Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Zynga Game Network
Публикаций - 130, упоминаний - 211
Zynga Game Network упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Qiwi 797 8
|Газпром ПАО 778 1
|Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4138 1
|Усманов Алишер 256 27
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26752 5
|Беларусь - Белоруссия 3210 2
|Швеция - Королевство 1882 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru