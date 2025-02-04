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eBay Inc
СОБЫТИЯ
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|04.02.2025
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Антисанкционная торговая площадка на замену eBay и Amazon обманула россиян на десятки миллионов
е тому Российские продавцы, занятые в электронной коммерции, начали массово обвинять американский интернет-магазин Inspire Uplift в обмане. Эту площадку россияне избрали в качестве альтернативы Etsy, eBay и Amazon после того, как все они поддержали антироссийские санкции и стали мешать работать продавцам из России. Как пишет «Фонтанка», Inspire Uplift, с которыми российские предприниматели
|28.12.2022
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На eBay за копейки и с международной доставкой проданы отпечатки пальцев террористов и секретных агентов США
Персональные данные оптом со скидкой Армия США допустила утечку персональных данных людей, признанных террористами, и секретных правительственных агентов. Как пишет New York Times, в продаже на eBay оказалось устройство для сканирования биометрии Secure Electronic Enrollment Kit или SEEK II, в памяти которого была информация о более чем 2500 личностях со всех стран мира. Небольших раз
|10.12.2021
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Исследование: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 31% и достигнет $1,5 млрд к концу 2021 года
интернет-платформы с собственной доставкой — локальные маркетплейсы и магазины — придется $742 млн (при средней стоимости отправки в $17)», — отметил Максим Уваров, директор по региональным операциям eBay на глобальных развивающихся рынках. Если говорить о самых популярных онлайн-площадках для экспорта, eBay сохраняет лидерство и в этом году — его использует 34% продавцов для продаж
|28.07.2021
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Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие»
В тюрьму за травлю Высокопоставленный сотрудник американской интернет-площадки eBay Филип Кук (Philip Cooke) приговорен к 18 месяцам (1,5 годам) лишения свободы за участие в киберпреследовании и травле двух человек, публично критиковавших компанию. Методы воздействия и пр
|21.06.2021
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Во всем мире видеокарты дешевеют из-за обвала биткоина. России это не коснулось
рты перешли от стремительного роста в масштабах всего мира к умеренному снижению в некоторых регионах и интернет-магазинах. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в Китае, а также в Европе и eBay. По данным портала Tom’s Hardware, на eBay рост стоимости видеокарт начался впервые с февраля 2021 г., когда биткоин и остальные криптовалюты начали активно дорожать. Специалисты по
|21.05.2021
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Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе
По итогам совместной программы поддержки eBay и банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса «Открыты на весь мир», запущенной в 2020 г. в разгар пандемии, количество российских экспортеров на маркетплейсе увеличилось более чем на 1
|18.12.2020
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Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020
ию с прошлым годом. «Изменения, вызванные пандемией коронавируса, отразились в первую очередь на малом и среднем бизнесе, что вызвало активный переход в онлайн для сохранения объема продаж и выручки. eBay развивает экспорт в России уже более трех лет, и мы наконец рады заявить, что наш рынок пришел к исторической цифре в $1 млрд. Бо́льшая доля объема экспортной выручки приходится на торговы
|22.09.2020
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eBay запустил кэшбэк-сервис для покупателей в России
eBay запускает кэшбэк-сервис eBay Bonus для пользователей из России, который доступен на сайте bonus.ebay.com. Новы
|04.09.2020
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ИТ-директор и госчиновник сел в тюрьму за продажу правительственного «железа» на eBay
ry Shawn Petrill), пользуясь служебным положением, незаконно реализовывал коммутаторы Cisco, закупаемые для нужд администрации округа. Как пишет ZDnet, он продавал их через интернет-площадки, включая eBay, и ему удавалось оставаться незамеченным в течение более чем трех лет. 48-летний Петрилл отдавал предпочтение очень дорогим коммутаторам Cisco серии 3850, стоимость которых может превышать
|16.06.2020
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Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками
Тараканы по почте Сотрудники интернет-магазина eBay занимались крупномасштабным киберпреследованием двух блогеров, пишущих на тему онлайн-продаж. Как пишет CNN, работники eBay не стеснялись использовать самые разные методы, вплоть до
|18.03.2020
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На eBay за 90 евро куплен ноутбук с секретной документацией к натовской системе ПРО
Военные секреты дешевле 100 евро На eBay всего за 90 евро (7800 руб. по курсу ЦБ на 18 марта 2020 г.) продавался ноутбук с секретными военными документами Германии. Он достался исследователю в области информационной безопасности
|06.11.2019
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eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта
лючевую роль в развитии розничного экспорта из России», – отметил Илья Кретов, генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы. По данным аккаунтов на eBay,
|02.07.2019
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Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay
спространение ПО осуществлялось через Telegram-канал, где выкладывались ссылки на программы. Это было ПО для автоматизированного подбора учетных записей к платежному сервису PayPal, торговой площадке eBay, фотохостингу Bigstockfhoto и другим ресурсам. Преступная деятельность велась летом-осенью 2018 г. ПО распространялось бесплатно, пишет прокуратура. Однако других источников дохода злоумыш
|03.12.2018
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eBay запускает проект по развитию экспорта из регионов «Город экспорта»
авской области запускают проект по развитию экспорта из регионов «Город экспорта». Ярославль и Ярославская область станут отправной точкой и первым регионом из Восточной Европы в глобальной программе eBay Retail Revival по поддержке малого и среднего бизнеса. Ранее инициатива была успешно запущена в США, Великобритании, Германии и Италии. Экспортные продажи российских предпринимателей являю
|11.10.2018
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eBay и «Почта России» упростят российским экспортерам логистику
кабинета продавца на площадке eBaymag.com, специального сервиса для экспортеров из России и стран Восточной Европы. Сервис позволяет в считанные минуты размещать товары одновременно на восьми сайтах eBay в разных странах. Все данные о товарах автоматически переводятся на десять языков, а цены выставляются в местной валюте. В едином кабинете продавцы смогут автоматически рассчитать стоимост
|15.08.2018
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eBay рассекретил статистику покупок и продаж через мобильное приложение
В 2018 г. мобильное приложение eBay празднует десятилетний юбилей. В честь этого события эксперты площадки собрали десять ин
|19.06.2018
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eBay и DHL объявили о сотрудничестве, направленном на поддержку экспорта российских товаров
HL Express объявили о начале сотрудничества, направленного на поддержку экспорта российских товаров и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере электронной коммерции. Российская площадка eBay – первый рынок компании, на котором запустят логистическую интеграцию для продавцов-экспортеров, а DHL Express станет первой опцией международной экспресс-доставки товаров в рамках интегра
|25.05.2018
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Исследование: более 50 российских продавцов на eBay стали долларовыми миллионерами
й из Ростова-на-Дону и Ростовской области. А предприниматели из Белгорода и Белгородской области считают наиболее выгодными направления «Мода» и «Дом и сад». Среди общего числа российских селлеров на eBay можно найти как совсем новых пользователей, так и тех, кто работает на площадке около 20 лет. Самый «опытный» предприниматель из России зарегистрировался на eBay в ноябре 1998 года
|11.10.2017
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Исследование eBay: интернет-экспорт товаров из России в 2017 превысит $490 млн
Согласно данным совместного исследования Data Insight и eBay на рынке экспорта материальных товаров из России, находясь на стадии становления, рынок уже достиг значительных объемов, а российские товары разных категорий от тысяч продавцов пользуются
|02.06.2017
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eBay, Ozon.ru и «Российский экспортный центр» будут совместно развивать российский онлайн-экспорт
Компании eBay, Ozon.ru и «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали трехстороннее соглашение по развитию внешнеэкономической деятельности
|11.11.2016
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Скончался гендиректор eBay и экс-глава Google в России
Умер Владимир Долгов Гендиректор российского eBay Владимир Долгов скончался сегодня в 12:30 по московскому времени в возрасте 57 лет. Сообщение об этом изначально появилось в соцсетях. Пресс-служба eBay подтвердила факт смерти, но
|25.05.2016
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StubHub покупает платформу для продажи билетов Ticketbis
Компания eBay Inc. объявила о заключении соглашения по приобретению компании Ticketbis — международной
|27.01.2016
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Интернет-магазины на платформе «1С-Битрикс» могут бесплатно подключиться к eBay
Интернет-магазины на платформе «1С-Битрикс» получили возможность быстрой интеграции с мировой торговой площадкой eBay. Бесплатное подключение к торговой площадке может быть осуществлено за три часа, сообщили CNews в компании «1С-Битрикс». «Мы очень рады, что компания “1С-Битрикс”, игрок российского рынка
|03.11.2015
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Все российские магазины получили возможность продавать на eBay
Компания eBay объявила о новом этапе развития бизнеса – теперь все российские магазины, включая крупны
|21.07.2015
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Facebook, Google, Dell, HP и eBay объединились с Samsung для войны против Apple
Поддержка Samsung Facebook, Google, Dell, HP, eBay и другие крупные компании из Силиконовой долины подали ходатайство в Федеральный окружной апелляционный суд США с просьбой поддержать стремление Samsung Electronics добиться пересмотра сум
|11.02.2015
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KupiVIP запускает продажи на eBay
Компания KupiVIP объявила о запуске продаж через международную платформу ebay.com в России. Компания намерена развивать маркетплейс модель бизнеса за счет диверсифика
|29.01.2015
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EBay открывает магазины одежды с «умными» зеркалами
Онлайн-магазин eBay пробует себя в сфере розничной торговли вне интернета. С этой целью компания сотрудничает с известным дизайнером одежды Ребеккой Минкофф (Rebecca Minkoff), которая тоже начинала с онлайн-б
|24.11.2014
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«Евросеть» разместилась на eBay
«Евросеть» сообщила об открытии интернет-магазина www.euroset.ru на международной торговой площадке eBay. В каталоге «Евросети» представлен весь основной ассортимент компании, включая смартфоны, планшеты, мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, игровые приставки, портативную технику и акс
|05.11.2014
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«Яндекс», Mail.ru и eBay объявили войну контрафакту в Рунете
Крупнейшие товарные интернет-агрегаторы в России — eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» — представили инициативу НОТА (Независимое объединение товарных агрегаторов). Цель партнеров – создать площадку, на которой покупате
|05.11.2014
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eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» запускают площадку для жалоб покупателей
Крупнейшие товарные интернет-агрегаторы России — eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» — запускают программу «Нота». Её цель – создать площадку, на которой покупатели, магазины, производители и товарные агрегаторы смогу
|30.10.2014
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eBay запускает в России Visa Qiwi Wallet
Компания eBay, мировая торговая площадка, и Qiwi, которой принадлежит одноименный российский платежный сервис, объявили о том, что Visa Qiwi Wallet станет доступен в качестве средства оплаты на российск
|23.07.2014
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eBay и «Почта России» договорились об ускоренной доставке посылок
Американский онлайн-ритейлер eBay и «Почта России» подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого станет сокращение сроков доставки товаров в Россию с основных рынков компании, сообщило РБК. Со стороны eBay с
|22.07.2014
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eBay обеспокоена призывом своих сотрудников в армию Украины
Компания eBay, предоставляющая услуги в области интернет-аукционов, интернет-магазинов и мгновенных платежей, владеющая сервисом PayPal, опубликовала финансовый отчет по итогам второго квартала 2014 г.
|20.05.2014
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Dostami.ru стал партнером eBay по доставке товаров в Россию и СНГ
Компания eBay, оператор мировой площадки для онлайн-торговли, и компания Dostami.ru (бывшая Bay.ru), о
|12.09.2013
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Минкомсвязь РФ и eBay обсудили развитие дистанционной торговли в России
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров встретился с руководством компании eBay и обсудил вопросы совершенствования сервиса почтовой доставки, а также возможности развития в России дистанционной торговли. Во встрече также приняли участие генеральный директор ФГУП «Поч
|30.05.2013
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eBay представил приложение «Сделка Дня» для iPhone
Компания eBay представила в России новое приложение для iPhone «Сделка Дня». Это уже второе приложение для российского рынка после запуска в январе 2013 г. eBay Moda. Уникальность и принципиально
|29.05.2013
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Вышло приложение «eBay Мода» для Andriod
Компания eBay представила в России приложение «eBay Мода» для платформы Android. В октябре 2012 г. перовая версия этого приложения была представлена для iPhone и iPad. Приложение «eBay Мод
|17.04.2013
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Очки Google Glass появились на аукционе eBay
На интернет-аукционе eBay появился лот с очками дополненной реальности Google Glass. На текущий момент на него сделано 33 ставки. Текущая стоимость составляет $94,3 тыс. (почти 3 млн руб). Согласно сайту, очки пред
|04.04.2013
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eBay запустил русскоязычную версию сайта
Компания eBay запустила сайт eBay.com на русском языке. Обновленная версия сайта предлагает рос
|10.12.2012
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Вышло приложение «eBay мода» для iOS
Компания eBay, глобальный лидер интернет-торговли, представила в России приложение «eBay мода» для платформы iOS. С помощью приложения «eBay мода» пользователи смогут находить и покупать м
eBay Inc и организации, системы, технологии, персоны:
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