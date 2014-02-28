Zynga Game Network

Мильнер и Усманов бегут из Facebook, Groupon и Zynga риканской комиссии по ценным бумагам (SEC), во второй половине 2013 г. группа продала значительную часть своих акций социальной сети Facebook, весь пакет акций в разработчике игр для социальных сетей Zynga и практически все ценные бумаги скидочного сервиса Groupon. Фонд Digital Sky Technology (DST) был создан в середине 2000-х годов Юрием Мильнером и его партнерами. Фонд скупал доли в разли

Mail.ru избавляется от акций Facebook, Zynga и Groupon С конца октября Mail.ru Group продала значительную часть своих долей в зарубежных интернет-компаниях: в социальной сети Facebook, в разработчике игр для этой сети Zynga, а также в скидочном сервисе Groupon. Сейчас на сайте Mail.ru Group указано, что компания владеет 0,52% акций Facebook, 0,16% - в Zynga и 0,84% - в Groupon. Между тем, на конец окт

Юрий Мильнер больше не играет с Zynga й комиссии по ценным бумагам. Данный офшор зарегистрирован на Британских Виргинских островах и владеет 2,6% от общего числа акций (1,2% от общего числа голосов) производителя игр для социальных сетей Zynga. В группе DST от комментариев отказались. Данное сообщение выглядит неожиданным в связи с тем, что до сих пор Мильнер был единоличным управляющим всех офшоров DST, включая DST Investments

Zynga купила разработчика мобильных игр OMGPOP за $210 млн Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик игр для социальных сетей, объявила о приобретении студии OMGPOP, создателя популярной мобильной игры Draw Something. Сумма сделки составила $210 млн в налич

Groupon переманил топ-менеджера у Zynga Стало известно о том, что Кертис Ли (Curtis Lee), директор по продакт менеджменту компании Zynga, покидает свой пост в крупнейшим в мире разработчике социальных игр и переходит на работу в скидочный сервис Groupon. В Groupon он займет позицию вице-президента по потребительским продук

Zynga планирует дополнительное размещение акций Крупнейший в мире разработчик социальных игр Zynga, который провел первичное публичное размещение своих акций на бирже в декабре прошлого года, планирует выставить на торги дополнительный пакет акций. Об этом сообщает агентство Bloomberg

Zynga впервые запустила собственную платформу онлайн-игр Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик игр для социальных сетей, сообщила о запуске своего перв

Капитализация Zynga выросла более чем на $1 млрд за один день Акции компании Zynga, крупнейшего в мире разработчика социальных игр, вчера, 2 февраля, за один день подорожали сразу на 17% после того, как социальная сеть Facebook опубликовала свой финансовый отчет. В отче

Zynga обвиняют в воровстве идей у конкурентов Еще одна студия обвинила компанию Zynga, крупнейшего в мире разработчика игр для социальных сетей и мобильных платформ, в копировании своего проекта. Студия Buffalo Studios объявила о том, что игровой гигант скопировал ее центр

Цена акций Zynga будет расти Акции компании Zynga, крупнейшего в мире разработчика социальных игр, который разместил свои акции на бирже в конце прошлого года, в скором времени должны подорожать. После проведения IPO акции Zynga о

Zynga купила четырех разработчиков мобильных игр Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, объявила о том, что недавно приобрела четыре небольшие студии по созданию мобильных игр, в рамках своей стратегии расширения линейки проекто

Акции Zynga подешевели на 5% в первый день торгов В пятницу, 16 декабря, произошло долгожданное IPO компании Zynga, крупнейшего в мире разработчика социальных игр. Перед размещением на бирже компания ус

Цена акций Zynga перед IPO составит $10 Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, вчера, 15 декабря, окончательно определи

Zynga уже получила заявки на покупку всех акций, выставленных на IPO Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, уже получила достаточно заявок от инвест

Mail.ru и основатель HeadHunter заработают на IPO Zynga десятки миллионов долларов Производитель игр для социальных сетей Zynga объявил параметры предстоящего на бирже Nasdaq первичного размещения акций (IPO). Компа

Zynga планирует привлечь до $1 млрд в ходе IPO Крупнейший в мире разработчик социальных игр компания Zynga назначила начальную цену своих акций в ходе скорого размещения на бирже в размере от $8,5 до $10 за одну акцию. Об этом говорится в документах Zynga, поданных в Комиссию по ценным

Перед IPO стоимость Zynga оценят в $10 млрд Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, в ходе скорого первичного публичного раз

Zynga начнет проведение IPO на следующей неделе Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, планирует уже на следующей неделе, в понедельник, начать проведение road-show, предшествующее IPO. Об этом сообщает издание Fortune со ссылк

Zynga выйдет на IPO после Дня благодарения Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, планирует провести свое первичное публичное размещение акций сразу после Дня благодарения в США, который празднуется 24 ноября. Об этом сооб

Zynga выйдет на биржу в конце ноября Крупнейший в мире разработчик социальных игр компания Zynga сейчас работает над определением цены своего первичного публичного размещения акций, ко

Zynga проведет IPO на бирже Nasdaq в Нью-Йорке Крупнейший в мире разработчик социальных игр компания Zynga недавно раскрыла некоторую новую информацию касательно проведения своего запланированного IPO. Так, стало известно, что для торгов Zynga планирует использовать тикер ZNGA, пишет Fo

Zynga представила собственную социальную игровую платформу - Project Z Крупнейший в мире разработчик социальных игр компания Zynga вчера, 11 октября, провела пресс-конференцию, в ходе которой анонсировала запуск собств

Zynga выпустила свою самую популярную игру CityVille на Google+ Крупнейший в мире разработчик социальных игр Zynga объявил о том, что выпустил свою самую популярную игру, CityVille, на платформе социальной сети Google+. Как отмечают аналитики, данный шаг является стратегически важным как Google, так и

Zynga: рост доходов перед IPO замедлился Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, опубликовала свой новый финансовый отчет за второй квартал текущего года, направленный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в рамках за

Spotify взял на работу бывшего топ-менеджера Google и Zynga лужбу в США, активизировал усилия по найму на работу новых сотрудников в американский офис. Spotify сообщил о том, что нанял Теймура Фармана-Фармайана (Teymour Farman-Farmaian), бывшего топ-менеджера Zynga, на позицию директора по приобретениям и управлению рекламным бизнесом. Помимо разработчика социальных игр Zynga, Фарман-Фармайан также работал в Google. По словам представителей S

Zynga приобрела разработчика мобильных игр Astro Ape Один из крупнейших в мире разработчиков игр для социальных сетей компания Zynga приобрела студию Astro Ape, которая занимается разработкой игр для мобильных платформ. Об этом стало известно после того, как ряд сотрудников Astro Ape, включая ее исполнительного директо

Стоимость Zynga оценили в $11,15 млрд В рамках последнего на сегодняшний день раунда финансирования стоимость Zynga, крупнейшего в мире разработчика игр для социальных сетей, оценили в $11,15 млрд. Об этом говорится в документах, поданных Zynga в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Zynga

Zynga раскрыла русских совладельцев В ходе подготовки к проведению IPO производителя игр для социальных сетей Zynga компания опубликовала свой инвестиционный проспект. Из него следует, что Mail.ru Group владеет 10,4 млн обыкновенных акций класса «B» (1,8% от общего числа), фонд DST Global – 22,4 млн ак

Zynga планирует привлечь от $1,5 млрд до $2 млрд в ходе IPO Крупнейший в мире разработчик социальных игр компания Zynga уже завтра планирует направить в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (The Securitie

Разработчик социальных игр Zynga планирует провести IPO Крупнейший в мире разработчик социальных игр Zynga планирует в скором времени подать заявку на проведение IPO. Об этом сообщает издание AllThingsD со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, компания намерена подать заявку в

Создатель социальных игр Zynga купил разработчиков покерного портала Компания Zynga, крупнейший в мире разработчик социальных игр, объявила об очередном приобретении. Zynga купила команду разработчиков студии MarketZero, которая является создателем PokerTableRatin

Разработчик социальных игр Zynga расширяет штат в Индии Компания Zynga, один из крупнейших в мире разработчиков социальных игр, объявила о запуске студии разработки в Индии и планах по увеличению своего штата в этой стране в два раза в течение текущего года.

Разработчик социальных игр Zynga получит $250 млн инвестиций Крупный разработчик социальных игр Zynga ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Стороны ведут переговоры об инвестициях в размере $250 млн, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на достоверные источники. В рамк

Хакер украл $12 млн у разработчика социальных игр Zynga Британский хакер Эшли Митчелл (Ashley Mitchell) украл около $12 млн в виде внутриигровой валюты у компании Zynga, крупного разработчика игр для соцальных сетей. Митчеллу удалось взломать сервер Zynga, отвечающий за работу популярной игры Zynga Poker, и украсть 400 млрд игровых фишек, ч

Zynga купила разработчика мобильных игр Newtoy Компания Zynga, крупный разработчик социальных игр, объявила о приобретении фирмы Newtoy. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает TechCrunch. Фирма Newtoy является разработчиком ряда популяр

Разработчики социальных игр Zynga и Playdom помирились Крупный разработчик социальных игр Zynga вчера, 23 ноября, объявил о том, что достиг соглашения со своим конкурентом Playdom. Zynga обвиняла Playdom в воровстве секретов компании и агрессивном переманивании сотрудников. Ф

Google готовится к запуску Google Games Компания Google тайно (не сообщая об этом официально) инвестировала сумму от $100 млн до $200 млн в Zynga - крупнейшего разработчика игр для социальных сетей и веб-сервисов. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на ряд собственных источников. Согласно этой информации, сделка по инвес

Усманов купил американского разработчика игр для Facebook Российский инвестиционный фонд Digital Sky Technologies Юрия Мильнера, Григория Фингера и Алишера Усманова совместно с другими инвесторами вложил $180 млн в компанию Zynga. Средства DST составляют большую часть полученных инвестиций, следующими по размеру вложенных средств являются Andreessen Horowitz и Tiger Global, новые инвесторы для Zynga, и Inst