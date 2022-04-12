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Airbnb

Airbnb

СОБЫТИЯ

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12.04.2022 Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

5 марта Booking запретил бронировать номера в отелях России и Беларуси. А сервис Airbnb и вовсе закрыл доступ из этих стран и отменил все бронирования, начинающиеся 4 апреля и позже.  Бронировать номера в заграничных гостиницах на Букинге все еще можно, но для поиска жилья

05.04.2022 Airbnb прекратил работать с россиянами и вместо денег вернул им «фантики»

Airbnb прекратил работу с Россией и россиянами Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb сообщил о прекращении работы в России и Белоруссии. Это означает невозможность аренды жилья в этих странах, а также невозможность для жителей этих стран брать жилье в аренду где бы то ни
18.05.2018 Eset предупреждает об атаке на пользователей Airbnb

Eset предупреждает о фишинговой атаке на пользователей сервиса аренды жилья в путешествиях Airbnb. Кампания нацелена на кражу банковских данных владельцев недвижимости. Атака начинается с фишинговой рассылки. Потенциальная жертва получает письмо, в котором эксплуатируется тема вступл
21.04.2014 Знаменитый сервис аренды жилья Airbnb привлек $500 млн

Онлайн-сервис аренды жилья у собственников Airbnb закрыл очередной раунд инвестиций, объем которых составил $500 млн, сообщает TechCrunch. Суммарный объем инвестиций на сегодняшний день достиг $826 млн, а рыночная стоимость компании — $
22.03.2012 Сервис Airbnb купил британский стартап Crashpadder

Сервис Airbnb объявил о приобретении лондонского стартапа Crashpadder, онлайн-платформы, на которой пользователи могут предлагать свои дома или квартиры для аренды на короткий срок. Финансовые условия
01.03.2012 Сервис аренды жилья от собственников Airbnb.com открыл офис в России

Стартап Airbnb.com объявил о том, что открывает свой офис в России. Российское представительство Airbnb под руководством Юджина Миропольски займется продвижением на рынках России, Украины и Изра
25.07.2011 DST Global инвестирует $40 млн в интернет-сервис аренды квартир

Онлайн-сервис посуточной аренды жилья Airbnb во втором раунде инвестиций привлек $112 млн, сообщил проект. В пул инвесторов, возглавляемый фондом Andreessen Horowitz, вошли также DST Global и фонд General Catalyst. «С сильной коман
31.05.2011 Русские инвесторы нашли новую «бомбу»: турсервис для суточной аренды жилья

Стартап Airbnb, открытая площадка для аренды жилья посуточно, находится в процессе привлечения второго раунда финансирования от нескольких инвесторов, среди которых российский инвестиционный фонд DST G

Публикаций - 101, упоминаний - 101

Airbnb и организации, системы, технологии, персоны:

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