла на 9,5% 1
16.01.2020 Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой 1
18.12.2019 Skype научился звонить пользователям, у которых нет ни аккаунта, ни установленного приложения 1
19.11.2019 Как Google тайно манипулирует результатами поиска, и кто от этого в выигрыше 5
07.11.2019 Найден способ воровать деньги через смарт-ТВ. Двухфакторная аутентификация не спасает 1
06.11.2019 eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта 10
06.11.2019 Депутаты снижают штрафы за хранение данных россиян за рубежом после того, как сами их подняли 1
14.10.2019 Сверхдорогие смартфоны Samsung можно взломать с помощью аксессуара за 100 рублей 3
10.09.2019 «Лаборатория Касперского»: этим летом дети впервые заинтересовались радиацией 1
31.07.2019 Сбербанк купил службу доставки 1
02.07.2019 Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay 1
25.06.2019 Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM 1
18.06.2019 Facebook запускает криптовалюту, которая может заменить деньги 1

Публикаций - 529, упоминаний - 1214

eBay Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 68
Google LLC 7144 46
Apple Inc - Эппл Рус 7692 31
Samsung Electronics 5651 22
SAP SE 3211 20
Amazon Inc - Amazon.com 1470 18
PayPal 440 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
Facebook 3765 15
IBM 3537 11
VK - Mail.ru Group 2483 11
Yandex - Яндекс 4101 11
Twitter 2204 8
Alibaba Group 298 8
Intel Corporation 4169 8
Lenovo Group 1636 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
Cisco Systems 2038 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Telegram Group 702 5
Nvidia Corp 2015 5
Rambler Group - Рамблер ГК 485 5
EDS - Electronic Data Systems 64 4
HP Inc. 2905 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
Webvan Group 4 4
Alphabet 74 4
SAP CIS - САП СНГ 753 3
TRW 3 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Dell EMC 2397 3
Yahoo! 1092 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 3
АйТи 751 3
Adobe Systems 805 2
SEC Consult Services 929 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Canon 558 2
Vodafone Group 379 2
Uber Technologies 258 16
Uber 257 16
AliExpress 275 11
Walmart - Wal-Mart Stores 151 7
LinkedIn 520 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
Почта России ПАО 1572 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
Visa International 1345 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Связной ГК 877 3
DHL Express 82 3
Avito - Авито 171 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Western Union 86 2
Square 38 2
Silver Lake Partners 51 2
iHerb - маркетплейс 12 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Adidas 94 1
Permira 10 1
Wildberries 128 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Netshoes 4 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Qiwi 783 1
Tesla Motors 241 1
UPS 36 1
О2О Delivery club 153 1
Lamoda 83 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 3
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Пермский краевой суд 5 1
Мировой суд Таганского района Москвы 4 1
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
Президент США 105 1
Федеральное министерство обороны Германии - Federal Ministry of Defence Germany 2 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по торговле, науке и транспорта - United States Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation 1 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
Единая Россия - Политическая партия 174 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 5
Электроника 63 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Flash 472 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
CSI - Container Storage Interface 8 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 88 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Google Android 10750 33
Apple iOS 5741 21
Microsoft Windows 10 6629 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 11
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Linux OS 4253 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
WhatsApp Messenger 654 5
Rakuten Viber 429 5
Apple macOS 922 5
JavaScript - Язык программирования 628 5
Java - Язык программирования 1175 5
Nvidia GeForce GTX 2058 5
Яндекс.Маркет 439 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Google Shopping - Google Покупки 9 4
Apple iPad 3263 4
Booking.com 75 4
Microsoft Azure 1171 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Microsoft Skype 1467 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Google YouTube - Видеохостинг 1713 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Apple iPhone 6 547 3
VK - Mail.ru Товары 10 3
Apple iPhone 5 710 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 2
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 35 2
Apple iPhone 7 246 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Windows 852 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 18 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Кретов Илья 11 7
Путин Владимир 1824 5
Жаров Александр 165 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 4
Зенкин Денис 100 4
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 4
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 3
Быстров Константин 19 3
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 3
Никифоров Николай 1126 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
Малышев Сергей 46 2
Whitman Meg - Уитман Мэг 89 2
Меднов Сергей 115 2
Ваксман Алан 5 2
Сергеев Дмитрий 52 2
Whitman Margaret - Уитман Мэг 31 2
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 5 2
Lynch Mike - Линч Майк 7 2
Гришин Дмитрий 148 2
Усманов Алишер 241 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 85 2
Ларкина Анна 9 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 269 2
Apotheker Leo - Апотекер Лео 57 2
Lisa Su - Лиза Су 32 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Добродеев Борис 83 2
Октавиан Танас 1 1
Щеголев Игорь 676 1
Арлазаров Владимир 118 1
Дуров Павел 216 1
Сидорина Татьяна 10 1
Солонин Спартак 25 1
Вольфсон Влад 55 1
Иванов Александр 71 1
Дворкович Аркадий 169 1
Ефимов Владимир 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 197
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 43
Европа 3745 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 40
Германия - Федеративная Республика 3624 40
Индия - Республика 2169 24
Япония 2778 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 21
Украина 3361 21
Франция - Французская Республика 2120 16
Европа Западная 612 13
Восточная Европа 1676 9
Казахстан - Республика 2627 6
Беларусь - Белоруссия 2087 6
Израиль 719 6
США - Кремниевая долина 399 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Австралия - Австралийский Союз 1122 4
Италия - Итальянская Республика 1381 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Швеция - Королевство 751 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Канада 1301 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Россия - Краснодарский край 913 3
США - Калифорния 972 3
Россия - Омская область 383 3
Нидерланды 972 3
Россия - Саратовская область 343 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Финляндия - Финляндская Республика 815 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 1
Антитеррор 62 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 14 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Little Big - российская панк-поп-рэйв-группа 2 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
Fashion industry - Индустрия моды 13 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
Пиратство - Авторское право 205 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Wikipedia - Википедия 276 10
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 6
CNews - ZOOM.CNews 1093 5
Thomson Reuters - Рейтер 1725 5
The Wall Street Journal 709 4
Forbes - Форбс 441 3
ZDnet 381 2
Tom’s Hardware 86 2
All Things Digital 156 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Пикабу 6 1
Digg 51 1
VentureBeat 79 1
TechPowerUp 13 1
The Korea Herald 25 1
EE Times 21 1
Neowin 38 1
News Corp 91 1
РБК Инновации 36 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Electronista 139 1
Медуза - Meduza 18 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNET - Издание 273 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
NYT - The New York Times 507 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
РИА Новости 654 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
Bloomberg 785 1
The Register 341 1
FT - Financial Times 246 1
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