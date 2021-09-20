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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Zynga Game Network



20.09.2021 Intel перевербовала двух ценных сотрудников AMD, чтобы изгнать ее с рынка видеокарт 1
26.04.2018 NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google 1
06.03.2018 «Вконтакте» и «Одноклассники» признали биткоин деньгами 1
05.02.2018 Тайный партнер Усманова владел акциями американских интернет-компаний на $80 млн 6
07.11.2017 Утечка. Как ВТБ и «Газпром» помогали Мильнеру и Усманову покупать Facebook и Twitter 1
04.07.2017 Технический сбой обрушил капитализацию Apple и Amazon на миллиарды долларов 1
28.12.2016 Усманов избавился от доли в интернет-гиганте Alibaba 1
08.12.2016 Инвестор Facebook и «Вконтакте» вложился в «убийцу» банков 2
21.04.2016 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций 1
16.12.2014 Google переработал свой «революционный модульный смартфон» 1
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 1
07.11.2014 Фонд Усманова и Мильнера вложит $1,5 млрд в «китайский Apple» 1
16.05.2014 Соцсеть визуальных закладок Pinterest оценили в $5 млрд 1
13.05.2014 Сервис Bitcoin-платежей поднял $30 млн инвестиций 1
30.04.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx за год увеличил число обслуживаемых сайтов в 1,5 раза 1
18.03.2014 Алишер Усманов избавился от акций Apple и Facebook и вложился в Китай 1
28.02.2014 Мильнер и Усманов бегут из Facebook, Groupon и Zynga 1
20.12.2013 «Народный Android» получил $23 млн от инвесторов Facebook и Twitter 1
28.10.2013 Усманов и Мильнер не смогут разбогатеть на акциях Twitter 1
15.10.2013 Легендарный российский веб-сервер привлек $10 млн 1
07.10.2013 Усманов и Мильнер вложили в Twitter сотни миллионов долларов 1
05.09.2013 Mail.ru продала акций Facebook на $525 млн 3
22.08.2013 Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию 1
02.07.2013 Глава Microsoft Xbox покинул компанию после анонса новой приставки 3
11.06.2013 Mail.ru пожалела своих топ-менеджеров 1
12.04.2013 Глава Facebook стал политиком и выступил за привлечение в США иностранцев 1
12.11.2012 Mail.ru избавляется от акций Facebook, Zynga и Groupon 7
04.10.2012 Определена зарплата разработчиков ПО в Кремниевой долине. ЦИФРЫ 1
11.09.2012 Разработчика игры Farmville покинул новый топ-менеджер 3
20.08.2012 Инвесторы бегут из Groupon 1
17.08.2012 Акции Facebook упали до исторического минимума 1
06.08.2012 Акции ИКТ: В ожидании проблем 2
11.07.2012 Dell Force10: подробно о решении для ЦОДов и корпораций 1
27.06.2012 Тренд: "Интернет потребностей" превращается в "Интернет желаний" 1
13.06.2012 Тренд: Личный интернет-рейтинг станет условием получения хорошей работы 1
08.06.2012 Fuck - ответ конкурента Instagram венчурным инвесторам, Google и Twitter 1
18.05.2012 Сколько россияне заработали на IPO Facebook. СХЕМА 1
30.03.2012 Юрий Мильнер больше не играет с Zynga 2
23.03.2012 Председатель LinkedIn Рэйд Хоффман продаст свои акции Facebook перед IPO 1
22.03.2012 Zynga купила разработчика мобильных игр OMGPOP за $210 млн 1

Публикаций - 130, упоминаний - 211

Zynga Game Network упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8560 3
NVision Group - Энвижн Груп 629 2
Ростелеком - Связьинвест 1657 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2246 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 1
Т-Платформы - T-Platforms 336 1
АФК Система ПАО 1627 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 1
Qiwi 797 8
Газпром ПАО 778 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4138 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 1
Усманов Алишер 256 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26752 5
Беларусь - Белоруссия 3210 2
Швеция - Королевство 1882 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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