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Airbnb
СОБЫТИЯ
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|12.04.2022
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Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников
5 марта Booking запретил бронировать номера в отелях России и Беларуси. А сервис Airbnb и вовсе закрыл доступ из этих стран и отменил все бронирования, начинающиеся 4 апреля и позже. Бронировать номера в заграничных гостиницах на Букинге все еще можно, но для поиска жилья
|05.04.2022
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Airbnb прекратил работать с россиянами и вместо денег вернул им «фантики»
Airbnb прекратил работу с Россией и россиянами Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb сообщил о прекращении работы в России и Белоруссии. Это означает невозможность аренды жилья в этих странах, а также невозможность для жителей этих стран брать жилье в аренду где бы то ни
|18.05.2018
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Eset предупреждает об атаке на пользователей Airbnb
Eset предупреждает о фишинговой атаке на пользователей сервиса аренды жилья в путешествиях Airbnb. Кампания нацелена на кражу банковских данных владельцев недвижимости. Атака начинается с фишинговой рассылки. Потенциальная жертва получает письмо, в котором эксплуатируется тема вступл
|21.04.2014
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Знаменитый сервис аренды жилья Airbnb привлек $500 млн
Онлайн-сервис аренды жилья у собственников Airbnb закрыл очередной раунд инвестиций, объем которых составил $500 млн, сообщает TechCrunch. Суммарный объем инвестиций на сегодняшний день достиг $826 млн, а рыночная стоимость компании — $
|22.03.2012
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Сервис Airbnb купил британский стартап Crashpadder
Сервис Airbnb объявил о приобретении лондонского стартапа Crashpadder, онлайн-платформы, на которой пользователи могут предлагать свои дома или квартиры для аренды на короткий срок. Финансовые условия
|01.03.2012
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Сервис аренды жилья от собственников Airbnb.com открыл офис в России
Стартап Airbnb.com объявил о том, что открывает свой офис в России. Российское представительство Airbnb под руководством Юджина Миропольски займется продвижением на рынках России, Украины и Изра
|25.07.2011
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DST Global инвестирует $40 млн в интернет-сервис аренды квартир
Онлайн-сервис посуточной аренды жилья Airbnb во втором раунде инвестиций привлек $112 млн, сообщил проект. В пул инвесторов, возглавляемый фондом Andreessen Horowitz, вошли также DST Global и фонд General Catalyst. «С сильной коман
|31.05.2011
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Русские инвесторы нашли новую «бомбу»: турсервис для суточной аренды жилья
Стартап Airbnb, открытая площадка для аренды жилья посуточно, находится в процессе привлечения второго раунда финансирования от нескольких инвесторов, среди которых российский инвестиционный фонд DST G
Airbnb и организации, системы, технологии, персоны:
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