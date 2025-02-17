Вирин Федор
Вирин Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
|Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
|РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
|Басов Алексей 115 6
|Бокарев Тимофей 36 5
|Чистов Кирилл 17 5
|Делицын Леонид 128 4
|Можаев Дмитрий 9 4
|Себрант Андрей 23 3
|Козлов Михаил 174 3
|Глейзер Лев 27 3
|Тагиев Руслан 10 3
|Готовцев Кирилл 5 3
|Путин Владимир 3187 2
|Беляев Алексей 32 2
|Рыжиков Сергей 111 2
|Кретов Илья 17 2
|Долгов Владимир 59 2
|Малюгин Владимир 25 2
|Овчинников Борис 129 2
|Шерман Никита 27 2
|Ломизе Евгений 10 2
|Спивак Сергей 11 2
|Падалкин Алексей 2 2
|Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 2
|Якушев Михаил 50 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Володин Вячеслав 84 1
|Артамонова Анна 183 1
|Яковлев Александр 23 1
|Соловьева Юлия 19 1
|Рахманов Александр 23 1
|Дарахвелидзе Петр 15 1
|Фёдорова Мария 4 1
|Омельницкий Борис 9 1
|Толстой Лев 49 1
|Мучник Феликс 68 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Куракин Алексей 7 1
|Садовский Александр 7 1
|Морейнис Аркадий 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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