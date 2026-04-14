Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Делицын Леонид
СОБЫТИЯ
Публикаций - 137, упоминаний - 195
Делицын Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Мильнер Юрий 137 9
|Овчинников Борис 129 7
|Фролкин Михаил 17 5
|Усманов Алишер 311 5
|Гришин Дмитрий 210 4
|Либин Сергей 24 4
|Басов Алексей 117 4
|Бокарев Тимофей 36 4
|Глейзер Лев 28 4
|Чистов Кирилл 17 4
|Вирин Федор 28 4
|Можаев Дмитрий 9 4
|Карачинский Анатолий 96 3
|Мацоцкий Сергей 180 3
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 3
|Вировиц Юрий 7 3
|Чернышов Андрей 16 3
|Козлов Михаил 182 3
|Соловьев Юрий 32 3
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 3
|Ворыхалов Антон 41 3
|Винчель Михаил 7 3
|Готовцев Кирилл 5 3
|Фингер Грегори 13 3
|Касперская Наталья 319 3
|Солонин Сергей 110 3
|Дуров Павел 329 3
|Касперский Евгений 337 3
|Мамут Александр 133 2
|Горелкин Антон 118 2
|Артамонова Анна 183 2
|Ковалев Александр 165 2
|Казарян Карен 84 2
|Таврин Иван 120 2
|Абрамович Роман 47 2
|Фролов Александр 40 2
|Себрант Андрей 24 2
|Анкилов Константин 121 2
|Фирсов Максим 6 2
|Полиссар Сергей 2 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.