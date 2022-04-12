5 марта Booking запретил бронировать номера в отелях России и Беларуси. А сервис Airbnb и вовсе закрыл доступ из этих стран и отменил все бронирования, начинающиеся 4 апреля и позже. Бронировать номера в заграничных гостиницах на Букинге все еще можно, но для поиска жилья

Airbnb прекратил работать с россиянами и вместо денег вернул им «фантики» Airbnb прекратил работу с Россией и россиянами Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb сообщил о прекращении работы в России и Белоруссии. Это означает невозможность аренды жилья в этих странах, а также невозможность для жителей этих стран брать жилье в аренду где бы то ни