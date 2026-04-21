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Стихийные бедствия Сейсмология Землетрясение Earthquake -

Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake -

Где в России чаще всего случаются землетрясения?
Около 20% территорий России находится в зонах сейсмической активности интенсивностью более 7 баллов – это Северный Кавказ, Прибайкалье, Приморье, Сахалин, Камчатка, Курильские острова.

Какие могут быть последствия землетрясений?
Медико-санитарными последствиями землетрясений являются массовое возникновение санитарных потерь с преобладанием механических повреждений в момент самого землетрясения и автошоков, цунами, развитие психоэмоциональных расстройств у населения и спасателей, ухудшение санитарно-гигиенических условий при разрушении инфраструктуры населенных пунктов, при сильных землетрясениях возможно также разрушение жилых зданий, больниц и поликлиник с нарушением работы медицинской службы.

Что делать в случае землетрясения?
Во время землетрясения необходимо в течение первых 15-20 секунд выйти из зданий на открытое место, при отсутствии такой возможности найти безопасное место у внутренней капитальной стены или в углу из капитальных стен подальше от окон и тяжелых предметов. Окажите первую помощь себе и окружающим пострадавшим, особое внимание уделите детям и пострадавшим с наружными кровотечениями и тяжелыми травмами.

Cейсмоактивность Земли Cейсмоактивность Земли
«После землетрясения» Софи Жанжамбр Андерсон, 1884 г. Английская художница французского происхождения. Ее стиль кто-то сравнивает с художниками - прерафаэлитами, а кто-то со стилем, в котором писал известный французский художник Вильям Бугро. «После землетрясения» Софи Жанжамбр Андерсон, 1884 г. Английская художница французского происхождения. Ее стиль кто-то сравнивает с художниками - прерафаэлитами, а кто-то со стилем, в котором писал известный французский художник Вильям Бугро.
Полли Хейтти Молодые ученые на Камчатке. 1980 Полли Хейтти Молодые ученые на Камчатке. 1980
Cейсмоактивность Земли

СОБЫТИЯ


21.04.2026 В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Землетрясение в Японии Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Tokyo Electron, Shin-Etsu Chemical и Silic
21.01.2025 Тайваньские заводы TSMC остановились из-за мощного землетрясения

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и United Microelectronics Corporation (UMC) из-за землетрясения на Тайване частично остановил работу, чтобы эвакуировать персонал, пишет Bloomb
03.08.2014 Добыча сланцевого газа угрожает землетрясениями

, производимых при добыче сланцевого газа. Как считает учёный, подобная деятельность может вызывать подземные толчки в радиусе до 35 километров от места дислокации скважин. Данная информация ни
23.10.2012 Землетрясение в Испании спровоцировали скважины

ле и главный городской храм - средневековая церковь святого Иакова. Самым удивительным было то, что эпицентр землетрясения оказался очень не глубока под землей – первые данные, полученные спутн
03.11.2011 Корни Фукусимы: японцы пробурят эпицентр землетрясения

о только сейчас, а к работе судно сможет приступить только в апреле следующего года. Черная точка – эпицентр землетрясения, красная – место планируемого бурения Тем не менее, ученые считают, чт
28.05.2011 Год после землетрясения в Японии: Fujitsu о преодолении последствий стихии

заставило правительство Японии создать зону полного отчуждения в радиусе 20 километров от станции. Землетрясение 2011 года стало одним из страшнейших за истекшее десятилетие Спустя год более 3
24.05.2011 Sony прогнозирует рекордные убытки из-за землетрясения в Японии

ь - в данном случае данная статья расходов составила 330 млрд иен ($4 млрд). Убытки Sony являются крупнейшими за 16 последних лет. В предыдущий раз рекордные убытки были зафиксированы в 1995 г. после землетрясения в Кобе, отмечает The New York Times. Еще 14 млрд иен ($171 млн) компания потратила на устранение последствий хакерских атак, в результате которых было скомпрометировано более 100

06.04.2011 Землетрясение в Японии увеличит объем рынка чипов в денежном выражении

ивной памяти персональных компьютеров. В соответствии с обновленным прогнозом IHS iSuppli, в 2011 г. объем данного сегмента сократится только на 4%, а не на 10,6%, как ожидалось ранее. При этом из-за землетрясения в Японии в марте поставки DRAM-памяти сократились только на 1,1%.
27.07.2010 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает РБК. По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 125 км от г.Мориока. Очаг землетрясения располагался на
22.07.2010 В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера

В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным Национальной геологической службы США, его эпицентр на
08.07.2010 На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,4

На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 20 км к северо-северо-западу от г.Боррего Спрингс.

30.06.2010 В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

По данным Национальной геологической службы США, его эпицентр землетрясения находился на расстоянии 13 км от города Тлахьяко штат Оахака на юге Ме
15.06.2010 На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,7

На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 8 км к юго-востоку от г.Окотилло близ границы с Мек
28.05.2010 У побережья Вануату в Тихом океане произошло мощное землетрясение

ни произошло землетрясение магнитудой 7,6. Как сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр землетрясения находился в 217 км к северо-западу от побережья Вануату, а его очаг -

25.05.2010 В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,5

6,5, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в бразильском штате Акре в 125 км к юго-востоку от города Кр
21.05.2010 В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,2

о московскому времени на тихоокеанском побережье Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были зафиксированы в 60 км к югу от столицы страны г.Сан-Хосе. Очаг землетря
26.04.2010 Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня

У берегов Тайваня 26 апреля 2010 года в 06:59 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился на расстоянии 270 км к востоку от тайваньского г.Тайтунг, сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США. Очаг землетрясен
19.04.2010 В Афганистане произошло землетрясение, погибли 7 человек

В результате землетрясения на севере Афганистана погибли 7 человек, 30 получили ранения. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 19 апреля 2010 года в 00:28 по московскому времени в горном районе в 124 км к северо-западу от Кабула. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км, о
16.04.2010 На Аляске произошло сильное землетрясение

брежной зоне страны землетрясение силой 5,6 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 144 км к юго-востоку от города Колд-Бэй (штат Аляска), оча
14.04.2010 В Китае произошло сильное землетрясение

В Китае 14 апреля 2010 года произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки были зафиксированы на территории Тибетского нагорья в провинции Цинхай на за
07.04.2010 У берегов Суматры произошло мощное землетрясение

ами магнитудой 7,8 единиц, сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 204 километрах к северо-западу от города Сиболга на Су
05.04.2010 В Мексике произошло мощное землетрясение

В Мексике 5 апреля 2010 года произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км в 26 км от г.Гуадалупе Виктория штата Нижняя Калифорния. Пока известн
31.03.2010 У берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 6,4

У берегов Индии 30 марта 2010 года произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США. Его эпицентр находился на расстоянии 215 км к северу от индийского города Порт-Блэр (Андаманские

25.03.2010 На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1

ни на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 139 км к юго-западу от филиппинской столиц
17.03.2010 На Сахалине произошло землетрясение

, 16 марта 2010 года в 12 часов 44 минуты по московскому времени в 27 км западнее поселка Вал (в 56 км северо-западнее от поселка Ноглики) Ногликского района Сахалинской области было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 5,7 на глубине 15 км. По сообщению оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Сахалинской области, данное землетрясение на территории области ощу
16.03.2010 В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7

службы США его эпицентр находился в 350 км к югу от чилийской столицы Сантьяго, где также ощущались подземные толчки. Очаг землетрясения располагался на глубине около 34 км, сообщает РБК. 27 фе
15.03.2010 На Филиппинах, в Чили, Японии и Индонезии произошли землетрясения

ых о жертвах и разрушениях не поступало. После мощного землетрясения 27 февраля 2010 года повторные подземные толчки в Чили не прекращаются. В Японии землетрясение имело магнитуду 6,6. Эпицентр
12.03.2010 В Чили произошло сильное землетрясение

очно слабые, чтобы вызвать разрушительную волну. В результате землетрясения серьезно пострадал г.Ранкагуа - административный центр, находящийся примерно в 100 км к югу от чилийской столицы Сантьяго. "Подземные толчки причинили Ранкагуа серьезный ущерб", - сообщил президент Чили Себастьян Пиньера. По его словам, точных данных о жертвах и разрушениях пока нет, более подробная информация о раз
04.03.2010 На Тайване произошло землетрясение силой 6,4 по шкале Рихтера

жертвах, а также предупреждения о возможном начале цунами не поступало, передает Associated Press. Эпицентр землетрясения находился в г. Каосиюнг, примерно в 400 км к югу от тайваньской столиц
27.02.2010 В Чили произошло мощное землетрясение

ода в 09:34 по московскому времени на побережье Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр землетрясения расположен на глубине 60 км под океанским дном примерно в 100 км к сев
25.02.2010 На Байкале произошло землетрясение

февраля 2010 года в 07:27 по московскому времени на Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземного толчка располагался посреди озера на глубине 15 км между населенными пунк
18.02.2010 На Дальнем Востоке произошло "паритетное" землетрясение

Как сообщает геологическая служба США, 17 февраля 2010 года в 21 час 13 минут 18 с по московскому времени на Дальнем Востоке зарегистрировано землетрясение магнитудой около 6,9 баллов. Эпицентр находился в районе стыка границ РФ, Китая и КНДР, на удалении 110 км и от Владивостока, и от города Чхонджин в КНДР. Необычной является больш
16.02.2010 В Индонезии произошло землетрясение

щает РБК со ссылкой на агентство Associated Press. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 295 км от города Саумлаки, расположенного в во
05.02.2010 У берегов США произошло сильное землетрясение

ША произошло сильное землетрясение магнитудой 6,0. По данным Национальной геологической службы США, подземные толчки происходили на глубине 11,2 км на расстоянии 68 км к юго-западу от города Фо
04.02.2010 Число жертв землетрясения на Гаити превысило 200 тысяч

властей, около 1 млн человек остались без крыши над головой, а число жертв может превысить 300 тыс. Население Гаити в 2009 году составляло 10 млн человек. Для сравнения, мощнейшее за последние 30 лет землетрясение магнитудой 8,0 произошло 12 мая 2008 года в китайской провинции Сычуань. По официальным данным, тогда погибли или пропали без вести 87 тысяч 150 человек, 374 тысячи получили ранен
02.02.2010 У берегов Папуа-Новая Гвинея произошло мощное землетрясение

нея произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. По данным Национальной геологической службы США, подземные толчки происходили на глубине 33 км на расстоянии 235 км к юго-востоку от города Та
21.01.2010 У берегов Филиппин, Тонга и Аргентины произошли землетрясения

го города Ушуайя. Данных о пострадавших и разрушениях, а также сообщений об угрозе цунами в связи с землетрясениями не поступало.
21.01.2010 В Грузии произошло землетрясение

ем, сильное колебание было зафиксировано и в Имеретинском районе. Жертв и разрушений нет. Последнее землетрясение произошло в Грузии в прошлом месяце. Землетрясение магнитудой 3.8 зафиксировано
20.01.2010 На Гаити произошло новое мощное землетрясение

землетрясение силой 6,1 балла по шкале Рихтера, пишет РБК. По сообщениям Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 60 км к юго-западу от столицы страны г.Порт-о-Пренс на глу
19.01.2010 У побережья Гватемалы произошло землетрясение

у побережья Гватемалы, неподалеку от границы с Сальвадором, произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 100 км к юго-востоку от города Гватемала. О пострадавш

Публикаций - 571, упоминаний - 1172

Стихийные бедствия и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 13
Samsung Electronics 11065 9
HP Inc. 5883 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 8
Sony 6739 8
Intel Corporation 12811 7
Toshiba Corporation 2980 7
Dell EMC 5180 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Google LLC 12690 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
Nvidia Corp 4002 4
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 4
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SAP SE 5601 3
Microsoft Corporation 25775 3
Lenovo Group 2447 3
9594 3
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PayPal 671 3
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Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Sharp Corporation 1062 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
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Ростелеком 10948 2
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Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
eBay Inc 1640 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Subaru - Субару Мотор 52 2
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Mitsubishi Heavy Industries 37 2
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Toyota - Daihatsu 3 1
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Greenpeace - Гринпис 130 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 21
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