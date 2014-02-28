Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Zynga Game Network

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.02.2014 Мильнер и Усманов бегут из Facebook, Groupon и Zynga

риканской комиссии по ценным бумагам (SEC), во второй половине 2013 г. группа продала значительную часть своих акций социальной сети Facebook, весь пакет акций в разработчике игр для социальных сетей Zynga и практически все ценные бумаги скидочного сервиса Groupon. Фонд Digital Sky Technology (DST) был создан в середине 2000-х годов Юрием Мильнером и его партнерами. Фонд скупал доли в разли
12.11.2012 Mail.ru избавляется от акций Facebook, Zynga и Groupon

С конца октября Mail.ru Group продала значительную часть своих долей в зарубежных интернет-компаниях: в социальной сети Facebook, в разработчике игр для этой сети Zynga, а также в скидочном сервисе Groupon. Сейчас на сайте Mail.ru Group указано, что компания владеет 0,52% акций Facebook, 0,16% - в Zynga и 0,84% - в Groupon. Между тем, на конец окт
30.03.2012 Юрий Мильнер больше не играет с Zynga

й комиссии по ценным бумагам. Данный офшор зарегистрирован на Британских Виргинских островах и владеет 2,6% от общего числа акций (1,2% от общего числа голосов) производителя игр для социальных сетей Zynga. В группе DST от комментариев отказались. Данное сообщение выглядит неожиданным в связи с тем, что до сих пор Мильнер был единоличным управляющим всех офшоров DST, включая DST Investments
22.03.2012 Zynga купила разработчика мобильных игр OMGPOP за $210 млн

Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик игр для социальных сетей, объявила о приобретении студии OMGPOP, создателя популярной мобильной игры Draw Something. Сумма сделки составила $210 млн в налич
15.03.2012 Groupon переманил топ-менеджера у Zynga

Стало известно о том, что Кертис Ли (Curtis Lee), директор по продакт менеджменту компании Zynga, покидает свой пост в крупнейшим в мире разработчике социальных игр и переходит на работу в скидочный сервис Groupon. В Groupon он займет позицию вице-президента по потребительским продук
14.03.2012 Zynga планирует дополнительное размещение акций

Крупнейший в мире разработчик социальных игр Zynga, который провел первичное публичное размещение своих акций на бирже в декабре прошлого года, планирует выставить на торги дополнительный пакет акций. Об этом сообщает агентство Bloomberg

02.03.2012 Zynga впервые запустила собственную платформу онлайн-игр

Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик игр для социальных сетей, сообщила о запуске своего перв
03.02.2012 Капитализация Zynga выросла более чем на $1 млрд за один день

Акции компании Zynga, крупнейшего в мире разработчика социальных игр, вчера, 2 февраля, за один день подорожали сразу на 17% после того, как социальная сеть Facebook опубликовала свой финансовый отчет. В отче
31.01.2012 Zynga обвиняют в воровстве идей у конкурентов

Еще одна студия обвинила компанию Zynga, крупнейшего в мире разработчика игр для социальных сетей и мобильных платформ, в копировании своего проекта. Студия Buffalo Studios объявила о том, что игровой гигант скопировал ее центр
26.01.2012 Цена акций Zynga будет расти

Акции компании Zynga, крупнейшего в мире разработчика социальных игр, который разместил свои акции на бирже в конце прошлого года, в скором времени должны подорожать. После проведения IPO акции Zynga о
19.01.2012 Zynga купила четырех разработчиков мобильных игр

Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, объявила о том, что недавно приобрела четыре небольшие студии по созданию мобильных игр, в рамках своей стратегии расширения линейки проекто
19.12.2011 Акции Zynga подешевели на 5% в первый день торгов

В пятницу, 16 декабря, произошло долгожданное IPO компании Zynga, крупнейшего в мире разработчика социальных игр. Перед размещением на бирже компания ус
16.12.2011 Цена акций Zynga перед IPO составит $10

Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, вчера, 15 декабря, окончательно определи
09.12.2011 Zynga уже получила заявки на покупку всех акций, выставленных на IPO

Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, уже получила достаточно заявок от инвест
02.12.2011 Mail.ru и основатель HeadHunter заработают на IPO Zynga десятки миллионов долларов

Производитель игр для социальных сетей Zynga объявил параметры предстоящего на бирже Nasdaq первичного размещения акций (IPO). Компа
02.12.2011 Zynga планирует привлечь до $1 млрд в ходе IPO

Крупнейший в мире разработчик социальных игр компания Zynga назначила начальную цену своих акций в ходе скорого размещения на бирже в размере от $8,5 до $10 за одну акцию. Об этом говорится в документах Zynga, поданных в Комиссию по ценным

01.12.2011 Перед IPO стоимость Zynga оценят в $10 млрд

Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, в ходе скорого первичного публичного раз
30.11.2011 Zynga начнет проведение IPO на следующей неделе

Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, планирует уже на следующей неделе, в понедельник, начать проведение road-show, предшествующее IPO. Об этом сообщает издание Fortune со ссылк
08.11.2011 Zynga выйдет на IPO после Дня благодарения

Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, планирует провести свое первичное публичное размещение акций сразу после Дня благодарения в США, который празднуется 24 ноября. Об этом сооб
25.10.2011 Zynga выйдет на биржу в конце ноября

Крупнейший в мире разработчик социальных игр компания Zynga сейчас работает над определением цены своего первичного публичного размещения акций, ко
14.10.2011 Zynga проведет IPO на бирже Nasdaq в Нью-Йорке

Крупнейший в мире разработчик социальных игр компания Zynga недавно раскрыла некоторую новую информацию касательно проведения своего запланированного IPO. Так, стало известно, что для торгов Zynga планирует использовать тикер ZNGA, пишет Fo
12.10.2011 Zynga представила собственную социальную игровую платформу - Project Z

Крупнейший в мире разработчик социальных игр компания Zynga вчера, 11 октября, провела пресс-конференцию, в ходе которой анонсировала запуск собств
27.09.2011 Zynga выпустила свою самую популярную игру CityVille на Google+

Крупнейший в мире разработчик социальных игр Zynga объявил о том, что выпустил свою самую популярную игру, CityVille, на платформе социальной сети Google+. Как отмечают аналитики, данный шаг является стратегически важным как Google, так и
22.09.2011 Zynga: рост доходов перед IPO замедлился

Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, опубликовала свой новый финансовый отчет за второй квартал текущего года, направленный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в рамках за
18.08.2011 Spotify взял на работу бывшего топ-менеджера Google и Zynga

лужбу в США, активизировал усилия по найму на работу новых сотрудников в американский офис. Spotify сообщил о том, что нанял Теймура Фармана-Фармайана (Teymour Farman-Farmaian), бывшего топ-менеджера Zynga, на позицию директора по приобретениям и управлению рекламным бизнесом. Помимо разработчика социальных игр Zynga, Фарман-Фармайан также работал в Google. По словам представителей S
17.08.2011 Zynga приобрела разработчика мобильных игр Astro Ape

Один из крупнейших в мире разработчиков игр для социальных сетей компания Zynga приобрела студию Astro Ape, которая занимается разработкой игр для мобильных платформ. Об этом стало известно после того, как ряд сотрудников Astro Ape, включая ее исполнительного директо
12.08.2011 Стоимость Zynga оценили в $11,15 млрд

В рамках последнего на сегодняшний день раунда финансирования стоимость Zynga, крупнейшего в мире разработчика игр для социальных сетей, оценили в $11,15 млрд. Об этом говорится в документах, поданных Zynga в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Zynga
04.07.2011 Zynga раскрыла русских совладельцев

В ходе подготовки к проведению IPO производителя игр для социальных сетей Zynga компания опубликовала свой инвестиционный проспект. Из него следует, что Mail.ru Group владеет 10,4 млн обыкновенных акций класса «B» (1,8% от общего числа), фонд DST Global – 22,4 млн ак
29.06.2011 Zynga планирует привлечь от $1,5 млрд до $2 млрд в ходе IPO

Крупнейший в мире разработчик социальных игр компания Zynga уже завтра планирует направить в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (The Securitie
25.05.2011 Разработчик социальных игр Zynga планирует провести IPO

Крупнейший в мире разработчик социальных игр Zynga планирует в скором времени подать заявку на проведение IPO. Об этом сообщает издание AllThingsD со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, компания намерена подать заявку в

06.04.2011 Создатель социальных игр Zynga купил разработчиков покерного портала

Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, объявила об очередном приобретении. Zynga купила команду разработчиков студии MarketZero, которая является создателем PokerTableRatin
11.03.2011 Разработчик социальных игр Zynga расширяет штат в Индии

Компания Zynga, один из крупнейших в мире разработчиков социальных игр, объявила о запуске студии разработки в Индии и планах по увеличению своего штата в этой стране в два раза в течение текущего года.
15.02.2011 Разработчик социальных игр Zynga получит $250 млн инвестиций

Крупный разработчик социальных игр Zynga ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Стороны ведут переговоры об инвестициях в размере $250 млн, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на достоверные источники. В рамк
04.02.2011 Хакер украл $12 млн у разработчика социальных игр Zynga

Британский хакер Эшли Митчелл (Ashley Mitchell) украл около $12 млн в виде внутриигровой валюты у компании Zynga, крупного разработчика игр для соцальных сетей. Митчеллу удалось взломать сервер Zynga, отвечающий за работу популярной игры Zynga Poker, и украсть 400 млрд игровых фишек, ч
03.12.2010 Zynga купила разработчика мобильных игр Newtoy

Компания Zynga, крупный разработчик социальных игр, объявила о приобретении фирмы Newtoy. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает TechCrunch. Фирма Newtoy является разработчиком ряда популяр
24.11.2010 Разработчики социальных игр Zynga и Playdom помирились

Крупный разработчик социальных игр Zynga вчера, 23 ноября, объявил о том, что достиг соглашения со своим конкурентом Playdom. Zynga обвиняла Playdom в воровстве секретов компании и агрессивном переманивании сотрудников. Ф
12.07.2010 Google готовится к запуску Google Games

Компания Google тайно (не сообщая об этом официально) инвестировала сумму от $100 млн до $200 млн в Zynga - крупнейшего разработчика игр для социальных сетей и веб-сервисов. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на ряд собственных источников. Согласно этой информации, сделка по инвес
16.12.2009 Усманов купил американского разработчика игр для Facebook

Российский инвестиционный фонд Digital Sky Technologies Юрия Мильнера, Григория Фингера и Алишера Усманова совместно с другими инвесторами вложил $180 млн в компанию Zynga. Средства DST составляют большую часть полученных инвестиций, следующими по размеру вложенных средств являются Andreessen Horowitz и Tiger Global, новые инвесторы для Zynga, и Inst
20.05.2009 СЕО Yandex Labs в США возглавит стартап Zynga и войдет в совет директоров "Яндекса"

деления «Яндекса» в Кремниевой долине, покинет свой пост и войдет в состав совета директоров «Яндекса». Кроме того, по информации TechCrunch, Махиджани займет руководящую должность в игровом стартапе Zynga. Виш Махиджани пришел в «Яндекс» менее года назад, в июне 2008 г. Пост директора в Yandex Labs займет Аркадий Борковский, который сейчас является главным технологом американской лаборатор

Публикаций - 133, упоминаний - 144

Zynga Game Network и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 89
VK - Mail.ru Group 3602 39
Google LLC 12690 36
X Corp - Twitter 2938 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Microsoft Corporation 25775 16
Yandex - Яндекс 9216 14
Yahoo! 3726 14
AOL Inc - America Online 1883 13
Apple Inc 13156 12
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 12
Alibaba Group 473 9
Dropbox 527 7
PayPal 671 7
Tencent 190 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
EA - Electronic Arts 1317 6
МегаФон 10742 5
Dell EMC 5180 5
Nginx - Энджайникс 209 5
Box inc - box.com - box.net 375 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 4
Myriad Group - Purple Labs - Esmertec 22 3
Broadcom - VMware 2610 3
SAP SE 5601 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
Oracle Corporation 7074 3
Adobe Systems 1597 3
Netcraft 61 3
Bebo - социальная сеть 81 3
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 3
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 2
Globant 3 2
Boku - Fortumo 3 2
Ростелеком 10948 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 44
Microsoft - LinkedIn 699 18
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 13
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 10
NanduQ - Qiwi 1013 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 10
Airbnb 101 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Naspers 85 8
Tiger Global Management 44 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
eBay Inc 1640 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Runa Capital 158 5
Sequoia Capital 115 5
JD.com - Jingdong Mall 101 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
NEA - New Enterprise Associates 23 4
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 4
MSD Capital 14 4
Accel Partners 49 4
Union Square Ventures 13 3
Institutional Venture Partners 26 3
Avalon Ventures 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 3
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 3
Index Ventures 50 3
FF Angel - Founders Fund 17 2
Nubank 2 2
Менатеп - Menatep 39 2
Quorum Fund 3 2
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 69
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 20
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 5
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Data monetization - Монетизация данных 1965 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
ADC - Application Delivery Controller - Контроллер доставки приложений 24 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 53
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 18
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 9
Google Android 15244 8
Apple iOS 8583 8
Pinterest 84 8
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 6
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 6
Zynga Farmville 14 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Nginx Plus 14 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Zynga Poker 6 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
Apple iPad 4012 3
WordPress Foundation - WordPress 255 3
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 3
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Friendster - социальная сеть 42 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Tencent QQ Messenger - мессенджер 44 2
Google Play Games 5 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 2
Meta - Facebook Credits 7 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Last.fm 55 2
Myspace - социальная сеть 640 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Microsoft Xbox Live 309 2
Tumblr 43 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Google Finance 7 2
Мильнер Юрий 137 35
Усманов Алишер 311 30
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 11
Pincus Mark - Пинкус Марк 10 9
Фингер Грегори 13 7
Фролкин Михаил 17 6
Сысоев Игорь 41 5
Медведев Дмитрий 1665 4
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 4
Thiel Peter - Тиль Питер 37 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Levie Aaron - Леви Аарон 8 3
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 3
Farman-Farmaian Teymour - Фарман-Фармайан Теймур 2 2
Винчер Михаил 4 2
Moskovitz Dustin - Мошкович Дастин 13 2
Путин Владимир 3454 2
Белоусов Сергей 254 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Делицын Леонид 137 2
Гришин Дмитрий 210 2
Семененко Леон 3 2
Yang Jerry - Янг Джерри 96 2
Мацанюк Игорь 23 2
Фингер Григорий 17 2
Винчель Михаил 7 2
Ma Jack - Ма Джек 27 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Arrington Michael - Эррингтон Майкл 13 1
Tamas Alexander - Тамас Александр 4 1
Орешин Андрей 3 1
Bremer Andre - Бремер Андре 1 1
Шейнкман Кирилл 1 1
Armitage Brett - Армитаже Бретт 1 1
Romney Mitt - Ромни Митт 5 1
Maslow Abraham - Маслоу Абрахам 3 1
Horowitz Ben - Хоровиц Бен 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 63
Россия - РФ - Российская федерация 166168 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 11
Европа 24964 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
США - Нью-Йорк 3180 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Индия - Bharat 5870 4
США - Калифорния 4829 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Швеция - Королевство 3782 3
Израиль 2856 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Украина 7928 3
Великобритания - Виргинские Острова 245 3
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Сингапур - Республика 1953 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Великобритания - Лондон 2432 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Индия - Карнатака - Бангалор 212 2
Аргентина - Аргентинская Республика 615 2
Великобритания - Остров Мэн 82 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Курортный район 22 1
США - Калифорния - Санта-Клара - Лос-Альтос 9 1
США - Гавайи - Гонолулу 27 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 65
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 48
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 18
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 270 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 2
Азартные игры - Покер 55 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 23
Bloomberg 1627 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 4
FT - Financial Times 1296 4
NYT - The New York Times 1100 4
Forbes - Форбс 1002 3
Reddit 398 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
РБК Инновации 47 3
Wikipedia - Википедия 650 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Crunchbase 74 2
VentureBeat 90 2
Fortune 211 2
Yahoo! Finance 122 2
Huffington Post 34 2
TNW - The Next Web 90 1
Axel Springer - Telegraph Media Group - Sunday Telegraph 17 1
The Verge - Издание 619 1
Tom’s Hardware 600 1
РИА Новости 1033 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Guardian - Британская газета 406 1
The Washington Post 350 1
Global Times 16 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
AP - Associated Press 2007 1
Telegraph 199 1
TechSpot 188 1
Mashable 372 1
Digg 68 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
Times 661 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CB Insights 10 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
S&P 500 565 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
NYSE ARCA Tech 100 Index 1 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 3
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 14 2
CNews AWARDS - награда 571 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще