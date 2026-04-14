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Индексная книга (каталог) CNews*
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Делицын Леонид

СОБЫТИЯ


14.04.2026 В создателя средств блокировки Рунета вложили дополнительные 12 миллиардов 2
10.04.2026 Проект российского смартфона за 10 миллиардов получил трехкратный рост убытка и создал резерв под долги 2
17.03.2026 Российские контрольные органы сократили 10% инспекторов. Вместо них работают БПЛА и ИИ 1
04.03.2026 Государство оценило в 10 миллиардов производителя бионических протезов 1
03.09.2025 У российского производителя радаров и средств связи упали выручка и прибыль. Рынок в застое 1
19.08.2025 Минобороны требует полмиллиарда у российского производителя радаров и средств связи 1
04.06.2025 Сбербанк создал нового «сверхразработчика» софта 1
20.03.2025 «ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники 1
06.03.2025 «СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство 1
20.12.2024 В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру 2
10.12.2024 ИТ-«дочка» VK может провести IPO 1
15.05.2024 Разработчик ВКС IVA Technologies показал резкий взлет выручки, прибыли и колоссальную дебиторскую задолженность 2
04.04.2024 Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
16.02.2024 Выручка «СКБ Контур» выросла на четверть за счет основных продуктов и безжалостного закрытия убыточных направлений 2
13.02.2024 «Газпром» купил производителя микроэлектроники 1
05.09.2023 МТС специально для народа выпускает цифровые облигации на 3 миллиарда 1
24.07.2023 Криптобиржи в России могут заработать в режиме «исламского банкинга» 1
11.07.2023 Сотовые операторы переходят в режим жесткой экономии. Новое оборудование не закупается, цены на услуги растут 2
29.05.2023 Власти России зарубили идею национальной криптобиржи. Частные компании встроят в систему параллельного импорта 2
17.05.2023 Облачный провайдер Selectel готовится выйти на биржу 1
30.01.2023 «Ростелеком» нацелился купить «Мегафон» 2
13.12.2022 Российский прокат самокатов умерил аппетит и снизил объем IPO в два раза 2
07.12.2022 Власти хотят пускать иностранных инвесторов в российскую ИТ-компании только через правительственную комиссию 1
06.09.2022 «Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP 2
05.08.2022 «Марвел» купил российский бизнес производителя принтеров вместе с сотрудниками 2
13.07.2022 В России строят суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay 1
07.07.2022 Власти упростят выход на биржу российским ИТ-компаниям 1
04.04.2022 Qiwi готовит мощную скупку собственных акций 1
24.02.2022 Власти лишили инвестиций российский ИТ-фонд. Отменены планы по вливанию в отрасль миллиардов рублей 1
29.07.2021 Власти отнимут рекламу у зарубежных сайтов и отдадут ее российским 2
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 2
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» 2
02.06.2021 Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете 2
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1
11.12.2020 Власти остановили часть операций Qiwi 1
24.09.2020 Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны? 1
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 1
23.09.2020 «Яндекс» покупает банк «Тинькофф» 1
05.08.2020 «Яндекс» начал превращение в банк 1

Публикаций - 137, упоминаний - 195

Делицын Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 40
VK - Mail.ru Group 3602 33
Google LLC 12690 25
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 15
МегаФон 10742 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Meta Platforms - Facebook 4621 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Yahoo! 3726 8
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 6
Alibaba Group 473 6
Microsoft Corporation 25775 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Ростелеком 10948 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Apple Inc 13156 5
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
РБК - Медиамир 53 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 3
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 3
ИКС 538 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
9594 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Canon 1439 3
AOL Inc - America Online 1883 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 2
Zynga Game Network 133 2
Bitriver - Битривер 24 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 130
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
NanduQ - Qiwi 1013 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
DST Global - Digital Sky Technologies 229 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
Uber 357 7
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 7
AdWatch Isobar 44 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 6
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Газпром ПАО 1493 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Tiger Global Management 44 4
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Foodfox 16 3
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 3
Рапида НКО - платежные система 145 3
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 3
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 3
36,6 - аптечная сеть 96 3
Highworld Investments 6 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
Связной ГК 1401 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 10 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 7
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 5
Data monetization - Монетизация данных 1965 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 9
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 8
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Avito - Internest - ADRiver 37 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 5
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 4
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 4
Myspace - социальная сеть 640 3
Uber Eats - UberEATs 41 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
FreePik 1841 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Google Android 15244 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 145 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 2
РБК - LovePlanet 36 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 2
Linux OS 11533 2
Apple - App Store 3109 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Сбер - СберФуд - SberFood 19 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 1
Stafory - робот Вера 377 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 145 1
Мильнер Юрий 137 9
Овчинников Борис 129 7
Фролкин Михаил 17 5
Усманов Алишер 311 5
Гришин Дмитрий 210 4
Либин Сергей 24 4
Басов Алексей 117 4
Бокарев Тимофей 36 4
Глейзер Лев 28 4
Чистов Кирилл 17 4
Вирин Федор 28 4
Можаев Дмитрий 9 4
Карачинский Анатолий 96 3
Мацоцкий Сергей 180 3
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 3
Вировиц Юрий 7 3
Чернышов Андрей 16 3
Козлов Михаил 182 3
Соловьев Юрий 32 3
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 3
Ворыхалов Антон 41 3
Винчель Михаил 7 3
Готовцев Кирилл 5 3
Фингер Грегори 13 3
Касперская Наталья 319 3
Солонин Сергей 110 3
Дуров Павел 329 3
Касперский Евгений 337 3
Мамут Александр 133 2
Горелкин Антон 118 2
Артамонова Анна 183 2
Ковалев Александр 165 2
Казарян Карен 84 2
Таврин Иван 120 2
Абрамович Роман 47 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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