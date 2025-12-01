Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Toshiba Corporation

Toshiba Corporation

Toshiba Corporation представляет собой японскую многоотраслевую компанию, основанную в 1875 году. Компания входит в группу компаний Toshiba Group и специализируется на разработке и производстве различных электронных устройств, полупроводников, систем хранения данных и бытовой техники.

В сфере производства накопителей Toshiba является одним из трех оставшихся в мире производителей жестких дисков (HDD) наряду с Seagate и Western Digital. Компания разрабатывает и выпускает различные типы HDD, включая модели для настольных ПК (например, серию P300), NAS-накопители (серия N300) и диски для систем видеонаблюдения (серия S300). Toshiba  внедряет инновационные технологии записи, такие как FC-MAMR (Flux Control - Microwave Assisted Magnetic Recording), позволяющую увеличивать плотность записи данных.В сегменте телевизионной техники Toshiba продолжает выпускать современные модели телевизоров, включая OLED-панели с технологией REGZA Graphics Engine 4k PRO. Производством телевизоров Toshiba в России занимается компания Hisense, владеющая правами на бренд. Помимо телевизоров, компания выпускает сопутствующее аудиооборудование, включая саундбары.

В области полупроводниковой продукции Toshiba известна своими разработками в сфере флеш-памяти. Ранее подразделение Toshiba Memory было выделено в отдельную компанию Kioxia, хотя американские Western Digital проявляли интерес к ее приобретению. Среди судебных разбирательств стоит отметить инцидент 2021 года, когда Toshiba стала жертвой атаки программ-вымогателей. Также в 2016 году компания приобрела производителя SSD OCZ за $35 млн после того, как последний столкнулся с проблемами качества продукции.

Компания также участвует в разработке медицинских технологий, поддерживая стандарт DICOM для создания и обработки цифровых медицинских изображений.

Основные конкуренты Toshiba на различных рынках:

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.12.2025 «Авито Услуги»: Toshiba, Samsung, Xiaomi – какие телевизоры чаще ремонтируют перед праздниками

периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг». Жители страны начали активнее сдавать в ремонт технику японских брендов. Так, в ноябре 2025 г. интерес к обслуживанию телевизоров Toshiba вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а Sony — на 22%. Южнокорейские ТВ, произведенные компаниями Samsung и LG, попадали к мастерам на 68% и 62% чаще соответственно.
14.10.2025 Все жесткие диски в мире в одночасье устарели. Аутсайдер рынка придумал уникальный HDD, который Seagate и Western Digital догонят не скоро

Чем больше, тем лучше Японская компания Toshiba создала первый в мире жесткий диск, в котором уместила сразу 12 пластин вместо стандартных 10, пишет портал Tom’s Hardware. Это позволит хранить в одном накопителе еще больше информации
21.07.2025 Toshiba TV представила новые модели телевизоров на российском рынке

Новые модели – QLED-телевизор Toshiba Z670RE и Mini-LED-телевизор Toshiba Z770RE – уже доступны в российских магазинах. Они обладают оптимальным набором характеристик для гейминга и просмотра видео в высоком качестве
17.03.2025 Умные колонки Sber смогут управлять телевизорами Hisense и Toshiba

елевизорах под управлением операционной системы «Салют ТВ». Об этом CNews сообщили представители SberDevices. Первыми доступными к голосовому управлению стали телевизоры и проекторы брендов Hisense и Toshiba на операционной системе VIDAA. Реализация голосового управления ими стала возможной благодаря интеграции с платформой Умного дома Sber. Теперь, отдавая голосом команды умным колонкам Sb
05.04.2024 Toshiba TV представляет на российском рынке новинки — саундбары Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A

Компания Toshiba TV объявляет о поступлении в продажу двух моделей саундбаров – Toshiba TS3120A
13.02.2024 Toshiba TV объявила о выходе двух новых линеек телевизоров на российский рынок

Компания Toshiba TV представила новые серии телевизоров – C350ME (с диагоналями 43, 50, 55, 65, 75 дюй
24.04.2023 Seagate выпустит жесткие диски «с подогревом» и рекордной емкостью больше 30 ТБ. У WD и Toshiba таких нет и не предвидится

мени должны появиться на рынке, составит 33 ТБ, но при дальнейшем наращивании емкости отдельной пластины в перспективе этот показатель может быть доведен до 38,5 ТБ и 44 ТБ. Конкуренты Seagate в лице Toshiba и Western Digital в прошлом также сообщали о намерении производить винчестеры с 11 пластинами. Как отмечает издание, увеличение количества пластин в новых устройствах и внедрение новой

28.10.2022 Телевизор Toshiba C450: 4K-экран и реалистичный объемный звук

Телевизоры Toshiba C450 появились в российской рознице в начале этого года. Теперь покупателям доступна еще одна модель Toshiba TV c качественным изображением, простым управлением и реалистичным об
01.06.2022 Toshiba представляет жесткий диск P300 емкостью 2ТБ со скоростью вращения 7200 об/мин, предназначенный для настольных ПК

Компания Toshiba Electronics Europe представляет P300 — новый жесткий диск форм-фактора 3,5 дюйма с объемом памяти 2 ТБ, специально разработанный для настольных ПК, гейминга и применения в хранилищах да
23.03.2022 В России появились новые телевизоры Toshiba серии Х8900

В магазинах появились новые версии телевизоров Toshiba серии Bazooka – X8900KE с диагональю 65 дюймов. Модели премиум-класса оснащены OLED-дисплеем (4K ULTRA HD), специальным чипом HDR10+ и поддерживают технологию REGZA Graphics Engine 4k P
09.03.2022 Toshiba представила план увеличения емкости жестких дисков класса Nearline для удовлетворения растущего спроса на накопители

Компания Toshiba Electronics Europe GmbH объявила, что головное предприятие, корпорация Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation, представила стратегию развития своей линейки жестких ди
15.12.2021 Новые телевизоры Toshiba поступили в продажу в России

еновых сегментах, в том числе и премиальном, что позволит бренду укрепить позиции на рынке. Техника Toshiba известна в России давно и зарекомендовала себя как высокотехнологичная и надежная, по
16.09.2021 Toshiba увеличивает емкость жестких дисков N300 и X300 до 18 ТБ

Компания Toshiba Electronics Europe GmbH пополнила линейки жестких дисков N300 NAS и X300 Performance

26.08.2021 Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung

Western Digital понадобилась бывшая «дочка» Toshiba Компания Western Digital, один из крупнейших производителей жестких дисков в мире, собирается купить японскую компанию Kioxia, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Она входит в топ-3 пр
14.05.2021 Всех мировых производителей HDD обвинили в тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei

Производители накопителей под прицелом властей Компании Toshiba, Seagate и Western Digital попали во внимание американских властей из-за возможного тайного сотрудничества с Huawei. Сенатор Комитета по торговле США Роджер Уикер (Roger Wicker), пишет

12.05.2021 Toshiba усилила линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения

обеспечивает более плавную передачу данных с камер высокого разрешения. Ларри Мартинес-Паломо (Larry Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH., объясняет: «Благодаря очередному расширению линейки S300 мы можем полностью удовлетворить потребности рынка систем видеонаблюдения. Новые модели ёмкостью 4 ТБ

27.10.2020 Toshiba обновила линейку корпоративных жестких дисков

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) представила новую линейку жёстких дисков Toshiba MG08-D, предназначенную для широкого спектра критически важных бизнес-приложений, включая анализ данных для бизнес-аналитики, серверы для малого и среднего бизнеса, хранение и архивиров
01.09.2020 Toshiba расширила линейку портативных накопителей Canvio
27.08.2020 Toshiba расширяет линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения

Toshiba Electronics Europe GmbH объявила о расширении линейки жестких дисков для систем видеонаблюдения Toshiba S300. В неё теперь входят новые модели S300, в которых используется технология черепичной магнитной записи (SMR), — они предназначены для систем в организациях малого и среднего бизнеса
07.08.2020 Ноутбуков Toshiba больше не будет. Компания полностью ушла с рынка

Ушла эпоха Компания Toshiba заявила о своем окончательном уходе с рынка мобильных компьютеров. Она полностью прек
30.07.2020 Hisense представила обновленную линейку телевизоров

Компания Hisense обновила модельный ряд телевизоров Hisense и Toshiba. Усовершенствования коснулись функциональных характеристик и дизайна устройств. В телевизионном направлении Hisense использует стратегию двух брендов, продвигая одновременно бренд To
26.06.2020 Hisense представила телевизоры Toshiba на российском рынке

Hisense представила телевизоры Toshiba российским потребителям и объявила о запуске официального сайта tv-toshiba.ru. Теперь покупатели могут узнать больше информации о продукции и получить сервисную поддержку. Сегодн
17.04.2020 Все производители жестких дисков пойманы на использовании «вредительской» технологии записи. Невиновных не осталось

Toshiba обманывала пользователей Компания Toshiba призналась в скрытом использовании технологии записи SMR в жестких дисках, ориентиров
10.03.2020 Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage
02.03.2020 Минздрав и Toshiba начнут лечить онкобольных тяжелыми ионами

тема терапии тяжелыми ионами, поможет создать условия для выполнения этих задач в будущем. Компания Toshiba ESS создала систему терапии тяжелыми ионами в процессе работы над медицинским ускорит
20.01.2020 Найден способ «разогнать» настольные ПК до производительности суперкомпьютеров

Сверхбыстрые настольные ПК Компания Toshiba разработала уникальный алгоритм, способный многократно увеличить производительность о
03.12.2019 Toshiba представила жесткие диски серии P300 емкостью 4 ТБ и 6 ТБ

рафическим дизайнерам и пользователям настольных рабочих станций обширное пространство для хранения данных, — отметил Ларри Мартинес-Паломо, генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe GmbH. — Дополнение серии P300 дисками объемом 4 ТБ и 6 ТБ свидетельствует о стремлении Toshiba удовлетворять возрастающие потребности рынка в увеличении емкост
26.09.2019 Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом

но растут, поэтому разработчикам требуются гибкость и производительность, которые может обеспечить новая флэш-память Serial Interface NAND, — отметил Аксель Стоерманн (Axel Stoermann), вице-президент Toshiba Memory Europe. — Выбирая продукцию Toshiba, компании-создателя флэш-памяти NAND и лидера в сфере 3D-флэш-памяти, они выбирают инновационные технологии, компактные размеры и надёж
12.09.2019 Знаменитый производитель магнитол и телевизоров занялся выпуском серверов

л к серверам Компания Sharp готовится выйти на новый для себя рынок серверов под брендом Dynabook. Права на эту торговую марку вендор получил в результате покупки компьютерного подразделения компании Toshiba. На мировом рынке также известна своими телевизорами, магнитолами, DVD-плеерами и другой электроникой, в том числе и Android-смартфонами. Все серверы и заодно настольные и мобильные ПК

03.09.2019 Toshiba дополнила линейки жестких дисков N300 и X300 моделями емкостью 16 ТБ

высокую плотность размещения информации при более низком потреблении электроэнергии. Разработанные Toshiba Group технология лазерной сварки и конструкция корпуса обеспечивают надежное удержани
29.08.2019 Toshiba Memory представила SSD-диски с интерфейсом PCIe 4.0 для корпоративных систем
07.08.2019 Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища

в 10 раз быстрее по сравнению с существующей памятью TLC. В качестве создателя флеш-памяти NAND, первой компании, представившей технологию 3D-флеш-памяти, и лидера по смене технологических процессов, компания Toshiba Memory находится в максимально благоприятных условиях для выпуска SCM-устройств на основе памяти SLC, обладая сформировавшейся производственной инфраструктурой, отработанной ма
07.08.2019 Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти

Новая флеш-память Samsung и Toshiba Memory Азиатские технологические гиганты Samsung и Toshiba Memory почти одновременно представили собственные разработки в области флеш-памяти, которые, в первую очередь, планируе
01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти

0 Gen3x4 в форм-факторе M.2 – RD500 и RC500. В устройствах обеих серий используется современная 96-слойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки. Новые SSD-диски Toshiba Memory представляют собой высокопроизводительные решения для современных массовых геймеров, энтузиастов самостоятельной сборки компьютеров и тех, кто ищет решения для апгрейда. Благодар
03.04.2019 Toshiba выпустила новые SSD с интерфейсом NVMe для облачных ЦОДов

рабочих нагрузок с высокой интенсивностью чтения или рабочей нагрузкой транзакций. Линейка XD5 Series в форм-факторе 2,5 дюйма расширяет богатый ассортимент SSD для центров обработки данных компании Toshiba и дополняет ранее выпущенные устройства в форм-факторе M.2 22110 емкостью 1 920 ГБ и 3 840 ГБ. Флеш-память и контроллеры, используемые в накопителях XD5, обеспечивают защиту данных, скв
26.02.2019 Обзор термопринтера Toshiba B-FV4T

Главные особенности термопринтера Прочный и мощный термопринтер Toshiba B-FV4T с легкостью справится даже с самыми сложными задачами печати: он на 13% быстрее при первой печати этикеток и на 8% быстрее при пакетной печати, если сравнивать с серией Toshib
08.02.2019 Toshiba Memory Europe представила флеш-память стандарта UFS 3.0

асли устройств встраиваемой флеш-памяти стандарта Universal Flash Storage (UFS) версии 3.0 емкостью 128 ГБ. В новых устройствах используется самая современная 96-слойная 3D-память BiCS FLASH компании Toshiba. Выпускаются модули емкостью 128, 256 и 512 ГБ. Благодаря высокой скорости чтения и записи при низком энергопотреблении новые модули прекрасно подходят для таких систем, как мобильные у
25.01.2019 Toshiba выпустила сверхбыструю флеш-память нового типа

Toshiba начинает производство памяти UFS 3.0 Toshiba представила первую в мире флеш-память с интерфейсом Universal Flash Storage (UFS) 3.0 для смартфонов, планшетов и устройств виртуальной или дополненной реальности. Чипы содержат кристал
10.01.2019 Toshiba представила жесткие диски MG08 емкостью 16 ТБ

ательных рабочих нагрузок при выполнении операций чтения и записи, благодаря чему подойдут для использования в облачных и традиционных дата-центрах. Линейка MG08 – это второе поколение жестких дисков Toshiba с гелиевым наполнением и восьмое поколение семейства Enterprise Capacity. «Toshiba представила прорывную для отрасли емкость 16 ТБ и улучшенную энергоэффективность благодаря испо
20.12.2018 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO 2515AC

Не первый год Toshiba предлагает настраиваемые решения, которые могут быть адаптированы к любым потребностям бизнеса. Продукты Toshiba помогают упростить сложные задачи при управлении разнообразной ин

Публикаций - 2980, упоминаний - 3671

Toshiba Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 696
Sony 6739 688
Intel Corporation 12811 497
Dell EMC 5180 412
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 380
Acer Group - Acer Inc 2776 347
HP Inc. 5883 331
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 321
Microsoft Corporation 25775 312
Apple Inc 13154 293
IBM - International Business Machines Corp 9699 292
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 266
Fujitsu 2105 265
LG Electronics 3735 239
Hitachi - Хитачи 1501 238
HP - Hewlett-Packard 3662 224
Lenovo Group 2446 212
Sharp Corporation 1062 189
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 164
Nvidia Corp 4002 158
Dell Technologies - Dell Computer 2219 142
AMD - Advanced Micro Devices 4641 134
Philips 2099 132
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 129
Seagate Technology 766 128
Western Digital Corporation - WDC 589 118
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 102
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 100
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 90
Canon 1439 86
VAIO 475 82
Seiko Epson Corporation 908 81
Google LLC 12688 79
SanDisk 343 78
Lenovo Motorola 3566 77
TI - Texas Instruments Incorporated 848 72
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 70
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 69
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 67
Siemens AG - Siemens Group 2673 67
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 71
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 61
Белый Ветер 365 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 38
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Hyundai Motor Company 436 18
Россети Ленэнерго 1699 17
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 17
Walt Disney Company 647 16
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 16
Warner 540 16
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Walmart - Wal-Mart Stores 405 14
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 12
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 12
Beko - Beko Electronics 83 11
Warner Bros. International Television Distribution 289 10
Grundig 42 10
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 10
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 9
Daewoo 103 9
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 8
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Boeing 1031 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 7
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 7
Mitsubishi Heavy Industries 37 7
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 7
Квинта 7 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Федеральное казначейство России 1949 11
Судебная власть - Judicial power 2500 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 6
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 5
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 40
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 14
Linux Foundation - Free Standards Group 206 11
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 11
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 10
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 10
OpenCAPI Consortium 13 10
Gen-Z Consortium 11 10
Greenpeace - Гринпис 130 10
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 9
HD DVD Promotion Group 10 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 8
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 8
TCG - Trusted Computing Group 31 6
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 900
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 636
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 483
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 438
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 427
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 392
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 367
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 362
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 355
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 350
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 344
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 343
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 324
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 312
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 303
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 284
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 268
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 265
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 259
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 258
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 250
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 249
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 237
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 230
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 226
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 221
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 218
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 212
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 208
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 207
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 206
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 203
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 200
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 185
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 178
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 173
NAND flash memory - флеш-память 684 166
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 159
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 155
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 147
Microsoft Windows 16882 205
Toshiba Satellite 166 135
Microsoft Windows 2000 8678 130
Google Android 15243 123
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 111
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 109
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 104
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 97
Toshiba Portege 98 81
Linux OS 11533 80
Intel Celeron - Серия процессоров 979 77
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 72
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 72
Toshiba Qosmio 85 71
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 67
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 63
Microsoft Windows 7 2007 63
Microsoft Windows XP 2431 61
Intel Core - Семейство процессоров 1251 59
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 59
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 57
Nvidia GeForce Go 189 57
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 56
Apple iPad 4011 54
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 50
Apple iPod 1553 49
Hisense - Toshiba TV - Toshiba Cloud TV - REGZA Engine ZR - REGZA Power Audio Pro 68 49
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 49
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 48
Toshiba Tecra 49 42
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 41
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 41
Intel Pentium III 782 41
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 41
AMD Mobility Radeon 232 39
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 38
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 37
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 37
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 37
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 36
Ксенин Алекс 311 56
Снытко Игорь 20 19
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 18
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 13
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 13
Мишин Глеб 70 13
Свириденко Андрей 99 12
Nishida Atsutoshi - Нисида Ацутоси 12 12
Ширшов Павел 76 11
Okamura Tadashi - Окамура Тадаши 11 11
Rowan Paul - Рован Пол 12 10
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 10
Shields Andrew - Шилдс Эндрю 9 9
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 7
Ерофеева Мария 31 7
Корчагин Олег 9 7
Черепенников Антон 86 6
Наумов Максим 100 6
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 6
Юсупов Ренат 125 6
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 6
Симонов Игорь 103 6
Шуняев Сергей 25 6
Воронецкий Эдуард 47 6
Верховод Андрей 22 6
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 6
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 6
Bonvarlet Arnaud - Бонварле Арно 6 6
Лебедев Михаил 72 5
Dell Michael - Делл Майкл 193 5
Низовский Григорий 36 5
Алкснис Виктор 70 5
Камытбаева Зарина 16 5
Мочар Василий 19 5
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 5
Путин Владимир 3454 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Константинов Константин 32 4
Хобод Борис 12 4
Кудрявцев Владимир 24 4
Япония 13807 929
Россия - РФ - Российская федерация 166168 626
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 608
Европа 24964 367
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 219
Южная Корея - Республика 7052 200
Китай - Тайвань 4245 176
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 122
Германия - Федеративная Республика 13221 113
Азия - Азиатский регион 5920 95
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 87
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 84
Япония - Токио 1020 56
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 49
Франция - Французская Республика 8177 45
США - Калифорния 4829 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 43
Африка - Африканский регион 3641 40
Ближний Восток 3154 37
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 37
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 37
США - Нью-Йорк 3180 31
Америка - Американский регион 2206 31
Европа Западная 1496 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 30
Индия - Bharat 5870 30
Канада 5082 29
Украина 7928 28
Европа Восточная 3138 28
Израиль 2856 27
Нидерланды 3746 27
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 26
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Сингапур - Республика 1953 24
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 23
Финляндия - Финляндская Республика 3697 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 22
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 212
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 212
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 189
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 113
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 109
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 104
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 99
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 79
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 76
Йена - денежная единица Японии 503 72
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 66
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 65
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 65
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 60
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 60
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 57
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 53
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 52
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 51
Ergonomics - Эргономика 1755 50
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 46
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 46
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 43
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 43
Энергетика - Energy - Energetically 5855 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 42
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 42
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 41
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 40
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 39
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 37
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 37
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 37
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 36
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 36
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 35
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 35
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 35
Английский язык 7030 33
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 28
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 168
DigiTimes - Издание 1331 90
CNews - ZOOM.CNews 1866 82
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 60
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 37
AP - Associated Press 2007 28
Bloomberg 1627 26
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 23
Tom’s Hardware 600 19
Engadget - Блог о технологиях 429 19
EE Times 160 19
NE Asia Online 313 19
The Register - The Register Hardware 1784 18
Forbes - Форбс 1002 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
Computer Weekly 376 13
FT - Financial Times 1296 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 11
NYT - The New York Times 1100 11
Ars Technica 450 11
CNET Networks - CNET News 1643 11
Inquirer 463 9
Reg Hardware 91 9
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 9
TechnologyAdvice - eWeek 230 9
ZDnet 663 8
New Scientist 1448 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 8
Maeil Business Newspaper 90 8
Electronista 166 7
TG Daily 98 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 7
HPC.ru 117 7
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 7
Ведомости 1466 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
TechRadar 97 6
Известия ИД 770 6
AppleInsider 400 6
Nikkei Electronics 82 6
IDC - International Data Corporation 4975 178
Gartner - Гартнер 3658 99
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 62
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 61
NPD DisplaySearch 285 32
ITResearch 123 30
Gartner - Dataquest 353 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
TrendForce 187 14
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 10
IC Insights 24 9
Forrester Research 834 8
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 8
Mercury Research 73 7
Strategy Analytics 285 7
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 6
NPD Group 140 6
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 5
IDC Russia - IDC Россия 183 5
Harris Interactive 81 5
SmartMarketing 74 5
In-Stat/MDR 74 5
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Frost & Sullivan 207 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
Nikkei Market Access (NMA) 53 4
IDC EMEA 19 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
In-Stat 115 3
Mobile Research Group 87 3
IDC Ukraine - IDC Украина 7 3
Market Intelligence Center - MIC 15 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
ABI Research 236 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
НМГ - Медиалогия 37 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 17
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Tohoku University - Университет Тохоку 25 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
Waseda University - Университет Васэда 21 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 3 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Quantum and Radiological Science - Национальный институт квантовой и радиологической науки 2 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 4 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 59
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 28
CeBIT 614 27
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 25
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 21
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 12
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 9
Фотофорум 48 8
CEATEC 45 7
PC Expo 36 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
Intel Developer Forum - IDF 317 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
Связь-Экспокомм 276 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews AWARDS - награда 571 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Red Dot Design Award 57 1
Embedded World 10 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Photokina 60 1
Violin Forum 4 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
MacWorld Expo 35 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще