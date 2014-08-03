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Стихийные бедствия Сейсмология Землетрясение Earthquake -

Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake -

Cейсмоактивность Земли Cейсмоактивность Земли
Cейсмоактивность Земли


03.08.2014 Добыча сланцевого газа угрожает землетрясениями

, производимых при добыче сланцевого газа. Как считает учёный, подобная деятельность может вызывать подземные толчки в радиусе до 35 километров от места дислокации скважин. Данная информация ни
23.10.2012 Землетрясение в Испании спровоцировали скважины

ле и главный городской храм - средневековая церковь святого Иакова. Самым удивительным было то, что эпицентр землетрясения оказался очень не глубока под землей – первые данные, полученные спутн
03.11.2011 Корни Фукусимы: японцы пробурят эпицентр землетрясения

о только сейчас, а к работе судно сможет приступить только в апреле следующего года. Черная точка – эпицентр землетрясения, красная – место планируемого бурения Тем не менее, ученые считают, чт
28.05.2011 Год после землетрясения в Японии: Fujitsu о преодолении последствий стихии

заставило правительство Японии создать зону полного отчуждения в радиусе 20 километров от станции. Землетрясение 2011 года стало одним из страшнейших за истекшее десятилетие Спустя год более 3
24.05.2011 Sony прогнозирует рекордные убытки из-за землетрясения в Японии

ь - в данном случае данная статья расходов составила 330 млрд иен ($4 млрд). Убытки Sony являются крупнейшими за 16 последних лет. В предыдущий раз рекордные убытки были зафиксированы в 1995 г. после землетрясения в Кобе, отмечает The New York Times. Еще 14 млрд иен ($171 млн) компания потратила на устранение последствий хакерских атак, в результате которых было скомпрометировано более 100

06.04.2011 Землетрясение в Японии увеличит объем рынка чипов в денежном выражении

ивной памяти персональных компьютеров. В соответствии с обновленным прогнозом IHS iSuppli, в 2011 г. объем данного сегмента сократится только на 4%, а не на 10,6%, как ожидалось ранее. При этом из-за землетрясения в Японии в марте поставки DRAM-памяти сократились только на 1,1%.
27.07.2010 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает РБК. По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 125 км от г.Мориока. Очаг землетрясения располагался на
22.07.2010 В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера

В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным Национальной геологической службы США, его эпицентр на
08.07.2010 На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,4

На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 20 км к северо-северо-западу от г.Боррего Спрингс.

30.06.2010 В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

По данным Национальной геологической службы США, его эпицентр землетрясения находился на расстоянии 13 км от города Тлахьяко штат Оахака на юге Ме
15.06.2010 На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,7

На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 8 км к юго-востоку от г.Окотилло близ границы с Мек
28.05.2010 У побережья Вануату в Тихом океане произошло мощное землетрясение

ни произошло землетрясение магнитудой 7,6. Как сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр землетрясения находился в 217 км к северо-западу от побережья Вануату, а его очаг -

25.05.2010 В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,5

6,5, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в бразильском штате Акре в 125 км к юго-востоку от города Кр
21.05.2010 В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,2

о московскому времени на тихоокеанском побережье Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были зафиксированы в 60 км к югу от столицы страны г.Сан-Хосе. Очаг землетря
26.04.2010 Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня

У берегов Тайваня 26 апреля 2010 года в 06:59 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился на расстоянии 270 км к востоку от тайваньского г.Тайтунг, сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США. Очаг землетрясен
19.04.2010 В Афганистане произошло землетрясение, погибли 7 человек

В результате землетрясения на севере Афганистана погибли 7 человек, 30 получили ранения. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 19 апреля 2010 года в 00:28 по московскому времени в горном районе в 124 км к северо-западу от Кабула. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км, о
16.04.2010 На Аляске произошло сильное землетрясение

брежной зоне страны землетрясение силой 5,6 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 144 км к юго-востоку от города Колд-Бэй (штат Аляска), оча
14.04.2010 В Китае произошло сильное землетрясение

В Китае 14 апреля 2010 года произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки были зафиксированы на территории Тибетского нагорья в провинции Цинхай на за
07.04.2010 У берегов Суматры произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение произошло 7 апреля 2010 года у берегов Суматры. В результате в Индонезии была о
05.04.2010 В Мексике произошло мощное землетрясение

В Мексике 5 апреля 2010 года произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км в 26 км от г.Гуадалупе Виктория штата Нижняя Калифорния. Пока известн
31.03.2010 У берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 6,4

У берегов Индии 30 марта 2010 года произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США. Его эпицентр находился на расстоянии 215 км к северу от индийского города Порт-Блэр (Андаманские

25.03.2010 На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1

Как сообщает РБК, 25 марта 2010 года в 8:29 по московскому времени на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 139 км к юго-западу от филиппинской столицы Манилы. Очаг землетрясени
17.03.2010 На Сахалине произошло землетрясение

, 16 марта 2010 года в 12 часов 44 минуты по московскому времени в 27 км западнее поселка Вал (в 56 км северо-западнее от поселка Ноглики) Ногликского района Сахалинской области было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 5,7 на глубине 15 км. По сообщению оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Сахалинской области, данное землетрясение на территории области ощу
16.03.2010 В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7

службы США его эпицентр находился в 350 км к югу от чилийской столицы Сантьяго, где также ощущались подземные толчки. Очаг землетрясения располагался на глубине около 34 км, сообщает РБК. 27 фе
04.03.2010 На Тайване произошло землетрясение силой 6,4 по шкале Рихтера

жертвах, а также предупреждения о возможном начале цунами не поступало, передает Associated Press. Эпицентр землетрясения находился в г. Каосиюнг, примерно в 400 км к югу от тайваньской столиц
27.02.2010 В Чили произошло мощное землетрясение

ода в 09:34 по московскому времени на побережье Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр землетрясения расположен на глубине 60 км под океанским дном примерно в 100 км к сев
25.02.2010 На Байкале произошло землетрясение

Как сообщает Геофизическая служба РАН, 25 февраля 2010 года в 07:27 по московскому времени на Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземного толчка располагался посреди озера на глубине 15 км между населенными пунктами Харгино и Истомино. Информация о пострадавших и разрушениях не по
18.02.2010 На Дальнем Востоке произошло "паритетное" землетрясение

Как сообщает геологическая служба США, 17 февраля 2010 года в 21 час 13 минут 18 с по московскому времени на Дальнем Востоке зарегистрировано землетрясение магнитудой около 6,9 баллов. Эпицентр находился в районе стыка границ РФ, Китая и КНДР, на удалении 110 км и от Владивостока, и от города Чхонджин в КНДР. Необычной является больш
16.02.2010 В Индонезии произошло землетрясение

щает РБК со ссылкой на агентство Associated Press. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 295 км от города Саумлаки, расположенного в во
05.02.2010 У берегов США произошло сильное землетрясение

ША произошло сильное землетрясение магнитудой 6,0. По данным Национальной геологической службы США, подземные толчки происходили на глубине 11,2 км на расстоянии 68 км к юго-западу от города Фо
04.02.2010 Число жертв землетрясения на Гаити превысило 200 тысяч

властей, около 1 млн человек остались без крыши над головой, а число жертв может превысить 300 тыс. Население Гаити в 2009 году составляло 10 млн человек. Для сравнения, мощнейшее за последние 30 лет землетрясение магнитудой 8,0 произошло 12 мая 2008 года в китайской провинции Сычуань. По официальным данным, тогда погибли или пропали без вести 87 тысяч 150 человек, 374 тысячи получили ранен
02.02.2010 У берегов Папуа-Новая Гвинея произошло мощное землетрясение

нея произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. По данным Национальной геологической службы США, подземные толчки происходили на глубине 33 км на расстоянии 235 км к юго-востоку от города Та
21.01.2010 У берегов Филиппин, Тонга и Аргентины произошли землетрясения

го города Ушуайя. Данных о пострадавших и разрушениях, а также сообщений об угрозе цунами в связи с землетрясениями не поступало.
21.01.2010 В Грузии произошло землетрясение

ем, сильное колебание было зафиксировано и в Имеретинском районе. Жертв и разрушений нет. Последнее землетрясение произошло в Грузии в прошлом месяце. Землетрясение магнитудой 3.8 зафиксировано
20.01.2010 На Гаити произошло новое мощное землетрясение

землетрясение силой 6,1 балла по шкале Рихтера, пишет РБК. По сообщениям Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 60 км к юго-западу от столицы страны г.Порт-о-Пренс на глу
19.01.2010 У побережья Гватемалы произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США, у побережья Гватемалы, неподалеку от границы с Сальвадором, произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 100 км к юго-востоку от города Гватемала. О пострадавших или разрушениях не сообщается.
15.01.2010 В Японии произошло землетрясение силой 5 магнитуд по шкале Рихтера

В Японии произошло землетрясение силой 5 магнитуд по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр подзем
13.01.2010 Землетрясения на Гаити привели к масштабным разрушениям

нуты по московскому времени у побережья Гаити, сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км в 15 км от столицы Гаити г.Порт-о-Пренс.
11.01.2010 В Индонезии произошло землетрясение

берегов Калифорнии. Данных о жертвах и разрушениях, а также сообщений о возможных цунами в связи с землетрясениями не поступало.
11.01.2010 В Калифорнии зарегистрировано мощное землетрясение

Как сообщает Associated Press, в Северной Калифорнии зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,5 балла - самое мощное за последние 6 лет. Очаг землетрясения находился в Тихом океане, примерно в 30 км от побережья в районе г. Фернсдейл. Отмечены многочисленные,


Публикаций - 553, упоминаний - 1059

Стихийные бедствия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Базовые Решения - Platformix - СИЛА 1 57
Прогноз 1684 10
Sony 6495 7
HP Inc. 5588 7
Apple Inc 11398 7
Toshiba Corporation 2903 6
Samsung Electronics 9838 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4319 6
Intel Corporation 11756 6
Dell EMC 4955 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2979 5
IBM - International Business Machines Corp 9266 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 4
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 4
Google LLC 11139 4
AMD - Advanced Micro Devices 3918 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9904 4
Hitachi - Хитачи 1460 3
7277 3
SAP SE 4985 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 3
HP - Hewlett-Packard 3621 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8188 3
Microsoft Corporation 23773 3
Fujitsu 2048 3
PayPal 652 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 733 3
РТИ Микрон - Micron 1289 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10327 2
ФОРС - Центр разработки 574 2
Nikon 612 2
Huawei 3589 2
Sharp Corporation 1044 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2440 2
Canon 1382 2
Seiko Epson Corporation 890 2
Dell Technologies - Dell Computer 2024 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 381 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6329 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6716 12
Россети Ленэнерго 2401 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2552 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 426 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 48 5
Mitsubishi Heavy Industries 34 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 255 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 2
eBay Inc 1604 2
Градиент 83 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 75 2
Subaru - Субару Мотор 50 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 350 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 159 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 72 1
Sony BMG 185 1
Виктория - Сеть супермаркетов 181 1
МТС Медиа 14 1
101Hotels.com 714 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 9 1
Unsplash 62 1
re:Store 164 1
SWISS International Air Lines 52 1
Asahi Glass 43 1
UPS 189 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
Лента - Сеть розничной торговли 1785 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 29 1
ЕКА Топливная компания 139 1
Toyota - Lexus 63 1
Honda Motor Company 230 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 1
Starbucks 86 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6125 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 122
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1234 59
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10653 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18502 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 10
МЧС РФ - Главные управления 107 9
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 1
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11849 4
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5479 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1162 4
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3579 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1412 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4135 4
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1263 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4400 6
Apple iPhone 6 6296 6
Microsoft Windows 2000 12844 6
Age of Kings 3460 4
Apple iPad 3767 4
AMD Athlon - серия микропроцессоров 775 3
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 46 3
Google Android 12902 3
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 50 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3962 2
Apple PowerBook 86 2
Apple iBook - ноутбук 72 2
Sony Playstation Network - PSN 195 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2022 2
СВД Встраиваемые Системы - ЗОСРВ Нейтрино 133 2
Blizzard - World of Warcraft 350 2
Microsoft DirectX 699 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 2
Microsoft Office 3515 2
Bionic Commando - Компьютерная игра (action-adventure) 23 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6729 2
1С:ERP Управление предприятием 368 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 345 2
Космодром Байконур 1055 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 44 1
C/C++ - Язык программирования 549 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 564 1
Microsoft Windows Live 236 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 1
Nvidia PhysX 62 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 37 1
Lenovo LiCO - Lenovo Intelligent Computing Orchestrator 2 1
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color 109 1
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 23 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 85 1
Microsoft Windows 14703 1
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 720 1
Путин Владимир 2810 4
Медведев Дмитрий 1635 3
Bush George - Буш Джордж 305 2
Pataki George - Патаки Джордж 9 2
Навальный Алексей 61 2
Ивутин Дмитрий 3 1
Bouchard Gilles - Бухар Жиль 2 1
Мартиросян Самвел 16 1
Гагарин Юрий 78 1
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Шойгу Сергей 84 1
Левкевич Михаил 60 1
Ткачева Марина 1 1
Kick Markus - Кик Маркус 4 1
Беляев Дмитрий 25 1
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Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 1
Кутников Денис 22 1
Семушина Людмила 16 1
Loverde Loren - Ловерд Лорен 25 1
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Япония 13038 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40281 84
Индонезия - Республика 868 74
Россия - РФ - Российская федерация 126890 73
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15476 65
Земля - планета Солнечной системы 9995 58
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Китай - Тайвань 3816 40
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США - Калифорния 4688 27
Китай - Сычуань 94 26
Чили - Республика 455 23
Греция - Греческая Республика 963 23
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1180 22
Индийский океан 155 21
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Кунашир - Парамушир 82 20
Россия - ДФО - Сахалинская область 722 19
Европа 21525 18
Греция - Афины 120 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 17
Германия - Федеративная Республика 12195 16
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 774 16
Новая Зеландия 695 15
Азия - Азиатский регион 5171 14
Япония - Токио 990 13
Иран - Исламская Республика Иран 1018 13
Гаити Республика 57 12
Филиппины - Республика 544 12
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 283 11
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 292 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13841 11
Мировой океан - World Ocean 490 10
Перу - Республика 262 10
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2421 9
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25100 26
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11117 11
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4411 4
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TerraDaily 141 10
Phys.org 973 8
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 6
Казахстан Сегодня 308 6
Nature 796 5
LiveScience 153 5
New Scientist 1447 4
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 3
РБК Daily 91 3
The Times 74 3
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The Register 1443 3
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Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 2
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AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 635 2
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Geophysical Research Letters 27 1
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Times 654 1
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