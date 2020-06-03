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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Торговля FMCG&Retail Fast Moving Consumer Goods Товары повседневного спроса Товары народного потребления Потребительский рынок

Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок


03.06.2020 «Ланит омни» стала частью компании «Норбит»
03.06.2020 Navicon FMCG BI стал доступен из облака Microsoft Azure
16.12.2019 GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России
17.07.2018 Unilever запустила в России корпоративный акселератор для FMCG-стартапов
02.04.2018 В Philips назначен новый глава подразделения «Потребительские товары» по России и СНГ
01.03.2018 Компания «Русское море» взяла дистрибьюторов под полный контроль
08.02.2018 «Крок» представила решение по управлению перевозками для FMCG
18.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис «Моя торговля» для небольших компаний
15.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис для торговли на основе «дочки» «1С»
10.08.2017 Navicon разработал комплексное решение для управления продажами
17.04.2017 Исследование GfK: Тенденции развития FMCG рынка и ритейла в России
06.03.2017 Navicon разработала отраслевую модель BI-аналитики для FMCG
02.03.2017 Россияне все активнее используют для поиска выгодных сделок интернет- и мобильные приложения
27.09.2016 Стартовали продажи ПО для онлайн-касс
18.04.2016 Navicon запускает новое CRM-решение для FMCG
13.07.2015 Турецкий производитель FMCG-товаров автоматизировал работу в России вместе с Edisoft
17.10.2013 В Москве завершилась конференция по многоканальным и интернет-продажам «Электронная торговля — 2013»
02.10.2012 «1С:Бухучет и Торговля» стала работать под брендом «1С:Первый БИТ»
22.11.2011 Leta внедрила комплексную систему управления информационной безопасностью в «АК «Транснефтепродукт»
06.10.2011 Европейские эксперты e-commerce поделятся опытом на конференции «Электронная торговля — 2011»
14.09.2011 «Петроглиф» автоматизировал магазин «Продуктовая лавка» с помощью решения «Papyrus: Розничная торговля»
14.09.2011 «1С:Бухучет и Торговля» открыла новый филиал в Казахстане
09.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» внедрила программное решение «БИТ:ЖКХ 8» в ТСЖ «Витим»
07.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировала косметический центр Mery Belle с помощью «БИТ:Красота 8. ПРОФ»
03.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировала салон красоты I-amsterdam с помощью «БИТ:Красота 8»
19.04.2011 «1С:Бухучет и Торговля» займется установкой систем видеонаблюдения в торговых объектах
10.03.2011 «1С:Бухучет и Торговля» открыла филиал в Кемерово
25.08.2010 «1С:Бухучет и Торговля» приобрела воронежскую компанию «Арт-Ком»
03.02.2009 3 марта состоится саммит «Торговля в России»
14.10.2008 В Москве прошла конференция «Электронная торговля – 2008»
10.10.2008 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировали новый магазин Sony Centre
17.09.2008 7 октября пройдет саммит «Торговля в России»
16.09.2008 7 октября пройдет саммит «Торговля в России»
11.09.2008 CNews TV. Торговля не может без ИТ
23.05.2008 БИТ приобрела «Дис-Проект»
07.02.2008 «1С:Бухучет и Торговля» внедрил ИС в «БИТ 95»
21.09.2007 11 октября откроется конференция «Электронная торговля – 2007»
08.08.2007 11 октября откроется конференция «Электронная торговля – 2007»
11.04.2007 «1С:Бухучет и Торговля» купила «ПиБи»
14.03.2007 «Билайн Северо-Запад» ввёл услугу «Мобильная торговля»

Публикаций - 1550, упоминаний - 1632

Торговля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6072 286
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 251
Microsoft Corporation 22497 134
Yandex - Яндекс 5015 96
Samsung Electronics 9333 71
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 55
SAP SE 4595 54
IBM - International Business Machines Corp 8941 52
Программный продукт ГК 3960 51
Intel Corporation 11262 50
Apple Inc 10683 49
Oracle Corporation 6035 44
Amazon Inc - Amazon.com 2650 39
Элемент ГК - Elementec 1523 38
Huawei 3222 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 31
LG Electronics 3372 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 31
Xiaomi 1095 30
VK - Mail.ru Group 3057 30
Softline - Софтлайн 1870 22
Navicon - Навикон 232 21
AMD - Advanced Micro Devices 3661 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 20
Крок - Croc 1616 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 17
Галактика - Корпорация 1077 17
Lenovo Group 2077 17
Meta Platforms - Facebook 4267 14
Naumen - Наумен 461 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 14
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 14 13
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 42 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 13
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 13
Veeam Software 282 13
Dynatrace 55 13
NtechLab - НтехЛаб 85 13
HP Inc. 5313 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 66
Почта России ПАО 1853 33
Альфа-Банк 1476 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 27
РЖД - Российские железные дороги 1458 21
X5 Group 709 20
Яндекс.Еда 490 17
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 14
X5 Group - Перекрёсток 340 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 13
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 13
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 10
Евросеть 1393 9
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 9
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 8
Auchan Holding - Ашан 184 8
IKEA - ИКЕА 124 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 8
Виктория - Сеть супермаркетов 145 8
Седьмой Континент 61 7
Coca-Cola Company 241 7
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 7
Магнит - Сеть магазинов 447 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 6
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 6
Лента - Сеть розничной торговли 912 6
Лента - Утконос 124 5
Сургутнефтегаз - СНГ 193 5
eBay Inc 1576 5
Procter&Gamble - P&G 202 5
Аэрофлот - Aeroflot 648 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 4
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 4
Danone - Данон 70 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 133
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 30
Президент Российской Федерации 3770 28
Правительство РФ 8292 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 15
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 12
Таможня - Таможенная служба 421 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
Правительство Москвы 1640 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Мосгордума - Московская городская Дума 120 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 3
Федеральное казначейство России 1345 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
Администрация Владимирской области 9 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
Администрация Президента РФ 904 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 3
Web development - Веб-разработка 0 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
World Wide Web Foundation 6 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 199
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 174
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 157
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 144
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 120
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 112
Мобильное приложение - Mobile app 4966 111
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 109
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 95
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 93
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 91
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 89
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 80
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 79
Website - Вебсайт 9736 69
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 63
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 63
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 57
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 49
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 48
Big Data - Большие данные 3520 46
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 45
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 44
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 44
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 43
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 41
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 395 40
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 40
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 39
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 39
Google Android 11959 118
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 86
1С:Бухгалтерия 647 75
1С:Управление торговлей 331 57
Microsoft Windows 2000 2856 45
Microsoft Office 3247 41
Apple iOS 6422 40
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 20
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 19
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 19
Microsoft SQL Server 1416 17
Microsoft Azure 1276 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 15
Microsoft Windows 10 11713 15
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 100 14
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 13
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 13
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 12
Microsoft Windows 7 1780 12
1С Первый Бит - БИТ.CRM 14 11
Microsoft Windows 2104 11
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 10
Apple macOS 1457 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 10
Linux OS 7669 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 9
Intel Celeron - Серия процессоров 924 9
Oracle Java - язык программирования 2554 9
1С:Розница 70 8
Microsoft Dynamics CRM 525 8
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 130 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 7
Microsoft Windows XP 2291 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 7
Исанин Антон 9365 15
Антонов Александр 75 14
Педоренко Андрей 42 14
Чаркин Евгений 203 14
Валчев Стоян 48 13
Путятинский Сергей 59 13
Савцов Игорь 28 13
Агафонова Наталия 39 13
Шершнев Георгий 14 13
Абакумов Евгений 110 13
Поляков Сергей 63 13
Огуряев Дмитрий 56 13
Прохоров Фёдор 81 13
Теленков Андрей 23 13
Васильев Григорий 38 13
Клявин Владимир 30 13
Кириченко Игорь 44 13
Хомков Игорь 43 13
Долгов Антон 15 9
Хасис Лев 103 5
Озеров Максим 9 5
Овчаренко Юрий 30 5
Коренков Сергей 10 5
Чехонин Антон 63 4
Пересторонин Юрий 8 4
Степанов Антон 57 4
Мишустин Михаил 376 4
Путин Владимир 2542 4
Кузнецов Максим 16 4
Калинкин Роман 12 3
Щербина Сергей 14 3
Ларькин Максим 26 3
Аз-Зари Хусейн 23 3
Иванов Александр 83 3
Стрелова Ольга 35 3
Гришин Дмитрий 185 3
Волчанинов Леонид 11 3
Сергунина Наталья 223 3
Семенова Ирина 43 3
Щеголев Игорь 685 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 395
Россия - РФ - Российская федерация 108428 357
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 262
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 154
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 142
Казахстан - Республика 4467 83
Япония 10069 67
Беларусь - Белоруссия 3525 65
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 58
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 58
Украина 6212 53
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 43
Азия - Азиатский регион 3803 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 32
Россия - СФО - Новосибирск 3269 32
Германия - Федеративная Республика 8903 31
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 28
Европа 12319 25
Африка - Африканский регион 2928 23
Австралия - Австралийский Союз 2791 23
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 20
Нидерланды 2197 18
Америка 2011 18
Грузия 1064 17
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