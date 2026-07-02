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Торговля FMCG&Retail Fast Moving Consumer Goods Товары повседневного спроса Товары народного потребления Потребительский рынок

Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Крупный бренд товаров для дома внедрил автомобильный компьютер GRT-CI-W10JV

Крупный бренд товаров для дома внедрил автомобильный компьютер GRT-CI-W10JV от Gronet для создания интеллектуальной системы управления складом. Об этом CNews сообщили представители АО «Корсон Технолоджис РУС». Благо
26.06.2026 «М.Видео» расширила ассортимент продуктов питания на маркетплейсе: покупателям стали доступны хлеб, соль и сушки

дневного спроса» компании «М.Видео» Екатерина Стригина: «Мы последовательно расширяем предложение в FMCG-категориях, уделяя особое внимание качеству ассортимента, надежности поставщиков и востр
18.06.2026 Торговля CFD-контрактами стала доступна на iOS в приложении «БКС Мир инвестиций»
05.05.2026 Новый релиз «МойОфис для дома» 26.1: поддержка VBA, темная тема и расширенные возможности таблиц

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет новый релиз продукта «МойОфис для дома». В версии 26.1 расширены возможности табличного редактора, реализована темная тема оформления для Windows, а также добавлена поддержка интерпретатора макросов VBA — функции, которая р
30.04.2026 «М.видео» расширит собственный маркетплейс продуктами питания и FMCG-ассортиментом

тания (включая напитки) снековую продукцию, специализированное питание и суперфуды и сопутствующего FMCG-ассортимента. Развитие food-сегмента стало очередным этапом масштабирования мультикатего
16.04.2026 «Сбер» и Napoleon IT помогут ритейлерам спрогнозировать потребительский спрос

им торговым сетям, производителям продуктов и дистрибьюторам сократить потери, высвободить оборотный капитал и спланировать поставки. Прогнозирование спроса — первоочередная задача для производителей FMCG-товаров и ретейлеров. Даже небольшая ошибка в прогнозе оборачивается пустыми полками и упущенной выручкой либо затовариванием складов, заморозкой капитала и последующими списаниями. Отрасл
17.03.2026 Слепая зона FMCG: почему Excel обходится производителям в миллионы

лку: цифры, которые не оставляют времени на раздумья Российский рынок товаров повседневного спроса (FMCG) вступил в фазу жёсткого отбора. По данным NielsenIQ, в 2024 году на рынке появилось 11

14.01.2026 Ассоциацию цифровых платформ возглавил корпоративный юрист, топ-менеджер FMCG-холдингов Ораз Дурдыев

риятной среды развития цифровых платформ, как значимой части современной экономики. Последние 17 лет Ораз Дурдыев успешно возглавлял и занимал руководящие позиции в крупных производственных холдингах FMCG-индустрии. Под его руководством формировались стратегии развития бизнеса в условиях высококонкурентного рынка и активной регуляторной среды. Ораз Дурдыев возглавил АЦП «Цифровые платформы

16.12.2025 In.Plan помогает планировать поставки в компании-производителе FMCG

утихина, старший менеджер практики «Интегрированное бизнес-планирование» Axenix. Функциональность In.Plan Supply Network Planning (планирование сети поставок) была адаптирована под требования бизнеса FMCG-производителя. Для пилотирования был выбран процесс расчёта неограниченной потребности в пополнении на горизонт до двух лет, а также расчет объемных планов с учетом ограничений с помощью о
01.12.2025 «Норбит» цифровизовала закупки для «Группы Лента» на базе собственной SRM

«Норбит» автоматизировал ключевые этапы процесса некоммерческих закупок для одного из крупнейших FMCG-ритейлеров в России – «Группы Лента». Для реализации этого масштабного проекта использов
26.11.2025 Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Мы провели анализ предложений крупных продавцов печатающей техники, учли отзывы пользователей и собрали в этой статье МФУ и принтеры, которые обладают достаточной для дома или небольшого офиса производительностью, а также экономичны в обслуживании.МФУ Deli M3100ADNW Это МФУ предназначено для печати, сканирования и копирования документов с высоким разреше
29.10.2025 Самые уязвимые мобильные приложения – сервисы доставки готовой еды, товаров для дома и дачи, онлайн-аптеки

ание мобильных приложений, опубликованных на платформах iOS и Android. Были проанализированы около 70 ресурсов популярных сервисов доставки готовой еды, онлайн-аптек, маркетплейсов по продаже товаров для дома и дачи, бытовой техники и электроники, сервисов доставки цветов. Об этом CNews сообщили представители «Солар». Аналитики сфокусировались на приложениях, имеющих рейтинг более четырех б
24.10.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» смогут застраховать одежду и товары для дома, сада и спорта

На «Яндекс Маркете» теперь можно застраховать от негарантийных случаев одежду, обувь и аксессуары, а также товары для дома, сада и спорта. Если после покупки вещь выйдет из строя — например, сломаются садовые качели или тренажер, — пользователь сможет получить по страховому полису денежное возмещение или з
25.08.2025 «К2Тех» автоматизировал планирование продаж для FMCG-гиганта с помощью решения Novo BI

«К2Тех» внедрил в международной FMCG-компании цифровую систему Novo Forecast Enterprise для интегрированного планирования в ц
07.07.2025 Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff внедрила Knomary TMS

Компания Knomary (входит в «Группу Астра») внедрила платформу для управления обучением и развитием персонала Knomary TMS в федеральную сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff (ООО «Домашний Интерьер»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ранее в Hoff использовалась LMS-платформа другого вендора, однако, в процессе эксплуатации возникли
03.07.2025 «Яндекс Фабрика» представила коллекцию товаров для дома Pragma Polelu, вдохновленную мотивами природы Карелии, Урала и Костромы

Бренд товаров для дома Pragma от «Яндекс Фабрики» выпустил новую коллекцию Pragma Polelu. В нее вошли постельное белье, вазы и свечи с цветочными мотивами, вдохновленными полями и лугами разных регионов Росс
28.05.2025 Axenix: 42% международных FMCG-компаний в России уже локализовали ИТ-ландшафты

ческая консалтинговая компания Axenix провела мини-исследование стратегий локализации международных FMCG-компаний, продолжающих работу в России. Эксперты выяснили, на какой стадии находятся ини
19.05.2025 X5 сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам I квартала 2025 года

высило 598 тыс. Ранее, по итогам IV квартала 2024 г., Х5 также стала лидером на рынке онлайн-продаж FMCG. Тогда оборот составил 67,6 млрд руб., что на 48,9% больше, чем годом ранее, а общее чис
27.04.2025 Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

ели предлагают образцы готовых отпечатков, чтобы клиенты могли оценить реальные результаты работы техники. Габариты — еще один параметр, который нужно учесть, когда выбираете, какой 3D-принтер купить для дома.  Самые компактные модели с областью печати 100x100x100 мм подходят лишь для небольших проектов, таких как детские поделки.  Принтеры среднего размера с рабочей зоной от 200x200 до 250
26.03.2025 Онлайн-торговля замедляет темпы

м по объему онлайн-продаж и первым по динамике роста сегментом в 2024 г. являются продукты питания (FMCG), что также соответствует мировым трендам. Перспективы дальнейшего роста категории остаю
07.03.2025 «Яндекс Маркет»: техника, аксессуары и товары для дома – какие подарки россияне выбирают и заказывают на 8 Марта

вишлисты в преддверии 8 Марта, и какие товары чаще всего покупают к празднику. Самыми популярными товарами в подборках стали одежда и аксессуары, парфюмерия и косметика, техника для красоты и товары для дома. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». С декабря 2024 г. покупатели создали на «Маркете» более 1 млн подборок товаров. Перед 8 Марта россияне чаще всего добавляли в сп
22.01.2025 Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома

тчики температуры и влажности будут следить за климатическими условиями в квартире, уведомляя пользователя о критических значениях. EKF Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома Все устройства объединены в единую систему, работающую на протоколе ZigBee, который обеспечивает стабильную связь с каждым умным устройством в квартире, даже в условиях сложных планиро
27.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на технику для дома перед Новым Годом вырос до 51%

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж товаров для дома перед Новым годом в сети «М.Видео-Эльдорадо» и выявила, что чаще всего берут россияне перед грядущими праздниками. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». LED-телевиз
26.12.2024 Ozon: в топе подарков на Новый год — товары для дома, парфюмерия, дорогая электроника и детские конструкторы 

В 2024 г. покупатели Ozon чаще выбирают в качестве подарков на Новый год товары для дома, модные аксессуары, наборы косметики, смартфоны и компьютеры, игровые консоли. Самыми популярными детскими категориями стали игрушки, товары для творчества, книги. Ozon проанализировал
17.12.2024 Мониторы Acer SA272, SA242, SA222 — решение для дома и офиса

т; порты 1хHDMI 1.4, 1хVGA; особенности: поддержка AMD FreeSync, технологии защиты зрения защиты зрения Acer VisionCare, крепление к стене VESA 75х75. Acer Мониторы Acer SA272, SA242, SA222 — решение для дома и офиса Рамки у экранов мониторов невелики, ножка выполнена миниатюрной и не занимает много места на столе. Тонкий корпус произведен из пластика, а ориентация разъемов по направлению в
16.10.2024 «Мегамаркет» расширяет ассортимент товаров для дома и ремонта

«Мегамаркет» продолжает активно расширять ассортимент в категории «Товары для дома и ремонта». «Домовой», Villeroy & Boch, «Апельсин», Chakra, «COM» и Modi уже вышли на площадку, расширив доступный для покупателей ассортимент в подкатегориях «товары для дома»,
02.10.2024 ОптиТим Консалтинг» завершил проект внедрения российской платформы Optimacros у одного из участников FMCG-отрасли

вать, что наши масштабные, но в то же время гибкие решения помогают ключевой компании на российском FMCG-рынке динамически планировать бизнес в режиме реального времени», — отметил Евгений Яцев
09.08.2024 Крупнейший FMCG-оператор на рынке Кыргызстана ОсОО «Умай Групп» продолжил тиражирование системы Axelot TMS в своих подразделениях

ализовать контроль действий водителей в процессе исполнения рейсов. Об этом CNews сообщили представители Axelot. ОсОО «Умай Групп» ведет свою историю с 2002 г. и в настоящее время является крупнейшим FMCG-оператором на рынке Кыргызстана. Сегодня «Умай Групп» управляет четырьмя розничными сетями - Globus, «Народный», «Достор» и SPAR, это более 130-и разно-форматных магазинов, работающих в ст
06.08.2024 Вышел полноценный российский «убийца» Word, Excel и PowerPoint для домашних ПК и смартфонов

Microsoft Office больше не нужен Компания «Новые облачные технологии», разработчик офисных приложений «МойОфис» сообщила CNews о начале продаж отечественного офисного пакета «МойОфис для дома», предназначенного для использования на домашних компьютерах, а также на личных мобильных устройствах. Этот пакет не предназначен для организаций или образовательных учреждений – для н
06.08.2024 «МойОфис» представил приложения для домашних пользователей

«МойОфис» представил приложения для домашних пользователей. В состав «МойОфис для дома» вошли приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств. Решение получило новые инструменты и функции, которых не было в предыдущих версиях продуктов для частных пользовател
12.07.2024 В России появились «потребительские экстремисты». Они издеваются над крупными магазинами электроники и отбирают у них деньги

орадо», но и другие ритейлеры, а также дистрибьюторы. О проблеме CNews сообщили в ИТ-дистрибуторе «Марвел-дистрибуция» – по словам его представителей, подобных случаев очень много в Самаре и Казани. «Потребительские террористы как правило пишут официальные письма на компанию и дальше с ними начинает работу юридический департамент, собственное сервисное подразделение подключается уже в случа
13.06.2024 Компания Qsoft разработала корпоративный портал и обеспечила безопасную миграцию 9 млн документов для одного из лидеров FMCG-сферы

Цифровой интегратор Qsoft разработал и внедрил новый интранет для одного из лидеров FMCG-сферы. Задачей Qsoft было предложить решение вместо портала, который работал на SharePoint, обеспечить бесперебойную работу большого числа пользователей и отличаться интуитивно понятным ин
27.05.2024 Нейросети «Яндекс Маркета» помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома

В приложении «Яндекс Маркета» появились персонализированные подборки одежды и товаров для дома. Их генерирует нейросеть: она анализирует действия пользователей сервиса и подбирает товары на основе их предпочтений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Благодаря рекомен
21.03.2024 Россиян хотят оставить без денег. Традиционная торговля требует в 5 раз сократить беспошлинный порог, чтобы покупали у нее, а не в интернете

тели Wildberries. – Импорт из-за границы стабильно растет – покупатели чаще всего заказывают товары для дома, ремонта и авто, одежду и обувь, электронику. Снижение порога или отказ от его приме
22.01.2024 «Яндекс Маркет» запускает новый бренд товаров для дома Pragma

«Яндекс Маркет» начинает развивать собственное направление товаров для дома под брендом Pragma. В него войдут мебель, домашний текстиль, сантехника и товары для ванной комнаты, кухни, уборки, освещение и системы хранения. Таким образом «Маркет» планирует предл
15.01.2024 Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

обытия, которое мы наблюдаем прямо сейчас — рост ключевой ставки, который напрямую связывают с замедлением бизнес-активности. Как, на ваш взгляд, это отражается на ритейлерах и производителях товаров повседневного спроса, для которых оборачиваемость всегда была одним из ключевых KPI? Александр Зараковский: Стоимость товарных запасов, а также сырья и материалов для некоторых компаний может д
05.12.2023 Napoleon IT разработал систему автозаказа на базе low-code платформы для ритейла и FMCG

но тысячи заказов. Система автозаказа от Napoleon IT подойдет как для розничных компаний, так и для FMCG-брендов и дистрибьюторов. Кроме того, она может быть актуальной и для других сфер, напри
05.12.2023 Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

наличию в комплекте мыши и клавиатуры. Digma Pro AiO 27i — универсальное решение, которое удовлетворит потребности большинства пользователей. Он станет отличным компьютером не только для офиса, но и для дома. В России Digma Pro  AiO 27i продается по цене 79 990 рублей. 
04.12.2023 «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО

ей выявлено 34 функциональные потребности в российском ПО, которое должно заменить продукты ушедших из России иностранных разработчиков. Об этом в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Торговля» рассказал директор по цифровым технологиям сети «Магнит» Юрий Мисник. Со своей стороны, более 50 российских разработчиков ПО предложили для розничного сектора более 60 актуальных и ре
05.06.2023 Delivery Club теперь называется «Маркет деливери» и доставляет электронику, товары для дома и многое другое от 25 минут

Еще до обновления на нем можно было заказать продукты, лекарства, товары для взрослых, зоотовары и товары повседневного спроса. Теперь есть также ассортимент re:Store, Xiaomi, Samsung, Tefal,


Публикаций - 5582, упоминаний - 6028

Торговля и организации, системы, технологии, персоны:

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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 11
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 6
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 5
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
Ассоциация менеджеров 107 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
WiMAX Forum 69 4
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 4
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 4
Интернет и бизнес - ассоциация 34 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1046
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 921
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 758
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 703
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 622
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 598
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 593
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 537
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 536
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 513
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 504
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 482
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 468
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 456
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 446
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 441
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 425
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 417
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 417
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 400
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 396
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 392
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 385
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 362
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 360
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 338
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 332
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 329
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 326
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 309
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 307
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 301
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 288
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 283
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 281
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 280
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 275
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 272
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 271
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 271
Google Android 15243 342
Microsoft Windows 16882 280
Apple iOS 8583 193
Microsoft Windows 2000 8678 174
Linux OS 11533 155
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 154
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 140
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 125
Microsoft Office 4170 106
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 91
Apple iPhone 6 4861 90
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 84
Apple iPad 4011 78
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 74
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 66
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 59
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 57
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 55
Google YouTube - Видеохостинг 3002 54
Microsoft Windows XP 2431 52
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 50
FreePik 1841 47
Apple - App Store 3109 47
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 47
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 46
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 46
Microsoft Windows 7 2007 44
Intel x86 - архитектура процессора 2151 43
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 43
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 43
Microsoft Windows 10 1938 42
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 42
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 41
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 41
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 40
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 39
Microsoft Azure 1526 39
Microsoft Office 365 1042 38
Apple macOS 2419 37
Intel Core - Семейство процессоров 1251 37
Путин Владимир 3454 55
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 24
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 21
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 19
Рейман Леонид 1065 18
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 17
Чаркин Евгений 317 16
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 15
Бакальчук Владислав 47 14
Антонов Александр 77 14
Педоренко Андрей 43 14
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 14
Поляков Сергей 75 14
Абакумов Евгений 227 14
Хомков Игорь 47 14
Путятинский Сергей 112 13
Кириченко Игорь 58 13
Клявин Владимир 52 13
Огуряев Дмитрий 85 13
Медведев Дмитрий 1665 13
Васильев Григорий 44 13
Прохоров Фёдор 83 13
Савцов Игорь 29 13
Валчев Стоян 48 13
Агафонова Наталия 41 13
Шершнев Георгий 14 13
Теленков Андрей 27 13
Ксенин Алекс 311 13
Смирнов Дмитрий 112 12
Кулаковский Дмитрий 67 12
Солонин Виталий 90 12
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 12
Мишустин Михаил 787 12
Попова Мария 141 11
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 11
Шалманов Сергей 202 10
Бровкин Дмитрий 55 10
Долгов Антон 20 10
Шадаев Максут 1210 10
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 941
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 936
Европа 24964 600
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 499
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 433
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 348
Япония 13807 300
Германия - Федеративная Республика 13221 238
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 200
Казахстан - Республика 6048 180
Украина 7928 175
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 172
Азия - Азиатский регион 5920 169
Южная Корея - Республика 7052 161
Беларусь - Белоруссия 6289 143
Франция - Французская Республика 8177 142
Европа Восточная 3138 124
Ближний Восток 3154 124
Африка - Африканский регион 3641 122
Индия - Bharat 5869 119
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 111
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 105
Китай - Тайвань 4245 103
Россия - СФО - Новосибирск 4876 96
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 89
Европа Западная 1496 88
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 87
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 87
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 84
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 83
Италия - Итальянская Республика 4508 83
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 82
Канада 5081 76
Земля - планета Солнечной системы 10865 74
Турция - Турецкая республика 2620 73
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 72
Швеция - Королевство 3782 71
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 68
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1687
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 33
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 30
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 30
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 28
Forrester Research 834 25
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 23
TrendForce 187 19
S&P 500 565 18
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 18
ITResearch 123 16
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 15
INFOLine-Аналитика 78 14
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 14
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 14
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CNews Рынок ИТ-услуг 171 11
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 10
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Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 9
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 6
eMarketer 206 6
Moody's Investors Service 136 6
SmartMarketing 74 6
Thomson Financial - Thomson First Call 386 6
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 25
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 24
РАН - Российская академия наук 2122 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 15
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 12
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 7
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 5
VK - Skillbox - Скилбокс 146 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 4
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 4
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 3
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 3
Martin Luther University of Halle-Wittenberg - Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера - Университет Мартина Лютера 4 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 3
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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