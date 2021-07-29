Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Делицын Леонид
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 94, упоминаний - 138
Делицын Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мильнер Юрий 116 4
|Либин Сергей 18 3
|Вировиц Юрий 6 3
|Фролкин Михаил 7 3
|Мацоцкий Сергей 150 3
|Дуров Павел 216 2
|Таврин Иван 83 2
|Ведехин Игорь 23 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 2
|Карачинский Анатолий 74 2
|Абрамов Александр 6 2
|Соловьев Юрий 25 1
|Нейлов Олег 1 1
|Сидоренко Юрий 4 1
|Шустов Евгений 3 1
|Фирсов Максим 5 1
|Грачев Андрей 15 1
|Ананьев Алексей 88 1
|Полиссар Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Петров Иван 6 1
|Бушуев Алексей 9 1
|Липич Григорий 48 1
|Тимакова Наталья 5 1
|Серов Алексей 2 1
|Finnas Eric - Финнас Эрик 1 1
|Солонин Сергей 82 1
|Остроухов Алексей 1 1
|Карахан Алексей 1 1
|Суслов Константин 19 1
|Нигматуллин Тимур 12 1
|Ильчиев Михаил 1 1
|Манкос Юлия 1 1
|Карибджанов Айдан 3 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 26 1
|Томлянович Степан 6 1
|Ейнов Амир 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Kalanick Travis Cordell - КаланикТрэвис Корделл 5 1
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Gartner 2190 1
|Forrester Research 385 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761174, в очереди разбора - 664863.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761174, в очереди разбора - 664863.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru