Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок

Крупный бренд товаров для дома внедрил автомобильный компьютер GRT-CI-W10JV Крупный бренд товаров для дома внедрил автомобильный компьютер GRT-CI-W10JV от Gronet для создания интеллектуальной системы управления складом. Об этом CNews сообщили представители АО «Корсон Технолоджис РУС». Благо

«М.Видео» расширила ассортимент продуктов питания на маркетплейсе: покупателям стали доступны хлеб, соль и сушки дневного спроса» компании «М.Видео» Екатерина Стригина: «Мы последовательно расширяем предложение в FMCG-категориях, уделяя особое внимание качеству ассортимента, надежности поставщиков и востр

Новый релиз «МойОфис для дома» 26.1: поддержка VBA, темная тема и расширенные возможности таблиц «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет новый релиз продукта «МойОфис для дома». В версии 26.1 расширены возможности табличного редактора, реализована темная тема оформления для Windows, а также добавлена поддержка интерпретатора макросов VBA — функции, которая р

«М.видео» расширит собственный маркетплейс продуктами питания и FMCG-ассортиментом тания (включая напитки) снековую продукцию, специализированное питание и суперфуды и сопутствующего FMCG-ассортимента. Развитие food-сегмента стало очередным этапом масштабирования мультикатего

«Сбер» и Napoleon IT помогут ритейлерам спрогнозировать потребительский спрос им торговым сетям, производителям продуктов и дистрибьюторам сократить потери, высвободить оборотный капитал и спланировать поставки. Прогнозирование спроса — первоочередная задача для производителей FMCG-товаров и ретейлеров. Даже небольшая ошибка в прогнозе оборачивается пустыми полками и упущенной выручкой либо затовариванием складов, заморозкой капитала и последующими списаниями. Отрасл

Слепая зона FMCG: почему Excel обходится производителям в миллионы лку: цифры, которые не оставляют времени на раздумья Российский рынок товаров повседневного спроса (FMCG) вступил в фазу жёсткого отбора. По данным NielsenIQ, в 2024 году на рынке появилось 11

Ассоциацию цифровых платформ возглавил корпоративный юрист, топ-менеджер FMCG-холдингов Ораз Дурдыев риятной среды развития цифровых платформ, как значимой части современной экономики. Последние 17 лет Ораз Дурдыев успешно возглавлял и занимал руководящие позиции в крупных производственных холдингах FMCG-индустрии. Под его руководством формировались стратегии развития бизнеса в условиях высококонкурентного рынка и активной регуляторной среды. Ораз Дурдыев возглавил АЦП «Цифровые платформы

In.Plan помогает планировать поставки в компании-производителе FMCG утихина, старший менеджер практики «Интегрированное бизнес-планирование» Axenix. Функциональность In.Plan Supply Network Planning (планирование сети поставок) была адаптирована под требования бизнеса FMCG-производителя. Для пилотирования был выбран процесс расчёта неограниченной потребности в пополнении на горизонт до двух лет, а также расчет объемных планов с учетом ограничений с помощью о

«Норбит» цифровизовала закупки для «Группы Лента» на базе собственной SRM «Норбит» автоматизировал ключевые этапы процесса некоммерческих закупок для одного из крупнейших FMCG-ритейлеров в России – «Группы Лента». Для реализации этого масштабного проекта использов

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж Мы провели анализ предложений крупных продавцов печатающей техники, учли отзывы пользователей и собрали в этой статье МФУ и принтеры, которые обладают достаточной для дома или небольшого офиса производительностью, а также экономичны в обслуживании.МФУ Deli M3100ADNW Это МФУ предназначено для печати, сканирования и копирования документов с высоким разреше

Самые уязвимые мобильные приложения – сервисы доставки готовой еды, товаров для дома и дачи, онлайн-аптеки ание мобильных приложений, опубликованных на платформах iOS и Android. Были проанализированы около 70 ресурсов популярных сервисов доставки готовой еды, онлайн-аптек, маркетплейсов по продаже товаров для дома и дачи, бытовой техники и электроники, сервисов доставки цветов. Об этом CNews сообщили представители «Солар». Аналитики сфокусировались на приложениях, имеющих рейтинг более четырех б

Покупатели «Яндекс Маркета» смогут застраховать одежду и товары для дома, сада и спорта На «Яндекс Маркете» теперь можно застраховать от негарантийных случаев одежду, обувь и аксессуары, а также товары для дома, сада и спорта. Если после покупки вещь выйдет из строя — например, сломаются садовые качели или тренажер, — пользователь сможет получить по страховому полису денежное возмещение или з

«К2Тех» автоматизировал планирование продаж для FMCG-гиганта с помощью решения Novo BI «К2Тех» внедрил в международной FMCG-компании цифровую систему Novo Forecast Enterprise для интегрированного планирования в ц

Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff внедрила Knomary TMS Компания Knomary (входит в «Группу Астра») внедрила платформу для управления обучением и развитием персонала Knomary TMS в федеральную сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff (ООО «Домашний Интерьер»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ранее в Hoff использовалась LMS-платформа другого вендора, однако, в процессе эксплуатации возникли

«Яндекс Фабрика» представила коллекцию товаров для дома Pragma Polelu, вдохновленную мотивами природы Карелии, Урала и Костромы Бренд товаров для дома Pragma от «Яндекс Фабрики» выпустил новую коллекцию Pragma Polelu. В нее вошли постельное белье, вазы и свечи с цветочными мотивами, вдохновленными полями и лугами разных регионов Росс

Axenix: 42% международных FMCG-компаний в России уже локализовали ИТ-ландшафты ческая консалтинговая компания Axenix провела мини-исследование стратегий локализации международных FMCG-компаний, продолжающих работу в России. Эксперты выяснили, на какой стадии находятся ини

X5 сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам I квартала 2025 года высило 598 тыс. Ранее, по итогам IV квартала 2024 г., Х5 также стала лидером на рынке онлайн-продаж FMCG. Тогда оборот составил 67,6 млрд руб., что на 48,9% больше, чем годом ранее, а общее чис

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома ели предлагают образцы готовых отпечатков, чтобы клиенты могли оценить реальные результаты работы техники. Габариты — еще один параметр, который нужно учесть, когда выбираете, какой 3D-принтер купить для дома. Самые компактные модели с областью печати 100x100x100 мм подходят лишь для небольших проектов, таких как детские поделки. Принтеры среднего размера с рабочей зоной от 200x200 до 250

Онлайн-торговля замедляет темпы м по объему онлайн-продаж и первым по динамике роста сегментом в 2024 г. являются продукты питания (FMCG), что также соответствует мировым трендам. Перспективы дальнейшего роста категории остаю

«Яндекс Маркет»: техника, аксессуары и товары для дома – какие подарки россияне выбирают и заказывают на 8 Марта вишлисты в преддверии 8 Марта, и какие товары чаще всего покупают к празднику. Самыми популярными товарами в подборках стали одежда и аксессуары, парфюмерия и косметика, техника для красоты и товары для дома. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». С декабря 2024 г. покупатели создали на «Маркете» более 1 млн подборок товаров. Перед 8 Марта россияне чаще всего добавляли в сп

Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома тчики температуры и влажности будут следить за климатическими условиями в квартире, уведомляя пользователя о критических значениях. EKF Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома Все устройства объединены в единую систему, работающую на протоколе ZigBee, который обеспечивает стабильную связь с каждым умным устройством в квартире, даже в условиях сложных планиро

«М.Видео-Эльдорадо»: спрос на технику для дома перед Новым Годом вырос до 51% «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж товаров для дома перед Новым годом в сети «М.Видео-Эльдорадо» и выявила, что чаще всего берут россияне перед грядущими праздниками. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». LED-телевиз

Ozon: в топе подарков на Новый год — товары для дома, парфюмерия, дорогая электроника и детские конструкторы В 2024 г. покупатели Ozon чаще выбирают в качестве подарков на Новый год товары для дома, модные аксессуары, наборы косметики, смартфоны и компьютеры, игровые консоли. Самыми популярными детскими категориями стали игрушки, товары для творчества, книги. Ozon проанализировал

Мониторы Acer SA272, SA242, SA222 — решение для дома и офиса т; порты 1хHDMI 1.4, 1хVGA; особенности: поддержка AMD FreeSync, технологии защиты зрения защиты зрения Acer VisionCare, крепление к стене VESA 75х75. Acer Мониторы Acer SA272, SA242, SA222 — решение для дома и офиса Рамки у экранов мониторов невелики, ножка выполнена миниатюрной и не занимает много места на столе. Тонкий корпус произведен из пластика, а ориентация разъемов по направлению в

«Мегамаркет» расширяет ассортимент товаров для дома и ремонта «Мегамаркет» продолжает активно расширять ассортимент в категории «Товары для дома и ремонта». «Домовой», Villeroy & Boch, «Апельсин», Chakra, «COM» и Modi уже вышли на площадку, расширив доступный для покупателей ассортимент в подкатегориях «товары для дома»,

ОптиТим Консалтинг» завершил проект внедрения российской платформы Optimacros у одного из участников FMCG-отрасли вать, что наши масштабные, но в то же время гибкие решения помогают ключевой компании на российском FMCG-рынке динамически планировать бизнес в режиме реального времени», — отметил Евгений Яцев

Крупнейший FMCG-оператор на рынке Кыргызстана ОсОО «Умай Групп» продолжил тиражирование системы Axelot TMS в своих подразделениях ализовать контроль действий водителей в процессе исполнения рейсов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ОсОО «Умай Групп» ведет свою историю с 2002 г. и в настоящее время является крупнейшим FMCG-оператором на рынке Кыргызстана. Сегодня «Умай Групп» управляет четырьмя розничными сетями - Globus, «Народный», «Достор» и SPAR, это более 130-и разно-форматных магазинов, работающих в ст

Вышел полноценный российский «убийца» Word, Excel и PowerPoint для домашних ПК и смартфонов Microsoft Office больше не нужен Компания «Новые облачные технологии», разработчик офисных приложений «МойОфис» сообщила CNews о начале продаж отечественного офисного пакета «МойОфис для дома», предназначенного для использования на домашних компьютерах, а также на личных мобильных устройствах. Этот пакет не предназначен для организаций или образовательных учреждений – для н

«МойОфис» представил приложения для домашних пользователей «МойОфис» представил приложения для домашних пользователей. В состав «МойОфис для дома» вошли приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств. Решение получило новые инструменты и функции, которых не было в предыдущих версиях продуктов для частных пользовател

В России появились «потребительские экстремисты». Они издеваются над крупными магазинами электроники и отбирают у них деньги орадо», но и другие ритейлеры, а также дистрибьюторы. О проблеме CNews сообщили в ИТ-дистрибуторе «Марвел-дистрибуция» – по словам его представителей, подобных случаев очень много в Самаре и Казани. «Потребительские террористы как правило пишут официальные письма на компанию и дальше с ними начинает работу юридический департамент, собственное сервисное подразделение подключается уже в случа

Компания Qsoft разработала корпоративный портал и обеспечила безопасную миграцию 9 млн документов для одного из лидеров FMCG-сферы Цифровой интегратор Qsoft разработал и внедрил новый интранет для одного из лидеров FMCG-сферы. Задачей Qsoft было предложить решение вместо портала, который работал на SharePoint, обеспечить бесперебойную работу большого числа пользователей и отличаться интуитивно понятным ин

Нейросети «Яндекс Маркета» помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома В приложении «Яндекс Маркета» появились персонализированные подборки одежды и товаров для дома. Их генерирует нейросеть: она анализирует действия пользователей сервиса и подбирает товары на основе их предпочтений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Благодаря рекомен

Россиян хотят оставить без денег. Традиционная торговля требует в 5 раз сократить беспошлинный порог, чтобы покупали у нее, а не в интернете тели Wildberries. – Импорт из-за границы стабильно растет – покупатели чаще всего заказывают товары для дома, ремонта и авто, одежду и обувь, электронику. Снижение порога или отказ от его приме

«Яндекс Маркет» запускает новый бренд товаров для дома Pragma «Яндекс Маркет» начинает развивать собственное направление товаров для дома под брендом Pragma. В него войдут мебель, домашний текстиль, сантехника и товары для ванной комнаты, кухни, уборки, освещение и системы хранения. Таким образом «Маркет» планирует предл

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой обытия, которое мы наблюдаем прямо сейчас — рост ключевой ставки, который напрямую связывают с замедлением бизнес-активности. Как, на ваш взгляд, это отражается на ритейлерах и производителях товаров повседневного спроса, для которых оборачиваемость всегда была одним из ключевых KPI? Александр Зараковский: Стоимость товарных запасов, а также сырья и материалов для некоторых компаний может д

Napoleon IT разработал систему автозаказа на базе low-code платформы для ритейла и FMCG но тысячи заказов. Система автозаказа от Napoleon IT подойдет как для розничных компаний, так и для FMCG-брендов и дистрибьюторов. Кроме того, она может быть актуальной и для других сфер, напри

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса наличию в комплекте мыши и клавиатуры. Digma Pro AiO 27i — универсальное решение, которое удовлетворит потребности большинства пользователей. Он станет отличным компьютером не только для офиса, но и для дома. В России Digma Pro AiO 27i продается по цене 79 990 рублей.

«Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО ей выявлено 34 функциональные потребности в российском ПО, которое должно заменить продукты ушедших из России иностранных разработчиков. Об этом в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Торговля» рассказал директор по цифровым технологиям сети «Магнит» Юрий Мисник. Со своей стороны, более 50 российских разработчиков ПО предложили для розничного сектора более 60 актуальных и ре