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Делицын Леонид


29.07.2021 Власти отнимут рекламу у зарубежных сайтов и отдадут ее российским 2
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 3
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» 2
02.06.2021 Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете 2
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1
11.12.2020 Власти остановили часть операций Qiwi 1
24.09.2020 Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны? 1
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 1
23.09.2020 «Яндекс» покупает банк «Тинькофф» 1
05.08.2020 «Яндекс» начал превращение в банк 1
24.07.2020 Qiwi внезапно отменила распродажу акций. Акционеры не получат $150 млн 1
14.07.2020 Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях 2
08.07.2020 Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru 1
02.07.2020 Владельцы HeadHunter продают его за $820 млн 2
30.06.2020 Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем 1
04.06.2020 Сбербанк прощается с «Яндексом» и приходит в Ozon 2
15.05.2020 МТС вложила 9 миллиардов в собственных хозяев 2
09.04.2020 ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания 2
24.03.2020 «Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда 1
26.04.2019 Headhunter идет на IPO, оценив себя в $600 млн 1
01.04.2019 Сбербанк купил Rabota.ru и ворвался на рынок, где не осталось места 1
04.03.2019 Падение ПО: «Мегафон» хочет наказать HPE по-крупному 2
11.02.2019 «Первый Бит» вышел на рынок Дальнего Востока 2
08.02.2019 МТС собралась уходить из США. Инвесторы сбрасывают акции 2
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 2
16.01.2019 К «Яндексу» вернулся старейший американский акционер 1
26.04.2018 Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком 1
02.04.2018 HeadHunter идет на американскую биржу, чтобы продаться за $250 млн 2
29.03.2018 Рассекречена сумма, которую «Яндекс» заплатил за еду 1
29.03.2018 Avito научилась безопасно доставлять 1
29.01.2018 Банк «Открытие» заработал почти 2 миллиарда на акциях Qiwi 1
24.01.2018 Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана 2
19.01.2018 Новый сервис «Яндекс.Еда» поглотит UberEats 1
18.01.2018 Конкурент «Яндекс.Такси» ищет инвестиции на $200 млн 1
18.01.2018 Telegram проведет крупнейшее в истории ICO 1
16.01.2018 Headhunter может провести IPO в США 1
27.12.2017 МТС превращается в оператора кассовых аппаратов 1
25.12.2017 «Яндекс» увел у Mail.ru Group сервис по доставке еды 1
07.12.2017 Впервые за 12 лет Ozon возглавил россиянин 1

Публикаций - 94, упоминаний - 138

Делицын Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 22
VK - Mail.ru Group 2483 21
Rambler Group - Рамблер ГК 485 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 8
Google LLC 7148 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
АФК Система ПАО 994 4
Alibaba Group 298 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
SEC Consult Services 929 3
Rambler Media 71 2
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Facebook 3765 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Huawei 2730 1
Microsoft Corporation 11077 1
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Custis 73 1
Fintur 33 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 1
Цифровые активы 11 1
Rakuten 29 1
Alcatel 229 1
Nokia Siemens Networks 166 1
HPE Russia 1 1
Visor 14 1
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 1
Dream Industries 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 5 1
RDV IT - РДВ-Софт 1 1
ТС цифровые технологии 1 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 84
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
HeadHunter Group - HH Group 336 9
Uber 257 7
О2О Delivery club 153 7
Uber Technologies 258 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
DST Global 165 5
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 5
Qiwi 783 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Яндекс.Такси 271 5
Avito - Авито 171 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
Открытие ФК 538 3
HeadHunter Group - Job.ru 16 3
Highworld Investments 4 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Рапида НКО - платежные система 71 3
Интеркоммерц 32 2
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
QIWI Банк - Киви Банк 77 2
Foodfox 11 2
Target Global 10 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
Яндекс.Еда 93 2
Lamoda 83 2
AliExpress 275 2
Essedel Capital 2 1
Телефон.Ру 60 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
UFG Private Equity 25 1
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Администрация Президента РФ 267 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 1
Classified - Классифайд - Ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 5 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 114 1
UDR - User Data Repository - База данных абонентов и связанных с ними услуг и тарифных планов 4 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
Flash 474 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Яндекс.Маркет 439 5
Uber Eats - UberEATs 28 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Superjob 172 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 2
Telegram - Мессенджер 80 1
Google Android 10751 1
СберФуд - SberFood 17 1
Apple iTunes Store 571 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
Filecoin - криптовалюта 7 1
Zvooq 31 1
Google YouTube Music 22 1
Alibaba Tmail 6 1
Google Play Music 53 1
Google Shopping - Google Покупки 9 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 1 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 1
Apple - App Store 2198 1
WhatsApp Messenger 654 1
Java - Язык программирования 1176 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
Мильнер Юрий 116 4
Либин Сергей 18 3
Вировиц Юрий 6 3
Фролкин Михаил 7 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Дуров Павел 216 2
Таврин Иван 83 2
Ведехин Игорь 23 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 2
Карачинский Анатолий 74 2
Абрамов Александр 6 2
Соловьев Юрий 25 1
Нейлов Олег 1 1
Сидоренко Юрий 4 1
Шустов Евгений 3 1
Фирсов Максим 5 1
Грачев Андрей 15 1
Ананьев Алексей 88 1
Полиссар Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Петров Иван 6 1
Бушуев Алексей 9 1
Липич Григорий 48 1
Тимакова Наталья 5 1
Серов Алексей 2 1
Finnas Eric - Финнас Эрик 1 1
Солонин Сергей 82 1
Остроухов Алексей 1 1
Карахан Алексей 1 1
Суслов Константин 19 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Ильчиев Михаил 1 1
Манкос Юлия 1 1
Карибджанов Айдан 3 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 26 1
Томлянович Степан 6 1
Ейнов Амир 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Kalanick Travis Cordell - КаланикТрэвис Корделл 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
Казахстан - Республика 2629 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Беларусь - Белоруссия 2088 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Европа Западная 613 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Грузия 691 2
Россия - Хабаровск 622 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Армения - Республика 688 2
Южная Корея - Республика 1459 2
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
США - Нью-Йорк 1093 1
Кипр - Республика 247 1
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 1
США - Калифорния 973 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Испания - Королевство 1253 1
Россия - Сибирь 876 1
Украина 3365 1
Чехия - Чешская Республика 495 1
Индонезия - Республика 384 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Канада 1301 1
Индия - Республика 2169 1
Швеция - Королевство 752 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
Из рук в руки - irr.ru 24 3
Bloomberg 785 2
Thomson Reuters - Рейтер 1729 2
Ведомости 259 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 2
Wikipedia - Википедия 276 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
The Bell - Издание 34 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Variety 9 1
Интерфакс Казахстан 3 1
IDC - International Data Corporation 2718 1
Gartner 2190 1
Forrester Research 385 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Медиалогия 37 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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