Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake

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Где в России чаще всего случаются землетрясения?
Около 20% территорий России находится в зонах сейсмической активности интенсивностью более 7 баллов – это Северный Кавказ, Прибайкалье, Приморье, Сахалин, Камчатка, Курильские острова.
Какие могут быть последствия землетрясений?
Медико-санитарными последствиями землетрясений являются массовое возникновение санитарных потерь с преобладанием механических повреждений в момент самого землетрясения и автошоков, цунами, развитие психоэмоциональных расстройств у населения и спасателей, ухудшение санитарно-гигиенических условий при разрушении инфраструктуры населенных пунктов, при сильных землетрясениях возможно также разрушение жилых зданий, больниц и поликлиник с нарушением работы медицинской службы.
Что делать в случае землетрясения?
Во время землетрясения необходимо в течение первых 15-20 секунд выйти из зданий на открытое место, при отсутствии такой возможности найти безопасное место у внутренней капитальной стены или в углу из капитальных стен подальше от окон и тяжелых предметов. Окажите первую помощь себе и окружающим пострадавшим, особое внимание уделите детям и пострадавшим с наружными кровотечениями и тяжелыми травмами.
- Сейсмология
- Вулканология
- Единая геофизическая служба Российской академии наук
- Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо
- Гипоцентр (греч. ὑπο- — под, лат. centrum — центр круга) — центральная точка очага землетрясения
СОБЫТИЯ
|21.04.2026
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В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов
Землетрясение в Японии Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Tokyo Electron, Shin-Etsu Chemical и Silic
|21.01.2025
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Тайваньские заводы TSMC остановились из-за мощного землетрясения
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и United Microelectronics Corporation (UMC) из-за землетрясения на Тайване частично остановил работу, чтобы эвакуировать персонал, пишет Bloomb
|03.08.2014
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Добыча сланцевого газа угрожает землетрясениями
, производимых при добыче сланцевого газа. Как считает учёный, подобная деятельность может вызывать подземные толчки в радиусе до 35 километров от места дислокации скважин. Данная информация ни
|23.10.2012
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Землетрясение в Испании спровоцировали скважины
ле и главный городской храм - средневековая церковь святого Иакова. Самым удивительным было то, что эпицентр землетрясения оказался очень не глубока под землей – первые данные, полученные спутн
|03.11.2011
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Корни Фукусимы: японцы пробурят эпицентр землетрясения
о только сейчас, а к работе судно сможет приступить только в апреле следующего года. Черная точка – эпицентр землетрясения, красная – место планируемого бурения Тем не менее, ученые считают, чт
|28.05.2011
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Год после землетрясения в Японии: Fujitsu о преодолении последствий стихии
заставило правительство Японии создать зону полного отчуждения в радиусе 20 километров от станции. Землетрясение 2011 года стало одним из страшнейших за истекшее десятилетие Спустя год более 3
|24.05.2011
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Sony прогнозирует рекордные убытки из-за землетрясения в Японии
ь - в данном случае данная статья расходов составила 330 млрд иен ($4 млрд). Убытки Sony являются крупнейшими за 16 последних лет. В предыдущий раз рекордные убытки были зафиксированы в 1995 г. после землетрясения в Кобе, отмечает The New York Times. Еще 14 млрд иен ($171 млн) компания потратила на устранение последствий хакерских атак, в результате которых было скомпрометировано более 100
|06.04.2011
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Землетрясение в Японии увеличит объем рынка чипов в денежном выражении
ивной памяти персональных компьютеров. В соответствии с обновленным прогнозом IHS iSuppli, в 2011 г. объем данного сегмента сократится только на 4%, а не на 10,6%, как ожидалось ранее. При этом из-за землетрясения в Японии в марте поставки DRAM-памяти сократились только на 1,1%.
|27.07.2010
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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает РБК. По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 125 км от г.Мориока. Очаг землетрясения располагался на
|22.07.2010
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В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера
В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным Национальной геологической службы США, его эпицентр на
|08.07.2010
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На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,4
На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 20 км к северо-северо-западу от г.Боррего Спрингс.
|30.06.2010
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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
По данным Национальной геологической службы США, его эпицентр землетрясения находился на расстоянии 13 км от города Тлахьяко штат Оахака на юге Ме
|15.06.2010
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На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,7
На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 8 км к юго-востоку от г.Окотилло близ границы с Мек
|28.05.2010
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У побережья Вануату в Тихом океане произошло мощное землетрясение
ни произошло землетрясение магнитудой 7,6. Как сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр землетрясения находился в 217 км к северо-западу от побережья Вануату, а его очаг -
|25.05.2010
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В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,5
6,5, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в бразильском штате Акре в 125 км к юго-востоку от города Кр
|21.05.2010
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В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,2
о московскому времени на тихоокеанском побережье Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были зафиксированы в 60 км к югу от столицы страны г.Сан-Хосе. Очаг землетря
|26.04.2010
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Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня
У берегов Тайваня 26 апреля 2010 года в 06:59 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился на расстоянии 270 км к востоку от тайваньского г.Тайтунг, сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США. Очаг землетрясен
|19.04.2010
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В Афганистане произошло землетрясение, погибли 7 человек
В результате землетрясения на севере Афганистана погибли 7 человек, 30 получили ранения. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 19 апреля 2010 года в 00:28 по московскому времени в горном районе в 124 км к северо-западу от Кабула. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км, о
|16.04.2010
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На Аляске произошло сильное землетрясение
брежной зоне страны землетрясение силой 5,6 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 144 км к юго-востоку от города Колд-Бэй (штат Аляска), оча
|14.04.2010
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В Китае произошло сильное землетрясение
В Китае 14 апреля 2010 года произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки были зафиксированы на территории Тибетского нагорья в провинции Цинхай на за
|07.04.2010
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У берегов Суматры произошло мощное землетрясение
ами магнитудой 7,8 единиц, сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 204 километрах к северо-западу от города Сиболга на Су
|05.04.2010
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В Мексике произошло мощное землетрясение
В Мексике 5 апреля 2010 года произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км в 26 км от г.Гуадалупе Виктория штата Нижняя Калифорния. Пока известн
|31.03.2010
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У берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 6,4
У берегов Индии 30 марта 2010 года произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США. Его эпицентр находился на расстоянии 215 км к северу от индийского города Порт-Блэр (Андаманские
|25.03.2010
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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
ни на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 139 км к юго-западу от филиппинской столиц
|17.03.2010
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На Сахалине произошло землетрясение
, 16 марта 2010 года в 12 часов 44 минуты по московскому времени в 27 км западнее поселка Вал (в 56 км северо-западнее от поселка Ноглики) Ногликского района Сахалинской области было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 5,7 на глубине 15 км. По сообщению оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Сахалинской области, данное землетрясение на территории области ощу
|16.03.2010
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В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7
службы США его эпицентр находился в 350 км к югу от чилийской столицы Сантьяго, где также ощущались подземные толчки. Очаг землетрясения располагался на глубине около 34 км, сообщает РБК. 27 фе
|15.03.2010
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На Филиппинах, в Чили, Японии и Индонезии произошли землетрясения
ых о жертвах и разрушениях не поступало. После мощного землетрясения 27 февраля 2010 года повторные подземные толчки в Чили не прекращаются. В Японии землетрясение имело магнитуду 6,6. Эпицентр
|12.03.2010
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В Чили произошло сильное землетрясение
очно слабые, чтобы вызвать разрушительную волну. В результате землетрясения серьезно пострадал г.Ранкагуа - административный центр, находящийся примерно в 100 км к югу от чилийской столицы Сантьяго. "Подземные толчки причинили Ранкагуа серьезный ущерб", - сообщил президент Чили Себастьян Пиньера. По его словам, точных данных о жертвах и разрушениях пока нет, более подробная информация о раз
|04.03.2010
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На Тайване произошло землетрясение силой 6,4 по шкале Рихтера
жертвах, а также предупреждения о возможном начале цунами не поступало, передает Associated Press. Эпицентр землетрясения находился в г. Каосиюнг, примерно в 400 км к югу от тайваньской столиц
|27.02.2010
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В Чили произошло мощное землетрясение
ода в 09:34 по московскому времени на побережье Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр землетрясения расположен на глубине 60 км под океанским дном примерно в 100 км к сев
|25.02.2010
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На Байкале произошло землетрясение
февраля 2010 года в 07:27 по московскому времени на Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземного толчка располагался посреди озера на глубине 15 км между населенными пунк
|18.02.2010
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На Дальнем Востоке произошло "паритетное" землетрясение
Как сообщает геологическая служба США, 17 февраля 2010 года в 21 час 13 минут 18 с по московскому времени на Дальнем Востоке зарегистрировано землетрясение магнитудой около 6,9 баллов. Эпицентр находился в районе стыка границ РФ, Китая и КНДР, на удалении 110 км и от Владивостока, и от города Чхонджин в КНДР. Необычной является больш
|16.02.2010
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В Индонезии произошло землетрясение
щает РБК со ссылкой на агентство Associated Press. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 295 км от города Саумлаки, расположенного в во
|05.02.2010
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У берегов США произошло сильное землетрясение
ША произошло сильное землетрясение магнитудой 6,0. По данным Национальной геологической службы США, подземные толчки происходили на глубине 11,2 км на расстоянии 68 км к юго-западу от города Фо
|04.02.2010
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Число жертв землетрясения на Гаити превысило 200 тысяч
властей, около 1 млн человек остались без крыши над головой, а число жертв может превысить 300 тыс. Население Гаити в 2009 году составляло 10 млн человек. Для сравнения, мощнейшее за последние 30 лет землетрясение магнитудой 8,0 произошло 12 мая 2008 года в китайской провинции Сычуань. По официальным данным, тогда погибли или пропали без вести 87 тысяч 150 человек, 374 тысячи получили ранен
|02.02.2010
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У берегов Папуа-Новая Гвинея произошло мощное землетрясение
нея произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. По данным Национальной геологической службы США, подземные толчки происходили на глубине 33 км на расстоянии 235 км к юго-востоку от города Та
|21.01.2010
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У берегов Филиппин, Тонга и Аргентины произошли землетрясения
го города Ушуайя. Данных о пострадавших и разрушениях, а также сообщений об угрозе цунами в связи с землетрясениями не поступало.
|21.01.2010
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В Грузии произошло землетрясение
ем, сильное колебание было зафиксировано и в Имеретинском районе. Жертв и разрушений нет. Последнее землетрясение произошло в Грузии в прошлом месяце. Землетрясение магнитудой 3.8 зафиксировано
|20.01.2010
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На Гаити произошло новое мощное землетрясение
землетрясение силой 6,1 балла по шкале Рихтера, пишет РБК. По сообщениям Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 60 км к юго-западу от столицы страны г.Порт-о-Пренс на глу
|19.01.2010
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У побережья Гватемалы произошло землетрясение
у побережья Гватемалы, неподалеку от границы с Сальвадором, произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 100 км к юго-востоку от города Гватемала. О пострадавш
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