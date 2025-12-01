Toshiba Corporation

«Авито Услуги»: Toshiba, Samsung, Xiaomi – какие телевизоры чаще ремонтируют перед праздниками периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг». Жители страны начали активнее сдавать в ремонт технику японских брендов. Так, в ноябре 2025 г. интерес к обслуживанию телевизоров Toshiba вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а Sony — на 22%. Южнокорейские ТВ, произведенные компаниями Samsung и LG, попадали к мастерам на 68% и 62% чаще соответственно.

Все жесткие диски в мире в одночасье устарели. Аутсайдер рынка придумал уникальный HDD, который Seagate и Western Digital догонят не скоро Чем больше, тем лучше Японская компания Toshiba создала первый в мире жесткий диск, в котором уместила сразу 12 пластин вместо стандартных 10, пишет портал Tom’s Hardware. Это позволит хранить в одном накопителе еще больше информации

Toshiba TV представила новые модели телевизоров на российском рынке Новые модели – QLED-телевизор Toshiba Z670RE и Mini-LED-телевизор Toshiba Z770RE – уже доступны в российских магазинах. Они обладают оптимальным набором характеристик для гейминга и просмотра видео в высоком качестве

Умные колонки Sber смогут управлять телевизорами Hisense и Toshiba елевизорах под управлением операционной системы «Салют ТВ». Об этом CNews сообщили представители SberDevices. Первыми доступными к голосовому управлению стали телевизоры и проекторы брендов Hisense и Toshiba на операционной системе VIDAA. Реализация голосового управления ими стала возможной благодаря интеграции с платформой Умного дома Sber. Теперь, отдавая голосом команды умным колонкам Sb

Toshiba TV представляет на российском рынке новинки — саундбары Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A Компания Toshiba TV объявляет о поступлении в продажу двух моделей саундбаров – Toshiba TS3120A

Toshiba TV объявила о выходе двух новых линеек телевизоров на российский рынок Компания Toshiba TV представила новые серии телевизоров – C350ME (с диагоналями 43, 50, 55, 65, 75 дюй

Seagate выпустит жесткие диски «с подогревом» и рекордной емкостью больше 30 ТБ. У WD и Toshiba таких нет и не предвидится мени должны появиться на рынке, составит 33 ТБ, но при дальнейшем наращивании емкости отдельной пластины в перспективе этот показатель может быть доведен до 38,5 ТБ и 44 ТБ. Конкуренты Seagate в лице Toshiba и Western Digital в прошлом также сообщали о намерении производить винчестеры с 11 пластинами. Как отмечает издание, увеличение количества пластин в новых устройствах и внедрение новой

Телевизор Toshiba C450: 4K-экран и реалистичный объемный звук Телевизоры Toshiba C450 появились в российской рознице в начале этого года. Теперь покупателям доступна еще одна модель Toshiba TV c качественным изображением, простым управлением и реалистичным об

Toshiba представляет жесткий диск P300 емкостью 2ТБ со скоростью вращения 7200 об/мин, предназначенный для настольных ПК Компания Toshiba Electronics Europe представляет P300 — новый жесткий диск форм-фактора 3,5 дюйма с объемом памяти 2 ТБ, специально разработанный для настольных ПК, гейминга и применения в хранилищах да

В России появились новые телевизоры Toshiba серии Х8900 В магазинах появились новые версии телевизоров Toshiba серии Bazooka – X8900KE с диагональю 65 дюймов. Модели премиум-класса оснащены OLED-дисплеем (4K ULTRA HD), специальным чипом HDR10+ и поддерживают технологию REGZA Graphics Engine 4k P

Toshiba представила план увеличения емкости жестких дисков класса Nearline для удовлетворения растущего спроса на накопители Компания Toshiba Electronics Europe GmbH объявила, что головное предприятие, корпорация Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation, представила стратегию развития своей линейки жестких ди

Новые телевизоры Toshiba поступили в продажу в России еновых сегментах, в том числе и премиальном, что позволит бренду укрепить позиции на рынке. Техника Toshiba известна в России давно и зарекомендовала себя как высокотехнологичная и надежная, по

Toshiba увеличивает емкость жестких дисков N300 и X300 до 18 ТБ Компания Toshiba Electronics Europe GmbH пополнила линейки жестких дисков N300 NAS и X300 Performance

Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung Western Digital понадобилась бывшая «дочка» Toshiba Компания Western Digital, один из крупнейших производителей жестких дисков в мире, собирается купить японскую компанию Kioxia, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Она входит в топ-3 пр

Всех мировых производителей HDD обвинили в тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei Производители накопителей под прицелом властей Компании Toshiba, Seagate и Western Digital попали во внимание американских властей из-за возможного тайного сотрудничества с Huawei. Сенатор Комитета по торговле США Роджер Уикер (Roger Wicker), пишет

Toshiba усилила линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения обеспечивает более плавную передачу данных с камер высокого разрешения. Ларри Мартинес-Паломо (Larry Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству продуктов для хранения данных Toshiba Electronics Europe GmbH., объясняет: «Благодаря очередному расширению линейки S300 мы можем полностью удовлетворить потребности рынка систем видеонаблюдения. Новые модели ёмкостью 4 ТБ

Toshiba обновила линейку корпоративных жестких дисков Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) представила новую линейку жёстких дисков Toshiba MG08-D, предназначенную для широкого спектра критически важных бизнес-приложений, включая анализ данных для бизнес-аналитики, серверы для малого и среднего бизнеса, хранение и архивиров

Toshiba расширяет линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения Toshiba Electronics Europe GmbH объявила о расширении линейки жестких дисков для систем видеонаблюдения Toshiba S300. В неё теперь входят новые модели S300, в которых используется технология черепичной магнитной записи (SMR), — они предназначены для систем в организациях малого и среднего бизнеса

Ноутбуков Toshiba больше не будет. Компания полностью ушла с рынка Ушла эпоха Компания Toshiba заявила о своем окончательном уходе с рынка мобильных компьютеров. Она полностью прек

Hisense представила обновленную линейку телевизоров Компания Hisense обновила модельный ряд телевизоров Hisense и Toshiba. Усовершенствования коснулись функциональных характеристик и дизайна устройств. В телевизионном направлении Hisense использует стратегию двух брендов, продвигая одновременно бренд To

Hisense представила телевизоры Toshiba на российском рынке Hisense представила телевизоры Toshiba российским потребителям и объявила о запуске официального сайта tv-toshiba.ru. Теперь покупатели могут узнать больше информации о продукции и получить сервисную поддержку. Сегодн

Все производители жестких дисков пойманы на использовании «вредительской» технологии записи. Невиновных не осталось Toshiba обманывала пользователей Компания Toshiba призналась в скрытом использовании технологии записи SMR в жестких дисках, ориентиров

Минздрав и Toshiba начнут лечить онкобольных тяжелыми ионами тема терапии тяжелыми ионами, поможет создать условия для выполнения этих задач в будущем. Компания Toshiba ESS создала систему терапии тяжелыми ионами в процессе работы над медицинским ускорит

Найден способ «разогнать» настольные ПК до производительности суперкомпьютеров Сверхбыстрые настольные ПК Компания Toshiba разработала уникальный алгоритм, способный многократно увеличить производительность о

Toshiba представила жесткие диски серии P300 емкостью 4 ТБ и 6 ТБ рафическим дизайнерам и пользователям настольных рабочих станций обширное пространство для хранения данных, — отметил Ларри Мартинес-Паломо, генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe GmbH. — Дополнение серии P300 дисками объемом 4 ТБ и 6 ТБ свидетельствует о стремлении Toshiba удовлетворять возрастающие потребности рынка в увеличении емкост

Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом но растут, поэтому разработчикам требуются гибкость и производительность, которые может обеспечить новая флэш-память Serial Interface NAND, — отметил Аксель Стоерманн (Axel Stoermann), вице-президент Toshiba Memory Europe. — Выбирая продукцию Toshiba, компании-создателя флэш-памяти NAND и лидера в сфере 3D-флэш-памяти, они выбирают инновационные технологии, компактные размеры и надёж

Знаменитый производитель магнитол и телевизоров занялся выпуском серверов л к серверам Компания Sharp готовится выйти на новый для себя рынок серверов под брендом Dynabook. Права на эту торговую марку вендор получил в результате покупки компьютерного подразделения компании Toshiba. На мировом рынке также известна своими телевизорами, магнитолами, DVD-плеерами и другой электроникой, в том числе и Android-смартфонами. Все серверы и заодно настольные и мобильные ПК

Toshiba дополнила линейки жестких дисков N300 и X300 моделями емкостью 16 ТБ высокую плотность размещения информации при более низком потреблении электроэнергии. Разработанные Toshiba Group технология лазерной сварки и конструкция корпуса обеспечивают надежное удержани

Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища в 10 раз быстрее по сравнению с существующей памятью TLC. В качестве создателя флеш-памяти NAND, первой компании, представившей технологию 3D-флеш-памяти, и лидера по смене технологических процессов, компания Toshiba Memory находится в максимально благоприятных условиях для выпуска SCM-устройств на основе памяти SLC, обладая сформировавшейся производственной инфраструктурой, отработанной ма

Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти Новая флеш-память Samsung и Toshiba Memory Азиатские технологические гиганты Samsung и Toshiba Memory почти одновременно представили собственные разработки в области флеш-памяти, которые, в первую очередь, планируе

Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти 0 Gen3x4 в форм-факторе M.2 – RD500 и RC500. В устройствах обеих серий используется современная 96-слойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки. Новые SSD-диски Toshiba Memory представляют собой высокопроизводительные решения для современных массовых геймеров, энтузиастов самостоятельной сборки компьютеров и тех, кто ищет решения для апгрейда. Благодар

Toshiba выпустила новые SSD с интерфейсом NVMe для облачных ЦОДов рабочих нагрузок с высокой интенсивностью чтения или рабочей нагрузкой транзакций. Линейка XD5 Series в форм-факторе 2,5 дюйма расширяет богатый ассортимент SSD для центров обработки данных компании Toshiba и дополняет ранее выпущенные устройства в форм-факторе M.2 22110 емкостью 1 920 ГБ и 3 840 ГБ. Флеш-память и контроллеры, используемые в накопителях XD5, обеспечивают защиту данных, скв

Обзор термопринтера Toshiba B-FV4T Главные особенности термопринтера Прочный и мощный термопринтер Toshiba B-FV4T с легкостью справится даже с самыми сложными задачами печати: он на 13% быстрее при первой печати этикеток и на 8% быстрее при пакетной печати, если сравнивать с серией Toshib

Toshiba Memory Europe представила флеш-память стандарта UFS 3.0 асли устройств встраиваемой флеш-памяти стандарта Universal Flash Storage (UFS) версии 3.0 емкостью 128 ГБ. В новых устройствах используется самая современная 96-слойная 3D-память BiCS FLASH компании Toshiba. Выпускаются модули емкостью 128, 256 и 512 ГБ. Благодаря высокой скорости чтения и записи при низком энергопотреблении новые модули прекрасно подходят для таких систем, как мобильные у

Toshiba выпустила сверхбыструю флеш-память нового типа Toshiba начинает производство памяти UFS 3.0 Toshiba представила первую в мире флеш-память с интерфейсом Universal Flash Storage (UFS) 3.0 для смартфонов, планшетов и устройств виртуальной или дополненной реальности. Чипы содержат кристал

Toshiba представила жесткие диски MG08 емкостью 16 ТБ ательных рабочих нагрузок при выполнении операций чтения и записи, благодаря чему подойдут для использования в облачных и традиционных дата-центрах. Линейка MG08 – это второе поколение жестких дисков Toshiba с гелиевым наполнением и восьмое поколение семейства Enterprise Capacity. «Toshiba представила прорывную для отрасли емкость 16 ТБ и улучшенную энергоэффективность благодаря испо