Mitsubishi Heavy Industries

02.03.2026 В России создали робота-тунца, который плавает и ориентируется в пространстве как живая рыба 1
30.06.2020 Лучшие сплит-системы до 30 000 рублей: выбор ZOOM 3
18.07.2019 Выход флагмана Samsung Galaxy Note 10 может быть сорван 1
04.09.2014 IBS Platformix завершил проект по созданию резервного ЦОД для банка «Петрокоммерц» 1
26.04.2013 Топ-5 лучших сплит-систем к лету. Выбор ZOOM.CNews 1
22.01.2013 IBS Platformix построил ИТ-инфраструктуру нового склада Revival Express 1
22.08.2012 ZOOM. CNews и группа компаний «АЯК» предупреждают: контрафактный кондиционер — деньги на ветер! 2
03.07.2012 Panasonic создала первый в мире гибридный автомобилевоз 1
27.04.2012 Инверторные кондиционеры к лету. Выбор ZOOM 2
20.04.2012 Кондиционер для городской квартиры: что учитывать при покупке. Рекомендации ZOOM.CNews и General 1
15.12.2011 Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries: будущее, которое уже наступило 3
05.12.2011 Как выбрать кондиционер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
03.11.2011 Главней всего погода в доме. Системы кондиционирования для частных коттеджей. Выбор ZOOM 2
22.07.2011 Доход Mitsubishi Heavy Industries в 2010 г. вырос на 54% 2
27.12.2010 Mitsubishi Heavy Industries расширяет возможности VRF систем 1
30.09.2009 Япония испытала производимые по лицензии Patriot PAC-3 1
19.09.2008 НЭТА создала инженерную инфраструктуру для филиала банка «Петрокоммерц» 1
31.07.2008 «Обит» открыл собственный дата-центр стоимостью 7 млн. рублей 2
09.07.2008 НЭТА создала ИТ-инфраструктуру для лицея №19 в Новокузнецке 1
10.06.2008 В Японии растет спрос на водородную энергетику 1
09.06.2008 Япония всерьёз взялась за топливные элементы 1
31.03.2008 Япония построит собственный пассажирский самолет 1
05.12.2007 Определена дата запуска японского спутника интернет-доступа 1
12.09.2007 В Кении построят геотермальную электростанцию мощностью 35 МВт 2
04.09.2007 Франция и Япония будут производить реакторы третьего поколения 3
14.03.2007 США закупают атомные реакторы Mitsubisi 1
06.02.2006 Toshiba намерена приобрести Westinghouse Electric за $5,4 млрд. 1
24.01.2006 Toshiba купит Westinghouse за $5 млрд. 1
31.08.2005 Япония разработает собственную ракету для полета к МКС 1
30.08.2005 В Японии выпустили на рынок робота-домохозяйку 1
13.04.2005 В Японии создадут первый реактивный пассажирский самолет 2
18.03.2003 О стареющих японцах позаботится новый робот 1
15.02.2001 Первый в мире робот-рыба 1
15.02.2001 Mitsubishi начала производство робота-рыбы 2
Публикаций - 37, упоминаний - 52

Mitsubishi Heavy Industries и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2959 7
Fujitsu 2070 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 6
Samsung Electronics 10742 5
LG Electronics 3687 4
Hitachi - Хитачи 1482 4
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 49 4
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 3
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 3
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 2
Sony 6645 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 139 2
Westinghouse Electric 39 2
НЭТА 36 2
Ballu Industrial Group 50 1
Ростех - Автоматика Концерн 1755 1
Microsoft Corporation 25361 1
Qualcomm Technologies 1923 1
Apple Inc 12787 1
Meta Platforms - Facebook 4561 1
HP Inc. 5781 1
AMD - Advanced Micro Devices 4509 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1614 1
Lenovo Motorola 3532 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 211 1
ОБИТ 110 1
Emerson 86 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 447 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
Haier Group 213 1
Болид НВП - Bolid 93 1
Nippon Kaiji Kyokai - ClassNK 1 1
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 14
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 3
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
Honda Motor Company - HND 238 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 492 2
ENEOS Corporation - JXTG NipponOil & Energy Corporation 3 2
Daikin Industries 46 2
Revival Express 2 1
АЯК - Биоконд 1 1
101Hotels.com 456 1
Литвинчук Маркетинг 1 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 1
Marubeni - Марубени 15 1
Orano - Areva 24 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Bombardier Inc 27 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 1
Lockheed Martin 767 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Sumitomo Chemical 3 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Кабинет министров Японии - Министерство обороны Японии - Управление национальной обороны Японии 18 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 132 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2867 11
Электротехника - инвертор 162 6
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 621 6
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 212 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 5
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 135 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74204 5
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 523 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2382 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12935 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 4
Вентилятор - Fan 1034 4
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 864 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12143 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25800 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13093 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3291 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10283 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10075 3
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2355 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1213 3
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 147 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6970 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4379 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13708 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 692 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11638 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10547 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 2
Аналоговые технологии 2841 2
Таймер - Timer 431 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1637 2
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 349 2
Угольный фильтр - Carbon Filter 47 2
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 388 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15042 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7424 4
Daikin Industries - VRF - Variable refrigerant flow - VRV - Variable refrigerant volume 18 3
Apple iPhone 6 4862 3
Linux OS 11067 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 2
Samsung Jungfrau - Samsung Boracay - Samsung AQ - серия кондиционеров 4 2
1С-Рарус РестАрт 27 2
Hisense AS сплит-система 1 1
Electrolux EACS - Electrolux EACM - Electrolux Atrium - серия кондиционеров 19 1
JAXA TNSC - Tanegashima Space Center - Танегасима Космический центр - космодром 21 1
Google Android 14855 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1636 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 462 1
Samsung Galaxy Note 698 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 164 1
LG P - серия кондиционеров - настенная сплит-система 1 1
Fujitsu General - Aristage - General Nordic DC-Inverter 3 1
Пермяков Сергей 2 1
Бор Борис 1 1
Lauvergeon Anne - Ловержон Анн 2 1
Белозеров Андрей 36 1
Lee Su-Bin - Ли Су Бин 1 1
Аминев Шамиль 8 1
Япония 13584 28
Россия - РФ - Российская федерация 159045 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18432 5
Европа 24708 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 4
Южная Корея - Республика 6891 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5361 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3389 3
Азия - Азиатский регион 5780 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18868 2
Европа Восточная 3124 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1513 2
Сатурн - Титан (спутник) 508 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4349 1
Канада 5002 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Франция - Французская Республика 8016 1
Россия - СФО - Новосибирск 4726 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 491 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1193 1
Япония - Токио 1012 1
Таиланд - Королевство 876 1
Кения - Республика 161 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 315 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 136 1
Кения - Найроби 22 1
США - Нью-Мексико 247 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2028 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5938 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26145 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32109 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3194 3
Зоология - наука о животных 2798 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1010 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 3
Йена - денежная единица Японии 500 3
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 541 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9747 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1659 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 2
Сон - Somnus 458 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5300 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 226 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4408 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1256 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 569 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2984 2
Ботаника - Растения - Plantae 1120 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 306 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 470 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5449 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20504 2
Частный сектор 151 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3283 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5758 1
Энергетика - Energy - Energetically 5547 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 359 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 2
Silicon.com 364 2
e4 Engineering 107 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Bloomberg 1563 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
N+1 - Издание 183 1
AP - Associated Press 2006 1
Phys.org 972 1
USA Today 152 1
The Engineer 79 1
Kyodo 47 1
Discovery Research Group 22 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1121 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 40 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 1
