Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов Землетрясение в Японии Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Tokyo Electron, Shin-Etsu Chemical и Silic

Тайваньские заводы TSMC остановились из-за мощного землетрясения Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и United Microelectronics Corporation (UMC) из-за землетрясения на Тайване частично остановил работу, чтобы эвакуировать персонал, пишет Bloomb

Добыча сланцевого газа угрожает землетрясениями , производимых при добыче сланцевого газа. Как считает учёный, подобная деятельность может вызывать подземные толчки в радиусе до 35 километров от места дислокации скважин. Данная информация ни

Землетрясение в Испании спровоцировали скважины ле и главный городской храм - средневековая церковь святого Иакова. Самым удивительным было то, что эпицентр землетрясения оказался очень не глубока под землей – первые данные, полученные спутн

Корни Фукусимы: японцы пробурят эпицентр землетрясения о только сейчас, а к работе судно сможет приступить только в апреле следующего года. Черная точка – эпицентр землетрясения, красная – место планируемого бурения Тем не менее, ученые считают, чт

Год после землетрясения в Японии: Fujitsu о преодолении последствий стихии заставило правительство Японии создать зону полного отчуждения в радиусе 20 километров от станции. Землетрясение 2011 года стало одним из страшнейших за истекшее десятилетие Спустя год более 3

Sony прогнозирует рекордные убытки из-за землетрясения в Японии ь - в данном случае данная статья расходов составила 330 млрд иен ($4 млрд). Убытки Sony являются крупнейшими за 16 последних лет. В предыдущий раз рекордные убытки были зафиксированы в 1995 г. после землетрясения в Кобе, отмечает The New York Times. Еще 14 млрд иен ($171 млн) компания потратила на устранение последствий хакерских атак, в результате которых было скомпрометировано более 100

Землетрясение в Японии увеличит объем рынка чипов в денежном выражении ивной памяти персональных компьютеров. В соответствии с обновленным прогнозом IHS iSuppli, в 2011 г. объем данного сегмента сократится только на 4%, а не на 10,6%, как ожидалось ранее. При этом из-за землетрясения в Японии в марте поставки DRAM-памяти сократились только на 1,1%.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает РБК. По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 125 км от г.Мориока. Очаг землетрясения располагался на

В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным Национальной геологической службы США, его эпицентр на

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,4 На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 20 км к северо-северо-западу от г.Боррего Спрингс.

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5 По данным Национальной геологической службы США, его эпицентр землетрясения находился на расстоянии 13 км от города Тлахьяко штат Оахака на юге Ме

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,7 На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 8 км к юго-востоку от г.Окотилло близ границы с Мек

У побережья Вануату в Тихом океане произошло мощное землетрясение ни произошло землетрясение магнитудой 7,6. Как сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр землетрясения находился в 217 км к северо-западу от побережья Вануату, а его очаг -

В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,5 6,5, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в бразильском штате Акре в 125 км к юго-востоку от города Кр

В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,2 о московскому времени на тихоокеанском побережье Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были зафиксированы в 60 км к югу от столицы страны г.Сан-Хосе. Очаг землетря

Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня У берегов Тайваня 26 апреля 2010 года в 06:59 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился на расстоянии 270 км к востоку от тайваньского г.Тайтунг, сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США. Очаг землетрясен

В Афганистане произошло землетрясение, погибли 7 человек В результате землетрясения на севере Афганистана погибли 7 человек, 30 получили ранения. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 19 апреля 2010 года в 00:28 по московскому времени в горном районе в 124 км к северо-западу от Кабула. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км, о

На Аляске произошло сильное землетрясение брежной зоне страны землетрясение силой 5,6 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 144 км к юго-востоку от города Колд-Бэй (штат Аляска), оча

В Китае произошло сильное землетрясение В Китае 14 апреля 2010 года произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки были зафиксированы на территории Тибетского нагорья в провинции Цинхай на за

У берегов Суматры произошло мощное землетрясение ами магнитудой 7,8 единиц, сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 204 километрах к северо-западу от города Сиболга на Су

В Мексике произошло мощное землетрясение В Мексике 5 апреля 2010 года произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км в 26 км от г.Гуадалупе Виктория штата Нижняя Калифорния. Пока известн

У берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 6,4 У берегов Индии 30 марта 2010 года произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США. Его эпицентр находился на расстоянии 215 км к северу от индийского города Порт-Блэр (Андаманские

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1 ни на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 139 км к юго-западу от филиппинской столиц

На Сахалине произошло землетрясение , 16 марта 2010 года в 12 часов 44 минуты по московскому времени в 27 км западнее поселка Вал (в 56 км северо-западнее от поселка Ноглики) Ногликского района Сахалинской области было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 5,7 на глубине 15 км. По сообщению оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Сахалинской области, данное землетрясение на территории области ощу

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7 службы США его эпицентр находился в 350 км к югу от чилийской столицы Сантьяго, где также ощущались подземные толчки. Очаг землетрясения располагался на глубине около 34 км, сообщает РБК. 27 фе

На Филиппинах, в Чили, Японии и Индонезии произошли землетрясения ых о жертвах и разрушениях не поступало. После мощного землетрясения 27 февраля 2010 года повторные подземные толчки в Чили не прекращаются. В Японии землетрясение имело магнитуду 6,6. Эпицентр

В Чили произошло сильное землетрясение очно слабые, чтобы вызвать разрушительную волну. В результате землетрясения серьезно пострадал г.Ранкагуа - административный центр, находящийся примерно в 100 км к югу от чилийской столицы Сантьяго. "Подземные толчки причинили Ранкагуа серьезный ущерб", - сообщил президент Чили Себастьян Пиньера. По его словам, точных данных о жертвах и разрушениях пока нет, более подробная информация о раз

На Тайване произошло землетрясение силой 6,4 по шкале Рихтера жертвах, а также предупреждения о возможном начале цунами не поступало, передает Associated Press. Эпицентр землетрясения находился в г. Каосиюнг, примерно в 400 км к югу от тайваньской столиц

В Чили произошло мощное землетрясение ода в 09:34 по московскому времени на побережье Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр землетрясения расположен на глубине 60 км под океанским дном примерно в 100 км к сев

На Байкале произошло землетрясение февраля 2010 года в 07:27 по московскому времени на Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземного толчка располагался посреди озера на глубине 15 км между населенными пунк

На Дальнем Востоке произошло "паритетное" землетрясение Как сообщает геологическая служба США, 17 февраля 2010 года в 21 час 13 минут 18 с по московскому времени на Дальнем Востоке зарегистрировано землетрясение магнитудой около 6,9 баллов. Эпицентр находился в районе стыка границ РФ, Китая и КНДР, на удалении 110 км и от Владивостока, и от города Чхонджин в КНДР. Необычной является больш

В Индонезии произошло землетрясение щает РБК со ссылкой на агентство Associated Press. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 295 км от города Саумлаки, расположенного в во

У берегов США произошло сильное землетрясение ША произошло сильное землетрясение магнитудой 6,0. По данным Национальной геологической службы США, подземные толчки происходили на глубине 11,2 км на расстоянии 68 км к юго-западу от города Фо

Число жертв землетрясения на Гаити превысило 200 тысяч властей, около 1 млн человек остались без крыши над головой, а число жертв может превысить 300 тыс. Население Гаити в 2009 году составляло 10 млн человек. Для сравнения, мощнейшее за последние 30 лет землетрясение магнитудой 8,0 произошло 12 мая 2008 года в китайской провинции Сычуань. По официальным данным, тогда погибли или пропали без вести 87 тысяч 150 человек, 374 тысячи получили ранен

У берегов Папуа-Новая Гвинея произошло мощное землетрясение нея произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. По данным Национальной геологической службы США, подземные толчки происходили на глубине 33 км на расстоянии 235 км к юго-востоку от города Та

У берегов Филиппин, Тонга и Аргентины произошли землетрясения го города Ушуайя. Данных о пострадавших и разрушениях, а также сообщений об угрозе цунами в связи с землетрясениями не поступало.

В Грузии произошло землетрясение ем, сильное колебание было зафиксировано и в Имеретинском районе. Жертв и разрушений нет. Последнее землетрясение произошло в Грузии в прошлом месяце. Землетрясение магнитудой 3.8 зафиксировано

На Гаити произошло новое мощное землетрясение землетрясение силой 6,1 балла по шкале Рихтера, пишет РБК. По сообщениям Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 60 км к юго-западу от столицы страны г.Порт-о-Пренс на глу