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eBay Inc

eBay Inc

СОБЫТИЯ

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04.02.2025 Антисанкционная торговая площадка на замену eBay и Amazon обманула россиян на десятки миллионов

е тому Российские продавцы, занятые в электронной коммерции, начали массово обвинять американский интернет-магазин Inspire Uplift в обмане. Эту площадку россияне избрали в качестве альтернативы Etsy, eBay и Amazon после того, как все они поддержали антироссийские санкции и стали мешать работать продавцам из России. Как пишет «Фонтанка», Inspire Uplift, с которыми российские предприниматели

28.12.2022 На eBay за копейки и с международной доставкой проданы отпечатки пальцев террористов и секретных агентов США

Персональные данные оптом со скидкой Армия США допустила утечку персональных данных людей, признанных террористами, и секретных правительственных агентов. Как пишет New York Times, в продаже на eBay оказалось устройство для сканирования биометрии Secure Electronic Enrollment Kit или SEEK II, в памяти которого была информация о более чем 2500 личностях со всех стран мира. Небольших раз
10.12.2021 Исследование: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 31% и достигнет $1,5 млрд к концу 2021 года

интернет-платформы с собственной доставкой — локальные маркетплейсы и магазины — придется $742 млн (при средней стоимости отправки в $17)», — отметил Максим Уваров, директор по региональным операциям eBay на глобальных развивающихся рынках. Если говорить о самых популярных онлайн-площадках для экспорта, eBay сохраняет лидерство и в этом году — его использует 34% продавцов для продаж

28.07.2021 Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие»

В тюрьму за травлю Высокопоставленный сотрудник американской интернет-площадки eBay Филип Кук (Philip Cooke) приговорен к 18 месяцам (1,5 годам) лишения свободы за участие в киберпреследовании и травле двух человек, публично критиковавших компанию. Методы воздействия и пр
21.06.2021 Во всем мире видеокарты дешевеют из-за обвала биткоина. России это не коснулось

рты перешли от стремительного роста в масштабах всего мира к умеренному снижению в некоторых регионах и интернет-магазинах. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в Китае, а также в Европе и eBay. По данным портала Tom’s Hardware, на eBay рост стоимости видеокарт начался впервые с февраля 2021 г., когда биткоин и остальные криптовалюты начали активно дорожать. Специалисты по
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе

По итогам совместной программы поддержки eBay и банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса «Открыты на весь мир», запущенной в 2020 г. в разгар пандемии, количество российских экспортеров на маркетплейсе увеличилось более чем на 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020

ию с прошлым годом. «Изменения, вызванные пандемией коронавируса, отразились в первую очередь на малом и среднем бизнесе, что вызвало активный переход в онлайн для сохранения объема продаж и выручки. eBay развивает экспорт в России уже более трех лет, и мы наконец рады заявить, что наш рынок пришел к исторической цифре в $1 млрд. Бо́льшая доля объема экспортной выручки приходится на торговы
22.09.2020 eBay запустил кэшбэк-сервис для покупателей в России

eBay запускает кэшбэк-сервис eBay Bonus для пользователей из России, который доступен на сайте bonus.ebay.com. Новы
04.09.2020 ИТ-директор и госчиновник сел в тюрьму за продажу правительственного «железа» на eBay

ry Shawn Petrill), пользуясь служебным положением, незаконно реализовывал коммутаторы Cisco, закупаемые для нужд администрации округа. Как пишет ZDnet, он продавал их через интернет-площадки, включая eBay, и ему удавалось оставаться незамеченным в течение более чем трех лет. 48-летний Петрилл отдавал предпочтение очень дорогим коммутаторам Cisco серии 3850, стоимость которых может превышать
16.06.2020 Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками

Тараканы по почте Сотрудники интернет-магазина eBay занимались крупномасштабным киберпреследованием двух блогеров, пишущих на тему онлайн-продаж. Как пишет CNN, работники eBay не стеснялись использовать самые разные методы, вплоть до
18.03.2020 На eBay за 90 евро куплен ноутбук с секретной документацией к натовской системе ПРО

Военные секреты дешевле 100 евро На eBay всего за 90 евро (7800 руб. по курсу ЦБ на 18 марта 2020 г.) продавался ноутбук с секретными военными документами Германии. Он достался исследователю в области информационной безопасности

06.11.2019 eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта

лючевую роль в развитии розничного экспорта из России», – отметил Илья Кретов, генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы. По данным аккаунтов на eBay,

02.07.2019 Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay

спространение ПО осуществлялось через Telegram-канал, где выкладывались ссылки на программы. Это было ПО для автоматизированного подбора учетных записей к платежному сервису PayPal, торговой площадке eBay, фотохостингу Bigstockfhoto и другим ресурсам. Преступная деятельность велась летом-осенью 2018 г. ПО распространялось бесплатно, пишет прокуратура. Однако других источников дохода злоумыш
03.12.2018 eBay запускает проект по развитию экспорта из регионов «Город экспорта»

авской области запускают проект по развитию экспорта из регионов «Город экспорта». Ярославль и Ярославская область станут отправной точкой и первым регионом из Восточной Европы в глобальной программе eBay Retail Revival по поддержке малого и среднего бизнеса. Ранее инициатива была успешно запущена в США, Великобритании, Германии и Италии. Экспортные продажи российских предпринимателей являю
11.10.2018 eBay и «Почта России» упростят российским экспортерам логистику

кабинета продавца на площадке eBaymag.com, специального сервиса для экспортеров из России и стран Восточной Европы. Сервис позволяет в считанные минуты размещать товары одновременно на восьми сайтах eBay в разных странах. Все данные о товарах автоматически переводятся на десять языков, а цены выставляются в местной валюте. В едином кабинете продавцы смогут автоматически рассчитать стоимост
15.08.2018 eBay рассекретил статистику покупок и продаж через мобильное приложение

В 2018 г. мобильное приложение eBay празднует десятилетний юбилей. В честь этого события эксперты площадки собрали десять ин
19.06.2018 eBay и DHL объявили о сотрудничестве, направленном на поддержку экспорта российских товаров

HL Express объявили о начале сотрудничества, направленного на поддержку экспорта российских товаров и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере электронной коммерции. Российская площадка eBay – первый рынок компании, на котором запустят логистическую интеграцию для продавцов-экспортеров, а DHL Express станет первой опцией международной экспресс-доставки товаров в рамках интегра
25.05.2018 Исследование: более 50 российских продавцов на eBay стали долларовыми миллионерами

й из Ростова-на-Дону и Ростовской области. А предприниматели из Белгорода и Белгородской области считают наиболее выгодными направления «Мода» и «Дом и сад». Среди общего числа российских селлеров на eBay можно найти как совсем новых пользователей, так и тех, кто работает на площадке около 20 лет. Самый «опытный» предприниматель из России зарегистрировался на eBay в ноябре 1998 года

11.10.2017 Исследование eBay: интернет-экспорт товаров из России в 2017 превысит $490 млн

Согласно данным совместного исследования Data Insight и eBay на рынке экспорта материальных товаров из России, находясь на стадии становления, рынок уже достиг значительных объемов, а российские товары разных категорий от тысяч продавцов пользуются

02.06.2017 eBay, Ozon.ru и «Российский экспортный центр» будут совместно развивать российский онлайн-экспорт

Компании eBay, Ozon.ru и «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали трехстороннее соглашение по развитию внешнеэкономической деятельности

11.11.2016 Скончался гендиректор eBay и экс-глава Google в России

Умер Владимир Долгов Гендиректор российского eBay Владимир Долгов скончался сегодня в 12:30 по московскому времени в возрасте 57 лет. Сообщение об этом изначально появилось в соцсетях. Пресс-служба eBay подтвердила факт смерти, но

25.05.2016 StubHub покупает платформу для продажи билетов Ticketbis

Компания eBay Inc. объявила о заключении соглашения по приобретению компании Ticketbis — международной
27.01.2016 Интернет-магазины на платформе «1С-Битрикс» могут бесплатно подключиться к eBay

Интернет-магазины на платформе «1С-Битрикс» получили возможность быстрой интеграции с мировой торговой площадкой eBay. Бесплатное подключение к торговой площадке может быть осуществлено за три часа, сообщили CNews в компании «1С-Битрикс». «Мы очень рады, что компания “1С-Битрикс”, игрок российского рынка

03.11.2015 Все российские магазины получили возможность продавать на eBay

Компания eBay объявила о новом этапе развития бизнеса – теперь все российские магазины, включая крупны
21.07.2015 Facebook, Google, Dell, HP и eBay объединились с Samsung для войны против Apple

Поддержка Samsung Facebook, Google, Dell, HP, eBay и другие крупные компании из Силиконовой долины подали ходатайство в Федеральный окружной апелляционный суд США с просьбой поддержать стремление Samsung Electronics добиться пересмотра сум
11.02.2015 KupiVIP запускает продажи на eBay

Компания KupiVIP объявила о запуске продаж через международную платформу ebay.com в России. Компания намерена развивать маркетплейс модель бизнеса за счет диверсифика
29.01.2015 EBay открывает магазины одежды с «умными» зеркалами

Онлайн-магазин eBay пробует себя в сфере розничной торговли вне интернета. С этой целью компания сотрудничает с известным дизайнером одежды Ребеккой Минкофф (Rebecca Minkoff), которая тоже начинала с онлайн-б
24.11.2014 «Евросеть» разместилась на eBay

«Евросеть» сообщила об открытии интернет-магазина www.euroset.ru на международной торговой площадке eBay. В каталоге «Евросети» представлен весь основной ассортимент компании, включая смартфоны, планшеты, мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, игровые приставки, портативную технику и акс
05.11.2014 «Яндекс», Mail.ru и eBay объявили войну контрафакту в Рунете

Крупнейшие товарные интернет-агрегаторы в России — eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» — представили инициативу НОТА (Независимое объединение товарных агрегаторов). Цель партнеров – создать площадку, на которой покупате
05.11.2014 eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» запускают площадку для жалоб покупателей

Крупнейшие товарные интернет-агрегаторы России — eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» — запускают программу «Нота». Её цель – создать площадку, на которой покупатели, магазины, производители и товарные агрегаторы смогу
30.10.2014 eBay запускает в России Visa Qiwi Wallet

Компания eBay, мировая торговая площадка, и Qiwi, которой принадлежит одноименный российский платежный сервис, объявили о том, что Visa Qiwi Wallet станет доступен в качестве средства оплаты на российск
23.07.2014 eBay и «Почта России» договорились об ускоренной доставке посылок

Американский онлайн-ритейлер eBay и «Почта России» подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого станет сокращение сроков доставки товаров в Россию с основных рынков компании, сообщило РБК. Со стороны eBay с
22.07.2014 eBay обеспокоена призывом своих сотрудников в армию Украины

Компания eBay, предоставляющая услуги в области интернет-аукционов, интернет-магазинов и мгновенных платежей, владеющая сервисом PayPal, опубликовала финансовый отчет по итогам второго квартала 2014 г.

20.05.2014 Dostami.ru стал партнером eBay по доставке товаров в Россию и СНГ

Компания eBay, оператор мировой площадки для онлайн-торговли, и компания Dostami.ru (бывшая Bay.ru), о
12.09.2013 Минкомсвязь РФ и eBay обсудили развитие дистанционной торговли в России

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров встретился с руководством компании eBay и обсудил вопросы совершенствования сервиса почтовой доставки, а также возможности развития в России дистанционной торговли. Во встрече также приняли участие генеральный директор ФГУП «Поч
30.05.2013 eBay представил приложение «Сделка Дня» для iPhone

Компания eBay представила в России новое приложение для iPhone «Сделка Дня». Это уже второе приложение для российского рынка после запуска в январе 2013 г. eBay Moda. Уникальность и принципиально
29.05.2013 Вышло приложение «eBay Мода» для Andriod

Компания eBay представила в России приложение «eBay Мода» для платформы Android. В октябре 2012 г. перовая версия этого приложения была представлена для iPhone и iPad. Приложение «eBay Мод
17.04.2013 Очки Google Glass появились на аукционе eBay

На интернет-аукционе eBay появился лот с очками дополненной реальности Google Glass. На текущий момент на него сделано 33 ставки. Текущая стоимость составляет $94,3 тыс. (почти 3 млн руб). Согласно сайту, очки пред
04.04.2013 eBay запустил русскоязычную версию сайта

Компания eBay запустила сайт eBay.com на русском языке. Обновленная версия сайта предлагает рос
10.12.2012 Вышло приложение «eBay мода» для iOS

Компания eBay, глобальный лидер интернет-торговли, представила в России приложение «eBay мода» для платформы iOS. С помощью приложения «eBay мода» пользователи смогут находить и покупать м

Публикаций - 1640, упоминаний - 1711

eBay Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3277 367
Yahoo! 3726 357
Microsoft Corporation 25775 344
PayPal 671 231
Google LLC 12690 216
Cisco Systems 5372 185
Intel Corporation 12811 179
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Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 141
IBM - International Business Machines Corp 9699 125
Oracle Corporation 7074 123
Meta Platforms - Facebook 4621 110
AOL Inc - America Online 1883 97
Dell Technologies - Dell Computer 2219 85
Dell EMC 5180 76
JDSU - JDS Uniphase 219 68
HP - Hewlett-Packard 3662 67
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 66
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 65
Lenovo Motorola 3566 63
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 56
Commerce One - CMRC 176 55
HPE - Juniper Networks 460 53
AMD - Advanced Micro Devices 4641 51
Ciena 221 51
X Corp - Twitter 2938 50
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 49
AT&T Inc 1726 49
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 47
Verizon - WorldCom 501 45
Yandex - Яндекс 9216 44
Applied Materials 305 44
SAP SE 5601 41
TI - Texas Instruments Incorporated 848 40
Check Point Software Technologies 829 39
Samsung Electronics 11065 37
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 36
PMC-Sierra 82 34
Alibaba Group 473 33
Steel Connect - CMGI 142 33
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 215
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 185
Merrill Lynch 454 43
Visa International 1993 38
Microsoft - LinkedIn 699 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 32
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 31
Bank of America - Банк Америки 271 31
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 30
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 30
Priceline.com - online travel agency 139 30
Walmart - Wal-Mart Stores 405 30
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 26
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 25
Uber 357 25
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 25
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 23
Почта России ПАО 2370 22
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 22
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 22
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 22
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 20
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 20
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 19
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 18
Rakuten Shopping - Buy.com 81 17
UPS 216 16
Coca-Cola Company 261 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Walt Disney Company 647 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
American Express - Amex 338 14
Россети Ленэнерго 1699 14
McDonald’s - Макдоналдс 220 13
Boeing 1031 13
Ford 435 13
Airbnb 101 13
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 13
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 13
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 56
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 51
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 48
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 37
Судебная власть - Judicial power 2500 36
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 17
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 17
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 16
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 16
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U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
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U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 8
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 7
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
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Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 12
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 11
Ассоциация менеджеров 107 8
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 7
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 7
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 122 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 327
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 263
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 216
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
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UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Escuela Nacional De Educacion Tecnica 1 1
UTN - Universidad Tecnológica Nacional - National Technological University - Общенациональный национальный университет в Аргентине 1 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 65
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 34
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 18
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 2
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 14 2
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Black Hat - Конференция 120 1
CeBIT 614 1
Defcon 45 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Silicon Valley Insiders 20 1
eFashion 1 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
SC Awards Europe 1 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Picnic Cross Media Week 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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