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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вирин Федор



17.02.2025 Объем интернет-торговли в России вырос на 41%. Электроника потеряла первое место по доле рынка и скатилась на третье 1
26.01.2024 Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: объем рынка нишевых маркетплейсов в России составляет 600 млрд рублей 1
27.07.2023 AWG и Data Insight проверят ритейлеров на омниканальность 1
10.12.2021 Исследование: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 31% и достигнет $1,5 млрд к концу 2021 года 1
29.03.2021 Исследование: рынок интернет-торговли между частными лицами вырос на 87% за полтора года 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
06.11.2019 eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта 1
05.10.2016 Россия: объём трансграничных онлайн-продаж в 2016 г. превысит $2 млрд 1
08.10.2015 Путину написали Программу идеального Рунета: Тотальное лицензирование, запрет хождения валюты, российское «железо» и ПО 1
24.07.2014 Ограничение интернет-торговли в России отложено. Акт о снижении беспошлинного порога покупок заморожен 1
14.04.2014 Выбирая SCM, помни об OMNI 1
04.04.2014 Опубликована программа Пятой конференции Condé Nast Digital Day 1
21.10.2008 Рунет выиграет от финансового кризиса 1
15.05.2008 29 мая пройдёт конференция по интернет-порталам для металлургов 1
04.03.2008 Россия: рынок интернет-рекламы вырос в 2 раза 1
19.03.2007 22 марта откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
06.04.2006 Утверждена программа конференции "Интернет и бизнес" 1
09.03.2006 Задачи интернет-маркетинга: спасаем сайты 1
02.03.2006 Размещен список докладчиков конференции "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
05.04.2005 14 апреля откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
30.03.2005 14 апреля откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
23.03.2005 14 апреля откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
21.08.2001 РОЦИТ проведет семинар "Сколько же пользователей в Рунете?" 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Вирин Федор и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3458 6
Google LLC 11821 5
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 5
Yandex - Яндекс 7410 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 4
Google Russia - Гугл Россия 180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3011 2
1С-Битрикс - Bitrix 581 2
PayPal 654 2
eHouse 68 2
Next Media Group - Некст Медиа 38 2
Корус Консалтинг ГК 1223 1
Olympus 467 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Manhattan Associates 59 1
SpyLOG 83 1
Softkey - Софткей 210 1
Демос 60 1
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 1
Цифра ГК 2435 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
AWG - АртВеб Групп 19 1
ДиалогНаука 252 1
НТК - Корвет-Телеком 14 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
Flowwow - Флаувау 22 1
iConText Group - Ай Контекст 32 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 5
AdWatch Isobar 44 4
eBay Inc 1622 3
Почта России ПАО 2119 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2381 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1354 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 119 1
UPS 206 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 849 1
Coca-Cola Company 254 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Gucci - Дом моды Гуччи 33 1
Белый Ветер 356 1
Tesco 82 1
Артон Консалтинг 7 1
Россети Ленэнерго 1701 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Adidas - Адидас 161 1
ВкусВилл - Избёнка 159 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Русагро Группа Компаний 278 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Малахит 21 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 663 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 1
GFG - Lamoda - Купишуз 165 1
Christie's - Кристис 12 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4768 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12082 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7130 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3028 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2272 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11190 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4893 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10558 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2907 3
Аксессуары 3898 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1764 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24251 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1053 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3742 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24552 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 2
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 179 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16188 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12224 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5084 2
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 76 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1102 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 357 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 1
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 53 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1013 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7109 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 765 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 630 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20864 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 7
Avito - Internest - ADRiver 25 4
Реестр добросовестных экспортеров 200 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 2
Omni - криптовалюта 86 2
Webmoney Transfer 154 1
Microsoft Office Word 776 1
Google AdSense 116 1
S8 Capital - Price.ru 57 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1796 1
Avito - Авито товары 16 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 386 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Тинькофф - Tinkoff eCommerce - Тинькофф селлер 8 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Басов Алексей 115 6
Бокарев Тимофей 36 5
Чистов Кирилл 17 5
Делицын Леонид 128 4
Можаев Дмитрий 9 4
Себрант Андрей 23 3
Козлов Михаил 174 3
Глейзер Лев 27 3
Тагиев Руслан 10 3
Готовцев Кирилл 5 3
Путин Владимир 3187 2
Беляев Алексей 32 2
Рыжиков Сергей 111 2
Кретов Илья 17 2
Долгов Владимир 59 2
Малюгин Владимир 25 2
Овчинников Борис 129 2
Шерман Никита 27 2
Ломизе Евгений 10 2
Спивак Сергей 11 2
Падалкин Алексей 2 2
Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 2
Якушев Михаил 50 1
Коптелов Андрей 111 1
Никифоров Николай 1136 1
Воробьев Андрей 168 1
Володин Вячеслав 84 1
Артамонова Анна 183 1
Яковлев Александр 23 1
Соловьева Юлия 19 1
Рахманов Александр 23 1
Дарахвелидзе Петр 15 1
Фёдорова Мария 4 1
Омельницкий Борис 9 1
Толстой Лев 49 1
Мучник Феликс 68 1
Сафронов Юрий 67 1
Куракин Алексей 7 1
Садовский Александр 7 1
Морейнис Аркадий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 5
Казахстан - Республика 5552 4
Беларусь - Белоруссия 5692 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 3
Израиль 2737 3
Европа Западная 1482 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 2
Германия - Федеративная Республика 12703 2
Украина 7624 2
Россия - УФО - Тюменская область 1158 2
Европа 21802 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
Россия - УФО - Свердловская область 1507 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Канада 4891 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1781 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
Россия - СФО - Омская область 677 1
Россия - ПФО - Саратовская область 734 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 856 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 800 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 408 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 120 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1528 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 502 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2954 1
Россия - УФО - Челябинская область 1221 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 824 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 752 1
Россия - СФО - Кемеровская область 904 1
Россия - УФО - Курганская область 505 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3433 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1661 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 4
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 149 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 600 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5550 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4903 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 905 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5745 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3670 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 239 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 53 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5855 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5996 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5792 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6280 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2393 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1952 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3663 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1196 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7530 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 788 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4379 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5410 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
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CNews Техноблог 61 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
Независимая газета 12 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
Вебпланета 4 1
Металлоснабжение и сбыт 18 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 9
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 132 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Металл-Экспо 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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