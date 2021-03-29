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Исследование: рынок интернет-торговли между частными лицами вырос на 87% за полтора года

Интернет E-commerce

По данным исследования «Авито» и Data Insight, рынок торговли между частными лицами в интернете вырос на 87% за 1,5 года и превысил 1 трлн руб. в 2020 г. Количество сделок выросло на 70% и превысило 300 млн. Интересный тренд: увеличение доли продавцов, занимающихся перепродажей товаров. Это сегмент вырос в 1,5 раза с 8% в 2017 г. до 12% в 2020 г. Также продолжает расти количество продавцов и покупателей, которые совершают сделки за пределами своего региона и пользуются услугами доставки.

В 2020 г. количество покупателей на С2С-рынке продолжило расти, в то время как рост числа продавцов стабилизировался при одновременном увеличении частоты продаж. Количество продавцов и покупателей составляет 13,2 млн и 13,3 млн соответственно. При этом выросло число сделок на продавца в месяц: 2017 г. в среднем у продавца была одна сделка в месяц, в 2019 г. — 1,3, в 2020 — 2,3. Таким образом, уже действующие на рынке продавцы ведут более активную деятельность и увеличивают продажи.

За 1,5 года доля частных продавцов, для которых продажи — основной или существенный источник дохода, почти удвоилась, достигнув 11% в ноябре 2020 при 6% весной 2019 г. В то же время для большинства частных продавцов (76%) торговля остается несущественным и нерегулярным доходом, или они вовсе не рассматривают продажи как заработок.

В 2020 г. резко увеличилась доля мужчин среди С2С-продавцов до 63%.

Рост мужской аудитории частично объясняется влиянием пандемии covid-19: временное снижение занятости среди работающих мужчин вынудило их искать другие источники дохода. Также выросло число продавцов в возрасте 35-44 года; средний возраст продавцов вырос на 5 лет по сравнению с 2019 г. и достиг 39 лет.

Еще один тренд — увеличение доли продавцов, занимающихся перепродажей товаров. Это сегмент вырос в 1,5 раза с 8% в 2017 г. до 12% в 2020 г. А 85% покупателей классифайдов за последние полгода покупали на платформах новые товары, доля таких сделок достигла 15% в общем количестве С2С-сделок. Больше всего сделок с покупкой новых товаров происходит в категориях «Товары для красоты и здоровья» и «Аксессуары».

Самой популярной категорией товаров, предлагаемых частными продавцами, остались «бытовая техника, электроника и компьютеры» (24% продаж), «одежда и обувь» (18%) и «детские товары» (17%). За ними идут «автозапчасти», «товары для дома» и «спорт и отдых».

Еще одним ключевым трендом в частной торговле остается рост межрегиональных сделок и популярность доставки. С каждым годом все больше продавцов отправляют товар за пределы своего населенного пункта. Доля тех, кто ограничен продажей в пределах своего города, снизилась с 2017 г. с 72% до 53%, а доля продающих по всей России выросла с 7% с 2017 г. до 16% в 2020.

Распространение ареала продажи — прямое следствие более широкого использования профессиональной доставки. В 2020 г. 16% заказов приходятся на курьерскую доставку и доставку до ПВЗ, еще 13% — на «Почту России».

Более активное движение россиян в сторону доставки подтверждают и цифры «Авито».

«Мы уже давно предоставляем своим продавцам не только витрину в интернете и доступ к покупателям, но и различные инструменты продаж, инфраструктуру для доставки заказов. Товары, купленные на «Авито», сейчас доставляются в более чем 1,1 тыс. городов и 21 тыс. населенных пунктов России — и этот список постоянно расширяется. За 2020 г. «Авито» осуществило более 2,5 млн доставок», — сказал Алексей Куракин, управляющий директор «Авито товары». Компания предоставляет возможность доставить товары и частным пользователям, и профессиональным продавцам.

Сервисы объявлений по-прежнему остаются самым популярным каналом для частных продаж в России. В 2020 г. ими пользовались 87% продавцов и 88% покупателей на С2С-рынке.

«Авито» сохраняет лидирующую позицию в общем объеме C2C-продаж среди всех каналов. Онлайн-сервисом пользуются 8,8 млн покупателей. А количество сделок на платформе достигло 182 млн за год.

Процент продавцов, использующих для продаж социальные сети, возрос с 28% до 34%. Использование мессенджеров, региональных форумов и других площадок также увеличилось за время пандемии. При этом на классифайды по-прежнему приходится более 80% сделок между частными лицами, в то время как доля соцсетей снизилась за три года с 15% до 10% в пользу мессенджеров.

«C2C-онлайн-продажи — уже большой самостоятельный рынок со своими законами, игроками и трендами. У этого рынка есть и собственные уникальные особенности, не повторяющие b2c. Мотивы для покупок в c2c — это не только более низкая средняя цена на те же и аналогичные товары, но и возможность купить уникальную вещь, возможность найти вещь, отсутствующую в магазине. И это значит, что с2с удовлетворяет спрос, на который нет ответа у магазинов», — сказал Федор Вирин, партнер Data Insight.

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