Антисанкционная торговая площадка на замену eBay и Amazon обманула россиян на десятки миллионов е тому Российские продавцы, занятые в электронной коммерции, начали массово обвинять американский интернет-магазин Inspire Uplift в обмане. Эту площадку россияне избрали в качестве альтернативы Etsy, eBay и Amazon после того, как все они поддержали антироссийские санкции и стали мешать работать продавцам из России. Как пишет «Фонтанка», Inspire Uplift, с которыми российские предприниматели

На eBay за копейки и с международной доставкой проданы отпечатки пальцев террористов и секретных агентов США Персональные данные оптом со скидкой Армия США допустила утечку персональных данных людей, признанных террористами, и секретных правительственных агентов. Как пишет New York Times, в продаже на eBay оказалось устройство для сканирования биометрии Secure Electronic Enrollment Kit или SEEK II, в памяти которого была информация о более чем 2500 личностях со всех стран мира. Небольших раз

Исследование: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 31% и достигнет $1,5 млрд к концу 2021 года интернет-платформы с собственной доставкой — локальные маркетплейсы и магазины — придется $742 млн (при средней стоимости отправки в $17)», — отметил Максим Уваров, директор по региональным операциям eBay на глобальных развивающихся рынках. Если говорить о самых популярных онлайн-площадках для экспорта, eBay сохраняет лидерство и в этом году — его использует 34% продавцов для продаж

Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие» В тюрьму за травлю Высокопоставленный сотрудник американской интернет-площадки eBay Филип Кук (Philip Cooke) приговорен к 18 месяцам (1,5 годам) лишения свободы за участие в киберпреследовании и травле двух человек, публично критиковавших компанию. Методы воздействия и пр

Во всем мире видеокарты дешевеют из-за обвала биткоина. России это не коснулось рты перешли от стремительного роста в масштабах всего мира к умеренному снижению в некоторых регионах и интернет-магазинах. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в Китае, а также в Европе и eBay. По данным портала Tom’s Hardware, на eBay рост стоимости видеокарт начался впервые с февраля 2021 г., когда биткоин и остальные криптовалюты начали активно дорожать. Специалисты по

Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе По итогам совместной программы поддержки eBay и банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса «Открыты на весь мир», запущенной в 2020 г. в разгар пандемии, количество российских экспортеров на маркетплейсе увеличилось более чем на 1

Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 ию с прошлым годом. «Изменения, вызванные пандемией коронавируса, отразились в первую очередь на малом и среднем бизнесе, что вызвало активный переход в онлайн для сохранения объема продаж и выручки. eBay развивает экспорт в России уже более трех лет, и мы наконец рады заявить, что наш рынок пришел к исторической цифре в $1 млрд. Бо́льшая доля объема экспортной выручки приходится на торговы

eBay запустил кэшбэк-сервис для покупателей в России eBay запускает кэшбэк-сервис eBay Bonus для пользователей из России, который доступен на сайте bonus.ebay.com. Новы

ИТ-директор и госчиновник сел в тюрьму за продажу правительственного «железа» на eBay ry Shawn Petrill), пользуясь служебным положением, незаконно реализовывал коммутаторы Cisco, закупаемые для нужд администрации округа. Как пишет ZDnet, он продавал их через интернет-площадки, включая eBay, и ему удавалось оставаться незамеченным в течение более чем трех лет. 48-летний Петрилл отдавал предпочтение очень дорогим коммутаторам Cisco серии 3850, стоимость которых может превышать

Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками Тараканы по почте Сотрудники интернет-магазина eBay занимались крупномасштабным киберпреследованием двух блогеров, пишущих на тему онлайн-продаж. Как пишет CNN, работники eBay не стеснялись использовать самые разные методы, вплоть до

На eBay за 90 евро куплен ноутбук с секретной документацией к натовской системе ПРО Военные секреты дешевле 100 евро На eBay всего за 90 евро (7800 руб. по курсу ЦБ на 18 марта 2020 г.) продавался ноутбук с секретными военными документами Германии. Он достался исследователю в области информационной безопасности

eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта лючевую роль в развитии розничного экспорта из России», – отметил Илья Кретов, генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы. По данным аккаунтов на eBay,

Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay спространение ПО осуществлялось через Telegram-канал, где выкладывались ссылки на программы. Это было ПО для автоматизированного подбора учетных записей к платежному сервису PayPal, торговой площадке eBay, фотохостингу Bigstockfhoto и другим ресурсам. Преступная деятельность велась летом-осенью 2018 г. ПО распространялось бесплатно, пишет прокуратура. Однако других источников дохода злоумыш

eBay запускает проект по развитию экспорта из регионов «Город экспорта» авской области запускают проект по развитию экспорта из регионов «Город экспорта». Ярославль и Ярославская область станут отправной точкой и первым регионом из Восточной Европы в глобальной программе eBay Retail Revival по поддержке малого и среднего бизнеса. Ранее инициатива была успешно запущена в США, Великобритании, Германии и Италии. Экспортные продажи российских предпринимателей являю

eBay и «Почта России» упростят российским экспортерам логистику кабинета продавца на площадке eBaymag.com, специального сервиса для экспортеров из России и стран Восточной Европы. Сервис позволяет в считанные минуты размещать товары одновременно на восьми сайтах eBay в разных странах. Все данные о товарах автоматически переводятся на десять языков, а цены выставляются в местной валюте. В едином кабинете продавцы смогут автоматически рассчитать стоимост

eBay рассекретил статистику покупок и продаж через мобильное приложение В 2018 г. мобильное приложение eBay празднует десятилетний юбилей. В честь этого события эксперты площадки собрали десять ин

eBay и DHL объявили о сотрудничестве, направленном на поддержку экспорта российских товаров HL Express объявили о начале сотрудничества, направленного на поддержку экспорта российских товаров и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере электронной коммерции. Российская площадка eBay – первый рынок компании, на котором запустят логистическую интеграцию для продавцов-экспортеров, а DHL Express станет первой опцией международной экспресс-доставки товаров в рамках интегра

Исследование: более 50 российских продавцов на eBay стали долларовыми миллионерами й из Ростова-на-Дону и Ростовской области. А предприниматели из Белгорода и Белгородской области считают наиболее выгодными направления «Мода» и «Дом и сад». Среди общего числа российских селлеров на eBay можно найти как совсем новых пользователей, так и тех, кто работает на площадке около 20 лет. Самый «опытный» предприниматель из России зарегистрировался на eBay в ноябре 1998 года

Исследование eBay: интернет-экспорт товаров из России в 2017 превысит $490 млн Согласно данным совместного исследования Data Insight и eBay на рынке экспорта материальных товаров из России, находясь на стадии становления, рынок уже достиг значительных объемов, а российские товары разных категорий от тысяч продавцов пользуются

eBay, Ozon.ru и «Российский экспортный центр» будут совместно развивать российский онлайн-экспорт Компании eBay, Ozon.ru и «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали трехстороннее соглашение по развитию внешнеэкономической деятельности

Скончался гендиректор eBay и экс-глава Google в России Умер Владимир Долгов Гендиректор российского eBay Владимир Долгов скончался сегодня в 12:30 по московскому времени в возрасте 57 лет. Сообщение об этом изначально появилось в соцсетях. Пресс-служба eBay подтвердила факт смерти, но

StubHub покупает платформу для продажи билетов Ticketbis Компания eBay Inc. объявила о заключении соглашения по приобретению компании Ticketbis — международной

Интернет-магазины на платформе «1С-Битрикс» могут бесплатно подключиться к eBay Интернет-магазины на платформе «1С-Битрикс» получили возможность быстрой интеграции с мировой торговой площадкой eBay. Бесплатное подключение к торговой площадке может быть осуществлено за три часа, сообщили CNews в компании «1С-Битрикс». «Мы очень рады, что компания “1С-Битрикс”, игрок российского рынка

Все российские магазины получили возможность продавать на eBay Компания eBay объявила о новом этапе развития бизнеса – теперь все российские магазины, включая крупны

Facebook, Google, Dell, HP и eBay объединились с Samsung для войны против Apple Поддержка Samsung Facebook, Google, Dell, HP, eBay и другие крупные компании из Силиконовой долины подали ходатайство в Федеральный окружной апелляционный суд США с просьбой поддержать стремление Samsung Electronics добиться пересмотра сум

KupiVIP запускает продажи на eBay Компания KupiVIP объявила о запуске продаж через международную платформу ebay.com в России. Компания намерена развивать маркетплейс модель бизнеса за счет диверсифика

EBay открывает магазины одежды с «умными» зеркалами Онлайн-магазин eBay пробует себя в сфере розничной торговли вне интернета. С этой целью компания сотрудничает с известным дизайнером одежды Ребеккой Минкофф (Rebecca Minkoff), которая тоже начинала с онлайн-б

«Евросеть» разместилась на eBay «Евросеть» сообщила об открытии интернет-магазина www.euroset.ru на международной торговой площадке eBay. В каталоге «Евросети» представлен весь основной ассортимент компании, включая смартфоны, планшеты, мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, игровые приставки, портативную технику и акс

«Яндекс», Mail.ru и eBay объявили войну контрафакту в Рунете Крупнейшие товарные интернет-агрегаторы в России — eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» — представили инициативу НОТА (Независимое объединение товарных агрегаторов). Цель партнеров – создать площадку, на которой покупате

eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» запускают площадку для жалоб покупателей Крупнейшие товарные интернет-агрегаторы России — eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» — запускают программу «Нота». Её цель – создать площадку, на которой покупатели, магазины, производители и товарные агрегаторы смогу

eBay запускает в России Visa Qiwi Wallet Компания eBay, мировая торговая площадка, и Qiwi, которой принадлежит одноименный российский платежный сервис, объявили о том, что Visa Qiwi Wallet станет доступен в качестве средства оплаты на российск

eBay и «Почта России» договорились об ускоренной доставке посылок Американский онлайн-ритейлер eBay и «Почта России» подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого станет сокращение сроков доставки товаров в Россию с основных рынков компании, сообщило РБК. Со стороны eBay с

eBay обеспокоена призывом своих сотрудников в армию Украины Компания eBay, предоставляющая услуги в области интернет-аукционов, интернет-магазинов и мгновенных платежей, владеющая сервисом PayPal, опубликовала финансовый отчет по итогам второго квартала 2014 г.

Dostami.ru стал партнером eBay по доставке товаров в Россию и СНГ Компания eBay, оператор мировой площадки для онлайн-торговли, и компания Dostami.ru (бывшая Bay.ru), о

Минкомсвязь РФ и eBay обсудили развитие дистанционной торговли в России Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров встретился с руководством компании eBay и обсудил вопросы совершенствования сервиса почтовой доставки, а также возможности развития в России дистанционной торговли. Во встрече также приняли участие генеральный директор ФГУП «Поч

eBay представил приложение «Сделка Дня» для iPhone Компания eBay представила в России новое приложение для iPhone «Сделка Дня». Это уже второе приложение для российского рынка после запуска в январе 2013 г. eBay Moda. Уникальность и принципиально

Вышло приложение «eBay Мода» для Andriod Компания eBay представила в России приложение «eBay Мода» для платформы Android. В октябре 2012 г. перовая версия этого приложения была представлена для iPhone и iPad. Приложение «eBay Мод

Очки Google Glass появились на аукционе eBay На интернет-аукционе eBay появился лот с очками дополненной реальности Google Glass. На текущий момент на него сделано 33 ставки. Текущая стоимость составляет $94,3 тыс. (почти 3 млн руб). Согласно сайту, очки пред

eBay запустил русскоязычную версию сайта Компания eBay запустила сайт eBay.com на русском языке. Обновленная версия сайта предлагает рос